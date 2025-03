10 Templat Penggajian Gratis di Excel & ClickUp

Ketika saatnya tiba untuk membayar karyawan Anda atas kerja keras mereka, memiliki proses organisasi adalah kuncinya. Anda ingin memastikan bahwa Anda membayar mereka untuk jumlah jam kerja yang benar dan juga bahwa Anda melacak riwayat pembayaran organisasi.

Meskipun Anda bisa melakukan ini dengan menggunakan kalkulator, ada cara yang lebih cepat dan lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Menghitung jam kerja untuk setiap karyawan di bisnis yang lebih besar bukanlah penggunaan waktu yang baik. Di sinilah templat penggajian berperan.

Menggunakan templat penggajian memastikan keakuratan, menyediakan riwayat data pembayaran yang berharga, dan membuat pengelolaan anggaran Anda menjadi lebih sederhana. Yang terbaik dari semuanya, waktu yang Anda hemat untuk melakukan tugas penggajian secara manual dapat digunakan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan dan membangun bisnis Anda.

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang apa itu templat penggajian dan bagaimana memilih templat yang cocok untuk bisnis Anda. Kami akan membagikan 10 templat penggajian gratis dari ClickUp dan Excel yang dapat Anda coba sekarang juga untuk mulai menggaji karyawan dengan lebih efisien. 💪

Apa Itu Template Penggajian?

Templat penggajian adalah alat yang melacak dan mendokumentasikan tarif per jam dan tarif pajak di negara bagian dan negara masing-masing karyawan. Alat ini juga memperhitungkan potongan sehingga Anda dapat membayar karyawan dengan benar. Ada opsi template penggajian mingguan, bulanan, dan tahunan, sehingga memudahkan pengiriman pembayaran untuk berbagai jenis kontrak.

Templat penggajian biasanya mencakup informasi dasar karyawan seperti nama, jam kerja, kompensasi yang harus dibayarkan, dan rincian pajak. Informasi penting ini secara otomatis diduplikasi dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan sehingga Anda bisa membuat jadwal pembayaran yang berkesinambungan.

Sebagian besar templat juga menyertakan bagian untuk cuti berbayar (PTO), cuti sakit, dan jam lembur. Kategori-kategori tambahan ini membantu melacak karyawan Anda dan menjaga proses penggajian Anda tetap teratur.

Pada dasarnya, templat penggajian adalah pilihan yang bagus untuk pemilik bisnis yang tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk mengalihdayakan manajemen proyek atau tugas-tugas akuntansi. Templat manajemen penggajian memungkinkan Anda mengendalikan anggaran, menghindari kesalahan perhitungan, dan memastikan pembayaran dikirim tepat waktu, sekaligus menghemat uang. 🙌

Apa yang Membuat Templat Penggajian yang Baik?

Siap menemukan templat penggajian yang sempurna untuk perusahaan Anda? Sebelum kita membahas beberapa templat yang biasa kami gunakan, ada baiknya kita mengetahui apa yang harus diperhatikan saat memilihnya. 👀

Templat penggajian yang baik harus mencakup:

Pelaporan pola dan tren: Template yang baik akan menawarkan pelacakan untuk laporan kehadiran, penggantian biaya, dan daftar penggajian. Anda dapat menggunakan ini untuk mengidentifikasi pola dan perilaku karyawan di seluruh bisnis

Template yang baik akan menawarkan pelacakan untuk laporan kehadiran, penggantian biaya, dan daftar penggajian. Anda dapat menggunakan ini untuk mengidentifikasi pola dan perilaku karyawan di seluruh bisnis Gaji bersih dan gaji kotor: Template penggajian apa pun yang layak digunakan akan memiliki rincian gaji kotor dan bersih, termasuk tunjangan dari tunjangan dan bonus asuransi kesehatan serta tunjangan perumahan dan transportasi

Template penggajian apa pun yang layak digunakan akan memiliki rincian gaji kotor dan bersih, termasuk tunjangan dari tunjangan dan bonus asuransi kesehatan serta tunjangan perumahan dan transportasi Otomatisasi: Templat penggajian dimaksudkan untuk membuat hidup lebih mudah. Pilih salah satu yang mengotomatiskan tugas penggajian berulang dan menugaskannya ke anggota tim yang tepat

Gunakan resep otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya di ClickUp atau sesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda, sehingga tim Anda bisa fokus pada hal yang paling penting

Fitur kolaborasi: Menangani penggajian dengan lancar antara departemen akuntansi dan sumber daya manusia (SDM) dengan templat yang memungkinkan Anda berkolaborasi secara real-time

Menangani penggajian dengan lancar antara departemen akuntansi dan sumber daya manusia (SDM) dengan templat yang memungkinkan Anda berkolaborasi secara real-time Opsi kustomisasi: Semua bisnis memiliki kebutuhan yang unik, dan beberapa mungkin harus dipatuhikepatuhan terhadap undang-undang. Pilih templat yang dapat disesuaikan untuk membuat dokumentasi dan sistem yang Anda perlukan untuk membayar karyawan Anda dengan benar

10 Templat Penggajian untuk Dibawa ke Bank pada tahun 2024

Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang harus dicari dalam templat penggajian, sekarang saatnya untuk mempertimbangkan opsi-opsi Anda dan memilih yang terbaik untuk bisnis Anda.

Di sini kami telah menyusun daftar 10 templat penggajian gratis untuk menyederhanakan proses penggajian. Baik Anda menjalankan bisnis kecil dengan beberapa karyawan atau perusahaan besar dengan banyak departemen, ada pilihan untuk mempermudah pemrosesan penggajian Anda. ✨

1. Templat Laporan Penggajian ClickUp

Dengan Templat Laporan Penggajian ClickUp, lebih mudah dari sebelumnya untuk membuat catatan gaji dan meningkatkan akurasi

Hindari kesalahan perhitungan dan sederhanakan alur kerja pembayaran Anda dengan Templat Laporan Penggajian ClickUp . Alat ini memudahkan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi karyawan termasuk nama karyawan, nomor ID, peran, dan informasi kontak dasar.

Templat penggajian juga dilengkapi dengan bagian untuk departemen karyawan, kredit PTO, dan pemotongan pajak.

Sesuaikan templat untuk menyertakan periode gaji yang diinginkan, apakah Anda membayar mingguan, dua mingguan, bulanan, atau tahunan. Cantumkan gaji per jam, per bulan, atau per tahun beserta tarif upah lembur.

Salah satu fitur terbaik dari templat ClickUp ini adalah pelacakan waktu bawaan. Mintalah karyawan Anda melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas selama jam kerja mereka. Informasi ini kemudian secara otomatis terisi dalam laporan penggajian Anda untuk mempercepat pembayaran. Unduh Templat Ini

2. Templat Rencana Proyek Penggajian ClickUp

Gunakan Templat Rencana Proyek Penggajian ClickUp untuk membuat proses standar untuk sistem pembayaran yang besar

Hilangkan kesalahan, kurangi waktu yang Anda habiskan untuk tugas-tugas administratif, dan percepat proses penggajian dengan Templat Rencana Proyek Penggajian dari ClickUp . Templat ini sangat berguna untuk perusahaan besar atau bisnis kecil yang memiliki kebutuhan penggajian yang lebih kompleks.

Templat ini berfungsi sebagai rencana proyek untuk semua prosedur penggajian Anda. Pertama, gunakan templat anggaran penggajian untuk membuat piagam proyek dan mendokumentasikan hasil kerja dan sumber daya yang Anda perlukan untuk menangani gaji karyawan.

Selanjutnya, identifikasi anggota tim yang berperan aktif dalam proses penggajian dan secara otomatis membuat tugas untuk mereka. Ini bisa berupa tugas sekali pakai seperti membuat prosedur penggajian dan dokumentasi untuk pekerja lepas.

Ada juga opsi untuk tugas berulang dan pengingat untuk prosedur pembayaran standar seperti penggajian bulanan. 🗓️ Unduh Template Ini

3. Templat Rencana Proyek Implementasi Penggajian ClickUp

Dengan Templat Rencana Proyek Implementasi Penggajian dari ClickUp, buat rencana untuk mengatasi masalah penggajian anda

Jika Anda belum memiliki sistem penggajian, Anda memerlukannya. Sistem penggajian Templat Rencana Proyek Implementasi Penggajian dari ClickUp mengambil tugas yang kompleks dan memakan waktu dan membuatnya lebih mudah untuk ditangani daripada sebelumnya. Ini menciptakan peta jalan untuk semua proses penggajian Anda, memastikan akurasi, kepatuhan, dan keamanan.

Gunakan templat ini untuk mengatur sistem penggajian Anda, menyederhanakan proses orientasi karyawan dan memantau entri data untuk semua tugas yang berhubungan dengan pembayaran. Mulailah dengan melakukan penelitian tentang jenis sistem penggajian atau Perangkat lunak SDM yang Anda perlukan untuk menangani gaji karyawan.

Selanjutnya, gunakan template untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan di departemen akuntansi, SDM, dan TI yang akan berperan dalam proses pembayaran. Kemudian pilihlah layanan penggajian atau perangkat lunak penggajian. Tetapkan jadwal dan estimasi anggaran untuk menyiapkan dan menjalankan sistem.

Terakhir, siapkan dokumentasi untuk setiap langkah termasuk lembar kerja karyawan, slip gaji, dan templat daftar gaji. Gunakan Klik Dokumen untuk menyimpan dokumen-dokumen ini, dan membuat tugas bagi karyawan untuk mengisi kartu waktu mereka dan bagi anggota tim akuntansi untuk memproses pembayaran. Unduh Template Ini

4. Templat Laporan Ringkasan Penggajian ClickUp

Berikan catatan pembayaran karyawan Anda dengan Templat Laporan Ringkasan Penggajian ClickUp

Templat Laporan Ringkasan Penggajian ClickUp memungkinkan Anda mencatat semua data penggajian dan biaya penggajian di satu lokasi yang nyaman. Lihat pembayaran dari tahun ke tahun dengan cepat, periksa kredit cuti yang telah dibayar, dan tambahkan catatan untuk keadaan khusus atau untuk mencatat masalah pembayaran sebelumnya.

Gunakan fitur Templat SDM untuk mendokumentasikan informasi penggajian, termasuk informasi kontak karyawan dan gaji karyawan. Catat seberapa sering Anda akan membayar karyawan, baik secara bulanan untuk pekerja per jam atau dua mingguan untuk karyawan yang digaji. Isi informasi untuk pemotongan gaji, termasuk Jaminan Sosial dan pemotongan pajak penghasilan.

Semua informasi ini adalah kunci untuk tetap berada dalam anggaran penggajian Anda. Templat ini menawarkan wawasan terperinci tentang siapa yang dibayar apa dan melacak pembayaran untuk hal-hal seperti PTO dan cuti sakit untuk kepemilikan penuh atas manajemen penggajian.

Selain itu, ini merupakan informasi penting jika ada masalah hukum seputar jam kerja atau upah. 👩🏽‍💼 Unduh Template Ini

5. Templat Riwayat Pembayaran ClickUp

Templat Riwayat Pembayaran ClickUp memungkinkan Anda melacak pembayaran ke pekerja lepas, klien, dan karyawan yang digaji di satu tempat

Jika Anda menjalankan bisnis kecil atau perlu melacak pengeluaran di perusahaan yang lebih besar, Templat Riwayat Pembayaran ClickUp menyederhanakan manajemen penggajian. Gunakan untuk melacak semua pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan Anda, baik Anda berfokus pada pembayaran gaji karyawan atau membayar pekerja lepas untuk mengerjakan proyek tertentu.

Gunakan tampilan Tabel Klien untuk membuat daftar semua karyawan dan total pembayaran. Anda juga dapat mengisi metode pembayaran dan mengunggah salinan faktur pembayaran.

Beralihlah ke tampilan Semua Item untuk melihat daftar semua pembayaran yang telah Anda lakukan. Filter berdasarkan karyawan untuk melihat catatan riwayat pembayaran mereka secara instan, atau persempit berdasarkan departemen untuk mendapatkan wawasan tentang penganggaran.

Buat formula untuk menghitung pajak penggajian atau tarif gaji dengan cepat berdasarkan parameter mingguan, bulanan, atau per jam. Gunakan formulir Tanda Terima Pembayaran untuk langsung menambahkan catatan pembayaran baru ke dalam daftar. Bagikan formulir ini kepada kontraktor dan pekerja lepas sehingga mereka dapat secara otomatis menambahkan permintaan pembayaran mereka ke dalam antrean. Unduh Templat Ini

6. Templat Perjanjian Pembayaran Sederhana ClickUp

Jelaskan syarat dan ketentuan untuk penggajian dengan Templat Perjanjian Pembayaran Sederhana dari ClickUp

The Templat Perjanjian Pembayaran Sederhana dari ClickUp adalah cara mudah untuk menetapkan persyaratan dan ekspektasi untuk penggajian perusahaan. Ini juga berguna untuk bisnis yang perlu mencatat persyaratan pinjaman saat bekerja dengan pekerja lepas sebagai bagian dari sistem manajemen kontraktor .

Templat ini menampilkan tata letak sederhana dengan bahasa perjanjian pembayaran standar. Isi informasi dasar termasuk tanggal, nama, dan jumlah pembayaran. Masukkan jadwal pembayaran dan cantumkan kondisi apa pun yang menyebabkan tidak adanya pembayaran. Unduh Templat Ini

7. Templat Formulir Pembayaran ClickUp

Buat faktur dan cairkan pembayaran menggunakan Templat Formulir Pembayaran ClickUp

Templat Formulir Pembayaran ClickUp memudahkan untuk melacak faktur dan pembayaran yang dilakukan kepada karyawan atau pelanggan. Untuk menggunakannya sebagai bagian dari proses penggajian Anda, mulailah dengan membuat formulir pembayaran menggunakan templat. Isi informasi untuk nama karyawan, informasi kontak, dan metode pembayaran.

Siapkan otomatisasi sehingga formulir yang telah diisi akan memicu tugas baru untuk memproses pembayaran. Sesuaikan otomatisasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, dan tetapkan tugas ke departemen yang tepat. 👨🏽‍💻

Selanjutnya, masuk ke tampilan Pelacak Pembayaran untuk melihat daftar semua formulir pembayaran saat ini dan sebelumnya. Gunakan filter untuk mempersempit tampilan berdasarkan metode pembayaran, karyawan, atau harga. Unggah tanda terima untuk melacak semua informasi yang relevan dalam satu dasbor sederhana dengan mudah.

Gunakan tampilan Board untuk mendapatkan gambaran umum semua pembayaran yang sedang berjalan, pesanan baru, dan pembayaran yang telah diselesaikan. Buka kartu tugas untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang pembayaran tertentu yang sedang berlangsung. Unduh Template Ini

8. Templat Lembar Waktu Layanan ClickUp

Gunakan Templat Lembar Waktu Mingguan ClickUp untuk melacak jam kerja setiap karyawan

Pelacakan penggajian dan mengembangkan proses pembayaran bisa jadi rumit, terutama jika Anda perlu membayar orang berdasarkan layanan yang mereka berikan. Di situlah Templat Lembar Waktu Layanan ClickUp masuk.

Gunakan lembar waktu ini untuk melacak jam kerja dan layanan yang dapat ditagih oleh karyawan. Hal ini membuat pembuatan jadwal pembayaran menjadi lebih mudah dan menyimpan semua informasi pembayaran yang penting di satu tempat.

Mulailah dengan membuat spreadsheet di Google Spreadsheet atau Excel pastikan untuk menyertakan kolom untuk tanggal, waktu mulai dan selesai, jenis layanan yang dilakukan, nama karyawan, dan jumlah jam kerja. Masukkan data saat karyawan memberikan layanan, dan hitung total jam kerja untuk menentukan upah per minggu atau per bulan.

Templat ini juga memberikan wawasan tentang berapa banyak yang Anda keluarkan di seluruh proyek. Gunakan untuk menginformasikan bagaimana Anda mengalokasikan sumber daya dan mengelola ekspektasi anggaran. Masuk ke tampilan Board untuk mendapatkan gambaran umum semua layanan yang diberikan dan pembayaran yang dilakukan, disaring berdasarkan jenis proyek atau karyawan. Unduh Templat Ini

9. Lembar Waktu Excel untuk Templat Penggajian

melalui Microsoft 365 Templat lembar waktu adalah cara yang bagus untuk melacak jumlah waktu yang dihabiskan seorang karyawan untuk melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Lembar Waktu Excel untuk Templat Penggajian dari Microsoft 365 adalah lembar kerja yang mudah digunakan yang dirancang untuk digunakan di Microsoft Excel.

Berikan lembar waktu untuk setiap karyawan, dan minta mereka mengisi waktu masuk dan waktu pulang setiap hari. Pastikan mereka mendokumentasikan waktu istirahat makan siang mereka. Masukkan rumus di kalkulator penggajian mini untuk menghasilkan jumlah jam kerja per minggu secara otomatis.

Sertakan bagian untuk penetapan harga dan potongan apa pun dalam templat penggajian Excel. Gunakan templat lembar penggajian untuk membuat pembayaran mingguan, dua mingguan, atau bulanan untuk setiap karyawan.

Templat ini paling cocok untuk bisnis kecil atau perusahaan yang bekerja dengan kontraktor dan pekerja lepas. Karena ini hanyalah lembar waktu dan bukan bagian dari alat manajemen proyek yang lebih besar, mungkin terlalu sederhana untuk organisasi dengan banyak departemen dan banyak karyawan yang digaji. Unduh Template Ini

10. Templat Penggajian Karyawan Excel oleh Vertex42

melalui Vertex42

Jika Anda memiliki akuntan atau layanan penggajian online tetapi masih menginginkan dokumentasi internal seperti daftar penggajian karyawan, gunakan Templat Penggajian Karyawan Excel dari Vertex42. Templat penggajian Excel dirancang untuk pemilik usaha kecil yang hanya perlu melacak informasi penggajian dan tidak perlu mengeluarkan pembayaran.

Gunakan tab Info Karyawan untuk mencatat nama karyawan, info kontak, tanggal perekrutan, informasi gaji, dan tunjangan. Pada tab lembar kerja Daftar Penggajian, catat jumlah jam kerja karyawan, tanggal pembayaran, dan informasi pajak.

Lengkapi templat anggaran penggajian untuk mendapatkan rincian anggaran yang lebih mudah diurutkan. Unduh Templat Ini

Sederhanakan Penggajian dan Bangun Proses yang Efisien

Baik Anda menjalankan perusahaan besar dengan puluhan karyawan atau mengelola bisnis kecil dengan campuran kontraktor, pekerja lepas, dan karyawan yang digaji, Anda memerlukan proses penggajian yang efisien. Gunakan templat penggajian ini untuk membuat sistem penggajian yang sesuai untuk bisnis Anda. Unduh ClickUp hari ini untuk memulai proses penggajian yang lebih lancar dan efisien. Dari formulir pembayaran sederhana untuk pekerja lepas hingga sistem yang lebih kompleks yang dirancang untuk mencatat semua pembayaran penggajian, selalu ada yang bisa memajukan bisnis Anda. 🛠️