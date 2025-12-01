14 Agen AI Terbaik untuk Bisnis dalam Mengotomatisasi dan Memperluas Operasional

Bagaimana jika ada seseorang (atau sesuatu) yang langsung membalas email Anda, menindaklanjuti prospek penjualan 24/7, dan membuat laporan secara otomatis? Bukankah hal itu akan memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada strategi?

Dulu hanya sekadar impian yang mustahil, kini agen AI untuk bisnis telah mewujudkan semua itu.

Agen-agen cerdas ini membuat pekerjaan kita lebih cepat, lebih efisien, dan, jujur saja, jauh lebih mudah. Mulai dari menangani pertanyaan pelanggan dan kegiatan pemasaran hingga mengotomatisasi analisis data, mereka dengan cepat menjadi tulang punggung bisnis modern.

Namun, dengan banyaknya solusi AI yang beredar di pasaran, memilih yang tepat bisa terasa membingungkan. Untuk membantu Anda, kami telah merangkum 15 agen AI terbaik yang mengubah wajah otomatisasi bisnis.

Apa itu Agen AI?

Agen AI adalah program perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengotomatisasi tugas, menganalisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan pola.

Mulai dari chatbot sederhana hingga alat AI otomatisasi canggih untuk alur kerja yang kompleks. Mulai dari merangkum catatan rapat dan mengelola tugas proyek hingga menulis kode, agen AI membantu mengelola operasional dan meningkatkan produktivitas.

Perusahaan yang menggunakan agen AI menikmati berbagai keuntungan signifikan—pengurangan biaya, peningkatan pengalaman pelanggan, analisis data pelanggan, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Agen AI untuk Bisnis?

AI tidak memiliki pendekatan yang serba bisa. Berbagai bisnis/industri dan kebutuhan memerlukan inovasi yang tidak dapat dipenuhi oleh semua agen AI. Saat memilih salah satunya, pertimbangkan:

Fungsionalitas : Apakah fitur ini dapat mengatasi masalah spesifik Anda? (Otomatisasi tugas, pembuatan konten, dukungan pelanggan, dll.)

Kemudahan penggunaan : Seberapa intuitif antarmukanya? Apakah hal ini akan membuat tim Anda lebih efisien?

Integrasi : Apakah dapat terhubung dengan alat yang sudah Anda miliki (Google Drive, Slack, CRM, dll.)?

Skalabilitas : Apakah sistem ini dapat berkembang seiring dengan kebutuhan bisnis Anda?

Biaya: Apakah harganya sebanding dengan nilainya?

Sekilas tentang Agen AI Terbaik

Berikut ini ringkasan singkat mengenai agen AI terbaik untuk bisnis.

Agen AI Paling Cocok Untuk Fitur Utama Harga ClickUp Produktivitas & otomatisasi tugas (Semua: Solo, UKM, Perusahaan) Tugas yang dapat disesuaikan, dokumen, obrolan, dasbor, AI Notetaker, integrasi Tersedia gratis, berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan Jasper AI Penulisan AI untuk pemasaran & penjualan (UKM, Perusahaan) Pembuatan konten, SEO, kolaborasi tim, dan Jasper Art Harga mulai dari $49/bulan Fireflies AI Transkripsi rapat & catatan (UKM, Perusahaan) Transkripsi, ringkasan, pencarian, tindakan yang harus dilakukan, integrasi Tersedia gratis, berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan Drift AI Chatbot AI untuk penjualan & pemasaran (UKM, Perusahaan) Chatbot, penyaringan prospek, penjadwalan rapat, integrasi Penetapan harga khusus Notion AI Manajemen pengetahuan & pencatatan (Solo, UKM, Perusahaan) Catatan, tugas, ringkasan AI, templat, kalender, terjemahan Tersedia gratis, berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Salesforce Einstein AI CRM & analitik (Perusahaan) Wawasan prediktif, otomatisasi, penilaian prospek, rekomendasi Harga mulai dari $75 per pengguna per bulan Reclaim AI Penjadwalan & manajemen waktu (Perorangan, UKM, Perusahaan) Penjadwalan otomatis, waktu fokus, analitik, sinkronisasi kalender Tersedia gratis, berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan AutoGPT Agen AI otonom & otomatisasi (UKM, Perusahaan Besar, Teknologi) Tugas otomatis, data real-time, integrasi API, otomatisasi alur kerja Gratis (open-source), berbayar (biaya API) Intercom AI Chatbot dukungan pelanggan (UKM, Perusahaan) Dukungan omnichannel, obrolan AI, analisis sentimen, integrasi Biaya mulai dari $29 per pengguna per bulan + biaya penggunaan LlamaIndex Pengambilan dan pengindeksan data (Perusahaan, Teknologi) Pencarian AI, pengindeksan dokumen, integrasi multi-sumber, dukungan GPT Harga mulai dari $50/bulan ChatGPT AI percakapan & pembuatan konten (Perorangan, UKM, Perusahaan) Obrolan layaknya manusia, ringkasan, brainstorming, API, integrasi Tersedia gratis, berbayar mulai dari $20/bulan Kore. ai AI percakapan untuk perusahaan (Enterprise) Bot tanpa kode, otomatisasi alur kerja, NLP, analitik, integrasi Penetapan harga khusus GitHub Copilot Asisten pemrograman AI (Solo, UKM, Perusahaan, Tim Pengembang) Saran kode, dukungan multibahasa, integrasi IDE, belajar dari masukan Tersedia gratis, berbayar mulai dari $4 per pengguna per bulan Workday AI SDM, keuangan, dan manajemen tenaga kerja (Perusahaan) Otomatisasi HR, analitik, onboarding, chatbot, integrasi Penetapan harga khusus QuickBooks AI Akuntansi & pembukuan (Pekerja lepas, UKM) Pembukuan, wawasan, pajak, deteksi anomali, integrasi Harga mulai dari $35/bulan

Agen AI Terbaik untuk Bisnis

Agen AI untuk bisnis kini menjadi alat yang sangat penting di berbagai industri, membantu perusahaan menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi. Memilih yang tepat sangatlah penting di tengah banyaknya solusi yang tersedia.

Untuk itu, mari kita bahas agen AI terbaik yang tersedia saat ini untuk bisnis—kami juga memiliki video penjelasan singkat untuk Anda mengenai pilihan terbaik kami:

1. ClickUp Brain (Alat produktivitas dan otomatisasi tugas berbasis AI terbaik)

ClickUp bukan sekadar alat manajemen proyek—ini adalah aplikasi serba guna untuk bekerja, dirancang untuk menyatukan semua tugas, dokumen, obrolan, dan tujuan Anda dalam satu tempat.

Yang membuat ClickUp benar-benar menonjol adalah integrasi mendalamnya dengan agen AI yang bekerja bersama Anda, menjadikan setiap bagian alur kerja Anda lebih cerdas dan terhubung. Di pusatnya ada ClickUp Brain, agen AI pribadi Anda yang selalu siap membantu. Anda dapat bertanya apa saja kepada Brain—merangkum dokumen panjang, mencari pembaruan terbaru tentang suatu proyek, atau bahkan mendapatkan jawaban cepat mengenai kebijakan perusahaan. Ini seperti memiliki rekan tim yang berpengetahuan luas dan tidak pernah tidur.

Dapatkan pembaruan instan mengenai tugas apa pun dari ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain

Jika Anda seorang konsultan yang mengelola banyak klien, Anda dapat menggunakan Ask AI untuk langsung menyusun proposal, membuat agenda rapat, atau merangkum percakapan email yang panjang. Otomatisasi akan mengingatkan Anda tentang tenggat waktu yang akan datang, memindahkan tugas ke tahap berikutnya saat Anda menandainya sebagai selesai, atau bahkan mengirim pesan tindak lanjut kepada klien.

Tim mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari ekosistem ClickUp yang didukung AI. Ambil contoh tim pengembangan produk: agen daftar dapat secara otomatis menugaskan tugas kepada orang yang tepat saat permintaan fitur baru masuk, sementara agen obrolan dapat merangkum rapat perencanaan sprint dan menyoroti hambatan. Sementara itu, tim Dukungan dapat memanfaatkan AI untuk memilah tiket, menyarankan tanggapan, dan meneruskan masalah mendesak, memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Tambahkan Agen AI ClickUp ke alur kerja Anda agar prosesnya menjadi lebih cepat

Yang benar-benar hebat dari ClickUp adalah bagaimana agen AI dan otomatisasi ini bekerja sama di seluruh fitur.

Anda dapat mengatur alur kerja di mana agen obrolan merangkum rapat, Brain membuat item tindakan sebagai tugas, dan otomatisasi menugaskan tugas-tugas tersebut kepada anggota tim yang tepat—semuanya tanpa campur tangan manual. Baik Anda seorang wirausahawan tunggal yang ingin tetap terorganisir atau bisnis besar yang ingin berkembang secara efisien, ClickUp menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini adalah platform tunggal dan terpadu di mana AI tidak hanya membantu—tetapi juga secara aktif mendorong produktivitas, kolaborasi, dan pertumbuhan bagi semua orang.

Dan karena pekerjaan nyata tidak terjadi dalam ruang hampa, ClickUp Brain terintegrasi dengan alat-alat yang sudah digunakan oleh tim Anda. Alat-alat tersebut meliputi Google Drive untuk dokumen, GitHub untuk pelacakan pengembangan, dan Salesforce untuk data pelanggan.

Fitur terbaik ClickUp

Manajemen tugas yang dapat disesuaikan: Buat, tetapkan, dan lacak tugas dengan status, prioritas, tag, dan bidang yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan alur kerja apa pun

Dokumen & wiki: Bekerja sama dalam mengedit dokumen yang kaya konten, basis pengetahuan, dan wiki langsung di dalam ClickUp, dengan fitur pengeditan dan berbagi secara real-time

Obrolan terintegrasi: Berkomunikasi dengan tim Anda menggunakan saluran obrolan bawaan dan pesan langsung, sehingga percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan Anda

Papan Tulis Interaktif: Visualisasikan ide, rencanakan proses, dan lakukan brainstorming secara kolaboratif dengan papan tulis interaktif

Dashboard & pelaporan: Buat dashboard kustom untuk memantau tujuan, KPI, beban kerja, dan kemajuan proyek dengan widget dan grafik real-time

Kalender & penjadwalan: Kelola tenggat waktu, rapat, dan acara dengan tampilan kalender terintegrasi dan alat penjadwalan

Pelacakan waktu: Catat waktu yang dihabiskan untuk tugas, tetapkan perkiraan waktu, dan buat lembar waktu untuk meningkatkan produktivitas dan penagihan

Template: Gunakan atau buat template untuk tugas, dokumen, daftar, dan proyek guna menstandarkan dan mempercepat pekerjaan yang berulang

Integrasi: Hubungkan ClickUp dengan ratusan alat populer seperti Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, dan lainnya untuk alur kerja yang lancar

AI Notetaker: Manfaatkan Manfaatkan AI Notetaker untuk secara otomatis mencatat, mengatur, dan mengubah catatan rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti

ClickUp AI Notetaker memungkinkan Anda tetap fokus sambil mencatat diskusi penting dan mengatur tindakan yang perlu dilakukan untuk hasil rapat yang bermakna

Batasan ClickUp

Fitur AI memerlukan add-on berbayar tambahan

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran saat mengatur otomatisasi

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp Brain?

Paddywise513, seorang pengguna ClickUp di Reddit, mengatakan:*

Saya selalu menggunakannya untuk memulai pekerjaan. Perlu menulis blog? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat matriks keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan Anda? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat templat email untuk menjangkau klien? Mulailah dengan Brain!Aplikasi ini sangat bagus dalam membantu Anda memulai proyek atau sekadar membuat draf awal konten.

2. Jasper AI (Asisten penulisan AI terbaik untuk tim pemasaran dan penjualan)

melalui Jasper

Membuat konten berkualitas tinggi dalam skala besar memang memakan waktu, tetapi Jasper AI dapat membuatnya menjadi mudah. Alat ini membantu Anda membuat konten berkualitas tinggi dan bebas plagiarisme dua hingga lima kali lebih cepat untuk blog, media sosial, dan lainnya. Selain itu, Jasper AI mendukung lebih dari 30 bahasa, sehingga sangat cocok untuk penulisan multibahasa dan terjemahan.

Dibangun dengan keahlian pemasaran, menggunakan lebih dari 50 kerangka kerja yang teruji untuk menciptakan konten yang menarik—mulai dari baris subjek email hingga cerita yang memikat.

Bekerja sama dengan anggota tim, kelola proyek dengan lancar, dan akses paket harga terjangkau untuk freelancer maupun perusahaan.

Fitur terbaik Jasper AI

Tulis konten berkualitas tinggi yang berfokus pada konversi untuk berbagai platform

Sesuaikan nada dan gaya untuk menjaga konsistensi merek

Buat konten yang ramah SEO dengan integrasi Surfer SEO

Tingkatkan kolaborasi tim dengan penyempurnaan konten yang didukung AI

Tingkatkan alur kerja pemasaran dengan integrasi seperti Google Docs dan HubSpot

Analisis tren dan berikan saran konten yang didukung AI

Buat gambar yang dihasilkan AI dengan Jasper Art untuk melengkapi konten tertulis

Batasan Jasper AI

Dapat menghasilkan konten umum tanpa petunjuk yang detail

Harga bisa jadi mahal bagi tim kecil

Konten yang dihasilkan oleh AI mungkin memerlukan penyuntingan oleh manusia

Harga Jasper AI

Pembuat: $49/bulan

Tim: $69/bulan

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jasper AI

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper AI?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Saya menggunakan Jasper untuk membantu proses penulisan saya; aplikasi ini memberi saya ide dan mencegah saya mengalami kebuntuan saat menulis.

3. Fireflies AI (Alat transkripsi rapat dan pencatatan AI terbaik)

melalui Fireflies AI

Apakah tim Anda sering terburu-buru mencatat selama rapat? Fireflies AI mengotomatiskan transkripsi, menangkap wawasan penting, dan mengatur diskusi, sehingga mereka dapat fokus pada percakapan.

Baik itu panggilan penjualan, rapat tim, atau diskusi dengan klien, Fireflies merekam, mentranskripsikan, dan menganalisis percakapan dengan akurasi yang didukung AI.

Aplikasi ini terintegrasi dengan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lainnya, sehingga memudahkan tindak lanjut dan mengurangi risiko terlewatnya detail.

Fitur terbaik Fireflies AI

Ringkas poin-poin penting, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan secara instan

Cari percakapan sebelumnya dengan fitur pencarian suara ke teks yang canggih

Analisis tren rapat dengan kecerdasan percakapan berbasis AI

Bekerja sama dengan meninggalkan komentar dan menandai rekan tim dalam transkrip

Otomatiskan tindak lanjut dengan membuat daftar tugas dan ringkasan email

Rekaman yang aman dengan enkripsi tingkat perusahaan dan kontrol privasi

Batasan Fireflies AI

Akurasi dapat bervariasi tergantung pada kualitas audio

Fitur paket gratis yang terbatas

Harga Fireflies AI

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Fireflies AI

G2: 4,7/5 (1.240+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies AI?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Ketepatan dan sinkronisasi audio dengan teks transkripsi sangat membantu. Fitur ini tidak mengganggu karena Anda dapat mengatur kondisi di pengaturan untuk mengundang Fred (Fireflies) hanya jika Anda menginginkannya. Hal ini sangat penting karena ada beberapa rapat yang harus bersifat pribadi. Saya telah membandingkan AI serupa dan ini adalah yang terbaik di antara semuanya dalam hal ketepatan dan kerahasiaan.

📮ClickUp Insight: Data survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa 25% rapat melibatkan delapan peserta atau lebih. Meskipun rapat besar dapat bermanfaat untuk menyelaraskan tujuan dan pengambilan keputusan, rapat tersebut sering kali menimbulkan tantangan. Faktanya, survei ClickUp lainnya mengungkapkan bahwa 64% orang kesulitan menentukan langkah selanjutnya yang jelas dalam hampir setengah dari rapat yang mereka ikuti. Sebagai aplikasi serba guna untuk bekerja, kami mengatasi kesenjangan ini dengan solusi manajemen rapat yang menyeluruh. ClickUp Meetings mengubah cara tim berkolaborasi dengan agenda dinamis, sementara AI Notetaker mencatat setiap wawasan berharga, menghilangkan kebingungan dalam tindak lanjut, dan memastikan semua orang tetap selaras! 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

4. Drift AI (Chatbot berbasis AI terbaik untuk penjualan dan pemasaran)

melalui Drift AI

Drift adalah platform keterlibatan pembeli berbasis AI yang dirancang untuk menciptakan interaksi yang lebih personal dan mirip manusia sepanjang perjalanan pembelian. Platform ini secara aktif mendengarkan, belajar, dan menyesuaikan diri dengan perilaku pembeli, memastikan setiap titik kontak terasa disesuaikan dan bermakna.

Selain itu, Drift juga membantu Anda mengubah data percakapan menjadi hubungan pelanggan yang lebih kuat, peningkatan pipeline, dan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan sambil mendefinisikan ulang pengalaman situs web B2B.

Dibuat untuk memodernisasi proses pembelian B2B, Drift terus berkembang seiring dengan proses tersebut. Alih-alih harus berurusan dengan sistem yang terpisah-pisah, tim Anda dapat fokus pada membangun pipeline, menutup kesepakatan, dan mempererat hubungan dengan pelanggan.

Fitur terbaik Drift AI

Libatkan pengunjung situs web secara instan dengan chatbot yang didukung AI

Saring prospek secara otomatis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

Jadwalkan pertemuan penjualan secara real-time tanpa perlu bertukar email bolak-balik

Sesuaikan percakapan menggunakan data pelanggan dan wawasan perilaku

Integrasikan dengan mulus ke Salesforce, HubSpot, Marketo, dan lainnya

Otomatiskan respons terhadap pertanyaan umum (FAQ) dan pertanyaan pelanggan yang sering diajukan

Serahkan prospek kepada perwakilan manusia ketika diperlukan percakapan yang lebih mendalam

Batasan Drift AI

Dapat menjadi mahal bagi usaha kecil

Respons yang dihasilkan AI terkadang kurang memiliki nuansa manusiawi

Harga Drift AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Drift AI

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.250 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 190 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Drift AI?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Aplikasi ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk yang terkategori dan terstruktur. Menggunakannya membuat tugas-tugas menjadi sangat mudah. Saya menggunakannya setiap hari selama 8 jam berturut-turut. Aplikasi ini menyelesaikan pekerjaan dengan mudah!

🧠 Fakta Menarik: Beberapa agen AI dapat mendeteksi emosi pelanggan melalui teks dan suara, sehingga membantu bisnis merespons dengan nada yang tepat. ​

5. Notion AI (Alat manajemen pengetahuan dan pencatatan AI terbaik)

melalui Notion AI

Notion, ruang kerja yang fleksibel dan lintas platform, menggabungkan pencatatan, pengelolaan tugas, dan kolaborasi dalam satu tempat. Antarmuka yang didukung AI-nya menyesuaikan diri dengan alur kerja individu, sehingga memudahkan pengorganisasian.

Anda dapat melacak proyek pribadi dan profesional dengan blok bangunan yang dapat disesuaikan, templat manajemen proyek, dan basis data. Dan Anda dapat melakukannya sambil mengintegrasikan dengan perangkat lunak lain untuk meningkatkan produktivitas tim.

Fitur terbaik Notion AI

Sinkronkan jadwal dan tugas dengan mudah menggunakan Notion Calendar

Manfaatkan Notion Mail—kotak masuk yang didukung AI untuk pengelolaan email yang lebih cerdas

Buat konten berkualitas tinggi, ringkasan, dan daftar tindakan

Sempurnakan tulisan Anda dengan saran pengeditan dan kejelasan yang didukung AI

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti memformat dan mengatur catatan

Terjemahkan teks ke berbagai bahasa dengan akurasi yang didukung AI

Tingkatkan manajemen proyek dengan saran tugas yang didukung AI

Keterbatasan Notion AI

Konten yang dihasilkan oleh AI mungkin memerlukan penyempurnaan manual

Kurang memiliki integrasi yang mendalam dengan alat penulisan pihak ketiga

Harga Notion AI

Gratis

Plus : $12 per pengguna/bulan

Bisnis : $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion AI

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion AI?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Notion sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas harian dan sangat mudah digunakan. Ini adalah ruang kerja terintegrasi tempat kita dapat membuat catatan, mengelola, dan mengatur pekerjaan di satu tempat. Halamannya mudah diatur dan templatenya sangat berguna.

👀 Tahukah Anda? Pasar AI AS bernilai $107 miliar, yang mencerminkan kepemimpinan kuat negara tersebut dalam pengembangan AI dan investasi pada teknologi mutakhir.

6. Salesforce Einstein (Alat CRM dan analitik berbasis AI terbaik)

melalui Salesforce Einstein

Salesforce Einstein membantu Anda mempersonalisasi pengalaman pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi—tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Baik Anda bekerja di bidang penjualan, layanan, pemasaran, atau analitik, Einstein akan memandu keputusan Anda, mengotomatisasi tugas, dan mengungkap wawasan yang mendorong pertumbuhan.

Butuh rekomendasi produk yang lebih cerdas? Prediksi penjualan berbasis AI? Analisis data otomatis? Einstein menangani semuanya, sehingga Anda dapat fokus pada hal yang benar-benar penting—membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan pendapatan.

Fitur terbaik Salesforce Einstein

Prediksi perilaku pelanggan dengan wawasan yang didukung AI

Otomatiskan tugas-tugas rutin CRM dan entri data

Nilai prospek dan peluang untuk memprioritaskan prospek bernilai tinggi

Sesuaikan interaksi dengan pelanggan menggunakan rekomendasi berbasis AI

Analisis kinerja penjualan dan perkirakan tren pendapatan

Integrasikan dengan semua produk Salesforce untuk alur kerja yang lancar

Keterbatasan Salesforce Einstein

Membutuhkan ekosistem Salesforce untuk fungsi penuh

Biaya tinggi bagi usaha kecil

Harga Salesforce Einstein

Einstein for Service: $75/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Salesforce Einstein

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Einstein?

Sebuah ulasan dari Gartner menyatakan:

Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan pengalaman saya menggunakan Einstein. Kami sudah menggunakan Salesforce, jadi tidak perlu berpikir panjang untuk mencoba Einstein ketika kami mendengarnya. Mulai dari demo, uji coba (POC), hingga implementasi, semuanya berjalan lancar. Meskipun AI saat itu sedang menjadi tren, saya senang kami memilih jalur ini.

🧠 Fakta Menarik: Chatbot pertama , ELIZA (diciptakan pada tahun 1960-an), begitu meyakinkan hingga orang-orang mengira mereka sedang berbicara dengan terapis sungguhan!

7. Reclaim AI (Alat penjadwalan dan manajemen waktu AI terbaik)

melalui Reclaim AI

Reclaim AI adalah platform penjadwalan berbasis AI yang membantu individu dan tim memaksimalkan waktu mereka. Platform ini secara otomatis membuat jadwal yang disesuaikan, melindungi waktu fokus, dan memberikan wawasan produktivitas.

Platform ini terintegrasi dengan berbagai alat produktivitas untuk mempermudah penjadwalan tugas, koordinasi rapat, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Platform ini bertujuan untuk membantu pengguna menghemat banyak waktu selama hari kerja.

Fitur utama Reclaim AI meliputi penjadwalan berbasis AI, penjadwalan rapat cerdas, dan analisis mendetail untuk mencegah kelelahan dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Manfaatkan fitur-fitur terbaik AI

Otomatiskan penjadwalan tugas berdasarkan beban kerja dan prioritas

Sisihkan waktu khusus untuk fokus guna mengurangi gangguan dan interupsi

Jadwalkan ulang rapat secara dinamis berdasarkan ketersediaan waktu nyata

Seimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan manajemen waktu yang didukung AI

Sinkronkan kalender dan optimalkan penjadwalan untuk seluruh tim

Integrasikan dengan Google Calendar, Slack, dan alat produktivitas

Atasi batasan AI

Paling cocok untuk pengguna Google Workspace

Tidak ada aplikasi desktop, hanya berbasis web

Harga Reclaim AI

Lite : Gratis

Paket Pemula: $10 per pengguna/bulan

Bisnis: $15 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Kembalikan peringkat dan ulasan AI

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reclaim AI?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Ini cerdas dan mengisi jadwal saya tanpa saya perlu repot-repot (atau membuang waktu untuk memikirkan kapan harus menyelesaikan semuanya – hal yang paling menyebalkan dalam pekerjaan saya). Berbagai fiturnya telah membantu dalam CMA dan juga akan membantu dalam CYA.

8. AutoGPT (Agen AI otonom terbaik untuk otomatisasi tingkat lanjut)

melalui AutoGPT

AutoGPT memungkinkan Anda membuat, menerapkan, dan mengelola agen AI yang menangani tugas, mengoptimalkan alur kerja, dan merespons pemicu secara instan. Asisten yang selalu aktif ini berjalan tanpa henti, sehingga membebaskan Anda dari pekerjaan yang berulang.

Dengan integrasi low-code, Anda dapat membangun otomatisasi alur kerja yang kompleks tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Agen berbasis cloud AutoGPT beroperasi secara mandiri, memastikan efisiensi dan keandalan tanpa pengawasan terus-menerus.

Fitur terbaik AutoGPT

Beroperasi secara mandiri dengan intervensi manusia yang minimal

Buat dan jalankan tugas-tugas kompleks berdasarkan tujuan yang luas

Akses data real-time dari web untuk wawasan terkini

Integrasikan dengan berbagai API dan alat eksternal untuk otomatisasi yang lancar

Beradaptasi dengan skenario yang berubah dan menyempurnakan respons secara dinamis

Otomatiskan riset, pembuatan konten, dan pengembangan strategi bisnis

Batasan AutoGPT

Membutuhkan pengetahuan teknis untuk pengaturan dan pengoperasian

Biaya komputasi yang tinggi dan ketergantungan pada perangkat keras yang kuat

Tidak dilengkapi dengan batasan, sehingga rentan menghasilkan output yang tidak akurat atau tidak relevan

Harga AutoGPT

Perangkat lunak sumber terbuka dengan biaya implementasi yang bergantung pada penggunaan (biaya API berlaku)

Peringkat dan ulasan AutoGPT

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AutoGPT?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

AutoGPT menggunakan GPT-4 dari OpenAI dan merupakan contoh pertama aplikasi yang menggunakan GPT-4 untuk melakukan tugas secara otonom. Aplikasi ini gratis dan bersumber terbuka, sehingga lebih bermanfaat bagi pengguna. Aplikasi ini sangat membantu saya dalam belajar pemrograman. Aplikasi ini mudah digunakan dan ramah pengguna.

💡 Tips Pro: Latih AI Anda dengan interaksi nyata. Semakin banyak data berkualitas tinggi yang Anda berikan, semakin cerdas dan alami kinerjanya.

9. Intercom AI (Chatbot dukungan pelanggan berbasis AI terbaik)

melalui Intercom

Intercom adalah platform layanan pelanggan berbasis AI yang tepercaya, dirancang untuk bisnis modern, dengan fitur omnichannel lengkap dan terintegrasi dengan alat dukungan penting.

Platform ini dapat menangani permintaan dalam berbagai bahasa, saluran, atau zona waktu, serta memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan konten dukungan. Pusat bantuan yang terintegrasi secara mulus memastikan pelanggan selalu memiliki akses ke bantuan yang mereka butuhkan.

Agen dukungan mengalami peningkatan efisiensi berkat Fin AI Copilot, kotak masuk bersama untuk kolaborasi yang lancar, serta percakapan tiket yang berkelanjutan yang menghilangkan sekat-sekat.

Manajer dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memantau dan mengoptimalkan operasi dukungan menggunakan wawasan berbasis AI serta mengotomatisasi tugas-tugas berulang dengan Workflows.

Fitur terbaik Intercom AI

Otomatiskan layanan dukungan pelanggan dengan chatbot berbasis AI

Buat respons yang dipersonalisasi berdasarkan pertanyaan pengguna

Tingkatkan percakapan yang kompleks ke agen manusia dengan mulus

Analisis sentimen dan perilaku pelanggan untuk keterlibatan proaktif

Integrasikan dengan CRM, helpdesk, dan aplikasi bisnis untuk interaksi berbasis data

Dukungan pesan multi-saluran di situs web, aplikasi, dan email

Keterbatasan AI Intercom

Tanggapan AI terkadang kurang akurat secara kontekstual

Harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan solusi chatbot lainnya

Harga Intercom AI

Mulai dari $0,99 per resolusi + $29 per kursi helpdesk per bulan

Peringkat dan ulasan AI Intercom

G2 : 4,5/5 (lebih dari 3.300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Intercom?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Menurut saya, Intercom sangat ramah pengguna dan memiliki banyak alat AI yang hebat. Anda benar-benar dapat melatih AI untuk menjawab banyak pertanyaan mendalam. Tim Dukungan Intercom juga sangat ramah dan membantu.

10. LlamaIndex (Alat pengambilan dan pengindeksan data berbasis AI terbaik)

melalui LlamaIndex

LlamaIndex adalah kerangka kerja data canggih yang menyederhanakan cara bisnis Anda menghubungkan model bahasa besar (LLM) dengan data pribadi mereka.

Fitur ini memungkinkan pengindeksan, pengambilan, dan pencarian data terstruktur dan tidak terstruktur secara mulus, sehingga AI dapat menghasilkan respons yang lebih peka terhadap konteks.

Dengan konektor bawaan untuk berbagai sumber data, termasuk basis data, API, dan penyimpanan cloud, LlamaIndex memastikan integrasi yang lancar tanpa kerumitan.

Mekanisme pencarian cerdasnya mengoptimalkan akurasi, menjadikannya alat yang ampuh untuk aplikasi pencarian berbasis AI, otomatisasi, dan manajemen bisnis.

Fitur terbaik LlamaIndex

Aktifkan pencarian dan pengindeksan dokumen yang didukung AI

Ambil informasi yang relevan dari repositori data yang besar

Mengolah data tidak terstruktur menjadi format yang dapat dibaca oleh AI

Integrasikan dengan model AI seperti GPT untuk respons yang disesuaikan dengan konteks

Mendukung berbagai sumber data, termasuk PDF, basis data, dan API

Tingkatkan pengambilan informasi untuk intelijen bisnis

Batasan LlamaIndex

Membutuhkan keahlian teknis untuk pengaturan dan integrasi

Aplikasi langsung untuk pengguna akhir yang terbatas tanpa pengembangan tambahan

Harga LlamaIndex

Paket Pemula: $50 per bulan

Pro: $500 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan LlamaIndex

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Tidak ditemukan ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LlamaIndex?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Sebagai seorang ilmuwan data yang bekerja dengan model bahasa besar (LLMs), saya menemukan LlamaIndex cukup membantu dalam mengelola. Platform ini memungkinkan saya untuk memasukkan data dalam berbagai format seperti PDF, API, basis data, dan Excel, yang memudahkan saya untuk melatih dan menjalankan LLMs dengan sejumlah besar dataset.

11. ChatGPT (Chatbot AI terbaik untuk percakapan AI dan pembuatan konten)

melalui ChatGPT

ChatGPT, asisten AI serbaguna, membantu dalam segala hal mulai dari menyusun email dan membuat konten hingga pemrograman dan dukungan pelanggan.

Kemampuan bahasa canggihnya memastikan respons yang peka terhadap konteks dan mirip manusia, menjadikannya alat yang berharga untuk mengotomatisasi tugas dan meningkatkan produktivitas.

Baik saat Anda sedang mencari ide atau menyederhanakan alur kerja, ChatGPT menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda. Dengan pembaruan rutin dan integrasi yang mulus, ChatGPT adalah pendamping berbasis AI yang andal untuk penggunaan profesional maupun sehari-hari.

Fitur terbaik ChatGPT

Buat respons teks yang mirip manusia untuk layanan pelanggan, pembuatan konten, dan lainnya

Membantu dalam tugas brainstorming, ringkasan, dan riset

Memahami dan menanggapi pertanyaan dalam bahasa alami secara efektif

Beradaptasi dengan berbagai industri, mulai dari pemasaran hingga dokumentasi teknis

Integrasikan dengan aplikasi dan alat melalui API untuk alur kerja otomatis

Terus tingkatkan kinerja Anda dengan pembaruan model dari OpenAI

Keterbatasan ChatGPT

Tanggapan terkadang mungkin tidak akurat atau sudah ketinggalan zaman

Tidak memiliki akses web real-time pada versi gratis dan versi tingkat bawah

Dapat menghasilkan output yang bias atau tidak konsisten tergantung pada perintah yang diberikan

Harga ChatGPT

Tersedia versi gratis

ChatGPT Plus seharga $20/bulan untuk respons yang lebih cepat dan akses ke GPT-4

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (lebih dari 710 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 110 ulasan)

💡 Tips Pro: Pantau kinerja AI secara rutin—perhatikan metrik seperti akurasi respons dan kepuasan pelanggan untuk menyempurnakan kinerjanya.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

ChatGPT memberikan jawaban terbaik dan sangat mudah dipahami. Selain itu, integrasinya mudah dan implementasinya praktis. Layanan dukungan pelanggannya sangat baik, dan fitur-fiturnya luar biasa—saya menggunakannya secara rutin setiap hari.

12. GitHub Copilot (Asisten pemrograman AI terbaik untuk pengembang)

melalui GitHub Copilot

GitHub Copilot adalah asisten pemrograman berbasis AI yang membantu pengembang menulis kode lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan.

Terintegrasi dengan editor kode populer, fitur ini memberikan saran secara real-time, melengkapi baris atau fungsi secara otomatis, dan menyesuaikan diri dengan gaya pengembang.

Didukung oleh model canggih OpenAI, Copilot memahami konteks, memberikan rekomendasi, dan mengurangi tugas-tugas berulang, sehingga pengembang dapat fokus pada inovasi.

Fitur terbaik GitHub Copilot

Bantu pengembang dengan saran dan penyelesaian kode secara real-time

Buat fungsi lengkap, potongan kode, dan komentar menggunakan AI

Mendukung berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja

Belajar dari masukan pengembang untuk meningkatkan saran seiring waktu

Integrasikan dengan mulus ke Visual Studio Code dan IDE JetBrains

Tingkatkan produktivitas dengan mengurangi tugas pemrograman yang berulang

Batasan GitHub Copilot

Dapat menghasilkan kode yang salah atau tidak aman tanpa verifikasi

Bergantung pada ekosistem GitHub untuk fungsionalitas penuh

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk perilaku AI

Harga GitHub Copilot

Gratis

Tim: $4 per pengguna per bulan

Enterprise: $21 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (lebih dari 140 ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitHub Copilot

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Hal yang sangat saya hargai dari GitHub Copilot adalah kombinasi antara efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan beragam model AI yang dimilikinya. GitHub Copilot tidak hanya menyediakan penyelesaian kode yang cepat; tetapi juga secara aktif meningkatkan alur kerja saya dengan menyarankan solusi yang dioptimalkan, terstruktur, dan berorientasi pada kinerja.

13. Workday AI (AI terbaik untuk HR, keuangan, dan manajemen tenaga kerja)

melalui Workday AI

Workday AI menghadirkan kecerdasan dalam manajemen tenaga kerja dan keuangan, membantu bisnis mengotomatisasi operasi HR, penggajian, dan keuangan.

Alat-alat yang didukung AI ini menyediakan analisis prediktif, rekomendasi yang disesuaikan, dan alur kerja otomatis untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi.

Workday AI membantu dalam perekrutan talenta, pencocokan keterampilan, dan perencanaan tenaga kerja, sekaligus menyederhanakan proses keuangan seperti peramalan dan penilaian risiko.

Terintegrasi dalam platform Workday, ClickUp Brain terus belajar dari data untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan beradaptasi, sehingga membantu organisasi mengoptimalkan operasional dan menerapkan strategi bisnis yang lebih cerdas.

Fitur terbaik Workday AI

Otomatiskan proses HR seperti perekrutan, penggajian, dan pemantauan kinerja

Sediakan wawasan berbasis AI untuk perencanaan tenaga kerja, manajemen tugas , dan pengambilan keputusan

Tingkatkan pelaporan keuangan dan penganggaran dengan analitik prediktif

Tingkatkan proses orientasi karyawan dan rekomendasi pengembangan karier

Sediakan chatbot berbasis AI untuk dukungan HR dan TI

Integrasikan dengan alat perusahaan pihak ketiga untuk pengalaman yang terpadu

Batasan AI Workday

Biaya tinggi bagi usaha kecil dan menengah

Membutuhkan ekosistem Workday untuk fungsi yang optimal

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru

Harga Workday AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Workday AI

G2: 4,1/5 (lebih dari 1.850 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 210 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workday AI?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Hal yang paling saya hargai dari Workday adalah desainnya yang ramah pengguna, pelaporan real-time, fleksibilitas, integrasi yang mulus, dan pembaruan berkelanjutan.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (Asisten akuntansi dan pembukuan berbasis AI terbaik)

melalui QuickBooks AI

Didukung oleh Intuit Assist, QuickBooks AI membantu usaha kecil dan akuntan mengotomatisasi pembukuan, pelacakan pengeluaran, dan persiapan pajak.

Layanan ini menyediakan wawasan real-time, kategorisasi cerdas, dan rekomendasi berbasis AI untuk meningkatkan pengelolaan arus kas dan perencanaan anggaran. QuickBooks AI dapat menghasilkan laporan, mendeteksi anomali, dan memberikan saran keuangan yang disesuaikan, sehingga mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan akurasi.

Integrasi yang mudah ke dalam ekosistem QuickBooks memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dengan mudah, menghemat waktu, dan meminimalkan kesalahan.

Fitur terbaik QuickBooks AI (Intuit Assist)

Otomatiskan pembukuan, pelacakan pengeluaran, dan pembuatan faktur

Sediakan wawasan dan perkiraan keuangan yang didukung AI

Membantu dalam perhitungan pajak dan rekomendasi kepatuhan

Deteksi anomali dan tandai potensi kesalahan akuntansi

Integrasikan dengan sistem perbankan dan pemrosesan pembayaran

Sediakan dukungan berbasis AI untuk pertanyaan seputar keuangan

Batasan QuickBooks AI (Intuit Assist)

Sangat cocok untuk bisnis kecil dan menengah

Kustomisasi terbatas untuk kebutuhan akuntansi yang kompleks

Wawasan AI mungkin memerlukan validasi manual untuk memastikan keakuratannya

Harga QuickBooks AI (Intuit Assist)

Paket Awal: $35/bulan

Plus: $99/bulan

Tingkat Lanjut: $235/bulan

Peringkat dan ulasan QuickBooks AI (Intuit Assist)

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Jadikan Bisnis Anda Siap Menghadapi Masa Depan dengan ClickUp: Agen AI Terbaik untuk Bisnis

Agen AI tidak hanya mempermudah operasional bisnis saat ini—mereka juga membentuk masa depan cara kerja.

Seiring dengan semakin lazimnya otomatisasi, analitik prediktif, dan pengambilan keputusan berbasis AI, perusahaan yang mengadopsi alat-alat ini akan tetap unggul di pasar.

Jika Anda mencari AI yang tumbuh bersama bisnis Anda, ClickUp Brain adalah pilihan yang tepat. Otomatisasi cerdas, wawasan proyek, dan integrasi yang mulus menjaga produktivitas tim Anda sambil beradaptasi dengan kebutuhan di masa depan.

Jangan hanya mengikuti tren—jadilah yang terdepan. Daftar gratis dan rasakan manfaat ClickUp Brain hari ini!