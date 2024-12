チームが喜ぶ25のバーチャル・クリスマス・パーティーのアイデア

遠隔地にいるチームを集めてクリスマスパーティーを開く準備はできていますか?このリストでは、クリスマスを盛り上げる25のクリエイティブなバーチャル・クリスマス・パーティーのアイデアをご紹介します。🎄

伝統的な チームミーティング を楽しく思い出に残る体験に変え、休暇が明けたあとも、みんながそのことをずっと話してくれることだろう。

では、さっそく、次のようなものを作ってみよう。 仮想イベントプラン 一年で最も素晴らしい時期を祝うために動き出した。

バーチャル・クリスマス・パーティーとは?

バーチャル・クリスマス・パーティとは、一般的なクリスマス・パーティのようなものです。 ミーティング管理ソフトウェア Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、WebExのようなミーティング管理ソフトウェア。

バーチャルなホリデーイベントは、どこにいても全員が参加できるため、遠隔地の従業員には最適なオプションだ。さらに、現実のパーティーを設定する手間を省くことができ、お金も節約できる。

ただし ホリデープランナー パーティーの前、最中、そして後と、物事がスムーズに進むように整理整頓すること。🥳

25 Memorable Virtual Christmas Party Ideas

チームのサイズに関係なく、バーチャル・クリスマス・パーティーのアイデアと鍵は以下の通りです。 バーチャル・ミーティングのエチケット・ルール を参考に、バーチャル・パーティーをこの季節のハイライトに変えましょう。さっそく始めて、今年のパーティーを盛り上げましょう!

**1.バーチャル白象プレゼント交換

ClickUpのVirtual White Elephant Templateを使えば、同僚と一緒に(どこにいても)クリスマスパーティーを楽しむことができます。

最高のバーチャルクリスマスパーティーのアイデアのひとつに、くだらないプレゼント交換があります。イベント前に、プレゼントアイテムのリミット予算を設定し、共有しておきましょう。💰

参加者はプレゼントを選び、ホストに画像を送ります。ホストは ClickUpのバーチャル白象テンプレート を使って、ラッピングデザインの後ろに隠れているプレゼントを表示し、簡単に参照できるように番号を付けます。ランダムアプリを使って、参加者がプレゼントを「開ける」順番を決めることもできます。

パーティーの間、参加者は開けるプレゼントを選びます。参加者は自分の選んだプレゼントを取っておくこともできますし、他の人から盗むこともできます。プレゼントが盗まれた場合は、盗まれたプレーヤーが選び直します。ゲームを面白くするために、盗みの番号にリミットを設定しましょう。

ホストはテンプレートを使ってプレゼントの所有権と盗みの回数を追跡します。ゲームは、最初のプレーヤーが最後の手番でプレゼントをキープするか交換するかを決めた後に終了します。パーティーの後、全員が実際のプレゼントを買って送り合います。🎁

**2.バーチャルクリスマス

ClickUp AIをバーチャル・クリスマス・パーティーの一環として使用し、チームメンバーのために楽しい寸劇を考えましょう。

笑いの絶えないパーティーのために、Mad Libsのホリデー・スキットは欠かせません。このクリスマスゲームでは、まずホリデーをテーマにした寸劇の台本が必要です。

脚本家でなくても心配はいりません。オンラインで例をたくさん見つけることができます。 ClickUp AI には イベント管理AIツール を使えば、何かを作り上げることができる。鍵は、スクリプトに名詞、動詞、形容詞、副詞の空白を残すことです。

パーティーの間、スキットの文脈を知らなくても、全員が空欄を埋める単語を提案して貢献します。空欄がすべて埋まったら、チームメンバーに役割を割り当て、今思いついた言葉を使って寸劇を演じてもらいます。

**4.ギフトボックスには何が入っていますか?

謎解きと楽しさを組み合わせたバーチャルホリデーパーティーゲームで、遠隔地のチームに内なる探偵気分を味わってもらいましょう。🕵️

ホストとして、ギフトボックスに "謎のアイテム "を入れます。パーティーの間、参加者はイエスかノーの質問をしてアイテムを当てます。例

それは丸いですか?

クリスマスツリーの上に置いてありますか?

正解した人は、自分かチームの得点となる。Boxの中にいろいろなアイテムを入れてゲームを続け、最終的に最も多くのポイントを獲得した人またはチームが勝ちとなります。

**5.無人島のクリスマス

これはバーチャル脱出ゲームに似ていますが、創造性を競うゲームです、 チームコラボレーション そしてストーリーテリング。

リモートワーカーをチームに分け、無人島でクリスマスを祝うためのアイテムをリミット数(5~10個程度)持ってきてもらう。ホワイトボードを使って、自分たちが選んだものを画像付きで発表させる。🏝️

分科室でブレーンストーミングを行った後、チームを集め、各アイテムを選んだ理由を共有する。各チームの視点や理由を聞くことで、このゲームは興味深く楽しいものになる。

ホリデー・トリビア**。

クリスマスの伝統、歴史、映画、音楽など、ありとあらゆる雑学を出題し、チームのホリデーに関する知識を試す楽しい方法です。

ホスト役として、事前に問題を用意し、イベント中に読み上げます。誰かが答えを知っていると思ったら、チャットで手を挙げます。間違っていたら、次に手を挙げたチームにチャンスが与えられる。簡単なことです。✅

**7.クリスマス仮装コンテスト

楽しいコスチュームでバーチャルクリスマスパーティーを盛り上げましょう。サンタの帽子やスーツから、エルフのコスチュームやユニークなDIYホリデー作成まで、お祭りのような衣装でチームのホリデースピリットを披露しましょう🧣。

ビデオ通話の投票機能を使って、「最もクリエイティブな」、「最も面白い」、「最高のDIY衣装」などのカテゴリーに投票してもらい、競争心を高めましょう。チーム写真を撮影して、休日の思い出を残すバーチャル「フォトブース」もお忘れなく。

**8.ホリデー・スカベンジャー・ハント

借り物競争は、最もインタラクティブな(そして最も簡単な!)バーチャルクリスマスパーティーのアイデアの一つです。5~10個のホリデーアイテムのリストを作り、ホームでみんなに探してもらうだけ。以下のようなアイデアもあります:

ホリデーカード

面白い家族写真

達成のシンボル

お気に入りの映画や本

ベスト /参照 https://clickup.com/ja/blog/113600/undefined/ 会社からの贈り物 /をもらったことがある。 これまでに受け取った

パーティーが始まったら全員にリストを見せ、タイマーを打ち、奮闘が始まるのを見守る。全員が戻ってきたら、アイテムやそれにまつわるエピソードを共有します。時間切れになる前に最も多くのアイテムを袋詰めした参加者の勝ちです。⏰

**9.絵文字でクリスマスソングを当てよう

クリスマスの定番ソングを口ずさむことは誰にでもできますが、絵文字として認識できるでしょうか?このバーチャル・クリスマス・パーティーのアイデアは、人気のクリスマスソングを絵文字にすることです。例:⛄🎩❄️ は、Frosty the Snowman になります。

これらの絵文字コンボをスライドショーでみんなに見せるか、チャットで送信します。曲を正しく当てた人が1ポイント獲得し、ゲーム終了時に最も多くのポイントを獲得した人またはチームが勝利となります。

10.バーチャル 雪だるま ビルディングコンテスト

ClickUp Whiteboardsでアイデアを簡単にスケッチ。

本物の雪がなくても、オンラインホワイトボードをキャンバスに、デジタル雪だるま作りを楽しむことができます。🎨

パーティー中に、みんなが雪だるまを描いて披露する時間を設定します。やることが完了したら、誰の雪だるまがお気に入りか投票しましょう。

クリスマス工作 11. DIY クリスマス工作

クリスマス・クラフトをデザインするのも、みんなに自分の芸術的なスキルを披露してもらうためのお祭りの方法です。簡単なクラフトを1つか2つ選び、必要なアイテムがすべて入ったDIYデコレーションキットをチームに送りましょう。⚒️

あなた(または他のメンバー)がチームをリードするか、YouTubeのチュートリアルのステップに従って、これらのクラフトを作る時間を設定します。セッションの最後には、全員のデザインを撮影してソーシャルメディアで共有したり、チームのお気に入りデザインに投票してもらったりすることもできます。

**12.バーチャル・タレントショー

ホリデー・タレントショーでチームの隠れたスキルや才能を発見しましょう!これは魅力的な バーチャルなチームビルディングです。 の活動を通じて、同僚の違った面を見たり、多様性を評価したりすることができる。

タレントショーを盛り上げるために、チームメンバーに事前に自分の才能を示す短い演技やデモンストレーションを準備してもらう。タレントとは、以下のようなものです:

歌

ジャグリング

楽器の演奏

オリジナル詩の朗読

手品やスタンドアップ・コメディを演じる

全員が輝いた後は、"最もクリエイティブな演技 "や "最大のサプライズ・タレント "などの楽しいタイトルに投票することができます。🏆

13. クリスマス映画 ナイトパーティー

バーチャルクリスマスパーティーで、リラックスした設定でチームと団らんしましょう。みんなが楽しめるクリスマス映画を選ぶか、事前に投票を送って映画を決めましょう。🎥

パーティーの前に、クリスマスクッキーやホットココアキット、ポップコーンなどのスナックを全員に送ったり、スナック代を負担したりしましょう。映画上映中は、ビデオアプリのチャットを使って、笑いやコメント、「まさか」の瞬間などを共有し、楽しく魅力的な時間を過ごしましょう。

**14.バーチャル・ホリデー・ダンス・クラス

クリスマスソングと簡単なダンスを組み合わせて、チームをお祝いムードにしましょう。🕺

ダンスの先生を雇うか、ダンスが好きなチームメンバーに簡単なルーティンをリードしてもらいます。ダンスのルーティンは、チームメンバー全員が参加でき、楽しい時間を過ごせるよう、楽しく簡単にできるものにしましょう。

**15.ホリデー・ワードサーチ・チャレンジ

バーチャルパーティーでは、定番のワードサーチゲームにクリスマスらしいひねりを加えましょう。"ヤドリギ"、"トナカイ"、"サンタクロース"、"雪の結晶 "などの単語が登場する、クリスマスをテーマにしたワードサーチパズルをオンラインで検索してみましょう。

これらのパズルをコピーしてGoogleスライドやClickUpホワイトボードに貼り付けます。パーティーの間、全員にできるだけ多くの単語を見つける時間を与えます。最も多くの単語を見つけた人またはチームが勝ちです。🎉

**16.単語チャレンジ

このバーチャル・クリスマス・パーティーのアイデアは、お祭りをテーマにした大きな単語から、小さな単語をたくさん見つけるというものです。例:「クリスマス」から、「キリスト」、「チャーム」、「スター」などの単語を見つける。

プレーの準備ができたら、クリスマスに関連する単語のリストを作成しよう。そのうちの1つをチームに共有し、3~5分間でできるだけ小さな単語をブレインストーミングさせます。

少なくとも3つか4つの単語を許可することで、難易度を上げることができます。全員が自分の言葉を書き留め、時間が来たらリストを共有します。最も多くの単語を集めた参加者が勝ちとなります。📝

**17.Zoomした」オブジェクトを当てる。

何かを近くで見て、それが何なのかほとんど分からなかったことはありませんか?このゲームでは、それがまさにひねりのきいたものなのです。

このゲームの準備として、クリスマスアイテムやその他のランダムオブジェクトの写真を見つけてください。パソコンの写真アプリを使って、それぞれの画像の特定の部分にズームインする。🔎

イベント中、Zoomした写真を画面共有し、参加者がそれが何であるかを推測できるようにします。参加者が当てられなければ、やること がわかるまでズームを続ける。

**18.クリスマスのクロスワードパズル

こちらもチームの脳を活性化させる定番のワードゲームです。クリスマスをテーマにしたクロスワードパズルを探し、Googleスライドの別々のスライドで紹介します。

参加者は一人でもチームでも仕事ができます。チームの場合は、それぞれを分科室に分けます。時間が来たら、再集合して答えをチェックし、誰が一番正解したかを確認します。

**19.サンタのいたずらリスト

このクリスマスシーズン(またはそれ以前)に誰が「いたずら」をしていたか、クリスマスバージョンの「Never Have I Ever」で調べてみましょう。司会者であるあなたは、"You're on Santa's naughty list if ..." で始まる発言をします。

ジンジャーブレッドハウスを作ったことがない

クリスマスプレゼントを贈り直したことがある

クリスマスの朝までにプレゼントを開けたことがある

選手は、やることごとに指を置く。より面白くするために、指を置くごとにその指にまつわるエピソードを共有させてもよい。リストがなくなるか、指を立てた人が一人になるまでゲームを続けます。👆

20.エクストリーム " キャンディケイン "ゲーム

このエクストリーム・スプーンのバーチャル・ホリデー・バージョンは、オフィスのクリスマス・パーティーでヒットすること請け合いです。🥄

各プレイヤーに必要なものは、アメの杖とカードです。カードをシャッフルして4枚選びます。次に、残りの山札からもう一枚カードを選び、「ゴミ」の山に捨てるか、手札の一枚と入れ替えます。

目標はできるだけ早く4枚揃えることです。集めたら、カメラに向かって自分のキャンディ・ケインを見せ、他の人も同じようにやること。最後にキャンディ・ケインを見せた人は、"CANDY "の "C "がもらえます。CANDY "のスペルを出したらアウト。プレーヤーが一人になるまで遊び続けます。

**21.サンタのワードスクランブル

これも楽しいクリスマスパーティーのアイデア:クリスマスにちなんだ単語のフォームを作るために、みんなでスクランブル文字を解き明かそう。クリスマスの食べ物、映画、歌など、テーマを決めて挑戦してみましょう。🎶

ホストとして、クリスマスの単語を混ぜたスライドデッキを作成します。例えば、"サンタクロース "は "タナス・アルスク "に、"ヤドリギ "は "エミトロスト "になります。参加者は答えを言うことも、チャットエリアに入力することもできます。最も多くの単語を正解した参加者またはチームが勝者となる。

22.クリスマスキャロリング カラオケ

楽しい趣向を凝らしたカラオケ・セッションで、バーチャルなパーティーを盛り上げてみませんか?

人気のクリスマスキャロルやチームメンバーからリクエストされたお気に入りで、カラオケホリデープレイリストを作りましょう。YouTubeでこれらの曲を検索し、歌詞を画面に表示して、みんなで一緒に歌えるように完了します。🎤

さらに盛り上げるために、ものまねラウンドを取り入れましょう。有名な歌手やセレブのようにみんなで歌えば、爆笑間違いなしです。

**23.クリスマスの "あれ "や "これ"

を使ったチームビルディングのアクティビティ。 アイスブレーカークエスチョン 接続し、話を共有し、お互いの休日の伝統について学ぶ。🧑‍🎄

年末年始をテーマにしたスライドを用意する:

本物のツリーか人工のツリーか?

エッグノッグかホットチョコレートか?

グリンチにミーティングするか、グリンチになるか?

クリスマスの醜いセーターかパジャマか?

1月5日まで飾り付けをするか、元旦までに撤去するか?

それぞれの質問をした後、(投票によって)全員が自分の好みを選び、その選択について説明する。これはしばしば面白い議論を巻き起こし、チームの絆を深めます。

**24.ライブ・バーチャル・パフォーマンス

バーチャルライブを開催することは、チームのリビングルームでプライベートコンサートやショーを開催するようなものです。🛋️

設定するには、歌手、マジシャン、コメディアンなどプロのパフォーマーを雇います。観客を魅了し、楽しいパフォーマンスをプロバイダーできる人を選びましょう。チームがゆったりとくつろぎながら楽しめる、最高のアクティビティです。

**25.オンライン・クリスマス授賞式

オンラインクリスマス表彰式は、クリスマスイベントを盛大に締めくくるのに最適です。いくつかの対戦ゲームを開催したのなら、勝者とその賞品を発表する絶好の機会です🏅。

表彰のアイデアには次のようなものがあります。 生産性ギフト デジタルギフトカード、映画チケット、ハッピーアワーボックス、あるいは臨時の休日など。また、パーティーの成功に貢献した全員に「ありがとう」賞を贈ることもできます。

バーチャルクリスマスパーティープランニングFAQ

バーチャルオフィスクリスマスパーティーに関するよくある質問にお答えします。

バーチャルクリスマスパーティーをやること?

イベントの日程を設定し、Zoomのようなビデオ会議プラットフォームを選び、魅力的なアクティビティをプランニングし、アジェンダを記載したデジタル招待状を送ります。最適なアクティビティには、バーチャルなシークレットサンタや白象のプレゼント交換、サンタのいたずらリスト、This or Thatなどがあります。

バーチャル・クリスマス・パーティーを楽しくやるには?

チームにクリスマスをテーマにした服を着てもらい、楽しいゲームやアイスブレイクでパーティーを始め、アクティビティや休憩中にBGMを流します。全員の参加を促すことで、イベントを包括的なものにしましょう。

バーチャル・クリスマス・パーティーはどのくらいの長さが必要ですか?

時間は1時間から2時間程度です。これは、スクリーンが疲れることなく、様々なアクティビティに参加するのに十分な長さです。

クリックアップで楽しく思い出に残るクリスマスパーティーを作りましょう。

ホリデーシーズンに完璧なパーティーをプランニングするのはストレスがたまるものです。でも、バーチャルなクリスマスパーティーのアイデアとクリックアップがあれば、そんなことはありません!🎄

ClickUpのオールインワンプロジェクト管理プラットフォームには、あなたのプランをチェックする機能が満載です: