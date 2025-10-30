ClickUp 4.0: Akhir dari Penyebaran Pekerjaan

Selama bertahun-tahun, tim-tim telah terjebak dalam labirin.

Mengelola alat-alat yang tersebar, berganti tab, mengejar konteks, dan melihat jam-jam berharga terbuang percuma.

Itu merupakan kerugian produktivitas sebesar $2,5 triliun secara global. Dan hal ini mengungkap masalah yang jauh lebih mendalam: Ancaman terbesar bagi produktivitas bukanlah kurangnya usaha, melainkan cara kerja dikelola.

61% pekerja pengetahuan mengatakan bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur tugas daripada menyelesaikannya. Dan seorang karyawan rata-rata berpindah antar aplikasi 1.200 kali sehari. Itulah Work Sprawl yang sedang terjadi, dan hal ini telah secara diam-diam merusak produktivitas selama bertahun-tahun.

Di ClickUp, kami selalu tahu ada cara yang lebih baik. Misi kami sejak hari pertama adalah membuat dunia menjadi lebih produktif.

Jadi, kami membayangkan sebuah platform di mana tugas, dokumen, obrolan, rapat, dan pengetahuan Anda terintegrasi dalam satu sistem yang fleksibel—bukan hanya digabungkan, tetapi saling terhubung secara mendalam—suatu konvergensi antara perangkat lunak, manusia, dan kecerdasan buatan.

Memperkenalkan ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia: ClickUp 4.0.

Apa Itu ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 adalah tempat di mana semua pekerjaan dan kolaborasi Anda berlangsung.

Ini adalah ClickUp yang Anda kenal, tetapi kini lebih terhubung, lebih efisien, lebih bertenaga, dan lebih fleksibel dari sebelumnya.

Ketika semua pekerjaan Anda terintegrasi ke dalam satu ruang kerja yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), semuanya menjadi lebih mudah dan efisien. Secara praktis, hal itu terlihat seperti:

Kalender yang akhirnya memahami prioritas Anda dan secara otomatis memblokir waktu dalam jadwal Anda sesuai dengan itu.

Sebuah kecerdasan buatan (AI) yang dapat langsung mengingat poin-poin tindakan dari panggilan 1:1 minggu lalu.

Agen yang mengelola tugas-tugas Anda, mengatur proyek, dan siap membantu menjawab pertanyaan Anda.

Sebuah ruang kerja yang dirancang dengan indah, menggabungkan tugas, dokumen, tujuan, obrolan, dan otomatisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan.

ClickUp 4.0 fokus pada masalah tepat yang pertama kali kami tuju untuk diperbaiki: fragmentasi yang disebabkan oleh alat kerja yang terputus-putus dan konteks yang tersebar.

Berikut adalah angka-angka yang membuat para pemimpin bisnis tidak bisa tidur:

2,5 jam hilang setiap hari karena anggota tim berpindah-pindah antara percakapan, mencari berkas, dan berusaha kembali fokus. Penyebaran Konteks : Hampirhilang setiap hari karena anggota tim berpindah-pindah antara percakapan, mencari berkas, dan berusaha kembali fokus.

Penyebaran AI: Setiap hari, tim menghabiskan sekitar 60 menit untuk mengelola berbagai alat AI yang tidak kompatibel satu sama lain, menyebabkan frustrasi dan upaya yang terbuang sia-sia. Setiap hari, tim menghabiskan sekitaryang tidak kompatibel satu sama lain, menyebabkan frustrasi dan upaya yang terbuang sia-sia.

Penyebaran Aplikasi: Waktu 55 menit terbuang sia-sia saat orang terus-menerus berpindah antar aplikasi, berusaha menemukan apa yang mereka butuhkan dan mengikuti alur kerja yang terpecah-pecah. Waktusaat orang terus-menerus berpindah antar aplikasi, berusaha menemukan apa yang mereka butuhkan dan mengikuti alur kerja yang terpecah-pecah.

Di sinilah hal itu berubah.

ClickUp 4.0 menghadirkan fitur-fitur yang paling banyak diminta dan pembaruan dari komunitas kami.

Peningkatan ini menghilangkan hambatan, meningkatkan produktivitas Anda, dan mengembalikan kendali atas hari Anda. Berikut ini yang baru:

Navigasi Pribadi 4.0: Semua yang Anda butuhkan, tepat di tempat yang Anda butuhkan

Sidebar Anda di ClickUp 4.0 dirancang dengan mulus dan dapat disesuaikan.

Ini menandai berakhirnya sistem toggle tax: di mana Anda memiliki tab untuk obrolan, tab lain untuk SOP, dan jendela baru untuk AI Anda.

Di ClickUp 4.0, bilah sisi terpadu baru menawarkan hierarki terpadu, menggabungkan Tugas, Dokumen, Obrolan, Papan Tulis, Dashboard, Kalender, dan lainnya dalam satu tempat untuk akses yang mudah.

Navigasi yang disesuaikan: Buat sidebar Anda sendiri dengan bagian-bagian yang dapat disesuaikan sehingga Anda dapat mengatur pekerjaan Anda sesuai keinginan Anda.

Hierarki terintegrasi: Akses Tugas, Dokumen, Obrolan, Kecerdasan Buatan, dan lebih banyak lagi dari satu ruang terpadu.

Item yang disematkan: Jaga agar pekerjaan terpenting Anda tetap terlihat di bagian atas dengan menyematkan ruang, daftar, atau dokumen ke sidebar Anda.

Filtrasi cepat: Langsung beralih ke ruang obrolan, pesan yang belum dibaca, atau DM dengan filter sidebar baru.

Pengalaman yang lebih bersih dan sederhana: Nikmati antarmuka yang rapi dan intuitif yang membantu Anda fokus dan mengontrol dengan lebih baik.

Kolaborasi dan Chat AI: Konteks, terekam tepat di tempat Anda bekerja

Sebagian besar platform hanya berhenti pada integrasi. ClickUp 4.0 melangkah lebih jauh dengan membuat setiap alat menjadi kontekstual dan terhubung satu sama lain.

Ketika obrolan, rapat, catatan rapat, kecerdasan buatan (AI), dan tugas-tugas digabungkan dalam satu platform, hal itu terlihat sesederhana meminta AI Anda untuk membuat dan menugaskan tindakan dari panggilan telepon Jumat lalu—dan semuanya selesai dalam hitungan detik!

Lingkungan Kerja ClickUp Anda kini berfungsi sebagai sumber informasi tunggal dan pusat kolaborasi untuk manajemen proyek end-to-end.

Begini cara alur kerja Anda tetap terhubung dengan mudah di ClickUp:

Chat AI Terpadu: ClickUp Chat selalu tersedia di sidebar Anda, dilengkapi dengan AI untuk merangkum percakapan, membuat tugas, dan menemukan konteks dengan lebih cepat.

Pertemuan instan: Mulai panggilan SyncUp (panggilan audio atau video) secara langsung dari Chat, untuk diskusi real-time tanpa perlu beralih ke alat lain.

AI Notetaker: Catat dan transkrip rapat dengan Catat dan transkrip rapat dengan AI Notetaker , sehingga setiap detail tercatat dengan lengkap, termasuk ringkasan, poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan lainnya.

Catatan yang dapat ditindaklanjuti: Ubah catatan rapat dan obrolan langsung menjadi Ubah catatan rapat dan obrolan langsung menjadi Tugas ClickUp , sehingga tidak ada tugas yang terlewat.

Transkrip yang dapat dicari: Setiap percakapan dan transkrip dapat dicari melalui Setiap percakapan dan transkrip dapat dicari melalui ClickUp Brain , menggunakan perintah bahasa alami.

Dapatkan ClickUp AI Notetaker untuk menerjemahkan rapat, membuat tugas dan poin tindakan, serta mendelegasikan pekerjaan

Perencana Pribadi: Hari Anda, direncanakan dengan sempurna, secara otomatis

ClickUp 4.0’s Personal Planner adalah alat andalan Anda untuk bekerja dengan fokus dan lebih dari itu.

Nikmati kalender yang disesuaikan dengan semua pertemuan dan pekerjaan Anda yang disusun dengan cermat setiap hari. Anda akhirnya bisa melupakan perencanaan, penjadwalan ulang, atau koordinasi secara manual.

Ketika ada perubahan, AI akan menyesuaikan kalender Anda secara otomatis, sehingga Anda selalu memiliki waktu untuk fokus dan menyelesaikan tugas-tugas Anda.

Penjadwalan berbasis AI: Biarkan AI menangani kekacauan penjadwalan dengan secara otomatis memblokir waktu untuk prioritas utama dan pertemuan Anda.

Kalender terintegrasi: Lihat jadwal rekan kerja Anda, jadwalkan pertemuan dengan mereka, dan lihat kalender Anda sesuai keinginan Anda.

Blok waktu: Seret tugas ke kalender Anda untuk menjadwalkan tugas dengan mudah, memastikan Anda mengalokasikan waktu yang tepat untuk setiap tugas tanpa terlalu banyak berkomitmen.

Sesi fokus: Dengan mudah alokasikan waktu untuk pekerjaan mendalam, dan biarkan AI menyesuaikan sisanya seiring pergeseran prioritas.

Kontekstual dalam rapat: Hubungkan acara dengan tugas dan dokumen, sehingga semuanya terhubung dan dapat ditindaklanjuti.

Teams Hub: Kejelasan end-to-end, tanpa perlu terus-menerus melakukan pengecekan

The Teams Hub adalah cara baru yang sepenuhnya inovatif untuk memantau apa yang sedang dikerjakan oleh tim Anda.

Analisis, prioritas, dan kapasitas terintegrasi dalam satu platform, memberikan manajer visibilitas instan terhadap beban kerja tim. Tidak perlu lagi menebak-nebak apa yang sedang dikerjakan oleh anggota tim atau apakah tenggat waktu realistis.

Hub Tim Anda dilengkapi dengan:

Visualisasi struktur organisasi: Lihat siapa saja yang berada di setiap tim, dan lihat profil individu dan tim untuk konteks yang lebih jelas.

Umpan aktivitas real-time: Setiap tim memiliki umpan, sehingga Anda dapat melihat aktivitas dan pembaruan terbaru untuk tim mana pun di ClickUp.

Prioritas bertingkat: Lihat daftar prioritas bertingkat yang menunjukkan apa yang sedang difokuskan oleh semua orang di Teams Hub Anda, dan ketahui dengan pasti seberapa tinggi suatu tugas berada dalam daftar prioritas seseorang.

Kapasitas dan analitik: Lihat secara instan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap orang, visualisasikan kapasitas tim, dan identifikasi area di mana Anda mungkin kekurangan sumber daya.

Presentasi harian berbasis AI: Biarkan AI merangkum pembaruan penting, sehingga Anda selalu mendapatkan informasi terbaru.

Lembar waktu bawaan: Ketahui dengan pasti berapa banyak pekerjaan yang dapat ditagih dan berapa lama proyek sebenarnya memakan waktu dengan lembar waktu bawaan.

ClickUp Brain dan Agen AI Lingkungan: Produktivitas Anda, berlipat ganda

Akses berbagai model bahasa besar (LLMs), lakukan pencarian web secara real-time, dapatkan jawaban yang sangat kontekstual untuk pertanyaan kerja Anda, dan banyak lagi melalui ClickUp Brain.

Fitur ClickUp 4.0 sepenuhnya mengubah cara kita memandang kolaborasi dengan rekan kerja digital.

ClickUp Brain bertindak sebagai asisten produktivitas yang selalu siap sedia, siap untuk membuat tugas, menyusun dokumen, merangkum percakapan, dan menjawab pertanyaan Anda kapan pun Anda membutuhkannya.

Kemudian ada Ambient AI Agents: asisten cerdas yang tahu kapan harus membantu tanpa perlu diminta. Asisten yang dapat disesuaikan dan beroperasi secara mandiri ini berjalan di latar belakang, secara proaktif mengirimkan pembaruan proyek, menjawab pertanyaan obrolan, dan menangani pekerjaan berulang tepat saat dibutuhkan, bukan saat Anda ingat untuk mendelegasikannya.

Hasilnya adalah ruang kerja di mana pekerjaan rutin yang membosankan menghilang, informasi mengalir secara instan, dan tim Anda bebas untuk fokus pada pekerjaan strategis yang berdampak besar.

Asisten Produktivitas: ClickUp Brain bekerja bersama Anda dan dilengkapi untuk menjalankan lebih dari 500 alur kerja yang berbeda.

Bar Perintah AI: Cukup ketik spasi untuk membuka bar perintah AI baru dari komentar mana pun, dan dapatkan tindakan yang disesuaikan dengan konteks, seperti membuat tugas dengan semua detail dari thread, menyusun balasan yang relevan, atau merangkum thread percakapan yang panjang.

Model AI yang beragam: Berinteraksi langsung dengan ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya, serta akses ke model premium dan pencarian web real-time, semuanya dari satu antarmuka.

Agen jawaban langsung: Ketika seseorang mengajukan pertanyaan di ClickUp Chat, agen jawaban langsung Anda secara otomatis akan memberikan jawaban, sehingga tidak perlu melibatkan manusia.

Agen AI kustom untuk pekerjaan: Buat agen Anda sendiri dengan menghubungkannya ke pemicu kustom dan sumber pengetahuan dari ruang kerja ClickUp Anda atau aplikasi terhubung.

Pembaruan proyek otomatis: Atur agen untuk menangani pembaruan status untuk Anda, dan dapatkan laporan harian atau mingguan yang detail dikirimkan kepada Anda atau tim Anda untuk setiap daftar, tugas, atau obrolan.

💫 Bawa yang terbaik dari ClickUp ke desktop/PC Anda dengan Brain MAX, aplikasi AI super mandiri! Pusat Komando ClickUp Anda : Temukan konteks yang tersembunyi dalam tugas dengan cepat, akses dokumen, dan dapatkan pembaruan real-time tentang proyek, dari mana saja.

Tanyakan apa saja kepada model AI teratas : Gunakan GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet, dan lainnya tanpa perlu berganti-ganti langganan.

Cari di aplikasi yang terhubung : Temukan file yang tersembunyi dan dapatkan jawaban dengan cepat, tidak perlu lagi membuang waktu mencari di Google Drive atau thread.

Pencarian mendalam di web : Ubah jam-jam penelitian menjadi menit dengan analisis bertenaga AI dan kutipan yang jelas dan dapat diandalkan.

Dapatkan 4 kali lebih banyak pekerjaan selesai dengan Talk to Text: Anda bicara, AI mengetik dan mengeditnya! Gunakan pengetikan suara yang dipoles oleh AI di aplikasi apa pun, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda bicara, AI mengetik dan mengeditnya! Gunakan pengetikan suara yang dipoles oleh AI di aplikasi apa pun, disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Daftar Pribadi: Daftar tugas pribadi Anda, persis seperti yang Anda butuhkan

Daftar Pribadi di ClickUp 4.0 memungkinkan Anda untuk mengorganisir dan melacak tugas pribadi Anda melalui daftar pribadi di dalam Workspace Anda. Daftar ini berfungsi sebagai kanvas serbaguna tempat Anda dapat mengonsolidasikan prioritas Anda.

Visualisasikan daftar pribadi Anda sesuai keinginan Anda: Pilih tampilan ClickUp favorit Anda, seperti Tampilan Daftar atau Tampilan Papan.

Atur proyek, ide, dan daftar tugas Anda: Rencanakan hari Anda, lacak tujuan Anda, dan kelola beban kerja Anda, semuanya di ruang khusus Anda di dalam ClickUp.

Impor tugas dari daftar lain: Dengan cepat pindahkan tugas ke daftar pribadi Anda untuk akses dan pengelolaan yang mudah.

Era baru ClickUp: Kreativitas, kualitas, dan performa

ClickUp 4.0 dirancang untuk membuat setiap interaksi terasa mudah dan setiap alur kerja berjalan dengan cepat. Anda akan segera merasakan perbedaannya begitu mulai menggunakannya. Setiap detail telah dirancang dengan teliti untuk membantu Anda bekerja lebih cepat, tetap fokus, dan tidak pernah terhambat oleh alat-alat Anda.

Tampilan tugas instan: Caching canggih memuat tugas Anda secara instan – langsung mulai bekerja tanpa harus menunggu.

Pengalaman super cepat: Setiap kali Anda mengklik di 4.0, semuanya terasa jauh lebih cepat. Kami telah melakukan perbaikan signifikan pada Tampilan Daftar, Tampilan Papan, Hierarki, dan Bidang Kustom untuk meningkatkan kecepatan.

Diagram Gantt hingga 300% lebih cepat: Fitur favorit Anda kini lebih responsif dan cepat dari sebelumnya.

Peningkatan signifikan dalam waktu muat: Tampilan besar dengan lebih dari 500 tugas dan otomatisasi kini memproses aksi hingga 30 kali lebih cepat, turun dari 30 detik menjadi hanya satu detik.

Lebih dari 40% lebih cepat secara keseluruhan: Pengalaman keseluruhan versi 4.0 kini lebih dari 40% lebih cepat dibandingkan dengan versi 3.0.

Navigasi yang mulus: Meskipun memiliki lebih banyak daya dan fitur, antarmuka tetap bersih dan bebas dari kekacauan.

Apa yang Akan Datang di ClickUp 4.0?

Inilah yang sedang kami kerjakan dan siap untuk dirilis dalam beberapa minggu ke depan.

Subfolder (BETA): Pengorganisasian tingkat detail

Kami sangat antusias untuk memenuhi permintaan utama dari komunitas: kemampuan untuk menumpuk folder satu di dalam yang lain! Kini, Anda dapat mengatur Workspace Anda dengan folder di dalam folder, lengkap dengan semua fitur canggih yang Anda harapkan dari folder kami. Bayangkan pelaporan hierarkis, tampilan yang dapat disesuaikan, izin yang diwariskan, dan masih banyak lagi.

Kolom Kustom Berdasarkan Jenis Tugas (BETA): Fleksibilitas maksimal, tanpa kehilangan informasi

Lacak dengan tepat apa yang penting untuk setiap jenis pekerjaan. Bidang Kustom berdasarkan Jenis Tugas memungkinkan Anda menyesuaikan bidang data dengan alur kerja spesifik, sehingga setiap tim mendapatkan konteks yang mereka butuhkan, tanpa membebani tim lain dengan detail yang terlalu rinci.

Masa Depan Pekerjaan, Tersedia Hari Ini

ClickUp 4.0 adalah tempat di mana bekerja akhirnya terasa mudah. Setiap tugas, setiap alur kerja, dan setiap percakapan kini berada dalam satu ruang kerja yang sangat intuitif.

Anda akan merasakan perbedaannya saat pertama kali membuka sidebar Anda, saat pertama kali mengajukan pertanyaan kepada Brain, dan saat tim Anda beralih dari ide ke pelaksanaan tanpa hambatan.

Inilah yang terjadi ketika kinerja bertemu dengan potensi, dan seluruh perusahaan Anda bergerak sebagai satu kesatuan.

Labirin telah hilang. Selamat datang di era Konvergensi. Selamat datang di ClickUp 4.0!