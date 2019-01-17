5 Tips untuk Meningkatkan Kesehatan bagi Freelancer dan Pekerja Jarak Jauh

Saya telah bekerja di kantor selama beberapa tahun di awal karier saya, dan tidak ada satu hari pun di mana saya tidak berharap bisa bekerja secara remote. Saya tinggal di kota besar, jadi perjalanan ke kantor selalu berarti kereta bawah tanah yang padat atau berjam-jam terjebak macet.

Kantor itu sendiri hampir tidak pernah membantu dalam hal apa pun terkait pekerjaan yang saya lakukan. Sebaliknya, lebih sering daripada tidak, kantor tersebut justru mengganggu, melelahkan, dan pada akhirnya kurang produktif. Saya selalu merasa bisa melakukannya secara remote dari kenyamanan rumah sendiri atau dari teras yang cerah dekat rumah. Selain itu, jam kerja terasa tidak manusiawi.

Makanan saya hampir selalu tidak dimasak di rumah dan tidak sehat. Saya tidak pernah punya cukup waktu untuk pergi ke gym. Saya selalu merasa lelah.

Setelah lebih dari sepuluh tahun menjadi freelancer dan bekerja secara remote penuh waktu selama tiga tahun, tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa saya merasa bahagia dengan pilihan yang saya buat. Kualitas hidup saya telah meningkat secara drastis. Saya bisa membuat jadwal sendiri dan selalu merasa bekerja karena saya ingin, karena saya suka, bukan karena saya harus.

Namun, beberapa tahun pertama memang penuh tantangan. Memiliki kebebasan penuh terkadang berarti bekerja terlalu lama dan melupakan hal-hal baik dalam hidup yang dulu saya sadari tidak saya miliki saat terjebak di kantor. Butuh waktu bagi saya untuk menyadari bahwa jika ingin hidup indah, disiplin adalah segalanya. Namun, setelah saya memahami cara menerapkan disiplin, saya tidak pernah kembali ke jadwal yang sibuk.

Berikut ini 5 tips untuk hidup lebih sehat, bahagia, penuh energi, dan vibrasi positif saat bekerja dari jarak jauh.

1. Pengatur waktu sangat penting jika Anda ingin bekerja tanpa stres

Apakah Anda memilih Teknik Pomodoro atau menggunakan timer online lainnya, percayalah pada saya, tubuh dan pikiran Anda akan berterima kasih. Bekerja tanpa gangguan selama minimal 25 menit dengan istirahat singkat 5 menit akan memberikan dampak luar biasa pada produktivitas dan tingkat stres Anda.

Anda akan belajar cara rileks (dan 5 menit itu mungkin terasa seperti tidak ada apa-apa, tapi akan terasa jauh lebih lama!). Karena saat waktu istirahat tiba, Anda bangun dari komputer dan benar-benar mengambil istirahat. Anda bisa berbaring, mendengarkan lagu yang menenangkan, meregangkan tubuh, menari, atau melakukan apa pun yang dapat mengalihkan pikiran Anda dari semua pekerjaan produktif yang telah Anda lakukan dalam 25 menit terakhir.

Selain itu, Anda akan merasa kurang stres dengan banyaknya tugas yang biasanya Anda kerjakan, karena Anda akan mengerjakannya satu per satu. Membagi waktu Anda menjadi sesi kerja berdurasi 25 menit akan memaksa Anda untuk berhenti berganti-ganti tugas dan fokus pada satu tugas saja, satu sesi demi satu.

2. Hadiahi diri Anda dengan liburan singkat

Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya melepaskan diri dari pekerjaan. Jika rumah Anda adalah kantor Anda, kita semua tahu betapa mudahnya terjebak dalam kebiasaan bekerja lebih lama daripada jika Anda sebenarnya pergi ke tempat kerja.

Pergi keluar kota tiga kali setahun tidak terlalu banyak. Sama sekali tidak. Apakah Anda memutuskan untuk mengambil satu liburan panjang, mungkin pergi ke retret yoga di pantai untuk mengisi ulang energi, dan kemudian memilih dua liburan akhir pekan dengan anggaran terbatas, ketiga liburan yang Anda berikan pada diri sendiri akan membuat perbedaan besar dalam hidup Anda.

3. Makanan Anda setidaknya sama pentingnya dengan tenggat waktu Anda

Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyisihkan waktu khusus untuk makan. Luangkan satu jam jika Anda ingin memasak, tetapi apapun yang Anda lakukan, jangan ngemil di depan komputer sambil terburu-buru menyelesaikan tugas.

Makan di meja atau makan di luar bersama teman. Dengan cara ini, Anda akan memiliki kontrol yang jauh lebih baik atas asupan makanan Anda, plus Anda akan menjadi lebih sadar akan apa yang Anda makan. Makan siang akan terasa seperti sebuah kenikmatan. Untuk perubahan suasana, saya biasanya menjadwalkan setidaknya dua kali makan siang di luar setiap minggu, jika memungkinkan di tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya.

Saya juga membiasakan diri untuk tidak membawa makanan apa pun ke meja kerja. Namun, saya selalu menyiapkan air infus buatan sendiri, kopi, atau teh. Hal ini juga membantu saya tidak perlu khawatir apakah tubuh saya cukup terhidrasi sepanjang hari.

4. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk berolahraga dan patuhi jadwal tersebut seolah-olah itu adalah tenggat waktu yang sangat penting.

Jika Anda adalah orang yang suka bangun pagi, berolahragalah di pagi hari. Lakukan sebelum Anda memulai hari Anda, bahkan jika hanya selama 20 menit. Anda tidak akan percaya betapa besar perbedaannya. Anda akan merasa lebih berenergi, lebih percaya diri, dan lebih bahagia.

Jika Anda lebih suka begadang seperti saya, maka sore atau malam hari adalah waktu yang tepat untuk berolahraga. Anda bisa pergi ke gym, tetapi Anda juga bisa berolahraga di kenyamanan ruang tamu Anda sendiri, mengikuti video YouTube yang paling sesuai dengan mood Anda hari itu. Selama Anda menjadwalkan rutinitas olahraga harian Anda dan konsisten melakukannya tanpa terkecuali, saya jamin Anda tidak hanya akan merasa lebih baik, tetapi tubuh Anda juga akan terlihat lebih ramping dan kuat.

Bukan karena Anda terlalu sibuk. Saya memberi diri sendiri alasan ini terlalu lama hingga menyadari bahwa bukan karena saya tidak bisa menyisihkan waktu sebentar pun untuk praktik yoga yang menenangkan atau kelas Pilates yang menyegarkan. Itu bukan masalahnya. Ketika berbicara tentang berolahraga setiap hari, saya mencari "motivasi" selama bertahun-tahun sebelum menyadari bahwa hal itu sesederhana memutuskan untuk melakukannya dan melakukannya meskipun tidak merasa ingin melakukannya. Yang terpenting adalah memulai, karena setelah tiga menit berlatih, Anda akan tahu bahwa Anda telah melakukan hal yang benar.

5. Jaga kesehatan mental Anda dengan meditasi, yoga, atau praktik spiritual lainnya yang sesuai dengan Anda

Setelah saya menyadari bahwa saya bisa melawan mood saya dan berhasil dalam apa pun yang saya rencanakan untuk diri sendiri, saya membiasakan diri untuk terus terlibat dalam aktivitas yang sebenarnya tidak ingin saya mulai. Dan itulah saat saya menyadari betapa pentingnya meditasi dan yoga sebenarnya.

Jika Anda belum yakin dengan gaya meditasi atau yoga yang paling cocok dengan kepribadian dan kebutuhan Anda, berikut ini daftar retret yoga spiritual dan meditasi yang bisa Anda ikuti. Ada begitu banyak manfaat tak terduga dari praktik yoga atau meditasi harian yang membuat saya bingung harus mulai dari mana. Bayangkan saja mengubah suasana hanya untuk akhir pekan dan mengambil waktu tenang hanya untuk diri sendiri. Anda akan menghabiskan waktu di tengah alam, menikmati peregangan ringan, menyelaraskan setiap gerakan dengan napas, dan yang paling penting, belajar meditasi dan yoga secara mandiri.

Kesimpulan

Memiliki kebebasan untuk bekerja dari mana saja memang menyenangkan, tetapi hal ini seringkali disertai dengan jam kerja yang lebih panjang dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, begitu Anda menyadari bahwa kesehatan dan kesejahteraan Anda lebih penting daripada tenggat waktu apa pun, dan yang terpenting, Anda tetap konsisten dengan rutinitas sehat meskipun ada gangguan kerja lainnya, Anda sudah berada di jalur yang tepat untuk hidup terbaik Anda.

