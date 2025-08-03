Template Surat Rekomendasi Gratis untuk Pekerjaan, Magang, dan Lainnya

Apakah Anda bersedia menuliskan rekomendasi singkat untuk saya?

Jika Anda pernah mendengar ini sebelumnya, Anda mungkin tahu bahwa hal ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Setiap surat rekomendasi (LOR) harus menemukan keseimbangan yang tepat antara profesional, personal, dan to the point.

Dan harus mulai dari halaman kosong setiap kali? Itu tidak ideal.

Template surat rekomendasi memudahkan proses ini. Dengan struktur yang tepat, Anda dapat fokus pada penambahan detail yang bermakna daripada bingung tentang cara memulai atau apa yang harus disertakan.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas template surat rekomendasi gratis dan mudah digunakan dari ClickUp dan platform lain. Mari kita mulai! ⏭️

Apa Itu Template Surat Rekomendasi?

Template surat rekomendasi adalah kerangka kerja yang terstruktur untuk membantu Anda menulis surat rekomendasi yang jelas, terfokus, dan terorganisir dengan baik. Sebagian besar template mencakup bagian-bagian standar seperti pengantar, sorotan tentang kekuatan atau prestasi individu, contoh pendukung, dan pernyataan penutup.

Template ini sangat berguna saat Anda kekurangan waktu atau perlu menulis beberapa surat rekomendasi.

Dengan template, Anda sudah memiliki format yang siap digunakan, sehingga Anda dapat fokus pada detail penting—seperti keterampilan dan pengalaman unik orang tersebut—tanpa perlu khawatir tentang cara menyusun suratnya.

Template ini memudahkan Anda dalam membuat surat rekomendasi yang thoughtful dan profesional untuk lamaran pekerjaan, magang, program akademik, dan lainnya.

🧠 Fakta Menarik: Konsep merekomendasikan seseorang secara tertulis bukanlah hal baru. Bahkan orang Mesir kuno menulis surat referensi — salah satu contoh yang masih tersisa merekomendasikan seorang pekerja yang baik kepada pejabat lain!

Apa yang Membuat Template Surat Rekomendasi yang Baik?

Template surat rekomendasi yang baik memudahkan proses penulisan, memastikan rekomendasi Anda memiliki dampak yang kuat. Template ini harus membimbing Anda dalam menonjolkan kelebihan kandidat secara jelas sambil tetap fleksibel untuk berbagai peran.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam template yang menonjol:

Struktur yang jelas: Mengorganisir konten dengan bagian-bagian yang terpisah untuk pengantar, kualifikasi, dan penutup

Kolom yang dapat disesuaikan: Memungkinkan penyesuaian sesuai dengan peran spesifik, industri, atau prestasi kandidat untuk Memungkinkan penyesuaian sesuai dengan peran spesifik, industri, atau prestasi kandidat untuk referensi pekerjaan

Tone profesional: Menjaga nada yang rapi namun autentik untuk meningkatkan kredibilitas

Petunjuk spesifik: Membantu penulis menyertakan contoh-contoh detail tentang keterampilan dan prestasi

Kerangka yang ringkas: Menjaga surat tetap fokus dan idealnya memiliki setidaknya satu halaman untuk dampak maksimal

Format serbaguna: Dapat disesuaikan untuk kebutuhan rekomendasi akademik, profesional, atau berbasis karakter

Desain yang dapat diedit: Memungkinkan penyesuaian mudah di Word, Google Docs, atau format PDF

Panduan bahasa: Menyarankan frasa yang berdampak untuk menggambarkan nilai unik kandidat

🔍 Tahukah Anda? Surat rekomendasi yang ditulis oleh Albert Einstein sendiri—untuk mendukung permohonan visa seorang ilmuwan sesama—kini disimpan di arsip Universitas Ibrani.

16 Template Surat Rekomendasi

Menulis surat rekomendasi tidak selalu sesederhana yang terdengar. Bahkan ketika Anda tahu persis apa yang ingin Anda sampaikan, memilih kata-kata yang tepat dan mengatur semuanya bisa dengan cepat menjadi membingungkan.

Mari kita lihat beberapa template surat rekomendasi yang siap digunakan yang dapat Anda mulai gunakan. 📃

1. Template Surat Lamaran ClickUp

Dapatkan template gratis Buat surat rekomendasi yang berkesan dengan templat surat lamaran ClickUp

Template Surat Lamaran ClickUp membantu Anda membuat surat rekomendasi yang menarik dan disesuaikan, menonjolkan prestasi nyata dan perkembangan.

Template ini menggunakan kerangka kerja terstruktur untuk membimbing Anda mulai dari pembukaan yang kuat, melalui kualifikasi calon, contoh pendukung, hingga penutup yang meyakinkan. Baik Anda merekomendasikan seseorang untuk pekerjaan, magang, atau kesempatan akademik, template ini memastikan tulisan Anda tetap fokus, personal, dan berkesan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mulailah dengan pengenalan yang jelas dan konteks hubungan yang relevan

Sesuaikan prestasi dengan peran atau program menggunakan contoh nyata dari dunia nyata

Sampaikan keterbatasan calon sebagai peluang untuk berkembang

Hindari pujian yang tidak jelas dengan petunjuk bawaan untuk kejelasan dan spesifikasi

📌 Ideal untuk: Merekomendasikan kandidat dengan surat yang berfokus pada cerita dan disesuaikan secara khusus, yang menonjolkan prestasi nyata dan perkembangan.

💡 Tips Pro: Fokuskan surat Anda pada satu cerita yang menarik. Satu cerita yang dipilih dengan baik, dilengkapi konteks dan hasilnya, seringkali lebih berkesan daripada daftar sifat-sifat. Pikirkan: ‘Bagaimana mereka memimpin proyek yang gagal menjadi sukses,’ bukan ‘Mereka terorganisir dan termotivasi.’

2. Template Proposal Pekerjaan ClickUp

Dapatkan template gratis Buat rekomendasi yang menonjol dengan Template Proposal Pekerjaan ClickUp

Template Proposal Pekerjaan ClickUp memudahkan Anda untuk menyusun rekomendasi yang jujur, meyakinkan, namun tetap terasa personal dan profesional.

Template ini memandu Anda untuk memulai dengan menjelaskan hubungan Anda dengan calon, membagikan contoh konkret dampak yang dihasilkan, dan menonjolkan hasil yang dapat diukur. Anda bahkan dapat menyisipkan visual seperti garis waktu untuk mendukung argumen Anda—sangat cocok untuk calon yang memiliki pencapaian berbasis proyek.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Padukan cerita pribadi dengan sentuhan profesional

Tekankan hasil seperti dampak tim atau kesuksesan proyek

Pilihan untuk menyertakan visual untuk memperkuat pesan Anda dalam proposal pekerjaan Anda

Sempurna untuk rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan spesifik

📌 Ideal untuk: Membuat rekomendasi jabatan yang meyakinkan dengan menggabungkan hubungan pribadi, contoh yang menonjol, dan struktur yang rapi.

🧠 Fakta Menarik: Pada abad ke-18 dan ke-19, surat rekomendasi kadang-kadang digunakan untuk memperkenalkan calon pasangan dalam lingkaran aristokrat. ‘Yang Mulia Duke, pria ini memiliki prospek yang sangat baik dan gigi yang sehat.’

💡 Tips Pro: Jangan buang waktu berpindah-pindah alat atau memulai dari nol. Dengan ClickUp, Anda dapat menyusun, mengorganisir, dan menyempurnakan semua surat rekomendasi Anda dalam satu ruang kerja terintegrasi—sehingga Anda dapat fokus pada hal yang penting: menulis rekomendasi yang bermakna dan berkesan.

3. Template Surat Rekomendasi oleh Canva

melalui Canva

Template Surat Rekomendasi Canva menawarkan tata letak bersih dan profesional dengan sentuhan desain yang lembut, sehingga terasa hangat tanpa terkesan informal.

Dengan ruang khusus untuk detail pengirim dan penerima, bagian isi yang fleksibel untuk pesan Anda, dan penutup yang rapi, templat ini memastikan surat Anda terlihat profesional dan mudah disesuaikan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak yang menarik secara visual dengan aksen peach lembut

Struktur yang mudah diikuti untuk personalisasi cepat

Menyeimbangkan kehangatan dan profesionalisme dengan format yang rapi

Sangat cocok untuk rekomendasi akademik atau pekerjaan yang membutuhkan sentuhan visual

📌 Ideal untuk: Menyusun surat yang sama menawannya secara visual dengan rekomendasi yang dikandungnya.

💡 Tips Pro: Hindari penggunaan kata-kata superlatif kecuali Anda dapat membuktikannya. Kata-kata seperti ‘terbaik,’ ‘paling,’ atau ‘luar biasa’ dapat terdengar kosong tanpa detail spesifik. Kuantifikasi atau berikan konteks pada pencapaian Anda jika memungkinkan. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat menyoroti kalimat yang tidak jelas dalam surat Anda dan meminta AI untuk menulis ulang dengan contoh konkret atau data. 📌 Coba prompt ini di ClickUp Brain: Ganti ‘Dia adalah karyawan paling dapat diandalkan di tim kami’ dengan contoh spesifik atau hasil yang dapat diukur yang menunjukkan keandalan.

4. Template Surat Rekomendasi Sekolah Menengah oleh Adobe

melalui Adobe

Template Surat Rekomendasi Sekolah Menengah Adobe menawarkan tata letak yang ramah dan terstruktur dengan baik, ideal untuk rekomendasi siswa.

Dari nama sekolah yang ditulis vertikal di margin hingga desain daun yang lembut, visualnya menyeimbangkan kreativitas dan keandalan. Formatnya berfokus pada prestasi akademik sambil menambahkan sentuhan pribadi dan mendukung.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Desain ramah namun profesional dengan sentuhan modern

Ideal untuk rekomendasi siswa di lingkungan akademik

Tata letak yang bersih memudahkan personalisasi

Elemen visual menambah kehangatan tanpa mengganggu

📌 Ideal untuk: Membantu siswa menampilkan yang terbaik dengan surat rekomendasi yang luar biasa.

🔍 Tahukah Anda? Endorsement keterampilan dan rekomendasi di LinkedIn? Ini adalah evolusi digital dari surat rekomendasi tradisional, hanya dengan lebih sedikit usaha dan lebih banyak emoji.

5. Template Surat Rekomendasi Karakter oleh AIHR

melalui AIHR

Template Surat Rekomendasi Karakter oleh AIHR menjaga keaslian dan kesederhanaan, membimbing Anda dalam menulis rekomendasi pribadi yang tulus dan bermakna.

Dengan petunjuk yang jelas tentang kualitas, contoh, dan penutup, format fleksibel ini cocok untuk berbagai keperluan—baik untuk pekerjaan, peran akademik, atau program sukarela.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Struktur yang mudah diikuti untuk surat rekomendasi non-profesional

Mengajak untuk menggunakan nada yang jujur dan personal tanpa terdengar terlalu informal

Sangat cocok untuk referensi karakter dalam berbagai konteks

Panduan penulisan membantu Anda tetap fokus dan spesifik

📌 Ideal untuk: Menulis rekomendasi karakter yang tulus dan berkesan.

🧠 Fakta Menarik: Ada tren viral di internet di mana orang menulis surat rekomendasi palsu untuk tokoh jahat terkenal—bayangkan pujian yang memuji karakter seperti Darth Vader atau Voldemort. Salah satu surat bahkan memuji Darth Vader sebagai "pemimpin yang kuat dengan kemampuan penyelesaian konflik yang tajam seperti laser." 😅 Ini adalah pengingat yang menarik bahwa dengan nada dan format yang tepat, Anda dapat membuat hampir siapapun terdengar mengesankan. Namun, dalam kehidupan nyata? Keaslian, detail spesifik, dan ketulusanlah yang benar-benar membuat surat rekomendasi menonjol.

6. Template Surat Rekomendasi Profesional oleh AIHR

melalui AIHR

Template Surat Rekomendasi Profesional menyediakan struktur yang rapi untuk mendukung dengan percaya diri langkah karir rekan kerja Anda.

Template ini memandu Anda melalui pengenalan yang kuat, detail tentang kelebihan kandidat, dan penutup yang mengajak untuk mengikuti perkembangan—sempurna untuk mendukung transisi pekerjaan atau promosi.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Desain elegan dan modern dengan aksen warna yang halus

Ideal untuk perubahan karir, promosi, atau lamaran pekerjaan formal

Mendorong penyampaian wawasan pribadi dan contoh profesional

Memberikan ruang untuk penutup yang kredibel dan sopan

📌 Ideal untuk: Mendukung langkah besar berikutnya atau perubahan karier seorang rekan kerja dengan rekomendasi profesional yang kuat dan umpan balik positif.

💡 Tips Pro: Masukkan bahasa yang berorientasi masa depan dari deskripsi pekerjaan. Alihkan fokus dari ‘apa yang telah mereka lakukan’ ke ‘apa yang mereka mampu lakukan selanjutnya’. Contoh: ‘Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat dan memimpin di bawah tekanan membuatnya sangat cocok untuk peran yang dinamis dan berorientasi pada klien.’

7. Template Surat Rekomendasi Promosi oleh AIHR

melalui AIHR

Template Surat Rekomendasi Promosi oleh AIHR dirancang untuk merekomendasikan seorang karyawan untuk langkah selanjutnya dalam karirnya tanpa terdengar terlalu formal atau generik.

Template ini membantu Anda menonjolkan keterampilan kandidat, kontribusi utama, dan kesiapan untuk memimpin, dengan ruang untuk mendukung rekomendasi Anda dengan contoh nyata dan penutup yang kuat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Format yang disesuaikan untuk promosi internal

Mendorong penggunaan contoh spesifik yang mendukung kemajuan

Menjaga nada yang jelas dan profesional sepanjang dokumen

Mudah disesuaikan untuk industri atau peran apa pun

📌 Ideal untuk: Merekomendasikan seseorang yang Anda yakini siap untuk mengambil peran yang lebih besar dengan percaya diri.

⚙️ Bonus: Lihat templat peta karier ini untuk merencanakan perkembangan karier Anda.

8. Template Surat Rekomendasi Beasiswa oleh Template. net

Template Surat Rekomendasi Beasiswa memudahkan Anda untuk menonjolkan prestasi akademik, kualitas kepemimpinan, dan dampak positif terhadap masyarakat secara terstruktur dan bermakna.

Dari membangun hubungan Anda hingga menyoroti kesesuaian dengan tujuan beasiswa, templat ini membantu Anda membangun argumen yang kuat—tanpa membuat surat menjadi terlalu rumit.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menjelaskan prestasi akademik dan ekstrakurikuler dengan jelas

Membantu menyelaraskan nilai-nilai siswa dengan misi beasiswa

Termasuk ruang untuk contoh nyata seperti inisiatif komunitas

Sangat cocok untuk siswa yang melamar program berbasis prestasi atau layanan

📌 Ideal untuk: Membantu siswa yang layak mendapatkan beasiswa dengan surat rekomendasi yang penuh dampak.

💡 Tips Pro: Hindari pujian klise seperti ‘melebihi ekspektasi’. Sebaliknya, jelaskan secara spesifik apa yang dilakukan orang tersebut dan apa yang membuatnya menonjol. Tindakan > kata-kata klise.

9. Template Surat Rekomendasi untuk Rekan Kerja oleh Template. net

Template Surat Rekomendasi Ini membantu Anda menulis rekomendasi yang tulus dan profesional untuk rekan kerja tanpa terdengar generik.

Tata letak surat ini dirancang agar tetap informal namun terstruktur, dengan ruang kosong yang memandu Anda untuk menonjolkan kekuatan spesifik—seperti keterampilan teknis, kepemimpinan, atau kerja sama—sesuai dengan konteks.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Struktur yang rapi dan sederhana memudahkan pengeditan dengan cepat dan mudah

Panduan penulisan membantu Anda fokus pada prestasi nyata dan sifat-sifat yang relevan

Menyeimbangkan profesionalisme dengan sentuhan pribadi

Ideal untuk rekomendasi rekan kerja dan rujukan internal

📌 Ideal untuk: Menyoroti prestasi rekan kerja dengan rekomendasi yang tulus dan penuh pertimbangan.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit setiap hari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang relevan dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat 5+ jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

10. Template Tata Letak Surat Rekomendasi oleh Template. net

Template Tata Letak Surat Rekomendasi menawarkan format yang fleksibel untuk rekomendasi profesional. Template ini menyediakan ruang untuk menonjolkan kelebihan utama dan menambah kredibilitas melalui contoh nyata.

Template ini mengalir dengan lancar dari pengenalan hingga rekomendasi, mendorong penulisan yang ringkas dan padat, didukung oleh anekdot singkat dan relevan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Cocok untuk berbagai situasi profesional

Membantu Anda menghindari pujian yang tidak jelas dengan petunjuk yang terarah

Alur yang terstruktur dengan baik memastikan surat tetap fokus dan efektif

Berguna untuk draf awal atau rekomendasi dengan waktu penyelesaian cepat

📌 Ideal untuk: Memulai penulisan surat rekomendasi dengan tata letak yang jelas dan mudah diikuti, serta panduan spesifik.

11. Surat Rekomendasi untuk Permohonan Visa oleh Template. net

Template Surat Rekomendasi Visa membantu Anda membuat surat rekomendasi yang sopan dan ringkas untuk mendukung proses visa atau imigrasi seseorang.

Template ini memandu Anda dalam menyusun surat rekomendasi yang langsung ditujukan kepada petugas imigrasi, menetapkan otoritas Anda, dan menonjolkan prestasi akademik atau profesional calon dengan cara yang terstruktur dan mendukung.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tone formal yang sesuai untuk konteks hukum dan imigrasi

Struktur bawaan memastikan kejelasan dan kredibilitas

Ruangan untuk menonjolkan pendidikan, etos kerja, dan prestasi

Format yang rapi dengan detail pengirim yang jelas untuk tindak lanjut

📌 Ideal untuk: Mendukung proses aplikasi visa seseorang dengan surat rekomendasi yang ditulis dengan baik.

💡 Tips Pro: Jika Anda menulis untuk seseorang yang masih awal dalam karirnya, tekankan sikap dan kemampuan beradaptasi lebih dari pengalaman. Dalam konteks yang tepat, rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar, dan ketekunan dapat lebih berharga daripada keahlian teknis.

12. Template Surat Rekomendasi Magang oleh Template. net

Template Surat Rekomendasi Magang memudahkan proses merekomendasikan mahasiswa atau profesional muda untuk posisi magang.

Tata letak yang sederhana memudahkan Anda untuk memperkenalkan calon dengan cepat, menonjolkan beberapa kelebihan, dan berbagi anekdot spesifik—semua dalam format yang mudah disesuaikan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Struktur yang ringkas dan tepat untuk rekomendasi yang cepat namun mendalam

Mendorong penggunaan contoh nyata yang menunjukkan potensi

Tone yang seimbang membuatnya cocok untuk situasi formal maupun informal

Mudah disesuaikan untuk berbagai program magang

📌 Ideal untuk: Membantu siswa atau profesional muda mendapatkan magang dengan rekomendasi yang menonjol untuk calon pemberi kerja.

13. Template Surat Rekomendasi untuk Freelancer oleh Template. net

Template Surat Rekomendasi untuk Freelancer dirancang untuk menonjolkan keterampilan, keandalan, dan kontribusi seorang freelancer dengan nada yang personal namun profesional.

Template ini mencakup ruang untuk membahas kolaborasi, hasil proyek, dan pengalaman secara keseluruhan—sangat berguna untuk membantu freelancer mendapatkan klien atau peran di masa depan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak sederhana yang berfokus pada keterampilan, kepercayaan, dan hasil

Dorong penggunaan cerita pribadi daripada umpan balik generik

Ditutup dengan pernyataan rekomendasi yang jelas dan informasi kontak

Ideal untuk pengembang lepas, desainer, penulis, dan konsultan

📌 Ideal untuk: Mendukung keterampilan dan keandalan seorang freelancer dengan cara yang membuka peluang baru bagi mereka.

14. Template Surat Rekomendasi Sesama Perawat oleh Template. net

Template Surat Rekomendasi Sesama Perawat membantu Anda menulis surat rekomendasi yang thoughtful dan kredibel untuk sesama perawat, dengan fokus pada kekuatan klinis dan interpersonal.

Template ini memandu Anda untuk mencakup kerja tim, pelayanan pasien, komunikasi, dan kepemimpinan—membuatnya menjadi surat rekomendasi yang komprehensif untuk lamaran pekerjaan, program pelatihan, atau penghargaan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mencakup area penting seperti keterampilan klinis dan kerja sama

Menjaga nada profesional namun hangat sepanjang surat

Berguna untuk rekomendasi antar sesama profesional di lingkungan kesehatan

Termasuk penutup yang kuat untuk rekomendasi akhir

📌 Ideal untuk: Mengakui dedikasi seorang perawat sesama dan merekomendasikan mereka sebagai kandidat yang cocok untuk kesempatan berikutnya.

15. Template Surat Rekomendasi Layanan Publik oleh Template. net

Template Surat Rekomendasi Layanan Publik membantu Anda merekomendasikan seseorang yang memberikan kontribusi signifikan di bidang pemerintahan, organisasi nirlaba, atau peran masyarakat.

Template ini membantu Anda menonjolkan gaya kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan dampak positif terhadap komunitas dengan contoh konkret—sempurna untuk posisi yang membutuhkan profesionalisme dan kepedulian.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak bersih dengan bagian yang disesuaikan untuk peran di sektor publik

Membantu menonjolkan kualitas yang berorientasi pada tujuan dan kekuatan interpersonal

Cocok untuk lamaran pekerjaan, penunjukan, atau nominasi penghargaan

Penutup yang kuat memberikan ruang untuk tindak lanjut atau kontak

📌 Ideal untuk: Menulis rekomendasi yang bermakna untuk seseorang yang berkontribusi dalam pelayanan publik.

16. Template Surat Rekomendasi Guru oleh Template. Net

Template Surat Rekomendasi Guru menjaga isi surat tetap fokus dan tulus—sangat cocok untuk merekomendasikan pendidik atau siswa di lingkungan akademik.

Template ini mendorong Anda untuk berbagi cerita spesifik tentang pengalaman belajar, kepemimpinan, dan kontribusi di kelas—menambah kedalaman pada rekomendasi sambil menjaga struktur tetap rapi.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dirancang khusus untuk rekomendasi dari siswa atau pendidik

Termasuk ruang untuk cerita pribadi dan sorotan akademik

Mudah disesuaikan untuk lingkungan pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi

Menjaga nada yang sopan, kredibel, dan motivatif

📌 Ideal untuk: Mendukung perjalanan seorang rekan pendidik dengan surat rekomendasi yang menonjolkan passion dan keterampilan mereka.

💡 Tips Pro: Sebutkan proyek, mitra, prestasi, atau nama perusahaan yang relevan. Hal ini akan menambah kredibilitas surat Anda dan menempatkan orang tersebut sebagai seseorang yang telah berpengalaman di lingkungan kerja yang nyata dan kompleks.

Buat, sempurnakan, dan kirim LOR lebih cepat dengan ClickUp

Surat rekomendasi harus ditulis dengan cermat, terstruktur, dan mudah dibuat, terutama saat waktu terbatas atau ada beberapa permintaan yang masuk secara bersamaan. Template membantu menyederhanakan proses, tetapi keunggulan sebenarnya terletak pada memiliki ruang kerja yang mengintegrasikan semua elemen.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk manajemen pekerjaan dan keterampilan yang dirancang untuk memperlancar setiap aspek alur kerja Anda, termasuk penulisan, pemformatan, dan pengelolaan surat rekomendasi (LOR).

ClickUp Docs

Buat, atur, dan sesuaikan surat rekomendasi dengan ClickUp Docs

Mari mulai dengan ClickUp Docs.

Ini adalah editor dokumen bawaan di mana Anda dapat membuat, memformat, dan mengatur dokumen lengkap tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Misalnya, anggaplah Anda memimpin program bimbingan karier dan perlu mengirimkan surat rekomendasi (LOR) untuk 10 peserta bimbingan. Anda dapat membuat dokumen utama bernama ‘Mentorship LORs 2025’, dengan subhalaman untuk setiap peserta, dan mempersonalisasi setiap surat dengan sorotan dari perjalanan bimbingan mereka. Kemudian, tandai koordinator program untuk meninjau dan menyempurnakan surat-surat tersebut.

ClickUp Brain

Ini yang lebih menarik: ClickUp Brain, asisten AI cerdas, sudah terintegrasi langsung ke dalam Docs.

Ini membantu Anda menyusun, mengedit, atau menyempurnakan konten langsung di dalam dokumen Anda. Anda dapat menyorot paragraf kasar, meminta Brain untuk menyempurnakannya, atau meminta Brain untuk menghasilkan bagian baru sepenuhnya tanpa meninggalkan halaman.

Tulis dan sempurnakan surat rekomendasi langsung di dalam ClickUp Docs dengan ClickUp Brain

Misalkan Anda merekomendasikan seorang manajer proyek dan kesulitan merumuskan dampak kepemimpinannya. Anda dapat menyoroti catatan singkat tentang pencapaian mereka, lalu minta ClickUp Brain untuk mengubahnya menjadi paragraf rekomendasi yang kuat untuk seorang manajer proyek yang memimpin inisiatif lintas tim yang sukses, dan langsung mendapatkan versi yang rapi.

Langkah Lebih Jauh dari Halaman Kosong—Buat Kesan dengan Setiap Surat Rekomendasi

Baik Anda menulis satu surat atau mengelola puluhan surat, templat yang tepat dan ruang kerja yang efisien dapat menghemat waktu Anda dan membantu Anda menyusun rekomendasi yang benar-benar menonjol.

Siap untuk mempermudah proses Anda dan membuat surat yang meninggalkan kesan?

Daftar sekarang di ClickUp dan rasakan cara yang lebih cerdas untuk menulis, mengatur, dan mengirimkan surat rekomendasi Anda!