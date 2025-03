10 CRM Terbaik untuk Penasihat Keuangan

Menangani panggilan klien, mengelola portofolio, dan memastikan kepatuhan-beban kerja Anda sepertinya tidak akan pernah berakhir. Ditambah lagi dengan tekanan untuk membangun hubungan dengan klien yang lebih kuat, daftar tugas Anda akan menjadi sangat banyak.

Di sinilah CRM yang kuat membuat perbedaan.

Dalam artikel blog ini, kita akan melihat CRM terbaik untuk penasihat keuangan untuk membantu Anda meningkatkan praktik Anda dan membangun hubungan klien yang lebih kuat dan langgeng. 🤝

⏰ Ringkasan 60 Detik

CRM yang tepat membantu penasihat keuangan mengelola klien, merampingkan alur kerja, dan mengembangkan bisnis mereka. Berikut adalah 10 opsi teratas:

ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek keuangan dan hubungan pelanggan)

Wealthbox CRM (Terbaik untuk alur kerja yang intuitif dan mudah digunakan)

Redtail CRM (Terbaik untuk membina kolaborasi dan komunikasi tim)

Creatio (Terbaik untuk solusi yang sangat fleksibel dan sesuai kebutuhan)

Salesforce Financial Cloud (Terbaik untuk perusahaan keuangan berskala besar)

Zoho CRM (Terbaik untuk fitur-fitur canggih dan nilai uang)

Oracle NetSuite (Terbaik untuk manajemen bisnis terintegrasi)

AdvisorEngine (Terbaik untuk manajemen kekayaan tanpa batas)

Microsoft Dynamics 365 (Terbaik untuk organisasi keuangan yang berfokus pada pertumbuhan)

UGRU (Terbaik untuk perusahaan keuangan kecil)

Apa Itu CRM untuk Penasihat Keuangan?

CRM untuk penasihat keuangan adalah perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu mengelola dan meningkatkan interaksi dengan klien. Platform ini memusatkan data klien, termasuk detail pribadi, tujuan keuangan, dan riwayat komunikasi, sehingga memberikan profil yang komprehensif untuk setiap klien.

Platform ini membantu Anda dengan mudah melacak tinjauan portofolio, tenggat waktu pajak, dan hari jadi investasi.

Dengan otomatisasi CRM, tindak lanjut, penjadwalan, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah-memberi Anda lebih banyak waktu untuk memperkuat hubungan dengan klien.

Fakta Menarik: The alat CRM pertama yang nyata adalah Rolodex (dirancang pada tahun 1956), sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu kontak fisik dengan informasi pelanggan di bagian belakangnya.

Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM untuk Penasihat Keuangan?

Carilah fitur-fitur utama berikut saat memilih CRM untuk penasihat keuangan:

Integrasi yang lancar: Carilah solusi CRM yang komprehensif yang terintegrasi dengan lancar dengan alat yang sudah ada, seperti perencanaan keuangan dan sistem manajemen portofolio, untuk menjaga keakuratan data

Carilah solusi CRM yang komprehensif yang terintegrasi dengan lancar dengan alat yang sudah ada, seperti perencanaan keuangan dan sistem manajemen portofolio, untuk menjaga keakuratan data Fleksibilitas kustomisasi: Memastikan CRM memungkinkan Anda untuk menambah dan menyesuaikan dasbor, bidang, dan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda yang unik

Memastikan CRM memungkinkan Anda untuk menambah dan menyesuaikan dasbor, bidang, dan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda yang unik Keamanan dan kepatuhan data: Memprioritaskan sistem CRM dengan fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi dan pencadangan data, sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan industri seperti GDPR dan HIPAA

Memprioritaskan sistem CRM dengan fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi dan pencadangan data, sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan industri seperti GDPR dan HIPAA Akses seluler: Pilihlah CRM yang menawarkan kemampuan seluler, sehingga Anda dapat mengelola informasi dan tugas klien dari mana saja

Pilihlah CRM yang menawarkan kemampuan seluler, sehingga Anda dapat mengelola informasi dan tugas klien dari mana saja Skalabilitas dan efektivitas biaya: Pilih sistem CRM yang dapat berkembang dengan bisnis Anda, menawarkan fitur yang dapat diskalakan dan paket harga yang fleksibel

Fakta Menarik: CRM berasal dari tahun 1980-an ketika perusahaan mulai memanfaatkan basis data untuk mencatat dan mengelola interaksi pelanggan.

10 CRM Terbaik untuk Penasihat Keuangan

CRM yang tepat dapat mengubah manajemen klien, menyederhanakan operasi, dan mendorong pertumbuhan bagi penasihat keuangan. Berikut daftar 10 CRM terbaik untuk penasihat keuangan. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek keuangan dan hubungan pelanggan) ClickUp

adalah aplikasi segalanya untuk bekerja, dan sangat membantu bagi penasihat keuangan dan juga tim di industri apa pun. ClickUp untuk Tim Keuangan menggabungkan manajemen proyek dengan kemampuan CRM secara mulus-mengatur data klien, melacak komunikasi, dan mengotomatiskan tindak lanjut.

ClickUp CRM

Komunikasi jalur cepat dengan satu hub email menggunakan ClickUp CRM

CRM ClickUp memastikan Anda memiliki segalanya di bawah kendali, mulai dari menetapkan tujuan keuangan hingga melacak akun dan menghitung keuntungan.

Desktop ClickUp Dasbor ClickUp

memberikan transisi yang mulus dari perencanaan keuangan gambaran besar ke detail terperinci. Anda dapat memantau alokasi anggaran, pengeluaran, dan keuntungan secara real time menggunakan lebih dari 50 kartu yang dapat disesuaikan.

Gunakan Dasbor ClickUp untuk menganalisis nilai seumur hidup klien, kinerja portofolio, dan ukuran kesepakatan

Dokumen ClickUp

Selain itu, Dokumen ClickUp menyederhanakan pengaturan data klien dengan struktur yang dapat diskalakan untuk portofolio dan dokumen utama. Juga nyaman untuk berbagi tugas dengan para pemangku kepentingan, mengatur izin pengguna untuk kontrol yang lebih baik, dan menggunakan komentar dengan pengeditan waktu nyata untuk merampingkan komunikasi dan persetujuan.

_Setiap kali kami memiliki peluncuran produk baru atau promosi yang sedang berlangsung, tim desain grafis kami akan mengirimkan materi iklan melalui ClickUp dan alih-alih bolak-balik email dan rapat, saya bisa langsung berkomentar di dokumen, yang secara keseluruhan membuat keseluruhan proses menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut saya, fitur komentar dan ClickUp dengan mudah menghemat sekitar 50% waktu saya

Caelin Smith, Pemimpin CRM di Diggs

Berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan pengeditan waktu nyata di ClickUp Docs

Selain itu, ClickUp menawarkan berbagai templat untuk membantu Anda memulai.

Misalnya, templat Templat CRM ClickUp membantu mengelola hubungan klien dan melacak interaksi, sedangkan Templat Manajemen Keuangan ClickUp menyederhanakan penganggaran, pelacakan tujuan, dan pemantauan laba.

Fitur terbaik ClickUp

Leverage Integrasi ClickUp: Hubungkan aplikasi seperti Outlook dan Google Drive ke ClickUp dan alat lain yang sudah Anda gunakan

Hubungkan aplikasi seperti Outlook dan Google Drive ke ClickUp dan alat lain yang sudah Anda gunakan Memusatkan komunikasi klien:* Integrasikan email Anda langsung ke ClickUp sehingga Anda dapat merampingkan jangkauan klien, mengirim pembaruan, melacak tanggapan, dan menerima klien

Keterbatasan ClickUp

Fungsi platform yang luas dapat membuat pengguna baru kewalahan

Aplikasi seluler ClickUp mungkin tidak menawarkan fungsionalitas yang sama dengan aplikasi desktop

Harga ClickUp

Gratis selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4,7 / 5 (9.000+ ulasan)

4,7 5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

🤝 Pengingat Ramah: Jaga agar data CRM Anda tetap akurat dengan meninjau dan menghapus detail yang sudah ketinggalan zaman secara teratur.

2. Wealthbox CRM (Terbaik untuk alur kerja yang intuitif dan mudah digunakan)

melalui Kotak Kekayaan Wealthbox adalah CRM kolaboratif yang dirancang untuk para penasihat keuangan yang menginginkan sebuah platform yang mudah digunakan dengan umpan sosial untuk komunikasi tim secara real-time.

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda memberikan sentuhan pribadi pada Alur kerja CRM dengan menambahkan emoji pada komentar dan aliran aktivitas untuk dinamika tim yang lebih menarik dan bersemangat.

Fitur terbaik CRM Wealthbox

Tambahkan catatan ke catatan kontak langsung dari dasbor dengan mengetikkan nama mereka

Berinteraksi dengan klien dan anggota tim melalui umpan berita langsung

Menelepon klien secara instan dengan mengklik nomor telepon mereka, menghemat waktu dan menyederhanakan komunikasi

Kirim, teruskan, atau Bcc email ke alamat dropbox email Wealthbox pribadi Anda untuk secara otomatis menautkannya dengan kontak yang relevan

Sesuaikan bidang data dengan teks, tanggal, atau kotak centang dan atur dengan mudah dengan antarmuka seret dan lepas

Keterbatasan CRM Wealthbox

Kompleksitas sistem membuat pengaturan memakan waktu lama

Navigasi antar klien membutuhkan terlalu banyak klik, memperlambat alur kerja

Harga CRM Wealthbox

Dasar: $59/bulan per pengguna

$59/bulan per pengguna Pro: $75/bulan per pengguna

$75/bulan per pengguna Premier: $99/bulan per pengguna

$99/bulan per pengguna Enterprise: Harga khusus

Penilaian dan ulasan CRM Wealthbox

G2: 4.5 / 5 (100+ ulasan)

4.5 5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (140+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Pasar perangkat lunak CRM diproyeksikan tumbuh setiap tahun di 10.34% dari tahun 2024 hingga 2029 mencapai $145,60 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan yang konsisten ini mencerminkan meningkatnya permintaan global untuk solusi ini.

3. Redtail CRM (Terbaik untuk membina kolaborasi dan komunikasi tim)

melalui CRM Ekor Merah Redtail CRM adalah manajemen komunikasi pelanggan solusi untuk perusahaan keuangan besar. Solusi ini menawarkan alat bantu untuk mengelola tugas, melacak penjualan, dan meningkatkan keterlibatan klien, sekaligus mengintegrasikannya dengan alat bantu standar industri.

Antarmuka perangkat lunak yang ramah pengguna dan dukungan yang kuat memastikan bahwa para profesional keuangan dapat dengan mudah mengadopsi dan menggunakannya.

Fitur terbaik CRM Redtail

Gunakan Seminar untuk mencari prospek, mengelola kampanye, dan melacak keterlibatan klien

Built-in jalur audit untuk kepatuhan SEC & FINRA

untuk kepatuhan SEC & FINRA Kelola jadwal tim Anda dengan kalender yang dapat disesuaikan yang disinkronkan dengan Office 365 dan Google Calendar

Menangkap dan melacak interaksi klien dengan Notes, memastikan semua riwayat klien yang relevan dapat diakses

Mendukung manajemen jalur penjualan dengan Pelacak Peluang, memastikan tidak ada prospek yang terlewatkan

Keterbatasan CRM Redtail

Pengguna melaporkan waktu respons dukungan pelanggan yang lama

Menambahkan dan mengatur tugas itu rumit

Harga CRM Redtail

Peluncuran: $45/bulan per pengguna

$45/bulan per pengguna Pertumbuhan: $65/bulan per pengguna

$65/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan CRM Redtail

G2: 4.3/5 (130+ ulasan)

4.3/5 (130+ ulasan) Capterra: 4.1/5 (80+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Istilah 'AI CRM' telah melihat peningkatan 4x lipat dalam volume Google Penelusuran sejak tahun 2022! Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan AI Generatif, penasihat robot, analisis sentimen, dan banyak lagi.

4. Creatio (Terbaik untuk solusi yang sangat fleksibel dan sesuai kebutuhan)

via Creatio Creatio CRM adalah platform manajemen penjualan yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan menyeluruh untuk penasihat keuangan. Yang membedakan Creatio adalah fokusnya pada aplikasi penjualan yang dapat dikomposisikan, memungkinkan tim keuangan untuk menyesuaikan CRM dengan kebutuhan unik mereka tanpa memerlukan keahlian pengembangan khusus.

Dibangun di atas platform tingkat perusahaan, tanpa kode, Creatio memungkinkan para penasihat untuk mengatur keuangan mengelola prospek, meramalkan penjualan, dan melacak interaksi klien sekaligus mengintegrasikannya dengan alat bantu lain.

Creatio fitur terbaik

Mengkoordinasikan tugas tim, menyinkronkan kalender, dan email, serta menggunakan alat komunikasi yang disematkan untuk notifikasi cerdas

Menangani proposal anggaran kontrak, dan pemrosesan pesanan melalui saluran dukungan omnichannel

Mengotomatiskan dan memantau alur kerja penjualan dari prospek hingga penutupan, mengurangi tugas manual dan memastikan konsistensi

Manfaatkan rekomendasi NBA (Next Best Action) dan NBO (Next Best Offer) yang cerdas, panduan penjualan, dan jalur keputusan untuk memandu tim penjualan Anda

Keterbatasan pembuatan

Harga Creatio bisa jadi mahal untuk usaha kecil dan menengah dengan anggaran terbatas

Pengguna telah melaporkan masalah fungsionalitas dengan aplikasi seluler

Harga Creatio

Pertumbuhan: $25/bulan per pengguna

$25/bulan per pengguna Perusahaan: $55/bulan per pengguna

$55/bulan per pengguna Tak Terbatas: $85/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Kreasi

G2: 4.7 / 5 (250+ ulasan)

4.7 5 (250+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (120+ ulasan)

💡 Tip Profesional: Siapkan peringatan untuk acara-acara penting klien seperti hari jadi atau pencapaian investasi. Ini menjaga komunikasi Anda tetap tepat waktu dan menunjukkan kepada klien bahwa Anda selalu memikirkan kepentingan terbaik mereka.

5. Salesforce Financial Cloud (Terbaik untuk perusahaan keuangan berskala besar)

via Salesforce Financial Cloud Didukung oleh AI dan fitur-fitur khusus industri, Salesforce Financial Services Cloud menawarkan pandangan terpadu mengenai hubungan dengan klien untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

Perangkat lunak CRM ini dapat menghubungkan berbagai sumber data, termasuk sistem perbankan inti, platform kekayaan, dan platform asuransi.

Fitur-fitur terbaik Salesforce Financial Cloud

Menggunakan Einstein Relationship Insights untuk menemukan peluang, memprediksi kebutuhan klien, dan mempersonalisasi rekomendasi keuangan

Melihat berbagai lapisan hubungan klien dan mengambil tindakan kontekstual untuk memperkuat koneksi pelanggan Anda

Tanamkan Penjadwal Salesforce ke dalam alur kerja Anda untuk pemesanan janji temu yang lancar, mendorong efisiensi dalam interaksi dan tindak lanjut dengan klien

Keterbatasan Salesforce Financial Cloud

Lisensi Salesforce mahal dibandingkan dengan fitur yang disediakan

Diperlukan lebih banyak integrasi untuk memperluas fungsionalitas, terutama untuk manajemen kekayaan

Harga Salesforce Financial Cloud

Perusahaan: $300/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

$300/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun) Tak Terbatas: $475/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

$475/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun) Einstein 1 Sales: $700/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Penilaian dan ulasan Salesforce Financial Cloud

G2: 4,2 / 5 (90+ ulasan)

4,2 5 (90+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

Tahukah Anda? Michael McCafferty dikenal sebagai 'Bapak CRM' karena menciptakan TeleMagic, perangkat lunak CRM pertama, pada tahun 1985.

6. Zoho CRM (Terbaik untuk fitur-fitur canggih dan nilai uang)

melalui Zoho CRM Zoho CRM menawarkan kepada lembaga jasa keuangan alat yang sangat mudah beradaptasi untuk membangun Strategi CRM dan memberikan layanan terbaik. Sistem ini memusatkan semua data klien yang penting, membantu Anda tetap terorganisir, menawarkan dukungan yang dipersonalisasi, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis.

Dengan kombinasi unik dari kemampuan AI dan integrasi pihak ketiga, Zoho CRM membuat tim Anda lebih efisien, transparan, dan berfokus pada klien. Selain itu, sebagai perangkat lunak pelacakan pelanggan memungkinkan Anda memantau dan mengelola semua akun keuangan Anda dalam satu tampilan.

Fitur terbaik CRM Zoho

Gunakan Zia, asisten AI Zoho, untuk prediksi cerdas, pengingat, dan rekomendasi tentang tindakan terbaik yang harus diambil

Buat prediksi AI khusus untuk modul apa pun, termasuk modul standar dan khusus, dengan Pembuat Prediksi

Hubungkan Zoho CRM ke 100+ aplikasi bisnis populer, termasuk Zoho Finance Plus, Zoho Survey, dan Zoho Sign

Memprioritaskan prospek yang siap jual dengan mengevaluasi data demografis dan perilaku mereka dengan fitur Penilaian Prospek

Keterbatasan CRM Zoho

Kurva pembelajaran yang curam untuk menyiapkan opsi penyesuaian tanpa pelatihan yang tepat

Waktu respons layanan pelanggan dapat ditingkatkan

Harga CRM Zoho

Standar: $30/bulan per pengguna

$30/bulan per pengguna Profesional: $35/bulan per pengguna

$35/bulan per pengguna Perusahaan: $50/bulan per pengguna

$50/bulan per pengguna Ultimate: $65/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan CRM Zoho

G2: 4.1 / 5 (2.700+ ulasan)

4.1 5 (2.700+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (6.800+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? 94% penasihat keuangan menggunakan situs media sosial untuk mencari dan menjalankan bisnis.

7. Oracle NetSuite (Terbaik untuk manajemen bisnis terintegrasi)

melalui NetSuite Untuk penasihat keuangan yang menangani metrik, transaksi, dan metrik klien yang kompleks kPI keuangan oracle NetSuite menawarkan platform yang mudah beradaptasi untuk menyempurnakan proses CRM.

Hal ini ditentukan oleh kemampuannya untuk melampaui fungsi CRM tradisional. Dari mengelola anggaran klien hingga melacak komisi dan memastikan kepatuhan, NetSuite menggabungkan efisiensi dengan presisi. Integrasinya dengan ERP (perencanaan sumber daya perusahaan) memastikan keselarasan lengkap antara interaksi pelanggan di kantor depan dan data keuangan di kantor belakang.

Fitur-fitur terbaik dari Oracle NetSuite

Memfasilitasi manajemen hubungan mitra dengan mengelola kampanye pemasaran bersama, perkiraan penjualan, dan komisi dengan alat kolaborasi real-time

Gunakan versi seluler untuk melihat kalender, memperbarui informasi klien, atau mencatat interaksi di mana saja

Menyederhanakan otomatisasi pemasaran dengan mengelola kampanye, melacak kinerja, dan menyelaraskan prospek dengan saluran penjualan

Tingkatkan manajemen layanan pelanggan dengan penanganan kasus otomatis, portal klien online, dan alat bantu basis pengetahuan untuk layanan mandiri

Keterbatasan Oracle NetSuite

Proses implementasi yang kompleks dan sering kali membutuhkan dukungan TI

Biaya lisensi dan pemeliharaan yang tinggi membuatnya tidak cocok untuk perusahaan kecil

Harga Oracle NetSuite

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Oracle NetSuite

G2: 4.0/5 (3.500+ ulasan)

4.0/5 (3.500+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (1.600+ ulasan)

8. AdvisorEngine (Terbaik untuk manajemen kekayaan tanpa batas)

via AdvisorEngine AdvisorEngine CRM menyediakan alat untuk mempersonalisasi interaksi dengan klien, mengatur alur kerja, dan mengelola operasi sehari-hari dengan lebih efisien. Fitur-fiturnya menyederhanakan tugas-tugas yang kompleks, meningkatkan hubungan dengan klien, dan meningkatkan komunikasi. Solusi ini membantu Anda tetap terorganisir sambil memberikan pengalaman yang dapat diandalkan kepada klien Anda.

Fitur terbaik AdvisorEngine

Berinteraksi dengan prospek dan klien menggunakan integrasi tanpa kode untuk meningkatkan efisiensi

Menerapkan manajemen kontak berbasis data untuk meningkatkan interaksi dengan klien, sehingga memungkinkan layanan yang dipersonalisasi di setiap titik kontak

Meningkatkan manajemen portofolio dengan mengotomatiskan penyeimbangan ulang dan menyesuaikan pengaturan pajak untuk menjamin kepatuhan

Keterbatasan AdvisorEngine

Manajemen dokumen kurang efisien dibandingkan dengan sistem berbasis server sebelumnya

Pembaruan perangkat lunak dibatasi oleh platform yang lebih tua, menghasilkan kinerja yang kikuk dan ketinggalan zaman

Harga AdvisorEngine

CRM AdvisorEngine: $65/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Penilaian dan ulasan AdvisorEngine

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: 4.4/5 (20+ ulasan)

Fakta Menarik: Penasihat keuangan terkadang dapat bertindak sebagai penasihat pernikahan informal, menavigasi perselisihan keuangan antara pasangan dan menyarankan solusi.

9. Microsoft Dynamics 365 (Terbaik untuk organisasi keuangan yang berfokus pada pertumbuhan)

melalui Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 adalah solusi serbaguna yang dirancang untuk CRM dan manajemen proyek . Diferensiasi utamanya terletak pada pengintegrasian manajemen keuangan dengan AI yang canggih, memfasilitasi peramalan arus kas secara real-time, manajemen pajak, dan analisis kinerja bisnis.

Dengan skalabilitas bawaan dan integrasi tanpa batas ke dalam ekosistem Microsoft, Dynamics 365 memberdayakan Anda untuk tetap lincah dan berkembang dalam industri yang terus berkembang.

Fitur terbaik Microsoft Dynamics 365

Menangani yurisdiksi, tarif, dan pengurangan pajak yang kompleks dengan model data pajak terpadu

Terhubung dengan mudah dengan aplikasi Microsoft 365 dan alat bisnis lainnya untuk alur kerja terpadu

Mempercepat proses penutupan keuangan dengan otomatisasi dan analitik layanan mandiri, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan

Keterbatasan Microsoft Dynamics 365

Antarmuka dapat dianggap kurang intuitif dibandingkan dengan solusi CRM lainnya

Pengguna telah melaporkan perlambatan sistem sesekali, terutama ketika menangani kumpulan data yang besar

Harga Microsoft Dynamics 365

Dinamika 365 Keuangan: $210/bulan per pengguna

$210/bulan per pengguna Dynamics 365 Finance Premium: $300/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Microsoft Dynamics 365

G2: 4.0 / 5 (700+ ulasan)

4.0 5 (700+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (5.780+ ulasan)

💡 Tip Profesional: Segmentasikan klien Anda berdasarkan tujuan dan kebutuhan finansial mereka. Sesuaikan komunikasi Anda dengan kelompok yang berbeda untuk menawarkan layanan yang lebih tepat sasaran dan relevan, sehingga interaksi Anda lebih berdampak.

10. UGRU (Terbaik untuk perusahaan keuangan kecil)

via UGRU UGRU mengintegrasikan CRM, perangkat lunak perencanaan keuangan, otomatisasi pemasaran, dan akuntansi proyek . Sistem ini membantu mengelola interaksi klien dan portofolio keuangan secara berdampingan, sehingga memudahkan pelacakan kedua aspek pekerjaan tersebut.

Selain CRM dan alat perencanaan, UGRU mencakup fitur akuntansi seperti faktur dan dasbor keuangan. Fungsi-fungsi ini menyederhanakan operasi harian dan memberikan wawasan yang jelas tentang kesehatan keuangan bisnis Anda.

Fitur terbaik UGRU

Menyimpan dokumen klien, skrip panggilan, templat email, dan sumber daya lainnya dalam satu perpustakaan

Memvisualisasikan dan melacak peluang penjualan dan meramalkan arus kas dengan laporan pipeline, memberikan Anda gambaran yang jelas tentang potensi bisnis Anda

Tetap terhubung dengan klien dan prospek dengan alat email massal, otomatisasi email, dan analisis kampanye

Keterbatasan UGRU

Beberapa pengguna merasa bahwa harga tidak sesuai dengan nilai yang diberikan

Antarmuka kurang intuitif dibandingkan dengan platform CRM lainnya

Harga UGRU

CRM Plus: $59/bulan untuk tiga pengguna

$59/bulan untuk tiga pengguna Performance: $ 139/bulan untuk tiga pengguna

$ 139/bulan untuk tiga pengguna Profesional: $179/bulan untuk tiga pengguna

$179/bulan untuk tiga pengguna Advisor Pro: $324/bulan untuk tiga pengguna

Penilaian dan ulasan UGRU

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

Klik untuk Koneksi Klien yang Lebih Baik

Menemukan CRM yang tepat adalah kunci untuk menjaga hubungan klien Anda tetap kuat dan bisnis Anda berjalan dengan lancar.

ClickUp menonjol karena memadukan CRM dan alat manajemen proyek, memberikan Anda pandangan yang jelas tentang data klien, komunikasi, dan portofolio keuangan-semuanya di satu tempat. Dasbor, Dokumen, dan templatnya yang dapat disesuaikan membuat pengorganisasian, pelacakan, dan kolaborasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Ini adalah solusi yang dapat diandalkan untuk tim keuangan yang ingin tetap berada di atas tujuan besar dan tugas sehari-hari. Mendaftar untuk ClickUp hari ini!