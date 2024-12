2024年オンライン建設資格ベスト10

建築環境建設は、米国で最も規制と競争の激しいフィールドのひとつであり、それには理由がある。オフィス、ホーム、ショッピングモール、あるいは鉄道駅やバス乗り場のような公共サービスなどの建物は、丈夫で、異常気象に対応し、障害者や特別なニーズを持つ人を含むすべての人にとって安全でなければならない。

さらに、建物は何か問題が起きてもすぐに壊して再建することはできない。そのため、ライセンスの要件は厳しい。

しかし、それはほんの始まりに過ぎない。急速に進化する世界のために安全で使いやすい環境を構築するには、請負業者や技術者はスキルと信頼性を実証しなければならない。そこで役立つのが建設資格だ。

建設関連の資格はキャリアにどう役立つのか?

建設資格は、あなたが選択した専門分野の中で特定の技能を習得したことを、権限のある著者が文書で証明するものです。証明書の発行機関は、多くの場合、業界団体、政府機関、または建設専門家のプライベート団体です。

一般的な資格認定では、コースを受講し、資料を読み、ビデオを視聴し、試験を受ける必要があります。試験に合格するための基準を満たせば、その分野の専門家として認定される。これは、あなたのキャリアを数え切れないほど高めることができる。

信頼性

最も人気のある建設資格を完了することで、潜在的な雇用主やカスタマーの間で信頼性が高まり、あなたがすべての基盤をカバーしていることが保証されます。

例えば、グリーンビジネス認証は、あなたの持続可能性へのコミットメントを即座に証明します。建設関連の資格は、大規模な政府プロジェクトの入札に参加する際に、さらに大きな価値を発揮します。

信頼性

パンデミック以来、世界は急速に進化している。専用の作業スペースを必要とするホームがますます増えている。オフィスはコラボレーションの場へと変貌しつつある。コンサートやゲームのような最も物理的な体験でさえ、デジタルの提供が増えている。

関連する資格は、時代とともに進化できるという自信につながります。それは、あなたが素早く学び、適応するのに役立ちます。

ネットワーキング

オンラインコースは、全国の仲間とのネットワーク作りに最適です。一緒に学ぶことで、仲間意識を高め、知識を共有することができます。

専門分野

クレーン操作や建設業界の財務管理など、専門的な分野の資格は、求人に応募する際に目立ちます。プロジェクト管理の資格の中には、管理職や指導的役割への道となるものもあります。

キャリアアップ

学習や資格取得にプロモーションを投資することで、給与を増やし、昇進を早めることができます。 確かに によると、LEED認定を受けたコンストラクション・マネジャーは、平均基本給より約28%多く稼いでいる。

場所、経験、専門性、既存のスキル、学習に費やす時間に応じて、数十の建設資格を取得することができる。

しかし、すべての資格が同じというわけではありません。そこで、キャリアアップに役立つ建設関連の資格ベスト10を厳選した。

キャリアアップに役立つ10の建設資格

具体的な機能の説明に入る前に、一般的な建設管理資格プログラムについて説明しよう。

1.認定コンストラクション・マネージャー(CCM)

経由

CCMアプリケーションハンドブック

米国建設管理協会(

CMAA

)は、建設プロジェクトのプランニング、設計、施工、財務管理に関する資格を証明することを目的としています。

認定コンストラクション・マネジャーの資格を得るには、4年制の学士号または8年の実務経験が必要。

資格取得には325~425ドルかかる。3年ごとに資格更新が必要。

CMAAはまた、経験の浅い人向けに、認定アソシエイト・コンストラクション・マネジャーおよびコンストラクション・マネジャー・イン・トレーニング・プログラムも提供している。

2.認定プロフェッショナル・コンストラクター(CPC)

経由

CPC II

American Institute of Constructors (AIC)は、数年の経験を持つ建設業者向けにCertified Professional Contractorプログラムを提供している。

プロジェクト計画、人材採用、リソース管理、コスト管理、安全管理など様々な建設管理分野に加え、倫理観やプロ意識にも焦点を当てたプログラムとなっている。

費用:認定試験受験料575-675ドル。

AICはまた

認定アソシエイト・コントラクター

新卒者向けのレベルIプログラム。

3.認定建設業界財務プロフェッショナル

この 建設業財務管理協会による認証 全米安全専門家協会(NASP)は、以下の資格取得に役立つスキルと能力を提供します。

建設業界の安全リーダー

.

コースのカリキュラムは、職場の安全、トレーニング方法、規制の解釈、安全プログラムの設計、民事・刑事責任の回避、安全監査の管理などをカバーしている。

コースの所要時間は通常約40時間で、完了するまでに6ヵ月を要します。

費用:* $1995。3年ごとに再認定を受ける必要があり、その費用は$395。

6.建設安全衛生技術者(CHST)

認定安全専門家ボード(BCSP)が提供する

CHST認証

建設業における病気や怪我を防ぐための活動を中心に特別にデザインされたもの。

必要な資格: この資格の取得には、「安全・衛生・環境実務に関わる主な職務の少なくとも35%」を伴う3年間の建設経験が必要である。

受験費用:* 受験には450~550ドルかかる。5年ごとに20ポイントの再認定ポイントの提出が必要。

BCSPはまた

安全教育を受けたスーパーバイザー

(リーダー、マネージャー、スーパーバイザー、従業員など、安全が第一義的な責任ではないかもしれない人々のための安全教育(STSC)。

建設業界では、さまざまな専門的役割のために、高度な技能を持つ労働者が必要とされます。資格認定は、これらの分野における技能と能力を証明する素晴らしい方法である。最もポピュラーなものを以下にいくつか紹介する。

7.OSHAエアリアル&シザーリフト試験

建設現場でリフトのオペレーターをしているなら、このコースはあなたのためのものです。その OSHAエアリアル&シザーリフト・トレーニングコース は、リフトの種類、適用される安全基準、点検の実施、落下や感電などの一般的な危険を防ぐための具体的な注意事項など、建設作業員に対する基本的な認識を提供します。

費用: $49.95、完了するまで最長180日。

このコースは以下でも受講できる。 ハードハット・トレーニング .

8.クレーンオペレーター資格

クレーンオペレーターは、建設現場での荷役や移動の大部分を担っています。複雑で危険を伴う仕事である。クレーンオペレーターの資格を取得すれば、即座に仕事を開始できるエキスパートとしての地位を確立できます。

全米クレーン運転士資格認定委員会(National Commission for the Certification of Crane Operators)は以下を提供しています。

28種類の認定資格

14のカテゴリーにまたがっている。主な認定資格には、移動式クレーン運転士、タワークレーン運転士、ディガーデリック運転士、信号士、リガー、クレーン検査士などがある。

費用: 各100ドルから400ドルの間で、試験モードと含まれるモジュールによって異なります。

上記の機械関連の専門資格に加え、以下のような技術資格もある。

住宅コンクリート基礎技術者

米国コンクリート工学協会提供。

9.LEEDグリーン・アソシエイト認証

世界中の建設会社が優先度を高めているのは、持続可能性である。その

LEEDグリーン・アソシエイト認証

LEEDグリーン・アソシエイト資格は、グリーン・ビルディングの実践を理解し、建設業界の将来に備えるための資格です。

LEEDのプロセス、統合戦略と基準、場所と交通、水効率、エネルギーと大気、材料と資源、室内環境品質、プロジェクト周辺環境、広報活動に関する知識を測定します。

費用: 350ドル。試験準備のための資料や登録には別途費用がかかる場合があります。

10.建築環境プロジェクトにおける建設プロフェッショナル(PMI-CP)

この

認証

プロジェクト管理協会(Project Management Institute)による、建設専門家向けにカスタム化された資格。建築環境プロジェクトコミュニケーション、テクノロジーとイノベーション、パフォーマンスと資材管理のマイクロ資格で構成されている。

また、インターフェイスマネジメント、変更注文、リスク、実行プランニングの4つのeラーニングコースを完了する必要がある。

必要な資格: 建設プロジェクトでの仕事経験が3年以上あること。

費用: 受験に500ドル、すべてのeラーニングコースを完了するのに5000ドル近くかかる。また、3年ごとに資格を更新する必要がある。

