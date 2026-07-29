Konektor Claude MCP Terbaik untuk Pemasaran: Kombinasi yang Sebenarnya Menggerakkan Kampanye Anda

Anda menghabiskan satu sore untuk mengintegrasikan Claude ke dalam CRM, platform iklan, analitik, dan repositori konten Anda. Namun, tidak ada yang terjadi. Konektor Claude MCP untuk pemasaran sudah berfungsi dengan baik: titik hijau, terotentikasi, siap. Yang hilang adalah tugasnya sendiri. Claude memiliki akses ke segalanya namun tidak memiliki alasan untuk menggunakannya, seperti karyawan baru yang memiliki hak admin tetapi tidak menjalani orientasi.

Itulah bagian yang sering diabaikan dalam setiap daftar “konektor terbaik”. Konektor bukanlah barang koleksi. Konektor adalah hubungan permanen antara Claude dan sistem pencatatan, dan setiap konektor yang dibiarkan aktif secara diam-diam membebani setiap percakapan yang Anda mulai. Tiga konektor yang diintegrasikan ke dalam alur kerja yang benar-benar Anda ulangi akan lebih bermanfaat daripada dua belas konektor yang Anda pasang lalu lupakan.

Berikut ini adalah konektor-konektor yang layak dipilih, serta apa yang perlu Anda sampaikan kepada Claude setelah konektor-konektor tersebut aktif.

Ringkasan Konektor Claude MCP memberikan akses langsung dan terotentikasi kepada Claude ke alat eksternal, sehingga Anda dapat mengakses dan bertindak berdasarkan data aktual tanpa perlu mengekspor data. Untuk pemasaran, HubSpot dan Supermetrics menangani data CRM dan kampanye. Klaviyo mengelola email siklus hidup pelanggan, sedangkan Amplitude menangani analitik produk. Ahrefs dan Similarweb menangani SEO dan riset persaingan. Canva dan Figma menangani aspek kreatif, sementara Notion, Google Drive, dan Slack menangani brief dan serah terima tugas. Dalam postingan blog ini, kami menguraikan konektor Claude MCP terbaik untuk pemasaran, apa saja yang dapat dibaca dan diubah oleh masing-masing konektor, cara mengintegrasikannya ke dalam alur kerja kampanye tunggal, serta apa yang harus dilakukan jika suatu konektor berhenti berfungsi.

Sekilas tentang Konektor Claude MCP Terbaik untuk Pemasaran

Konektor Tugas utama pemasaran Akses Bisakah menulis? Paling cocok untuk Di mana batas kemampuannya HubSpot Analisis CRM dan pipeline Kontak, kesepakatan, kampanye, dan data keterlibatan Ya Tim Pendapatan dan Siklus Hidup Tindakan massal dibatasi Supermetrics Pelaporan lintas saluran Data dari lebih dari 200 sumber pemasaran dan penjualan Terbatas Tim pemasaran berbasis kinerja Tulisan ini terbatas pada empat platform iklan Klaviyo Manajemen kampanye siklus hidup Profil, segmen, alur, kampanye, dan peristiwa Ya Tim e-commerce dan retensi Pengaturan multi-akun membutuhkan lebih banyak usaha Amplitude Analisis perilaku produk Saluran pemasaran, kelompok target, eksperimen, dan data fitur Terbatas Pertumbuhan dan pemasaran produk Tergantung pada pelacakan peristiwa yang akurat Ahrefs SEO dan riset konten Kata kunci, tautan balik, peringkat, dan visibilitas AI Tidak Tim SEO dan konten Permintaan menghabiskan unit API Similarweb Riset pesaing dan pasar Data lalu lintas, audiens, aplikasi, kata kunci, dan pasar Tidak Strategi dan riset persaingan Perkiraan mungkin berbeda dari data pihak pertama Canva Produksi aset kampanye Desain, templat, folder, dan aset merek Ya Tim konten dan kreatif Beberapa tindakan memerlukan paket Enterprise Figma Tinjauan desain dan produksi File, bingkai, komponen, variabel, dan FigJam Ya Tim desain, web, dan peluncuran Server lokal memiliki fitur yang lebih sedikit Notion Ringkasan dan manajemen pengetahuan Halaman, basis data, riset, dan catatan kampanye Ya Operasional konten dan kampanye Akses bergantung pada izin ruang kerja Google Drive Pengambilan berkas kampanye Docs, Sheets, Slides, dan file yang dibagikan Tidak Tim dengan sumber data yang tersebar Pengelolaan folder yang buruk dapat melemahkan hasil Slack Pencatatan keputusan dan serah terima Pesan, utas, saluran, file, dan kanvas Ya Tim kampanye lintas fungsi Percakapan informal mungkin berisi keputusan yang sudah tidak relevan lagi

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Apa Itu Konektor Claude MCP?

Sekilas tentang cara kerja MCP

Konektor Claude MCP adalah server Model Context Protocol (MCP) yang dihubungkan oleh Claude, sehingga memberikan akses real-time ke alat eksternal, sumber data, atau layanan. Konektor direktori ditinjau oleh Anthropic sebelum dicantumkan. Konektor kustom, yang Anda tambahkan melalui URL, tidak ditinjau.

Anthropic menyatakan bahwa konektor memungkinkan Anda mengintegrasikan layanan seperti Google Drive, Slack, atau CRM ke dalam percakapan Claude. Konektor ini berfungsi di mana pun Claude beroperasi, baik di web, di desktop, di Claude Code, maupun melalui API. Setelah layanan terhubung, Claude dapat mengambil data darinya dan terkadang melakukan tindakan di dalamnya tanpa Anda perlu menempelkan satu file CSV pun.

MCP adalah protokol terbuka, dan Anthropic merilisnya sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada akhir tahun 2024 untuk menggantikan integrasi yang terpisah-pisah dan bersifat satu kali dengan satu standar tunggal. Sebelumnya, menghubungkan asisten AI ke HubSpot atau Google Ads memerlukan pembuatan API khusus setiap kali. MCP mengubah semua itu menjadi satu koneksi yang dapat digunakan kembali dan dapat diakses oleh alat apa pun yang kompatibel dengan MCP.

Konektor Claude vs. Server MCP vs. Konektor Kustom

Istilah-istilah ini menggambarkan bagian-bagian terkait dari sistem yang sama, tetapi tidak dapat digunakan secara bergantian.

Server MCP adalah lapisan teknis yang menyediakan akses ke data, alat, dan tindakan melalui Model Context Protocol. Konektor Claude adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan Claude berinteraksi dengan server tersebut. Perbedaan utama antara konektor direktori dan konektor kustom terletak pada cara konektor tersebut ditinjau, ditemukan, dan diinstal. Keduanya berjalan di atas infrastruktur MCP yang sama.

Istilah Apa itu Saat seorang pemasar menggunakannya Server MCP Sebuah layanan yang memaparkan data dan tindakan suatu aplikasi melalui Model Context Protocol yang terbuka Biasanya teknologi yang mendasarinya. Anda berurusan langsung dengannya saat menambahkan server jarak jauh atau membangun integrasi internal Konektor direktori Integrasi MCP yang telah ditinjau dan terdaftar di Direktori Konektor Claude Langkah standar untuk alat seperti HubSpot atau Canva: temukan konektor, hubungkan akun Anda, dan lakukan otentikasi Konektor khusus Server MCP jarak jauh yang ditambahkan ke Claude secara manual melalui URL-nya Berguna jika suatu alat tidak terdaftar dalam direktori, perusahaan Anda mengelola server sendiri, atau vendor menyediakan titik akhir (endpoint) perusahaan terpisah

Anthropic meninjau konektor direktori berdasarkan keamanan, keandalan, dan kompatibilitas sebelum mencantumkannya. Konektor kustom menggunakan infrastruktur runtime dan pemanggilan alat yang sama, tetapi konektor tersebut belum melalui proses peninjauan direktori tersebut.

Ulasan tersebut memang berguna, tetapi bukan jaminan keamanan mutlak. Setiap penyedia konektor tetap memiliki ketentuan, kebijakan privasi, izin, dan praktik penanganan data masing-masing. Dengan konektor kustom, keputusan mengenai kepercayaan lebih bergantung pada tim Anda karena Claude mungkin dapat membaca atau mengubah data dalam batas akses yang Anda berikan.

11 Konektor Claude MCP Terbaik untuk Pemasaran

Konektor yang tepat bergantung pada lokasi penyimpanan data pemasaran Anda dan apa yang Anda inginkan agar Claude lakukan dengan data tersebut. Beberapa konektor dirancang terutama untuk analisis, sementara yang lain dapat membuat catatan, memperbarui kampanye, atau langsung menghasilkan aset.

Entri di bawah ini terdapat pada konektor itu sendiri: apa yang dapat dibaca oleh Claude, apa yang dapat diubahnya, di mana posisinya dalam alur kerja pemasaran, dan batasan mana yang masih memerlukan pemeriksaan oleh manusia.

melalui HubSpot

Konektor HubSpot mengimpor konteks CRM real-time ke dalam Claude, termasuk kontak, perusahaan, kesepakatan, tiket, dan produk, serta kampanye, segmen, dan riwayat interaksi. Artinya, tim Anda dapat menanyakan tentang pergerakan siklus hidup, pendapatan kampanye, kualitas prospek, atau aktivitas email tanpa perlu mengekspor data apa pun, dan Claude akan menjawabnya dengan ringkasan, tabel, bagan, atau grafik.

Claude juga menangani tindakan penulisan tertentu. Claude dapat membuat atau memperbarui catatan serta mencatat panggilan, rapat, catatan, tugas, dan email. Artinya, Claude dapat menandai kontak kampanye yang belum memiliki langkah selanjutnya, lalu membuat tugas tindak lanjut atau memperbarui beberapa properti.

Untuk konektor Claude yang siap pakai, hubungkan HubSpot melalui direktori konektor Claude dan selesaikan alur OAuth. Konektor ini mengikuti izin HubSpot yang sudah ada untuk setiap pengguna. HubSpot merekomendasikan untuk mengatur alat tulis ke Perlu Persetujuan, sehingga Anda dapat meninjau setiap perubahan sebelum masuk ke CRM.

HubSpot juga mengoperasikan server MCP jarak jauh terpisah untuk tim yang mengembangkan koneksi khusus: https://mcp.hubspot.com

Coba prompt ini:

Lacak kontak yang dihasilkan oleh kampanye berbayar kami pada kuartal kedua (Q2) di setiap tahap siklus hidup. Tampilkan waktu rata-rata yang dihabiskan di setiap tahap, identifikasi segmen yang menghasilkan pipeline paling berkualitas, dan buat tugas tindak lanjut untuk penerima email yang baru saja membuka email namun belum melakukan aktivitas selanjutnya.

Paket: Membutuhkan paket Claude berbayar (Pro, Max, Team, atau Enterprise). Tersedia bagi pelanggan HubSpot di semua tingkatan HubSpot.

Cocok untuk: Tim pendapatan dan siklus hidup pelanggan yang menginginkan jawaban CRM tanpa perlu mengekspor data, serta pemeliharaan catatan yang ringan setelah proses persetujuan. Keterbatasannya: Akses tulis masih dalam tahap beta publik, batas pembuatan dan pembaruan massal dibatasi hingga 10 catatan, dan mengaktifkan opsi “Data Sensitif” akan menghapus riwayat interaksi dari data yang dapat dilihat oleh Claude.

2. Supermetrics: Mengambil data kampanye lintas saluran dari satu tempat

melalui Supermetrics

Supermetrics adalah platform data pemasaran. Konektornya menghubungkan Claude ke data iklan real-time, analitik, CRM, e-commerce, dan penjualan dari lebih dari 200 sumber. Daftar tersebut mencakup Google Ads dan Meta hingga GA4, Shopify, HubSpot, dan Search Console. Kuncinya adalah Claude hanya melihat satu koneksi Supermetrics, bukan konektor terpisah untuk setiap alat.

Ini sangat berguna untuk laporan yang biasanya memerlukan banyak ekspor data. Anda dapat meminta Claude untuk membandingkan pengeluaran, pendapatan, CPA, ROAS, dan hasil kampanye di berbagai saluran. Selain itu, Claude dapat menyelidiki perubahan yang tidak biasa dan mengubah temuan tersebut menjadi ringkasan eksekutif atau dasbor yang dapat dibagikan. Supermetrics juga menyebutkan bahwa Claude dapat membuat, menjeda, memulai, atau memperbarui kampanye iklan yang didukung, dengan setiap perubahan dimasukkan ke dalam antrian untuk ditinjau oleh Anda.

Pengaturan MCP khusus: Kunjungi mcp.supermetrics.com untuk mengonfigurasi server MCP Supermetrics yang berdiri sendiri.

Coba prompt ini:

Bandingkan kinerja Google Ads, Meta Ads, dan LinkedIn Ads minggu lalu. Tampilkan pengeluaran, pendapatan, ROAS, CPA, serta lima kampanye terkuat dan terlemah. Tandai perubahan yang tidak biasa, jelaskan kemungkinan penyebabnya berdasarkan data yang tersedia, dan sarankan penyesuaian anggaran untuk ditinjau oleh tim.

Paket: Tersedia di semua paket Claude. Konektor direktori tidak memerlukan langganan Supermetrics; sedangkan server MCP mandiri memerlukannya.

Cocok untuk: Pemasar kinerja yang membuat laporan di lebih banyak saluran daripada yang dapat ditampilkan oleh satu platform mana pun. Keterbatasan: Laporan kampanye hanya mencakup Google Ads, Meta, Microsoft Advertising, dan TikTok, bukan semua lebih dari 200 sumber data.

Konektor Klaviyo memberikan Claude akses langsung ke laporan kampanye, alur, profil, segmen, dan peristiwa Anda. Dengan demikian, tim siklus hidup pelanggan dapat meninggalkan prompt teks umum dan mengajukan pertanyaan yang didasarkan pada tindakan pelanggan. Claude dapat membandingkan pendapatan kampanye, memeriksa alur keranjang belanja yang ditinggalkan, menemukan pelanggan yang aktif namun belum melakukan pembelian, atau memeriksa bagaimana suatu segmen dibentuk. Claude juga menangani operasi baca dan tulis. Claude dapat membuat kampanye, menetapkan templat, serta menyusun atau menerjemahkan email. Selain itu, Claude memperbarui profil, mengubah keanggotaan daftar, dan mengelola pendaftaran. Claude bahkan dapat mengambil item katalog dan menambahkan gambar produk dari URL saat Anda mempersiapkan kampanye berbasis produk. Untuk satu akun Klaviyo, hubungkan melalui direktori konektor Claude dan selesaikan alur OAuth. Agen atau tim yang mengelola beberapa akun dapat menambahkan Klaviyo sebagai konektor khusus menggunakan URL MCP jarak jauh resmi: https://mcp.klaviyo.com/mcp Coba prompt ini: Bandingkan kinerja alur keranjang belanja yang ditinggalkan selama dua bulan terakhir. Temukan langkah dengan penurunan terbesar, identifikasi pelanggan yang baru-baru ini berinteraksi namun tidak melakukan pembelian, dan buat draf kampanye re-engagement untuk segmen tersebut menggunakan pola baris subjek terkuat kami yang terbaru.

3. Klaviyo: Ubah data pelanggan real-time menjadi kampanye siklus hidup

melalui Klaviyo

Konektor Klaviyo memberikan Claude akses langsung ke laporan kampanye, alur, profil, segmen, dan peristiwa Anda. Dengan demikian, tim siklus hidup pelanggan dapat meninggalkan prompt teks umum dan mengajukan pertanyaan yang didasarkan pada tindakan pelanggan. Claude dapat membandingkan pendapatan kampanye, memeriksa alur keranjang belanja yang ditinggalkan, menemukan pelanggan yang aktif namun belum melakukan pembelian, atau memeriksa bagaimana suatu segmen dibentuk.

Claude juga menangani operasi baca dan tulis. Claude dapat membuat kampanye, menetapkan templat, serta menyusun atau menerjemahkan email. Selain itu, Claude memperbarui profil, mengubah keanggotaan daftar, dan mengelola pendaftaran. Claude bahkan dapat mengambil item katalog dan menambahkan gambar produk dari URL saat Anda mempersiapkan kampanye berbasis produk.

Untuk satu akun Klaviyo, hubungkan melalui direktori konektor Claude dan selesaikan alur OAuth. Agen atau tim yang mengelola beberapa akun dapat menambahkan Klaviyo sebagai konektor khusus menggunakan URL MCP jarak jauh resmi: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Coba prompt ini:

Bandingkan kinerja alur keranjang belanja yang ditinggalkan selama dua bulan terakhir. Temukan langkah dengan penurunan terbesar, identifikasi pelanggan yang baru-baru ini berinteraksi namun tidak melakukan pembelian, dan buat draf kampanye re-engagement untuk segmen tersebut menggunakan pola baris subjek terkuat kami yang terbaru.

Paket: Tersedia di semua paket Claude, termasuk paket Gratis.

Cocok untuk: Tim e-commerce dan retensi yang ingin menyusun email berikutnya berdasarkan tindakan nyata yang dilakukan pelanggan. Keterbatasannya: Claude menyusun draf kampanye; namun, pengiriman tetap dilakukan oleh manusia. Agen yang mengelola beberapa akun memerlukan konektor khusus, bukan yang dapat dipasang dengan satu klik.

4. Amplitude: Ajukan pertanyaan tentang perilaku pengguna tanpa perlu membangun ulang dasbor

melalui Claude

Amplitude adalah platform analitik produk, dan konektornya mengintegrasikan data perilaku tersebut ke dalam Claude. Tim pemasaran dan pertumbuhan dapat menjelajahi grafik, dasbor, kohort, eksperimen, dan fitur flag mereka langsung di dalam obrolan. Pertanyaan yang dulunya berarti harus mengajukan permintaan ke tim data atau mempelajari pembuat kueri Amplitude sendiri kini menjadi kalimat yang Anda ketik dan jawab dalam satu napas.

Claude dapat membandingkan tingkat aktivasi berdasarkan sumber kampanye, mengidentifikasi titik di mana pengguna keluar dari alur konversi, menemukan perilaku yang terkait dengan retensi, atau menandai segmen yang berisiko lebih tinggi mengalami churn.

Amplitude juga menyediakan titik akhir MCP jarak jauh untuk pengaturan khusus: https://mcp.amplitude.com/mcp. Akun yang dihosting di UE harus menggunakan: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude menangani otentikasi melalui OAuth, sehingga Anda tidak perlu membuat atau menyimpan kunci API.

Coba prompt ini:

Bandingkan pengguna yang diperoleh melalui pencarian berbayar, media sosial berbayar, dan pencarian organik selama delapan minggu terakhir. Tampilkan tingkat aktivasi, penyelesaian funnel inti kami, dan retensi empat minggu berdasarkan saluran. Buat kohort untuk segmen terkuat dan buat grafik yang menunjukkan perilaku yang membedakannya dari pengguna dengan tingkat retensi rendah.

Paket: Tersedia di semua paket Claude, termasuk paket Gratis.

Cocok untuk: Pemasar pertumbuhan dan produk yang membutuhkan jawaban terkait funnel dan retensi tanpa perlu mengajukan permintaan data. Keterbatasannya: Kualitas jawabannya bergantung pada taksonomi acara Anda. Pelacakan yang tidak konsisten akan menghasilkan interpretasi yang keliru meskipun tampak meyakinkan.

5. Ahrefs: Lakukan riset SEO langsung dari dalam Claude

melalui Ahrefs

Ahrefs adalah rangkaian alat SEO, dan konektornya memberikan Claude akses baca ke riset kata kunci, analisis pesaing, pemeriksaan backlink, pelacakan peringkat, dan visibilitas pencarian berbasis AI. Alih-alih mengambil satu laporan pada satu waktu, Anda dapat mengajukan pertanyaan yang lebih luas dan membiarkan Claude menggabungkan beberapa pemeriksaan Ahrefs ke dalam satu obrolan. Kemudian, Claude dapat menyusun semua informasi tersebut menjadi ringkasan riset atau rencana konten.

Ahrefs mengoperasikan server MCP jarak jauh yang dihosting, yang dapat Anda tambahkan ke Claude sebagai konektor khusus dan otentikasi melalui OAuth (atau dengan kunci yang memiliki cakupan MCP, yang berbeda dari kunci API v3 Ahrefs): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Coba prompt ini:

Bandingkan domain kami dengan tiga pesaing. Temukan kata kunci dengan niat tinggi di mana mereka peringkat dan kami tidak, identifikasi halaman yang mendapatkan backlink terkuat, dan tunjukkan merek mana yang mendapatkan visibilitas tertinggi dalam pencarian AI. Ubah temuan tersebut menjadi ringkasan konten yang diprioritaskan.

Paket: Tersedia di semua paket Claude sebagai konektor khusus. Membutuhkan paket Ahrefs berbayar, mulai dari Lite atau yang lebih tinggi.

Cocok untuk: Tim SEO dan konten yang ingin mendasarkan brief mereka pada data peringkat, backlink, dan visibilitas AI yang aktual. Keterbatasannya: Hanya baca, jadi tidak ada yang dipublikasikan. MCP yang dihosting ini juga ditujukan untuk klien AI yang didukung, bukan sebagai API serbaguna untuk skrip kustom.

Cocok untuk: Tim SEO dan konten yang ingin mendasarkan brief mereka pada data peringkat, backlink, dan visibilitas AI yang aktual. Keterbatasannya: Hanya baca, jadi tidak ada yang dipublikasikan. MCP yang dihosting ini juga ditujukan untuk klien AI yang didukung, bukan sebagai API serbaguna untuk skrip kustom.

6. Similarweb: Bandingkan lalu lintas pesaing dan permintaan audiens

melalui Similarweb

Similarweb adalah platform intelijen digital. Konektor Claude-nya mengimpor data web, aplikasi, audiens, kata kunci, dan pasar ke dalam Claude. Gunakan konektor ini jika Anda ingin mengetahui dari mana pesaing mendapatkan lalu lintas mereka, saluran mana yang mendorong pertumbuhan mereka, dan bagaimana performa suatu merek dibandingkan dengan kategori yang sama.

Hal ini membuatnya memiliki fungsi yang berbeda dari Ahrefs. Ahrefs fokus mendalam pada peringkat pencarian dan backlink. Similarweb mengambil sudut pandang yang lebih luas: sumber lalu lintas, komposisi audiens, kinerja aplikasi, dan tolok ukur industri. Dengan demikian, Anda dapat menguji apakah pertumbuhan pesaing berasal dari pencarian, media berbayar, rujukan, media sosial, atau lalu lintas langsung sebelum memutuskan di mana Anda perlu melakukan analisis lebih mendalam.

Similarweb juga menyediakan server MCP yang dihosting untuk pengaturan khusus: https://mcp.similarweb.com

Coba prompt ini:

Bandingkan situs kami dengan empat pesaing selama enam bulan terakhir. Analisis lalu lintas berdasarkan saluran dan wilayah geografis, tampilkan kata kunci organik teratas masing-masing situs, dan identifikasi segmen audiens atau pasar di mana pesaing tumbuh lebih cepat daripada kami.

Paket: Tersedia di semua paket Claude, termasuk paket Gratis, tetapi Anda memerlukan langganan Similarweb dengan akses API (paket API-only, Business, atau Enterprise).

Cocok untuk: Riset strategi dan riset persaingan, di mana fokusnya adalah pada kategori secara umum, bukan pada situs Anda sendiri. Keterbatasan: Angka-angka ini merupakan perkiraan yang dimodelkan, bukan data analitik dari pesaing. Berguna sebagai panduan arah, bukan sesuatu yang perlu dipertahankan dalam presentasi dewan direksi.

7. Canva: Buat aset kampanye tanpa perlu keluar dari Claude

melalui Claude

Canva adalah platform desain. Melalui konektornya, Claude dapat mencari, membuat, mengisi otomatis, dan mengekspor desain langsung dari akun Canva Anda. Bagi para pemasar, hal ini berarti pekerjaan produksi yang sesungguhnya. Anda dapat mengubah brief menjadi presentasi, membuat grafis media sosial, mengisi templat bermerek dengan teks baru, atau menemukan kembali desain yang terselip di ruang kerja.

Bagian yang paling berguna bukanlah sekadar pembuatan gambar itu sendiri. Claude dapat bekerja dengan konten dan templat Canva yang sudah Anda miliki. Hal ini membuatnya jauh lebih unggul dalam produksi kampanye yang dapat diulang. Anda dapat memintanya untuk mencari presentasi peluncuran kuartal lalu, merangkum pesannya, membuat versi baru untuk audiens lain, dan mengekspor hasilnya untuk ditinjau.

Canva mengoperasikan server MCP jarak jauh resmi: https://mcp.canva.com/mcp

Coba prompt ini:

Temukan presentasi peluncuran produk terbaru kami, rangkum pesan utamanya, dan buat versi mitra yang terdiri dari lima slide dengan menggunakan branding yang sama. Pertahankan klaim dari presentasi asli, persingkat teksnya, dan ekspor salinan untuk ditinjau.

Paket: Tersedia di semua paket Claude. Anda dapat mencari, membuat, dan mengekspor karya di semua paket Canva; templat bermerek memerlukan paket Pro, Teams, atau Enterprise; fitur pengisian otomatis hanya tersedia di paket Enterprise.

Cocok untuk: Tim konten dan kreatif yang membuat kampanye yang dapat diulang berdasarkan templat yang sudah ada. Keterbatasan: Periksa ruang kerja Canva, folder, templat, dan aset merek mana saja yang dapat diakses oleh akun yang terhubung. Selain itu, Claude tidak dapat menilai apakah suatu desain sesuai dengan sistem merek, aturan hukum, atau brief kampanye Anda, kecuali standar-standar tersebut tercantum dalam materi sumber.

8. Figma: Pindahkan desain kampanye antara tahap konteks, evaluasi, dan produksi

melalui Anthropic

Figma adalah platform desain dan pembuatan prototipe. Konektor ini memberikan Claude akses terstruktur ke berkas Figma Anda, mulai dari komponen dan variabel hingga tata letak dan konten FigJam. Konektor ini sangat berguna saat pekerjaan kampanye berada di antara tahap desain dan pengembangan. Contohnya meliputi halaman arahan, demo produk, presentasi peluncuran, dan pengalaman web.

Konektor ini bersifat dua arah. Claude dapat membaca konteks desain, menghasilkan kode dari bingkai yang dipilih, membuat diagram FigJam, dan menuliskan konten yang dapat diedit kembali ke kanvas. Dengan demikian, tim dapat beralih dari antarmuka langsung ke lapisan Figma yang dapat diedit, meninjau desain, lalu menerapkan perubahan yang telah disetujui ke dalam proses pengembangan.

Titik akhir MCP jarak jauh yang direkomendasikan oleh Figma adalah: https://mcp. figma. com/mcp; mereka juga menyediakan titik akhir desktop lokal: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

Coba prompt ini:

Tinjau kerangka halaman arahan yang telah dipilih berdasarkan pesan dalam ringkasan peluncuran kami. Tandai teks yang bertentangan dengan positioning yang telah disetujui, cantumkan status atau aset yang belum tersedia, dan buat diagram FigJam yang menunjukkan alur revisi yang diusulkan.

Paket: Server jarak jauh dapat digunakan pada semua lisensi dan paket Figma; sedangkan server desktop memerlukan lisensi Dev atau Full pada paket berbayar.

Cocok untuk: Tim desain, web, dan peluncuran yang mengelola alur kerja kampanye antara tahap evaluasi dan pengembangan. Keterbatasan: Hanya klien yang terdaftar dalam katalog MCP Figma yang dapat terhubung, jadi pastikan untuk memeriksa daftar klien Anda sebelum merencanakan penggunaan fitur ini.

9. Notion: ubah pengetahuan kampanye menjadi dokumen yang dapat digunakan

melalui Claude

Konektor Notion memberikan Claude akses baca dan tulis ke bagian-bagian ruang kerja Anda yang dapat dijangkau oleh akun yang terhubung. Claude dapat mencari halaman, mengambil konteks kampanye, membuat halaman baru, mengedit konten, dan memperbarui entri basis data. Bagi pemasar, hal ini berguna ketika brief, positioning, panduan editorial, riset, dan pelacak kampanye sudah ada di Notion.

Sehingga Claude dapat mengumpulkan keputusan yang tersebar di berbagai halaman peluncuran, atau mengubah analisis yang sudah selesai menjadi ringkasan yang rapi. Dan tidak seperti konektor yang hanya dapat dibaca, konektor ini langsung menuliskan hasilnya kembali ke Notion, bukan meninggalkannya di obrolan.

Server MCP jarak jauh: https://mcp.notion.com/mcp

Coba prompt ini:

Temukan posisi merek yang telah disetujui, riset audiens, dan catatan peluncuran untuk kampanye perusahaan kami. Buat ringkasan kampanye yang mencakup pesan inti, poin-poin pendukung, rencana saluran, pertanyaan terbuka, dan penanggung jawab yang ditunjuk, lalu simpan di basis data kampanye.

Paket: Tersedia di semua paket Claude, termasuk paket Gratis.

Cocok untuk: Tim konten dan operasional kampanye yang brief dan pelacaknya sudah terintegrasi di sana. Batasan penggunaannya: Jangkauan Claude bergantung pada izin yang diberikan melalui Notion, dan akses tulis berarti Claude dapat mengubah halaman yang sedang aktif serta catatan basis data. Periksa ruang kerja dan halaman mana saja yang termasuk dalam cakupan, serta tinjau perubahan yang dihasilkan sebelum Claude memperbarui ringkasan sumber kebenaran atau pelacak kampanye.

Cocok untuk: Tim konten dan operasional kampanye yang brief dan pelacaknya sudah terintegrasi di sana. Batasan penggunaannya: Jangkauan Claude bergantung pada izin yang diberikan melalui Notion, dan akses tulis berarti Claude dapat mengubah halaman yang sedang aktif serta catatan basis data. Periksa ruang kerja dan halaman mana saja yang termasuk dalam cakupan, serta tinjau perubahan yang diakibatkannya sebelum Claude memperbarui ringkasan sumber kebenaran atau pelacak kampanye.

10. Google Drive: Cari berkas sumber di balik suatu kampanye

melalui Claude

Google Drive adalah tempat di mana banyak pekerjaan kampanye terkumpul. Konektor ini memungkinkan Claude untuk mencari di Drive dan bekerja di seluruh Docs, Sheets, dan Slides. Konektor ini dapat membaca dokumen Docs, mengekspor data Sheets sebagai CSV, dan mengekstrak teks dari Slides. Hal ini sangat membantu ketika bukti-bukti tersebar di berbagai berkas riset, lembar kerja kinerja, presentasi, dan salinan yang telah disetujui.

Anda bisa meminta Claude untuk mencari presentasi pesan terbaru, membandingkannya dengan teks halaman arahan final, dan mengambil hasil dari Sheet, semuanya tanpa perlu membuka setiap file.

Coba prompt ini:

Temukan ringkasan kampanye terbaru yang telah disetujui, presentasi positioning, dan spreadsheet kinerja untuk peluncuran kuartal ketiga. Bandingkan pesan akhir dengan klaim yang telah disetujui, lalu rangkum hasilnya berdasarkan saluran dan cantumkan file sumber untuk setiap temuan.

Paket: Tersedia di semua paket Claude, termasuk paket Gratis.

Cocok untuk: Tim yang bahan dasarnya tersebar di berbagai dokumen, lembar kerja, dan presentasi. Keterbatasannya: Google Drive terhubung melalui alur Google Workspace bawaan Claude dan OAuth, serta hanya menawarkan akses baca saja. Pengelolaan folder yang buruk dan nama file yang tidak jelas di Google Drive Anda akan melemahkan setiap jawaban, dan tidak ada fitur di Claude yang dapat memperbaikinya untuk Anda.

11. Slack: Ubah percakapan kampanye menjadi keputusan dan serah terima tugas

melalui Claude

Konektor Slack memungkinkan Claude mencari pesan, saluran, utas percakapan, file, pengguna, dan kanvas, lalu menyusun atau mengirim pesan. Jadi, konektor ini sangat berguna untuk pekerjaan kampanye yang jarang tercakup dalam brief resmi. Misalnya, umpan balik yang terlambat, panggilan peluncuran, persetujuan yang terhambat, dan perubahan yang disepakati dalam sebuah utas percakapan.

Claude dapat merangkum saluran peluncuran yang panjang, memisahkan keputusan dari saran, dan menyusun pembaruan status yang jelas untuk pemangku kepentingan. Claude juga dapat membuat kanvas Slack untuk mengunci rencana akhir. Hal ini mencegah konteks penting hilang ke dalam riwayat pesan.

Coba prompt ini:

Tinjau saluran #q3-launch selama tujuh hari terakhir. Pisahkan keputusan akhir, pertanyaan yang belum terjawab, hambatan, dan tindakan yang telah ditugaskan. Buat draf pembaruan untuk pemangku kepentingan guna ditinjau, lalu buat kanvas dengan status peluncuran yang telah disetujui.

Paket: Tersedia di semua paket Claude, termasuk paket Gratis.

Cocok untuk: Tim kampanye lintas fungsi yang pengambilan keputusannya dilakukan melalui obrolan. Keterbatasannya: Obrolan menyimpan keputusan yang sudah tidak berlaku tepat di samping keputusan terkini, dan Claude tidak dapat secara andal membedakan mana yang mana. Gunakan judul brief sebagai penentu.

Konektor adalah Sistem yang Dinamis, Bukan Sekadar Katalog Setiap daftar “konektor terbaik” memperlakukan konektor sebagai sesuatu yang perlu dikoleksi. Itu adalah cara pandang yang salah. Konektor adalah hubungan yang berkelanjutan antara Claude dan sistem pencatatan, dan hubungan yang berkelanjutan perlu dirawat. Otorisasi bisa kedaluwarsa. Penyedia layanan meluncurkan objek baru dan menghentikan yang lama. Akses yang Anda berikan pada bulan Januari masih terbuka hingga bulan Juli, tanpa disadari mengarah ke data yang sudah tidak Anda perlukan lagi. Ada mekanisme konkret di balik ini, dan hal ini membebani Anda pada setiap obrolan. Konektor dimuat di tingkat akun, bukan per proyek, sehingga setiap konektor yang Anda biarkan aktif akan menyisipkan definisi alatnya ke dalam setiap percakapan baru yang Anda mulai. Satu konektor yang berat saja dapat mencakup puluhan alat. Aktifkan dua belas konektor, dan sebagian besar ruang jendela konteks akan hilang bahkan sebelum Anda mengetik satu kata pun. Claude Code merupakan pengecualian, karena dapat membatasi cakupan server per proyek. Claude menyediakan pengaturan “muat alat saat diperlukan” yang dimaksudkan untuk menunda hal ini, meskipun pengguna melaporkan bahwa pengaturan tersebut tidak selalu berfungsi, dengan definisi lengkap tetap dimuat di awal. Anggaplah ini sebagai bantuan, bukan jaminan. Jadi, solusinya adalah membentuk kebiasaan, bukan sekadar pengaturan. Sebelum memulai sesi kerja, aktifkan fitur yang diperlukan untuk tugas tersebut dan nonaktifkan sisanya. Sekali dalam tiga bulan, buka daftar konektor Anda dan tanyakan pada diri sendiri mana saja yang benar-benar Anda gunakan, lalu putuskan koneksi sisanya langsung di alat asalnya, bukan hanya di Claude. Mencabut akses OAuth di tempat Anda memberikannya adalah satu-satunya cara untuk menutup akses tersebut dengan benar.

Cara Mengatur Konektor Claude

Menyiapkan konektor direktori hanya membutuhkan beberapa menit dan tidak memerlukan kode. Langkah-langkahnya hampir sama untuk setiap alat pemasaran yang Anda tambahkan.

Di Claude, buka Customize > Connectors dan telusuri Direktori Konektor Temukan konektor yang Anda inginkan, lalu klik Connect Selesaikan alur OAuth di tab browser yang terbuka. Anda masuk ke alat tersebut dan memberikan izin kepada Claude dalam lingkup yang Anda setujui Di Claude, konektor tersebut akan muncul di obrolan Anda, dan Anda dapat mengaktifkannya sebagai sumber data untuk percakapan tersebut

Untuk alat yang tidak ada dalam direktori, Anda dapat menambahkan konektor khusus sebagai gantinya. Buka Sesuaikan > Konektor, klik tombol +, pilih Tambahkan konektor khusus, lalu masukkan nama dan URL server MCP jarak jauh. Tambahkan kredensial OAuth di pengaturan lanjutan jika server membutuhkannya.

Satu detail pengaturan dapat menghemat berjam-jam kebingungan. Anthropic mencatat bahwa konektor khusus mengakses server MCP Anda dari cloud Anthropic, bukan dari mesin lokal Anda. Jadi, server yang berada di balik firewall perusahaan Anda tidak akan berfungsi kecuali Anda memasukkan rentang IP Anthropic ke dalam daftar putih. Hal ini berlaku bahkan di Claude Desktop, yang biasanya berjalan di mesin Anda.

Satu catatan lagi: semua paket dapat menambahkan konektor kustom, tetapi pengguna gratis dibatasi hanya satu. Konektor direktori tersedia secara luas di semua paket.

MCP atau Platform Otomatisasi: Mana yang Anda Butuhkan?

Konektor Claude bisa terlihat seperti versi lain dari Zapier, Make, atau integrasi aplikasi bawaan. Meskipun ada kesamaan, namun masing-masing memecahkan masalah yang berbeda.

Platform otomatisasi bekerja paling optimal ketika alurnya sudah ditetapkan. Ketika pemicu terjadi, tindakan yang telah ditentukan sebelumnya akan dijalankan, dan urutan yang sama akan berulang setiap kali. Misalnya, ketika seseorang mengirimkan formulir permintaan kampanye, sistem dapat membuat tugas, menugaskan pemimpin operasional pemasaran, dan mengirimkan pemberitahuan melalui Slack.

MCP akan lebih efektif jika alur kerjanya bergantung pada temuan Claude. Anda dapat meminta Claude untuk menyelidiki mengapa konversi berbayar menurun, membandingkan data iklan dengan hasil CRM, memeriksa apakah pesan halaman arahan telah berubah, dan merekomendasikan tindakan selanjutnya. Claude akan menentukan sumber data terhubung mana yang akan diperiksa serta cara menafsirkannya sesuai dengan aturan yang Anda tetapkan.

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Cara Mengintegrasikan Konektor ke dalam Alur Kerja Kampanye

Anda sudah mengenal konektor-konektor tersebut. Manfaat sesungguhnya baru terasa saat Anda mengintegrasikannya ke dalam satu urutan. Satu konektor menjawab satu pertanyaan. Alur kerja melangkah lebih jauh dengan memberi tahu Claude urutan kerjanya, sumber mana yang diutamakan saat dua sumber tidak sejalan, dan di mana alur kerja harus berhenti untuk menunggu persetujuan Anda. Konektor-konektor tersebut tidak pernah berkomunikasi satu sama lain secara mandiri. Claude menjalankan urutan tersebut, dan instruksi Anda adalah aturan operasional yang harus dipatuhinya.

1. Mulailah dengan ringkasan kampanye

Semua yang ada di tahap selanjutnya akan mengikuti apa pun yang Anda tetapkan di sini, jadi mulailah dengan menunjuk satu halaman otoritatif sebagai sumber kebenaran. Setelah Claude menganggap halaman Notion tersebut sebagai penentu akhir, setiap langkah selanjutnya akan mengambil data dari posisi, audiens, dan klaim yang telah disetujui yang sama.

“Gunakan ringkasan kampanye kuartal ketiga yang telah disetujui di Notion sebagai sumber informasi utama untuk positioning, audiens, detail penawaran, dan klaim yang telah disetujui. Tandai sumber apa pun yang muncul kemudian dan bertentangan dengan ringkasan tersebut.”

2. Tinjau materi kreatif berdasarkan brief

Kini Claude mengevaluasi desain berdasarkan brief tersebut, dan batasan yang Anda tetapkanlah yang menentukan langkah selanjutnya. Minta Claude untuk menandai konflik teks dan biarkan file tetap utuh hingga Anda menyetujuinya. Mendeteksi penyimpangan merupakan penggunaan yang wajar dari akses konektor, sementara penilaian terkait merek tetap menjadi tanggung jawab manusia.

“Periksa desain halaman arahan berdasarkan brief Notion. Tandai klaim, judul, ajakan bertindak, atau bahasa yang digunakan untuk audiens yang bertentangan dengan positioning yang telah disetujui. Jangan mengedit berkas tersebut sampai saya menyetujui perubahan yang diusulkan.”

3. Bandingkan hasil platform dengan hasil CRM

Setelah peluncuran, Claude membaca angka-angka periklanan dari Supermetrics dan hasil CRM dari HubSpot dalam satu kali proses. Tantangan dalam mengoordinasikan keduanya adalah menjaga agar keduanya tetap terpisah. Karena konversi dari platform iklan jarang sama dengan prospek yang memenuhi syarat, instruksikan Claude untuk melaporkannya sebagai metrik yang terpisah agar angka-angka tersebut tetap akurat.

“Ambil data pengeluaran, CPA, dan ROAS dari Supermetrics. Kemudian gunakan HubSpot untuk menampilkan kontak yang dibuat, perkembangan siklus hidup, pipeline yang memenuhi syarat, dan pendapatan yang ditutup yang terkait dengan kampanye-kampanye tersebut. Pisahkan konversi platform iklan dan hasil CRM sebagai metrik yang terpisah.”

4. Ubah temuan tersebut menjadi serah terima tugas antar tim

Terakhir, Claude menyusun draf laporan dan menyiapkannya untuk Slack. Aturan yang perlu ditambahkan di sini adalah proses persetujuan yang jelas: minta Claude menulis pembaruan dan menunjukkannya kepada Anda, lalu tunda publikasi hingga Anda menyetujuinya.

“Buat draf pembaruan Slack yang berisi ringkasan eksekutif, tiga perubahan signifikan, kesenjangan data yang belum terselesaikan, dan nama-nama penanggung jawab tindakan. Tunjukkan kepada saya sebelum mempostingnya di #marketing-performance.”

Hal ini memberikan gambaran menyeluruh kepada tim:

Ringkasan → tinjauan kreatif → analisis kinerja → laporan yang disetujui

Tidak ada ekspor CSV yang berada di antara langkah-langkah ini. Akses saja masih belum cukup untuk membentuk alur kerja. Urutan, kriteria penentu, definisi metrik, dan titik persetujuanlah yang mengubah empat konektor menjadi satu siklus yang dapat diulang. Konektor menyediakan akses, Claude mengelola koordinasinya, dan instruksi Anda yang menentukan aturannya.

Prompt yang menghubungkan seluruh siklus secara utuh: Gunakan ringkasan kampanye Q3 yang telah disetujui di Notion sebagai sumber informasi utama untuk audiens, positioning, detail penawaran, dan klaim yang telah disetujui. Tinjau desain halaman arahan saat ini di Figma berdasarkan brief tersebut. Cantumkan semua konflik teks atau pesan, tetapi jangan mengedit desainnya. Selanjutnya, gunakan Supermetrics untuk mengambil data pengeluaran, CPA, ROAS, dan kinerja tingkat kampanye di Google Ads, Meta Ads, dan LinkedIn Ads selama tujuh hari terakhir. Gunakan HubSpot untuk menampilkan kontak yang dibuat, pergerakan siklus hidup, pipeline yang memenuhi syarat, dan pendapatan yang ditutup yang terkait dengan kampanye-kampanye tersebut. Pisahkan konversi platform dan hasil CRM, serta tandai nama kampanye atau catatan apa pun yang tidak dapat Anda cocokkan. Buatlah laporan mingguan yang ringkas yang berisi ringkasan eksekutif, perbandingan saluran, tiga perubahan terbesar, dan tidak lebih dari lima tindakan yang direkomendasikan. Kemudian, siapkan postingan Slack untuk #marketing-performance, tetapi tunggu persetujuan saya sebelum mengirimkannya.

Aboli Gangreddiwar, seorang pemimpin di bidang pemasaran siklus hidup yang telah menulis artikel mendalam tentang MCP untuk para pemasar, mengatakannya dengan tepat:

Saya menganggapnya seperti USB-C untuk tumpukan pemasaran Anda. Jika Anda menggunakan Databricks sebagai CDP dan HubSpot sebagai ESP, MCP berpotensi memungkinkan keduanya berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang lebih mulus. Anda tidak perlu mengajukan tiket BI setiap kali ingin menambahkan bidang data baru. ”

Saya menganggapnya seperti USB-C untuk tumpukan pemasaran Anda. Jika Anda menggunakan Databricks sebagai CDP dan HubSpot sebagai ESP, MCP berpotensi memungkinkan keduanya berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang lebih mulus. Anda tidak perlu mengajukan tiket BI setiap kali ingin menambahkan bidang data baru. ”

Inilah pergeseran dari AI yang sekadar membahas pemasaran Anda menjadi AI yang benar-benar mengelolanya. Jika Anda ingin gambaran yang lebih luas tentang bagaimana AI dapat diterapkan dalam berbagai aspek pekerjaan pemasaran sebelum mengintegrasikannya, tonton video ini:

Apakah Konektor Claude Aman untuk Data Pemasaran?

Hal itu bisa dilakukan. Keamanan bergantung pada tiga hal: konektor yang Anda pilih, izin yang Anda berikan, dan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh Claude. Sebagian besar konektor direktori menggunakan OAuth, sehingga Anda masuk melalui platform sumber alih-alih membagikan kata sandi. Server MCP khusus mungkin menggunakan OAuth, kunci API, atau metode lain, jadi periksa panduan vendor terlebih dahulu.

Untuk data pemasaran, ikuti empat aturan berikut:

Pilihlah konektor direktori atau server MCP pihak pertama. Anthropic menekankan bahwa Anthropic menekankan bahwa konektor kustom dapat menghubungkan Claude ke layanan yang belum diverifikasi olehnya . Tambahkan titik akhir kustom hanya jika informasi tersebut berasal dari dokumentasi resmi vendor. Dan pastikan siapa yang mengelola server tersebut serta data apa saja yang dapat diaksesnya

Pastikan tindakan penulisan memerlukan persetujuan. Claude memungkinkan Anda mengatur setiap alat ke Selalu diizinkan , Perlu persetujuan , atau Diblokir . Mulailah dengan akses baca-saja jika memungkinkan. Wajibkan konfirmasi sebelum Claude mengubah anggaran, memperbarui catatan CRM, mengedit audiens, mengirim pesan, atau menimpa dokumen yang sedang aktif

Periksa izin pengguna yang terhubung. Claude mewarisi akses pengguna tersebut di platform sumber, sehingga hanya dapat melihat atau melakukan apa yang sudah dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Cakupan OAuth, pengaturan organisasi, dan izin per alat dapat membatasi aksesnya lebih lanjut

Perlu diperhatikan bahwa beberapa data mungkin tidak tersedia. HubSpot, misalnya, HubSpot, misalnya, memblokir seluruh riwayat interaksi saat fitur Data Sensitif diaktifkan. Hal ini mencakup email, panggilan telepon, rapat, catatan, dan tugas. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan mungkin tidak lengkap secara sengaja

Tambahkan petunjuk ini ke alur kerja yang sensitif:

Sebutkan semua catatan, bidang, file, atau saluran yang tidak dapat Anda akses. Jangan menebak nilai yang hilang.

Cara paling aman itu sederhana. Berikan tingkat akses yang paling minimal namun tetap berguna, pastikan tindakan yang berdampak besar harus mendapat persetujuan manusia, dan perluas izin hanya jika alur kerja yang sebenarnya memang mengharuskannya.

Mengapa Konektor Claude Anda Tidak Berfungsi

Ketika sebuah konektor bermasalah, penyebabnya biasanya salah satu dari beberapa hal yang dapat diprediksi. Jarang sekali disebabkan oleh perintah Anda.

Server tidak dapat diakses : Konektor khusus dan jarak jauh terhubung dari cloud Anthropic, bukan dari perangkat Anda. Jika server MCP Anda berada di balik firewall atau di jaringan pribadi, koneksi akan terus gagal hingga Anda memasukkan rentang IP Anthropic ke dalam daftar putih

Otorisasi (OAuth) kedaluwarsa tanpa pemberitahuan : Token OAuth konektor kustom tidak selalu bertahan setelah aplikasi di-restart. : Token OAuth konektor kustom tidak selalu bertahan setelah aplikasi di-restart. Repositori Claude Code milik Anthropic mendokumentasikan konektor yang menampilkan status “terhubung” meskipun tidak ada alat yang dimuat. Solusi yang andal adalah prompt otentikasi dalam obrolan, yang dijalankan sekali per sesi

Gangguan terjadi di hulu : Konektor jarak jauh dapat mengalami gangguan di sisi server meskipun tidak ada perubahan apa pun di sisi Anda. Ketika sebuah alat mengirimkan pembaruan ke server MCP-nya, koneksi Anda dapat terputus tanpa kesalahan dari pihak Anda

Batasan paket: Pengguna gratis mendapatkan satu konektor kustom, dan beberapa konektor memerlukan paket Anthropic berbayar

Bagaimana ClickUp Menjaga Terhubungnya Ekosistem Pemasaran

Saat ini, konektor-konektor tersebut telah menjalankan tugasnya. Claude telah mengumpulkan data iklan, mencocokkan dengan data CRM, dan memberikan analisis yang jelas mengenai strategi yang berhasil. Namun, seseorang harus menyalin rekomendasi tersebut ke alat manajemen tugas, menetapkan penanggung jawab, melampirkan brief, dan menjelaskan kembali keputusan tersebut pada rapat tinjauan berikutnya. Seminggu kemudian, tidak ada yang bisa memastikan rekomendasi mana yang telah disetujui, mana yang telah dijalankan, dan mana yang masih tertunda.

Itulah celah yang diisi oleh ClickUp. Konektor membawa data kampanye ke dalam Claude. ClickUp memastikan brief, keputusan, hasil kerja, dan tindak lanjut tetap terhubung dengan catatan kampanye yang sama.

Dari analisis Claude hingga tugas yang dikelola sendiri

Ketika Claude mendeteksi halaman arahan yang mengalami penurunan konversi, ClickUp Brain dapat langsung membuka tugas tersebut, menunjuk penanggung jawab, menetapkan tanggal jatuh tempo, menghubungkannya dengan brief sumber, dan membaginya menjadi subtugas penulisan, desain, dan pengujian kualitas (QA).

Gunakan ClickUp Brain untuk menetapkan tugas, menentukan tenggat waktu, mengevaluasi beban kerja, dan masih banyak lagi

Dan untuk pemeriksaan yang Anda lakukan pada setiap kampanye, ClickUp Super Agent akan menanganinya secara mandiri. Ia menyaring masukan baru berdasarkan kriteria Anda, membuat tugas produksi dari brief yang telah disetujui, dan menyoroti tinjauan yang terhenti sebelum melewati tenggat waktu. Anda yang menentukan sumber mana yang akan dibaca dan tindakan mana yang memerlukan persetujuan Anda, sehingga otomatisasi tidak pernah berjalan lebih cepat daripada manusia.

Ringkasan, keputusan, dan status dalam satu catatan

Posisi, klaim, dan riwayat persetujuan Anda tersimpan di ClickUp Docs, tepat di samping tugas-tugas yang merealisasikannya. Dan, Brain membaca keduanya saat Anda mengajukan pertanyaan. Dengan demikian, alasan di balik suatu keputusan tetap tercatat bersama pekerjaan tersebut, alih-alih tersembunyi di utas lama. Anda dapat menyusun draf brief berikutnya di Doc yang sama dan meminta Brain memperbarui tugas yang tertaut seiring prosesnya, sehingga keduanya tidak pernah kehilangan sinkronisasi.

Dashboard ClickUp kemudian menampilkan kampanye yang sama dalam satu tampilan real-time: kemajuan berdasarkan alur kerja, beban kerja, dan hambatan, yang diperbarui seiring berjalannya pekerjaan. Tanyakan kepada Brain apa yang berubah, dan sistem akan langsung membaca data real-time tersebut, yang menggantikan sebagian besar proses pelaporan status mingguan yang rumit.

Template siap pakai Dapatkan templat gratis Gunakan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp untuk memetakan kampanye Anda melalui lima fase Jika Anda tidak ingin membangun struktur tersebut dari awal, Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp memetakan kampanye melalui lima fase: Perencanaan, Produksi, Peluncuran, Evaluasi, dan Retensi. Bidang Kustom mencatat tim, saluran, anggaran, dan jenis hasil kerja, serta Anda akan mendapatkan papan fase, kalender, serta tampilan peluncuran dan media sosial yang siap pakai.

Keterbatasan yang perlu diperhatikan: Semua ini tidak menjadikan ClickUp sebagai pengganti alat-alat yang menyimpan data kampanye aktif Anda. HubSpot, Supermetrics, dan yang lainnya tetap memegang data mentah tersebut, dan jika sebagian besar pekerjaan Anda dilakukan di alat-alat tersebut, konektor khusus ini memungkinkan Anda tetap lebih dekat dengan sumber data. ClickUp berperan penting ketika proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlu berada di satu platform yang sama.

Siapa yang cocok: Tim pemasaran yang menjalankan beberapa kampanye sekaligus, di mana prioritas sering berubah, dan pemangku kepentingan ingin mendapatkan pembaruan status tanpa harus bertanya. Seorang pemasar yang bekerja sendiri dan sesekali mengajukan pertanyaan akan merasa proses ini lebih rumit daripada yang dibutuhkan saat itu.

Decimal Point Analytics mengurangi beban kerja pemasaran hingga 40% dengan ClickUp Decimal Point Analytics menghadapi masalah yang sama: konteks kampanye, permintaan, dan pelaporan tersebar di berbagai spreadsheet, formulir, utas email, dan alat AI terpisah. Setelah memindahkan lebih dari 800 karyawan ke ClickUp dan menjadikan Brain sebagai bagian dari rutinitas harian tim pemasaran, perusahaan melaporkan kinerja pemasaran yang 40% lebih cepat serta penghematan waktu sekitar dua jam per orang per hari untuk pembuatan konten dan riset. Dasbor Langsung menggantikan presentasi yang dibuat secara manual untuk tinjauan manajemen. Pelajaran bagi tim yang banyak menggunakan konektor: mengimpor data ke Claude mempercepat analisis, yang merupakan bagian yang mudah disukai. Manfaat sesungguhnya baru terlihat kemudian, ketika keputusan, tugas, dan pelaporan tetap terhubung jauh setelah obrolan berakhir.

Konektor Memberikan Akses kepada Claude. Anda Tetap Harus Memberinya Tugas.

Akses adalah bagian yang mudah. Pengaturannya lah yang menjadi tantangan. Yang membedakan sekumpulan konektor Claude yang benar-benar bermanfaat dari yang hanya diam saja adalah seperangkat aturan yang Anda buat di sekitarnya: sumber mana yang diutamakan jika terjadi kesamaan, bagaimana setiap metrik didefinisikan, dan di mana Claude harus berhenti dan menunggu campur tangan manusia.

Jadi, mulailah dari yang sederhana. Pilih satu tugas yang Anda jalankan setiap minggu, entah itu analisis kinerja hari Senin, pemeriksaan materi kreatif sebelum peluncuran, atau analisis persaingan bulanan. Hubungkan hanya konektor yang terkait dengan tugas tersebut, sesuai urutan yang dibutuhkan. Kemudian jalankan alur kerja tersebut cukup sering hingga hasilnya tidak lagi berubah. Itulah alur kerja pertama Anda, dan hal ini akan mengajarkan Anda lebih banyak tentang apa yang sebenarnya Anda butuhkan daripada sekadar menginstal banyak alat secara sembarangan.

Ada satu celah yang tidak dapat diatasi hanya dengan konektor: saat wawasan harus diubah menjadi tindakan. Claude dapat memberi tahu Anda bahwa halaman arahan mengalami kebocoran konversi, tetapi tetap saja harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas perbaikannya, menetapkan tenggat waktu, dan memantau hingga selesai. Di sinilah pentingnya menyatukan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan di satu tempat, dan di sinilah ClickUp berperan.

Platform kerja AI terintegrasi ClickUp mengubah rekomendasi Claude menjadi tugas yang telah ditugaskan, lengkap dengan deskripsi tugas, penanggung jawab, dan dasbor yang sudah terpasang. Jadi, silakan mulai menggunakan ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Konektor Claude MCP

Hal ini bergantung pada konektornya. Konektor yang hanya dapat dibaca (read-only) seperti Ahrefs dan Similarweb hanya mengambil data, sedangkan HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion, dan Slack mendukung tindakan penulisan (write) seperti membuat catatan, memperbarui kampanye, atau mengirim pesan. Anda dapat mengontrol hal ini per alat di Claude, dengan mengatur masing-masing ke “Selalu izinkan”, “Perlu persetujuan”, atau “Diblokir”, jadi pastikan tindakan penulisan yang berdampak besar hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan.

Apakah saya perlu bisa coding untuk menggunakan konektor Claude?

Tidak. Konektor direktori dapat dipasang hanya dengan beberapa klik dan login OAuth, tanpa perlu kode. Bahkan konektor khusus hanya memerlukan nama dan URL server MCP jarak jauh, meskipun membangun server MCP itu sendiri merupakan tugas pengembang jika alat Anda belum menyediakannya.

Apa perbedaan MCP dengan API biasa?

API adalah integrasi khusus yang Anda bangun per layanan, sehingga menghubungkan Claude ke HubSpot dan Google Ads secara terpisah dulunya berarti harus membuat dua integrasi terpisah. MCP menggantikan hal tersebut dengan satu standar terbuka yang dapat dipahami oleh semua alat yang kompatibel dengan MCP. Anthropic merilisnya sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2024 secara khusus untuk menghilangkan integrasi yang terfragmentasi dan bersifat satu kali.

Bukan melalui konektor pihak pertama yang khusus, tetapi ya, melalui Supermetrics, yang menghubungkan Claude ke lebih dari 200 sumber, termasuk Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads, dan Search Console melalui satu koneksi saja. Claude hanya melihat satu konektor Supermetrics, bukan satu per platform, dan dapat membandingkan pengeluaran, ROAS, dan CPA di seluruh saluran.

Apakah konektor Claude gratis?

Sebagian besar konektor direktori tersedia di semua paket, termasuk paket gratis, meskipun pengguna gratis dibatasi hanya pada satu konektor kustom. Beberapa konektor tertentu, seperti konektor HubSpot, memerlukan paket Anthropic berbayar (Pro, Max, Team, atau Enterprise). Konektor itu sendiri umumnya sudah termasuk; biaya yang Anda keluarkan adalah langganan Claude ditambah biaya akun berbayar untuk alat yang Anda hubungkan.

Apakah konektor Claude dapat menggantikan Zapier atau Make?

Tidak sepenuhnya. Konektor Claude lebih cocok untuk pekerjaan yang fleksibel dan sangat bergantung pada konteks, di mana langkah selanjutnya bergantung pada temuan model. Zapier, Make, dan alat serupa lebih cocok untuk otomatisasi pemicu-tindakan yang tetap, yang harus berjalan dengan cara yang sama setiap kali. Banyak tim akan menggunakan Claude untuk menganalisis dan mengambil keputusan, lalu menyerahkan tindakan yang telah disetujui ke otomatisasi deterministik.