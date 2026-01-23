Cara Menggunakan Claude Projects (Fitur, Kasus Penggunaan, dan Batasan)

Lebih dari 75% pekerja pengetahuan melaporkan menggunakan AI untuk menulis, riset, atau perencanaan di tempat kerja. Banyak juga yang mengandalkan AI untuk pemikiran kompleks dan bertahap.

Mendapatkan jawaban bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah kehilangan jawaban tersebut, konteksnya, dan semua pekerjaan yang mengarah padanya, dalam guliran riwayat obrolan yang tak berujung.

Claude Projects menyelesaikan masalah ini untuk Anda.

Mereka membantu Anda menjaga percakapan yang berlangsung lama, mengunggah dokumen yang relevan, dan kembali ke proyek yang sama tanpa harus memulai dari awal setiap kali.

Di bawah ini, kami menunjukkan cara mengatur dan menggunakan Claude Project. Selain itu, di mana kelemahannya, dan apa yang harus dilakukan dalam hal itu?

Apa Itu Claude Projects?

Claude Projects adalah ruang kerja mandiri dengan riwayat obrolan dan basis pengetahuan sendiri. Di dalam setiap proyek, Anda dapat mengunggah dokumen, menambahkan konteks, dan melakukan obrolan yang terfokus.

Fitur ini tersedia untuk semua pengguna Claude, termasuk yang memiliki akun Claude gratis. Alih-alih memulai obrolan baru untuk setiap tugas, Claude Projects dirancang untuk menampung:

Kontekstual jangka panjang

Alur pemikiran berulang

Dokumen dan ide yang terus berkembang

Mari kita lihat apa yang Anda dapatkan di Claude Projects pada rencana gratis versus rencana berbayar 👇

Fitur/Kemampuan Paket Gratis Paket Berbayar (Pro/Max/Team/Enterprise) Buat Claude Projects ✅ (hingga 5 proyek) ✅ (tidak ada batasan jumlah proyek yang tercatat) Proyek dengan riwayat obrolan ✅ ✅ Unggah dokumen dan konteks ✅ ✅ Petunjuk khusus untuk proyek ❌ (tidak tersedia) ✅ Pengetahuan proyek yang ditingkatkan dengan RAG (konteks yang lebih luas) ❌ ✅ (hingga ~10 kali lipat peningkatan kapasitas penanganan) Berbagi proyek/kolaborasi ❌ ✅ (Hanya untuk Tim & Perusahaan) Izin akses bersama ❌ ✅ dengan kontrol peran

✏️ Catatan: Rencana berbayar membuka akses ke RAG (Retrieval Augmented Generation) untuk Projects, yang secara dinamis memperluas kapasitas konteks efektif Claude saat pengetahuan mendekati batas.

Pengguna gratis dapat membuat hingga lima Proyek, masing-masing dengan ruang kerja, riwayat obrolan, dan file yang diunggah sendiri.

Apa yang Cocok untuk Claude Projects

Claude Projects dirancang untuk pekerjaan yang bertahap, intensif penelitian, atau bergantung pada konteks. Inilah tepatnya di mana ruang kerja mandiri ini memberikan nilai terbesar:

1. Analisis penelitian

Misalkan Anda memiliki beberapa sumber yang perlu disortir untuk analisis penelitian. Misalnya, artikel akademik, artikel berita, laporan pesaing, atau data survei. Claude Projects akan membantu Anda menemukan benang merah, mengekstrak wawasan, dan menciptakan narasi yang kohesif.

Mulailah dengan mengunggah semua bahan sumber Anda, seperti PDF, spreadsheet, dan klip web, ke dalam satu proyek. Minta Claude untuk membandingkan argumen, merangkum temuan, atau membuat dokumen, sambil merujuk pada seluruh penelitian yang telah Anda unggah.

2. Perencanaan strategis

Perencanaan strategis memiliki beberapa komponen yang berubah-ubah: hipotesis awal, asumsi yang berkembang, masukan data yang berubah, dan prioritas yang bergeser.

Dalam sebuah Claude Project, kumpulkan semua dokumen strategis Anda—roadmap, briefing, kriteria pengambilan keputusan, dan analisis skenario. Hal ini memastikan bahwa Claude tidak kehilangan jejak keputusan sebelumnya saat Anda melakukan iterasi.

Karena riwayat obrolan dan basis pengetahuan proyek bersifat permanen, Claude dapat mendukung perencanaan Anda di beberapa sesi, membantu Anda menyempurnakan pemikiran Anda. Semua ini tanpa perlu mengulang informasi yang sama di setiap percakapan.

3. Pembuatan konten berbentuk panjang

Untuk penulisan panjang atau dokumentasi yang melibatkan beberapa draf dan masukan, Claude Projects menjadi ruang kerja khusus Anda.

Misalnya, Anda sedang menyusun spesifikasi produk, laporan penelitian, atau dokumen kebijakan. Simpan panduan gaya, dokumen referensi, kerangka kerja, dan versi sebelumnya di dalam Proyek.

Claude dapat membantu dalam merevisi, mengedit, atau memformat ulang sambil selalu memiliki konteks lengkap.

Anda bahkan dapat menetapkan instruksi khusus tentang cara Claude harus merespons dalam proyek-proyek tertentu.

4. Proyek bersama

Pengguna Claude Team dapat membagikan cuplikan percakapan terbaik mereka di umpan aktivitas proyek bersama tim. Hal ini memungkinkan rekan tim untuk melihat contoh nyata prompt yang efektif, pola pemikiran, dan hasil kerja, sehingga memudahkan seluruh tim untuk belajar cara bekerja lebih baik dengan Claude.

Proyek bersama membantu seluruh tim meningkatkan keterampilan mereka dalam bekerja dengan AI.

Dengan berbagi hasil kerja yang dibuat bersama Claude, Anda dapat mengintegrasikan pengetahuan organisasi di seluruh fungsi.

Di mana hal ini paling berdampak? Di bidang seperti pengembangan produk dan penelitian, menggabungkan konteks dari berbagai kontributor menghasilkan output berkualitas lebih tinggi dan keputusan yang lebih kuat.

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, bukan dengan ClickUp Brain. Ia berada langsung di ruang kerja Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

👀 Tahukah Anda? Claude AI dinamai berdasarkan Claude Shannon, matematikawan dan insinyur yang dikenal sebagai bapak teori informasi. Karyanya menjadi dasar bagi cara informasi diukur, dikirimkan, dan disimpan—sesuai dengan AI yang dirancang untuk berlogika di atas volume besar konteks. Claude pertama kali diluncurkan pada Maret 2023.

Cara Mengatur Claude Projects

Langkah 1: Masuk ke akun Claude Anda

Langkah 2: Buat proyek Claude pertama

Klik ikon di panel kiri.

Kemudian, buat proyek baru.

Langkah 3: Mulai tambahkan detail proyek

Di sinilah Anda mulai memasukkan detail tentang proyek.

Selanjutnya, tambahkan instruksi agar Claude mengingatnya.

Unggah file untuk referensi. Anda dapat mengunggah dari perangkat, GitHub, atau menambahkan konten teks.

Berdasarkan proyek ini (Content Fizbo), berikut adalah hal-hal yang dapat saya sertakan:

Fizbo suara dan persona PDF

Contoh tulisan sebelumnya

Ringkasan konten dan sudut pandang yang berlawanan

Template struktur buletin

Apa yang tidak boleh ditulis

Daftar ide yang tertunda

Berkas konteks audiens

💡 Tips Pro: Setelah mengunggah semuanya, jalankan ini sekali di Proyek: “Ringkas suara, keyakinan, dan aturan penulisan Fizbo berdasarkan file yang terlampir. Tandai hal-hal yang terasa ambigu.” Hal ini memaksa Claude untuk memahami materi, dan Anda dapat memperbaikinya sejak dini.

Cara Menggunakan Claude Projects dengan Efektif

Berikut cara menggunakan Claude AI secara efisien:

1. Mulailah proyek hanya ketika pekerjaan tersebut memiliki daya tahan.

Claude Projects bekerja paling baik ketika pekerjaan berlangsung seiring waktu dan berkembang dengan setiap iterasi.

✅ Contoh: Buletin berkala adalah kandidat yang kuat untuk sebuah Proyek. Setiap edisi dibangun berdasarkan tema sebelumnya, wawasan audiens, keputusan nada, dan aturan format. Anda kemungkinan akan kembali ke draf, menggunakan kembali bagian-bagian sebelumnya, dan menyempurnakan ide-ide tersebut melalui beberapa sesi.

❌ Kapan tidak disarankan: Jika Anda menjawab pertanyaan sekali saja, menyusun email singkat, atau brainstorming sesuatu yang tidak akan Anda tinjau kembali, obrolan biasa sudah cukup. Membuat Proyek untuk tugas-tugas singkat hanya menambah beban tanpa memberikan banyak nilai.

2. Tetapkan instruksi proyek yang jelas sejak awal

Petunjuk proyek berfungsi seperti panduan tetap. Petunjuk ini berlaku untuk setiap percakapan di dalam proyek dan membantu Claude berlogika ke arah yang benar tanpa perlu koreksi terus-menerus.

Anda perlu menetapkan instruksi proyek untuk memberi tahu Claude secara tepat:

Apa yang dibahas dalam proyek baru ini

Peran Anda dan tingkat keahlian Anda

Jenis output yang ingin Anda prioritaskan oleh Claude

Anda juga dapat menentukan jadwal, format output, atau persyaratan bahasa.

3. Pahami dua lapisan memori

Claude Projects bergantung pada dua jenis memori yang berbeda. Mereka meliputi:

Selalu dapat diakses: Ini adalah apa yang Anda unggah ke Project Knowledge dan instruksi khusus tingkat proyek.

Tidak dapat diakses: Ini adalah konten dari percakapan obrolan lain dalam proyek yang sama.

Menanyakan dalam obrolan baru, “Apa yang kita putuskan kemarin?” dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Namun, Anda dapat mengatasi hal ini. Cukup ubah output penting menjadi Project Knowledge atau secara manual sertakan konteks penting dalam prompt Anda.

4. Gunakan pengetahuan proyek secara strategis

Jendela konteks Claude sekitar 200.000 token, setara dengan sekitar 500 halaman teks. Anda sebaiknya hanya mengunggah materi yang benar-benar relevan dengan pekerjaan Anda. Bersihkan file sebelum mengunggahnya, hapus bagian yang tidak relevan, dan hindari mengunggah seluruh folder secara massal "hanya untuk jaga-jaga."

Juga disarankan untuk memahami perbedaan antara file yang digunakan dalam obrolan tunggal dan file yang ditambahkan ke basis pengetahuan. Dokumen yang diunggah langsung ke dalam percakapan tidak tersedia di seluruh proyek. Oleh karena itu, untuk membuat file dapat digunakan kembali, Anda harus menambahkannya ke Project Knowledge.

Setelah diunggah, pengetahuan proyek menjadi dapat dicari. Alih-alih menggali folder, Anda dapat mengajukan pertanyaan langsung dan mendapatkan jawaban yang bersumber dari file-file relevan.

💡 Tips Pro: Ketika Claude menghasilkan sesuatu yang akan Anda butuhkan lagi (misalnya brief final, tesis kampanye, atau potongan kode), simpan ke Project Knowledge. Hal ini juga menjadi acuan untuk percakapan di masa depan.

5. Batasi menjadi satu proyek per inisiatif

Anggap setiap Claude Project sebagai sumber kebenaran tunggal untuk satu inisiatif.

Menggabungkan pekerjaan yang tidak terkait di dalam proyek yang sama dapat menyebabkan konteks yang kabur dan hasil yang tidak terduga. Claude tidak tahu asumsi mana yang berlaku untuk tugas mana kecuali Anda menjaga batas-batas yang jelas.

🔔 Ingat: Satu Proyek = satu tujuan, satu cakupan, satu hasil.

Contoh:

Satu Proyek untuk laporan penelitian

Satu Proyek untuk spesifikasi produk

Satu Proyek untuk buletin berkala

6. Ringkas keputusan secara manual secara berkala

Seiring bertambahnya percakapan, kesimpulan sebelumnya dapat tertutupi oleh thread baru. Claude mungkin merujuknya secara tidak konsisten kecuali Anda secara eksplisit menyoroti hal-hal yang penting.

Setiap beberapa sesi, ringkas pembahasan kunci dan asumsi yang telah disepakati. Juga, tambahkan hal-hal yang sudah tidak berlaku.

Di mana Claude Projects Mulai Menemui Batasan

Claude Projects sangat baik dalam mengorganisir input dari pekerjaan mendalam, seperti file, instruksi, dan konteks. Namun, begitu proyek beralih dari perencanaan ke tindakan, Anda akan mulai menyadari batasan-batasan ini 👇

⚠️ Obrolan masih terpisah

Meskipun sebuah proyek dapat berisi beberapa obrolan, Claude tidak dapat merujuk pada konten obrolan satu ke obrolan lainnya.

📌 Contoh: Jika Anda menyusun posting blog di obrolan A dan ingin merevisinya di obrolan B, Claude tidak akan tahu apa yang Anda tulis kecuali Anda secara manual menyalin teks atau menambahkannya ke pengetahuan proyek.

⚠️ Claude lebih merupakan perpustakaan daripada ruang kerja.

Claude Projects sangat bagus untuk menyimpan bahan referensi (hingga sekitar 500 halaman teks). Namun, tidak ada tugas, tidak ada tenggat waktu, tidak ada penugas, tidak ada kolom status, dan tidak ada cara untuk melacak kemajuan menuju tujuan.

⚠️ Kolaborasi hanya dapat dilihat

Anda dapat berbagi proyek dengan beberapa anggota tim dan melihat obrolan satu sama lain. Namun, Anda tidak dapat berkontribusi secara aktif pada dokumen secara real-time, memberikan komentar pada baris tertentu dari output AI, atau berdiskusi di papan tulis bersama.

Saat Anda mengunggah sumber daya ke Claude, itu adalah snapshot. Jika sumber daya tersebut diperbarui, proyek Anda tidak memiliki koneksi langsung. Anda harus menghapus secara manual dan mengunggah ulang versi baru setelah setiap pembaruan.

⚠️ Menemui kendala saat melakukan tindakan

Claude Projects dapat memberikan rencana yang brilian, tetapi Anda harus meninggalkan antarmuka untuk mengelola langkah-langkah berikutnya. Hasil proyek menjadi data lain yang perlu Anda kelola di tempat lain.

👀 Tahukah Anda? Anda dapat menjalankan model Claude dari Anthropic langsung melalui Amazon Bedrock, layanan AWS yang sepenuhnya dikelola yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi AI generatif skala enterprise dengan satu API terpadu.

Mengapa Tim Akhirnya Membutuhkan Lebih dari Claude Projects

Claude Projects bekerja dengan baik di tingkat pemikiran pekerjaan. Mereka membantu Anda berargumen dengan lebih baik, menjaga konteks, dan mengulang ide tanpa harus memulai dari nol.

Namun, ketika pekerjaan beralih dari perencanaan ke pelaksanaan, muncul serangkaian pertanyaan baru.

Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kapan tenggat waktu pengiriman? Bagaimana kita tahu kapan proyek selesai?

Claude Projects tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Yang Anda butuhkan saat ini adalah sistem aksi bersama yang harus menyediakan:

Sumber kebenaran tunggal

Anda membutuhkan satu platform di mana rencana (dokumen strategi dari Claude) berada bersama dengan pelaksanaan proyek (tugas-tugas yang dihasilkan darinya), dan keduanya diperbarui secara real-time.

Jelasnya tanggung jawab dan akuntabilitas

Sebuah platform yang mengubah wawasan dan output AI menjadi tindakan yang ditugaskan dengan pemilik yang jelas, batas waktu, dan status. Tanpa ini, rencana terbaik pada akhirnya akan berubah menjadi "siapa yang seharusnya melakukan itu?"

Kolaborasi real-time

Melihat obrolan satu sama lain bersifat pasif. Anda perlu berkolaborasi secara aktif, memberikan komentar pada tugas, mengedit dokumen secara bersama-sama, menandai rekan kerja untuk masukan, dan mengembangkan ide dalam konteks pekerjaan Anda untuk mendorong proyek Anda maju.

ClickUp sebagai Alternatif untuk Claude Projects

Bahkan saat Anda menggunakan Claude untuk produktivitas, Anda tetap memerlukan sistem terpisah untuk mengeksekusi hasil yang dihasilkan oleh Claude.

Perkenalkan: ClickUp.

Converged AI Workspace menawarkan platform tunggal di mana proyek, dokumen, percakapan, dan kecerdasan buatan bekerja sama.

Di dalam ClickUp, AI yang sadar konteks memahami pekerjaan Anda. Jadi, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyalin dan menempel, dan lebih banyak waktu untuk mendorong pekerjaan maju.

Berikut adalah fitur utama ClickUp yang menjadikannya alternatif terbaik untuk Claude bagi tim yang sibuk:

Bekerja dengan AI yang memahami Anda dan pekerjaan Anda.

ClickUp Brain adalah lapisan kecerdasan buatan (AI) kontekstual yang beroperasi langsung di dalam ruang kerja Anda, dengan pemahaman tentang struktur pekerjaan Anda. Ia dapat merujuk pada:

Tugas, subtugas, dan hierarki tugas

Status, prioritas, tanggal jatuh tempo, dan ketergantungan

Dokumen yang terhubung dengan proyek dan tugas

Komentar, keputusan, dan percakapan yang sedang berlangsung

Kepemilikan dan tanggung jawab di seluruh tim

Karena Brain beroperasi dalam model izin ClickUp, ia hanya menampilkan informasi yang diizinkan untuk dilihat oleh pengguna. Tidak perlu menyalin konteks, menjelaskan ulang struktur proyek, atau merangkum pekerjaan secara manual sebelum mengajukan pertanyaan.

Alih-alih menghasilkan output secara terpisah, Brain menganalisis data ruang kerja secara real-time dan memberikan jawaban yang mencerminkan keadaan eksekusi yang sebenarnya.

📌 Contoh: Apa yang menghambat kemajuan di ruang kerja kampanye Q3? Alat AI ini memindai komentar tugas, subtugas, status, dan ketergantungan, lalu memberikan respons yang jelas: Pekerjaan terhambat karena permintaan aset.

Tugas yang belum ditugaskan

Persetujuan yang hilang

Penundaan dalam siklus tinjauan konten Laporan penghalang menampilkan pemilik tindakan dan dampak waktu, sehingga tim dapat memperbaiki masalah daripada terus-menerus menghadapi penyebaran pekerjaan yang tak berujung.

Temukan file dan informasi dari seluruh ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda secara instan dengan pencarian bertenaga AI ini.

Salah satu kemampuan terkuat Brain adalah Enterprise Search.

ClickUp Brain mencakup pencarian perusahaan yang didukung AI di seluruh ruang kerja dan sistem terhubung.

Pengguna dapat mencari menggunakan bahasa alami di seluruh:

ClickUp Tugas, Dokumen, komentar, dan lampiran

Berkas yang disimpan di alat terhubung seperti Google Drive, GitHub, SharePoint, dan lainnya.

Riwayat ruang kerja dan keputusan yang sebaliknya akan tersembunyi dalam thread

Berbeda dengan pencarian kata kunci tradisional, Brain memberikan jawaban dan file terkait berdasarkan cara pekerjaan diorganisir. Hal ini sangat berguna di ruang kerja besar di mana informasi tersebar di berbagai proyek, tim, dan alat.

Alih-alih mencari-cari di folder atau dashboard, tim dapat mengajukan pertanyaan seperti:

“Keputusan apa yang telah diambil mengenai penetapan harga pada kuartal lalu?”

“Tugas mana yang menyebutkan persyaratan klien ini?”

“Di mana kita mendokumentasikan persetujuan akhir?”

Akses ke berbagai model AI

Akses model bahasa besar (LLMs) terkemuka di satu tempat dengan ClickUp Brain, platform AI ClickUp.

ClickUp Brain memberikan akses ke berbagai model AI eksternal dalam antarmuka yang sama. Pengguna tidak perlu beralih alat atau mengelola langganan terpisah untuk mencoba kekuatan model yang berbeda.

Kasus penggunaan umum di sini meliputi:

Claude untuk penalaran, analisis, dan sintesis dalam bentuk panjang.

ChatGPT untuk penulisan cepat, pelaksanaan, dan pekerjaan tingkat tugas.

Gemini untuk penelitian yang padat informasi atau saling terkait.

Semua akses model diabstrakkan melalui ClickUp Brain, artinya penggunaan AI tetap terpusat, terkendali, dan dapat diaudit di dalam ruang kerja. Hal ini menghindari fragmentasi yang terjadi ketika tim mengandalkan beberapa alat AI mandiri.

📌 Contoh kasus penggunaan: Gemini untuk tugas yang memerlukan banyak informasi atau saling terkait.

ChatGPT untuk pelaksanaan sehari-hari dan draf cepat.

Claude untuk analisis dan sintesis dalam format panjang

Gunakan Talk to Text untuk menangkap ide tanpa mengganggu alur kerja.

Jangan pernah kehilangan detail lagi, diktakan semuanya ke BrainGPT dan dapatkan hasil yang rapi secara instan.

Fitur Talk to Text ClickUp memperluas BrainGPT melampaui perintah yang diketik.

Tim dapat mengetikkan ide, catatan rapat, atau pembaruan, dan secara instan mengubahnya menjadi teks terstruktur di dalam ClickUp. Dari sana, Brain dapat:

Ringkas masukan yang diucapkan

Ekstrak tindakan yang perlu dilakukan

Ubah catatan menjadi tugas atau Dokumen

Jelaskan langkah selanjutnya dan tanggung jawab.

Karena hal ini terjadi di dalam ruang kerja, masukan suara tidak hanya ditranskrip. Ia menjadi pekerjaan yang dapat dieksekusi dengan konteks, struktur, dan tindak lanjut.

Ini sangat berguna untuk mencatat pemikiran secara real-time tanpa mengganggu fokus atau kehilangan momentum.

Super Agents untuk menangani tugas-tugas berat untuk Anda

Sementara BrainGPT membantu tim mengajukan pertanyaan yang lebih baik dan mengungkap wawasan, Super Agents ClickUp dirancang untuk bertindak berdasarkan wawasan tersebut.

Mereka adalah asisten AI yang selalu memantau apa yang terjadi di seluruh ruang kerja Anda. Mereka merespons perubahan pada tugas, jadwal, ketergantungan, dan pola data—tanpa perlu menunggu perintah manual.

📌 Contoh: Seorang Super Agent dapat: Ringkas retrospeksi sprint dan identifikasi risiko pengiriman.

Deteksi tugas yang terlambat dan berikan pemberitahuan proaktif atau alihkan kepemilikan tugas.

Pantau kemajuan proyek dan buat pembaruan status berkala.

Aktifkan tugas tindak lanjut secara otomatis saat ketergantungan selesai.

🚀 Apa yang Dapat Dilakukan ClickUp AI yang Tidak Dapat Dilakukan oleh Claude Projects

Gunakan daftar periksa ini jika Anda sedang mempertimbangkan apakah Claude Projects sudah cukup—atau apakah Anda membutuhkan lapisan eksekusi.

ClickUp AI dapat:

✅ Pahami status pekerjaan secara real-time, bukan hanya teks Ketahui apa yang terlambat, terhalang, belum ditugaskan, atau bergantung—berdasarkan data tugas yang sebenarnya, bukan riwayat percakapan.

✅ Ubah output AI menjadi pekerjaan terstruktur Ubah rencana, keputusan, dan catatan menjadi tugas dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan status—tanpa perlu meninggalkan ruang kerja.

✅ Perbarui sistem, bukan hanya merespons Ubah status tugas, tetapkan pemilik, identifikasi risiko, dan tandai masalah daripada memberikan jawaban statis.

✅ Tetap aktif setelah percakapan berakhir Gunakan Super Agents untuk memantau pekerjaan secara terus-menerus dan bertindak saat kondisi terpenuhi, tanpa perlu perintah manual.

✅ Hubungkan strategi langsung ke eksekusi Simpan dokumen, tugas, jadwal, dan wawasan AI di satu tempat sehingga rencana tidak hilang dalam proses serah terima.

✅ Pemblokir permukaan secara otomatis Deteksi persetujuan yang hilang, ketergantungan yang terhenti, dan pekerjaan yang belum ditugaskan sebelum mereka menghambat tim.

✅ Bekerja lintas tim dan proyek Ringkas kemajuan, risiko, dan beban kerja di seluruh inisiatif—bukan hanya di dalam satu Proyek. ✅

✅ Dukung kolaborasi nyata, bukan sekadar melihat pasifAktifkan pengeditan bersama, komentar langsung, penandaan, dan alur kerja bersama daripada obrolan terpisah.

Claude Projects vs. ClickUp: Perbedaan Utama

Berikut perbandingan langsung antara keduanya:

Aspek Claude Projects ClickUp Tujuan Pemikiran mendalam dan percakapan yang berlangsung lama Pelaksanaan proyek yang didukung AI dari awal hingga akhir Keunggulan inti Pikiran kontekstual dan sintesis Mengubah keputusan menjadi tindakan Model memori Riwayat obrolan proyek + pengetahuan yang diunggah Memori sistem yang terhubung antar tugas, dokumen, dan obrolan. Tugas & kepemilikan ❌ ✅ Tugas asli dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan status Pelacakan kemajuan ❌ ✅ Status real-time, ketergantungan, beban kerja Kedalaman kolaborasi Lihat obrolan yang dibagikan Pengeditan bersama, komentar, penandaan, alur kerja bersama Peran AI Asisten yang menjawab pertanyaan Operator yang memperbarui dan menggerakkan pekerjaan Otomatisasi ❌ ✅ Super Agents beroperasi secara mandiri Setelah rencana ditulis Anda meninggalkan alat tersebut Pekerjaan terus berlanjut di sistem yang sama. Terbaik untuk Penelitian, penulisan, pemikiran strategis Mengelola proyek, tim, dan operasional

Kapan Menggunakan Claude Projects vs. ClickUp

Gunakan Claude Projects saat:

Anda sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan banyak riset atau eksplorasi di mana hasilnya adalah wawasan, bukan tindakan.

Pekerjaan ini bersifat individu atau kelompok kecil , dengan minimal serah terima atau koordinasi.

Anda membutuhkan konteks yang berkelanjutan untuk berpikir, menulis, atau menganalisis di seluruh sesi yang berbeda.

Tidak ada kebutuhan mendesak untuk kepemilikan, jadwal, atau pelacakan kemajuan.

Gunakan ClickUp saat:

Pekerjaan perlu beralih dari ide ke pelaksanaan dengan langkah-langkah selanjutnya yang jelas.

Banyak orang terlibat, dan kepemilikan, tenggat waktu, dan ketergantungan sangat penting

Anda ingin AI untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan bertindak secara otomatis

Proyek memerlukan sumber kebenaran tunggal dari perencanaan hingga penyelesaian.

🎯 Intinya: Jika tujuannya adalah pemikiran yang lebih baik, Claude Projects berfungsi dengan baik. Jika tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan, ClickUp menjadi sangat penting.

Bawa Ide Anda Hingga Garis Finish dengan ClickUp

Sebagian besar alat AI berada di samping pekerjaan Anda. Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp berada di dalamnya.

ClickUp menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dengan proyek langsung, tugas, dokumen, percakapan, dan garis waktu dalam satu sistem. Artinya, AI tidak hanya memahami apa yang Anda tanyakan—tetapi juga apa yang sudah terjadi, apa yang terhambat, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Keunggulan berasal dari konvergensi:

Kontekstual berada di tempat pekerjaan dilakukan, bukan di prompt yang disalin.

Kepemilikan dan jadwal menambahkan pertanggungjawaban.

Tim AI Anda, Super Agents, akan menangani tugas-tugas berat untuk Anda.

Siap untuk menjelajahi kekuatan ruang kerja AI yang terintegrasi? Daftar di ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Claude Projects dirancang untuk pekerjaan yang membutuhkan pemikiran mendalam dan konteks yang kaya. Mereka membantu Anda mengorganisir penelitian, mempertahankan percakapan yang berlangsung lama, dan mengembangkan ide seiring waktu tanpa perlu memulai dari awal. Proyek ini paling cocok untuk perencanaan, analisis, penulisan panjang, pembelajaran, dan pekerjaan apa pun di mana penalaran dan kesinambungan lebih penting daripada eksekusi.

Tidak. Claude Projects dapat menyarankan tugas, merinci langkah-langkah, atau merekomendasikan tindakan selanjutnya, tetapi tidak dapat menugaskan pekerjaan, menetapkan tenggat waktu, melacak kemajuan, atau mengelola kepemilikan. Setelah pekerjaan melampaui tahap perencanaan, Anda memerlukan platform manajemen tugas khusus seperti ClickUp untuk mengubah ide menjadi pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilacak.

Claude Projects dirancang untuk pemikiran yang didukung AI, yang dapat membantu Anda merencanakan, meneliti, dan menghasilkan output apa pun. Namun, ClickUp dirancang untuk eksekusi tim; ia mengubah rencana menjadi tugas yang dapat dilacak, mengonsolidasikan pengetahuan dalam dokumen yang terus diperbarui, dan memfasilitasi kolaborasi real-time. Anda dapat memikirkannya seperti ini: Claude Projects membantu Anda merencanakan pekerjaan, sementara ClickUp membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tersebut. ClickUp memberikan akuntabilitas, pelacakan proyek dinamis, dan AI terintegrasi yang bekerja pada data langsung Anda, kemampuan yang tidak dimiliki oleh Claude Projects.

Ya, dan itu adalah pengaturan yang paling efektif. Claude Projects cocok untuk penelitian awal, pengembangan ide, dan penulisan draf. Anda bahkan dapat memodifikasi instruksi proyek. Setelah output Anda siap, ClickUp membantu Anda dalam manajemen proyek. Di dalam ClickUp, Anda dapat membagi output menjadi tugas, menugaskan kepemilikan, melacak kemajuan, dan berkolaborasi dengan tim Anda. ClickUp juga dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang untuk Anda. Anda bahkan dapat menyimpan rencana yang dihasilkan oleh Claude langsung di ClickUp Docs.

Meskipun Claude Projects sangat bagus untuk brainstorming individu atau pekerjaan eksploratif, ClickUp benar-benar menonjol dengan ruang kerja AI terintegrasinya. Ini memberikan visibilitas real-time bagi semua orang, kepemilikan yang jelas atas tugas-tugas kompleks, dan cara-cara bawaan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Dengan ClickUp sebagai alternatif Claude, Anda dapat mengubah ide-ide Anda menjadi pekerjaan yang dapat dilihat, ditindaklanjuti, dan diselesaikan bersama oleh seluruh tim Anda.