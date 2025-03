10 Alternatif dan Pesaing Google Keep Terbaik 2025

Farris Bueller pernah berkata..

"Hidup bergerak sangat cepat. Jika Anda tidak berhenti dan melihat sekeliling sesekali, Anda bisa melewatkannya."_

Meskipun ini sebagian hanya alasan lain untuk mengangkat salah satu film terhebat sepanjang masa, ini juga merupakan pengingat yang baik mengapa aplikasi pencatatan seperti Google Keep adalah kunci untuk tetap berada di depan daftar tugas harian kita.

Mulai dari langganan hingga tenggat waktu dan belanja, selalu ada kemungkinan Anda akan melupakan dua dari lima hal yang ada dalam daftar jika Anda tidak menuliskannya.

Google Keep menemukan ceruk pasarnya sebagai solusi untuk membuat, berbagi, dan mengatur catatan dari perangkat apa pun. Namun, meskipun fitur catatan Google Keep mendominasi catatan tempel yang tidak terorganisir dan buku catatan di masa lalu, masih ada banyak alternatif perangkat lunak dengan alat yang sama - bahkan lebih - untuk membantu Anda tetap pada jalurnya.

Kami telah membuat daftar 10 alternatif Google Keep favorit kami untuk membantu Anda membuat pilihan yang paling tepat dalam hal alat pencatat favorit Anda. Baca terus saat kami menyelami pro dan kontra Google Keep, pesaing utamanya, detail harga, ulasan, dan banyak lagi.

Apa itu Google Keep?

Melalui Google Keep Google Keep adalah aplikasi pencatatan dan aplikasi pengingat untuk mencatat pemikiran di beberapa perangkat dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan catatan tempel. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat catatan dalam jumlah tak terbatas hingga 20.000 karakter per catatan, sehingga Anda tidak perlu khawatir kehabisan ruang untuk menyelesaikan alur pemikiran Anda. 🚂

Khususnya-Google Keep juga memiliki kemampuan untuk mengatur item Anda dengan label, warna, dan format. Berikut adalah beberapa fitur Google Keep favorit kami yang lain:

Catatan suara

Pengingat

Daftar yang harus dilakukan

Daftar periksa

Untuk mulai menggunakan aplikasi ini, yang Anda perlukan hanyalah Akun Google .

Bagi banyak pengguna, ini berarti Anda siap untuk menggunakannya. Tetapi untuk Microsoft Office atau mereka yang tidak menggunakan G Suite, ini merupakan alasan untuk mencari alternatif Google Keep.

10 Alternatif Google Keep Terbaik

Berikut ini adalah 10 alternatif Google Keep terbaik untuk membawa catatan, daftar, dan akuntabilitas Anda ke tingkat berikutnya.

1. ClickUp

ClickUp Docs memungkinkan pemformatan kaya dan perintah garis miring untuk bekerja lebih efisien ClickUp adalah platform produktivitas all-in-one untuk tim dan pengguna untuk mengelola segala sesuatu mulai dari proyek yang kompleks hingga pekerjaan harian item tindakan dalam satu pusat kerja yang terpusat. ClickUp menawarkan banyak sekali fitur-fitur intuitif untuk menyesuaikan jadwal dan alur kerja Anda dengan cara seefisien mungkin-termasuk editor dokumen dinamis, alat Notepad, Ekstensi Chrome dan aplikasi seluler untuk menangkap semua ide terbaik Anda.

Selain itu, semua fitur pencatatannya sepenuhnya gratis dan mudah digunakan!

Berikut ini adalah cara memaksimalkan catatan Anda dengan menggunakan dua alat ClickUp yang paling nyaman dan fleksibel:

Dokumen ClickUp

ClickUp Docs memungkinkan pemformatan kaya dan perintah garis miring bekerja lebih efisien Dokumen ClickUp adalah sumber daya utama Anda untuk membuat dokumen terperinci, wiki terstruktur, dan daftar periksa kolaboratif. Dengan fungsionalitas seperti penyimpanan otomatis, riwayat versi, pengeditan waktu nyata, dan opsi berbagi yang telah kita kenal dan sukai, ClickUp Docs mengambil langkah lebih jauh.

Menyematkan informasi dari aplikasi lain dengan mudah, membuat catatan dalam hirarki visual dengan halaman bersarang, memformat teks Anda dengan Perintah Garis Tipis ClickUp dan banyak lagi untuk meningkatkan produktivitas pencatatan Anda ke tingkat yang lebih tinggi.

Di dalam ClickUp Doc mana pun, Anda dapat mengasah topik-topik utama dengan Mode Fokus atau membawa anggota tim ke dalam percakapan dengan komentar berulir yang dapat didelegasikan kepada orang lain dengan menyorot baris teks mana pun.

ClickUp Notepad

Mencatat catatan dengan cepat, memformat dengan pengeditan yang kaya, dan mengubah entri menjadi tugas yang dapat dilacak yang dapat Anda akses dari mana saja

Gunakan aplikasi Notepad di ClickUp untuk mendokumentasikan apa yang penting, pemikiran-pemikiran yang muncul di kepala saat Anda duduk di meja kerja, menjelajahi web atau saat dalam perjalanan.

Seperti ClickUp Docs, Anda akan memiliki akses ke fitur pemformatan dengan pengeditan teks kaya dan Perintah Garis Tipis di Notepad Anda untuk gaya, konteks, dan detail dalam menyampaikan pemikiran Anda dengan jelas. Selain itu, ClickUp Notepad tidak memiliki batas unggahan! Artinya, Anda dapat menambahkan ide sebanyak mungkin tanpa kehabisan ruang.

Kelebihan ClickUp

Berbagai alat pencatat yang dapat diakses dari Ruang Kerja, tablet, perangkat seluler, atau jendela penelusuran Anda

Lebih dari 1.000 integrasi untuk menyederhanakan proses harian Anda

Fitur produktivitas tingkat lanjut untuk menindaklanjuti catatan, tugas, dan ide Anda

Kumpulan fitur pencatatan dan manajemen proyek yang kaya bahkan pada Paket Gratis Selamanya Banyak sekalitemplat yang dapat disesuaikan untuk kasus penggunaan apa pun-bahkan di ClickUp Docs



Kekurangan ClickUp

Belum semua tampilan alur kerja tersedia di aplikasi seluler

Begitu banyak fitur yang dapat disesuaikan dapat menimbulkan sedikit kurva pembelajaran bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Paket Gratis Selamanya : Rp. 1.000.000

: Rp. 1.000.000 Paket Tak Terbatas : $7 per pengguna per bulan

: $7 per pengguna per bulan Paket Bisnis : $12 per pengguna per bulan

: $12 per pengguna per bulan Paket Bisnis Plus : $19 per pengguna per bulan

: $19 per pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi tim penjualan untuk detail harga khusus

Peringkat pelanggan ClickUp

G2: 4.7/5 (4.800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.130+ ulasan)

2. Pencatat tugas (Todoist)

Melalui Todoist Jika Anda mencari yang minimalis manajemen tugas dan aplikasi pencatatan, lalu Todoist bisa menjadi pilihan baru Anda. Tetapkan prioritas, tambahkan tanggal jatuh tempo, buat label, atau buat filter dan tag untuk menyusun item tindakan, agenda, dan proyek harian Anda.

Todoist memungkinkan Anda menyesuaikan bagian yang berbeda dan menambahkan tugas sebanyak yang Anda inginkan. Dan untuk menjaga daftar tugas tetap bersih dan terorganisir, Anda bisa mengarsipkan, memindahkan, atau menghapus proyek apa pun setelah Anda menandainya sebagai selesai.

Fitur Todoist

Papan bergaya Kanban untuk mengelola tugas

Pengingat tenggat waktu dan pengingat berbasis lokasi

Pelacakan kemajuan tugas dan proyek

Tanggal jatuh tempo tugas berulang

Tugas yang dapat ditugaskan untuk kolaborasi tim

Kelebihan Todoist

Sinkronisasi yang andal di seluruh perangkat

UI yang intuitif dan mudah digunakan

Integrasi pihak ketiga yang luas

Pemformatan teks dan opsi gaya yang cepat

Kekurangan Todoist

Versi gratis terbatas tidak memiliki fitur-fitur utama seperti pencadangan dan pengingat otomatis

Tidak ada alat pelacakan waktu atau pengatur waktu bawaan

Tampilan alur kerja dan status terbatas untuk beradaptasi dengan setiap gaya kerja

Harga Todoist

Gratis : $0 per pengguna per bulan

: $0 per pengguna per bulan Pro : $5 per pengguna per bulan ($4 per pengguna per bulan yang ditagihkan setiap tahun)

: $5 per pengguna per bulan ($4 per pengguna per bulan yang ditagihkan setiap tahun) Bisnis: $8 per pengguna per bulan ($6 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun)

Peringkat pelanggan Todoist:

G2: 4.4/5 (730+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (1690+ ulasan)

3. Microsoft OneNote

Melalui MicrosoftMicrosoft OneNote adalah aplikasi pencatatan online yang tersedia secara gratis dengan akun Microsoft atau paket berbayar Microsoft 365. TBH, OneNote adalah jenis perangkat lunak yang saya impikan ketika menulis semua catatan Sejarah Dunia AP saya di sekolah menengah. isyarat kram tangan._ 😮‍💨

Namun, ketika berbicara tentang kolaborasi yang berarti dengan tim dan dokumen yang kuat alat organisasi seperti halnya penautan dua arah, OneNote tidak selalu bertahan. Bandingkan OneNote Vs Google Keep !

Fitur Microsoft OneNote

Fitur untuk tulisan tangan, sketsa, atau catatan suara

Tema yang dapat disesuaikan di aplikasi desktop

Enkripsi catatan

Catatan Tempel Online

Email ke OneNote

Asisten matematika bawaan &Templat OneNote Kelebihan Microsoft OneNote

Membagikan catatan Anda melalui email atau URL

Mengunggah media dan alat pemotong web untuk menyimpan informasi dengan cepat

Membagi catatan menjadi beberapa bagian dan menandainya untuk nanti

Kekurangan Microsoft OneNote

Tidak tersedia untuk Linux

UI aplikasi seluler tidak seintuitif aplikasi web

Fitur penyortiran dan pengorganisasian terbatas

Bukan alat manajemen tugas-hanya catatan

Harga Microsoft OneNote

Microsoft OneNote dapat diunduh secara gratis untuk fitur-fitur dasar dan tersedia bagi pengguna yang berlangganan Microsoft 365:

Dasar : Gratis

: Gratis Keluarga Microsoft 365 : $99,99 per tahun untuk satu hingga enam orang

: $99,99 per tahun untuk satu hingga enam orang Microsoft 365 Personal: $69,99 per tahun untuk penggunaan perorangan

Peringkat pelanggan Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1.780+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.190+ ulasan)

Membandingkan_ OneNote Vs. Ketenaran & lihat ini Alternatif yang tidak dapat diabaikan !

4. Gagasan

Pencatatan di dalam GagasanGagasan memungkinkan Anda memberikan tugas, mengelola proyek, dan mengatur pekerjaan dengan berbagai cara. Sebagai perangkat lunak berbasis dokumen, ini adalah alternatif Google Keep yang kuat untuk fitur pencatatan yang kuat untuk membuat daftar, menambahkan teks biasa, video, suara, kode-apa pun namanya!

Fitur-fitur Notion

Beberapa opsi tampilan termasuk Kanban, daftar, tabel, dan kalender

Beberapa opsi templat

Folder untuk mengkategorikan catatan Anda

Pemformatan teks yang kaya untuk catatan yang mendetail

Kelebihan Notion

UI yang dapat disesuaikan dan bersih

Kompatibel dengan perangkat Android dan iOS

Dukungan mode offline

Mendukung pengeditan kolaboratif

Gagasan kontra

Fitur manajemen tugas yang terbatas untuk menindaklanjuti daftar tugas Anda

Tidak ada fitur anotasi PDF

Tidak memiliki fitur produktivitas utama seperti bagan Gantt, sasaran, dan pelacakan waktu

Kurva pembelajaran yang curam

Harga gagasan

Pribadi : Gratis

: Gratis Personal Pro : $5 per pengguna per bulan ($4 per pengguna per bulan yang ditagihkan setiap tahun)

: $5 per pengguna per bulan ($4 per pengguna per bulan yang ditagihkan setiap tahun) Tim : $10 per pengguna per bulan ($8 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun)

: $10 per pengguna per bulan ($8 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun) Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk informasi harga

Peringkat pelanggan Notion

G2: 4.6/5 (890+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (790+ ulasan)

Periksa ini Alternatif pengertian !

5. Evernote

Melalui EvernoteEvernote adalah salah satu dari digital pertama pencatatan aplikasi dan alternatif Google Keep yang populer. Fitur pindai dan simpan dari aplikasi ini memastikan semua informasi Anda-bahkan dari buku catatan dan hasil cetakan-disimpan dalam perangkat lunaknya sehingga tidak ada yang hilang.

Fitur-fitur Evernote

Anotasi PDF, memo suara,Templat Evernotedan opsi pemformatan untuk pembuatan catatan

Sinkronisasi kalender agar jadwal Anda selalu diperbarui secara otomatis

Alat pindai dan simpan Web Clipper untuk membawa informasi dari luar ke dalam aplikasi

Kelebihan Evernote

Teks yang dapat dicari dalam format file

Integrasi pihak ketiga yang luas

Alat yang bagus untuk siswa

Kekurangan Evernote

Versi gratis terbatas dan paket berbayar yang mahal

Tidak ada kolaborasi waktu nyata dengan anggota tim lain

Kurangnya fitur produktivitas seperti pengingat dan tanggal jatuh tempo

Pembaruan yang terus-menerus dan menghambat efisiensi

Harga Evernote

Gratis

Pribadi : $7,99 per bulan

: $7,99 per bulan Profesional : $9,99 per bulan

: $9,99 per bulan Evernote Tim: $14 per pengguna per bulan

Peringkat pelanggan Evernote

G2: 4.4/5 (1.960+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (7.600+ ulasan)

6. Trello

Melalui TrelloTrello adalah perangkat lunak manajemen proyek yang menggunakan Papan Kanban untuk mengatur tugas, tenggat waktu, dan daftar tugas. Meskipun pada dasarnya ini adalah solusi bagi tim dan manajer untuk mendapatkan visibilitas ke dalam alur kerja satu sama lain, Trello juga merupakan alternatif Google Keep yang bagus untuk alat manajemen tugas hariannya.

Fitur Trello

Papan Kanban yang dapat disesuaikan dan templat yang telah dibuat sebelumnya

Gambar sampul, deskripsi, lampiran, dan subtugas dalam kartu Trello (tugas)

Mendukung penugasan peran dan jadwal

Daftar yang harus dilakukan

Kelebihan Trello

Paket gratis kaya fitur untuk penggunaan perorangan

Jadwal dan kalender proyek untuk pelacakan yang mudah

Antarmuka seret dan lepas yang intuitif

Kolaborasi waktu nyata

Kekurangan Trello

Tidak memiliki beberapa fitur pencatatan utama

Sulit digunakan saat mengelola beberapa proyek sekaligus

Sebagian besar fitur-fitur canggihnya memerlukan add-on berbayar

Harga Trello

Gratis

Standar : $6 per pengguna per bulan ($5 per pengguna per bulan yang ditagihkan setiap tahun)

: $6 per pengguna per bulan ($5 per pengguna per bulan yang ditagihkan setiap tahun) Premium : $12,50 per pengguna per bulan ($10 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun)

: $12,50 per pengguna per bulan ($10 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun) Perusahaan: $17,50 per pengguna per bulan yang ditagih setiap tahun

Peringkat pelanggan Trello

G2: 4.4/5 (12.860+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (21.550+ ulasan)

Periksa ini Alternatif Trello !

7. Alur kerja

Melalui Alur kerjaAlur kerja adalah aplikasi pencatatan untuk menangkap, mengatur, menganalisis, dan berbagi tugas-tugas dasar.

Alternatif Google Keep ini menyusun catatan Anda dalam model hirarkis dengan jumlah item bersarang yang tak terbatas per topik. Seperti utas komentar di Reddit, Anda bisa memperluas dan memperkecil garis besar di Workflowy untuk fokus pada ide besar atau detail yang lebih kecil. Yang membedakan aplikasi ini dari aplikasi pencatatan standar lainnya adalah fitur papan Kanban untuk melihat topik tertentu atau kemajuan tugas.

Fitur-fitur Workflowy

Salinan langsung dari daftar apa pun untuk item yang berulang

Pencarian global dan tag untuk menyortir dan memfilter item dengan cepat

Papan kanban atau tampilan daftar

Tautan balik dan referensi otomatis

Kelebihan alur kerja

Antarmuka minimalis dan intuitif

Berbagi catatan dengan mudah tanpa perlu log-in

Dapat digunakan secara offline atau dengan aplikasi seluler

Kontra alur kerja

Versi gratis terbatas membatasi jumlah poin-poin bersarang

Kurangnya fitur pemformatan

Catatan tidak dienkripsi

Tidak ada kalender atau pengingat

Harga sesuai alur kerja

Dasar : Gratis selamanya

: Gratis selamanya Workflowy Pro: $ 4,99 per bulan

Peringkat pelanggan Workflowy

G2: 4.4/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (3 ulasan)

8. Obsidian

Fitur pemformatan catatan di ObsidianObsidian adalah aplikasi pencatatan yang menggunakan bahasa markdown untuk membuat catatan Anda. Tidak seperti banyak alternatif Google Keep dalam daftar ini yang menggunakan layanan berbasis cloud, aplikasi ini menyimpan file secara lokal di perangkat Anda. Yang menarik lainnya Fitur Obsidian adalah menggunakan struktur grafik pengetahuan dan penautan dua arah untuk membuat semua catatan Anda saling terhubung seperti jaringan raksasa.

Fitur Obsidian

Editor teks penurunan harga

Semua catatan disimpan di Vault pribadi Anda

Struktur grafik pengetahuan dan tautan balik untuk menghubungkan catatan kembali ke topik utama

Obsidian Publish membuat catatan Anda dapat diakses oleh publik melalui halaman web

Kelebihan Obsidian

Konfigurasi yang dapat disesuaikan berdasarkan preferensi Anda

Bekerja dengan baik secara offline karena tidak berbasis cloud

Tampilan grafik pengetahuan secara estetis menyenangkan dan membantu bagi para pelajar visual

Banyak sekali pengaya untuk fungsionalitas tambahan

Kekurangan Obsidian

Sulit untuk berbagi catatan dan fitur kolaborasi yang minim

Diperlukan pengaya berbayar untuk fitur-fitur dasar

Tidak ada versi aplikasi berbasis web

Harga Obsidian

Pribadi : Gratis

: Gratis Katalis : pembayaran satu kali sebesar $25

: pembayaran satu kali sebesar $25 Komersial : $50 per pengguna per tahun (dilengkapi dengan uji coba gratis selama 14 hari sebelum membayar)

: $50 per pengguna per tahun (dilengkapi dengan uji coba gratis selama 14 hari sebelum membayar) pengaya Pengaya: Sinkronisasi ($8 per bulan), Publikasikan ($16 per bulan per situs)

Peringkat pelanggan Obsidian

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (10+ ulasan)

9. Coda

Melalui CodaCoda menggabungkan alat pengeditan teks dan fitur tabel data ke dalam satu perangkat lunak untuk berkolaborasi dalam dokumen dengan tim. Sebagai alternatif Google Keep, Coda nyaman digunakan oleh tim di mana saja karena Anda dapat mengakses dokumen dari mana saja secara virtual menggunakan aplikasi selulernya, dan mengintegrasikan Coda dengan banyak alat kerja lain untuk fungsionalitas yang lebih luas.

Fitur Coda

Daftar tugas dan manajemen catatan

Pelacakan waktu dan pengeluaran

Pembuatan tugas, penugasan, dan penentuan prioritas

Komentar dalam aplikasi

Kelebihan Coda

Kolaborasi waktu nyata

Tampilan dan templat yang dapat disesuaikan

Antarmuka seret dan lepas yang mudah digunakan

Beberapa integrasi untuk fungsionalitas tambahan

Kekurangan Coda

Manajemen tugas secara manual

Tidak ada dasbor atau alat pelaporan waktu nyata

Tidak ada aplikasi desktop, hanya aplikasi web

Tidak cocok untuk tugas-tugas kompleks atau manajemen proyek

Harga Coda

Gratis

Pro : $10 per bulan per Pembuat Dokumen yang ditagih setiap tahun ($12 per bulan ditagih setiap bulan)

: $10 per bulan per Pembuat Dokumen yang ditagih setiap tahun ($12 per bulan ditagih setiap bulan) Tim : $30 per bulan per Pembuat Dokumen yang ditagih setiap tahun ($36 per bulan ditagih setiap bulan)

: $30 per bulan per Pembuat Dokumen yang ditagih setiap tahun ($36 per bulan ditagih setiap bulan) Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk informasi harga

Peringkat pelanggan Coda

G2: 4.7/5 (337+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (77+ ulasan)

10. Beruang

Melalui BeruangBeruang adalah aplikasi pencatatan sederhana yang disinkronkan di seluruh perangkat iOS Anda sehingga Anda bisa mencatat ide di mana pun ide itu muncul. Dengan opsi untuk pemformatan cepat, tautan, gambar, banyak bahasa pemrograman, dan banyak lagi, Bear adalah alternatif Google Keep yang solid yang membantu Anda menangkap konteks penuh dari setiap pemikiran.

Fitur Bear

Tagar dan penandaan untuk mengatur catatan Anda

Anotasi catatan PDF, Dokumen, dan HTML

Penyelarasan catatan otomatis dengan iCloud

Keunggulan beruang

Antarmuka yang ramah pengguna

Mudah diunduh dan digunakan

Bilah pintasan, tema, dan pemformatan khusus

Kekurangan beruang

Aplikasi ini hanya didukung pada produk iOS

Tidak ada antarmuka berbasis web

Tidak ada integrasi pihak ketiga

Versi gratis terbatas

Harga beruang

Fitur-fitur dasar Bear tersedia untuk pengguna iOS secara gratis, juga menawarkan paket Pro dengan fitur dan fungsionalitas tambahan dengan harga $1,49 per bulan atau $14,99 per tahun.

Peringkat pelanggan Bear

Sudah waktunya untuk alternatif Google Keep

Bahkan dengan beberapa fitur yang nyaman untuk menambahkan catatan kapan saja, banyak popularitasnya berasal dari fakta bahwa Google Keep gratis untuk digunakan dan mudah dipelajari.

Hal ini membuat Google Keep menjadi pesaing yang baik untuk menangkap pemikiran singkat Anda, pengingat sederhana, atau penggunaan sesekali. Namun, jika menyangkut penataan hari Anda, meminta pertanggungjawaban, atau pilihan gaya yang kaya, Google Keep tidak cocok untuk itu. ✂️

Berikut ini beberapa keterbatasan yang akan Anda temui dengan Google Keep:

Batas karakter rendah-20.000 karakter terlalu banyak untuk daftar belanjaan, tetapi tidak terlalu banyak untuk entri jurnal

Tidak ada aplikasi desktop. Akses Google Keep di ponsel, tablet, atau browser hanya

Opsi pemformatan dan penataan teks yang terbatas

Tidak ada alat otomatisasi untuk mempercepat proses pencatatan Anda

Pada akhirnya, Google Keep adalah sepupu tua yang keren dari iOS aplikasi catatan yang sudah Anda miliki, dan jika Anda ingin mengelola tugas-tugas yang ada di depan Anda, Anda akan membutuhkan alat lain untuk membantu Anda melewati garis finish.

Alternatif Google Keep yang Paling Terkenal? ClickUp

Meskipun Google Keep berguna untuk pengingat cepat dan daftar belanjaan yang harus dimiliki, Google Keep juga merupakan alat pintu gerbang untuk aplikasi pencatatan yang lebih kuat dan dinamis-seperti ClickUp!

Salah satu dari 10 alternatif Google Keep ini dapat membantu Anda membuat catatan cepat, tetapi hanya ClickUp yang memiliki fungsionalitas untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi di setiap level. Baik Anda memecah proyek yang rumit menjadi subtugas atau membagikan daftar tugas anak anjing baru Anda kepada keluarga, ClickUp adalah solusi pencatatan untuk setiap kasus penggunaan .

Selain itu, semua alat bantu pencatatan ClickUp yang intuitif sepenuhnya gratis. 💸

Akses Notepad ClickUp, Dokumen, Ekstensi Chrome AI dan tugas tak terbatas tanpa biaya dengan Paket Gratis Selamanya dari ClickUp. Atau mulai jelajahi fitur produktivitas yang lebih canggih dengan opsi paket berbayar hanya dengan $5. Daftar ke ClickUp untuk mulai memanfaatkan setiap hari sebaik-baiknya. ☀️