10 Agen Suara AI Terbaik untuk 2025 (Dengan Contoh Penggunaan)

Kecerdasan buatan (AI) sedang memengaruhi interaksi berbasis suara di berbagai industri. Faktanya, pasar global untuk agen suara AI diperkirakan akan tumbuh menjadi USD 47,5 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 34,8%.

Dengan kemampuan deep learning, agen suara berbasis AI telah melampaui tugas sederhana seperti penjadwalan janji temu dan kini mampu menangani tugas-tugas yang lebih kompleks, seperti pemecahan masalah teknis menggunakan alur kerja terarah, penyelesaian konflik, serta penilaian niat dan anggaran pelanggan untuk mengusulkan produk dan solusi yang relevan.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi agen suara AI terbaik dan bagaimana mereka membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data sambil meningkatkan pengalaman pelanggan.

Agen Suara AI Sekilas

Berikut ini tabel perbandingan singkat dari semua alat yang masuk dalam daftar kami 👇

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Tim yang mengutamakan produktivitas dan ingin mengelola tugas dengan perintah suara Ukuran tim: Semua ukuran Agen AI, Transkripsi Suara ke Teks, Pencatat Rapat, Pencarian Ruang Kerja Gratis selamanya, Paket berbayar mulai dari $7/bulan ElevenLabs Kloning suara ultra-realistis dan TTS Ukuran tim: Pencipta, tim dukungan Kloning suara, RAG, Variabel Dinamis, Latency rendah Paket gratis, Paket berbayar mulai dari $5/bulan Lindy Otomatisasi alur kerja suara tanpa kode Ukuran tim: UKM, tim operasional Pembuat visual, Alur multi-agen, Lebih dari 4.000 integrasi Paket Gratis, Pro mulai dari $49,99/bulan Deepgram Pengembang yang membangun alat suara AI kustom Ukuran tim: Organisasi yang berfokus pada teknologi API ASR/TTS, Kecerdasan Audio, Kontrol Selama Panggilan Tingkat gratis, Berbayar mulai dari $4K/tahun Synthflow Desain alur agen suara visual Ukuran tim: Agen, tim penjualan Pembuat seret-dan-lepas, Penyesuaian suara, Pemicu aplikasi Uji coba gratis, Paket mulai dari $450/bulan Vapi Membangun infrastruktur suara AI yang skalabel Ukuran tim: Tim pengembang, infrastruktur panggilan Infrastruktur suara real-time, Pengujian Sandbox, Batasan Pengaman Gratis, Bayar sesuai penggunaan, Harga untuk perusahaan Retell AI Menjalankan panggilan batch dan memantau panggilan Ukuran tim: Perusahaan BPO Panggilan massal, ID penelepon bermerk, Analisis Gratis, Mulai dari $0,07+/menit, Harga untuk perusahaan Cognigy Pusat panggilan perusahaan Ukuran tim: Operasi panggilan skala besar Pengalihan panggilan, Pembayaran selama panggilan, Memori panjang Harga kustom Murf. ai Suara AI berkualitas studio Ukuran tim: Pencipta, pemasar Editor suara, integrasi Canva/Slides, sinkronisasi suara Gratis, Berbayar mulai dari $29/bulan Bland Kampanye suara keluar yang dapat diskalakan Ukuran tim: Penjualan, operasi kesehatan Pembuat visual, tindakan CRM, infrastruktur otomatisasi skala. Harga kustom

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen Suara AI?

Pilihan yang tepat sepenuhnya bergantung pada kasus penggunaan spesifik dan kebutuhan bisnis Anda. Namun, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan:

Latency dan kinerja real-time: Prioritaskan agen AI suara dengan latency rendah. Jika kasus penggunaan Anda memerlukan percakapan alami, targetkan waktu respons di bawah 800 milidetik.

Ketepatan dan keandalan: Pilih agen suara AI yang dapat menerjemahkan ucapan manusia dengan akurat, bahkan dalam berbagai bahasa, aksen, dan suara latar belakang.

Penyesuaian dan kontrol: Tentukan tingkat kontrol yang Anda inginkan atas asisten suara AI Anda, baik itu menyesuaikan karakteristik suara, memilih model AI, atau melatihnya menggunakan basis pengetahuan internal Anda untuk menjaga konsistensi merek.

Integrasi: Pilih alat yang mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, termasuk CRM, helpdesk, dan basis data lain dengan konektor bawaan dan API.

Keamanan dan kepatuhan: Cari fitur keamanan seperti enkripsi end-to-end dan pengeditan informasi pribadi yang dapat diidentifikasi (PII), serta kepatuhan terhadap standar seperti SOC 2 dan GDPR.

Agen Suara AI Terbaik

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang membutuhkan produktivitas + integrasi suara AI)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, mengurangi penyebaran pekerjaan dan menggabungkan tugas, proyek, dokumen, tujuan, dan obrolan ke dalam satu ruang kerja kolaboratif.

ClickUp Brain adalah asisten AI yang terintegrasi ke dalam ClickUp untuk meningkatkan produktivitas dan mengintegrasikan kemampuan suara ke dalam manajemen proyek.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat:

Brainstorm ide, buat brief, dan delegasikan tugas.

Buat catatan rapat untuk sprint mingguan

Buat agen AI kustom untuk tugas apa pun tanpa perlu kode.

Cari di seluruh tugas, dokumen, obrolan, dan alat untuk mendapatkan jawaban instan dengan konteks lengkap.

Bicaralah untuk menyelesaikan tugas di seluruh ruang kerja Anda.

Bayangkan ini sebagai pusat kecerdasan yang menghubungkan setiap sudut pekerjaan Anda. Intinya adalah agen AI dan fitur Talk-to-Text.

ClickUp AI Agents adalah asisten cerdas dan otonom yang dapat berlogika, merespons, dan menjalankan tugas di seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat membuat agen untuk menjawab pertanyaan tim, mengotomatisasi tugas berulang, atau membangun agen kustom dari awal sesuai kebutuhan bisnis unik Anda.

Karena agen kami bergantung sepenuhnya pada aplikasi internal, seperti ClickUp Docs dan ClickUp AI Notetaker, sebagai basis pengetahuan yang terus diperbarui, setiap tindakan didukung oleh informasi yang andal dan terkini.

Buat dan terapkan ClickUp AI Agents yang dapat berlogika, merespons, dan menjalankan tugas di seluruh ruang kerja Anda.

Gunakan fitur Talk-to-Text ClickUp untuk mengintegrasikan kemampuan suara ke dalam ruang kerja Anda.

Misalkan Anda ingin mendapatkan pembaruan dari anggota tim. Cukup tekan ‘fn’ dan bicara seolah-olah Anda sedang berbicara dengan asisten Anda, ‘Bisakah Anda meminta Jamie untuk memprioritaskan dokumen perencanaan Sprint dan membagikannya kepada saya sebelum pukul 5 sore besok,’ dan ClickUp Brain secara otomatis menghubungkan orang yang tepat, dokumen, dan tugas.

Ucapkan siapa, kapan, dan apa yang ingin Anda sampaikan, biarkan fitur talk-to-text ClickUp menyebutkan orang, menghubungkan dokumen, dan menjadwalkan acara.

Selain itu, Anda bahkan dapat mengubah suara menjadi teks dari perangkat Android atau iPhone Anda. Diktekan catatan, tugas, dan dokumen tanpa khawatir tentang jeda yang tidak rata atau kesalahan. Dengan AI Auto-Edit, ClickUp memperhalus teks secara real-time. Alat kami mendukung lebih dari 50 bahasa dan memahami @mentions yang sadar konteks serta tautan untuk menghubungkan pekerjaan.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp AI Agents: Buat dan terapkan agen AI tanpa kode untuk mengotomatisasi tugas, memberikan jawaban otomatis, dan mengelola proyek. Gunakan agen siap pakai, seperti Project Manager dan Deadline Guardian, atau buat agen kustom dari awal.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Bicaralah untuk menambahkan catatan, tugas, dan dokumen di ruang kerja Anda. Alat kami memahami lebih dari 50 bahasa dan mengubah suara menjadi teks secara real-time dengan @mentions yang sadar konteks dan menghubungkannya secara otomatis. Bicaralah untuk menambahkan catatan, tugas, dan dokumen di ruang kerja Anda. Alat kami memahami lebih dari 50 bahasa dan mengubah suara menjadi teks secara real-time dengan @mentions yang sadar konteks dan menghubungkannya secara otomatis.

ClickUp AI Notetaker : Buat catatan rapat dan transkrip AI dari rapat Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Catat diskusi, buat ringkasan, dan ekstrak tindakan yang perlu dilakukan. Buat catatan rapat dan transkrip AI dari rapat Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Catat diskusi, buat ringkasan, dan ekstrak tindakan yang perlu dilakukan.

Ajukan pertanyaan kontekstual di ClickUp Tasks dan Docs: Gunakan AI untuk mendapatkan jawaban instan dan kaya konteks dari seluruh ruang kerja ClickUp Anda dan aplikasi terhubung seperti Google Drive dan Salesforce.

Batasan ClickUp

Aplikasi seluler mencerminkan desain yang kaya fitur dari platform web, dan terkadang bisa terasa membingungkan.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.450+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan dari G2:

Brain MAX baru telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Fitur seperti konversi suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan cerdas.

Brain MAX baru telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Fitur seperti konversi suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan cerdas.

2. Eleven Labs (Terbaik untuk teks-ke-suara ultra-realistis dan kloning)

melalui ElevenLabs

Platform ElevenLabs Agents memungkinkan Anda mengimplementasikan agen suara AI di web, mobile, atau telepon dalam hitungan menit. Platform ini menghasilkan suara AI yang paling realistis, tidak seperti interaksi robotik yang sudah kita bosan dengannya.

Anda dapat memilih dari lebih dari seribu suara AI dalam 32 bahasa atau memilih untuk mengkloning suara Anda sendiri menggunakan sampel singkat (1-2 menit) untuk kendali penuh atas suara merek Anda.

Setelah suara dasar Anda ditetapkan, Anda dapat selalu menyesuaikan nada, aksen, dan kecepatan suara AI untuk menyesuaikan dengan bahasa, wilayah, atau jenis pelanggan yang berbeda.

Yang patut diperhatikan, agen suara ElevenLabs menggunakan model bergantian yang dioptimalkan dengan latensi ultra-rendah (~75ms+). Ini berarti mereka dapat memahami jeda, tumpang tindih, dan gangguan untuk merumuskan respons secara real-time. Jadi, ketika pelanggan menginterupsi atau berbicara di atas agen, agen tersebut merespons seperti yang Anda lakukan dalam percakapan nyata.

Fitur terbaik ElevenLabs

Gunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG) bawaan untuk memberi agen akses ke dokumen internal perusahaan, FAQ, dan URL sehingga mereka dapat mengambil dan memberikan jawaban yang sesuai dengan merek.

Tambahkan Variabel Dinamis dan Penggantian untuk mempersonalisasi interaksi tanpa memberikan data pelanggan sensitif ke konfigurasi dasar agen.

Hubungkan agen Anda dengan alat internal dan API untuk memicu tindakan nyata seperti memesan janji temu atau memperbarui pesanan.

Batasan ElevenLabs

Meskipun kualitas suara tinggi, beberapa pengguna menilai fitur dubbing suara rata-rata dan mencatat kurangnya opsi penyesuaian lanjutan.

Harga ElevenLabs

Gratis

Starter: $5 per bulan

Pencipta: $11 per bulan

Pro: $99 per bulan

Scale : $330 per bulan

Bisnis : $1.320 per bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan ElevenLabs

G2: 4.5/5 (700+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Elevenlabs?

Berikut ulasan dari G2:

Yang paling saya sukai dari ElevenLabs adalah kualitas dan realisme suara yang luar biasa. Suaranya terdengar alami, menarik, dan sangat fleksibel, menjadikannya sempurna untuk proyek profesional.

Yang paling saya sukai dari ElevenLabs adalah kualitas dan realisme suara yang luar biasa. Suaranya terdengar alami, menarik, dan sangat fleksibel, menjadikannya sempurna untuk proyek profesional.

3. Lindy (Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja bisnis yang kompleks)

melalui Lindy

Lindy adalah platform asisten AI tanpa kode yang membantu Anda mengotomatisasi proses bisnis menggunakan agen yang kuat. Alat ini menawarkan pendekatan termudah untuk membangun agen AI suara.

Anda dapat mengonfigurasi alur panggilan menggunakan pembuat visual, di mana Anda dapat dengan mudah menyeret dan meletakkan langkah-langkah, menghubungkannya menggunakan cabang logika, dan menentukan apa yang memicu suatu tindakan.

Pada dasarnya, Anda memiliki kendali penuh atas cara agen berinteraksi, siapa yang mereka beri tahu, dan apa yang mereka lakukan selanjutnya. Kendali ini efektif untuk panggilan yang dapat diprediksi, seperti alur kerja IVR, penjadwalan janji temu, dan lainnya.

Selain interaksi suara, Lindy membantu Anda mengotomatisasi tugas pasca panggilan. Anda dapat menambahkan langkah alur kerja untuk mencatat panggilan, memperbarui catatan CRM, mengirim ringkasan percakapan, dan memicu tindakan di ribuan aplikasi dan layanan.

Fitur terbaik Lindy

Pilih dari templat agen suara AI siap pakai atau deskripsikan alur suara Anda kepada Lindy AI dan biarkan ia membangunnya untuk Anda dalam hitungan menit.

Desain alur kerja multi-agen yang memungkinkan satu agen memulai percakapan dan mengalihkan panggilan ke agen lain.

Integrasikan dan hubungkan alur kerja AI Anda dengan lebih dari 4.000 aplikasi pihak ketiga, termasuk CRM, basis data, sistem telepon, dan lainnya.

Batasan Lindy

Karena ini bukan agen suara AI konvensional, ia tidak memiliki nuansa dan kumpulan fitur yang diperlukan untuk interaksi suara real-time.

Harga Lindy

Gratis

Pro: $49,99 per bulan

Bisnis: $199,99 per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Lindy

G2: 4.9/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lindy?

Berikut ulasan dari G2:

Saya suka betapa intuitif dan ramah pengguna Lindy. Alur otomatisasi mudah dibangun, dan bantuan AI membuat proses pengumpulan prospek dan tindak lanjut menjadi jauh lebih cepat.

Saya suka betapa intuitif dan ramah pengguna Lindy. Alur otomatisasi mudah dibangun, dan bantuan AI membuat proses generasi prospek dan tindak lanjut menjadi jauh lebih cepat.

4. Deepgram (Terbaik untuk agen suara AI berbasis API)

melalui Deepgram

Deepgram adalah platform AI suara yang dirancang untuk pengembang yang ingin memiliki kendali penuh atas pengaturan mereka.

Ini menyediakan API suara tunggal yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem telepon, situs web, atau aplikasi Anda. API ini menggabungkan model pengenalan suara dan sintesis suara populer dari Deepgram.

Anda dapat membangun ulang stack API suara Anda dan menggunakan model LLM (Large Language Model) dan text-to-speech (TTS) sendiri untuk kontrol dan kustomisasi yang lebih baik.

Namun, berbeda dengan pembuat agen tanpa kode, Anda memerlukan keterampilan pengembangan backend yang solid untuk mengelola logika bisnis, alur kerja pengguna, dan fungsi khusus aplikasi.

Fitur terbaik Deepgram

Transkrip panggilan telepon dengan latar belakang bising, seperti kantor yang ramai atau pusat panggilan, menggunakan model pengenalan suara manusia.

Atur agen suara menggunakan deteksi interupsi, prediksi giliran bicara, panggilan fungsi, dan kontrol tengah sesi untuk panggilan telepon yang lancar.

Gunakan Audio Intelligence bawaan untuk mendeteksi sentimen, mengenali niat pembicara, merangkum percakapan, dan mengidentifikasi topik utama.

Batasan Deepgram

Pembicaraan yang cepat atau tumpang tindih dapat mengacaukan tanda baca dan struktur output, yang berarti pengguna terkadang harus membersihkannya secara manual.

Harga Deepgram

Gratis

Pertumbuhan: $4k+ per tahun

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Deepgram

G2: 4.6/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deepgram?

Berikut ulasan dari G2:

Kualitas transkripsi sangat baik, bahkan saat audio tidak jernih. Sistem ini menangani audio real-time dengan sangat baik, dan API streaming memiliki latensi yang sangat rendah, yang menjadi keunggulan besar untuk aplikasi live.

Kualitas transkripsi sangat baik, bahkan saat audio tidak jernih. Sistem ini menangani audio real-time dengan sangat baik, dan API streaming memiliki latensi yang sangat rendah, yang menjadi keunggulan besar untuk aplikasi live.

5. Synthflow (Terbaik untuk desain alur percakapan visual)

melalui Synthflow

Dengan Synthflow, Anda dapat membuat agen AI menggunakan perintah bahasa alami, atau beralih ke desainer alur seret-dan-lepas untuk kendali penuh atas alur panggilan dan logika.

Setelah logika ditetapkan, alat ini memungkinkan Anda menyesuaikan agen sesuai dengan model AI yang digunakan dan cara mereka berinteraksi dengan pelanggan.

Dengan dukungan untuk lebih dari 30 bahasa dan pengeditan suara bawaan, Anda dapat mengonfigurasi suara AI untuk istilah teknis industri, kosakata khusus, kecepatan bicara, penanganan gangguan, dan banyak lagi.

Bagi agensi besar atau bisnis yang mengelola beberapa klien, Synthflow memungkinkan deployment agen white-label di bawah subakun yang berbeda.

Fitur terbaik Synthflow

Pilih dari templat agen suara AI siap pakai untuk panggilan langsung, termasuk panggilan dukungan masuk dan panggilan penjualan, atau buat agen suara kustom menggunakan desainer alur.

Trigger aksi di lebih dari 200 aplikasi, termasuk sistem telepon, CRM, dan kalender, dengan menambahkan mereka sebagai langkah dalam alur kerja agen.

Implementasikan agen suara AI dengan batasan yang memastikan AI mengambil data dari sumber pengetahuan yang disetujui untuk respons yang akurat dan aman bagi merek.

Batasan Synthflow

Beberapa pengguna melaporkan tingkat latensi yang tinggi dan ketidakmampuan untuk melanjutkan percakapan jika terputus di tengah kalimat.

Harga Synthflow

Tersedia uji coba gratis

Pro: $450 per bulan

Pertumbuhan: $900 per bulan

Agen: $1.400 per bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Synthflow

G2: 4.5/5 (800+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Synthflow?

Berikut ulasan G2:

Saya sangat menyukai betapa cepatnya Anda dapat membuat alur panggilan AI yang terdengar alami dan percakapan. Kemampuan untuk mendesain logika cabang untuk respons lead yang berbeda membuatnya terasa seperti agen manusia sungguhan yang menangani panggilan. Selain itu, saya dapat mengotomatisasi tindakan seperti menyaring lead, menjadwalkan janji temu, dan lainnya.

Saya sangat menyukai betapa cepatnya Anda dapat membuat alur panggilan AI yang terdengar alami dan percakapan. Kemampuan untuk mendesain logika cabang untuk respons lead yang berbeda membuatnya terasa seperti agen manusia sungguhan yang menangani panggilan. Selain itu, saya dapat mengotomatisasi tindakan seperti menyaring lead, menjadwalkan janji temu, dan lainnya.

6. Vapi (Terbaik untuk API yang berfokus pada pengembang untuk produk suara)

melalui Vapi

​​Vapi adalah platform yang berfokus pada pengembang untuk membangun produk AI suara yang dapat diprogram dan sangat dapat dikonfigurasi secara massal. Pendekatan API-first-nya memungkinkan tim untuk mendefinisikan cara panggilan ditangani menggunakan kode kustom, dengan kontrol mendalam atas logika dan prompt.

Infrastruktur audio real-time alat ini menyediakan latensi di bawah 500ms bahkan saat menangani ribuan panggilan bersamaan setiap hari. Selain itu, batasan percakapan bawaan mencegah halusinasi model, sehingga percakapan tetap alami dan teratur pada saat yang sama.

Vapi kompatibel dengan mesin TTS/ASR eksternal, memungkinkan Anda menggabungkan penyedia seperti ElevenLabs untuk suara dan Deepgram untuk ASR. Bagi tim yang ingin mengontrol rute panggilan dan penagihan yang akurat, Vapi adalah pilihan yang tepat.

Fitur terbaik Vapi

Pilih dari ribuan templat agen suara siap pakai, atau konfigurasikan API suara untuk mengontrol suara, logika, dan perilaku agen.

Gunakan sandbox bawaan untuk mensimulasikan atau menguji agen AI dengan berbagai variasi prompt, suara, dan alur sebelum diterapkan ke produksi.

Tangani gangguan selama panggilan dengan lancar menggunakan alat seperti mid-call barge-in, guardrails, dan context passing.

Batasan Vapi

Membutuhkan keterlibatan pengembang untuk alur kerja yang kompleks dan integrasi sistem.

Harga Vapi

Gratis

Bayar Sesuai Penggunaan: Berbasis penggunaan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Vapi

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

7. Retell AI (Terbaik untuk deployment dan pemantauan panggilan massal)

melalui Retell AI

Mencari platform yang berfokus pada perusahaan untuk membangun, menguji, dan memantau agen suara AI yang skalabel? Retell AI dapat menangani volume panggilan tinggi dengan fitur bawaan seperti panggilan batch, ID penelepon bermerk, dan panggilan bersamaan.

Anda dapat membangun agen menggunakan pembuat alur percakapan visual dan kemampuan pengembang tingkat lanjut melalui API-nya.

Agen ini secara otomatis sinkronisasi dengan basis pengetahuan yang sudah ada, seperti situs web atau dokumen, dan memiliki model bergantian secara alami untuk menangani gangguan selama percakapan nyata. Namun, Anda dapat mengharapkan latensi sekitar 800ms, yang lebih tinggi dari standar industri.

Fitur terbaik Retell AI

Gunakan alat panggilan massal untuk menjalankan kampanye keluar dengan ID penelepon bermerk, pelacakan konversi, dan nomor telepon terverifikasi sehingga panggilan Anda tidak dianggap spam.

Lewati sistem IVR dengan agen suara yang dapat memahami konteks dan menekan angka yang tepat pada arah yang benar.

Pantau kampanye panggilan, lacak tingkat keberhasilan, analisis sentimen pengguna, dan latensi panggilan secara keseluruhan melalui dasbor terpusat.

Batasan Retell AI

Kloning suara tidak didukung secara native, dan opsi penyesuaian speaker terbatas.

Harga Retell AI

Gratis

Bayar sesuai penggunaan: $0,07+ per menit

Paket Perusahaan: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Retell AI

G2: 4.8/5 (600+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Retell AI?

Berikut ulasan dari G2:

Yang paling kami sukai dari Retell AI adalah kemampuannya untuk menyediakan interaksi suara yang sangat alami berkat model sintesis dan transkripsi real-time-nya. Dalam proyek agen AI kami, terutama dengan klien, Retell AI telah menjadi solusi kunci untuk mencapai pengalaman percakapan yang lancar, akurat, dan skalabel.

Yang paling kami sukai dari Retell AI adalah kemampuannya untuk menyediakan interaksi suara yang sangat alami berkat model sintesis dan transkripsi real-time-nya. Dalam proyek agen AI kami, terutama dengan klien, Retell AI telah menjadi solusi kunci untuk mencapai pengalaman percakapan yang lancar, akurat, dan skalabel.

melalui Cognigy

Platform AI percakapan tingkat perusahaan, Cognigy dirancang untuk pusat kontak dan perusahaan besar yang menangani ribuan panggilan setiap hari.

Alat ini melampaui alur IVR sederhana dan menyediakan pembuat visual drag-and-drop untuk membuat agen suara dengan aturan rute, cadangan, dan eskalasi canggih, semuanya dirancang untuk penggunaan volume tinggi.

Anda juga dapat menggunakannya untuk membangun agen untuk berbagai tujuan, seperti agen suara self-service, agen obrolan digital, dan bahkan 'Agent Copilot' yang membantu perwakilan manusia Anda secara real-time.

Analisis suara sudah terintegrasi. Jadi Anda dapat memantau kinerja dan mengoptimalkan kesuksesan setiap agen secara real-time. Hal ini sangat cocok untuk sektor seperti perbankan atau telekomunikasi, di mana penanganan panggilan yang kompleks diperlukan.

Fitur terbaik Cognigy

Izinkan pelanggan untuk mengambil foto, berbagi lokasi, melakukan pembayaran, mengirimkan tanda tangan, dan lebih banyak lagi selama panggilan.

Integrasikan AI suara dengan sistem telekomunikasi utama (Genesys, Avaya, dll.), sumber data, CRM, dan alat ERP.

Tangani panggilan yang lama tanpa kehilangan konteks dengan analisis sentimen real-time dan retensi memori jangka panjang.

Batasan Cognigy

Tidak memiliki antarmuka tanpa kode yang sesungguhnya, dan mungkin memerlukan keterampilan teknis seperti API, JavaScript, HTTP, dll., untuk membangun ekstensi kustom.

Harga Cognigy

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Cognigy

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Murf. ai (Terbaik untuk narasi suara konten sosial)

Murf. ai berfokus pada suara AI berkualitas studio dan dirancang untuk pembuat konten yang membutuhkan narasi realistis untuk video, kursus, podcast, atau iklan pemasaran.

Platform ini memiliki lebih dari 200+ suara AI realistis dalam lebih dari 20 bahasa dan aksen, yang dapat disesuaikan untuk nada, kecepatan, dan penekanan. Selain itu, platform ini dilengkapi dengan alat untuk kloning suara, dubbing AI, dan pengubah suara.

Namun, Murf tidak mengembangkan agen suara lengkap. Ia hanya menyediakan komponen teks-ke-suara yang dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja lain atau digunakan sebagai sistem IVR mandiri.

Fitur terbaik Murf. ai

Gunakan editor suara bawaan untuk menyesuaikan pengucapan, menekankan kata-kata, mengatur kecepatan, atau menambahkan jeda, tanpa perlu alat audio tambahan.

Tambahkan narasi suara ke proyek Anda langsung di platform seperti Canva, PowerPoint, dan Google Slides.

Gunakan Timeline Editor untuk menyinkronkan audio narasi dengan slide atau video secara sempurna.

Batasan Murf. ai

Beberapa nada suara terdengar sedikit robotik dalam bahasa tertentu atau skrip yang kompleks.

Harga Murf. ai

Gratis

Creator: $29 per bulan

Bisnis: $99 per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Murf.ai

G2: 4.7/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Murf. ai?

Berikut ulasan dari G2:

Ini menciptakan suara AI yang terdengar alami dengan kustomisasi yang mudah, menawarkan banyak bahasa dan gaya yang sempurna untuk membuat suara profesional dengan cepat dan mudah.

Ini menciptakan suara AI yang terdengar alami dengan kustomisasi yang mudah, menawarkan banyak bahasa dan gaya yang sempurna untuk membuat suara profesional dengan cepat dan mudah.

10. Bland (Terbaik untuk kampanye panggilan keluar yang dapat diskalakan)

via Bland

Jika Anda mencari platform AI yang memungkinkan Anda mengotomatisasi panggilan keluar dengan agen suara yang mirip manusia, Bland adalah pilihan yang baik. Anda dapat merancang alur panggilan langsung menggunakan pembuat visual dengan jalur kustom, pemicu, dan tindakan yang terhubung ke infrastruktur teknologi Anda yang sudah ada—seperti memperbarui CRM Anda atau menjadwalkan janji temu kalender.

Dengan kontrol percakapan bawaan, alat ini mencegah agen keluar dari skrip atau menangani topik di luar lingkup mereka. Anda juga dapat menyesuaikan cara agen berinteraksi dengan menyediakan contoh percakapan dan konteks pelanggan.

Meskipun Bland dapat menangani panggilan terbuka, prosesnya tidak transparan, yang meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Namun, ini sempurna untuk panggilan dukungan masuk, seperti pemesanan janji temu, pengumpulan informasi, panggilan verifikasi, dan sebagainya.

Fitur terbaik Bland

Gunakan pembuat alur visual untuk membangun dan mengontrol alur percakapan agen, memastikan agen tetap sesuai dengan merek.

Hubungkan agen AI ke CRM atau alat lain untuk melakukan tindakan seperti memesan janji temu atau memperbarui catatan pelanggan secara real-time.

Tangani kampanye panggilan keluar skala besar dengan infrastruktur otomatisasi yang dapat menangani volume tinggi.

Batasan yang membosankan

Masalah etika dan transparansi muncul setelah uji coba independen menunjukkan bahwa agen-agen tersebut mungkin telah diprogram untuk menyembunyikan sifat AI mereka.

Harga yang tidak jelas

Harga kustom

Ulasan dan penilaian yang biasa-biasa saja

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Bagaimana Cara Kerja Agen Suara AI?

Agen suara AI bekerja melalui proses canggih dan real-time yang mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi tindakan cerdas, lalu mengubah respons kembali menjadi ucapan yang terdengar alami.

Proses ini terdiri dari empat tahap utama:

Pengenalan Suara Otomatis (ASR): Ini adalah 'telinga' dari agen. Ketika pengguna berbicara, model ASR menangkap audio dan menerjemahkannya menjadi teks.

Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) dan Pemahaman (NLU): Setelah ucapan diubah menjadi teks, algoritma NLP menganalisisnya untuk memahami maknanya. Mereka mengenali niat, mengidentifikasi tujuan, dan mengekstrak detail penting seperti tanggal atau nama untuk memahami konteksnya.

Pembangkitan respons dengan Model Bahasa Besar (LLMs): Setelah memahami permintaan pengguna, agen menggunakan LLM seperti GPT-4 untuk merumuskan respons yang relevan dan kontekstual.

Sintesis Teks ke Suara (TTS): Respons teks dari LLM dikonversi kembali menjadi suara yang dapat didengar menggunakan mesin TTS. Sistem TTS modern sangat canggih, mengelola ritme, penekanan, dan intonasi suara untuk menghasilkan output suara yang alami dan mirip manusia.

Manfaat Menggunakan Agen Suara AI

Mengintegrasikan agen suara AI ke dalam operasi bisnis memiliki banyak keuntungan strategis:

Penghematan biaya dan peningkatan efisiensi: Dengan menangani panggilan berulang, agen telepon AI mengurangi biaya per panggilan dan membebaskan agen manusia untuk fokus pada masalah pelanggan yang kompleks dan bernilai tinggi.

Ketersediaan 24/7 dan jangkauan global: Berbeda dengan agen manusia, agen telepon AI dapat menangani panggilan dalam berbagai bahasa tanpa merasa lelah atau terganggu oleh perbedaan zona waktu.

Tingkatkan kepuasan pelanggan (CSAT): Hilangkan waktu tunggu yang menjengkelkan selamanya. Dengan memberikan jawaban instan dan solusi cepat untuk pertanyaan umum, Anda meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas.

Percepat pengumpulan data: Agen telepon AI memudahkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data. Beberapa alat juga memungkinkan penelepon untuk mengirimkan tanda tangan, melakukan transaksi, dan mengambil foto selama panggilan.

Transkrip panggilan real-time dan wawasan: Agen suara secara otomatis menangani tugas pasca-panggilan. Ia mentranskrip, mencatat, dan menganalisis panggilan untuk memahami sentimen pelanggan, masalah umum, serta menyediakan laporan detail untuk setiap panggilan.

Personalisasi skala besar: Agen suara AI dapat mengakses CRM dan sistem bisnis lainnya untuk mempersonalisasi interaksi. Mereka dapat menyapa pelanggan dengan nama, merujuk pada interaksi sebelumnya, dan memberikan rekomendasi, menciptakan pengalaman yang lebih personal.

Kasus Penggunaan Terbaik untuk Agen Suara AI

Berikut adalah beberapa bidang di mana agen suara AI memiliki tingkat adopsi yang tinggi.

1. Layanan pelanggan

Agen suara AI dapat merespons pertanyaan pelanggan secara instan, memberikan pembaruan pesanan, menjawab pertanyaan pelacakan pesanan, dan memproses permintaan pengembalian 24/7.

2. Manajemen proyek

Dengan alat manajemen proyek umum, dibutuhkan sekitar 5-7 klik yang merepotkan untuk mendapatkan pembaruan tentang suatu tugas. Bagaimana jika Anda dapat menggunakan suara untuk memberikan perintah tugas dan membiarkan AI bekerja di ruang kerja Anda?

Fitur Talk-to-text ClickUp menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak transkripsi, membantu dalam transkripsi rapat internal, dan bertindak sebagai asisten AI pribadi Anda.

3. Perhotelan

Hotel dan agen perjalanan secara luas menggunakan AI dalam layanan pelanggan untuk memberikan bantuan telepon 24/7 kepada para pelancong. Asisten multibahasa dapat membantu pelanggan dari seluruh dunia saat mereka memesan perjalanan atau mengonfirmasi itinerari.

4. Jadwalkan janji temu

Agen suara memudahkan alur kerja pemesanan janji temu dengan mengonfirmasi atau mengatur ulang berdasarkan ketersediaan. Mereka juga dapat terintegrasi dengan alat CRM dan kalender untuk menghindari pemesanan ganda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Agen suara menangani percakapan nyata dan menjawab pertanyaan melalui panggilan telepon. Chatbot menangani percakapan melalui teks. Pilih agen suara jika latensi, intonasi audio, dan integrasi telekomunikasi menjadi prioritas. Banyak sistem produksi menggabungkan keduanya untuk cakupan omnichannel.

ClickUp mendukung terjemahan dan lokalisasi dalam berbagai bahasa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Swedia, Belanda, Korea, dan lainnya. ElevenLabs dan Murf menyediakan TTS multibahasa. Deepgram mendukung banyak bahasa ASR.

Ya. Agen dapat disesuaikan dengan bahasa lisan apa pun dan diimplementasikan dengan daftar pengucapan atau basis pengetahuan untuk menangani istilah teknis dan nama produk.

Harapkan biaya per menit untuk suara, ditambah biaya terpisah untuk ASR dan TTS. Lapisan orkestrasi mungkin menambahkan biaya platform. Lakukan uji coba, simulasi menit yang diharapkan dan koneksi simultan, dan bangun model biaya sebelum berkomitmen.

ClickUp adalah pilihan yang tepat jika Anda ingin mengubah perintah suara menjadi alur kerja dan secara otomatis merangkum, menerjemahkan, serta mencatat poin-poin tindakan dari rapat.

Keamanan bergantung pada kontrol penyedia layanan: SOC 2, HIPAA, enkripsi, dan opsi VPC/on-prem. Pilih penyedia layanan yang menerbitkan sertifikasi dan menawarkan model implementasi yang sesuai untuk informasi sensitif.

Beberapa penyedia menawarkan deployment on-premise atau edge untuk ASR atau TTS. Stack offline penuh bersifat kompleks dan mahal. Jika Anda membutuhkan operasi offline, prioritaskan penyedia yang menawarkan opsi on-premise atau cloud pribadi.