Claude Code untuk Pemasar: Panduan Tanpa Kode untuk Membuat Alat Pemasaran Anda Sendiri

Setiap tim pemasaran memiliki alur kerja yang terlalu repetitif untuk menghabiskan waktu seorang ahli strategi sepanjang sore, namun terlalu spesifik untuk alat siap pakai. Pemeriksa kualitas halaman arahan. Pembuat ringkasan kampanye. Pemformat metadata. Pembersih ekspor Google Ads. Hal-hal semacam itu biasanya Anda lakukan secara manual, gabungkan di spreadsheet, atau minta tim operasional untuk membuatnya saat mereka memiliki waktu luang dalam sprint.

Itulah tepatnya janji yang ditawarkan Claude Code bagi para pemasar.

Claude Code mengubahnya menjadi alat yang Anda miliki. Anda mendeskripsikan alur kerja, meninjau hasilnya, dan menyempurnakan prompt. Claude Code menulis skrip, panggilan API, dan penanganan kesalahan. Seorang pemasar mendokumentasikan tiga pengembangan (produksi konten, pengayaan prospek, pelaporan), dan polanya sama setiap kali: manusia mendefinisikan logikanya, agen menulis kodenya.

Namun, “tanpa kode” bukan berarti tanpa pemikiran. Claude Code membutuhkan instruksi yang jelas, contoh yang terstruktur, batasan yang jelas, dan tinjauan mendalam oleh manusia. Anda harus tahu persis apa yang harus dilakukan oleh alur kerja tersebut, di mana alur kerja tersebut bisa gagal, seperti apa bentuk inputnya, dan apa yang dimaksud dengan output yang “baik”. Dan Anda harus memberikan informasi ini secara eksplisit dan terperinci kepada Claude. Panduan ini membahas apa itu Claude Code, bagaimana Claude Code membantu pemasar, berapa biayanya, cara mengonfigurasinya, cara memulainya, dan cara memberikan perintah yang tepat.

Apa Itu Claude Code?

melalui Claude

Claude Code adalah versi agen dari Claude yang dikembangkan oleh Anthropic. Claude Code berjalan secara lokal, baik di terminal maupun aplikasi desktop, dan memiliki akses langsung ke file Anda, aplikasi yang terhubung, serta alur kerja multi-langkah.

Jika Anda pernah menggunakan Claude di tab browser, bayangkan Claude Code sebagai kecerdasan yang sama dengan jangkauan yang lebih luas. Alih-alih hanya membalas di jendela obrolan, Claude Code dapat membuka dokumen Anda, mengambil data dari Google Drive, memanggil alat-alat terhubung lainnya, serta benar-benar membuat dan mengedit file di komputer Anda.

Mengapa pemasar menggunakan alat pemrograman?

Para pemasar memilih Claude Code karena platform ini memungkinkan pembuatan alur kerja yang dapat digunakan kembali dan terintegrasi dengan sistem bisnis nyata seperti CRM, perpustakaan iklan, ekspor analitik, dan alat komunikasi. Sebuah chatbot biasa tidak dapat mengakses sistem-sistem tersebut.

Atur sekali saja untuk mengimpor data kampanye bulan lalu ke dalam laporan yang sudah diformat, dan sistem ini tidak akan lupa cara melakukannya saat Anda memintanya lagi di lain waktu.

Kata “code” dalam namanya sering membingungkan orang, dan sejujurnya, istilah ini agak kurang tepat di sini. Anda mengoperasikan Claude Code dengan bahasa Inggris biasa, sama seperti saat Anda memberikan perintah kepada chatbot mana pun. Hasil yang Anda dapatkan adalah kemampuan yang Anda bangun sendiri, dan Anda dapat menjalankannya kembali kapan pun Anda membutuhkannya.

Perbedaan tersebut—antara hasil sekali pakai versus kemampuan yang dapat digunakan kembali—adalah inti dari panduan ini. Itulah juga mengapa penting untuk memastikan versi Claude mana yang tepat untuk tujuan Anda, karena tidak semua versi bekerja dengan cara yang sama.

Istilah-istilah Claude Code yang perlu diketahui oleh pemasar

Claude Code dilengkapi dengan bahasa pemrograman, tetapi konsep utamanya cukup sederhana:

Istilah Apa artinya Contoh pemasaran CLAUDE. md Berkas instruksi proyek yang dibaca secara otomatis oleh Claude Simpan data audiens, aturan merek, klaim yang disetujui, dan daftar periksa peninjauan Keterampilan Kumpulan petunjuk, contoh, dan berkas pendukung yang dapat digunakan kembali Lakukan proses penyegaran konten atau peninjauan halaman arahan yang sama setiap kali Perintah slash Sebuah pintasan yang menjalankan tindakan yang telah disimpan dari baris perintah Ketik /rsa untuk menjalankan alur kerja penulisan iklan Google Ads Agen atau subagen Seorang pekerja Claude terpisah yang diberi satu bagian dari tugas yang lebih besar Biarkan satu agen meneliti pesaing sementara agen lainnya memeriksa klaim Konektor MCP Koneksi yang memungkinkan Claude menggunakan alat dan data eksternal Ambil brief dari Google Drive atau buat tugas di ClickUp Hook Tindakan otomatis yang dipicu pada titik tertentu dalam alur kerja Lakukan pemeriksaan format setiap kali Claude selesai mengedit file CSV

Claude Chat vs. Cowork vs. Claude Code: Mana yang Harus Digunakan Kapan?

Gunakan Claude Chat untuk pemikiran cepat dan penulisan konten, Claude Cowork untuk pekerjaan bertahap di seluruh aplikasi yang terhubung, dan Claude Code untuk membangun keterampilan dan alat yang dapat digunakan kembali dengan akses mendalam ke file. Ketiganya berjalan di atas model Claude yang sama. Perbedaan utamanya terletak pada jangkauan fungsionalitasnya.

Untuk menunjukkan perbedaannya:

Dimensi Claude Chat Claude Cowork Claude Code Apa itu Jendela obrolan yang sudah Anda kenal Aplikasi berbasis agen untuk pekerjaan berbasis pengetahuan Alat berbasis agen yang dapat dijalankan di komputer Anda, baik melalui terminal, aplikasi desktop, maupun web (baru) Paling cocok untuk Penyusunan draf cepat, brainstorming, jawaban satu kali Tugas multi-langkah di seluruh aplikasi yang terhubung Membuat keterampilan, agen, dan alat yang dapat digunakan kembali yang terintegrasi dengan file Anda Akses berkas Mendukung unggahan, tetapi juga mendukung beberapa konektor seperti Google Drive Ya, melalui konektor Akses langsung ke file dan folder lokal Penjadwalan Tidak Ya, secara bawaan Ya, melalui tugas yang dijadwalkan di cloud; Routines di cloud secara eksplisit diberi label "pratinjau penelitian" oleh Anthropic. Ramah bagi pengguna non-teknis Tertinggi Tinggi Awalnya agak rumit, tetapi setelah disiapkan, prosesnya menjadi cepat

Kenyataannya, batas antara ketiganya memang kabur. Secara teknis, ketiganya dapat mengakses berkas, menjalankan tugas bertahap, dan kini, menjadwalkan pekerjaan. Perbedaan sesungguhnya terletak pada seberapa banyak pengaturan awal yang bersedia Anda lakukan sebagai imbalan atas seberapa banyak otomatisasi yang dapat Anda lakukan di kemudian hari.

Jika Anda hanya menulis teks pemasaran, Chat lebih cepat, dan Anda bisa berhenti membaca di sini. Sisa panduan ini ditujukan untuk saat Anda menyadari bahwa Anda sedang melakukan tugas peninjauan atau riset yang sama untuk kelima kalinya dan berpikir, “Seharusnya ada alat untuk ini.”

Apa yang Dibangun oleh Pemasar Non-Teknis dengan Claude Code

Proyek-proyek Claude Code yang paling berguna bukanlah generator konten generik. Para pemasar mengubah kerangka kerja yang sudah ada, pemeriksaan kualitas, dan tugas-tugas berulang menjadi alat-alat kecil yang dirancang sesuai dengan cara kerja mereka sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Claude Code memudahkan pekerjaan para pemasar.

Sebuah plugin Figma yang memasukkan teks ke dalam bingkai iklan, serta alur kerja penyusunan iklan Google Ads

Seorang pemasar pertumbuhan di Anthropic, Austin Lau, belum pernah menulis kode sebelum menggunakan Claude Code. Ia berhasil membangun keduanya dalam waktu seminggu:

Sebuah plugin Figma yang mengambil teks judul dari Google Sheet dan menerapkannya ke seluruh bingkai iklan, yang dibuat dalam waktu kurang dari satu jam, kini menghemat waktu hampir 30 menit per pembaruan batch

Alur kerja /rsa yang menyusun draf teks iklan Google Ads sesuai dengan pedoman gaya bahasa merek dan mengekspornya sebagai file CSV yang siap diunggah, sehingga memangkas waktu penyelesaian per iklan dari 30 menit menjadi 30 detik

Alat pemeriksa posisi beranda yang memberikan skor berdasarkan kerangka kerja khusus

Alat ini mengevaluasi halaman beranda B2B berdasarkan kerangka kerja positioning tertentu: apakah bagian hero menjawab untuk siapa halaman tersebut ditujukan dan apa yang membedakannya? Alat ini menilai bagian hero dan halaman penuh secara terpisah, lalu menyarankan judul yang telah direvisi. Emily Kramer, pendiri MKT1, mengembangkan alat ini sebagai Claude Skill yang terhubung dengan templatnya sendiri, mengujinya pada situs perusahaan yang sebenarnya, dan menjalankan empat putaran revisi untuk meningkatkan akurasi dari sekitar 60% menjadi 90%.

Sistem konten dengan sebelas kemampuan yang meneliti, menyusun draf, dan menyempurnakan postingan berdasarkan kinerja sebelumnya

Sistem ini tidak dibangun dalam sekali duduk. Sistem ini berkembang keterampilan demi keterampilan, masing-masing ditambahkan begitu celah nyata muncul dalam alur kerja. Sistem ini meneliti topik, menyusun draf postingan, dan merevisinya berdasarkan kinerja sebelumnya, semuanya terintegrasi melalui memori bersama. Kieran Flanagan, SVP Pemasaran di HubSpot, menghabiskan berbulan-bulan untuk merakitnya, yang lebih mendekati cara sebenarnya sebagian besar pengembangan semacam ini dilakukan.

Alur kerja produksi blog yang dapat diselesaikan dari tahap brief hingga siap diunggah ke CMS dalam tiga jam

Alur kerja ini menangani produksi blog secara menyeluruh: menyusun draf postingan berdasarkan arahan editorial, membuat dan menempatkan gambar, menulis metadata SEO, serta membuat tautan silang ke konten terkait, semuanya melalui alat-alat yang terhubung via MCP. Rahul Lalia, pendiri agensi beranggotakan dua orang RSL/A, membangunnya untuk menggantikan proses yang biasanya memakan waktu satu hari penuh.

Apa yang dulu memakan waktu satu hari penuh (menulis, mencari gambar, mengisi metadata, dan memasukkannya ke dalam CMS) kini hanya membutuhkan sekitar tiga jam, termasuk proses peninjauan olehnya sendiri

Dia telah membuat 12 postingan dalam dua hari, masing-masing dilengkapi dengan gambar khusus dan metadata lengkap, sebuah kecepatan yang menurutnya tidak mungkin dicapai sebelumnya

Dia terbuka mengenai keterbatasannya. Alat ini menjalankan apa yang dia jelaskan, tetapi strategi, hubungan dengan klien, dan menentang ide yang buruk tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

Dasbor pelaporan yang menginterpretasikan angka-angka, bukan sekadar menampilkannya

Sebagian besar dasbor menampilkan grafik. Dasbor ini memberi tahu Anda apa yang berubah, apakah hal tersebut penting, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Fitur utamanya adalah bagian “At a Glance” yang menyajikan:

Apa yang telah ditingkatkan dan mengapa hal itu penting

Apa yang mengalami penurunan dan apakah hal tersebut patut dikhawatirkan

Dua atau tiga rekomendasi yang didasarkan pada angka-angka aktual

Victoria Boyd, seorang ahli strategi pemasaran independen yang tidak memiliki latar belakang pemrograman, berhasil membangunnya dalam beberapa sore.

Apa kesamaan dari hasil pengembangan ini Masing-masing pemasar ini memulai dengan satu tugas spesifik: menerapkan teks pada tata letak kreatif, meninjau halaman beranda berdasarkan kerangka kerja yang sudah ada, serta membangun mesin produksi blog. Contoh-contoh terbaik selalu memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Lau meninjau setiap iklan sebelum dipublikasikan. Kramer memeriksa Skill-nya berdasarkan penilaian yang telah ia buat sendiri. Lalia meninjau setiap postingan sebelum dipublikasikan. Proyek-proyek yang lebih canggih menunjukkan batasan sesungguhnya: seorang pemasar mungkin tidak perlu menulis kode, tetapi strategi di balik alat tersebut, sentuhan yang membuatnya berguna, dan keputusan-keputusan yang tidak dapat diambil oleh alat tersebut tetap sepenuhnya bergantung pada manusia. Di situlah Claude Code paling berguna bagi pemasar non-teknis. Pada dasarnya, mengubah proses yang sudah mereka pahami dengan baik menjadi alat yang mungkin tidak sempat dibuat oleh tim teknik mereka.

Cara Memulai Menggunakan Claude Code sebagai Pemasar (Tanpa Kode)

Anda tidak perlu belajar pemrograman atau menghabiskan waktu sore hari untuk mengonfigurasi alat pengembang. Cara termudah adalah melalui aplikasi desktop Claude, di mana Claude Code bekerja langsung dengan folder di komputer Anda. Terminal masih tersedia jika Anda membutuhkannya, tetapi pemasar dapat melewatinya pada tahap awal.

Berikut adalah cara termudah untuk mengubah folder kosong menjadi alur kerja pemasaran yang dapat digunakan kembali:

Langkah 1: Dapatkan akses ke Claude Code

Claude Code sudah termasuk dalam paket Claude Pro dan Max, serta tersedia melalui akun Team, Enterprise, dan Claude Console. Paket Claude gratis tidak mencakup Claude Code.

Jika Anda seorang pemasar yang bekerja sendiri, paket Pro biasanya sudah cukup untuk menguji alur kerja dasar. Penggunaan yang lebih intensif, seperti meninjau folder riset berukuran besar atau menjalankan beberapa tugas sekaligus, mungkin memerlukan batas penggunaan yang lebih tinggi.

Langkah 2: Instal aplikasi desktop Claude

Unduh Claude untuk macOS atau Windows, masuk, dan buka Claude Code di dalam aplikasi. Anthropic kini menjalankan Chat, Cowork, dan Claude Code melalui aplikasi desktop yang sama, sehingga tidak perlu menginstal masing-masing secara terpisah.

Ini adalah pendekatan tanpa kode. Artinya, tidak memerlukan Node.js, terminal, atau perintah instalasi. Anda dapat menambahkan versi baris perintah nanti jika diinginkan. Anthropic merekomendasikan penginstal bawaan mereka, dengan perintah pengaturan terpisah untuk macOS, Linux, Windows PowerShell, dan Windows Command Prompt.

Langkah 3: Buat satu folder untuk proyek ini

Claude Code bekerja paling optimal jika setiap berkas yang terkait dengan suatu proyek disimpan dalam satu folder yang terorganisir dengan jelas.

Misalnya, Anda akan meluncurkan sebuah produk. Buatlah folder bernama “Kampanye Peluncuran Produk” dan masukkan ke dalamnya:

Ringkasan kampanye

Pedoman merek dan editorial

Riset pelanggan

Catatan produk

Kampanye sebelumnya

Halaman pesaing

Ekspor kinerja

Draf teks

Kemudian buka folder tersebut di Claude Code. Hal ini penting karena menentukan area kerja Claude. Claude dapat membaca, membuat, dan mengedit berkas di dalam folder tersebut, tetapi tidak dapat mengakses berkas di tempat lain di komputer Anda tanpa izin lebih lanjut.

Jangan langsung memberikan seluruh folder Dokumen Anda kepada Claude. Ruang kerja yang lebih kecil lebih mudah dikelola, dan hal ini mengurangi risiko file yang salah teredit.

Langkah 4: Minta Claude untuk memeriksa folder tersebut sebelum membuat apa pun

Instruksi pertama Anda sebaiknya berfokus pada pemahaman materi sebelum menghasilkan apa pun.

Coba ini:

Baca berkas-berkas di dalam folder ini. Jelaskan isi masing-masing berkas, identifikasi informasi yang bertentangan, dan beritahu saya konteks apa yang masih kurang. Jangan membuat atau mengedit apa pun untuk saat ini.

Claude Code membaca file-file yang sebenarnya di dalam folder, bukan hanya mengandalkan apa yang ditempelkan ke dalam obrolan. Anda juga dapat menggunakan mode Plan, yang memungkinkan Claude menganalisis proyek dan mengusulkan pendekatan tanpa menyentuh file sumber.

melalui Marvin Swift

Tinjau ringkasannya dengan cermat. Perbaiki nama produk, target audiens, klaim, tanggal, dan aturan merek sebelum melanjutkan.

Langkah 5: Berikan petunjuk penggunaan tersendiri untuk folder tersebut

Setelah Claude memahami materi tersebut, mintalah Claude untuk membuat berkas CLAUDE.md.

Ini adalah berkas instruksi teks biasa yang dibaca oleh Claude di awal setiap sesi mendatang. Berkas ini menyimpan konteks yang seharusnya Anda ulangi setiap kali. Anthropic merekomendasikan penggunaannya untuk aturan proyek yang bersifat permanen dan alur kerja umum.

Untuk proyek pemasaran, hal ini mungkin mencakup:

Siapa target audiensnya

Fungsi produk ini

Klaim mana saja yang memerlukan sumber?

Kata atau frasa apa saja yang harus dihindari

Gaya bahasa dan tingkat kesulitan bacaan yang disarankan

Bagaimana draf seharusnya disusun

Di mana file yang sudah selesai harus disimpan

Hal-hal yang harus diperiksa Claude sebelum menandai pekerjaan sebagai selesai

Anda tidak perlu menulisnya sendiri. Cukup sampaikan kepada Claude:

Buatlah berkas CLAUDE.md yang ringkas untuk proyek ini. Dasarkan hanya pada berkas-berkas yang telah Anda tinjau dan koreksi yang telah saya berikan kepada Anda. Sertakan target audiens, gaya penulisan, klaim yang telah disetujui, aturan pemformatan, serta daftar periksa untuk memverifikasi setiap draf.

Baca berkas yang sudah jadi dan hapus segala hal yang disimpulkan Claude tanpa bukti. Petunjuk ini berfungsi sebagai panduan bagi Claude, namun tidak menjamin kepatuhan yang sempurna, jadi pastikan petunjuk tersebut spesifik dan bebas dari kontradiksi.

Langkah 6: Mulailah dengan satu tugas yang spesifik dan dapat dievaluasi

Jangan meminta Claude untuk “menjalankan kampanye pemasaran.” Berikan tugas dengan input, output, dan titik penghentian yang jelas.

Contohnya:

“Dengan menggunakan brief kampanye, riset pelanggan, dan panduan merek, buatlah tiga kerangka halaman arahan. Simpan setiap kerangka sebagai berkas Markdown terpisah. Tambahkan catatan sumber di samping setiap klaim produk. Jangan tulis halaman lengkapnya dulu.” Atau: “Bandingkan lima halaman pesaing dalam folder ini. Buatlah tabel yang menunjukkan posisi pasar, audiens, bukti keunggulan, ajakan bertindak, dan celah yang dapat kita atasi. Pisahkan pengamatan langsung dari interpretasi Anda.”

Langkah 7: Ubah proses yang sukses menjadi keterampilan

Setelah Anda mengulangi alur kerja yang sama beberapa kali, kemaslah alur kerja tersebut sebagai keterampilan Claude Code.

melalui Claude.ai

Sebuah skill menyimpan instruksi, materi referensi, dan langkah-langkah untuk tugas yang dapat diulang, sehingga Anda dapat menjalankan proses tersebut kembali tanpa perlu membuat prompt dari awal. Skill dapat disimpan secara pribadi, dibagikan dalam sebuah proyek, atau diterapkan ke seluruh tim.

Misalnya, keterampilan pembaruan konten dapat memerintahkan Claude untuk:

Baca artikel ini Periksa sumber yang tertaut dan tandai klaim yang tidak didukung Bandingkan artikel ini dengan hasil pencarian terkini Identifikasi bagian-bagian yang sudah ketinggalan zaman Ajukan usulan perubahan sebelum mengedit draf Simpan revisi yang telah disetujui sebagai berkas baru Buat catatan perubahan

Anda dapat membuatnya dalam bahasa Inggris sederhana:

Ubah proses yang baru saja kita ikuti menjadi sebuah skill yang dapat digunakan kembali bernama content-refresh. Sertakan aturan verifikasi sumber dan titik persetujuan yang telah kita gunakan. Tunjukkan kepada saya skill tersebut sebelum menyimpannya.

Buat alur kerja secara manual terlebih dahulu. Jika melewatkan langkah ini, Anda berisiko mengotomatisasi proses yang masih memiliki celah.

Buat alur kerja secara manual terlebih dahulu. Jika melewatkan langkah ini, Anda berisiko mengotomatisasi proses yang masih memiliki celah.

Langkah 8: Tambahkan konektor hanya jika proses penyalinan data mulai terasa merepotkan

Claude Code dapat terhubung ke alat eksternal melalui Model Context Protocol (MCP). Koneksi ini memungkinkannya membaca data dari atau berinteraksi dengan layanan yang didukung, alih-alih menunggu Anda menyalin informasi ke dalam folder.

Bagi para pemasar, hal ini mungkin berarti mengintegrasikan Google Drive, Slack, Notion, pelacak proyek, atau sistem analitik.

Namun, konektor tidak diperlukan untuk alur kerja pertama Anda. Tambahkan konektor setelah Anda menyadari bahwa Anda sering mengekspor atau menyalin informasi yang sama berulang kali. Setiap koneksi memperluas jangkauan Claude, jadi periksa izinnya dan batasi aksesnya hanya pada akun, folder, atau ruang kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh tugas tersebut.

Langkah 9: Perbaiki alur kerja, bukan hanya hasil keluaran terbaru

Hasil pertama Anda mungkin memerlukan koreksi. Jika demikian, jangan hanya memperbaiki dokumennya saja. Perbarui instruksi proyek atau keterampilan yang menghasilkan dokumen tersebut.

Contohnya:

Anda menggambarkan pengguna uji coba sebagai pelanggan. Perbarui berkas CLAUDE.md agar kedua kelompok tersebut tetap terpisah dalam setiap tugas di masa mendatang. Atau: Laporan tersebut mencampurkan fakta yang bersumber dari berbagai sumber dengan rekomendasi. Perbarui keterampilan tersebut agar pengamatan, bukti, dan rekomendasi selalu ditampilkan dalam bagian yang terpisah.

Setelah beberapa kali proses ini, Anda akan membangun alur kerja yang sudah mengetahui di mana materi sumber Anda berada, standar apa yang harus diikuti, dan di mana alur kerja tersebut harus berhenti dan menunggu Anda.

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Berapa Biaya Claude Code dan Apa yang Sebenarnya Anda Butuhkan

Claude Code tidak memiliki langganan terpisah untuk pengguna individu. Fitur ini disertakan dalam paket berbayar Claude, sedangkan paket gratis sama sekali tidak menyertakan akses ke fitur ini.

Bagi sebagian besar pemasar, Claude Pro seharga $20 per bulan adalah pilihan yang tepat untuk memulai. Dengan paket ini, Anda akan mendapatkan Claude Code, fitur obrolan Claude reguler, serta kapasitas yang cukup untuk menguji alur kerja nyata seperti tinjauan riset, pembaruan konten, perencanaan kampanye, dan keterampilan yang dapat digunakan kembali.

Anda tidak memerlukan:

Kunci API Anthropic

Lisensi Claude Code yang terpisah

Node.js atau alat pengembangan lainnya

Konektor atau plugin berbayar

Paket Max sejak hari pertama

Kapan versi Pro sudah cukup

Versi Pro sebaiknya digunakan untuk pekerjaan yang terfokus: meninjau hasil riset, memeriksa naskah sesuai panduan merek, membandingkan halaman pesaing, atau memperbarui artikel dari berkas sumber.

Penggunaannya bergantung pada ukuran file dan kompleksitas tugas. Folder riset yang besar akan memakan lebih banyak kapasitas daripada mengedit satu halaman arahan, tetapi paket Pro tetap menjadi pilihan awal yang masuk akal dalam kedua kasus tersebut.

Kapan Max layak digunakan

Biaya langganan Claude Max adalah $100 atau $200 per bulan, tergantung pada tingkatan penggunaan.

Pertimbangkan hal ini setelah Claude Code menjadi bagian dari pekerjaan harian Anda dan batasan versi Pro mulai sering mengganggu proyek-proyek yang sedang berjalan. Satu tugas yang sangat besar saja bukanlah alasan yang cukup untuk melakukan upgrade.

Yang perlu diketahui: Anthropic kini memungkinkan Anda mengaktifkan “penggunaan tambahan” setelah mencapai batas kuota paket Anda, yang akan ditagih sesuai tarif API standar dengan batas pengeluaran yang Anda tentukan sendiri, alih-alih langsung memutus akses Anda. Fitur ini dapat membantu mengatasi minggu-minggu dengan beban kerja tinggi sesekali tanpa harus melakukan upgrade penuh.

Apakah Anda memerlukan kredit API?

Bukan di awal.

Saat Anda masuk dengan akun Pro atau Max, Claude Code akan menggunakan kuota dari paket tersebut. Penagihan API dijalankan secara terpisah dan lebih cocok untuk alur kerja otomatis atau bervolume tinggi daripada penggunaan pemasaran sehari-hari.

Bagi sebagian besar pemasar, pengaturan awal yang ideal terlihat seperti ini:

Claude Pro seharga $20 per bulan

Aplikasi desktop gratis

Tanpa kunci API

Awalnya tidak ada konektor

Kontrol persetujuan bawaan tetap diaktifkan

Uji coba dua atau tiga alur kerja nyata sebelum memutuskan untuk berlangganan layanan berbayar.

Cara Memberikan Prompt pada Claude Code: Daftar Periksa untuk Pemasar

Prompt Claude Code yang efektif mencantumkan enam hal:

Tugas File atau alat yang perlu digunakan Aturan yang harus diikuti Hasil yang diharapkan Hal-hal yang perlu diperiksa Titik di mana Claude harus berhenti untuk mendapatkan persetujuan

Claude Code memahami bahasa Inggris biasa, tetapi perintah yang tidak jelas tetap menghasilkan hasil yang tidak jelas.

Prompt yang lemah Prompt yang kuat Tinjau halaman arahan dan perbaiki. Baca launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md, dan landing-page-v1.md. Tinjau halaman arahan untuk memastikan kejelasan pesan, klaim yang tidak didukung, dan ketidaksesuaian dengan panduan merek. Simpan temuan Anda di berkas landing-page-review.md. Untuk setiap masalah, cantumkan kalimat aslinya, alasan mengapa hal tersebut mungkin menjadi masalah, sumber pendukungnya, serta usulan revisi. Pisahkan kesalahan faktual dari saran editorial. Jangan mengedit halaman arahan tersebut dulu.

Versi kedua ini berhasil karena Claude tahu apa yang harus dibaca, dievaluasi, dibuat, dan kapan harus berhenti. Untuk meniru proses ini, berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

1. Tentukan apa yang dimaksud dengan “baik”

Instruksi terbuka seperti “buat lebih kuat” atau “tetap sesuai merek” tidak memberikan tolok ukur bagi Claude. Berikan standar yang dapat diperiksa olehnya.

Contoh: Pastikan panjang email antara 120 hingga 160 kata. Mulailah dengan masalah yang dihadapi pelanggan, gunakan paragraf pendek, hindari klaim yang tidak didukung bukti, dan akhiri dengan satu ajakan bertindak yang jelas. Sesuaikan dengan contoh-contoh yang telah disetujui di folder contoh.

Contoh seringkali lebih efektif daripada penjelasan yang panjang. Berikan Claude dua atau tiga contoh yang telah disetujui jika Anda memilikinya.

2. Berikan contoh kasus kegagalan kepada Claude

Beritahu Claude seperti apa bentuk kesalahan itu, bukan hanya seperti apa bentuk yang benar. Menjelaskan secara spesifik cara-cara di mana suatu tugas bisa salah akan lebih efektif daripada sekadar memberikan instruksi positif.

Contoh: Tandai setiap kalimat yang menyebutkan metrik tanpa sumber yang tertaut. Tandai setiap klaim mengenai harga pesaing. Jika brief dan hasil riset pelanggan saling bertentangan, hentikan dan tanyakan kepada saya daripada memilih salah satunya.

Setiap kali ada tugas yang mengejutkan Anda, tambahkan kejutan tersebut ke dalam daftar.

3. Tentukan hasil yang diinginkan

Sebutkan nama file, format, struktur, dan lokasi penyimpanan.

Contoh: Simpan hasil analisis sebagai berkas "competitor-analysis.csv" di folder "outputs". Gunakan kolom-kolom berikut: perusahaan, audiens, klaim utama, bukti pendukung, CTA, kelemahan, dan URL sumber. Selain itu, jangan menimpa berkas yang sudah ada.

4. Lakukan pemeriksaan akhir

Beritahu Claude apa yang perlu diverifikasi sebelum prosesnya selesai:

Contoh: Pastikan setiap klaim memiliki sumber, tidak ada angka yang diubah, semua bagian yang diperlukan ada, dan berkas tersebut mengikuti aturan yang tercantum dalam CLAUDE.md.

Kemudian tambahkan titik persetujuan untuk tindakan yang tidak ingin dilakukan secara otomatis: “Usulkan perubahan, tetapi jangan terapkan. Hentikan sebelum mengirim, mempublikasikan, menghapus, atau memperbarui catatan apa pun yang sedang aktif.”

Template prompt sederhana

Tujuan: Apa yang seharusnya dicapai oleh Claude?

Penggunaan: File, folder, atau alat apa saja yang harus diperiksa olehnya?

Ikuti: Aturan, definisi, dan batasan mana yang penting?

Produce: Apa yang harus dihasilkan, dan di mana harus menyimpannya?

Verifikasi: Apa yang harus diperiksa sebelum selesai?

Hentikan sebelum: Tindakan mana yang memerlukan persetujuan?

Kapan Claude Code Bukanlah Alat yang Tepat bagi Seorang Pemasar

Hindari menggunakan Claude Code jika pekerjaan bersifat satu kali saja, saat Anda perlu mengembangkan produk yang siap digunakan oleh pelanggan untuk klien, atau jika keuntungan tidak diperoleh dari pengulangan tugas tersebut. Biaya pengaturan Claude Code akan terbayar melalui penggunaan berulang. Jika tidak ada penggunaan berulang, tidak ada keuntungan yang diperoleh.

Beberapa situasi di mana hal tersebut dapat diterapkan:

Tugas satu kali: Anda memerlukan satu halaman arahan yang ditinjau sekali saja, tanpa rencana untuk mengulangi peninjauan tersebut. Waktu penyiapan untuk sebuah skill hanya akan terbayar jika digunakan berulang kali, jadi untuk permintaan satu kali, Claude Chat akan memberikan jawaban yang sama dalam waktu yang jauh lebih singkat

Hasil kerja yang ditujukan untuk klien atau eksekutif: Anda membutuhkan hasil kerja yang cukup rapi untuk diserahkan hari ini. Output Claude Code tersimpan dalam berkas dan terminal, dan masih perlu diolah menjadi format yang siap dipamerkan. Buat versi yang rapi di tempat lain, atau biarkan Chat menyusun draf teksnya dan memasukkannya ke dalam alat desain Anda yang sebenarnya

Tidak ada waktu untuk investasi awal: Anda sangat sibuk minggu ini dan hanya membutuhkan hasil yang cepat. Sesi pertama Claude Code memerlukan pengaturan, izin, konektor, dan pengorganisasian file yang sesungguhnya, dan waktu tersebut tidak akan hilang begitu saja hanya karena Anda sedang sibuk. Tunggu hingga ada waktu luang seminggu ke depan, atau serahkan tugas tersebut kepada Chat untuk sementara waktu

Serah terima tugas antar tim tanpa alur kerja bersama: Anda ingin rekan tim melanjutkan pekerjaan tepat dari titik di mana Anda berhenti. Keterampilan tidak disinkronkan secara otomatis di antara Chat, Cowork, dan Code, sehingga alur kerja yang Anda buat tidak akan muncul begitu saja di pengaturan orang lain. Anda perlu mengekspor dan membagikan berkasnya secara langsung, lalu memandu mereka langkah demi langkah.

Otomatisasi tanpa pengawasan sejak hari pertama: Anda ingin mengatur sesuatu sekali saja dan tidak perlu memeriksanya lagi. Claude Code kini dapat dijalankan sesuai jadwal, tetapi alur kerja baru tetap akan mendapat manfaat dari beberapa kali pengujian yang diawasi sebelum Anda mempercayainya untuk berjalan tanpa pengawasan. Alat otomatisasi tanpa kode yang khusus akan membawa Anda ke tahap tanpa sentuhan lebih cepat, setidaknya untuk versi pertama

Claude Code memberikan hasil optimal pada penggunaan yang mendalam dan berulang. Inilah tepatnya yang menjadikannya pilihan yang salah untuk hal-hal yang hanya Anda butuhkan sekali saja. Jika kebutuhan Anda adalah “tuliskan lima baris subjek untuk saya,” buka Claude Chat, atau gunakan opsi yang dirancang khusus dari panduan ClickUp mengenai alat pembuatan konten AI. Jika kebutuhan Anda adalah “bantu saya membangun sistem yang dapat saya jalankan setiap minggu tanpa perlu mengutak-atiknya lagi,” Claude Code layak untuk waktu penyiapannya. Sebagian besar pemasar berada di antara kedua skenario tersebut, dan itulah wilayah yang menjadi fokus panduan ini.

Empat mode kegagalan Claude Code yang sering muncul dalam pemasaran

Claude menciptakan angka-angka yang terdengar masuk akal. Mintalah ringkasan kinerja, dan Claude mungkin akan mengisi kekosongan dengan angka yang masuk akal alih-alih menandai bahwa data tersebut hilang. Kenaikan 12% menjadi 14%. Solusinya adalah menambahkan aturan eksplisit di berkas CLAUDE.md: ‘setiap metrik harus mencantumkan berkas dan baris asalnya, dan angka apa pun tanpa sumber akan ditandai sebagai UNVERIFIED alih-alih diperkirakan.’ Kemudian, lakukan pemeriksaan acak terhadap tiga angka tersebut dengan membandingkannya terhadap ekspor data mentah sebelum hasil akhir dirilis.

Claude mungkin mengedit file yang salah. Arahkan Claude ke folder yang berisi lima draf dan minta Claude untuk “memperbarui teks halaman arahan,” dan Claude mungkin dengan yakin memilih draf yang salah. Gunakan mode Plan agar Claude memberi tahu Anda file mana yang akan diubah sebelum benar-benar mengubahnya, jaga agar folder kerja Anda tetap kecil, dan buat versi file sumber Anda agar file yang tertimpa dapat dipulihkan.

Claude bekerja berdasarkan materi yang sudah usang. Claude membaca apa yang ada di dalam folder. Jika panduan merek Anda sudah berusia delapan bulan atau brief-nya telah digantikan di Slack, Claude akan mengikuti versi yang sudah usang tersebut dengan penuh keyakinan dan tanpa peringatan. Sebelum melakukan tugas yang berisiko tinggi, mintalah Claude untuk mencantumkan setiap file yang digunakannya beserta tanggal terakhir file tersebut dimodifikasi. Kemudian, pastikan bahwa file-file tersebut adalah versi terbaru.

Penggunaan yang berlebihan pada konteks yang terlalu besar akan menguras kuota. Folder yang dipenuhi lima puluh berkas berarti Claude harus membaca ulang banyak materi yang tidak relevan pada setiap tugas, yang menghabiskan kuota paket Anda dan mengurangi kualitas hasil. Jika suatu tugas hanya membutuhkan brief, panduan merek, dan satu draf, masukkan ketiga berkas tersebut ke dalam subfolder dan arahkan Claude ke sana.

Pola yang sama berlaku untuk keempatnya: Claude Code dapat diandalkan dalam eksekusi, tetapi tidak dapat diandalkan dalam mengenali hal-hal yang tidak diketahuinya. Masukkan mekanisme pengecekan ke dalam skill, bukan ke dalam ingatan Anda, dan jangan pernah membiarkan apa pun lolos tanpa tinjauan manusia.

Ke mana Claude Code akan dialihkan setelah Anda membuatnya?

Setelah proses pengembangan, Claude Code bekerja paling optimal di dalam platform manajemen kerja, seperti ClickUp. Sederhananya, sebuah skill yang sudah jadi menghasilkan berkas. Namun, skill tersebut tidak menugaskan pekerjaan, menetapkan tenggat waktu, atau memberi tahu siapa pun bahwa drafnya sudah siap. Hal ini menjadi masalah ketika alur kerja Anda melibatkan lebih dari satu orang, karena berkas CSV yang tersimpan di dalam folder bukanlah tugas yang dimiliki oleh siapa pun.

Ambil contoh alur kerja /rsa dari Lau sebelumnya. Alur kerja tersebut menghasilkan file CSV berisi varian iklan. Seseorang masih harus membukanya, memisahkan setiap baris menjadi item terpisah, dan menugaskan item tersebut secara manual. Masukkan hasil yang sama ke dalam Tugas ClickUp, dan setiap varian iklan akan menjadi item dengan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan status, yang ditampilkan bersamaan dengan bagian kampanye lainnya.

Tugaskan, tinjau, dan kelola pekerjaan dengan ClickUp Tasks

Inilah perubahannya: Claude Code menangani proses produksi. ClickUp menangani pertanggungjawaban.

Aturan yang menangkap hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh suatu keterampilan

Tidak setiap serah terima tugas memerlukan pengawasan manusia. Otomatisasi ClickUp berjalan berdasarkan pemicu dan tindakan: ketika status berubah, ketika tenggat waktu berlalu, atau ketika tugas dibuat, Otomatisasi dapat memposting komentar, memberi tahu seseorang, atau memajukan tugas tersebut, semuanya tanpa perlu dibuka oleh siapa pun.

Otomatiskan alur kerja yang rumit dengan ClickUp Automations

Padukan ini dengan skill Claude Code, dan proses penyerahan akan menyelesaikan siklusnya secara otomatis. Sebuah skill akan memasukkan draf yang sudah selesai ke dalam sebuah tugas. Sebuah otomatisasi akan mengatur status menjadi ‘Perlu ditinjau’ dan memberi tahu editor begitu tugas tersebut masuk. Skill tersebut tetap melakukan penulisan, tetapi proses pengalihan—yang sebelumnya bergantung pada seseorang yang ingat untuk memeriksa folder—kini terjadi secara otomatis.

Jembatan yang membuat proses ini otomatis

Semua hal di atas tidak akan terjadi dengan sendirinya kecuali jika Claude Code dan ClickUp dapat saling terhubung. Server MCP ClickUp adalah koneksi resmi yang dihosting yang memungkinkan hal tersebut, yang dirancang untuk bekerja dengan asisten AI termasuk Claude.

Setelah terhubung, Claude Code dapat membaca dan menulis langsung ke ruang kerja ClickUp Anda: membuat tugas, memperbarui Dokumen, mengambil status dari daftar, semuanya tanpa perlu menyalin apa pun secara manual. Keterampilan yang Anda bangun di Claude Code dan ruang kerja yang digunakan tim Anda tidak lagi menjadi dua sistem yang harus Anda sinkronkan secara manual.

Cocok untuk: Pemasar yang keterampilan Claude Code-nya menghasilkan karya yang memicu tindakan orang lain, seperti draf yang perlu disetujui, laporan yang memicu pengambilan keputusan, atau hasil kerja yang dikumpulkan dalam batch dengan serah terima lintas fungsi dan tenggat waktu. Lewati bagian ini jika: Anda adalah satu-satunya orang yang melihat hasilnya dan apa pun yang Anda buat tidak memerlukan peninjau, jadwal, atau riwayat status.

Perlu diketahui: Claude Code dan ClickUp menangani bagian-bagian yang berbeda dari pekerjaan ini, dan keduanya bekerja paling optimal jika digunakan bersama-sama. Claude Code adalah ruang kerja tempat Anda mengembangkan kemampuan dan mengiterasi berkas keterampilan secara lokal. ClickUp adalah tempat di mana hasil kerja tersebut ditugaskan, dilacak, dan diukur di seluruh tim lintas fungsi. Tim akan merasa frustrasi jika salah satu pihak diminta untuk melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak lain.

Mulailah Membangun Otak Pemasaran Anda

Para pemasar yang memaksimalkan manfaat Claude Code adalah mereka yang mulai mengkodekan penilaian mereka sendiri menjadi keterampilan yang saling memperkuat. Keterampilan teknis hampir tidak berperan dalam hal ini.

Mulailah dengan satu proses peninjauan yang sudah Anda jalankan, ubah menjadi sebuah fitur, dan sempurnakan berdasarkan pekerjaan nyata hingga fitur tersebut membuktikan nilainya. Kemudian, hubungkan apa yang Anda bangun dengan tempat di mana tim Anda benar-benar bekerja, sehingga hasilnya dapat memajukan pekerjaan alih-alih hanya tersimpan di dalam folder. Mulailah menggunakan ClickUp secara gratis dan berikan ruang bagi ide-ide pemasaran Anda untuk berkembang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Claude Code untuk Pemasar

Apakah Anda perlu menguasai pemrograman untuk menggunakan Claude Code?

Tidak. Anda mengoperasikan Claude Code dalam bahasa Inggris biasa, dan proses tanpa kode ini sepenuhnya berjalan melalui aplikasi desktop Claude tanpa perlu terminal, Node.js, atau perintah instalasi. Sebagai contoh, Austin Lau, seorang pemasar pertumbuhan di Anthropic, belum pernah menulis kode sebelumnya sebelum ia membangun plugin Figma dan alur kerja Google Ads dalam waktu satu minggu. Kata “code” dalam namanya mengacu pada akar teknikal alat ini. Keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan adalah memahami alur kerja Anda sendiri dengan cukup baik untuk menjelaskannya secara tepat.

Claude Code vs. ChatGPT untuk pemasaran: Mana yang lebih baik?

Hal ini bergantung pada apakah Anda menginginkan hasil keluaran atau alat yang dapat digunakan kembali. Keunggulan Claude Code terletak pada kemampuannya untuk membangun keterampilan yang terhubung dengan file, yang berjalan di perangkat Anda dan mengingat konteks proyek antar sesi melalui berkas CLAUDE.md. ChatGPT lebih cepat untuk penyusunan draf percakapan dan memiliki fitur agen serta konektornya sendiri. Sebagian besar pemasar yang menggunakan keduanya memilih berdasarkan tugas tertentu daripada mengandalkan satu platform saja, sehingga pertanyaan yang relevan adalah mana yang paling sesuai dengan alur kerja spesifik Anda.

Apa perbedaan Claude Code dengan Zapier atau Make?

Zapier dan Make menghubungkan aplikasi yang sudah ada melalui pemicu dan tindakan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan keduanya berjalan di cloud tanpa pengawasan setelah dikonfigurasi. Claude Code membangun alat khusus berdasarkan file dan penilaian Anda sendiri, yang mencakup pekerjaan yang tidak memiliki konektor siap pakai: menilai halaman beranda berdasarkan kerangka kerja positioning Anda, atau meninjau teks berdasarkan panduan merek Anda. Untuk transfer antar-aplikasi yang sederhana, platform otomatisasi khusus akan membawa Anda ke tahap tanpa campur tangan lebih cepat. Banyak pemasar menggunakan keduanya.

Apakah aman memberikan akses Claude Code ke berkas perusahaan dan data merek?

Ya, asalkan Anda mengatur cakupannya dengan hati-hati. Claude Code hanya membaca dan mengedit berkas di dalam folder yang Anda buka, dan tidak dapat mengakses berkas di lokasi lain pada perangkat Anda tanpa izin tambahan. Gunakan mode Plan agar Claude mengusulkan pendekatan sebelum menyentuh berkas sumber, dan pastikan kontrol persetujuan bawaan tetap aktif. Setiap konektor MCP memperluas jangkauan tersebut, jadi batasi masing-masing konektor hanya pada akun, folder, atau ruang kerja yang diperlukan untuk tugas tersebut.

Apakah Claude Code dapat menjalankan alur kerja pemasaran sesuai jadwal?

Ya. Claude Code mendukung tugas yang dijadwalkan di cloud, dan Claude Cowork menjalankan tugas berulang secara native pada paket berbayar Pro, Max, Team, dan Enterprise. Kendala praktisnya adalah bahwa keterampilan (skills) tidak disinkronkan secara otomatis di antara Chat, Cowork, dan Code, sehingga alur kerja yang dibuat di salah satunya harus diekspor agar dapat dijalankan di platform lain. Lakukan beberapa kali eksekusi yang diawasi pada alur kerja baru sebelum membiarkannya berjalan secara otonom.

Apakah Claude Code akan menggantikan agensi pemasaran atau peran operasional?

Tidak. Claude Code memang mempercepat waktu pelaksanaan pada pekerjaan produksi yang berulang, tetapi lapisan penilaian kritis harus selalu dipimpin oleh manusia. Sebagai contoh, alat penilai halaman beranda dapat memberikan skor pada suatu halaman berdasarkan kerangka kerja positioning, tetapi seseorang harus mendefinisikan kerangka kerja tersebut dan memutuskan bahwa itu adalah kerangka kerja yang tepat.

Perubahan yang terjadi saat Anda menggunakan Claude Code sebagai pemasar adalah rasio hasil terhadap jumlah tenaga kerja. Agen dan tim operasional yang memanfaatkan Claude Code sebagai cara untuk meningkatkan kinerja pada bidang yang sudah mereka kuasai akan unggul, asalkan selalu ada orang dengan selera yang baik yang meninjau masukan sistem dan hasil akhir.