Pilihan Terbaik Template Sistem Sihir untuk Penulis Fantasi & Desainer Game

Jika Anda pernah menulis adegan fantasi dan tiba-tiba bertanya, “Apakah karakter ini benar-benar bisa melakukan itu?”—Anda telah memasuki wilayah sistem sihir.

Sistem sihir hanyalah kumpulan aturan yang menjelaskan bagaimana sihir bekerja di dunia Anda: apa yang mungkin, apa yang tidak, dan apa yang harus dibayar ketika seseorang melampaui batas.

Ada syaratnya? Anda harus membangun sistem tersebut dari awal. Di situlah templat sistem sihir dapat membantu.

Anda dapat menggunakannya untuk membentuk logika di balik sihir Anda, baik Anda menginginkan sesuatu yang lembut dan misterius atau terstruktur dan berbasis aturan—bersama dengan daftar periksa untuk menjaga konsistensi dari bab ke bab atau kampanye ke kampanye. Anda juga akan melihat contoh yang menggambarkan bagaimana setiap kemampuan sihir terkait dengan konsekuensi cerita yang nyata.

Pada akhirnya, Anda akan memiliki referensi yang jelas dan dapat digunakan untuk menulis adegan dengan percaya diri—dan membuat pembaca (atau pemain) Anda berpikir, “Ya, itu masuk akal.”

Jadi, apakah Anda ingin membangun sistem sihir baru atau menyelesaikan konflik dalam cerita, salah satu templat ini pasti memiliki apa yang Anda butuhkan!

13 Template Sistem Sihir Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat perencanaan sistem sihir ClickUp dan komunitas:

Apa itu Template Sistem Sihir?

Template sistem sihir adalah kerangka kerja terstruktur yang membantu penulis, desainer RPG, dan pencipta fantasi mendefinisikan dan mengorganisir cara sihir berfungsi di dunia mereka. Template ini menjelaskan sumber kekuatan sistem, aturan, batasan, biaya, dan cara orang-orang yang berbeda mengakses atau mengendalikan sihir tersebut.

Dalam penulisan fantasi, templat ini berfungsi sebagai pedoman untuk konsistensi logis.

Hal ini memastikan bahwa pengguna sihir, mulai dari penyihir dan penyihir wanita hingga penyihir elemen, beroperasi dalam batas-batas yang jelas sehingga pembaca memahami apa yang mungkin dan apa yang tidak.

Apa yang Membuat Templat Sistem Sihir yang Baik?

Sebuah templat sistem sihir yang dirancang dengan baik biasanya mencakup bagian untuk mendeskripsikan mantra, kemampuan, sumber energi, dan konsekuensi dari melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Ini juga selaras dengan Hukum Sihir Sanderson, membantu Anda menghubungkan cerita, karakter, dan alur cerita melalui sebab dan akibat yang dapat diprediksi.

Template sistem sihir yang ideal harus mencakup:

Bagian yang jelas untuk sumber, aturan, batasan, dan biaya penggunaan sihir.

Panduan untuk mendefinisikan mantra, kemampuan, dan sumber energi dengan hasil yang logis.

Kerangka kerja untuk menyeimbangkan sistem sihir lembut dan keras demi kontrol narasi yang lebih baik.

Ruangan untuk mencatat konsekuensi dan pengecualian agar kekuatan tetap konsisten.

Tautan ke templat pembangunan dunia Anda, menghubungkan pengguna sihir, masyarakat, dan alur cerita.

13 Template Sistem Sihir Gratis Terbaik

Pembuatan dunia bisa menjadi rumit dengan cepat.

Ini terlihat seperti draf awal di Docs, kartu adegan di papan, aturan mantra di spreadsheet, dan umpan balik dari rekan kerja di email. Itulah Work Sprawl yang sedang berlangsung, dan hal itu secara diam-diam menghambat momentum.

ClickUp mengintegrasikan semuanya ke dalam satu Ruang Kerja AI Terintegrasi, sehingga bab-bab, latar belakang cerita, aturan sistem sihir, dan tugas-tugas Anda berada dalam satu tempat.

Selain itu, Anda mendapatkan AI untuk merangkum catatan, mengidentifikasi konteks, dan mengubah ide menjadi tindakan.

Dengan ClickUp, Anda dapat fokus pada merancang kekuatan, batasan, dan konsekuensi—bukan mengejarnya di antara tab. Sekarang, mari pilih templat yang tepat untuk membuat sistem sihir Anda jelas, konsisten, dan menyenangkan untuk ditulis. ✨

1. Template Perencanaan Buku ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan bab, alur cerita, dan perkembangan karakter Anda dengan sekali pandang menggunakan Template Perencanaan Buku ClickUp.

Draf, catatan lore, kartu karakter, dan dokumen sistem sihir yang terus berkembang tidak boleh tersebar di spreadsheet yang berbeda-beda. Template Perencanaan Buku ClickUp menjaga bab, pengaturan, karakter, dan lore dunia tetap terorganisir di satu tempat.

Anda bahkan dapat menyimpan Template Sistem Sihir Anda di dalam ClickUp Docs untuk memetakan aturan, batasan, dan biaya, serta menunjukkan bagaimana orang-orang yang berbeda mengakses sihir, baik sihir keras maupun lembut, tepat di samping draf cerita Anda.

Template ini mencakup status yang jelas (prapenulisan, editing, revisi, dan publikasi), Bidang Kustom untuk karakter dan alur cerita, serta tampilan multiple, seperti bab, prioritas, dan proses penulisan. Ini membantu Anda membagi tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil, melacak kemajuan, dan berbagi pembaruan dengan mudah.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir bab, adegan, karakter, latar belakang, dan mitologi dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan dengan draf Anda.

Simpan templat sistem sihir yang terstruktur (sumber, aturan, batasan, konsekuensi, dan akses sihir) tepat di samping naskah.

Beralih antar tampilan untuk mengelola penelitian, garis waktu, dan prioritas tanpa kehilangan benang merah kreativitas.

Bekerja sama dengan editor atau co-author, dan simpan umpan balik yang terikat pada halaman, adegan, atau aturan yang tepat.

✨ Ideal untuk: Penulis fantasi dan desainer RPG yang memetakan aturan sihir, melacak pengguna sihir, dan menjaga keselarasan antara mitologi dunia dan alur cerita.

💡 Tips Pro: Membuat sistem sihir yang konsisten membutuhkan detail, iterasi, dan struktur—dan di situlah ClickUp Brain berperan. Gunakan untuk membuat bagian baru dalam sistem Anda (seperti aturan, biaya, atau sumber kekuatan), merangkum latar belakang cerita, atau mengusulkan penyesuaian keseimbangan di seluruh templat. Anda bahkan dapat mengotomatiskan bagian yang berulang menggunakan AI Fields dan menyinkronkan ide-ide di seluruh Docs, Lists, dan Boards. Dengan ClickUp Brain yang mempelajari konteks ruang kerja Anda, setiap penyempurnaan menjadi lebih cepat dan cerdas—sehingga Anda dapat fokus pada penceritaan, bukan pengaturan. Buat bagian baru, sempurnakan latar belakang cerita, dan seimbangkan aturan sistem sihir Anda dengan mudah menggunakan alat ruang kerja bertenaga AI dari ClickUp Brain.

2. Template Garis Besar Cerita ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan adegan, alur cerita, dan perkembangan karakter dengan Template Outline Cerita ClickUp.

Cerita yang bagus mengikuti struktur yang jelas. Template Outline Cerita ClickUp membantu Anda merencanakan alur cerita, membentuk karakter, dan melacak titik-titik penting cerita dengan jelas. Anda dapat merinci babak, adegan, dan titik balik sambil mencatat bagaimana aturan sihir, batasan, atau mantra memengaruhi setiap peristiwa.

Template ini mencakup status sederhana seperti “Ide,” “Penulisan Awal,” “Penyuntingan,” dan “Selesai,” beserta kolom untuk bab dan tahap. Semua tetap rapi dan terlihat jelas, mulai dari perkembangan karakter hingga detail pembangunan dunia.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Peta aksi dan adegan dalam satu tampilan yang mudah.

Hubungkan karakter , alur cerita , dan pengguna sihir dengan lancar.

Pastikan konsistensi logika sihir di seluruh bab.

Lacak kemajuan dengan jelas dari ide hingga penyelesaian.

✨ Ideal untuk: Penulis dan pembuat RPG yang ingin mengatur struktur cerita, perkembangan karakter, dan sistem sihir dalam satu alur kerja yang rapi.

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lebih banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Ia berada langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

3. Template Storyboard ClickUp

Dapatkan templat gratis Gambarlah adegan, dialog, dan efek secara berurutan menggunakan Template Storyboard ClickUp.

Setiap fantasi dimulai dengan visi—sebuah adegan tunggal yang menyulut api. Template Storyboard ClickUp membantu Anda menangkap visi tersebut. Kemudian Anda dapat dengan mudah mengubahnya menjadi urutan momen yang jelas yang membentuk dunia Anda.

Bayangkan memetakan momen pertama kali pengguna sihir mengalirkan kekuatan. Setiap frame dapat menampilkan elemen, emosi, dan energi yang mengalir melalui tubuh penyihir. Anda dapat menambahkan sketsa, tangkapan layar, atau catatan untuk merencanakan bagaimana mantra terlihat dan berkembang.

Papan tulis siap pakai memudahkan Anda untuk memulai dan bahkan lebih mudah untuk berbagi. Anda dapat merencanakan transisi, menyesuaikan tempo, dan berkolaborasi dengan penulis atau seniman lain secara real-time.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan sihir, karakter, dan adegan dalam satu tampilan

Jaga konsistensi nada dan gerakan di setiap frame.

Rencanakan momen-momen kunci dengan kemudahan seret dan lepas.

Bekerja sama dengan orang lain untuk menyempurnakan tampilan dan nuansa cerita Anda.

✨ Ideal untuk: Penulis fantasi, pembuat game, dan pembuat film yang merancang sistem sihir visual dan urutan cerita.

4. Template Perencanaan Cerita ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan peran karakter, sifat, dan kekuatan dalam satu tampilan dengan Template Perencanaan Cerita ClickUp.

Merencanakan cerita berarti mengelola karakter, latar, adegan, dan aturan sihir. Template Perencanaan Cerita ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat yang rapi. Deskripsikan karakter dan tempat, bagi adegan menjadi langkah-langkah, dan pastikan alur cerita selaras dengan sistem sihir Anda.

Template ini ramah pemula dan mudah dipasang. Anda mendapatkan folder siap pakai dengan dua tampilan inti, Daftar dan Dokumen, sehingga Anda dapat merencanakan alur cerita dan menyimpan catatan detail secara bersamaan.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Simpan deskripsi karakter dan latar belakang di samping uraian adegan.

Hubungkan pengguna sihir , mantra , dan kemampuan secara langsung dengan titik-titik penting dalam alur cerita.

Beralih antara daftar cepat dan dokumen lengkap tanpa perlu mengganti alat.

Gunakan status detail untuk melihat kemajuan dengan sekilas.

✨ Ideal untuk: Penulis dan desainer RPG yang ingin memiliki satu pusat untuk pembangunan dunia, perencanaan adegan, dan catatan templat sistem sihir.

💡 Tips Pro: Ketika ide dan catatan Anda tersebar di berbagai alat—Docs, Drive, Figma, atau Notion, sulit untuk menjaga alur cerita tetap berjalan. Bagaimana jika Anda bisa mengintegrasikan semuanya ke dalam satu alat? Anda dapat merancang alur cerita, mencari informasi di berbagai aplikasi, mendikte konsep sihir baru dengan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain Max, dan memanggil referensi cepat untuk lore, mekanika, atau sistem elemen tanpa pernah terputus alurnya. Ini seperti memberikan proses kreatif Anda asisten bertenaga AI yang menjaga seluruh alam semesta sihir Anda hanya dengan satu perintah.

5. Template Dokumen Desain Game ClickUp

Dapatkan templat gratis Rancang mekanika, tujuan, dan aset dalam satu tempat menggunakan Template Dokumen Desain Game ClickUp.

Membuat game membutuhkan satu sumber kebenaran. Template Dokumen Desain Game ClickUp memberikan satu tempat untuk mendefinisikan mekanika, aturan, level, karakter, dan sistem sihir yang menggerakkan semuanya.

Anda dapat menetapkan tujuan, merinci loop inti, dan membuat daftar aset sehingga tim dapat bergerak secara terkoordinasi dari tahap presentasi hingga peluncuran. Gunakan daftar tugas untuk membagi fitur menjadi tiket. Tambahkan catatan tentang kemampuan, mantra, biaya energi, dan batasan agar akses pemain terhadap sihir tetap seimbang, dan sistem tidak merusak alur cerita Anda.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Dokumentasikan visi permainan , mekanika inti, antarmuka pengguna (UI), audio, dan latar belakang cerita dalam satu pusat.

Hubungkan aturan sihir dengan quest, pertempuran, dan catatan keseimbangan.

Identifikasi celah desain sejak dini dengan tonggak pencapaian yang jelas dan penanggung jawab yang ditentukan.

Bagikan pembaruan dengan cepat agar tim dapat melihat apa yang sudah selesai dan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Pantau kemajuan dengan tampilan seperti Daftar, Gantt, Beban Kerja, dan Kalender.

✨ Ideal untuk: Tim permainan papan dan video game yang merancang sistem sihir, mendefinisikan mekanika, dan menjaga produksi tetap terorganisir dari konsep hingga rilis.

👀 Fakta Menarik: “Sihir Vancian” (model di balik D&D awal) mengharuskan penyihir menghafal sebuah mantra, melemparkannya, lalu melupakannya—batasan bawaan tanpa perlu pencatatan tambahan.

6. Template Papan Visi ClickUp

Dapatkan templat gratis Tangkap simbol, tujuan, dan tema dalam satu tampilan dengan templat Papan Visi ClickUp.

Template Papan Visi ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan dan memvisualisasikan ide-ide Anda dalam satu ruang yang inspiratif. Baik Anda sedang mendefinisikan struktur ordo sihir, sifat sumber kekuatan, atau motif visual seperti sigil dan elemen, template ini membantu Anda melihat dunia Anda menjadi hidup.

Anda dapat menempelkan gambar, sketsa, dan catatan untuk menciptakan koneksi visual antara mantra, kemampuan, dan dampaknya secara emosional atau sosial. Tampilan "Vision Board" dan "Priority" membantu Anda tetap fokus pada ide-ide Anda, sementara tampilan "Start Here" memberikan jalur yang jelas untuk maju.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan hierarki sihir , simbol, dan aliran energi.

Hubungkan tujuan kreatif dengan elemen cerita yang konkret.

Tetap terinspirasi dengan visual yang berkembang seiring dengan draf Anda.

Prioritaskan dan lacak ide-ide Anda saat sistem sihir Anda berkembang.

✨ Ideal untuk: Penulis dan desainer fantasi untuk memvisualisasikan sistem sihir, simbol, dan inspirasi kreatif dalam satu pusat visual.

7. Template Papan Mood ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan visual, warna, dan motif dalam satu ruang kolaboratif menggunakan Template Papan Mood ClickUp.

Template Papan Mood ClickUp menyediakan ruang terfokus untuk mengumpulkan tampilan dan nuansa dunia Anda sebelum Anda mulai mengunci adegan, mantra, atau desain karakter.

Gunakan templat ini untuk memetakan hierarki sihir, budaya, dan lingkungan: satu bagian untuk artefak, bagian lain untuk efek mantra, dan bagian lain untuk lokasi atau faksi. Karena dibangun di atas ClickUp Whiteboards, Anda dapat menyeret dan mengubah ukuran elemen, mengelompokkannya ke dalam grup, serta menambahkan catatan atau komentar singkat sehingga setiap visual memiliki konteks.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan gambar, tangkapan layar, dan sketsa untuk mantra, artefak, karakter, dan lokasi dalam satu ruang kolaboratif.

Organisasikan visual ke dalam bagian-bagian fleksibel (misalnya, elemen, faksi, budaya, atau sumber kekuatan) sehingga setiap kelompok menceritakan cerita yang jelas.

Tambahkan catatan, label, dan komentar di samping setiap aset untuk mencatat aturan, suasana, atau latar belakang cerita saat ide masih segar.

Bagikan papan kerja dengan co-author, seniman, atau penguji permainan sehingga semua orang dapat memberikan tanggapan, mengusulkan perubahan, dan menyepakati nada secara asinkron.

Hubungkan visual kunci ke tugas ClickUp untuk seni konsep, bab, pertempuran, atau aset pemasaran, memastikan eksekusi tetap terikat dengan estetika.

✨ Ideal untuk: Penulis fantasi, tim RPG, dan pemimpin seni yang mengumpulkan inspirasi dan referensi budaya untuk sistem sihir yang kohesif.

💡 Tips Pro: Tetapkan suasana hati Anda di Mood Board, lalu buka ClickUp Whiteboard untuk memetakan sekolah, sumber, biaya, dan batasan di kanvas tak terbatas. Bangun dunia Anda dengan petunjuk detail melalui ClickUp Brain di ClickUp Whiteboards Begini cara Anda dapat menggunakannya untuk membangun dunia sihir: Tempatkan catatan tempel, bentuk, dan penghubung untuk menunjukkan hubungan sebab→akibat. Satu klik mengubah catatan tempel menjadi tugas (penanggung jawab, tanggal jatuh tempo), sehingga penyesuaian keseimbangan dapat diterapkan.

Sematkan dokumen untuk templat sistem sihir Anda dan hubungkan tugas untuk adegan yang bergantung pada setiap aturan.

Berbincang secara langsung dengan komentar yang di-pin untuk menjaga konteks.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum kelompok, mengidentifikasi celah, dan menjalankan pemeriksaan "apa yang rusak jika X?"

Gunakan kembali stempel/blok (Nama · Biaya · Risiko · Penyeimbang) untuk konsistensi, lalu presentasikan mode sistem Anda kepada co-author atau penguji permainan.

8. Template Brainstorming ClickUp

Dapatkan templat gratis Tangkap, urutkan, dan kembangkan ide di satu tempat dengan Template Brainstorming ClickUp.

Template Brainstorming ClickUp membantu Anda menangkap, mengorganisir, dan menyempurnakan ide-ide menjadi cerita lengkap untuk sistem sihir atau desain game Anda. Catat aturan, mantra, sumber energi, atau sentuhan kreatif—semua dalam satu ruang bersama.

Gunakan daftar untuk mengelompokkan ide, menandai yang terbaik, dan memindahkannya melalui tahap-tahap seperti To Do, In Progress, dan Complete. Baik Anda sedang menulis novel fantasi, merencanakan kampanye, atau merancang mekanika sihir, templat ini memastikan setiap ide tetap terlihat dan mudah dikembangkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan dan sempurnakan ide-ide kreatif dalam satu tampilan

Strukturkan brainstorming sekitar aturan , kekuatan , atau konsep dunia .

Bekerja sama dengan mudah menggunakan catatan, tag, dan komentar.

Ubah ide terbaik menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan.

✨ Ideal untuk: Penulis, desainer RPG, dan tim kreatif yang berdiskusi secara kolaboratif tentang sistem sihir, ide alur cerita, atau mekanika fantasi.

9. Template Penulisan Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Tulis judul, subjudul, dan teks utama yang rapi dalam dokumen terstruktur menggunakan Template Penulisan Konten ClickUp.

Menulis lore yang menarik membutuhkan waktu dan fokus. Template Penulisan Konten ClickUp membantu penulis fantasi dan tim RPG tetap pada jalurnya saat Anda menyusun kode sihir, aturan sistem, bestiary, dan artikel dalam dunia yang terkait dengan sihir Anda. Rencanakan rilis, tetapkan tenggat waktu, dan kelola revisi di satu tempat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir topik, kerangka kerja, dan revisi dalam satu dokumen.

Pantau kemajuan dengan status dan tenggat waktu di seluruh alur kerja konten Anda.

Bekerja sama secara real-time untuk pengeditan dan persetujuan.

Gunakan kembali struktur untuk catatan pembangunan dunia atau dokumentasi lore.

Tampilan Daftar, Kalender, dan Gantt memastikan setiap entri bergerak dari draf hingga diterbitkan.

✨ Ideal untuk: Penulis, editor, dan pembuat cerita yang mengelola beberapa draf, entri lore, atau artikel terkait sistem sihir atau pembangunan dunia.

👀 Fakta Menarik: Kata “ spell ” awalnya berarti “cerita” atau “ucapan” dalam bahasa Inggris kuno—baru kemudian memiliki makna magis. Cobalah memberi nama mantra sebagai frasa yang diucapkan untuk mencerminkan akar kata tersebut.

10. Template Papan Kanban ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kemajuan Anda dalam membangun sihir dengan templat Papan Kanban ClickUp.

Lacak sistem sihir Anda dalam bentuk produksi kreatif. Template Papan Kanban ClickUp memungkinkan Anda mengelompokkan mantra, kemampuan, dan tugas lore ke dalam tahap-tahap yang jelas—Konsep, Didefinisikan, Disempurnakan, Dalam Proses, Ditinjau, dan Selesai.

Pindahkan kartu saat aturan, batasan, dan konsekuensi semakin jelas. Dengan cara ini, Anda dapat memecah ide-ide besar dan bagian-bagian besar menjadi langkah-langkah kecil.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan kemajuan untuk mantra , kekuatan , dan dokumen sistem dengan sekilas.

Gunakan status (Terbuka, Dalam Proses, Revisi, Terblokir, Ditutup) untuk menjaga alur kerja tetap lancar.

Tambahkan bidang untuk elemen, sekolah, biaya, atau catatan akses sihir .

Identifikasi hambatan sejak dini dan jaga komunikasi yang erat antara penulis dan desainer.

✨ Ideal untuk: Penulis fantasi dan tim RPG yang mengklasifikasikan pekerjaan sihir berdasarkan tahap, menjaga aturan keseimbangan, dan menyinkronkan pembaruan di seluruh bab, misi, dan mekanisme.

Tonton: Ingin merancang sistem sihir, memetakan lore, atau membangun mekanika game secara visual? Dalam video ini, kami mengulas alat pemetaan terbaik—membandingkan fitur dan kelebihan agar Anda dapat memilih yang paling cocok untuk game atau kerangka sihir Anda.

11. Template Prompt ChatGPT ClickUp untuk Penulisan Fantasi

Dapatkan templat gratis Mulai ide dan adegan dengan prompt siap pakai di dalam templat ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing.

Template Prompt ChatGPT ClickUp untuk Penulisan Fantasi " " memberikan Anda prompt siap pakai untuk memicu pembukaan, plot twist, karakter, dan detail dunia. Buat hook, quest, dan adegan kunci dalam hitungan menit.

Tangkap kalimat terbaik, lalu sempurnakan agar sesuai dengan sistem sihir Anda, dari misteri sihir lembut hingga aturan dan batasan yang jelas.

Anda dapat membuat draf, mengedit, dan menyimpan semuanya di satu tempat, sehingga inspirasi langsung terintegrasi ke dalam alur kerja Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Paket prompt untuk pembukaan, karakter, plot twist, dan pembuatan dunia

Catat dengan cepat mantra , kemampuan , dan ide alur cerita tanpa kehilangan konteks.

Daftar dan tampilan untuk mengelompokkan ide berdasarkan bab, sudut pandang, atau pengguna sihir

Peralihan yang mulus dari brainstorming ke penulisan draf dan revisi.

Gunakan dokumen bertingkat untuk menyimpan 10 prompt genre plus bank prompt yang lebih besar.

✨ Ideal untuk: Penulis fantasi dan pembuat RPG yang ingin mendapatkan prompt cepat dan terstruktur untuk membangun dunia, membentuk karakter, dan merancang sistem sihir secara efisien.

12. Template Sistem Sihir oleh Scribd

melalui Scribd

Bawa logika ke dalam sihir Anda dengan Template Sistem Sihir dari Scribd. Kerangka kerja terarah ini membantu Anda mendefinisikan hukum sihir dunia Anda—bagaimana cara kerjanya, siapa yang menguasainya, dan apa biayanya. Sempurna untuk penulis dan desainer game, template ini mengubah ide-ide yang kabur menjadi sistem terstruktur yang terasa nyata dan bermakna.

Anda akan menjelajahi asal-usul, aturan, sumber, pengguna, mekanisme, dan konsekuensi sosial. Hal ini memastikan kekuatan sihir dalam cerita Anda berkembang secara bertahap. Baik Anda menciptakan sihir elemen, kekuatan ilahi, atau sihir berbasis artefak, daftar periksa ini memastikan semuanya konsisten dan koheren.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menjelaskan bagaimana sihir beroperasi dan apa yang mengaturnya.

Menyeimbangkan kekuatan, batasan, dan konsekuensi

Mendorong pengembangan dunia yang lebih mendalam dan realisme.

Ideal untuk merancang sistem sihir unik atau latar belakang RPG

✨ Ideal untuk: Penulis dan desainer game yang membangun sistem sihir yang logis, berlapis, dan meyakinkan.

13. Template Sistem Sihir Google Docs

melalui Google Docs

Template Sistem Sihir Google Docs adalah alat andalan bagi penulis dan master permainan yang ingin cara terstruktur untuk merancang sistem sihir dunia mereka. Template ini memandu Anda melalui setiap elemen kunci, mulai dari menentukan siapa yang dapat menggunakan sihir hingga menjelaskan asal-usulnya, aturan, dan konsekuensinya.

Berbasis pada templat yang dibagikan oleh komunitas seperti “Magic System Template 1. 1,” templat ini sempurna untuk siapa saja yang menginginkan fleksibilitas. Setiap bagian, seperti Sumber Energi, Bantuan Penyihir, Kekurangan, dan Persepsi Masyarakat, memastikan sihir Anda konsisten dan meyakinkan sepanjang cerita atau kampanye Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gratis, dapat diedit, dan ramah pemula.

Mencakup segala hal mulai dari mekanika kekuatan hingga dampak dunia

Membantu menjaga konsistensi dan keseimbangan sepanjang cerita Anda.

Mudah disalin, diisi, dan dijadikan referensi di dalam Google Drive

✨ Ideal untuk: Penulis dan pembuat RPG yang ingin panduan ringan dan terstruktur untuk merancang sistem sihir mereka sendiri secara kolaboratif atau sendiri.

👀 Fakta Menarik: Mana berasal dari budaya Polinesia/Melanesia dan merujuk pada kekuatan spiritual atau otoritas, bukan hanya bar sumber daya biru. Pertimbangkan bagaimana akses ke sihir dapat membentuk masyarakat.

Bangun Dunia yang Berfungsi Seperti Sihir dengan ClickUp

Cerita yang hebat dibangun, disempurnakan, dan diorganisir seperti sistem sihir terbaik.

Kami telah membahas templat terbaik untuk membentuk logika, mitologi, dan hukum kekuatan dunia Anda. Namun, jika Anda ingin satu tempat di mana ide, draf, dan desain Anda semua berada dalam satu tempat, ClickUp adalah buku mantra sejati.

Dengan ClickUp, Anda dapat merencanakan bab-bab Anda, mengorganisir dunia Anda, memvisualisasikan storyboard, dan bahkan berkolaborasi dengan AI.

Baik Anda memilih sistem sihir lembut yang memberi ruang untuk keajaiban atau merancang sistem sihir unik dengan kemampuan sihir yang memiliki biaya yang jelas, usahakan pertukaran nilai yang seimbang—kekuatan untuk harga—sehingga dunia Anda terasa adil saat sihir elemen bertemu dengan dunia biasa.

Dalam menulis fantasi, biarkan konsekuensi menyentuh jiwa dan tubuh secara bersamaan—penyembuhan yang secara harfiah menguras tenaga penyihir dan aturan yang kabur di zona abu-abu—sehingga setiap pilihan mantra memiliki bobot.

Daftar ke ClickUp hari ini dan mulailah menciptakan dunia yang berjalan sehalus imajinasi Anda. ✨