2024年、テクニカルライターのためのヘルプオーサリングツール10選

テクニカルライターとしてのあなたの仕事は、重要な情報をクリアで読みやすいコピーで提供することです。フォーマットだけで何時間もかかるかもしれません。

ユーザーマニュアル、ヘルプファイル、オンラインヘルプFAQのいずれを作成するにしても、ヘルプ作成ツール(HAT)は必須です。適切なソフトウェアがあれば、オンラインドキュメントの作成、管理、配布を光の速さで簡単に行うことができます。⚡

このガイドでは、ヘルプオーサリングツールとは何か、なぜ早急に必要なのかを説明します。また、HATの必須機能と、ヘルプオーサリング用ソフトウェアソリューションのお気に入りトップ10もご紹介します。

ヘルプオーサリングツール(HAT)とは?

ヘルプオーサリングツールは、テクニカルライターがヘルプドキュメントを作成するために使用する専門的なソフトウェアです。これらのツールには通常、WYSIWYG(What You See Is What You Get)エディターが付属しており、ソフトウェアが細かいフォーマットやインデックスを処理する間、コンテンツに集中することができます。HATは、HTML、CHM、ePub、XML、RTFなど、さまざまな出力フォーマットでコピーを作成することもできます。📚

もちろん、HATなしでもテクニカルコピーを書くことは可能だが、HATの導入を検討しよう:

テンプレートとフォーマット済みのスタイリングで時間を節約。

コンテンツを一度作成すれば、あらゆるプラットフォームやフォーマットで共有できる。

自動的にインデックスを作成し、コピーを整理する。

統合された翻訳管理ツールでコピーをローカライズ

ヘルプ作成ツールに求められる機能

すべてのHATは少し異なりますが、我々は次のような機能を備えたものをお勧めします:

ユーザーフレンドリーなインターフェース: 学習曲線が小さければ小さいほど、素早く書き始めることができます。

学習曲線が小さければ小さいほど、素早く書き始めることができます。 シングルソース* 著者: この機能は、本当に時間の節約になります。一度コンテンツを作成すれば、ワンクリックで複数のフォーマットで公開することができます。

この機能は、本当に時間の節約になります。一度コンテンツを作成すれば、ワンクリックで複数のフォーマットで公開することができます。 テンプレート:* あらかじめデザインされたテンプレートは、コピーライティングプロセスをスピードアップし、テキストに一貫したルック&フィールを与えます。

あらかじめデザインされたテンプレートは、コピーライティングプロセスをスピードアップし、テキストに一貫したルック&フィールを与えます。 優れたヘルプ作成ツールは、Microsoft Word文書や一般的なSaaSツールのように、すでに使用している他のツールと統合する必要があります。

バージョン管理* : 変更の追跡、チームメンバーとのコラボレーション、仕事を失うことなく異なるドキュメントのバージョンを管理します。

変更の追跡、チームメンバーとのコラボレーション、仕事を失うことなく異なるドキュメントのバージョンを管理します。 プロジェクト管理 *: コンテンツの整理、チームメンバーへのタスクの割り当て、進捗の監視は、組み込みのワークフローを使用するとはるかに簡単です。

コンテンツの整理、チームメンバーへのタスクの割り当て、進捗の監視は、組み込みのワークフローを使用するとはるかに簡単です。 コンポーネント・コンテンツ管理システム(CCMS)は、ナレッジベース全体で調整・再利用が容易なモジュール式のスニペットとしてテキストを構築することができます。これは、ドキュメントに繰り返しのコピーが多い場合、画期的なことです。

2024年のベストヘルプオーサリングツール10選

あなたは、技術的な難解な内容を明確で簡潔なユーザーガイドに翻訳するエキスパートです。コンテンツに集中し、それ以外はベスト10のヘルプオーサリングソフトウェアを使いましょう。

1. ClickUp

ClickUp AIを使ってClickUp Docsでブログ記事を作成する。簡単なプロンプトから詳細やその他の重要な点を追加する。

魔法の杖を振って、仕事、コミュニケーション、ドキュメントを一つの場所にまとめたいと思ったことはありませんか?🧙

ClickUpを使えばいいのです。 宇宙一お気に入りのプロジェクト管理プラットフォームは、最高のヘルプ著者作成ツールでもあります。

仕事、ファイル、データを一箇所に完了し、完全にカスタマイズ可能です。

あなたが執筆のプロであることは承知しています。 クリックUp AI 誤字脱字のチェック、コピーのフォーマット、テキストの要約を素早く行う。

私の仕事は、プロジェクト、タスク、ドキュメント、テンプレートなど全てに対応しています。🦾 ClickUp ドキュメント は、リモートやハイブリッドのテクニカルライターに最適なクラウドベースのワードプロセッサだ。ヘルプオーサリングツールとして、ワークフローに接続するため、コピーやタスク管理のための別のシステムは必要ありません。

チームで仕事をする場合は、Docsエディターで全員をリアルタイムにまとめることができます。

あなたは複数のプロジェクトやドキュメントをこなしていることでしょう。Docsエディタを使えば、すべてを把握できます。 ClickUpプロジェクト管理 .プロジェクトやタスクを作成し、コミュニケーション、ファイル、メモにリンクされます。もうデータやファイルを探し回る必要はありません。

ClickUp の主な機能

のような時間を節約するテンプレートをチェックしてください。ClickUp執筆ガイドラインテンプレート言語、フォーマット、トーンなどの基準を設定します。

チームとリアルタイムでブレインストーミングができる クリックアップホワイトボード 大きな目標をお持ちですか?それを日々の仕事に接続しましょう。 クリックアップ目標 に切り替える チャットビュー に切り替えると、すべての会話をまとめてビューできます。



クリックアップのリミット

ClickUp AIは有料プランでのみ利用可能です。

ClickUpには多くの機能があるため、最初はプラットフォームが多く感じられるかもしれません。

クリックアップの価格

Free Forever (永久無料

(永久無料 無制限: 7ドル/月/ユーザー

7ドル/月/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 ビジネスPlus: 1ユーザーにつき$19/月

1ユーザーにつき$19/月 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AIは、すべての有料プランで、ワークスペース・メンバー1人あたり月額5ドルでご利用いただけます。

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (3,800 件以上のレビュー)

2.ヘルプジュース

経由 著者 Author-itは、テクニカルライターのためのオールインワンツールです。そのヘルプオーサリングツールは、モジュール式のCCMSを提供しており、クリックするだけで、一度に多くのコンテンツを切り替えたり、調整したりすることができます。

複数のチャンネルやウェブフォーマットで、フォーマットなしで公開できます。

Author-it の主な機能

バリアントマネージャーが読者のチーム、役割、場所に応じてコピーを調整します。

レビューと承認のワークフローにより、承認されたコピーのみが配信されます。

技術文書の翻訳にAuthor-itを使用

他のライターや専門家とのコラボレーション

Author-it のリミット

Author-itのUIは少し古く、直感的ではないと言うユーザーがいます。

ライセンス費用が高いという声も

著者価格

価格についてのお問い合わせ

オーサーイットの評価とレビュー

G2: 4/5 (30以上のレビュー)

4/5 (30以上のレビュー) Capterra: 4/5 (2件のレビュー)

4.Adobe RoboHelp

経由 アドビ・ロボヘルプ そうです:Photoshopを世に送り出したAdobeにもヘルプ著者ツールがある。RoboHelpは テクニカルライティングツール コンプライアンスとアクセシビリティを念頭に置いて設計されているので、規制の厳しいフィールドで仕事をしている人には最適なHATかもしれない。

RoboHelpには、スペルチェッカー、条件付きコンテンツ、コンテンツ再利用機能、コンテンツマイクロオーサリングが含まれている。

ロボヘルプの主な機能

SharePoint Online、Gitなどとの統合

RoboHelpはWindowsとMacの両方で利用可能です。

RoboHelpはMicrosoft Word、HTML、Markdownのインポートを簡素化します。

オンラインレビューにより、世に出る前のコピーの調整や承認が簡単に行えます。

RoboHelpのリミット

RoboHelpは大企業ではなく、中小企業に最適であるというユーザーもいます。

RoboHelpファイルを他のプラットフォームや複数のフォーマットにエクスポートするのが難しいという声もあります。

RoboHelpの価格

価格についてのお問い合わせ

RoboHelpの評価とレビュー

G2: 4/5 (30件以上のレビュー)

4/5 (30件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (140+ reviews)

5.ドキュメント360

経由 ドキュメント360 Document360は AIを活用したコンテンツ作成ツール SOP、製品ドキュメント、ナレッジベースwiki、マニュアル用。分析機能を完了したカスタム社内ナレッジベースポータルを作成し、チームと共にヘルプドキュメントを構築します。

その後、社内外のナレッジベース・サイトをブランディングし、光の速さで情報を共有できます。✨

Document360 の主な機能

ウェブページをナレッジベースに接続する埋め込み可能なウィジェットの作成

Document360には、開発者向けドキュメントツールが含まれています。

Document360のAIを試すライティングアシスタントEddyは、検索、記事推薦、要約を支援します。

最大6つのコンテンツカテゴリを作成し、関連文書を素早く整理。

Document360 のリミット

Document360には、モバイルアプリがありません。

より大きなビデオや画像ファイルがサポートされることを望むユーザーもいる。

Document360 の価格

無料。

スタンダード: 3ユーザーで月額149ドル、年額課金

3ユーザーで月額149ドル、年額課金 プロフェッショナル: 5ユーザーで月額299ドル、年額課金 ビジネス: 5ユーザーで月額399ドル、年額課金

ビジネス: 5ユーザーで月額399ドル、年額課金 ビジネス: 5ユーザーで月額399ドル、年額課金。

5ユーザーで月額399ドル、年額課金。 エンタープライズ: 10ユーザーで月額599ドル、年額課金

Document360の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (370 件以上のレビュー)

4.7/5 (370 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (190 件以上のレビュー)

6.マッドキャップ・フレア

経由 マッドキャップ・フレア Madcapはソフトウェアソリューションのスイートであるが、Flare製品はヘルプオーサリングツールに関しては最高の選択肢である。Flareを使って、コンテンツのインポート、著者作成、レビュー、翻訳、公開ができる。

Flareのリアルタイムアナリティクスで、セルフサービスコンテンツの有用性を確認することができます。

Flare の主な機能

Flareには30日間の無料試用版があります。

Word、Excel、FrameMaker、Confluence、RoboHelp、DITA、Markdownなどからインポート可能

WYSIWYGエディターと構造バーを使って、短時間ですっきりと整理されたコピーを作成

コードが少しわかる方は、XMLコードビュー付きのスプリットビューエディターをご利用ください。

Flare のリミット

一部のユーザーは、プラットフォームが遅延したりバグがあると言っています。

レビューワークフローが少し不便だと言うユーザーもいる。

フレアの価格

Madcap Flare* : ユーザーあたり月額 182 ドル、年額課金

: ユーザーあたり月額 182 ドル、年額課金 Madcap Central: $311/月、年額課金

Flare の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (420 件以上のレビュー)

4.4/5 (420 件以上のレビュー) Capterra: 4/5 (17件のレビュー)

7.プロフェッショナル

経由 プロフ ProProfsには多くの機能がありますが、テクニカルライターとして、ナレッジベースソフトウェアから多くの価値を得ることができます。ユーザーマニュアル、従業員用の社内ナレッジベース、または一般向けのカスタマーヘルプサイトを、手間をかけずに構築できます。

オーサリングツールは、多言語でコンテンツを作成するチームに最適です。

ProProfsの主な機能

ProProfsナレッジベースは100%カスタマイズ可能です。

あらかじめ用意されたテンプレートを使うことも、自分で作ることもできる

ProProfsは100以上の他のアプリケーションと接続可能

役割と許可を割り当て、内部コメントでフィードバックを管理

ProProfs のリミット

何人かのユーザーは、ProProfsにもっとテンプレートがあればいいのにと思っています。

ProProfsはよく不具合を起こすという声も

ProProfs の価格

無料: 25記事まで

25記事まで ビジネス: 100記事で$19.99/月、年払い

ProProfsの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (35件のレビュー)

4.5/5 (35件のレビュー) Capterra: 4.8/5 (53 reviews)

8.ヘルプNDoc

経由 ヘルプNDoc HelpNDocはヘルプ著者作成ツールで、8つ以上の プロジェクトドキュメント フォーマットHTMLウェブサイト、PDF、Kindle eBook、CHM、DocXファイルなど、あらゆる用途のファイルを生成します。

ヘルプオーサリングツールの面では、これは最も近代的なインターフェイスを持っていないかもしれませんが、HelpNDocは、コンテンツライブラリ、キーワードエディター、目次エディターなどのような機能のトンを統合しています。

HelpNDoc の主な機能

一度に複数のフォーマットにコンテンツをエクスポートする

コードの知識が必要ですが、プラットフォームにはすべてのテンプレートの完全なソースコードが付属しています。

どんなデバイスでも仕事できるレスポンシブHTML5ウェブサイトを構築できる

スクリプトエディターで繰り返しタスクの自動化

ヘルプNDocのリミット

レビューが少ない

HelpNDocの多くの機能を使用するには、コードの知識が必要です。

ユーザーインターフェースが少し古い

ヘルプNDocの価格

スタンダード: 99€ ($104.39)

99€ ($104.39) プロフェッショナル: 299€ ($315.29)

299€ ($315.29) アルティメット: 499€ ($526.19)

HelpNDoc の評価とレビュー

G2: 4/5 (15件のレビュー)

4/5 (15件のレビュー) Capterra: N/A

9.コンフルエンス

経由 コンフルエンスコンフルエンス はナレッジ管理とプロジェクトコラボレーションを一つのプラットフォームに統合したものである。主にナレッジベースだが、ヘルプ著者ツールとしても機能する。

Confluence のホワイトボードでチームとアイデアを出し合ったり、別々のプロジェクト用のスペースを構築したり、チームとリアルタイムでコンテンツを共同編集したりすることができる。

Confluence 最大の機能

Confluence コンテンツを /に変換します。 https://clickup.com/integrations/jira Jira /%href/ 問題

高度な検索を簡素化するコンテンツツリーの構築

Confluence には 75 以上のカスタマイズ可能なテンプレートがある

Jira や Trello Confluence のリミット

Confluence をアトラシアン以外のプラットフォームと統合するのは難しいと言うユーザーもいる。

Microsoft Teams のような一般的なコラボレーションソリューションとは統合できない。

Confluence の価格

無料: 10 ユーザーまで

10 ユーザーまで スタンダード: $6.05/ユーザー/月 (100 ユーザー以降は割引)

$6.05/ユーザー/月 (100 ユーザー以降は割引) プレミアム: $11.55/ユーザー/月 (100 ユーザー以降は割引)

$11.55/ユーザー/月 (100 ユーザー以降は割引) エンタープライズ: 801ユーザー以降はお問い合わせください。

Confluence の評価とレビュー

G2: 4.1/5 (3,600 件以上のレビュー)

4.1/5 (3,600 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (3,100 件以上のレビュー)

10.クリックヘルプ

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickHelp.jpg クリックヘルプのエディタービュー /クリックヘルプ

経由 クリックヘルプ /クリックヘルプ https://drive.google.com/file/d/19TdUJcRg54tL4sB3V45SWWspz1D1UUKe/view

/%href/

ClickHelpは、技術文書を作成、ホスティング、共有するためのオールインワンポータルです。90カ国以上で利用されているため、ClickHelpは翻訳管理を必要とする多国籍企業に最適です。

そのヘルプオーサリングツールは、あなたの好みに合わせてポータルをカスタマイズし、リアルタイムで同僚とコラボレーションすることができます。

クリックヘルプの主な機能

ClickHelpは、MadCap Flare、RoboHelp、MS Word、Confluenceなどと統合されています。

トピックごとのすべてのステータス、コメント、ToDoを素早くビュー

ClickHelpは、コンテンツの再利用を効率化するシングルソーシングをサポートします。

公開またはパスワードで保護されたドキュメントを生成

クリックヘルプのリミット

カスタマーサポートの質の低さを指摘するユーザーもいる。

プラットフォームが高いという声も

クリックヘルプの価格

スターター: 2ユーザーで175ドル/月(2ユーザー以降は1ユーザーにつき8ドル/月)

2ユーザーで175ドル/月(2ユーザー以降は1ユーザーにつき8ドル/月) Growth: 5ユーザーで月額285ドル(5人目以降は1ユーザーにつき月額10ドル)

5ユーザーで月額285ドル(5人目以降は1ユーザーにつき月額10ドル) プロフェッショナル: 10ユーザーで580ドル/月(10ユーザー以降は1ユーザーにつき12ドル/月)

クリックヘルプの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (60以上のレビュー)

4.8/5 (60以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (19 件のレビュー)

より良いコンテンツをより少ない手間で書く

堅牢なヘルプ著者作成ツールは、テクニカルライターにとって贅沢品ではありません。

高度なAI機能から時間を節約するテンプレートまで、適切なHATはドキュメント作成プロセス全体を効率化し、より優れたガイドを短時間で作成できるようにします。

ワークフローを簡素化し、オールスターのエンドユーザーエクスペリエンスを提供したいなら、ヘルプオーサリングツールとしてClickUpをお選びください。プロジェクト管理、ドキュメント、AI、テンプレートなど、さまざまな機能を組み合わせることで、テクニカルライティングをさらに強力にサポートします。🤩

一度使ってみてください: 今すぐ無料ClickUpワークスペースを作成する。 .