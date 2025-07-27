10 Alternatif Terbaik Whisper AI untuk Transkripsi pada Tahun 2025

Jadi, Anda sudah mencoba Whisper AI dan berpikir, “Wah, lumayan!”—sampai mulai salah mengidentifikasi nama atau mengubah audio yang jelas menjadi puisi interpretatif. Dan kemudian Anda menyadari bahwa Whisper AI tidak memiliki fitur real-time.
Kami mengerti. Whisper memang bagus; model open-source-nya telah mendapatkan penggemar berkat akurasi multibahasa yang ditawarkannya. Namun, jika Anda mengutamakan kecepatan, kesederhanaan, dan kolaborasi tim, Whisper pasti akan kurang memadai.
Jika Anda pernah berpikir, “Ada cara yang lebih baik?” Anda berada di tempat yang tepat. Masih banyak pilihan lain di dunia transkripsi (sebenarnya, ada alat yang dapat menjalankan tugas langsung di ruang kerja Anda, tapi kita bahas itu nanti🧐).
Baik Anda seorang pengembang, jurnalis, atau pembuat konten, Anda layak mendapatkan opsi pengenalan suara yang lebih baik.
Dalam ulasan ini, kami menyoroti alternatif Whisper AI yang andal, tidak hanya unggul dalam konversi suara ke teks, tetapi juga dalam mengoptimalkan seluruh alur kerja Anda.
Alternatif Whisper AI dalam Sekilas
Berikut ini adalah gambaran penggunaan dan struktur harga untuk setiap alternatif Whisper:
|Alat
|Terbaik untuk
|Fitur utama
|Harga*
|ClickUp
|Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, korporasi, dan tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan transkripsi kolaboratif, manajemen tugas, dan otomatisasi alur kerja
|ClickUp Talk to Text di ClickUp Brain MAX dokumen kolaboratif, obrolan bawaan, manajemen tugas, pengecekan dengan AI, dan transkripsi rapat
|Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan
|Google Cloud Speech-to-Text
|Tim multimedia, pembuat konten, podcaster, dan editor video yang membutuhkan pengeditan audio/video berbasis teks dan transkripsi
|Dukungan multibahasa, model Chirp, pemrosesan suara latar belakang, transkripsi real-time dan batch
|Bayar sesuai penggunaan; 60 menit pertama gratis
|Otter. ai
|Tim hybrid/remote, konsultan, dan tim yang sering mengadakan rapat yang membutuhkan transkripsi rapat kolaboratif secara real-time dan agen AI
|Agen AI, integrasi Google Calendar, ringkasan rapat, saluran asinkron
|Rencana gratis tersedia; Mulai dari $16,99 per bulan per pengguna
|Descript
|Tim multimedia, pembuat konten, podcaster, dan editor video yang membutuhkan pengeditan audio/video berbasis teks dan transkripsi
|Penghapusan kata pengisi, kloning suara AI, pengeditan audio/video melalui transkrip
|Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $24 per bulan per pengguna
|Deepgram
|Kolaborasi tim, dukungan multibahasa, pengeditan langsung di browser, dan integrasi
|Transkripsi real-time, model yang dapat disesuaikan, identifikasi pembicara, integrasi API
|Gratis hingga kredit terbatas; Paket berbayar mulai dari $4.000 per tahun
|AssemblyAI
|Pengembang, ilmuwan data, dan tim yang membutuhkan pengenalan ucapan ke teks tingkat lanjut dengan analisis sentimen dan wawasan AI
|Dukungan multibahasa, ringkasan video, identifikasi pembicara, kosakata kustom, dan analisis sentimen
|Dapatkan kredit gratis hingga batas tertentu; Paket bayar per penggunaan mulai dari $0,15 per jam
|IBM Watson Speech to Text
|Perusahaan dan industri yang sangat diatur (kesehatan, keuangan, hukum) untuk transkripsi yang aman, dapat disesuaikan, dan sesuai dengan regulasi
|Model bahasa/akustik kustom, deployment on-premise/cloud, dukungan untuk berbagai dialek, dan identifikasi pembicara
|Gratis hingga kredit terbatas; Paket berbayar mulai dari $140/bulan
|Sonix. ai
|Podcaster, jurnalis, dan tim kecil yang membutuhkan transkripsi cepat, kolaboratif, dan berbasis browser
|Kolaborasi tim, dukungan multibahasa, pengeditan langsung di browser, integrasi
|Penggunaan platform gratis; Paket berbayar mulai dari $16,5 per bulan per pengguna
|Happy Scribe
|Pembuat konten, pendidik, dan tim kecil yang membutuhkan teks terjemahan multibahasa dan sinkronisasi subtitle yang mudah
|Sinkronisasi subtitle, dukungan multibahasa, deteksi pembicara, format ekspor
|Paket berbayar mulai dari $12 per 60 menit
|Turbo Scribe
|Startup, mahasiswa, dan usaha kecil yang membutuhkan transkripsi dan pembangkitan teks sederhana berbasis web
|Editor transkrip berbasis web, pengenalan pembicara, dukungan multi-bahasa
|Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan
Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Whisper AI?
Karyawan kehilangan lebih dari 258 jam setiap tahun akibat pekerjaan yang berulang dan rapat yang tidak perlu, dan dengan aktivitas kolaboratif yang meningkat sebesar 50%, angka tersebut bisa meningkat lebih tinggi lagi.
Alat transkripsi AI dapat membantu menghemat waktu yang terbuang dengan mengubah percakapan lisan menjadi teks yang dapat dicari dan diedit. Alih-alih memutar ulang rekaman panjang, Anda dapat menelusuri poin penting, berbagi wawasan, dan melanjutkan pekerjaan.
Jika Whisper AI belum memenuhi kebutuhan Anda, berikut ini yang perlu Anda cari dalam alternatif yang andal:
- Kemudahan penggunaan: Antarmuka yang bersih, tidak memerlukan pengetahuan teknis
- Akurasi tinggi: Mampu menangani kebisingan latar belakang, beberapa pembicara, dan aksen
- Label pembicara: Secara otomatis menandai siapa yang mengatakan apa
- Dukungan bahasa: Mendukung berbagai dialek dan tim global
- Ringkasan AI: Mengambil poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan tindak lanjut
- Pengeditan langsung di browser: Cari, sorot, dan bersihkan transkrip dengan cepat
- Kolaborasi: Review dan berikan komentar bersama tim
- Integrasi: Terhubung dengan Zoom, Notion, Google Drive, dan lainnya
- Keamanan: Termasuk enkripsi dan kepatuhan terhadap GDPR/HIPAA
📮 ClickUp Insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan menyelesaikan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja.
Alasan mungkin: Masalah keamanan! Pengguna mungkin tidak ingin membagikan data pengambilan keputusan yang sensitif dengan AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan membawa pemecahan masalah berbasis AI langsung ke ruang kerja aman Anda. Dari SOC 2 hingga standar ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif dengan aman di seluruh ruang kerja Anda.
Alternatif Terbaik untuk Whisper AI
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya.
Berikut ini adalah panduan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
Sekarang setelah Anda tahu seperti apa alternatif Whisper AI yang andal seharusnya, mari kita jelajahi opsi terbaik yang patut dipertimbangkan:
1. ClickUp (Terbaik untuk transkripsi yang efisien dan pelacakan tugas dalam satu platform)
ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja. Ia menghilangkan kerumitan Whisper AI dengan fitur-fitur sederhana, kuat, dan lengkap, termasuk, namun tidak terbatas pada, transkripsi.
Ini adalah platform all-in-one yang terintegrasi secara mulus dengan alur kerja harian Anda, memproses rapat secara otomatis, dan mengorganisir semua diskusi, sorotan, dan tindakan yang perlu dilakukan dalam satu tempat.
ClickUp Ubah Suara Menjadi Teks
⭐️ Tingkatkan efisiensi bisnis Anda 10 kali lipat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX: asisten AI desktop yang super canggih yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda.
- Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja
- Buat dan tugaskan tugas, tandai anggota tim Anda, kirim pesan, dan lakukan lebih banyak lagi menggunakan suara dan perintah bahasa alami yang sederhana
- Pilih dari 40 bahasa yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dengan AI
Selain itu, dengan Brain MAX, Anda dapat
- Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + internet
- Gantikan puluhan alat AI terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi terintegrasi, kontekstual, dan siap untuk perusahaan untuk penulisan, pemrograman, manajemen proyek, dan banyak lagi
Penasaran bagaimana Talk to Text beroperasi di seluruh ruang kerja Anda? Tonton video di bawah ini:
ClickUp AI Notetaker
Sekarang, mari kita bahas alat transkripsi rapat super, ClickUp AI Notetaker.
Anda dapat menambahkan fitur ini ke pertemuan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda dan merekam audio dan video hingga satu jam. Fitur ini akan menerjemahkan percakapan dengan pengenalan pembicara dan cap waktu, menghasilkan transkrip yang dapat dicari dan langsung tersedia.
Tidak hanya itu. Notetaker juga membuat ringkasan cerdas, menyoroti poin penting, dan mengekstrak langkah selanjutnya, yang kemudian diubah menjadi daftar tugas dan bahkan tugas lengkap melalui ClickUp Tasks.
Dengan fitur ini, Anda dapat menugaskan pemilik, menetapkan prioritas, menyesuaikan atribut, dan membaginya menjadi daftar periksa atau subtugas untuk memastikan semuanya berjalan lancar.
Semua konten Anda—rekaman, transkrip, ringkasan, dan Tugas—disimpan langsung di ClickUp Docs pribadi Anda, sehingga tidak ada yang hilang dan semuanya mudah ditemukan nanti.
🎥 Tonton bagaimana AI Notetaker ClickUp mengubah rapat:
Anda juga dapat menggunakan templat catatan rapat berulang untuk mengatur agenda, melacak poin pembahasan, dan memantau tugas yang ditugaskan serta batas waktu.
Untuk alur kerja transkripsi khusus, ClickUp bahkan menyediakan templat Lingkup Pekerjaan Transkripsi Audio yang khusus. Templat ini memungkinkan Anda mengelola file, melacak data pembicara, dan beralih antara tampilan seperti Tabel, Kalender, dan Gantt.
ClickUp Brain
Selain transkripsi, Anda dapat melakukan banyak hal lain dengan ClickUp Brain. Mesin AI ini dapat merangkum dokumen lengkap atau teks terpilih di dalam Docs dan menghasilkan pembaruan progres cepat, memberikan ringkasan instan dari transkrip panjang atau catatan rapat.
Dengan cara ini, Brain memastikan semua tim tetap selaras dengan status proyek tanpa upaya manual.
Ingin menyiapkan tindak lanjut atau memperbaiki agenda rapat? ClickUp Brain juga bisa melakukannya. Aplikasi ini membantu merombak atau memperluas catatan Anda, mengorganisir pikiran Anda, dan memastikan transkrip Anda menjadi wawasan yang berguna dan dapat dibagikan. Anda bahkan dapat meminta aplikasi ini untuk mengekstrak bagian tertentu dari rapat atau menyarankan perbaikan pada agenda Anda.
Jadi, apakah Anda seorang kreator solo atau bagian dari tim yang bergerak cepat, ClickUp membantu Anda tetap terorganisir dan bertanggung jawab.
Integrasi ClickUp
Dengan lebih dari 1.000 integrasi ClickUp, termasuk Zoom, Microsoft Teams, dan UpMeet, alat ini dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja Anda yang sudah ada.
Sinkronkan platform rapat favorit Anda, dan transkripsi real-time akan dimulai secara otomatis. Anda juga dapat mengimpor data rapat melalui alat seperti MeetGeek, yang secara otomatis menyinkronkan rekaman, sorotan, dan tindakan langsung ke ClickUp.
Singkatnya, ClickUp mengambil semua yang dilakukan Whisper AI dan mengembangkannya—mengotomatisasi bagian-bagian yang membosankan, terintegrasi dengan alat favorit Anda, dan mengubah percakapan menjadi tindakan. Ini adalah transkripsi, manajemen tugas, dan produktivitas—semua dalam satu platform yang powerful.
Fitur terbaik ClickUp
- Kelola tugas rapat, tambahkan penugas, dan lacak kemajuan
- Gunakan lebih dari 50 pemicu tindakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam rapat
- Rencanakan jadwal rapat dengan mudah menggunakan Kalender AI ClickUp
- Hubungkan tugas ke Docs, Chat, dan Whiteboards untuk alur kerja yang terintegrasi
- Pantau kemajuan proyek secara real-time dengan dashboard ClickUp
- Edit, tulis ulang, atau perluas catatan rapat menggunakan ClickUp Brain, membuat dokumentasi lebih ringkas dan dapat ditindaklanjuti
Batasan ClickUp
- Beberapa pengguna mungkin merasa fitur yang sangat lengkap ini sedikit membingungkan pada awalnya
Harga ClickUp
Ulasan dan peringkat ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Sebuah ulasan TrustRadius menyebutkan:
Kami menggunakannya untuk membantu dan mempercepat rapat harian kami dari ritual Scrum kami. Ini membantu saya memahami kemajuan sprint saya, kemajuan tugas-tugas saya, dan menjaga daftar tugas yang terorganisir untuk semua pekerjaan saya.
Kami menggunakannya untuk membantu dan mempercepat rapat harian kami dari ritual Scrum kami. Ini membantu saya memahami kemajuan sprint saya, kemajuan tugas-tugas saya, dan menjaga daftar tugas yang terorganisir untuk semua pekerjaan saya.
2. Google Cloud Speech-to-Text (Terbaik untuk tim global yang sering mengadakan pertemuan)
Butuh transkripsi cepat, akurat, dan skalabel tanpa beban teknis? Google Cloud Speech-to-Text mungkin menjadi pilihan yang tepat. Meskipun Whisper AI populer karena bersifat open-source dan gratis, namun memerlukan pengaturan manual, daya pemrosesan lokal, dan pemeliharaan berkelanjutan. Hal ini cocok untuk pengembang, tetapi tidak ideal jika Anda memiliki tim yang membutuhkan keandalan pada skala besar.
Google Speech-to-Text API mendukung transkripsi real-time dan batch, pemisahan pembicara, dan akurasi tinggi, bahkan dalam lingkungan berisik. API ini juga dilengkapi dengan infrastruktur, keamanan, dan peningkatan AI dari Google yang sudah terintegrasi.
Fitur terbaik Google Cloud Speech-to-Text
- Akses pengenalan suara dalam lebih dari 125 bahasa dan variannya
- Gunakan model Chirp canggih Google untuk akurasi yang lebih baik
- Transkripsikan audio secara real-time atau dalam batch
- Aktifkan tanda baca otomatis untuk transkrip yang lebih rapi
- Atasi kebisingan latar belakang dengan ketahanan kebisingan bawaan
- Pisahkan saluran audio multiple untuk percakapan yang lebih jelas
Batasan Google Cloud Speech-to-Text
- Alternatif Whisper AI ini membatasi sesi streaming hingga lima menit dengan ukuran pesan 25 KB
- Hanya mendukung format audio tertentu, seperti 16-bit PCM WAV
Harga Google Cloud Speech-to-Text
- Harga kustom
Ulasan dan penilaian Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4.6/5 bintang (200+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
🧠 Fakta menarik: Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (ADA) dan Komisi Komunikasi Federal (FCC) mewajibkan stasiun penyiaran di Amerika Serikat untuk menyertakan teks tertutup (closed captioning) guna memastikan aksesibilitas bagi penonton dengan gangguan pendengaran.
3. Otter. ai (Terbaik untuk menggunakan agen transkripsi AI untuk berbagai kasus penggunaan)
Berbeda dengan Whisper AI, yang memungkinkan Anda mentranskripsi file yang direkam, Otter dirancang untuk pertemuan langsung dan kolaboratif.
Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, serta secara otomatis bergabung dalam panggilan, sinkronisasi dengan kalender Anda, dan berbagi catatan rapat dengan rekan tim. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk tim hybrid, konsultan, dan siapa pun yang sering menghadiri rapat berturut-turut di mana kehadiran tidak selalu terjamin.
Anda juga dapat menggunakan agen AI yang diaktifkan oleh suara untuk mengajukan pertanyaan tentang percakapan sebelumnya dan mendapatkan ringkasan pertemuan. Selain itu, platform ini menyediakan saluran yang terintegrasi dengan pembaruan asinkron, ideal untuk tim jarak jauh yang bekerja di zona waktu yang berbeda.
Fitur terbaik Otter. ai
- Buat ringkasan rapat otomatis, termasuk poin penting dan tindakan yang harus dilakukan
- Integrasikan dengan Google Calendar untuk secara otomatis menambahkan catatan rapat Otter ke acara
- Akses Otter.ai melalui web, aplikasi Android, iOS, dan ekstensi Chrome untuk fleksibilitas
- Gunakan empat agen berbeda untuk penjualan, perekrutan, pendidikan, dan media
- Transkripsikan audio dalam bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol, untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam
Batasan Otter.ai
- Akurasi transkripsi dapat menurun pada audio yang kompleks, aksen yang berat, atau beberapa pembicara
- Bahkan paket Bisnis memiliki batas 6.000 menit transkripsi per bulan dan 4 jam per percakapan
Harga Otter.ai
- Basic: Gratis selamanya
- Pro: $16,99 per pengguna per bulan
- Bisnis: $30 per pengguna per bulan
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Otter.ai
- G2: 4.3/5 bintang (290+ ulasan)
- Capterra: 4.4/5 bintang (90+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Dulu saya biasa mencatat secara manual atau mendengarkan rekaman rapat untuk membuat MOM, tapi tidak lagi. Baru-baru ini, saya menemukan Otter.ai melalui salah satu rekan kerja saya, dan sejak itu, beban kerja saya terkait MOM dan semua hal lainnya menjadi sangat mudah. Aplikasi ini mencatat semua poin penting dan pada akhirnya memberikan ringkasan singkat tentang seluruh pertemuan. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikannya di tim saya. Kami menggunakannya di semua pertemuan untuk mencatat.
Dulu saya biasa mencatat secara manual atau mendengarkan rekaman rapat untuk membuat MOM, tapi tidak lagi. Baru-baru ini, saya menemukan Otter.ai melalui salah satu rekan kerja saya, dan sejak itu, beban kerja saya terkait MOM dan semua hal lainnya menjadi sangat mudah. Aplikasi ini mencatat semua poin penting dan pada akhirnya memberikan ringkasan singkat tentang seluruh pertemuan. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikannya di tim saya. Kami menggunakannya di semua pertemuan untuk mencatat.
4. Descript (Terbaik untuk manajemen proyek multimedia)
Whisper AI adalah alat open-source utama untuk transkripsi offline dan menjadi solusi saat Anda memerlukan pengaturan teknis dan pengeditan manual. Hal ini menjadi kendala besar saat Anda perlu mentranskripsi file dalam jumlah besar. Descript, di sisi lain, memungkinkan Anda mengedit audio dan video langsung di situs dengan hanya mengedit transkrip teks.
Dengan begitu, Anda dapat membersihkan transkrip dan audio atau video tanpa perlu usaha ekstra atau pengetahuan teknis editing.
Selain itu, fitur kolaborasi real-time dan penghapusan kata pengisi yang didukung AI membuat perangkat lunak transkripsi ini menjadi pilihan yang kuat bagi kreator dan tim yang menginginkan alur kerja cepat dan rapi tanpa perlu coding atau alat tambahan.
Fitur terbaik Descript
- Edit audio dan video dengan mudah hanya dengan mengedit transkrip teks
- Gunakan kloning suara AI dengan Overdub dan tingkatkan kualitas audio dengan Studio Sound
- Hapus kata-kata pengisi secara otomatis
- Edit beberapa trek audio dan video secara bersamaan
- Rekam layar dan webcam langsung di dalam aplikasi
- Sinkronkan transkrip secara otomatis dengan garis waktu video
Batasan Descript
- Alat transkripsi ini memiliki kurva pembelajaran yang curam
- Anda mungkin mengalami perlambatan saat mentranskripsi file video berukuran besar
Harga Descript
- Gratis
- Pengguna Hobi: $24 per pengguna per bulan
- Pencipta: $35 per pengguna per bulan
- Bisnis: $65 per pengguna per bulan
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Descript
- G2: 4.6/5 bintang (770+ ulasan)
- Capterra: 4.8/5 bintang (170+ ulasan)
👀 Tahukah Anda? Satu dari tiga pengembang melaporkan menemukan halusinasi dalam hampir setiap transkrip dari 26.000 transkrip yang mereka hasilkan menggunakan Whisper AI.
5. Deepgram (Terbaik untuk transkripsi file audio dan video dengan aksen yang kuat)
Deepgram menggabungkan model deep learning canggih dengan pipeline yang dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan audio unik di industri Anda. Berbeda dengan Whisper AI, yang sering memerlukan pengaturan manual dan kesulitan dengan audio berisik atau spesifik, perangkat lunak ini menyediakan transkripsi yang sangat cepat dan akurat.
Fitur bawaan seperti pemisahan pembicara, pemrosesan real-time, dan pemformatan cerdas memastikan alur kerja Anda lancar dan bebas kesalahan.
Deepgram menawarkan infrastruktur yang skalabel dan latensi rendah, dirancang untuk pengguna dengan volume tinggi, menjadikannya pilihan unggul untuk perusahaan. Meskipun Whisper AI sangat baik untuk pengembang dan peneliti yang sedang bereksperimen dengan transkripsi,
Fitur terbaik Deepgram
- Dukungan untuk model yang dapat disesuaikan untuk audio spesifik industri
- Proses audio berisik atau dengan beberapa pembicara dengan akurat
- Integrasikan melalui API dengan berbagai platform dan alur kerja
- Akses kecerdasan audio untuk menghasilkan ringkasan dari rapat dan panggilan
- Buat kunci API untuk implementasi internal
Batasan Deepgram
- Anda mendapatkan batasan koneksi simultan pada beberapa model
- Beberapa fitur, seperti Aura-2, tidak tersedia untuk API streaming
Harga Deepgram
- Bayar Sesuai Penggunaan: Dapatkan kredit gratis hingga $200 dan bayar sesuai penggunaan
- Pertumbuhan: $4.000/tahun
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Deepgram
- G2: 4.6/5 bintang (270+ ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
📖 Baca juga: Pengganda Rapat AI Terbaik
6. AssemblyAI (Terbaik untuk analisis sentimen dalam transkripsi)
Jika proses implementasi multi-langkah Whisper AI terlalu rumit untuk tim kecil Anda, AssemblyAI adalah alternatif yang solid dengan API speech-to-text yang sangat baik.
Berbeda dengan model open-source Whisper AI, AssemblyAI menawarkan platform berbasis cloud yang sepenuhnya dikelola, yang menyediakan transkripsi dan fitur canggih seperti moderasi konten, analisis sentimen, deteksi topik, dan ringkasan.
Anda dapat melakukan peningkatan model secara berkelanjutan, mengakses skalabilitas tingkat perusahaan, dan memanfaatkan wawasan AI tambahan di luar pengenalan suara dasar.
Fitur terbaik AssemblyAI
- Dukungan untuk lebih dari 99 bahasa dengan deteksi bahasa otomatis
- Identifikasi dan labelkan pembicara yang berbeda dengan fitur speaker diarization
- Sediakan transkripsi streaming real-time dengan latensi rendah
- Akses alat kecerdasan buatan seperti ringkasan video AI, analisis sentimen, deteksi topik, dan pengeditan data pribadi (PII)
- Izinkan penggunaan kosakata yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan akurasi transkripsi
Batasan AssemblyAI
- Transkripsi streaming hanya tersedia untuk pengguna berbayar, dengan maksimum 100 sesi bersamaan
- Anda memiliki batasan 30 permintaan LeMUR per menit pada paket berbayar
Harga AssemblyAI
- Gratis: Hingga $50 kredit
- Bayar sesuai penggunaan: Mulai dari $0,15 per jam
- Kustom: Harga kustom
Ulasan dan peringkat AssemblyAI
- G2: 4.6/5 bintang (50+ ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
👀 Tahukah Anda? 56% eksekutif tidak yakin atau tidak tahu apakah perusahaan mereka memiliki standar etika yang mengatur penggunaan AI.
7. IBM Watson Speech to Text (Terbaik untuk industri yang sangat diatur)
Apakah Anda bosan dengan alat pengenalan suara ke teks generik yang kesulitan memahami istilah teknis industri atau data sensitif? IBM Watson Speech to Text dirancang untuk lingkungan berisiko tinggi di mana akurasi, keamanan data, dan kinerja spesifik domain sangat kritis.
Baik Anda sedang mentranskripsi diktat medis, panggilan keuangan, atau persidangan hukum, alat IBM ini menyesuaikan diri dengan kosakata khusus, mendukung pemformatan cerdas, dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan perusahaan.
Berbeda dengan Whisper AI, IBM Watson mendukung penyesuaian domain, menawarkan kepatuhan yang lebih kuat untuk industri yang diatur, dan memberikan fleksibilitas deployment, baik di cloud maupun on-premises. Jika proyek Anda membutuhkan lebih dari sekadar transkripsi umum, Watson menyediakan kedalaman dan kontrol yang tidak Anda dapatkan dengan Whisper.
Fitur terbaik IBM Watson Speech to Text
- Dapatkan kosakata khusus industri dengan model bahasa dan akustik yang disesuaikan
- Akses transkripsi real-time dan batch untuk fleksibilitas
- Dapatkan fitur pemisahan pembicara untuk mengidentifikasi dan memberi label pada pembicara yang berbeda
- Aktifkan streaming dengan latensi rendah dan akurasi tinggi
- Sediakan deployment on-premise atau cloud untuk kontrol yang lebih baik
Batasan IBM Watson Speech to Text
- Alat ini memerlukan pengaturan yang kompleks dan pelatihan untuk penggunaan optimal di bidang-bidang khusus
- Harganya bisa lebih mahal daripada alternatif open-source lainnya
Harga IBM Watson Speech to Text
- Paket Lite: Gratis untuk 500 menit per bulan
- Paket Plus: Mulai dari USD 140 per bulan
- Premium: Harga khusus
- Paket Deploy Anywhere: Harga kustom
Ulasan dan penilaian IBM Watson Speech to Text
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watson Speech to Text?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
IBM Watson Speech to Text adalah perangkat lunak yang sangat baik untuk mengembangkan aplikasi yang mengubah ucapan manusia menjadi teks. IBM Watson tidak hanya mendukung bahasa Inggris, tetapi juga banyak bahasa lain seperti Jepang, Spanyol, Prancis, dan banyak lagi. Penggunaannya sangat mudah: cukup rekam ucapan menggunakan mikrofon, dan IBM Watson akan mengenali ucapan tersebut dan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengubahnya menjadi teks. Kita dapat dengan mudah mengintegrasikan layanan Watson Speech to Text ke dalam aplikasi kita menggunakan Mobile SDK dan REST API.
IBM Watson Speech to Text adalah perangkat lunak yang sangat baik untuk mengembangkan aplikasi yang mengubah ucapan manusia menjadi teks. IBM Watson tidak hanya mendukung bahasa Inggris, tetapi juga banyak bahasa lain seperti Jepang, Spanyol, Prancis, dan banyak lagi. Penggunaannya sangat mudah: cukup rekam ucapan menggunakan mikrofon, dan IBM Watson akan mengenali ucapan tersebut dan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengubahnya menjadi teks. Kita dapat dengan mudah mengintegrasikan layanan Watson Speech to Text ke dalam aplikasi kita menggunakan Mobile SDK dan REST API.
8. Sonix. ai (Terbaik untuk podcaster, jurnalis, dan peneliti)
Sonix. ai menyediakan platform transkripsi berbasis web yang intuitif, memungkinkan pengguna mengunggah audio atau video dan mendapatkan transkrip berkualitas tinggi dalam hitungan menit tanpa memerlukan keahlian teknis.
Meskipun Whisper AI sangat bagus untuk pengembang yang menginginkan mesin transkripsi open-source, Sonix dirancang untuk profesional yang membutuhkan hasil yang andal dengan cepat. Kecepatan, akurasi, dan fitur pengeditan dan kolaborasi yang kuat membuatnya menjadi alat transkripsi AI populer dan alternatif Whisper.
Fitur terbaik Sonix. ai
- Transkripsikan file audio dan video secara otomatis dalam lebih dari 40 bahasa
- Edit transkrip langsung di browser Anda dengan antarmuka yang intuitif
- Ambil catatan dari video dan labelkan pembicara untuk membedakan antara suara yang berbeda
- Cari transkrip dengan mudah menggunakan tanda waktu dan kata kunci
- Integrasikan dengan alat seperti Zoom, Google Drive, dan Dropbox
- Lindungi data Anda dengan penyimpanan cloud yang aman dan kontrol akses
Batasan Sonix. ai
- Anda tidak dapat menggunakan Sonix secara offline, karena layanan ini memerlukan koneksi internet untuk semua proses pengolahan
- Opsi transkripsi real-time terbatas
Harga Sonix. ai
- Standar: Penggunaan platform gratis + $10 per jam untuk terjemahan dan transkripsi, masing-masing
- Premium: $16,5 per bulan per pengguna + $5 per jam untuk terjemahan dan transkripsi, masing-masing
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Sonix. ai
- G2: 4.7/5 bintang (20+ ulasan)
- Capterra: 4.9/5 bintang (130+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sonix. ai?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Setelah mengunggah file audio/video, sistem akan secara otomatis mengonversinya menjadi teks, dan hasilnya cukup akurat. Alat ini benar-benar menghemat waktu saya dalam menerjemahkan file audio dan video secara manual. Selain itu, Anda juga dapat mengunggah file langsung dari aplikasi penyimpanan cloud seperti Google Drive dan Dropbox.
Setelah mengunggah file audio/video, sistem akan secara otomatis mengonversinya menjadi teks, dan hasilnya cukup akurat. Alat ini benar-benar menghemat waktu saya dalam menerjemahkan file audio dan video secara manual. Selain itu, Anda juga dapat mengunggah file langsung dari aplikasi penyimpanan cloud seperti Google Drive dan Dropbox.
9. Happy Scribe (Terbaik untuk menghasilkan teks terjemahan multibahasa untuk video media sosial)
Happy Scribe adalah alternatif Whisper yang siap digunakan, dirancang untuk pembuat konten, pendidik, dan tim di seluruh dunia. Ia menawarkan terjemahan suara dalam lebih dari 120 bahasa, dan berbeda dengan Whisper AI, ia menyediakan antarmuka yang sederhana, deteksi pembicara, dan sinkronisasi subtitle otomatis tanpa memerlukan pemrograman.
Singkatnya, jika Anda mencari solusi transkripsi plug-and-play dengan akurasi tinggi, Happy Scribe adalah pilihan ideal untuk Anda.
Fitur terbaik Happy Scribe
- Transkripsikan file audio dan video secara otomatis dalam lebih dari 120 bahasa
- Gunakan AI untuk catatan rapat dan akses pengenalan suara untuk mendeteksi dan memberi label pada beberapa pembicara secara otomatis
- Buat dan sinkronkan subtitle dan teks terjemahan untuk video
- Pilih antara transkripsi yang dihasilkan oleh AI dan transkripsi yang dibuat oleh manusia sesuai dengan kebutuhan Anda
- Integrasikan dengan platform populer seperti YouTube, Zoom, dan Dropbox
- Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk Word, PDF, SRT, dan VTT
Batasan Happy Scribe
- Anda mungkin mengalami penurunan akurasi dengan kualitas audio yang buruk atau aksen yang kuat.
- Ini tidak dirancang untuk integrasi yang intensif dengan pengembang
Harga Happy Scribe
- Starter: Mulai dari $12 per 60 menit
- Lite: $9/bulan
- Pro: $29/bulan
- Bisnis: $89/bulan
Ulasan dan penilaian Happy Scribe
- G2: 4.8/5 (20+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)
🧠 Fakta menarik: Episode The French Chef with Julia Child yang ditayangkan oleh PBS adalah program televisi pertama yang dilengkapi dengan teks tertutup.
10. TurboScribe (Terbaik untuk transkripsi rapat sehari-hari dan pembangkitan teks subtitle)
Whisper AI menawarkan pemrosesan lokal, yang dapat menjadi tantangan bagi kreator kecil, mahasiswa, dan startup. TurboScribe adalah alternatif yang lebih sederhana yang dapat digunakan oleh bisnis untuk ringkasan catatan AI, kreator untuk menghasilkan teks terjemahan, dan mahasiswa untuk transkripsi kuliah.
Alat ini menyediakan transkripsi berbasis cloud dengan fitur pengeditan canggih, pengenalan pembicara, dan dukungan multi-bahasa, semuanya dapat diakses melalui antarmuka web yang sederhana.
Fitur terbaik TurboScribe
- Transkripsikan file audio dan video dengan cepat menggunakan akurasi yang didukung oleh kecerdasan buatan
- Dukungan untuk multiple bahasa untuk kebutuhan transkripsi global
- Identifikasi dan labelkan pembicara yang berbeda secara otomatis
- Edit transkrip dengan mudah menggunakan editor web yang intuitif
- Buat tanda waktu untuk navigasi yang mudah dalam transkrip
- Ekspor transkrip dalam berbagai format seperti TXT, PDF, dan DOCX
Batasan TurboScribe
- Kurang memiliki kustomisasi lanjutan untuk model AI
- API dan integrasi untuk pengembang lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa pesaing, sehingga ilmuwan data dan pengembang disarankan untuk mencari opsi lain
Harga Turbo Scribe
- Transkrip gratis hingga 3 per hari*
- TurboScribe Unlimited: $20/bulan
Ulasan dan peringkat Turbo Scribe
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Hentikan pemborosan waktu pada alat transkripsi yang rumit; bekerja lebih cerdas dengan ClickUp
Beberapa alat menawarkan transkripsi akurat tetapi kurang fitur kolaborasi. Yang lain menyediakan ringkasan cepat tetapi kurang memadai saat harus mengubah wawasan menjadi tindakan. Meskipun Whisper AI sangat powerful, alat ini lebih ditujukan untuk pengembang, bukan tim yang membutuhkan hasil cepat.
Jika Anda bosan menggunakan berbagai alat yang berbeda, pilih saja ClickUp. Di sini, Anda dapat merekam pertemuan, menerjemahkan percakapan secara otomatis, menghasilkan ringkasan yang didukung AI, dan mengubah diskusi menjadi tugas secara instan, semuanya dalam satu tempat.
Dengan ClickUp Brain Max, Anda tidak hanya mendapatkan transkripsi. Anda mendapatkan asisten cerdas yang mencatat tindakan yang perlu dilakukan, menjawab pertanyaan lanjutan, dan menjaga tim Anda tetap terkoordinasi. Gabungkan dengan ClickUp AI Notetaker, dan Anda tidak akan pernah melewatkan detail apa pun lagi, karena setiap panggilan dan percakapan secara otomatis didokumentasikan dan siap digunakan.
Daftar dengan ClickUp dan tingkatkan transkripsi, catatan, dan kolaborasi tim Anda ke level berikutnya!