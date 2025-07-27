10 Alternatif Terbaik Whisper AI untuk Transkripsi pada Tahun 2025

Jadi, Anda sudah mencoba Whisper AI dan berpikir, “Wah, lumayan!”—sampai mulai salah mengidentifikasi nama atau mengubah audio yang jelas menjadi puisi interpretatif. Dan kemudian Anda menyadari bahwa Whisper AI tidak memiliki fitur real-time.

Kami mengerti. Whisper memang bagus; model open-source-nya telah mendapatkan penggemar berkat akurasi multibahasa yang ditawarkannya. Namun, jika Anda mengutamakan kecepatan, kesederhanaan, dan kolaborasi tim, Whisper pasti akan kurang memadai.

Jika Anda pernah berpikir, “Ada cara yang lebih baik?” Anda berada di tempat yang tepat. Masih banyak pilihan lain di dunia transkripsi (sebenarnya, ada alat yang dapat menjalankan tugas langsung di ruang kerja Anda, tapi kita bahas itu nanti🧐).

Baik Anda seorang pengembang, jurnalis, atau pembuat konten, Anda layak mendapatkan opsi pengenalan suara yang lebih baik.

Dalam ulasan ini, kami menyoroti alternatif Whisper AI yang andal, tidak hanya unggul dalam konversi suara ke teks, tetapi juga dalam mengoptimalkan seluruh alur kerja Anda.

Alternatif Whisper AI dalam Sekilas

Berikut ini adalah gambaran penggunaan dan struktur harga untuk setiap alternatif Whisper:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, korporasi, dan tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan transkripsi kolaboratif, manajemen tugas, dan otomatisasi alur kerja ClickUp Talk to Text di ClickUp Brain MAX dokumen kolaboratif, obrolan bawaan, manajemen tugas, pengecekan dengan AI, dan transkripsi rapat Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Google Cloud Speech-to-Text Tim multimedia, pembuat konten, podcaster, dan editor video yang membutuhkan pengeditan audio/video berbasis teks dan transkripsi Dukungan multibahasa, model Chirp, pemrosesan suara latar belakang, transkripsi real-time dan batch Bayar sesuai penggunaan; 60 menit pertama gratis Otter. ai Tim hybrid/remote, konsultan, dan tim yang sering mengadakan rapat yang membutuhkan transkripsi rapat kolaboratif secara real-time dan agen AI Agen AI, integrasi Google Calendar, ringkasan rapat, saluran asinkron Rencana gratis tersedia; Mulai dari $16,99 per bulan per pengguna Descript Tim multimedia, pembuat konten, podcaster, dan editor video yang membutuhkan pengeditan audio/video berbasis teks dan transkripsi Penghapusan kata pengisi, kloning suara AI, pengeditan audio/video melalui transkrip Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $24 per bulan per pengguna Deepgram Kolaborasi tim, dukungan multibahasa, pengeditan langsung di browser, dan integrasi Transkripsi real-time, model yang dapat disesuaikan, identifikasi pembicara, integrasi API Gratis hingga kredit terbatas; Paket berbayar mulai dari $4.000 per tahun AssemblyAI Pengembang, ilmuwan data, dan tim yang membutuhkan pengenalan ucapan ke teks tingkat lanjut dengan analisis sentimen dan wawasan AI Dukungan multibahasa, ringkasan video, identifikasi pembicara, kosakata kustom, dan analisis sentimen Dapatkan kredit gratis hingga batas tertentu; Paket bayar per penggunaan mulai dari $0,15 per jam IBM Watson Speech to Text Perusahaan dan industri yang sangat diatur (kesehatan, keuangan, hukum) untuk transkripsi yang aman, dapat disesuaikan, dan sesuai dengan regulasi Model bahasa/akustik kustom, deployment on-premise/cloud, dukungan untuk berbagai dialek, dan identifikasi pembicara Gratis hingga kredit terbatas; Paket berbayar mulai dari $140/bulan Sonix. ai Podcaster, jurnalis, dan tim kecil yang membutuhkan transkripsi cepat, kolaboratif, dan berbasis browser Kolaborasi tim, dukungan multibahasa, pengeditan langsung di browser, integrasi Penggunaan platform gratis; Paket berbayar mulai dari $16,5 per bulan per pengguna Happy Scribe Pembuat konten, pendidik, dan tim kecil yang membutuhkan teks terjemahan multibahasa dan sinkronisasi subtitle yang mudah Sinkronisasi subtitle, dukungan multibahasa, deteksi pembicara, format ekspor Paket berbayar mulai dari $12 per 60 menit Turbo Scribe Startup, mahasiswa, dan usaha kecil yang membutuhkan transkripsi dan pembangkitan teks sederhana berbasis web Editor transkrip berbasis web, pengenalan pembicara, dukungan multi-bahasa Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Whisper AI?

Karyawan kehilangan lebih dari 258 jam setiap tahun akibat pekerjaan yang berulang dan rapat yang tidak perlu, dan dengan aktivitas kolaboratif yang meningkat sebesar 50%, angka tersebut bisa meningkat lebih tinggi lagi.

Alat transkripsi AI dapat membantu menghemat waktu yang terbuang dengan mengubah percakapan lisan menjadi teks yang dapat dicari dan diedit. Alih-alih memutar ulang rekaman panjang, Anda dapat menelusuri poin penting, berbagi wawasan, dan melanjutkan pekerjaan.

Jika Whisper AI belum memenuhi kebutuhan Anda, berikut ini yang perlu Anda cari dalam alternatif yang andal:

Kemudahan penggunaan : Antarmuka yang bersih, tidak memerlukan pengetahuan teknis

Akurasi tinggi : Mampu menangani kebisingan latar belakang, beberapa pembicara, dan aksen

Label pembicara : Secara otomatis menandai siapa yang mengatakan apa

Dukungan bahasa : Mendukung berbagai dialek dan tim global

Ringkasan AI : Mengambil poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan tindak lanjut

Pengeditan langsung di browser : Cari, sorot, dan bersihkan transkrip dengan cepat

Kolaborasi : Review dan berikan komentar bersama tim

Integrasi : Terhubung dengan Zoom, Notion, Google Drive, dan lainnya

Keamanan: Termasuk enkripsi dan kepatuhan terhadap GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan menyelesaikan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja. Alasan mungkin: Masalah keamanan! Pengguna mungkin tidak ingin membagikan data pengambilan keputusan yang sensitif dengan AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan membawa pemecahan masalah berbasis AI langsung ke ruang kerja aman Anda. Dari SOC 2 hingga standar ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif dengan aman di seluruh ruang kerja Anda.

Alternatif Terbaik untuk Whisper AI

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah panduan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang setelah Anda tahu seperti apa alternatif Whisper AI yang andal seharusnya, mari kita jelajahi opsi terbaik yang patut dipertimbangkan:

1. ClickUp (Terbaik untuk transkripsi yang efisien dan pelacakan tugas dalam satu platform)

Coba ClickUp secara gratis Transkripsikan rapat, ringkas diskusi, dan kelola semua konferensi Anda dengan mudah menggunakan ClickUp

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja. Ia menghilangkan kerumitan Whisper AI dengan fitur-fitur sederhana, kuat, dan lengkap, termasuk, namun tidak terbatas pada, transkripsi.

Ini adalah platform all-in-one yang terintegrasi secara mulus dengan alur kerja harian Anda, memproses rapat secara otomatis, dan mengorganisir semua diskusi, sorotan, dan tindakan yang perlu dilakukan dalam satu tempat.

ClickUp Ubah Suara Menjadi Teks

⭐️ Tingkatkan efisiensi bisnis Anda 10 kali lipat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX: asisten AI desktop yang super canggih yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda.

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Buat dan tugaskan tugas, tandai anggota tim Anda, kirim pesan, dan lakukan lebih banyak lagi menggunakan suara dan perintah bahasa alami yang sederhana

Pilih dari 40 bahasa yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dengan AI

Selain itu, dengan Brain MAX, Anda dapat

Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + internet

Gantikan puluhan alat AI terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi terintegrasi, kontekstual, dan siap untuk perusahaan untuk penulisan, pemrograman, manajemen proyek, dan banyak lagi

Penasaran bagaimana Talk to Text beroperasi di seluruh ruang kerja Anda? Tonton video di bawah ini:

ClickUp AI Notetaker

Sekarang, mari kita bahas alat transkripsi rapat super, ClickUp AI Notetaker.

Anda dapat menambahkan fitur ini ke pertemuan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda dan merekam audio dan video hingga satu jam. Fitur ini akan menerjemahkan percakapan dengan pengenalan pembicara dan cap waktu, menghasilkan transkrip yang dapat dicari dan langsung tersedia.

Transkrip rapat secara otomatis dengan ClickUp AI Notetaker

Tidak hanya itu. Notetaker juga membuat ringkasan cerdas, menyoroti poin penting, dan mengekstrak langkah selanjutnya, yang kemudian diubah menjadi daftar tugas dan bahkan tugas lengkap melalui ClickUp Tasks.

Dengan fitur ini, Anda dapat menugaskan pemilik, menetapkan prioritas, menyesuaikan atribut, dan membaginya menjadi daftar periksa atau subtugas untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

Ubah tugas-tugas menjadi tugas ClickUp yang dapat dilacak

Semua konten Anda—rekaman, transkrip, ringkasan, dan Tugas—disimpan langsung di ClickUp Docs pribadi Anda, sehingga tidak ada yang hilang dan semuanya mudah ditemukan nanti.

🎥 Tonton bagaimana AI Notetaker ClickUp mengubah rapat:

Anda juga dapat menggunakan templat catatan rapat berulang untuk mengatur agenda, melacak poin pembahasan, dan memantau tugas yang ditugaskan serta batas waktu.

Untuk alur kerja transkripsi khusus, ClickUp bahkan menyediakan templat Lingkup Pekerjaan Transkripsi Audio yang khusus. Templat ini memungkinkan Anda mengelola file, melacak data pembicara, dan beralih antara tampilan seperti Tabel, Kalender, dan Gantt.

ClickUp Brain

Selain transkripsi, Anda dapat melakukan banyak hal lain dengan ClickUp Brain. Mesin AI ini dapat merangkum dokumen lengkap atau teks terpilih di dalam Docs dan menghasilkan pembaruan progres cepat, memberikan ringkasan instan dari transkrip panjang atau catatan rapat.

Dengan cara ini, Brain memastikan semua tim tetap selaras dengan status proyek tanpa upaya manual.

Ringkas rapat, ambil wawasan, dan ubah poin tindakan menjadi Tugas dengan ClickUp Brain

Ingin menyiapkan tindak lanjut atau memperbaiki agenda rapat? ClickUp Brain juga bisa melakukannya. Aplikasi ini membantu merombak atau memperluas catatan Anda, mengorganisir pikiran Anda, dan memastikan transkrip Anda menjadi wawasan yang berguna dan dapat dibagikan. Anda bahkan dapat meminta aplikasi ini untuk mengekstrak bagian tertentu dari rapat atau menyarankan perbaikan pada agenda Anda.

Jadi, apakah Anda seorang kreator solo atau bagian dari tim yang bergerak cepat, ClickUp membantu Anda tetap terorganisir dan bertanggung jawab.

Integrasi ClickUp

Dengan lebih dari 1.000 integrasi ClickUp, termasuk Zoom, Microsoft Teams, dan UpMeet, alat ini dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja Anda yang sudah ada.

Sinkronkan alat rapat Anda dengan integrasi ClickUp untuk semua hal terkait rapat dalam satu tempat

Sinkronkan platform rapat favorit Anda, dan transkripsi real-time akan dimulai secara otomatis. Anda juga dapat mengimpor data rapat melalui alat seperti MeetGeek, yang secara otomatis menyinkronkan rekaman, sorotan, dan tindakan langsung ke ClickUp.

Singkatnya, ClickUp mengambil semua yang dilakukan Whisper AI dan mengembangkannya—mengotomatisasi bagian-bagian yang membosankan, terintegrasi dengan alat favorit Anda, dan mengubah percakapan menjadi tindakan. Ini adalah transkripsi, manajemen tugas, dan produktivitas—semua dalam satu platform yang powerful.

Fitur terbaik ClickUp

Kelola tugas rapat, tambahkan penugas, dan lacak kemajuan

Gunakan lebih dari 50 pemicu tindakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam rapat

Rencanakan jadwal rapat dengan mudah menggunakan Kalender AI ClickUp

Hubungkan tugas ke Docs, Chat, dan Whiteboards untuk alur kerja yang terintegrasi

Pantau kemajuan proyek secara real-time dengan dashboard ClickUp

Edit, tulis ulang, atau perluas catatan rapat menggunakan ClickUp Brain, membuat dokumentasi lebih ringkas dan dapat ditindaklanjuti

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna mungkin merasa fitur yang sangat lengkap ini sedikit membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan TrustRadius menyebutkan:

Kami menggunakannya untuk membantu dan mempercepat rapat harian kami dari ritual Scrum kami. Ini membantu saya memahami kemajuan sprint saya, kemajuan tugas-tugas saya, dan menjaga daftar tugas yang terorganisir untuk semua pekerjaan saya.

Kami menggunakannya untuk membantu dan mempercepat rapat harian kami dari ritual Scrum kami. Ini membantu saya memahami kemajuan sprint saya, kemajuan tugas-tugas saya, dan menjaga daftar tugas yang terorganisir untuk semua pekerjaan saya.

2. Google Cloud Speech-to-Text (Terbaik untuk tim global yang sering mengadakan pertemuan)

Butuh transkripsi cepat, akurat, dan skalabel tanpa beban teknis? Google Cloud Speech-to-Text mungkin menjadi pilihan yang tepat. Meskipun Whisper AI populer karena bersifat open-source dan gratis, namun memerlukan pengaturan manual, daya pemrosesan lokal, dan pemeliharaan berkelanjutan. Hal ini cocok untuk pengembang, tetapi tidak ideal jika Anda memiliki tim yang membutuhkan keandalan pada skala besar.

Google Speech-to-Text API mendukung transkripsi real-time dan batch, pemisahan pembicara, dan akurasi tinggi, bahkan dalam lingkungan berisik. API ini juga dilengkapi dengan infrastruktur, keamanan, dan peningkatan AI dari Google yang sudah terintegrasi.

Fitur terbaik Google Cloud Speech-to-Text

Akses pengenalan suara dalam lebih dari 125 bahasa dan variannya

Gunakan model Chirp canggih Google untuk akurasi yang lebih baik

Transkripsikan audio secara real-time atau dalam batch

Aktifkan tanda baca otomatis untuk transkrip yang lebih rapi

Atasi kebisingan latar belakang dengan ketahanan kebisingan bawaan

Pisahkan saluran audio multiple untuk percakapan yang lebih jelas

Batasan Google Cloud Speech-to-Text

Alternatif Whisper AI ini membatasi sesi streaming hingga lima menit dengan ukuran pesan 25 KB

Hanya mendukung format audio tertentu, seperti 16-bit PCM WAV

Harga Google Cloud Speech-to-Text

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4.6/5 bintang (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta menarik: Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (ADA) dan Komisi Komunikasi Federal (FCC) mewajibkan stasiun penyiaran di Amerika Serikat untuk menyertakan teks tertutup (closed captioning) guna memastikan aksesibilitas bagi penonton dengan gangguan pendengaran.

3. Otter. ai (Terbaik untuk menggunakan agen transkripsi AI untuk berbagai kasus penggunaan)

melalui Otter AI

Berbeda dengan Whisper AI, yang memungkinkan Anda mentranskripsi file yang direkam, Otter dirancang untuk pertemuan langsung dan kolaboratif.

Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, serta secara otomatis bergabung dalam panggilan, sinkronisasi dengan kalender Anda, dan berbagi catatan rapat dengan rekan tim. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk tim hybrid, konsultan, dan siapa pun yang sering menghadiri rapat berturut-turut di mana kehadiran tidak selalu terjamin.

Anda juga dapat menggunakan agen AI yang diaktifkan oleh suara untuk mengajukan pertanyaan tentang percakapan sebelumnya dan mendapatkan ringkasan pertemuan. Selain itu, platform ini menyediakan saluran yang terintegrasi dengan pembaruan asinkron, ideal untuk tim jarak jauh yang bekerja di zona waktu yang berbeda.

Fitur terbaik Otter. ai

Buat ringkasan rapat otomatis, termasuk poin penting dan tindakan yang harus dilakukan

Integrasikan dengan Google Calendar untuk secara otomatis menambahkan catatan rapat Otter ke acara

Akses Otter.ai melalui web, aplikasi Android, iOS, dan ekstensi Chrome untuk fleksibilitas

Gunakan empat agen berbeda untuk penjualan, perekrutan, pendidikan, dan media

Transkripsikan audio dalam bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol, untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam

Batasan Otter.ai

Akurasi transkripsi dapat menurun pada audio yang kompleks, aksen yang berat, atau beberapa pembicara

Bahkan paket Bisnis memiliki batas 6.000 menit transkripsi per bulan dan 4 jam per percakapan

Harga Otter.ai

Basic: Gratis selamanya

Pro: $16,99 per pengguna per bulan

Bisnis: $30 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Otter.ai

G2: 4.3/5 bintang (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 bintang (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Dulu saya biasa mencatat secara manual atau mendengarkan rekaman rapat untuk membuat MOM, tapi tidak lagi. Baru-baru ini, saya menemukan Otter.ai melalui salah satu rekan kerja saya, dan sejak itu, beban kerja saya terkait MOM dan semua hal lainnya menjadi sangat mudah. Aplikasi ini mencatat semua poin penting dan pada akhirnya memberikan ringkasan singkat tentang seluruh pertemuan. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikannya di tim saya. Kami menggunakannya di semua pertemuan untuk mencatat.

Dulu saya biasa mencatat secara manual atau mendengarkan rekaman rapat untuk membuat MOM, tapi tidak lagi. Baru-baru ini, saya menemukan Otter.ai melalui salah satu rekan kerja saya, dan sejak itu, beban kerja saya terkait MOM dan semua hal lainnya menjadi sangat mudah. Aplikasi ini mencatat semua poin penting dan pada akhirnya memberikan ringkasan singkat tentang seluruh pertemuan. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikannya di tim saya. Kami menggunakannya di semua pertemuan untuk mencatat.

4. Descript (Terbaik untuk manajemen proyek multimedia)

melalui Descript

Whisper AI adalah alat open-source utama untuk transkripsi offline dan menjadi solusi saat Anda memerlukan pengaturan teknis dan pengeditan manual. Hal ini menjadi kendala besar saat Anda perlu mentranskripsi file dalam jumlah besar. Descript, di sisi lain, memungkinkan Anda mengedit audio dan video langsung di situs dengan hanya mengedit transkrip teks.

Dengan begitu, Anda dapat membersihkan transkrip dan audio atau video tanpa perlu usaha ekstra atau pengetahuan teknis editing.

Selain itu, fitur kolaborasi real-time dan penghapusan kata pengisi yang didukung AI membuat perangkat lunak transkripsi ini menjadi pilihan yang kuat bagi kreator dan tim yang menginginkan alur kerja cepat dan rapi tanpa perlu coding atau alat tambahan.

Fitur terbaik Descript

Edit audio dan video dengan mudah hanya dengan mengedit transkrip teks

Gunakan kloning suara AI dengan Overdub dan tingkatkan kualitas audio dengan Studio Sound

Hapus kata-kata pengisi secara otomatis

Edit beberapa trek audio dan video secara bersamaan

Rekam layar dan webcam langsung di dalam aplikasi

Sinkronkan transkrip secara otomatis dengan garis waktu video

Batasan Descript

Alat transkripsi ini memiliki kurva pembelajaran yang curam

Anda mungkin mengalami perlambatan saat mentranskripsi file video berukuran besar

Harga Descript

Gratis

Pengguna Hobi: $24 per pengguna per bulan

Pencipta: $35 per pengguna per bulan

Bisnis: $65 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Descript

G2: 4.6/5 bintang (770+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 bintang (170+ ulasan)

👀 Tahukah Anda? Satu dari tiga pengembang melaporkan menemukan halusinasi dalam hampir setiap transkrip dari 26.000 transkrip yang mereka hasilkan menggunakan Whisper AI.

5. Deepgram (Terbaik untuk transkripsi file audio dan video dengan aksen yang kuat)

melalui Deepgram

Deepgram menggabungkan model deep learning canggih dengan pipeline yang dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan audio unik di industri Anda. Berbeda dengan Whisper AI, yang sering memerlukan pengaturan manual dan kesulitan dengan audio berisik atau spesifik, perangkat lunak ini menyediakan transkripsi yang sangat cepat dan akurat.

Fitur bawaan seperti pemisahan pembicara, pemrosesan real-time, dan pemformatan cerdas memastikan alur kerja Anda lancar dan bebas kesalahan.

Deepgram menawarkan infrastruktur yang skalabel dan latensi rendah, dirancang untuk pengguna dengan volume tinggi, menjadikannya pilihan unggul untuk perusahaan. Meskipun Whisper AI sangat baik untuk pengembang dan peneliti yang sedang bereksperimen dengan transkripsi,

Fitur terbaik Deepgram

Dukungan untuk model yang dapat disesuaikan untuk audio spesifik industri

Proses audio berisik atau dengan beberapa pembicara dengan akurat

Integrasikan melalui API dengan berbagai platform dan alur kerja

Akses kecerdasan audio untuk menghasilkan ringkasan dari rapat dan panggilan

Buat kunci API untuk implementasi internal

Batasan Deepgram

Anda mendapatkan batasan koneksi simultan pada beberapa model

Beberapa fitur, seperti Aura-2, tidak tersedia untuk API streaming

Harga Deepgram

Bayar Sesuai Penggunaan: Dapatkan kredit gratis hingga $200 dan bayar sesuai penggunaan

Pertumbuhan: $4.000/tahun

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Deepgram

G2: 4.6/5 bintang (270+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

6. AssemblyAI (Terbaik untuk analisis sentimen dalam transkripsi)

melalui AssemblyAI

Jika proses implementasi multi-langkah Whisper AI terlalu rumit untuk tim kecil Anda, AssemblyAI adalah alternatif yang solid dengan API speech-to-text yang sangat baik.

Berbeda dengan model open-source Whisper AI, AssemblyAI menawarkan platform berbasis cloud yang sepenuhnya dikelola, yang menyediakan transkripsi dan fitur canggih seperti moderasi konten, analisis sentimen, deteksi topik, dan ringkasan.

Anda dapat melakukan peningkatan model secara berkelanjutan, mengakses skalabilitas tingkat perusahaan, dan memanfaatkan wawasan AI tambahan di luar pengenalan suara dasar.

Fitur terbaik AssemblyAI

Dukungan untuk lebih dari 99 bahasa dengan deteksi bahasa otomatis

Identifikasi dan labelkan pembicara yang berbeda dengan fitur speaker diarization

Sediakan transkripsi streaming real-time dengan latensi rendah

Akses alat kecerdasan buatan seperti ringkasan video AI , analisis sentimen, deteksi topik, dan pengeditan data pribadi (PII)

Izinkan penggunaan kosakata yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan akurasi transkripsi

Batasan AssemblyAI

Transkripsi streaming hanya tersedia untuk pengguna berbayar, dengan maksimum 100 sesi bersamaan

Anda memiliki batasan 30 permintaan LeMUR per menit pada paket berbayar

Harga AssemblyAI

Gratis: Hingga $50 kredit

Bayar sesuai penggunaan: Mulai dari $0,15 per jam

Kustom: Harga kustom

Ulasan dan peringkat AssemblyAI

G2: 4.6/5 bintang (50+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

👀 Tahukah Anda? 56% eksekutif tidak yakin atau tidak tahu apakah perusahaan mereka memiliki standar etika yang mengatur penggunaan AI.

7. IBM Watson Speech to Text (Terbaik untuk industri yang sangat diatur)

melalui IBM Watson Speech to Text

Apakah Anda bosan dengan alat pengenalan suara ke teks generik yang kesulitan memahami istilah teknis industri atau data sensitif? IBM Watson Speech to Text dirancang untuk lingkungan berisiko tinggi di mana akurasi, keamanan data, dan kinerja spesifik domain sangat kritis.

Baik Anda sedang mentranskripsi diktat medis, panggilan keuangan, atau persidangan hukum, alat IBM ini menyesuaikan diri dengan kosakata khusus, mendukung pemformatan cerdas, dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan perusahaan.

Berbeda dengan Whisper AI, IBM Watson mendukung penyesuaian domain, menawarkan kepatuhan yang lebih kuat untuk industri yang diatur, dan memberikan fleksibilitas deployment, baik di cloud maupun on-premises. Jika proyek Anda membutuhkan lebih dari sekadar transkripsi umum, Watson menyediakan kedalaman dan kontrol yang tidak Anda dapatkan dengan Whisper.

Fitur terbaik IBM Watson Speech to Text

Dapatkan kosakata khusus industri dengan model bahasa dan akustik yang disesuaikan

Akses transkripsi real-time dan batch untuk fleksibilitas

Dapatkan fitur pemisahan pembicara untuk mengidentifikasi dan memberi label pada pembicara yang berbeda

Aktifkan streaming dengan latensi rendah dan akurasi tinggi

Sediakan deployment on-premise atau cloud untuk kontrol yang lebih baik

Batasan IBM Watson Speech to Text

Alat ini memerlukan pengaturan yang kompleks dan pelatihan untuk penggunaan optimal di bidang-bidang khusus

Harganya bisa lebih mahal daripada alternatif open-source lainnya

Harga IBM Watson Speech to Text

Paket Lite: Gratis untuk 500 menit per bulan

Paket Plus: Mulai dari USD 140 per bulan

Premium: Harga khusus

Paket Deploy Anywhere: Harga kustom

Ulasan dan penilaian IBM Watson Speech to Text

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watson Speech to Text?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

IBM Watson Speech to Text adalah perangkat lunak yang sangat baik untuk mengembangkan aplikasi yang mengubah ucapan manusia menjadi teks. IBM Watson tidak hanya mendukung bahasa Inggris, tetapi juga banyak bahasa lain seperti Jepang, Spanyol, Prancis, dan banyak lagi. Penggunaannya sangat mudah: cukup rekam ucapan menggunakan mikrofon, dan IBM Watson akan mengenali ucapan tersebut dan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengubahnya menjadi teks. Kita dapat dengan mudah mengintegrasikan layanan Watson Speech to Text ke dalam aplikasi kita menggunakan Mobile SDK dan REST API.

IBM Watson Speech to Text adalah perangkat lunak yang sangat baik untuk mengembangkan aplikasi yang mengubah ucapan manusia menjadi teks. IBM Watson tidak hanya mendukung bahasa Inggris, tetapi juga banyak bahasa lain seperti Jepang, Spanyol, Prancis, dan banyak lagi. Penggunaannya sangat mudah: cukup rekam ucapan menggunakan mikrofon, dan IBM Watson akan mengenali ucapan tersebut dan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengubahnya menjadi teks. Kita dapat dengan mudah mengintegrasikan layanan Watson Speech to Text ke dalam aplikasi kita menggunakan Mobile SDK dan REST API.

8. Sonix. ai (Terbaik untuk podcaster, jurnalis, dan peneliti)

melalui Sonix AI

Sonix. ai menyediakan platform transkripsi berbasis web yang intuitif, memungkinkan pengguna mengunggah audio atau video dan mendapatkan transkrip berkualitas tinggi dalam hitungan menit tanpa memerlukan keahlian teknis.

Meskipun Whisper AI sangat bagus untuk pengembang yang menginginkan mesin transkripsi open-source, Sonix dirancang untuk profesional yang membutuhkan hasil yang andal dengan cepat. Kecepatan, akurasi, dan fitur pengeditan dan kolaborasi yang kuat membuatnya menjadi alat transkripsi AI populer dan alternatif Whisper.

Fitur terbaik Sonix. ai

Transkripsikan file audio dan video secara otomatis dalam lebih dari 40 bahasa

Edit transkrip langsung di browser Anda dengan antarmuka yang intuitif

Ambil catatan dari video dan labelkan pembicara untuk membedakan antara suara yang berbeda

Cari transkrip dengan mudah menggunakan tanda waktu dan kata kunci

Integrasikan dengan alat seperti Zoom, Google Drive, dan Dropbox

Lindungi data Anda dengan penyimpanan cloud yang aman dan kontrol akses

Batasan Sonix. ai

Anda tidak dapat menggunakan Sonix secara offline, karena layanan ini memerlukan koneksi internet untuk semua proses pengolahan

Opsi transkripsi real-time terbatas

Harga Sonix. ai

Standar : Penggunaan platform gratis + $10 per jam untuk terjemahan dan transkripsi, masing-masing

Premium : $16,5 per bulan per pengguna + $5 per jam untuk terjemahan dan transkripsi, masing-masing

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Sonix. ai

G2: 4.7/5 bintang (20+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 bintang (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sonix. ai?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Setelah mengunggah file audio/video, sistem akan secara otomatis mengonversinya menjadi teks, dan hasilnya cukup akurat. Alat ini benar-benar menghemat waktu saya dalam menerjemahkan file audio dan video secara manual. Selain itu, Anda juga dapat mengunggah file langsung dari aplikasi penyimpanan cloud seperti Google Drive dan Dropbox.

Setelah mengunggah file audio/video, sistem akan secara otomatis mengonversinya menjadi teks, dan hasilnya cukup akurat. Alat ini benar-benar menghemat waktu saya dalam menerjemahkan file audio dan video secara manual. Selain itu, Anda juga dapat mengunggah file langsung dari aplikasi penyimpanan cloud seperti Google Drive dan Dropbox.

9. Happy Scribe (Terbaik untuk menghasilkan teks terjemahan multibahasa untuk video media sosial)

melalui Happy Scribe

Happy Scribe adalah alternatif Whisper yang siap digunakan, dirancang untuk pembuat konten, pendidik, dan tim di seluruh dunia. Ia menawarkan terjemahan suara dalam lebih dari 120 bahasa, dan berbeda dengan Whisper AI, ia menyediakan antarmuka yang sederhana, deteksi pembicara, dan sinkronisasi subtitle otomatis tanpa memerlukan pemrograman.

Singkatnya, jika Anda mencari solusi transkripsi plug-and-play dengan akurasi tinggi, Happy Scribe adalah pilihan ideal untuk Anda.

Fitur terbaik Happy Scribe

Transkripsikan file audio dan video secara otomatis dalam lebih dari 120 bahasa

Gunakan AI untuk catatan rapat dan akses pengenalan suara untuk mendeteksi dan memberi label pada beberapa pembicara secara otomatis

Buat dan sinkronkan subtitle dan teks terjemahan untuk video

Pilih antara transkripsi yang dihasilkan oleh AI dan transkripsi yang dibuat oleh manusia sesuai dengan kebutuhan Anda

Integrasikan dengan platform populer seperti YouTube, Zoom, dan Dropbox

Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk Word, PDF, SRT, dan VTT

Batasan Happy Scribe

Anda mungkin mengalami penurunan akurasi dengan kualitas audio yang buruk atau aksen yang kuat.

Ini tidak dirancang untuk integrasi yang intensif dengan pengembang

Harga Happy Scribe

Starter: Mulai dari $12 per 60 menit

Lite: $9/bulan

Pro: $29/bulan

Bisnis: $89/bulan

Ulasan dan penilaian Happy Scribe

G2: 4.8/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)

🧠 Fakta menarik: Episode The French Chef with Julia Child yang ditayangkan oleh PBS adalah program televisi pertama yang dilengkapi dengan teks tertutup.

10. TurboScribe (Terbaik untuk transkripsi rapat sehari-hari dan pembangkitan teks subtitle)

melalui TurboScribe

Whisper AI menawarkan pemrosesan lokal, yang dapat menjadi tantangan bagi kreator kecil, mahasiswa, dan startup. TurboScribe adalah alternatif yang lebih sederhana yang dapat digunakan oleh bisnis untuk ringkasan catatan AI, kreator untuk menghasilkan teks terjemahan, dan mahasiswa untuk transkripsi kuliah.

Alat ini menyediakan transkripsi berbasis cloud dengan fitur pengeditan canggih, pengenalan pembicara, dan dukungan multi-bahasa, semuanya dapat diakses melalui antarmuka web yang sederhana.

Fitur terbaik TurboScribe

Transkripsikan file audio dan video dengan cepat menggunakan akurasi yang didukung oleh kecerdasan buatan

Dukungan untuk multiple bahasa untuk kebutuhan transkripsi global

Identifikasi dan labelkan pembicara yang berbeda secara otomatis

Edit transkrip dengan mudah menggunakan editor web yang intuitif

Buat tanda waktu untuk navigasi yang mudah dalam transkrip

Ekspor transkrip dalam berbagai format seperti TXT, PDF, dan DOCX

Batasan TurboScribe

Kurang memiliki kustomisasi lanjutan untuk model AI

API dan integrasi untuk pengembang lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa pesaing, sehingga ilmuwan data dan pengembang disarankan untuk mencari opsi lain

Harga Turbo Scribe

Transkrip gratis hingga 3 per hari*

TurboScribe Unlimited: $20/bulan

Ulasan dan peringkat Turbo Scribe

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Beberapa alat menawarkan transkripsi akurat tetapi kurang fitur kolaborasi. Yang lain menyediakan ringkasan cepat tetapi kurang memadai saat harus mengubah wawasan menjadi tindakan. Meskipun Whisper AI sangat powerful, alat ini lebih ditujukan untuk pengembang, bukan tim yang membutuhkan hasil cepat.

Jika Anda bosan menggunakan berbagai alat yang berbeda, pilih saja ClickUp. Di sini, Anda dapat merekam pertemuan, menerjemahkan percakapan secara otomatis, menghasilkan ringkasan yang didukung AI, dan mengubah diskusi menjadi tugas secara instan, semuanya dalam satu tempat.

Dengan ClickUp Brain Max, Anda tidak hanya mendapatkan transkripsi. Anda mendapatkan asisten cerdas yang mencatat tindakan yang perlu dilakukan, menjawab pertanyaan lanjutan, dan menjaga tim Anda tetap terkoordinasi. Gabungkan dengan ClickUp AI Notetaker, dan Anda tidak akan pernah melewatkan detail apa pun lagi, karena setiap panggilan dan percakapan secara otomatis didokumentasikan dan siap digunakan.

Daftar dengan ClickUp dan tingkatkan transkripsi, catatan, dan kolaborasi tim Anda ke level berikutnya!