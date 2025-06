11 Alternatif Terbaik Veed.io pada Tahun 2025

Sudah bosan menghadapi kendala dengan Veed.io? Mungkin harganya terlalu mahal, paket gratisnya habis terlalu cepat, atau Anda menginginkan fitur yang tidak tersedia. Apa pun yang menghambat Anda, satu hal yang jelas: saatnya beralih ke cara yang lebih cerdas dan lancar untuk mengedit video.

Berita baiknya? Tidak ada kekurangan alternatif Veed.io—dan banyak dari alat pengeditan video ini melampaui apa yang Anda biasa gunakan. Bayangkan kemampuan pengeditan video berbasis AI, alat studio berkualitas tinggi tanpa harga studio, dan antarmuka yang membuat pengeditan terasa menyenangkan lagi.

Dari membuat video YouTube dan konten pemasaran hingga menemukan editor online yang tidak membatasi kreativitas Anda, pilihan terbaik ini dirancang untuk menyesuaikan alur kerja Anda. Tinggalkan masalah pengeditan—alat-alat ini mengembalikan kreativitas ke tangan Anda, tanpa hambatan.

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang opsi terbaik yang tersedia jika Anda beralih dari Veed.io.

Alternatif terbaik untuk Veed.io tergantung pada apa yang paling penting bagi Anda di luar fitur pengeditan dasar—otomatisasi AI, keterjangkauan, alat profesional untuk video profesional, atau pengalaman yang lebih lancar. Dengan demikian, berikut adalah beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan:

Berikut ini adalah ulasan tentang alternatif terbaik untuk Veed.io—apa yang mereka lakukan dengan baik, kelemahan mereka, berapa biayanya, dan apa yang dikatakan pengguna tentang mereka.

Meskipun Veed.io merupakan pilihan populer untuk pengeditan video, alat yang menggabungkan fungsi serupa dengan fitur tambahan dapat membantu memperlancar alur kerja Anda dengan lebih baik.

ClickUp adalah aplikasi serba bisa untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Platform ini menyediakan alat untuk membantu kreator, pemasar, dan bisnis mengelola produksi video, berkolaborasi secara real-time, dan mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan.

Dengan ClickUp untuk Manajemen Proyek, tugas, dokumen, dan kolaborasi video dapat digabungkan dalam satu platform. Pada akhirnya, menjaga proyek tetap berjalan lancar membutuhkan gambaran yang jelas tentang tenggat waktu, prioritas, dan kemajuan tim. Dan ClickUp melakukannya dengan sempurna.

Salah satu fitur unggulan ClickUp untuk pembuat video adalah ClickUp Clips, alat video bawaan yang memungkinkan Anda merekam, menambahkan anotasi, dan berbagi potongan video langsung dalam tugas.

Daripada mengandalkan perangkat lunak perekaman pihak ketiga atau menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, Clips memungkinkan Anda dengan mudah membuat video tutorial, panduan langkah demi langkah, atau pembaruan tim.

Anda dapat menyoroti bagian penting, menambahkan komentar, atau menandai waktu tertentu untuk referensi cepat. Dengan Clips, Anda dapat merekam video penjelasan, mendokumentasikan umpan balik, dan menangkap wawasan dari pertemuan di dalam ClickUp—menjaga alur kerja Anda tetap terorganisir dan mudah diakses.

Mengalami kebuntuan kreatif? Hapus pekerjaan manual dalam produksi video dengan mengotomatisasi penulisan skrip, merangkum video panjang, dan menghasilkan file audio serta transkrip dalam hitungan detik menggunakan ClickUp. Cukup aktifkan ClickUp Brain, asisten AI bawaan, untuk menangani tugas tersebut untuk Anda.

Baik Anda membuat tutorial YouTube, iklan, atau video penjelasan, ClickUp Brain dapat menghasilkan skrip terstruktur dan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Bagi kreator konten dan bisnis produksi video, ini berarti lebih sedikit pekerjaan manual, produksi video yang lebih cepat, dan organisasi yang lebih baik, sehingga Anda dapat fokus pada kreativitas daripada tugas-tugas yang membosankan.

ClickUp bukan hanya alat yang luar biasa untuk pembuatan konten—tetapi juga dirancang untuk mengelola seluruh proses produksi video dari awal hingga akhir.

Dengan Template Produksi Video ClickUp, tim dapat mengorganisir proyek ke dalam alur kerja terstruktur, memastikan setiap tahap produksi berjalan lancar.

Template ini memungkinkan Anda merencanakan ide video, membuat skrip, dan membagikan peran menggunakan ClickUp Docs dan skrip yang dihasilkan oleh AI. Anda juga dapat menjadwalkan tanggal rilis, melacak kinerja platform, dan mengelola aset pemasaran video.

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Kami memiliki proses produksi video yang kompleks yang melibatkan banyak orang di berbagai tahap pipeline, beberapa putaran revisi, dengan setiap hasil akhir yang unik memerlukan tenggat waktu sendiri. Saya dapat menyederhanakan semua ini dengan menggunakan otomatisasi yang tersedia di ClickUp, memastikan semuanya tetap terkendali.

Pembuatan video tidak perlu rumit—HeyGen berusaha menyederhanakannya. Platform ini memudahkan pembuatan video—tanpa kamera, tanpa tim, hanya AI. Baik Anda sedang melokalkan konten, mempersonalisasi kampanye, atau mengotomatisasi produksi, platform ini memiliki alat yang dibutuhkan.

Avatar AI-nya memungkinkan Anda membuat versi digital diri Anda yang berbicara secara alami dan mengikuti skrip Anda. Gunakan webcam Anda untuk membuat satu avatar atau pilih dari opsi yang sudah didesain sebelumnya. Anda juga dapat menyesuaikan suara, pakaian, dan latar belakang dengan hanya beberapa klik.

Tim: $89/bulan per pengguna

Ulasan G2 yang dibagikan:

Saya menggunakan HeyGen untuk membuat konten untuk saluran YouTube saya, dan penggunaan Avatars memberikan level baru untuk video saya. Saya sudah menggunakan tiga avatar berbeda hanya dalam rencana gratis, dan hasilnya luar biasa. Seluruh tim saya menyukai format baru ini dan jumlah penonton YouTube saya terus meningkat.

Salah satu alat tertua dalam daftar alternatif Veed adalah Descript. Jika Anda membutuhkan efisiensi dan alat bertenaga AI, Descript menawarkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh editor tradisional. Alih-alih menggeser timeline, Anda dapat mengedit video seperti dokumen teks, memotong kata-kata dan kesalahan dalam hitungan detik. Selain itu, Anda dapat melihat versi sebelumnya dan memulihkan draf apa pun.

Fitur Overdub memungkinkan Anda membuat klon suara yang dihasilkan AI dari suara Anda sendiri untuk memperbaiki kesalahan tanpa perlu merekam ulang. Anda bahkan dapat merekam layar, webcam, atau keduanya secara bersamaan. Fitur ini sangat berguna untuk tutorial, pelatihan, atau video panduan—dan terintegrasi secara instan dengan timeline pengeditan.

Bisnis: $50/bulan per orang

Creator: $35 per bulan per orang

Hobi: $24/bulan per orang

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Pengalaman editing saya benar-benar berubah. Saya pernah mendengar tentang Descript beberapa waktu lalu, tapi saya hanya mengira itu hanya untuk transkripsi audio (yang sebenarnya tidak terlalu saya pedulikan). Namun, sekarang mereka menawarkan layanan lain dalam paket mereka, jadi saya memutuskan untuk mencobanya! Saya benar-benar senang melakukannya, kemampuan untuk merekam ulang dengan suara sendiri, menghapus kata-kata tertentu untuk mengedit podcast (belum lagi dengan satu klik untuk menghapus kata-kata pengisi).

Bagi pemasar, manajer media sosial, dan bisnis kecil, InVideo menghilangkan kerumitan perangkat lunak pengeditan tradisional. Alur kerja berbasis templatnya membuat pembuatan video semudah mengisi kolom kosong.

Dengan ribuan templat yang dapat disesuaikan dan akses ke lebih dari 16 juta media stok, InVideo memudahkan Anda membuat video profesional—tanpa perlu menghabiskan berjam-jam belajar perangkat lunak yang rumit.

Plus : $35/bulan

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Dibandingkan dengan aplikasi pengeditan video yang lebih rumit, Anda dapat membuat video di situs ini dengan cepat berkat fitur dan fasilitasnya. Karena ini adalah platform berbasis web, Anda dapat menggunakannya di mana saja dengan koneksi internet untuk melihat dan mengedit film.

Daripada menyewa aktor atau mendirikan studio, Synthesia memungkinkan Anda memilih dari berbagai avatar AI, mengetik skrip Anda, dan biarkan platform ini menghasilkan video yang rapi dan profesional.

Avatar dalam alternatif Veed ini menyinkronkan gerakan bibirnya secara realistis dengan teks Anda. Dengan dukungan untuk lebih dari 120 bahasa, ini adalah alat yang powerful untuk bisnis global yang membutuhkan video berkualitas tinggi tanpa beban tim produksi.

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Antarmuka sederhana untuk membuat video dengan avatar AI; mudah dipahami, responsif, dan dilengkapi opsi pratinjau; juga sangat berguna adalah integrasi dengan database gambar dan video gratis yang dapat digunakan dalam video yang dihasilkan.

