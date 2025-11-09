10 Pilihan Alternatif Terbaik untuk Voicenotes dalam Konversi Suara ke Teks

Sebagian besar pengguna Voicenotes cukup puas dengan layanannya. Aplikasinya sederhana, cepat, dan andal.

Tidak banyak keluhan, meskipun seorang pengguna Voicenotes G2 merangkumnya dengan baik:

Jika saya harus mengatakan sesuatu, saya akan meminta lebih banyak upaya yang diarahkan ke Ask AI. Akan menyenangkan melihatnya terus berkembang.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pengguna akan layanan voice-to-text, ekspektasi mereka pun meningkat. Banyak yang kini mencari alat yang melampaui transkripsi dasar—alat yang dapat merangkum, mengorganisir, dan mengintegrasikan catatan langsung ke dalam alur kerja mereka.

Kami telah mengumpulkan 10 alternatif terbaik untuk Voicenotes yang menggabungkan dasar-dasar perekaman dan transkripsi dengan lapisan kecerdasan untuk memperlancar proses. Kami juga menambahkan alat bonus yang membantu mengelola penyebaran alat yang tidak perlu. Mari kita mulai.

10 Alternatif Voicenotes Teratas dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara alternatif Voicenotes teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, fitur tambahan, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Solusi produktivitas all-in-one + manajemen catatanUkuran tim: Semua ukuran (1–1.000+) Brain Max, Talk-to-Text, AI Notetaker, Clips, SyncUps Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan. Catatan Cleft Solusi all-in-one untuk produktivitas + manajemen catatanUkuran tim: Semua ukuran (1–1.000+) Transkripsi suara ke teks, transkripsi langsung di perangkat, sinkronisasi Zapier + Obsidian, ekspor Markdown. Gratis; Mulai dari $7 per bulan per pengguna Coconote Belajar dan mengkaji bersama AIUkuran tim: Mahasiswa dan kelompok studi kecil Rekam/unggah audio/video/dokumen, kuis, dan kartu flash, obrolan AI, lebih dari 100 bahasa. Gratis TalkNotes (Speechy. Tech) Mengubah pemikiran menjadi tugasUkuran tim: Pengusaha solo dan kreator Pembuatan tugas dan catatan, pembuatan posting blog/media sosial, kartu flash, acara kalender. $19 per bulan per pengguna Audionotes. app Catatan berbasis AI yang sederhanaUkuran tim: Individu dan pekerja lepas Transkripsi cepat, ringkasan, edit, dan ekspor, sinkronisasi di semua perangkat. Mulai dari $9,99 per bulan per pengguna Dubnote Mengorganisir ide-ide musikUkuran tim: Tim kecil, DJ wirausaha Pembagian sesi otomatis, transkripsi lirik, ekspor DAW, cadangan iCloud Gratis Dictanote Pengetikan suara multibahasaUkuran tim: Profesional multibahasa dan tim kecil Lebih dari 50 bahasa, perintah suara, pembersihan AudioScribe, buku catatan tak terbatas. Gratis; Mulai dari $8 per bulan per pengguna Otter. ai Rapat dan kolaborasi timUkuran tim: Tim kecil hingga menengah Transkripsi real-time, identifikasi pembicara, ringkasan AI, integrasi Zoom/Meet Gratis; Mulai dari $20/bulan per pengguna SoundType AI Transkripsi audio + video yang akuratUkuran tim: Kreator, jurnalis, dan tim Ringkasan, Chat AI, ekspor ke PDF/Word/SRT, lebih dari 30 bahasa, identifikasi pembicara Gratis; Mulai dari $9,99 per bulan per pengguna. Perekam Suara Mudah Sederhana, perekaman sehari-hariUkuran tim: Individu Audio berkualitas tinggi, tanpa batasan waktu, widget, mikrofon Bluetooth, dan fitur skip saat diam. Gratis

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Voicenotes?

Itulah saran yang diberikan seseorang di Reddit saat ditanya tentang mengelola catatan suara. Meskipun saran ini praktis, itu hanya menggores permukaan.

Dengan AI, ada potensi untuk melangkah lebih jauh, menciptakan alat yang tidak hanya merekam tetapi juga membantu Anda berpikir, merencanakan, dan tetap terorganisir.

Jika Anda mencari alternatif Voicenotes, berikut adalah hal-hal yang benar-benar penting:

Menyediakan akurasi yang lebih tinggi dalam transkripsi, bahkan di ruangan berisik atau dengan aksen yang beragam.

Organisir dan memungkinkan Anda mencari melalui catatan sehingga Anda dapat menemukan poin-poin penting secara instan.

Ringkas pertemuan dan soroti poin tindakan untuk menghemat waktu dan usaha.

Tawarkan integrasi cerdas dengan kalender, tugas, dan alat lain yang sudah Anda gunakan.

Jaga antarmuka tetap intuitif agar proses perekaman, pengorganisasian, dan peninjauan terasa mudah.

Pilihan yang tepat akan terasa lebih seperti mitra yang membantu Anda menangkap ide, melacak tugas-tugas, dan meningkatkan produktivitas dalam cara-cara yang tidak Anda ketahui sebelumnya. 🌟

10 Alternatif Terbaik untuk Voicenotes

Jika Voicenotes terasa sedikit terlalu terbatas, kabar baiknya adalah ada banyak alternatif yang lebih baik yang dapat melakukan jauh lebih banyak dengan rekaman Anda.

Berikut ini adalah sepuluh alternatif Voicenotes terbaik yang menggabungkan akurasi, fitur canggih, dan desain intuitif untuk memberikan lebih banyak manfaat dari setiap rekaman.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk produktivitas all-in-one dan manajemen catatan)

Simpan semua catatan, transkrip, dan ide di satu tempat yang dapat dicari dan diakses dengan mudah menggunakan ClickUp

Ketika berbicara tentang alternatif Voicenotes, ClickUp bukan hanya sekadar alat untuk mencatat catatan atau merekam audio. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja yang Anda butuhkan untuk mencapai keunggulan berbasis suara tersedia dalam satu tempat!

Lupakan berpindah dari alat manajemen proyek ke konverter suara ke teks, lalu kembali ke alat AI untuk mengubah transkrip Anda menjadi karya yang rapi. Aplikasi yang terputus dan konteks yang tersebar adalah definisi dari penyebaran pekerjaan, dan hal ini menguras waktu, produktivitas, dan biaya langganan Anda.

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan 100% konteks dan satu tempat untuk manusia, alat, dan agen bekerja sama.

Mari kita lihat bagaimana ClickUp menghubungkan semuanya—mulai dari rekaman suara Anda hingga catatan rapat, tugas, dan proyek.

Fitur talk-to-text yang melampaui transkripsi dengan ClickUp Brain MAX

Langkah pertama dalam mengganti aplikasi pencatat catatan dasar adalah transkripsi, dan fitur Brain MAX dari ClickUp melakukan ini dengan akurasi yang lebih tinggi daripada kebanyakan.

Fitur Talk-to-Text dari ClickUp Brain mengubah kata-kata Anda menjadi catatan yang jelas dan rapi.

Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Inilah semua yang ditawarkannya:

Dikte yang disempurnakan oleh AI yang berfungsi di semua aplikasi, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Memungkinkan Anda memilih tingkat penyempurnaan yang sempurna, mulai dari edit minimal hingga penyempurnaan profesional.

Akses percakapan mentah bersama transkrip yang bersih dengan ClickUp Talk to Text

Anda dapat mengetik dengan lancar, menyebut rekan kerja, tugas, atau Dokumen, dan Max secara otomatis menghubungkan orang yang tepat dengan tautan yang benar.

Otomatis mengisi dengan kata-kata, ungkapan, istilah teknis pekerjaan, nama panggilan, dan lainnya yang paling sering Anda gunakan.

Pastikan tim Anda memiliki konteks dan informasi yang tepat untuk bekerja secara efisien dalam memberikan umpan balik menggunakan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain

Bicaralah dalam bahasa Anda sendiri, dan ketik dengan lancar dalam lebih dari 50 bahasa lainnya.

Berinteraksi dengan model AI terbaru untuk pemrograman, penulisan, penalaran kompleks, dan lainnya, termasuk ChatGPT, Claude, dan Gemini, tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Dan alih-alih memberikan Anda blok teks seperti VoiceNotes, fitur ini dapat merangkum rekaman panjang, mengekstrak poin tindakan, dan bahkan mengubah bagian dari ucapan Anda menjadi daftar tugas. Dengan mengetik seringkali empat kali lebih lambat daripada berbicara, fitur ini saja dapat membantu Anda menulis 400% lebih banyak tanpa perlu mengetik.

Rata-rata, pengguna menghemat sekitar satu jam sehari dengan membiarkan AI menangani pengetikan dan penyempurnaan, sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting. Hal ini juga berarti Anda dapat menghindari penyebaran AI dan menyelesaikan semua tugas di bawah satu atap dengan ClickUp Brain Max dan Brain.

🎥 Tonton tutorial singkat ini tentang cara menggunakan Talk to Text di Brain MAX:

Dari catatan singkat hingga pertemuan lengkap dengan ClickUp AI Notetaker

Catat catatan rapat agar Anda tetap fokus dengan ClickUp AI Notetaker

Sementara ClickUp Brain Max membantu Anda mencatat pemikiran individu, ClickUp AI Notetaker melangkah lebih jauh dengan mengelola rapat secara keseluruhan.

Ini secara otomatis bergabung dalam panggilan, merekam audio, menerjemahkan percakapan, dan kemudian menyajikan ringkasan singkat dengan tindakan yang perlu dilakukan.

Transisi di sini sangat alami: setelah catatan pribadi Anda ditangani, tantangan berikutnya adalah mengelola diskusi kelompok. Dengan asisten catatan AI otomatis ini, Anda akan mendapatkan kejelasan tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

📌 Tips Berguna: Anda sedang mengemudi dan tiba-tiba terbesit ide kampanye. Dengan berbicara ke ClickUp Brain, catatan suara Anda akan diubah menjadi poin-poin terorganisir dengan tenggat waktu dan tugas tindak lanjut. Saat Anda parkir, ide tersebut sudah mulai dijalankan.

Bagikan umpan balik langsung melalui ClickUp Clips

Rekam layar Anda dengan audio untuk konteks yang jelas dan terperinci menggunakan ClickUp Clips

Tentu saja, tidak setiap ide dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itulah mengapa Anda memiliki ClickUp Clips, yang merekam layar Anda dengan narasi audio. ClickUp Clips sangat ideal untuk memberikan umpan balik, menjelaskan alur kerja, atau membimbing rekan tim melalui laporan bug.

Fungsi ini secara alami mengikuti teks dan transkripsi: ketika suara Anda tidak cukup, Anda dapat menambahkan visual dan menghubungkannya dengan tugas dan dokumen yang tepat.

📌 Contoh: Seorang manajer produk merekam klip untuk mendemonstrasikan bug, melampirkannya ke tugas tim pengembangan, dan masalah tersebut diselesaikan lebih cepat daripada jika mereka mengirimkan tangkapan layar dan email bolak-balik.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan Brain MAX Talk-to-Text untuk mentranskrip memo suara dengan akurasi lebih tinggi dan secara otomatis mengorganisirnya menjadi catatan terstruktur.

Catat catatan rapat dengan ClickUp AI Notetaker yang merekam, menerjemahkan, dan mengirimkan tindakan langsung ke tugas.

Ubah catatan suara, brainstorming, dan presentasi menjadi alur kerja yang dapat ditindaklanjuti melalui otomatisasi tugas berbasis AI dan ringkasan.

Rekam klip dengan layar dan audio untuk memberikan umpan balik yang kaya konteks dan panduan langkah demi langkah yang disimpan langsung di ruang kerja Anda.

Cari di seluruh dokumen, tugas, dan file audio menggunakan kueri bahasa alami untuk akses instan ke poin-poin penting.

Batasan ClickUp

Hal ini dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru karena banyaknya fitur yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp?

Pengguna G2 ini berbagi:

Fitur pencatat AI bawaan ternyata sangat berguna, terutama untuk merangkum rapat dan menghemat waktu dalam tindak lanjut. Kami juga menyukai kemampuan untuk mempublikasikan catatan rilis yang jelas dan terstruktur langsung di dalam platform, yang telah membantu menyelaraskan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

2. Cleft Notes (Terbaik untuk penulisan cepat dari suara ke draf)

melalui Cleft Notes

Cleft Notes adalah salah satu alat yang terasa seperti memahami cara berpikir orang sungguhan. Anda tidak selalu berbicara dalam kalimat yang rapi, dan itu tidak masalah. Alih-alih meninggalkan Anda dengan kumpulan kata yang berantakan, Cleft dengan lembut membentuk ulang memo suara Anda menjadi catatan yang jelas, garis besar yang rapi, atau bahkan daftar periksa sederhana yang dapat Anda gunakan segera.

Ini sangat berguna jika pikiran Anda muncul dengan cepat dan tanpa filter, karena aplikasi ini menangkapnya, mengorganisirnya, dan mengembalikannya dalam bentuk yang mudah dipahami.

Fitur terbaik Cleft Notes

Ubah catatan suara menjadi catatan terstruktur, kerangka kerja, atau daftar periksa dengan transkrip berkualitas tinggi.

Gunakan transkripsi di perangkat untuk perekaman suara yang aman dan pribadi.

Sinkronkan dengan mulus dengan aplikasi seperti Obsidian dan otomatiskan alur kerja melalui Zapier.

Bagikan tautan publik atau ekspor catatan dalam format Markdown untuk kolaborasi yang fleksibel.

Edit catatan langsung dengan judul, format, dan lampiran file atau gambar.

Batasan Cleft Notes

Waktu perekaman terbatas pada paket gratis (5 menit)

Fitur lanjutan seperti perekaman yang lebih lama dan integrasi memerlukan upgrade berbayar.

Harga Cleft Notes

Gratis

Plus: $7 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Cleft Notes

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Cleft?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit tentang alat ini:

Saya biasanya menggunakan Cleft untuk mencatat pikiran saat berjalan atau di kantor. Kemudian saya menggunakan SuperWhisper atau Apple Dictation untuk mendikte email atau pesan. Apakah ada cara untuk menggunakan Cleft untuk mencatat diktat di mana AI membersihkan "ums" dan sejenisnya, tetapi tetap mempertahankan bagian lain dari diktat?

📮 ClickUp Insight: Hampir 9 dari 10 orang dalam survei kami sudah menggunakan AI untuk mempermudah dan mempercepat tugas sehari-hari. Bayangkan mendapatkan peningkatan yang sama di tempat kerja. Dengan ClickUp Brain, rekan AI bawaan Anda, Anda dapat bekerja hingga 30% lebih efisien melalui pertemuan yang lebih sedikit, ringkasan instan, dan tugas otomatis.

3. Coconote (Terbaik untuk belajar dan studi dengan AI)

melalui Coconote

Coconote bukan hanya tentang mencatat apa yang Anda katakan. Ini tentang memberikan Anda sesuatu yang berguna untuk digunakan setelah percakapan berakhir. Anda dapat merekam langsung di aplikasi atau mengunggah hampir apa saja: file audio, video, PDF, dan bahkan tautan YouTube.

Dalam hitungan detik, Coco memberikan transkrip berkualitas tinggi dan catatan yang rapi. Dari sana, Anda dapat membuat kuis, membuat kartu flash, atau bahkan mengubah catatan Anda menjadi podcast kecil yang dapat didengarkan saat bepergian.

Fitur terbaik Coconote

Rekam atau unggah audio, video, atau dokumen, dan secara instan generate catatan yang dapat dicari dan transkrip.

Buat kuis, kartu flash, dan permainan belajar langsung dari catatan Anda.

Gunakan AI Chat untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi poin-poin penting dalam catatan Anda.

Akses melalui iPhone, iPad, Android, desktop, dan web untuk antarmuka yang intuitif.

Dukungan untuk lebih dari 100 bahasa untuk merekam dan menerjemahkan rekaman suara secara global.

Ubah catatan Anda menjadi podcast dengan narasi bawaan untuk direview saat bepergian.

Lampirkan gambar atau file untuk memperkaya materi studi dan kolaborasi Anda.

Batasan Coconote

Beberapa pengguna mencatat bahwa presentasi yang panjang dapat menghasilkan ringkasan yang terlalu singkat, sehingga memerlukan prompt manual untuk detail tambahan.

Dibandingkan dengan alternatif catatan suara lain yang menawarkan fitur serupa, hal ini mungkin terasa lebih mahal.

Harga Coconote

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Coconote

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Coconote?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit tentang alat ini:

Ini membuat kuis dan kartu flash yang benar-benar membantu, dan jika saya perlu mengingat sesuatu dari kuliah, saya bisa melihat transkrip dan menemukan apa yang dikatakan guru.

👀 Tahukah Anda: Menurut studi Forrester, perusahaan yang menggunakan ClickUp mengalami pengembalian investasi sebesar 384% selama tiga tahun, menghemat jutaan dolar melalui peningkatan produktivitas, meningkatkan pendapatan hampir $3,9 juta, dan mencapai titik impas dalam enam bulan. Selain itu, banyak organisasi mengurangi biaya lebih lanjut dengan menggabungkan berbagai alat kerja ke dalam platform tunggal yang terintegrasi.

4. TalkNotes [Sekarang Speechy. Tech] (Terbaik untuk mengubah pikiran yang diucapkan menjadi tugas)

melalui TalkNotes

Karyawan yang terlibat terbukti 18% lebih produktif. Ketika orang merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, mereka membawa energi, mengatasi tantangan dengan cepat, dan mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.

Salah satu faktor utama produktivitas adalah kecepatan. Tapi bagaimana cara bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas? Salah satu cara sederhana adalah melalui catatan suara. Dengan TalkNotes, Anda dapat menangkap pikiran secara instan dan mengubahnya menjadi tugas dan catatan yang terorganisir, membantu Anda menjalani hari dengan lebih lancar. 🎙️

Fitur terbaik TalkNotes

Rekam audio atau unggah file untuk secara instan menghasilkan catatan terstruktur, daftar tugas, dan notulen rapat.

Ubah pikiran yang mengalir bebas menjadi blog, buletin, posting media sosial, atau entri jurnal.

Sorot poin-poin penting dan buat kartu flash untuk membantu mengingat informasi dari kuliah atau catatan rapat.

Dukungan untuk lebih dari 100 bahasa untuk perekaman suara dan transkrip.

Sistem manajemen folder sederhana untuk mengatur catatan dan tugas berdasarkan konteks.

Tambahkan acara kalender langsung dari transkrip dan lacak tugas dengan tingkat prioritas.

Batasan TalkNotes

Beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi antara aplikasi desktop dan seluler.

Kurang integrasi yang lebih dalam dengan alat produktivitas populer seperti Outlook atau OneNote.

Harga TalkNotes

Bulanan: $19/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat TalkNotes

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang TalkNotes?

Komentar Reddit ini menyoroti:

Beberapa bulan yang lalu, saya mulai menggunakan TalkNotes, dan setelah beberapa percobaan dan kesalahan, saya akhirnya menemukan alur kerja yang sempurna. Sekarang, saya tidak lagi stres soal catatan, tidak lupa detail penting, dan benar-benar fokus dalam rapat.

5. Audionotes. app (Terbaik untuk pencatatan catatan sederhana yang didukung AI)

melalui Audionotes

Terkadang alat yang paling sederhana dapat membuat perbedaan terbesar. Audionotes. app adalah salah satu alat bantu yang tenang yang mengambil kata-kata Anda dan mengembalikannya dengan cara yang terasa lebih ringan dan mudah ditangani.

Anda dapat berbicara dengan bebas tanpa perlu khawatir tentang struktur, dan dalam sekejap, suara Anda akan berubah menjadi catatan yang rapi yang dapat Anda baca, bagikan, atau kembalikan nanti. Rasanya seperti teman kecil yang mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu Anda mengingat hal-hal yang penting.

Fitur terbaik Audionotes. app

Rekam suara Anda dan lihat langsung bagaimana suara tersebut diubah menjadi notasi yang jelas.

Ringkas rekaman panjang menjadi poin-poin penting yang ringkas.

Edit, atur, dan ekspor catatan Anda dengan hanya beberapa ketukan.

Gunakan di web, iOS, dan Android dengan sinkronisasi antar perangkat.

Simpan rekaman Anda dengan aman menggunakan opsi privasi.

Batasan aplikasi Audionotes.

Rencana gratis hanya memungkinkan perekaman singkat.

Terkadang melewatkan detail kecil dalam percakapan yang kompleks.

Harga aplikasi Audionotes.

Pribadi : $9,99/bulan per pengguna

Pro: $19,99/bulan per pengguna

Audionotes. Ulasan dan peringkat aplikasi

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang aplikasi Audionotes?

Ulasan G2 ini mencatat:

Bahkan bagi seorang penulis seperti saya yang sering mendapatkan banyak ide secara spontan, AudioNotes sangat berguna. Dengan menggunakan Kecerdasan Buatan, saya dapat mentranskrip rekaman suara dan catatan teks tidak terstruktur, lalu mengubahnya menjadi ringkasan.

👀 Fakta Menarik: Suara manusia begitu unik sehingga dapat dipetakan menjadi sidik suara, mirip dengan sidik jari. Perbedaan kecil dalam nada, intonasi, dan ritme membuat suara setiap orang unik. Itulah mengapa sistem keamanan modern dan tim forensik terkadang mengandalkan pengenalan suara sebagai lapisan identifikasi tambahan.

6. Dubnote (Terbaik untuk mengorganisir ide-ide musik)

melalui Dubnote

Musisi tahu betapa menyebalkannya tenggelam dalam tumpukan memo suara yang tak berujung. Anda menangkap sebuah riff, melodi, atau pola drum secara spontan, tetapi kemudian hilang di lautan rekaman tanpa judul. Dubnote dibuat untuk mengatasi masalah tepat itu.

Alih-alih meninggalkan Anda dengan tumpukan audio yang berantakan, aplikasi ini mengorganisir catatan suara Anda ke dalam folder yang rapi, secara otomatis membagi sesi yang panjang, dan bahkan menandai momen terbaik sehingga Anda dapat menemukannya kembali tanpa frustrasi.

Yang membedakan Dubnote adalah fokusnya pada cara musisi sebenarnya bekerja. Anda dapat memulai perekaman langsung dari layar utama, mengelompokkannya ke dalam buku catatan, dan kemudian menyempurnakannya dengan komentar, tag emoji, atau edit.

Fitur terbaik Dubnote

Simpan ide-ide musik langsung ke dalam folder buku catatan terorganisir dengan sampul kustom.

Otomatis membagi rekaman panjang menjadi bagian-bagian sehingga Anda dapat langsung menuju bagian terbaik dengan cepat.

Gunakan perangkat lunak pengenalan suara ke teks untuk mentranskrip lirik atau catatan dengan akurasi yang lebih tinggi.

Sorot, gabungkan, atau edit bagian-bagian untuk menyempurnakan file audio Anda.

Tambahkan komentar, emoji, atau gambar untuk menandai poin penting dalam sesi Anda.

Simpan rekaman dengan aman menggunakan pemrosesan di perangkat dan cadangan iCloud.

Ekspor langsung ke DAW Anda atau bagikan klip secara instan dengan rekan kerja.

Batasan Dubnote

Tersedia hanya di iOS, versi Android masih dalam daftar tunggu.

Kurang beberapa fitur kolaborasi lanjutan untuk tim.

Palin cocok untuk musisi, kurang fleksibel untuk pencatatan umum.

Harga Dubnote

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Dubnote

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang aplikasi Dubnote?

Sayang sekali hanya tersedia untuk Mac. Saya baru saja memeriksa Google Play Store dan tidak ada di sana.

7. Dictanote (Terbaik untuk pengetikan suara multibahasa)

melalui Dictanote

Dictanote dirancang untuk orang-orang yang berpikir lebih cepat daripada mengetik. Alih-alih memaksa pikiran Anda ke dalam keyboard, Anda cukup berbicara, dan Dictanote akan mengubah kata-kata Anda menjadi teks dengan akurasi yang mengesankan.

Yang membuat Dictanote sangat berguna adalah dukungan bahasa yang luas. Dengan lebih dari 50 bahasa dan 80 dialek, ini adalah pilihan yang tepat jika Anda membutuhkan alternatif Voicenotes yang berfungsi di berbagai negara dan aksen.

Penulis, jurnalis, dan profesional di seluruh dunia menggunakannya setiap hari untuk mencatat pikiran yang berantakan, menyusun artikel, atau mencatat catatan rapat tanpa terlewat sedikit pun.

Fitur terbaik Dictanote

Mengukur share of voice secara real-time dengan akurasi lebih dari 90 persen.

Dikte dalam lebih dari 50 bahasa dan 80 dialek, berguna untuk pengguna global.

Gunakan perintah suara untuk menambahkan tanda baca, simbol, atau istilah teknis.

Simpan otomatis catatan Anda di seluruh buku catatan tanpa batas untuk ketenangan pikiran.

Bersihkan transkrip dengan AudioScribe, hapus kata-kata pengisi, dan sorot poin-poin penting.

Dukungan untuk file audio, memudahkan untuk menangkap ide dan mengubahnya menjadi teks.

Batasan Dictanote

Fungsi ini bekerja optimal secara online; mode offline memiliki keterbatasan.

Beberapa fitur lanjutan, seperti AudioScribe, memerlukan langganan berbayar.

Tidak terintegrasi dengan mulus dengan alat produktivitas pihak ketiga seperti aplikasi lain.

Harga Dictanote

Gratis

Pro: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Dictanote

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Dictanote?

Komentar Reddit ini diapresiasi:

Sangat menarik untuk melihat pembaruan untuk ChatGPT, Claude, dan Gemini pada ringkasan YouTube.

🧠 Tahukah Anda: Tim yang menggunakan AI kini tiga kali lebih produktif daripada tim tradisional. Dengan bekerja lebih cepat dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang, AI membantu orang fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting.

8. Otter. ai (Terbaik untuk rapat dan kolaborasi tim)

75% karyawan kini melaporkan penggunaan alat AI dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Apa yang awalnya hanya tren kini telah menjadi bagian integral dari pekerjaan sehari-hari. Dan jika rapat merupakan bagian dari rutinitas harian Anda, Anda tahu betapa mudahnya melewatkan detail saat mencoba mencatat. Otter. ai menghilangkan tekanan tersebut. Tim menggunakan Otter karena sesuai dengan alur kerja mereka. Anda dapat menghubungkannya dengan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams, dan Otter akan secara otomatis bergabung, merekam suara, dan menghasilkan catatan rapat yang jelas dengan akurasi yang mengesankan.

Nanti, Anda dapat mencari poin-poin penting, membagikan transkrip, atau bahkan mengajukan pertanyaan kepada AI Chat Otter tentang apa yang telah dibicarakan.

Fitur terbaik Otter.ai

Transkrip rapat secara real-time dengan akurasi hingga 95 persen.

Buat ringkasan yang menyoroti poin-poin kunci dan langkah-langkah selanjutnya.

Otomatis menangkap dan menetapkan tindakan dari diskusi.

Sinkronkan dengan Google Calendar agar Otter dapat bergabung secara otomatis dalam pertemuan yang dijadwalkan.

Integrasikan dengan alat seperti Zoom, Slack, Asana, Salesforce, dan Notion untuk kolaborasi yang lancar.

Gunakan AI Chat untuk mengajukan pertanyaan dan mengekstrak wawasan dari catatan dan transkrip sebelumnya.

Batasan Otter.ai

Hanya tersedia dalam tiga bahasa yang didukung.

Opsi pengeditan dan pemformatan dasar, seringkali memerlukan ekspor ke Google Docs.

Harga Otter.ai

Dasar : Gratis

Pro : $16,99/bulan per pengguna

Bisnis : $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Otter. ai ulasan dan penilaian

G2 : 4.3/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Otter. ai?

Ulasan G2 ini berbagi:

Saya suka cara Otter AI meninjau seluruh transkrip rapat dan merangkum semua poin penting, dan jika ada hal yang tidak tercantum, Anda dapat mengedit bagian ringkasan untuk menambahkannya.

9. SoundType AI (Terbaik untuk transkripsi audio dan video yang akurat)

melalui SoundType AI

Kadang-kadang ide muncul saat Anda tidak mengharapkannya—mungkin saat belajar larut malam, sesi brainstorming tim, atau saat mendengarkan kuliah. SoundType AI dirancang untuk menangkap momen-momen tersebut dan memudahkan Anda untuk mengulanginya.

Yang membuatnya berbeda adalah fitur ini memberikan cara untuk mengorganisir, merangkum, dan berbagi apa yang telah Anda rekam, sehingga Anda tidak perlu lagi menggulir rekaman panjang untuk mencari detail tertentu.

Bagi siswa, hal ini dapat berarti fokus yang lebih baik di kelas. Bagi profesional, ini adalah cara untuk menjaga agar rapat dan proyek tetap berjalan tanpa kehilangan konteks.

Fitur terbaik SoundType AI

Transkrip file audio, video, dan konten YouTube dengan identifikasi pembicara.

Ringkas rekaman menjadi catatan yang mudah dipahami yang mencakup poin-poin terpenting.

Gunakan AI Chat untuk berinteraksi dengan transkrip Anda dan mengekstrak wawasan atau tindakan yang perlu diambil.

Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk PDF, Word, dan SRT.

Dukungan untuk lebih dari 30 bahasa dan terjemahan untuk pengguna global.

Sesuaikan ringkasan sesuai kebutuhan spesifik Anda dengan opsi yang dapat disesuaikan.

Lampirkan dan bagikan transkrip dengan mudah untuk menjaga kolaborasi tetap lancar.

Batasan SoundType AI

Rencana gratis membatasi transkripsi hingga 8 menit per sesi.

Ketepatan mungkin bervariasi tergantung pada tingkat kebisingan latar belakang yang tinggi.

Palingsesuai untuk transkripsi dan ringkasan, kurang cocok untuk fitur produktivitas yang lebih luas.

Harga SoundType AI

Dasar : Gratis

Pro : $9,99/bulan per pengguna

Bisnis: $29,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan SoundType AI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang SoundType AI?

Komentar Reddit ini menampilkan:

Aplikasi satu-satunya yang saya temukan yang lebih baik dalam transkripsi daripada Braindump adalah SoundType AI — yang ditujukan untuk penggunaan yang lebih kompleks daripada sekadar membuat catatan untuk diri sendiri.

10. Easy Voice Recorder (Terbaik untuk perekaman sederhana sehari-hari)

melalui Easy Voice Recorder

Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah perekam suara yang berfungsi dengan baik. Easy Voice Recorder sesuai dengan namanya.

Mahasiswa menghargai kemampuannya untuk menangani kelas yang panjang tanpa batasan. Profesional menghargai kemampuannya untuk berbagi rekaman dengan rekan kerja dengan cepat. Musisi menemukan fitur ini berguna untuk menangkap ide lagu kasar sebelum hilang.

Ini tidak membebani Anda dengan fitur tambahan yang tidak perlu, tetapi tetap menawarkan opsi yang berguna seperti pemotongan, cadangan cloud, dan transkripsi, jika Anda membutuhkannya.

Fitur terbaik Easy Voice Recorder

Rekam dalam format berkualitas tinggi seperti PCM, MP4, dan AAC.

Tidak ada batasan waktu untuk rekaman, sangat cocok untuk kuliah atau pertemuan yang panjang.

Widget cepat dan dukungan smartwatch sehingga Anda tidak akan ketinggalan momen apa pun.

Bagikan dengan mudah melalui email, aplikasi pesan, atau penyimpanan cloud.

Paket Pro membuka fitur tambahan seperti MP3/FLAC, mikrofon Bluetooth, melewati bagian diam, dan alat pengeditan.

Batasan Perekam Suara Mudah

Versi gratis disertai dengan iklan.

Fitur organisasi seperti folder memerlukan pembaruan.

Transkripsi tersedia, tetapi lebih terbatas dibandingkan dengan aplikasi yang berfokus pada AI.

Harga Easy Voice Recorder

Gratis

Ulasan dan peringkat Easy Voice Recorder

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Easy Voice Recorder?

Komentar Reddit ini menampilkan:

Perekam suara yang mudah digunakan sangat berguna, memungkinkan Anda melanjutkan perekaman dan juga menyimpan semua data ke Google Drive, serta terintegrasi dengan Tasker.

Jika Anda masih mencari, berikut tiga alat catatan suara lainnya yang patut dicoba, masing-masing menawarkan fitur unik dalam merekam, mentranskrip, dan mengorganisir audio:

Notta : Merekam pertemuan langsung, audio, dan video dengan akurasi tinggi, dan memungkinkan Anda mengekspor catatan ke berbagai format.

Sonix : Membantu dalam transkripsi dan terjemahan cepat, terutama untuk wawancara dan podcast.

Rev Voice Recorder : Menggabungkan rekaman dengan layanan transkripsi profesional untuk teks yang bersih dan siap digunakan.

Tantangan Umum dalam Voice Note dan Cara Mengatasinya

Catatan suara bisa menjadi cara termudah untuk menyampaikan pikiran Anda, hingga masalah kecil menghalangi. Pesan terputus, suara tidak jelas, atau Anda tidak bisa menemukan rekaman yang Anda buat minggu lalu.

Momen-momen kecil ini bisa sangat menjengkelkan, tetapi sebagian besar memiliki solusi yang sederhana.

Terkadang catatan suara Anda terputus di tengah, dan Anda kehilangan pikiran Anda✅ Solusi: Bersihkan penyimpanan atau restart aplikasi untuk memastikan rekaman lengkap tersimpan. Beralih antar aplikasi dapat membuat bagian dari catatan Anda hilang✅ Solusi: Simpan atau bagikan catatan segera setelah merekam agar tetap aman. Suara latar belakang membuat catatan Anda sulit diputar ulang atau ditranskrip nanti✅ Solusi: Rekam di tempat yang lebih tenang atau gunakan headphone dengan mikrofon untuk suara yang lebih jelas. Catatan tidak selalu tersimpan dengan benar atau menolak untuk diputar kembali saat Anda membutuhkannya✅ Solusi: Segarkan aplikasi atau periksa pengaturan sinkronisasi Anda untuk mengembalikannya. Rekaman yang panjang terasa membingungkan saat Anda kembali meninjau ide-ide✅ Solusi: Tambahkan ringkasan singkat atau sorotan berlabel waktu untuk memudahkan pemindaian.

Berikan Setiap Catatan Layak Mendapat Sorotan dengan ClickUp

Pada akhirnya, catatan suara bukan hanya tentang merekam kata-kata. Anda sedang menangkap ide sebelum ide tersebut hilang. Alat yang tepat dapat memastikan bahwa pikiran yang singkat berubah menjadi sesuatu yang berguna, baik itu tugas, rencana, atau pengingat untuk nanti.

Di situlah ClickUp unggul. Aplikasi ini mengintegrasikan catatan, tugas, dan proyek Anda dalam satu platform, sehingga suara Anda tidak hanya disimpan, tetapi juga ditindaklanjuti.

Dari mengubah catatan singkat menjadi daftar periksa hingga menghubungkan ide-ide di seluruh ruang kerja Anda, ClickUp memudahkan ide-ide Anda untuk mendapatkan momentum.

Jika Anda siap melihat betapa mudahnya hal ini, daftarlah ke ClickUp hari ini!