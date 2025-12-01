12 Alat Tanpa Kode Terbaik untuk Manajer Produk pada Tahun 2026

Di dunia manajemen produk yang serba cepat saat ini, memiliki alat yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam kemampuan Anda untuk menciptakan dan menghadirkan produk yang luar biasa.

Alat tanpa kode telah muncul sebagai pengubah permainan, memberdayakan manajer produk untuk menyederhanakan alur kerja mereka, meningkatkan kolaborasi, dan mewujudkan ide-ide mereka tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

Dalam postingan ini, kita akan menjelajahi alat tanpa kode terbaik untuk manajer produk, membahas fitur utama, manfaat, dan keterbatasannya, serta membahas cara memilih solusi yang tepat untuk kebutuhan spesifik Anda! 🚀

Apakah Anda sedang berusaha mengelola peta jalan produk, umpan balik pelanggan, kolaborasi tim, dan penetapan prioritas sambil berupaya memberikan pengalaman pengguna terbaik untuk produk Anda?

Menjalankan tim manajemen produk yang sukses bukanlah hal yang mudah.

Dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, manajer produk perlu selalu mengikuti tren dan alat terbaru sambil tetap fokus pada pengguna akhir.

Beban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar dapat terasa sangat membebani dan menghalangi bahkan manajer produk yang paling berpengalaman sekalipun, dengan keterampilan manajemen produk yang sangat baik, untuk mencapai tujuan mereka secara efisien.

Dan mari kita akui saja; Anda tidak bisa melakukan semuanya secara manual, seberapa pun terampilnya tim Anda. Itulah mengapa Anda membutuhkan alat tanpa kode terbaik dalam arsenal Anda.

MEMAHAMI PERBEDAAN ANTARA ALAT TANPA KODE DAN ALAT LOW-CODEMicrosoft Power Apps adalah contoh platform pengembangan low-code yang mendukung pengembangan aplikasi secara cepat. Alat low-code seperti Power Apps dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan pemrograman. Namun, masalahnya adalah Anda tetap memerlukan seorang pengembang untuk menyelesaikan proyek pada tahap tertentu.

Mengadopsi alat tanpa kode dapat menjadi game-changer bagi manajer produk, mengubah cara mereka menangani tugas sehari-hari dan tujuan jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang ditawarkan alat tanpa kode bagi manajer produk:

1. Pengembangan yang dipercepat

Alat tanpa kode memberdayakan manajer produk untuk merilis prototipe, melakukan iterasi dengan cepat, dan meluncurkan produk lebih cepat—proses ini semakin dipercepat dengan templat peluncuran produk tanpa harus bergantung pada sumber daya pengembangan. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu untuk memasuki pasar dan membantu mengikuti kebutuhan pelanggan yang terus berubah.

2. Kolaborasi yang ditingkatkan

Platform tanpa kode mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara tim lintas fungsi. Dengan menghilangkan hambatan antara pemangku kepentingan teknis dan non-teknis, alat-alat ini memastikan semua pihak berada di halaman yang sama, sehingga menghasilkan proses pengembangan produk yang lebih terpadu.

3. Kreativitas yang didukung

Dengan alat tanpa kode, manajer produk dapat bereksperimen dengan ide dan konsep baru tanpa perlu khawatir tentang kendala teknis. Kebebasan ini memicu inovasi dan membantu manajer produk menghadirkan pengalaman pengguna yang luar biasa.

4. Efisiensi biaya

Dengan meminimalkan kebutuhan akan pemrograman dan pengembangan yang rumit, alat tanpa kode dapat secara signifikan mengurangi biaya pengembangan produk secara keseluruhan, sehingga manajer produk dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.

5. Skalabilitas dan fleksibilitas

Platform tanpa kode memberikan kemampuan kepada manajer produk untuk mengembangkan aplikasi mereka dan melakukan perubahan dengan cepat dan mudah. Fleksibilitas ini memastikan bahwa produk dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

Mengintegrasikan alat tanpa kode ke dalam perangkat manajemen produk Anda dapat secara drastis meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan inovasi, yang pada akhirnya menghasilkan produk yang lebih baik dan pelanggan yang lebih puas.

Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan manajemen produk Anda ke level berikutnya dengan alat-alat yang sangat berguna ini!

Bonus: Alat Pemrograman Berbasis AI

Apa yang Membuat Alat Tanpa Kode Menjadi Pilihan yang Baik bagi Manajer Produk?

Memilih alat tanpa kode yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat yang ditawarkannya kepada manajer produk. Namun, dengan begitu banyak pilihan yang tersedia, sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat suatu alat tanpa kode menonjol di antara yang lain.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi alat tanpa kode untuk manajer produk:

✅ Antarmuka yang intuitif

✅ Fungsi yang lengkap

✅ Integrasi yang mulus

✅ Kemampuan penyesuaian dan perluasan

✅ Keamanan dan kepatuhan yang kuat

✅ Komunitas aktif dan dukungan

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda dapat dengan percaya diri memilih alat tanpa kode yang akan memberdayakan Anda dan tim manajemen produk Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan lebih cepat dan efisien. ⚡️

Mari kita bahas alat-alat tanpa kode terbaik untuk manajer produk yang akan membantu Anda menyederhanakan alur kerja, mengambil keputusan yang tepat, dan membawa produk Anda ke level yang lebih tinggi. 📈

Alat tanpa kode terbaik untuk manajemen proyek, kolaborasi tim, dan produktivitas

Jadwalkan beberapa proyek, kelola ketergantungan, dan prioritaskan semuanya ke dalam garis waktu proyek kustom Anda dengan tampilan Diagram Gantt

ClickUp adalah alat manajemen proyek all-in-one yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas tim dengan menawarkan fitur-fitur canggih yang memungkinkan semua pekerjaan tim Anda terpusat di satu tempat.

Yang menjadikan ClickUp salah satu alat manajemen proyek terbaik saat ini adalah platformnya yang sepenuhnya dapat disesuaikan, ramah pengguna, dan tanpa kode. Ini berarti tim dari berbagai ukuran, termasuk wirausahawan tunggal, usaha kecil, perusahaan besar, dan segala skala di antaranya, dapat mengonfigurasi ClickUp agar sesuai dengan alur kerja dan preferensi unik mereka serta menyesuaikannya seiring pertumbuhan bisnis—tanpa memerlukan keterampilan pemrograman atau teknis. 👏

Bagi manajer produk dan tim, ClickUp dapat membantu Anda dalam hal-hal berikut:

Perencanaan strategi : Buat visualisasi rencana Anda, petakan ide-ide, dan hubungkan dengan alur kerja serta tugas menggunakan : Buat visualisasi rencana Anda, petakan ide-ide, dan hubungkan dengan alur kerja serta tugas menggunakan ClickUp Whiteboards

Peta Jalan dan manajemen produk : Buat peta jalan yang jelas untuk tim Anda dengan Mind Maps, Timeline, Diagram Gantt, Daftar, atau Tampilan Tabel : Buat peta jalan yang jelas untuk tim Anda dengan Mind Maps, Timeline, Diagram Gantt, Daftar, atau Tampilan Tabel

Tujuan : Selaraskan sasaran dan tujuan serta tetap pada jalur yang benar dengan ClickUp Goals

Kolaborasi tim : Berbagi umpan balik, dapatkan pembaruan secara real-time, dan tetap terhubung dengan tampilan obrolan, komentar, dan fitur lainnya

Pelacakan bug dan masalah : Atur umpan balik dan prioritas, serta : Atur umpan balik dan prioritas, serta sederhanakan pelacakan bug dan masalah

Alur kerja dan otomatisasi : Buat : Buat alur kerja yang jelas dan fleksibel , serta percepat proses pengembangan dengan otomatisasi

Pelaporan real-time dan pemantauan kemajuan : Pantau kinerja dan kemajuan pencapaian tujuan dengan ClickUp Dashboards

Integrasikan semua alat umpan balik dan pengembangan Anda : Buat siklus umpan balik pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan produk dengan integrasi untuk Zendesk, Intercom, dan Zapier. Kemudian, lacak kemajuan pengembangan dengan integrasi bawaan untuk GitHub, GitLab, dan Bitbucket

Buat ClickApp kustom Anda sendiri dengan API ClickUp: API ClickUp memungkinkan Anda membuat integrasi kustom dan memungkinkan Anda membuat integrasi kustom dan ClickApps untuk mengintegrasikan fungsi alat ini ke dalam aplikasi pihak ketiga

Gunakan ClickUp Whiteboards dengan objek, tugas, hubungan, dan catatan tempel untuk berkolaborasi secara visual dengan tim Anda

Selain itu, setiap manajer produk dan tim juga dapat mempercepat proses kerja dan menghemat waktu dengan templat ClickUp untuk peluncuran produk, brief, dan perencanaan strategi, serta templat manajemen produk dan templat pemasaran produk lainnya.

Unduh Template Ini Beradaptasi dan bergerak lebih cepat dengan Template Manajemen Produk Agile ClickUp

Fitur terbaik

Platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan : Sesuaikan setiap bagian ClickUp dan atur sesuai kebutuhan Anda dengan Bidang Kustom, status kustom, ClickApps, dan banyak lagi

Lebih dari 15 tampilan kustom : Pilih dari lebih dari 15 cara untuk melihat pekerjaan Anda, termasuk Timeline, Board, diagram Gantt, dan lainnya

Fitur seret dan lepas : Fitur ini memudahkan dan mempercepat proses perubahan di seluruh ruang kerja ClickUp Anda. Cukup seret dan lepas item tanpa memerlukan keahlian teknis.

Kemampuan otomatisasi : Percepat proses apa pun dengan otomatisasi siap pakai dan atur resep khusus dengan otomatisasi ClickUp—tanpa perlu coding

Dokumentasi : Simpan semua file proyek, : Simpan semua file proyek, ruang lingkup pekerjaan , dan file terkait perusahaan dengan ClickUp Docs

Manajemen sumber daya : Pantau sumber daya Anda dengan tampilan Beban Kerja

Kemampuan integrasi : Hubungkan ClickUp ke lebih dari 1.000 alat kerja untuk mengonsolidasikan aplikasi Anda dan menyederhanakan alur kerja Anda

Tersedia di semua perangkat : Tersedia untuk desktop, perangkat seluler (aplikasi Android dan iOS), perangkat suara, dan platform browser

Panduan Manajer Produk : Pelajari cara : Pelajari cara memaksimalkan ClickUp untuk manajemen produk dengan panduan lengkap ini

Perpustakaan templat: Pilih dari lebih dari 1.000 templat untuk setiap kasus penggunaan dan tim, termasuk untuk produk, : Pilih dari lebih dari 1.000 templat untuk setiap kasus penggunaan dan tim, termasuk untuk produk, pengembang perangkat lunak , pemasaran,

Keterbatasan

Mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan berbagai fitur yang tersedia

Beberapa kartu dasbor tidak dapat diekspor dalam paket gratis

Beberapa tampilan tidak tersedia di aplikasi seluler

Harga

Gratis Selamanya: Paket gratis dengan fitur lengkap

Tanpa Batas: $7 per bulan per pengguna

Bisnis: $12 per bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,7 dari 5 (lebih dari 5.680 ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (lebih dari 3.540 ulasan)

2. Feathery

Alat tanpa kode terbaik untuk membuat formulir yang kuat

Membuat formulir kustom dengan Feathery

Feathery adalah pembuat formulir yang kuat untuk tim produk. Alat ini memungkinkan tim produk untuk membuat alur dalam aplikasi untuk orientasi pengguna, pembayaran, aplikasi, dan lainnya—tanpa perlu sumber daya pengembang.

Pengguna dapat membuat formulir yang sepenuhnya dapat disesuaikan dengan editor visual mirip Webflow, pembuat logika yang kuat, dan lebih dari 5.000 integrasi, termasuk alat seperti Segment, Stripe, dan Firebase.

Fitur terbaik

Formulir yang sesuai dengan merek : Buat formulir kustom yang sesuai dengan identitas visual merek Anda

Editor seret dan lepas : Desain dan edit tata letak dengan mudah menggunakan antarmuka yang ramah pengguna

Dukungan logika tingkat lanjut : Terapkan logika kondisional yang kompleks untuk membuat formulir dan alur kerja yang dinamis

Integrasi aplikasi : Hubungkan dan berinteraksi dengan lebih dari 5.000 aplikasi untuk memperluas fungsionalitas

SDK React dan JavaScript : Manfaatkan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) yang ramah pengembang untuk validasi lanjutan dan logika kustom : Manfaatkan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) yang ramah pengembang untuk validasi lanjutan dan logika kustom

Keterbatasan

Membutuhkan waktu lebih lama untuk memulai dibandingkan dengan pembuat formulir sederhana seperti Google Forms

Integrasi lanjutan seperti Plaid memerlukan paket berbayar

Harga

Gratis: Paket gratis

Basic: $50 per bulan

Pro: $400 per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

Product Hunt: 4,7 dari 5 (lebih dari 20 ulasan)

3. Amplitude

Alat tanpa kode terbaik untuk analisis produk

Melihat data di Amplitude untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih terinformasi

Amplitude adalah platform analitik produk yang kuat yang membantu manajer produk mengambil keputusan berdasarkan data dengan menganalisis perilaku pengguna dan memahami dampak fitur terhadap keterlibatan pengguna.

Menyediakan gambaran menyeluruh tentang interaksi pelanggan memungkinkan tim untuk mengidentifikasi hambatan, mengenali fitur yang sukses, dan menyusun strategi secara efektif.

Selain itu, kemampuan analitik prediktifnya memberikan wawasan tentang perilaku pengguna di masa depan, sehingga manajer produk dapat selalu selangkah lebih maju. Alat ini sangat penting bagi manajer produk yang ingin mengoptimalkan pengalaman pengguna dan mendorong pertumbuhan.

Fitur terbaik

Analisis perilaku pengguna : Lacak dan analisis cara pengguna berinteraksi dengan produk Anda untuk mendapatkan wawasan berharga

Analisis kohort dan segmentasi : Kelompokkan pengguna berdasarkan karakteristik atau perilaku yang sama, lalu analisis segmen-segmen ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih terarah

Pelaporan real-time : Akses data dan wawasan terkini saat terjadi untuk mengambil keputusan tepat waktu

Pengujian A/B dan eksperimen: Uji berbagai versi produk atau fitur Anda dan bandingkan kinerjanya untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan keterlibatan

Keterbatasan

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pemula

Kemampuan ekspor data yang terbatas

Harga bisa jadi mahal untuk tim yang lebih besar

Harga

Gratis: Paket gratis

Pertumbuhan: Minta demo

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,5 dari 5 (1.964 ulasan)

Capterra: 4,6 dari 5 (52 ulasan)

4. Webflow

Alat tanpa kode terbaik untuk mendesain situs web

Membuat situs web kustom dengan Webflow

Webflow adalah alat desain web responsif yang memungkinkan manajer produk untuk merancang, membangun, dan meluncurkan situs web yang menawan secara visual tanpa perlu menulis kode.

Platform ini menggabungkan elemen visual desain dengan aspek teknis pengembangan, sehingga menyediakan platform holistik untuk membuat situs web yang profesional dan fungsional.

Dengan fitur CMS dan e-commerce-nya, Webflow juga menyederhanakan proses pengelolaan konten situs dan transaksi online. Alat ini wajib dimiliki oleh manajer produk yang ingin menciptakan pengalaman web yang menarik dan interaktif.

Fitur terbaik

Editor visual 2D : Gunakan antarmuka grafis untuk merancang dan mengedit proyek Anda dalam ruang dua dimensi

Alat desain responsif : Buat desain yang secara otomatis menyesuaikan diri dan tampil menarik di semua perangkat, mulai dari komputer desktop hingga ponsel

CMS : Kelola konten situs seperti postingan blog dan koleksi lainnya dengan mudah

Interaksi dan animasi kustom: Buat interaksi dan animasi pengguna yang unik untuk meningkatkan keterlibatan dan pengalaman pengguna

Keterbatasan

Fitur e-commerce bawaan yang terbatas

Terbatas pada hosting Webflow

Harga

Starter: Paket gratis

Basic: $18 per bulan

CMS: $29 per bulan

Bisnis: $49 per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,4 dari 5 (469 ulasan)

Capterra: 4,6 dari 5 (18 ulasan)

5. Framer

Alat tanpa kode terbaik untuk pembuatan prototipe

Rancang dan publikasikan situs web responsif dengan Framer

Framer adalah alat tanpa kode yang memungkinkan manajer produk membuat prototipe interaktif dan berkualitas tinggi tanpa perlu menulis kode.

Alat ini menjembatani kesenjangan antara desain dan pengembangan, sehingga memungkinkan kolaborasi yang lancar antara keduanya.

Dengan perpustakaan komponen yang lengkap dan opsi penyesuaian yang luas, Framer menyediakan lingkungan yang serbaguna untuk pembuatan prototipe dan pengujian pengguna. Alat ini sangat cocok bagi manajer produk yang ingin menyederhanakan proses desain dan meningkatkan kegunaan produk.

Fitur terbaik

Komponen interaktif : Manfaatkan komponen siap pakai atau yang disesuaikan yang merespons tindakan pengguna, sehingga meningkatkan interaktivitas desain Anda

Kolaborasi dan berbagi : Bekerja secara lancar dengan anggota tim, bagikan desain Anda, dan kumpulkan umpan balik di dalam platform

Integrasi dengan alat desain : Terhubung dengan perangkat lunak desain populer untuk alur kerja desain yang lebih lancar serta untuk mengimpor atau mengekspor aset

Sistem desain bawaan: Manfaatkan kerangka kerja standar desain dan komponen yang sudah ada untuk menjaga konsistensi di seluruh desain Anda

Keterbatasan

Dukungan terbatas untuk animasi tingkat lanjut

Mungkin memerlukan pengetahuan dasar pemrograman untuk fitur-fitur lanjutan

Harga

Gratis: Paket gratis

Mini: $10 per bulan

Basic: $20 per bulan

Pro: $30 per bulan

Bisnis: Harga khusus

Ulasan pelanggan

G2: 4,4 dari 5 (55 ulasan)

Capterra: 4,6 dari 5 (16 ulasan)

6. Bubble

Alat tanpa kode terbaik untuk membangun aplikasi web

Buat aplikasi interaktif multi-pengguna untuk browser web desktop dan seluler dengan Bubble

Bubble adalah platform tanpa kode yang memungkinkan manajer produk merancang, mengembangkan, dan meluncurkan aplikasi web berfitur lengkap dengan mudah.

Editor visual dan alur kerja yang dapat disesuaikan memungkinkan pembuatan prototipe dan pengembangan yang cepat, sehingga mengurangi waktu dan upaya yang biasanya diperlukan.

Selain itu, kemampuan integrasi yang kuat dari Bubble menjadikannya solusi komprehensif untuk membangun aplikasi kompleks tanpa perlu menulis kode. Alat ini sangat cocok bagi manajer produk yang mencari platform pengembangan all-in-one yang andal.

Fitur terbaik

Editor seret dan lepas : Gunakan antarmuka yang intuitif untuk mendesain dan mengatur elemen dengan mudah, tanpa perlu coding

Pembuat basis data visual : Buat dan kelola basis data secara visual, sehingga memudahkan proses pengorganisasian dan manipulasi data

Alur kerja yang dapat disesuaikan : Sesuaikan alur proses Anda untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang unik, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi

Ekosistem plugin yang kaya: Manfaatkan beragam plugin untuk fungsionalitas tambahan dan integrasi yang mulus dengan alat atau platform lain

Keterbatasan

Kinerja terbatas untuk aplikasi berskala besar

Kurva pembelajaran yang lebih curam

Tidak cocok untuk pengembangan aplikasi seluler asli

Harga

Gratis: Paket gratis

Mini: $10 per bulan

Basic: $20 per bulan

Pro: $30 per bulan

Bisnis: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,4 dari 5 (55 ulasan)

Capterra: 4,6 dari 5 (16 ulasan)

7. Retool

Buat alat internal dengan Retool

Retool adalah platform tanpa kode yang memungkinkan manajer produk untuk membuat alat internal khusus dengan cepat dengan menghubungkannya ke basis data dan API yang sudah ada.

Antarmuka seret dan lepas yang intuitif serta komponen siap pakai memudahkan Anda membuat alat yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis unik Anda.

Selain itu, fitur keamanan Retool yang tangguh memastikan data Anda tetap terlindungi. Alat ini merupakan solusi yang ampuh bagi manajer produk yang ingin merampingkan proses internal dan meningkatkan efisiensi.

Fitur terbaik

Pembuat antarmuka pengguna (UI) seret dan lepas : Fitur ini memungkinkan Anda merancang dan mengatur elemen-elemen dalam antarmuka pengguna dengan mudah, tanpa perlu coding

Komponen siap pakai : Gunakan elemen yang sudah jadi untuk mempercepat proses pengembangan dan menjaga konsistensi desain Anda

Integrasi dengan basis data dan API populer : Terhubung dengan mulus ke berbagai basis data dan API, sehingga Anda dapat mengambil, memanipulasi, dan menampilkan data dari berbagai sumber

Kontrol akses berbasis peran: Terapkan tingkat akses yang berbeda berdasarkan peran pengguna, memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses informasi dan fitur yang relevan dengan peran mereka

Keterbatasan

Kustomisasi desain terbatas

Harga bisa jadi mahal bagi perusahaan dan tim yang lebih besar

Harga

Gratis: Paket gratis

Tim: $10 per bulan

Bisnis: $20 per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,7 dari 5 (159 ulasan)

Capterra: 4,4 dari 5 (69 ulasan)

Lihat alternatif Retool ini!

8. Airtable

Alat tanpa kode terbaik untuk penyimpanan data

Menggunakan fitur pelaporan di Airtable untuk mengelola alur penjualan

Airtable adalah alat basis data tanpa kode yang fleksibel yang menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan fungsionalitas basis data.

Alat ini memungkinkan manajer produk untuk mengatur dan memvisualisasikan data dengan berbagai cara, sehingga meningkatkan kolaborasi dan pengambilan keputusan.

Dengan formulir bawaan dan fitur otomatisasinya, Airtable juga memudahkan pengumpulan dan pemrosesan data. Alat ini merupakan pilihan yang tepat bagi manajer produk yang ingin meningkatkan pengelolaan data dan memperlancar alur kerja.

Fitur terbaik

Tampilan yang dapat disesuaikan : Sesuaikan tampilan dan pengelompokan data Anda sesuai kebutuhan spesifik Anda, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi.

Formulir dan otomatisasi bawaan : Manfaatkan formulir siap pakai untuk mengumpulkan data dan atur otomatisasi untuk menyederhanakan tugas-tugas berulang, sehingga meningkatkan efisiensi.

Ekosistem integrasi yang lengkap : Terhubung dengan mulus ke berbagai alat dan platform lain, meningkatkan fungsionalitas, dan menciptakan alur kerja yang terpadu.

Kolaborasi dan berbagi: Bekerja sama dengan tim Anda dalam proyek bersama, berbagi data dengan mudah, dan mengumpulkan umpan balik, semuanya dalam satu platform.

Keterbatasan

Fitur pelaporan dan analitik yang terbatas

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan spreadsheet tradisional

Harga

Gratis: Paket gratis

Plus: $12 per pengguna per bulan

Pro: $24 per pengguna/bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,6 dari 5 (2.126 ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (1.782 ulasan)

9. Zapier

Alat tanpa kode terbaik untuk otomatisasi alur kerja

Hubungkan layanan web dan otomatiskan tugas-tugas berulang dengan Zapier

Zapier adalah platform otomatisasi yang memungkinkan manajer produk menghubungkan dan mengotomatiskan tugas-tugas antar berbagai aplikasi, sehingga memperlancar alur kerja mereka.

Dengan antarmuka yang mudah digunakan dan integrasi aplikasi yang luas, alat ini memungkinkan tim untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan menghemat waktu yang berharga.

Selain itu, fitur Zaps bertahapnya memberikan fleksibilitas untuk membuat alur kerja yang kompleks. Zapier adalah alat yang sangat berharga bagi manajer produk yang ingin meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan operasional.

Fitur terbaik

Antarmuka yang mudah digunakan : Fitur ini menawarkan tata letak yang ramah pengguna dan kontrol yang intuitif, sehingga memudahkan siapa pun untuk menavigasi dan menggunakan platform ini

Zaps Bertahap : Atur rangkaian tindakan otomatis di berbagai aplikasi, sehingga Anda dapat membuat alur kerja otomatis yang kompleks dengan mudah

Alur kerja yang dapat disesuaikan: Rancang dan sesuaikan alur proses Anda sesuai kebutuhan spesifik Anda, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi

Keterbatasan

Dukungan terbatas untuk otomatisasi yang kompleks

Dapat menjadi mahal jika digunakan secara intensif

Harga

Gratis: Paket gratis

Plus: $12 per pengguna per bulan

Pro: $24 per pengguna/bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,5 dari 5 (1.085 ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (2.577 ulasan)

10. Landbot

Alat tanpa kode terbaik untuk membuat chatbot

Buat chatbot percakapan, halaman arahan dan situs web percakapan, survei interaktif, bot penghasil prospek, dan banyak lagi dengan Landbot

Landbot adalah pembuat chatbot tanpa kode yang membantu manajer produk membuat antarmuka percakapan untuk produk dan layanan mereka.

Fitur pembuat drag-and-drop dan templat siap pakai memudahkan Anda membuat chatbot yang menarik dan didukung AI.

Selain itu, fitur analitik dan pelaporan Landbot memberikan wawasan tentang interaksi pelanggan, sehingga membantu meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan. Alat ini sangat cocok bagi manajer produk yang ingin meningkatkan komunikasi dan dukungan pelanggan.

Fitur terbaik

Pembuat drag-and-drop : Dengan fitur ini, Anda dapat dengan mudah mendesain dan mengatur elemen-elemen di antarmuka Anda tanpa perlu memiliki keterampilan pemrograman.

Template siap pakai : Gunakan template yang sudah tersedia untuk mempercepat proses pembuatan sambil memastikan tampilan yang profesional dan konsisten.

Integrasi dengan platform populer : Terhubung dengan mulus ke berbagai alat dan platform populer lainnya, sehingga meningkatkan fungsionalitas alat tersebut dan memungkinkan alur kerja yang terpadu.

Analisis dan pelaporan: Akses wawasan berharga dan buat laporan terperinci untuk memantau kinerja serta mengambil keputusan yang tepat.

Keterbatasan

Kemampuan pemrosesan bahasa alami yang terbatas

Tidak ada dukungan chatbot berbasis suara

Harga untuk paket tingkat atas bisa jadi mahal

Harga

Sandbox: Paket gratis

Harga Mulai: $39 per bulan

Pro: $99 per bulan

Bisnis: $300 per bulan

Ulasan pelanggan

G2: 4,7 dari 5 (259 ulasan)

Capterra: 4,5 dari 5 (66 ulasan)

11. Glide

Alat tanpa kode terbaik untuk pengembangan aplikasi seluler

Buat aplikasi seluler, sesuaikan antarmuka, dan banyak lagi dengan Glide

Glide adalah platform tanpa kode yang memungkinkan manajer produk membuat aplikasi seluler yang menarik secara visual menggunakan data dari Google Sheets.

Pembuat aplikasi yang intuitif dan sinkronisasi data secara real-time dengan Google Sheets memungkinkan manajer produk untuk membuat dan mengelola aplikasi dengan mudah.

Selain itu, templat yang dapat disesuaikan dan pustaka komponen yang lengkap dari Glide memungkinkan pembuatan pengalaman seluler yang unik dan ramah pengguna. Alat ini merupakan pilihan yang sangat baik bagi manajer produk yang ingin mengembangkan dan meluncurkan aplikasi seluler dengan cepat tanpa perlu menulis kode.

Fitur terbaik

Pembuat aplikasi yang intuitif : Fitur ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna yang menyederhanakan proses pembuatan aplikasi, tanpa memerlukan keterampilan pemrograman

Sinkronisasi data secara real-time dengan Google Sheets : Sinkronkan data Anda dengan Google Sheets secara real-time, memastikan bahwa aplikasi Anda selalu menampilkan informasi terbaru

Template yang dapat disesuaikan : Manfaatkan template siap pakai yang dapat Anda modifikasi sesuai kebutuhan, sehingga mempercepat proses pembuatan sambil tetap mempertahankan tampilan profesional

Perpustakaan komponen yang lengkap: Manfaatkan perpustakaan komponen siap pakai yang komprehensif, sehingga Anda dapat dengan mudah menambahkan berbagai fitur dan fungsionalitas ke aplikasi Anda

Keterbatasan

Terbatas pada Google Sheets sebagai sumber data

Tidak mendukung fitur aplikasi asli

Skalabilitas terbatas untuk aplikasi besar

Harga

Pro: $99 per bulan

Bisnis: $249 per bulan

Enterprise: $799 per bulan

Ulasan pelanggan

G2: 4,7 dari 5 (359 ulasan)

Capterra: 4,5 dari 5 (92 ulasan)

12. Coda

Alat tanpa kode terbaik untuk dokumentasi

Gabungkan dokumen, spreadsheet, dan alat pengembangan ke dalam satu platform dengan Coda

Coda adalah platform tanpa kode yang serbaguna yang memungkinkan manajer produk untuk membuat dokumen kolaboratif, spreadsheet, dan aplikasi, semuanya dalam satu antarmuka.

Dengan menghilangkan batasan antara alat produktivitas tradisional, Coda memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif.

Dengan komponen yang dapat disesuaikan dan fitur otomatisasi, alat ini memfasilitasi alur kerja yang terintegrasi dan manajemen tugas yang efisien. Alat ini sangat penting bagi manajer produk yang ingin meningkatkan kolaborasi dan produktivitas dalam tim mereka.

Fitur terbaik

Kanvas fleksibel untuk dokumen dan spreadsheet : Fitur ini memungkinkan Anda menggabungkan teks, data, dan komponen interaktif secara mulus dalam satu kanvas, sehingga menciptakan ruang kerja yang lebih dinamis dan menarik.

Komponen dan templat yang dapat disesuaikan : Manfaatkan berbagai elemen dan templat yang dapat dimodifikasi untuk mendesain ruang kerja Anda sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Otomatisasi dan integrasi : Otomatiskan tugas-tugas yang berulang dan terhubung dengan mulus ke berbagai alat lain, sehingga meningkatkan fungsionalitas dan memperlancar alur kerja.

Fitur kolaborasi dan berbagi: Bekerja sama dengan tim Anda dalam proyek bersama, berbagi data dengan mudah, dan mengumpulkan umpan balik, semuanya dalam satu platform.

Keterbatasan

Fungsi aplikasi seluler yang terbatas

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pemula

Kinerja bisa menjadi lambat saat menangani dokumen yang lebih besar

Harga

Gratis: Paket gratis

Pro: $12 per bulan

Tim: $36 per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan pelanggan

G2: 4,7 dari 5 (393 ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (87 ulasan)

Alat-alat tanpa kode ini menawarkan berbagai fitur dan fungsi untuk membantu manajer produk menyederhanakan alur kerja, meningkatkan kolaborasi, dan mengembangkan produk inovatif. Baik itu aplikasi manajemen proyek tanpa kode, pembuat formulir, atau alat otomatisasi tanpa kode, platform-platform ini dapat mengubah cara Anda bekerja.

Dengan mengevaluasi fitur terbaik dan keterbatasan masing-masing alat, Anda dapat membuat keputusan yang tepat mengenai mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik Anda.

Penulis Tamu:

Michael Kilcullen adalah seorang growth lead dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang B2B SaaS. Saat tidak sedang bekerja di meja kerjanya, ia bisa ditemukan sedang berselancar, bermain golf, atau bermain pickleball di bawah sinar matahari Florida.