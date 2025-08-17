10 Template Latihan Notion Gratis untuk Melacak Tujuan Kebugaran Anda

Anda bermimpi. Anda merencanakan. Anda mencapainya. Akan ada rintangan. Akan ada yang meragukan. Akan ada kesalahan. Tapi dengan kerja keras, keyakinan, kepercayaan diri, dan kepercayaan pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, tidak ada batasan.

Jika Anda bosan bolak-balik antara aplikasi dan buku catatan yang setengah terisi untuk mencatat latihan Anda, Anda mungkin tidak sendirian. Bagaimana cara mengatasinya? Baik Anda mengikuti program latihan sederhana 3 hari atau menggabungkan latihan kekuatan, kardio, dan mobilitas sepanjang minggu, template yang tepat membantu Anda tetap terorganisir dan melacak kemajuan dengan mudah.

Masuk ke templat latihan Notion, yang mengatur semuanya—latihan, repetisi, hari istirahat, dan pelacakan kemajuan—ke dalam satu ruang yang rapi.

Pemula mungkin akan mendapat manfaat dari 'aturan 3-3-3,' sementara atlet yang lebih berpengalaman dapat memilih pembagian latihan atas/bawah atau push-pull-leg. Apapun pilihannya, tujuan kebugaran Anda tidak perlu tersembunyi di balik kekacauan.

Baca selengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang template latihan Notion gratis yang dirancang untuk mendukung seluruh perjalanan kebugaran Anda. Selain itu, jelajahi template latihan alternatif yang hebat dari ClickUp, aplikasi semuanya untuk pekerjaan!

🔎 Tahukah Anda? Salah satu aplikasi pelacak kebugaran pertama di Apple App Store bernama ‘Fit Phone’!

Apa yang Membuat Template Latihan Notion yang Baik?

Template latihan Notion yang baik membantu Anda mencatat latihan, melacak kemajuan, dan tetap konsisten dengan program latihan Anda. Template tersebut harus mencakup semua area inti dari rutinitas kebugaran Anda dengan cara yang jelas dan mudah diperbarui.

Tata letak jadwal mingguan: Cari templat yang menampilkan latihan sepanjang minggu agar Anda dapat mengikuti rutinitas terstruktur 💪

Penandaan kelompok otot: Pilih templat latihan Notion yang mengelompokkan latihan berdasarkan kelompok otot untuk menjaga keseimbangan latihan 🏋️

Perpustakaan Latihan : Cari template yang memiliki daftar gerakan favorit dengan instruksi dan petunjuk bentuk 💪

Pelacak latihan: Pilih templat yang mencatat set, repetisi, dan berat untuk setiap sesi untuk melacak kemajuan Anda seiring waktu 🏋️

Pengecekan kemajuan: Pilih templat latihan Notion yang dilengkapi dengan bagian untuk pengukuran tubuh, PR, atau foto untuk memantau perubahan 💪

Pelacak hari istirahat: Pilih templat latihan Notion yang membantu Anda merencanakan hari istirahat agar tidak kelebihan latihan atau kehilangan momentum 🏋️

Bagian perencanaan makanan: Pilih templat yang membantu mengatur nutrisi Anda untuk mendukung tujuan latihan Anda 💪

Blok templat yang dapat disalin: Gunakan templat yang dapat menduplikasi rutinitas dengan mudah tanpa perlu memasukkan data ulang setiap minggu 🏋️

Integrasi dengan pelacak kebiasaan: Prioritaskan templat latihan Notion yang sinkronisasi latihan dengan kebiasaan harian untuk tetap konsisten 💪

🧠 Fakta Menarik: Pasar 'Smart bands' diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,4 miliar dolar AS antara tahun 2024 dan 2029, dengan peningkatan pendapatan global hampir 28%.

10 Template Latihan Notion Gratis untuk Tujuan Kebugaran Anda

Notion memudahkan Anda untuk memberikan struktur pada rutinitas kebugaran Anda—jika Anda menggunakan templat yang tepat. Berikut ini 10 templat latihan Notion yang mencakup segala hal mulai dari pembagian latihan kekuatan hingga catatan nutrisi.

1. Template Tantangan Makan Sehat 21 Hari Notion

melalui Notion

Template Tantangan Makan Sehat 21 Hari Notion berfokus pada pola makan terstruktur dan pemantauan hidrasi untuk membantu meningkatkan energi, konsentrasi, dan hasil fisik. Template rencana latihan Notion ini bukan hanya tentang latihan—tetapi tentang memperbaiki apa yang menjadi bahan bakar tubuh Anda.

Template ini memandu Anda melalui proses pencatatan makanan selama 3 minggu, dilengkapi dengan pelacakan mood dan kemajuan untuk dukungan tambahan. Grafik menyesuaikan dengan perilaku Anda, sehingga memudahkan pelacakan kemajuan tanpa harus terlalu fokus pada angka.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat makanan harian dan asupan cairan Anda dalam dashboard yang jelas

Pantau asupan gula olahan melalui grafik dinamis

Refleksikan kebiasaan makan Anda menggunakan prompt jurnal bawaan

Hubungkan nutrisi dengan pola energi dan mood

Ideal untuk: Siapa saja yang ingin meningkatkan rutinitas kebugaran mereka dengan serius dalam hal nutrisi dan perencanaan makanan di dalam Notion.

💡 Tips Pro: Jika Anda pernah bingung berpikir, “Apa yang harus saya fokuskan hari ini?” ClickUp Brain siap membantu. Anda dapat menggunakan Brain untuk membuat rencana harian berdasarkan tujuan kebugaran Anda yang lebih luas. Misalnya, Anda dapat meminta Brain untuk membuat jadwal latihan 4 hari atau membagi latihan mobilitas Anda menjadi tugas harian.

2. Template Pelacak Kesehatan dan Kalori Notion (CICO)

melalui Notion

Template Pelacak Kesehatan dan Kalori Notion (CICO) membantu Anda tetap terorganisir dengan sistem pencatatan harian dan mingguan yang sederhana, yang menunjukkan bagaimana asupan Anda sesuai dengan tujuan Anda.

Tidak ada basis data makanan bawaan, yang sebenarnya membuatnya lebih cepat jika Anda sudah mengetahui makro Anda atau menggunakan kalkulator eksternal. Aplikasinya bersih, didukung oleh perhitungan matematis, dan dirancang untuk efisiensi. Dashboard diperbarui secara otomatis menggunakan rumus, sehingga Anda selalu tahu posisi Anda di akhir hari.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat makanan dan kalori setiap hari tanpa ribet

Tetapkan tujuan asupan mingguan dan lihat tren Anda berubah

Pantau perubahan berat badan menggunakan catatan mingguan

Gunakan sistem berbasis rumus untuk mengurangi waktu pelacakan

Ideal untuk: Individu yang mencari pelacak kalori minimalis yang berfokus pada penurunan atau penambahan berat badan, tanpa gangguan yang tidak perlu.

📮 ClickUp Insight: Kesehatan dan kebugaran adalah tujuan pribadi utama bagi responden survei kami; namun, 38% mengaku tidak secara konsisten melacak kemajuan mereka. 🤦 Ada selisih yang besar antara niat dan tindakan! ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan rutinitas kebugaran Anda dengan templat Pelacak Kebiasaan dan Tugas Berulang yang khusus. Bayangkan dengan mudah membangun rutinitas tersebut, mencatat setiap latihan, dan mempertahankan streak meditasi yang kuat. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas hingga 2 kali lipat—karena menjaga fokus dimulai dengan melihat tujuan yang jelas.

3. Template Tantangan Notion 75 Soft

Template Tantangan 75 Soft Notion dirancang untuk mereka yang mengejar konsistensi daripada kekacauan. Dirancang khusus untuk Tantangan 75 Soft, template ini menawarkan tata letak terstruktur namun fleksibel untuk membantu Anda membangun disiplin harian dalam latihan, hidrasi, membaca, dan nutrisi.

Dashboard-nya bersih, dapat disesuaikan, dan dirancang untuk membantu Anda tetap bertanggung jawab dengan daftar tugas harian dan refleksi mingguan. Ini bukan hanya tentang berolahraga—ini tentang membangun kebiasaan yang mendukung perjalanan kebugaran Anda.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat latihan harian, makanan, hidrasi, dan kebiasaan membaca Anda

Lacak berat badan, langkah, dan pencapaian tujuan dalam satu dasbor

Refleksikan diri setiap minggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk meningkatkan mindset dan motivasi

Tetap konsisten dengan pelacak latihan minimalis dan visual

Ideal untuk: Siapa pun yang berkomitmen pada rencana pembentukan kebiasaan terstruktur yang menggabungkan kebugaran, nutrisi, dan fokus mental—semua dalam Notion.

4. Pelacak Penurunan Berat Badan Notion – Template Transformasi Tubuh

melalui Notion

Dirancang khusus untuk penurunan berat badan, Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template menyediakan dashboard yang bersih untuk menetapkan tujuan, mencatat berat badan harian, melacak perubahan secara visual, dan mempertahankan motivasi melalui foto progres dan statistik mingguan.

Template ini menggunakan grafik bawaan Notion untuk mengubah input Anda menjadi motivasi visual, membantu Anda tetap fokus tanpa perlu mengontrol setiap detail.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Bagi tujuan penurunan berat badan Anda menjadi target harian dan mingguan

Catat pengukuran tubuh, berat badan, dan foto progres Anda di satu tempat

Lihat tren secara instan dengan grafik yang dihasilkan otomatis oleh Notion

Kurangi rasa kewalahan dengan menggunakan pencatatan satu klik menggunakan tombol Notion

Ideal untuk: Pengguna yang serius dalam melacak kemajuan dengan format visual, terutama mereka yang fokus pada penurunan berat badan dan perubahan komposisi tubuh.

5. Notion Workout → Template Perencana + Pelacak

melalui Notion

Template Latihan Notion → Planner + Tracker adalah jenis template latihan Notion yang menggantikan tiga aplikasi berbeda. Template ini menggabungkan pelacakan kelompok otot, pencatatan kemajuan, dan perencanaan split menjadi satu dasbor.

Baik Anda melakukan latihan push/pull/legs atau kombinasi kustom, tata letak ini memberikan Anda kendali penuh tanpa membuatnya terlalu rumit. Selain itu, template ini juga dilengkapi dengan bagian untuk mencatat pengukuran tubuh, menganalisis statistik, dan menyempurnakan struktur latihan Anda seiring waktu.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur latihan Anda berdasarkan pembagian, hari, dan kelompok otot yang ditargetkan

Catat set, repetisi, dan beban dalam pelacak latihan yang detail

Catat pengukuran tubuh Anda untuk membandingkan statistik sebelum dan setelah

Analisis frekuensi dan volume latihan seiring waktu

Ideal untuk: Atlet angkat beban yang menginginkan rencana latihan berbasis data yang mencakup semua aspek—mulai dari pembagian latihan, pelacakan kelompok otot, hingga statistik fisik.

🧠 Fakta Menarik: Pasar perangkat pelacak kebugaran yang dikenakan di pergelangan tangan diperkirakan mencapai $22,8 miliar pada tahun 2024, dan banyak pengguna mengandalkan templat atau aplikasi yang terhubung untuk mencatat latihan, makanan, dan kemajuan secara manual.

6. Template Pelacak Berat Badan Notion

melalui Notion

Template Pelacak Berat Badan Notion menjaga kesederhanaan: lacak berat badan Anda, catat pengukuran tubuh, dan lihat perubahan tubuh Anda seiring waktu. Capai potensi penuh Anda melalui foto progres dan input pengukuran, sehingga lebih berguna daripada sekadar angka di timbangan.

Jika Anda tidak membutuhkan rencana latihan yang komprehensif dan ingin melihat hasil yang jelas, ini adalah pilihan yang tepat.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Masukkan berat badan Anda setiap hari atau setiap minggu dalam kilogram atau pon

Unggah foto perkembangan tubuh Anda dalam satu dashboard

Catat pengukuran seperti lingkar pinggang, dada, dan pinggul

Bandingkan perubahan seiring waktu dengan visual yang sederhana

Ideal untuk: Siapa pun yang fokus pada pemantauan berat badan—baik sedang diet atau membangun otot—dan ingin sistem yang praktis di dalam Notion.

💡 Tips Pro: Gunakan emoji atau kode warna untuk intensitas latihan. Tandai hari latihan ringan, sedang, dan berat dengan simbol atau tag warna yang berbeda. Hal ini memberikan petunjuk visual cepat dan membuat templat terasa kurang seperti spreadsheet.

7. Template Notion untuk Melacak Perjalanan Penurunan Berat Badan Anda

melalui Notion

Template Pelacakan Perjalanan Penurunan Berat Badan Notion ini berfokus pada hal-hal esensial—berat badan, kalori, latihan, dan pelacakan kemajuan—disusun dengan cara yang terasa mudah dikelola dan memotivasi.

Dirancang untuk mereka yang ingin tetap konsisten dengan rutinitas tanpa terjebak dalam angka-angka. Tampilan yang bersih dan minimalis membuat pembaruan catatan latihan terasa seperti kebiasaan, bukan tugas yang membosankan.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat berat badan dan asupan kalori harian Anda

Tetapkan tujuan sederhana dan lacak kebiasaan yang mendukungnya

Lihat konsistensi latihan Anda dengan sekilas

Lacak kemajuan keseluruhan dengan penanda visual

Ideal untuk: Siapa saja yang ingin memiliki pelacak kebugaran sederhana dan efektif untuk mendukung penurunan berat badan jangka panjang tanpa ribet.

8. Notion Diet & Meal Planner | Template Pelacak Makro

melalui Notion

Template Perencana Diet & Makanan Notion | Pelacak Makro memungkinkan Anda menetapkan tujuan kalori dan makro spesifik, lalu membuat menu dari bahan-bahan yang secara otomatis menghitung totalnya.

Ini adalah kalkulator makro yang bersih dan terintegrasi dengan alat perencanaan makanan. Tambahkan makanan, lihat statistiknya diperbarui secara instan, dan sesuaikan porsi Anda secara real-time. Ada juga tampilan daftar belanja khusus untuk memastikan belanja bahan makanan Anda sesuai dengan rencana Anda.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Buat menu makanan menggunakan basis data bahan kustom dengan makro

Lacak asupan protein, karbohidrat, lemak, dan kalori total setiap hari

Buat daftar belanja dinamis yang terhubung dengan rencana Anda

Pantau tujuan nutrisi Anda dan sesuaikan menu makanan di mana saja

Ideal untuk: Siapa saja yang ingin menyederhanakan perencanaan makanan sambil tetap fokus pada target makro dan kalori.

🧠 Fakta Menarik: Pelacak kebugaran seperti Fitbit terjual 6,6 juta unit pada tahun 2023, tetapi mereka masih memerlukan aplikasi pendamping atau template untuk mengubah data mentah menjadi rencana kebugaran yang dapat diterapkan.

9. Template Pelacak Kesehatan dan Kebiasaan Notion

melalui Notion

Template Pelacak Kesehatan dan Kebiasaan Notion dirancang untuk membantu Anda mencatat rutinitas harian, obat-obatan, dan gejala, sambil melacak apa yang efektif seiring waktu. Template ini menempatkan kebiasaan kesehatan Anda di pusat perhatian tanpa membebani Anda dengan fitur tambahan yang tidak perlu.

Template ini dirancang dengan fokus pada kesederhanaan, sehingga mudah diperbarui secara konsisten. Template ini sangat berguna jika Anda sedang mengelola rutinitas kesehatan mental dan fisik sekaligus, dan ingin memahami dengan jelas bagaimana kebiasaan berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Pantau kebiasaan kesehatan harian Anda dengan tampilan status visual

Lacak obat-obatan dan gejala sepanjang minggu

Pantau konsistensi kebiasaan Anda melalui statistik bawaan

Sesuaikan rutinitas harian Anda dengan tujuan kesehatan yang lebih luas

Ideal untuk: Orang yang mengelola rutinitas kebugaran bersama dengan tujuan kesehatan atau medis, dan yang menginginkan sistem yang mudah digunakan untuk melacak kebiasaan di dalam Notion.

10. Template Pelacakan Berat Badan Notion

melalui Notion

Template Pelacakan Berat Badan Notion menyederhanakan pelacakan hingga hal-hal esensial—catatan mingguan, tampilan bulanan, dan visual yang bersih. Cukup masukkan berat badan mingguan Anda, dan tata letak akan membantu Anda mengidentifikasi tren dan tetap bertanggung jawab.

Template ini ideal untuk penggunaan jangka panjang, baik Anda sedang dalam fase penurunan berat badan, pembentukan otot, atau pemeliharaan. Selain itu, strukturnya bersih, dapat diulang, dan dirancang untuk mendorong pembentukan kebiasaan.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat berat badan Anda setiap minggu untuk konsistensi jangka panjang

Lacak kemajuan Anda setiap bulan dengan entri yang terorganisir

Deteksi fluktuasi dengan format visual yang bersih

Tetap fokus pada tujuan Anda melalui desain yang sederhana dan praktis

Ideal untuk: Pengguna yang menginginkan pelacak berat badan yang terstruktur dan mudah dikelola untuk mendukung pencatatan yang konsisten dan kemajuan nyata di dalam Notion.

Batasan Template Latihan Notion

Meskipun templat latihan Notion sangat fleksibel, beberapa keterbatasan memengaruhi seberapa baik templat ini berfungsi sebagai pelacak latihan khusus atau perencanaan kebugaran:

Tidak ada timer latihan otomatis: Anda dapat mencatat set dan istirahat, tetapi tidak ada timer bawaan yang akan memberi tahu Anda saat waktunya beralih ke set berikutnya, jadi Anda memerlukan aplikasi terpisah untuk itu

Pengalaman mobile dapat mengalami lag selama latihan: Pada ponsel, database yang lebih besar dan tombol pengaturan mungkin memuat lambat atau macet di tengah sesi

Tidak ada integrasi kebugaran bawaan: Notion tidak sinkron dengan Apple Health, Google Fit, atau perangkat wearable, sehingga data seperti jumlah langkah, kalori yang terbakar, atau detak jantung tidak dapat diimpor secara otomatis

Grafik memerlukan pengaturan manual atau penyesuaian: Meskipun pelacakan visual dimungkinkan, seringkali memerlukan rumus kustom dan basis data tertaut, yang tidak ramah pemula dan rentan terhadap kesalahan kecil

Fungsi offline terbatas: Jika Anda berada di gym dengan sinyal lemah, perubahan mungkin tidak sinkron dengan benar atau tidak ditampilkan secara real-time, yang dapat mengganggu rutinitas pencatatan Anda

7 Template Notion Alternatif untuk Membantu Anda dalam Perjalanan Kebugaran Anda

Jika kekurangan Notion dalam hal otomatisasi, integrasi, atau performa mobile menghambat Anda, templat latihan alternatif dari ClickUp menawarkan fitur yang lebih disesuaikan untuk mendukung tujuan kebugaran Anda tanpa perlu usaha manual tambahan.

1. Template Catatan Latihan ClickUp

Dapatkan template gratis Catat latihan, repetisi, dan kemajuan Anda dengan templat Catatan Latihan ClickUp

Melacak latihan di Notion seringkali melibatkan pembuatan dan pemformatan database baru secara manual. Template Catatan Latihan ClickUp adalah solusi yang lebih efisien dan interaktif, di mana setiap entri latihan secara otomatis diubah menjadi tugas dengan Bidang Kustom seperti repetisi, set, berat, dan durasi. Hal ini memungkinkan filtrasi lanjutan, pelacakan kemajuan, dan ringkasan mingguan—semua dalam satu dasbor terpusat.

Pengguna dapat mengorganisir entri berdasarkan jenis latihan (misalnya, kekuatan, kardio, fleksibilitas), menandai sesi berdasarkan tujuan (misalnya, daya tahan, penurunan lemak), dan memantau konsistensi dengan tampilan kalender bawaan. Berbeda dengan templat statis, templat jurnal latihan ini sepenuhnya dinamis, mendukung latihan berulang, mengunggah formulir, dan mencatat catatan kinerja.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur pengingat dan tugas berulang untuk kebiasaan latihan yang konsisten

Catat latihan individu dengan metrik seperti set, berat, dan durasi

Atur latihan Anda menggunakan tag status seperti Selesai, Terlewat, dan Akan Dilakukan

Beralih antara tampilan seperti kalender, papan, atau daftar, sesuai dengan alur kerja Anda

Ideal untuk: Penggemar kebugaran dan pelatih yang melacak latihan harian dan tren kemajuan seiring waktu.

Inilah yang dikatakan Siobhan Wheelan, Principal & Konsultan ClickUp Terverifikasi di SDW Consulting, tentang penggunaan templat ClickUp:

ClickUp telah mengubah cara tim kami bekerja, menyediakan satu sumber informasi yang akurat (yang) menyelaraskan tim kami dan memastikan kami tetap fokus pada tujuan kami. Penggunaan templat, otomatisasi, dan pengaturan alur kerja yang tepat telah menjadi game-changer dalam hal efisiensi dan komunikasi.

ClickUp telah mengubah cara tim kami bekerja, menyediakan satu sumber informasi yang akurat (yang) menyelaraskan tim kami dan memastikan kami tetap fokus pada tujuan kami. Penggunaan templat, otomatisasi, dan pengaturan alur kerja yang tepat telah menjadi game-changer dalam hal efisiensi dan komunikasi.

2. Template Tantangan Kesehatan ClickUp 75 Hard

Dapatkan template gratis Bangun konsistensi dan kekuatan mental dengan ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Menyelesaikan tantangan 75 Hard membutuhkan konsistensi yang serius, dan ClickUp memudahkan Anda mencapainya. Template Wellness 75 Hard ClickUp mencakup daftar tugas harian untuk semua kriteria tantangan: dua sesi latihan, membaca, asupan air, kepatuhan diet, dan foto progres. Berbeda dengan tabel kaku Notion, pengaturan ini memungkinkan otomatisasi, notifikasi, dan pelacakan yang ramah mobile.

Setiap hari dirancang sebagai tugas dengan subtugas bawaan, pelacakan kebiasaan, dan penghitung streak visual. Bidang kustom memungkinkan Anda mencatat refleksi, nutrisi, dan pencapaian pribadi, sementara status memudahkan Anda melihat streak dan celah. Semuanya terorganisir untuk membantu Anda terus maju tanpa terlewat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tingkat penyelesaian, catatan waktu, dan catatan reflektif, membantu menjaga disiplin selama 75 hari

Lihat statistik tantangan dan kemajuan penyelesaian dalam dashboard real-time

Tetapkan tugas harian untuk latihan, diet, dan tujuan mindset, dan gunakan papan visual dan diagram Gantt untuk memantau kemajuan Anda

Gunakan notifikasi aplikasi seluler untuk tetap mengikuti tujuan Anda di mana pun Anda berada

Ideal untuk: Individu yang mengikuti tantangan kebugaran holistik seperti 75 Hard atau sejenisnya yang membutuhkan konsistensi harian dalam kebiasaan.

📮 ClickUp Insight: 63% responden survei kami mengurutkan tujuan pribadi mereka berdasarkan urgensi dan pentingnya, tetapi hanya 25% yang mengorganisirnya berdasarkan jangka waktu. Artinya? Anda tahu apa yang penting, tetapi belum tentu tahu kapan hal itu penting. ⏳ ClickUp Goals, didukung oleh asisten AI ClickUp Brain, memberikan kejelasan pada proses ini. Ia membantu Anda memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang terikat waktu dan dapat ditindaklanjuti. ClickUp Brain memberikan saran cerdas untuk jadwal, dan menjaga Anda tetap di jalur dengan pembaruan progres real-time dan perubahan status otomatis saat Anda menyelesaikan tugas. 💫 Hasil Nyata: Pengguna melaporkan peningkatan produktivitas 2 kali lipat setelah beralih ke ClickUp

3. Template Rencana Aksi Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap termotivasi dan capai tujuan Anda dengan Rencana Aksi Harian ClickUp!

Template Rencana Aksi Harian ClickUp bukan hanya untuk manajemen tugas—ini adalah alat praktis bagi siapa saja yang ingin memberikan struktur pada rutinitas kebugaran harian mereka. Meskipun tidak spesifik untuk latihan, template ini menggabungkan pelacakan kebiasaan dengan penjadwalan berblok waktu, menciptakan kerangka kerja yang dapat diulang untuk latihan, makanan, pemulihan, dan praktik mindset.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan hari Anda secara terpisah: latihan, makanan, blok fokus, dan pemulihan

Pantau pencapaian harian dan rutinitas kesehatan yang berulang dalam satu dashboard

Dapatkan pemberitahuan untuk tugas seperti peregangan, pencatatan jurnal, atau asupan protein

Bangun disiplin jangka panjang dengan pengecekan rutin yang terstruktur dan penilaian kebiasaan

Ideal untuk: Individu yang mengejar rutinitas kebugaran harian yang terstruktur atau pengembangan kebugaran pribadi.

4. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan dan lacak kemajuan Anda dengan Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp sangat ideal untuk melacak kebiasaan kesehatan jangka panjang, tujuan kinerja, dan tonggak pencapaian ketahanan mental. Sementara pengguna Notion mungkin harus mengelola beberapa basis data yang terpisah, pengguna ClickUp dapat memantau kebugaran, mindset, pembelajaran, dan kemajuan tujuan dalam satu tempat.

Dengan kolom seperti ‘Prestasi dan Pencapaian’ dan ‘Tujuan Pembelajaran’, Anda mendapatkan gambaran komprehensif tentang kemajuan yang melampaui aspek fisik. Template ini mencakup bagian untuk visi jangka panjang, tujuan 30, 60, dan 90 hari, serta pembentukan kebiasaan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur refleksi mindset dan kesejahteraan bersama dengan catatan latihan

Gunakan siklus ulasan untuk meninjau dan menyempurnakan rutinitas Anda seiring waktu

Tetapkan tujuan kebugaran, nutrisi, atau pertumbuhan mental pribadi, dan lacak kemajuan Anda menggunakan tonggak pencapaian dan tampilan kuartalan

Gunakan pembaruan status seperti "On Track" atau "Off Track" untuk menyesuaikan rencana Anda

🔑 Ideal untuk: Pengguna yang peduli kebugaran dan ingin menggabungkan latihan fisik dengan pembentukan kebiasaan, refleksi, dan perencanaan tujuan.

💡 Tips Pro: Lacak pemulihan dan tidur Anda bersamaan dengan latihan. Pemulihan sama pentingnya dengan repetisi. Tambahkan bagian sederhana untuk mencatat jam tidur atau tingkat kelelahan agar Anda dapat mengetahui kapan harus mengurangi intensitas atau kapan saatnya untuk meningkatkan usaha.

5. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak rutinitas harian Anda dengan ClickUp Personal Habit Tracker

Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp sangat ideal untuk membangun rutinitas kesehatan yang berkelanjutan—baik itu peregangan harian, melacak jumlah langkah, menjaga hidrasi, atau berlatih mindfulness. Template ini mengubah rencana latihan Anda menjadi dasbor yang dipersonalisasi, di mana kebiasaan ditandai dengan warna, dijadwalkan, dan direfleksikan setiap minggu.

Template ini menggunakan visual yang jelas, Bidang Kustom (seperti “10.000 Langkah” dan “Minum 64 ons”), serta status sederhana “Buka” dan “Selesai” untuk membantu Anda memantau konsistensi kebiasaan tanpa memperumit proses. Berbeda dengan template Notion, ClickUp memungkinkan Anda menetapkan setiap kebiasaan sebagai tugas berulang, membuat otomatisasi (misalnya, tugas hadiah atau pemicu pencapaian), dan mengevaluasi kepatuhan dengan grafik kemajuan.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Buat pelacak disiplin yang sepenuhnya disesuaikan dengan tag dan skor

Tetapkan dan lacak kebiasaan kesehatan atau produktivitas harian Anda dengan tombol pengaturan yang sederhana

Visualisasikan kemajuan Anda menggunakan bidang terstruktur seperti jumlah langkah atau asupan air

Bangun dan atur kebiasaan kecil berdasarkan prioritas atau kategori menggunakan label kustom

Ideal untuk: Pengguna yang mencari pelacak kebiasaan minimalis dan fleksibel untuk menjaga rutinitas kesehatan dan kebugaran tetap terlihat dan terukur.

6. Template Tujuan Tahunan ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan kebugaran jangka panjang dengan templat Tujuan Tahunan ClickUp

Template Tujuan Tahunan ClickUp dirancang untuk perencanaan jangka panjang. Meskipun dirancang untuk pelacakan tujuan umum, template ini juga sangat efektif untuk tujuan kebugaran jangka panjang, seperti menyelesaikan maraton, mencapai target berat badan, atau menguasai program latihan yang kompleks.

Template ini membantu Anda mencapai tujuan tahunan dengan membaginya menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, menetapkan tonggak pencapaian, dan memantau kemajuan melalui berbagai tampilan, termasuk Gantt dan Kalender. Anda tidak hanya mencatat latihan—Anda merencanakan tahun dengan tujuan yang jelas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tujuan kebugaran atau kesehatan tahunan dengan hasil yang dapat diukur

Bagi tujuan Anda menjadi tugas-tugas mingguan atau bulanan yang dapat dilaksanakan

Lacak pencapaian dan tenggat waktu dengan tampilan Kalender dan Gantt

Pantau kemajuan dan lakukan penyesuaian menggunakan dasbor bawaan

Ideal untuk: Orang yang memiliki tujuan dan lebih suka perencanaan terstruktur berdasarkan kuartal untuk tetap berkomitmen pada perjalanan kebugaran mereka sepanjang tahun.

7. Template Tujuan Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Selesaikan tugas kebugaran jangka pendek dengan templat Tujuan Harian ClickUp

Sempurna untuk mengatur hari Anda berdasarkan tujuan kebugaran mikro, templat Tujuan Harian ClickUp memberikan Anda alat untuk tetap fokus dan melacak hal-hal yang benar-benar penting—baik itu menyisipkan latihan 20 menit, memantau hidrasi, atau mencapai target langkah.

Anda dapat membagi tujuan kesehatan yang besar menjadi tindakan harian, memantau apa yang telah dilakukan, dan meninjau tugas di akhir hari menggunakan status bawaan seperti ‘To Do’, ‘Reviewed’, dan ‘Complete’. Semua tentang membuat kemenangan kecil terlihat dengan setiap entri yang fokus pada target latihan harian, kemenangan mental, tujuan nutrisi, dan catatan gerakan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tujuan harian yang dapat diukur terkait kebugaran, rutinitas, atau kesejahteraan

Pantau kemajuan Anda secara real-time menggunakan Bidang Kustom dan status

Atur tugas dan ide dalam tampilan seperti Daftar Catatan dan Catatan Harian

Review dan sesuaikan prioritas dengan cepat melalui tampilan papan atau daftar

Ideal untuk: Orang yang sedang fokus pada momentum harian, disiplin, dan penguatan positif dalam perjalanan latihan mereka.

Beri Struktur pada Rutinitas Kebugaran Anda dengan ClickUp

Template Notion adalah titik awal yang solid, terutama jika Anda ingin semua hal terorganisir dalam satu tempat—tetapi jika Anda mencari otomatisasi yang lebih baik, performa mobile yang lebih baik, dan kontrol tingkat tugas, ClickUp adalah upgrade yang dibutuhkan rutinitas Anda.

Baik Anda mencatat set latihan, merencanakan pola makan, atau melacak kemajuan harian, ClickUp menyediakan templat siap pakai yang memudahkan perencanaan. Dari pelacakan kebiasaan hingga penetapan tujuan jangka panjang, semuanya dirancang untuk membantu Anda bergerak dengan tujuan, bukan sekadar momentum.

Jika tujuan Anda adalah tetap konsisten, fokus, dan sepenuhnya selaras dengan rencana kebugaran Anda, ClickUp memiliki alat yang dapat membantu Anda mencapainya.

