2024年ベストオフィス生産性スイートソフト10選（レビューと価格）

中小企業の所有者であれ、生産性の向上を目指す経営者であれ、より少ない時間でより多くのことをやることを可能にする信頼できるオフィススイートソフトウェアが必要です。

お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたオフィススイートは、コラボレーションを強化し、生産性を向上させます。

ドキュメント処理、クロスプラットフォーム互換性、ストレージなどの強力な機能を備えた適切なオフィススイートソフトウェアとアプリは、コラボレーションを促進し、組織の効率を高めます。

市場にあるオフィススイートソフトウェアの長所と短所を理解することで、最適なソリューションを選択することができます。

このリストでは、あなたの仕事の形、デジタルコンテンツの作成と共有、生産性の向上を実現する生産性スイートのベスト10をご紹介します。

オフィス生産性スイート・ソフトウェアの何を探すべきか?

オフィス生産性スイートソフトウェアを選ぶ際のポイントは以下の通りです。

最高のMicrosoft Office生産性スイートは、堅牢な文書やプレゼンテーションの作成機能、ユーザーのための編集ツールを提供します、タスク管理また、一般的なファイルフォーマットと互換性があります。

チーム間のコラボレーションとコミュニケーション: 効果的なオフィススイートは、同時に複数のプロジェクトに取り組んでいるチームが、同時に編集、コメント、メモを追加してリアルタイムでコラボレーションできるようにします。オフィスソフトウェアスイートは、チームワークを促進し、より多くのことを一緒に行うために、電子メールやメッセージのようなコミュニケーションアプリを提供する必要があります。

あなたのチームは、オフィススイートソフトウェアがどのように動作するかを把握するよりも、仕事を完了するために多くの時間を費やすようにしたい。ユーザーフレンドリーなインターフェイスを持つオフィススイートを選択することで、迅速な導入を促進し、トレーニング時間を短縮し、生産性を高め、仕事の効率を向上させることができる。フォーカス データセキュリティ :データセキュリティ:ビジネス上の機密データを保護するために、高度な暗号化、データセキュリティ、アクセス制御、安全な共有機能を備えた生産性スイートを選択しましょう。

スケーラビリティと互換性:* ビジネスとともに成長し、ニーズの進化に対応するオフィス・スイート・ソフトウェアを選びましょう。複数のデバイスとの互換性とモバイルアプリからのアクセスは、従業員の外出先での生産性を高めるために必須です。

2024年に使いたいオフィス生産性ソフトウェアベスト10

1.ClickUp

ClickUp AIを使って、文章を速く書いたり、テキストを要約して推敲したり、電子メールの返信を生成したりしましょう。

ClickUpのソリューションは、チームが完了しなければならないタスクの順序を理解し、シームレスな実行を保証するために相互依存関係をマップするのに役立ちます。全体ビューにより、生産性を最大化し、重複を最小化するためのリソース管理が容易になります。

あなたの プロジェクト管理 ユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能なインターフェイスで、シンプルで快適。ClickUpの最新バージョンでは、ファイル共有が簡単になり リアルタイムコラボレーション ワークフロー内の全員を接続して、チームから意見を得ることができます。

ClickUp の主な機能

プロジェクトの詳細を可視化し、会社の目標との整合性を確認しながら、オフィスタスクのプランニングと優先順位付けができます。

使用方法 ClickUp ドキュメント を使えば、ドキュメントとタスクをリンクされているため、すべて一箇所でアクセスできます。ウィジェットを追加して、ワークフローの更新、プロジェクトのステータスの更新、タスクの割り当てができる、ファイル共有その他

ClickUp ホワイトボード は、アイデアを視覚化し、ブレーンストーミング、戦略、マップのためのチームワークフローを作成し、タスク、ドキュメント、ファイルをリンクされていることで、仕事にコンテキストを追加するための完璧なキャンバスです。

ClickUp Whiteboardsは、チームのアイデアを協調的なアクションに変えるための、一元化されたビジュアルハブです。

タスクやドキュメントのコンテキストに基づいて、アクションアイテムやサブタスクを作成できます。 /参照 https://clickup.com/features/ai クリックアップAI /%href/ を使用して、コンテンツワークフローに創造性を注入します。

作成する /を作成します。 https://clickup.com/features/task-templates タスクテンプレート /を作成します。 を作成し、リッチ編集、タスクタグ、タスクチェックリストなどの機能を追加することで、タスクの取りこぼしを心配する必要がなくなります。

ドキュメントの同時編集が簡単 /を行うことができます。 https://clickup.com/ja/blog/5096/undefined/ チームコラボレーション /チームコラボレーション チームメンバーにタスクやコメントを割り当てることができます。

ClickUp Goalsでチームの追跡を自動化し、明確な目標でタイムラインを達成し、勝敗を追跡するターゲットを設定します。

経由 マイクロソフト365 オールインワンの直感的なプラットフォームで、作成、共有、コラボレーションを一箇所で行うことができ、チームワークがスムーズになります。Microsoft Office 365 はクラウドベースの Microsoft Office 365 です。 オフィス管理ソフトウェア 中小ビジネスから大企業まで、お気に入りのアプリを使って一箇所でコラボレーションできるようにする。

Microsoft Office 365スイートには、Microsoft Exchange Online、Microsoft SharePoint Online、Office for the Web、Microsoft Skype for Business Onlineが含まれる。オンラインオフィススイートソフトウェアにより、ユーザーはインターネットを介して事実上どこからでも生産性を高めることができる。

Microsoft 365の主な機能

グラフィックデザインの経験がなくても、予算、ソーシャル投稿、ビデオなど、あらゆるものをデザインする能力

文書、プレゼンテーション、ワークシートを作成するための統一されたMicrosoft Officeインターフェース

OneDrive は、Office 365 内のすべての重要なファイルを整理して保存します。

チームやクライアントがすべてのデバイスでどこからでも一緒に仕事ができるコラボレーション機能

Microsoft 365 のリミット

Office 365を個別に購入することはできません。

帯域幅が低いとOfficeスイートの動作が遅くなることがある

Microsoft 365の価格

Microsoft 365 Business Basic: $6.00/ユーザー/月

$6.00/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Standard: $10.62/ユーザー/月

$10.62/ユーザー/月 Microsoft 365 Business Premium: $22.00/ユーザー/月

$22.00/ユーザー/月 Microsoft 365 Apps for Business: $8.25/ユーザー/月

$8.25/ユーザー/月 Microsoft 365 E3: $36.00/ユーザー/月 (年間コミットメント)

$36.00/ユーザー/月 (年間コミットメント) Microsoft 365 E5: $57.00/ユーザー/月 (年間コミットメント)

$57.00/ユーザー/月 (年間コミットメント) Microsoft 365 F3: $8.00/ユーザー/月(年間コミットメント)

$8.00/ユーザー/月(年間コミットメント) Microsoft 365 ファミリー :年間99.99ドル

:年間99.99ドル Microsoft 365 Personal: 99.99ドル/年年間 $69.99

Microsoft 365 の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (4900 件以上のレビュー)

4.7/5 (4900 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (13400 件以上のレビュー)

3.Google作業スペース

経由 ワードパーフェクト WordPerfectは、ワープロツールから使いやすい画像編集ツールまで、生産性を高める複数の機能を備えた完了するソフトウェアスイートです。

さらに、Corel WordPerfect Officeは、内蔵のオックスフォード辞書、電子ブック出版、スマートな仕事を可能にするいくつかのテンプレートなどの高度な機能を提供します。

WordPerfect の主な機能

ワープロアプリ(WordPerfect)、表計算アプリ(Quattro Pro)、プレゼンテーションアプリ、WordPerfect Lightning、画像編集ツールAfterShotを備えたオールインワンオフィススイート

WordPerfect Officeアプリケーションで最新バージョンのMicrosoft Officeフォーマットを開き、編集、保存が可能

WordPerfect Lightningは、ユーザーがさまざまなソースからテキストや画像を収集し、文書や電子メールとして再利用することができます。

WordPerfect のリミット

テーブルやその他のコンポーネントをWordなどの別のツールに変換しても、完璧に仕事ができない

Microsoftと比較すると、朱入れに仕事が必要。

ワードパーフェクトの価格

ワンタイムライセンス: $249.99

WordPerfect の評価とレビュー

G2: 4.1/5 (73 件のレビュー)

4.1/5 (73 件のレビュー) Capterra: 4.4/5 (190 レビュー)

6.LibreOffice

経由 LibreOffice アクセスしやすく、ほぼ完了したオフィス生産性ツールで、費用対効果の高いものを探しているなら、Document Foundationの子孫であるLibreOfficeがあなたを救います。

オープンソースのオフィススイートであるLibreOfficeは、OpenOfficeの後継である。この無料オフィス生産性スイートソフトウェアは、手紙の論文、財務報告書、プレゼンテーションから技術的な図面に至るまで、文書のフォーマットや目的に関係なく、あなたの仕事を見栄えよく仕上げる。

LibreOffice の主な機能

ワープロ、表計算エディター、プレゼンテーションソフトを備えた無料で使えるオフィス生産性ツール。

Microsoft Word (.doc、.docx)、Excel (.xls、.xlsx)、PowerPoint (.ppt、.pptx)、Publisher を含む複数のドキュメントフォーマットとの互換性を提供。

LibreOffice Extension Center の拡張機能とすぐに使えるテンプレートで機能を拡張し、タスクを自動化できる

LibreOffice のリミット

保存、共有、自動化、他のソフトウェアとのオンライン統合のオプションがない。

他の生産性スイートに比べてインターフェースが古い

LibreOffice の価格

Forever 無料。

LibreOffice の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (257 件のレビュー)

4.3/5 (257 件のレビュー) Capterra: 4.3/5 (2151 件のレビュー)

7.Apache OpenOffice

経由 アパッチ・オープンオフィス CFOが予算削減を要求しているが、それでもオープンソースのオフィススイートが必要だ、という場合の解決策があります。

Apache OpenOfficeは無料オープンソースの生産性スイートソフトウェアで、Excel、プレゼンテーション、グラフィック、データ管理などをより迅速に行うことができます。

アパッチ・オープンオフィスの主な機能

多言語で利用でき、すべての標準的なコンピュータと互換性がある。

データは国際的なオープンスタンダードフォーマットで保存され、他の標準的なオフィスソフトウェアスイートで作成されたファイルを読み書きできる。

Apache OpenOffice Baseにより、スイートソフトウェア内でテーブル、フォーム、レポートの作成と修正が可能。

Apache OpenOffice のリミット

ユーザーインターフェイスが古く、使いにくい。

MSオフィスアプリの一部のフォーマットはOneofficeと互換性がない。

Apache OpenOffice の価格

FreeForeverです。

Apache OpenOfficeの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (300 件以上のレビュー)

4.3/5 (300 件以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (480 件以上のレビュー)

8.Zoho Workplace

経由 ゾーホー・ワークプレイス チームで複数のアプリを使いこなし、サイロ化して仕事をしていませんか?

Zoho Workplaceを使えば、アプリやビジネスソースを一箇所に統合した統一ダッシュボードで、面倒な仕事をなくすことができます。 生産性アプリとツールの統合スイートです。 .

Zoho Workplaceには、電子メールサービス、ファイル管理ツール、オフィス&コラボレーションスイートがある。生産性スイートソフトウェアは、メールボックスにソーシャルメディアスタイルのコラボレーションを提供します。Zoho MailのStreamsでは、アイデアを投稿したり、チームとブレーンストーミングセッションを行ったり、アクションアイテムを同時にプランニングしたりできます。

Zoho Workplaceの主な機能

カスタマイズ可能なダッシュボードでは、テーマを変更したり、好みの言語を選択したりできます。

Workplaceのモバイルアプリで、どこからでもチームに接続し、コラボレーションできます。

Connect は、全社的なコラボレーションのためのソーシャルイントラネットソリューションです。

Zoho Showでプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成し、世界中の視聴者に配信できます。

Zoho Workplace のリミット

初めてのユーザーには学習曲線が険しい

Zoho 以外のアプリとの統合の課題

Zoho Workplaceの価格

標準 :3ドル/月/ユーザー

:3ドル/月/ユーザー プロフェッショナル :6ドル/月/ユーザー

:6ドル/月/ユーザー メールのみ :ユーザー:$1/月

:ユーザー:$1/月 企業向け:カスタム価格

Zoho Workplaceの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (2300 件以上のレビュー)

4.4/5 (2300 件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

9.ソフトメーカーオフィス

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SoftMaker-Office-productivity-software-1400x887.png 生産性ソフトウェア SoftMaker Office /ソフトメーカー

経由 ソフトメーカー事務所 ソフトメーカーオフィスは Googleワークスペースに代わるものです。 自動翻訳、PDFマージ、電子署名、スマートフォンやタブレット向けの文書比較機能付き。

GDPRに準拠したこの生産性スイートはMicrosoft Officeと互換性があり、Microsoftのエコシステムで文書を編集することができます。

SoftMaker Office の主な機能

自動翻訳、PDFマージ、電子署名、文書比較機能付き

Windows、Mac、Linuxシステム用のプレミアム品質のOpenTypeおよびTrueTypeフォント

GDPRに準拠し、iOSおよびAndroid用のモバイルアプリで利用可能

SoftMaker Office のリミット

クラウドストレージとの同期が容易ではない

ユーザーからの不満は、アップデートがバグだらけで遅いこと。

ソフトメーカーオフィスの価格

Professional 2024 :$129.95

:$129.95 スタンダード 2024:$99.95

SoftMaker Officeの評価とレビュー

G2: 十分なレビューがありません。

十分なレビューがありません。 十分なレビューがありません。

10.オンリーオフィス

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/OnlyOffice.png OnlyOffice生産性ソフトウェア /(%img/)です。

経由 オンリーオフィス あなたが教育機関のIT部門のマネージャーで、クラウド環境にオフィススイートを統合し、ドキュメントを安全にクラウドに保存したいと考えているとしよう。オンプレミスのホスティングでMS Officeに代わるものを探しており、OnlyOfficeは理想的なソリューションだ。

OnlyOfficeの生産性スイートは、先生や生徒がプロジェクトの仕事を効率化し、オンラインでコラボレーションし、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを作成・編集し、教育・学習プロセスを促進します。

OnlyOffice の主な機能

直感的なコントロールパネルでデジタルワークスペースを管理し、内蔵のカラースキームでカスタマイズ、ロゴ、タイトル、リンクの入れ替え、インターフェーステーマの変更が可能。

コラボレーションルームでは、ドキュメントの共同著者、変更の追跡、内蔵のチャットやビデオ通話を使用したリアルタイムでのコミュニケーションが可能

ワークスペースを使うプロジェクトドキュメントワークスペース共同文書 企業セキュリティのための暗号化、ガントチャートを使ってチームの生産性を分析する。

OnlyOffice のリミット

フロントエンドのカスタムが容易ではない

Googleドライブと自動同期しない。

OnlyOffice の価格

企業向け :サーバー$2,200/50ユーザー

:サーバー$2,200/50ユーザー エンタープライズ・プラス: 50ユーザーで$3,300/サーバー

50ユーザーで$3,300/サーバー エンタープライズ・プレミアム: $4,450/サーバー(50ユーザー

OnlyOffice の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (63件のレビュー)

4.4/5 (63件のレビュー) *Capterra: 4.5/5 (324件のレビュー)

組織の生産性に革命を起こす準備はできていますか?

オフィス・スイート・ソフトウェアの選択は、合理化されたコラボレーション、効率的な文書処理、組織効率の向上へと導く羅針盤です。組織のワークフローに合った生産性スイートを選択し、シームレスで生産性の高いセキュリティ環境を提供することで、チームが目標を達成できるようになります。

ClickUpは、ビジネス、組織、教育機関、そしてデジタルコンテンツを作成・共有したいすべての人に最適なオフィススイートの1つです。 ワークフロー管理 ワークフロー管理は、複雑なプロジェクトを管理可能なタスクに分解し、責任の割り当て、進捗追跡、手動ワークフローのステップの自動化を可能にします。

ClickUpの 自動化 は、他のオフィス・ソフトウェアと統合し、異なるソフトウェアや部門間のスムーズな情報フローを保証します。企業レベルのセキュリティにより、教育機関などの業種にも選ばれるオンラインオフィススイートです。

スプレッドシートテンプレート、チームコラボレーションツール、クロスプラットフォーム移行、他のコミュニケーションアプリとの統合機能などの高度な機能により、ClickUpはクライアントやチームとデジタルコンテンツを作成・共有したい多忙なプロフェッショナルに最適です。

試す クリックUpオフィス生産性 今日のソフトウェア。