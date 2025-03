Cara Melakukan Analisis Gabungan dengan Panduan Langkah-demi-Langkah

Jadi, Anda baru saja mendapatkan tempat iklan Super Bowl yang didambakan. Pertaruhannya tinggi, dan ini bisa membuat atau menghancurkan kampanye Anda. Bagaimana Anda tahu elemen iklan apa yang akan benar-benar beresonansi dengan audiens Anda?

Di sinilah analisis konjungsi berperan. Anda bisa menyempurnakan pendekatan Anda untuk memaksimalkan dampak dengan mengungkapkan apa yang paling dihargai oleh pelanggan Anda.

Analisis conjoint memberdayakan pemasar dan manajer produk dengan menguji variasi untuk mengungkap elemen mana yang mendorong preferensi konsumen.

Alat canggih ini cocok dengan mulus ke dalam sistem Anda proses perencanaan pemasaran membantu Anda memprediksi pilihan konsumen dan mengoptimalkan keputusan untuk meningkatkan daya tarik produk.

Dalam artikel blog ini, kami akan membahas semua hal yang perlu Anda ketahui tentang analisis conjoint, cara melakukannya, dan penerapannya di dunia nyata.

Apa itu Analisis Conjoint?

Analisis konjoin adalah teknik riset pasar yang digunakan untuk memahami preferensi pelanggan dengan memberikan kombinasi fitur produk yang berbeda kepada partisipan.

Metode ini membantu mengungkap hal yang paling penting bagi audiens Anda, sehingga memungkinkan bisnis untuk memprioritaskan fitur dan strategi penetapan harga secara efektif.

Sebagai contoh, produsen mobil dapat menggunakan analisis konjoin untuk menentukan apakah pelanggan lebih menghargai efisiensi bahan bakar daripada interior mewah saat memilih model baru.

Fakta Menarik: Paul Edgar Green dan Vithala Rao menciptakan istilah "conjoint analysis" dalam artikel mereka pada tahun 1971 yang berjudul "Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental_ _Data" di "Journal of Marketing Research" (JMR).

Komponen utama dari analisis conjoint

Analisis konjoin bukan hanya sebuah alat - ini adalah peta jalan Anda untuk merancang produk yang benar-benar diinginkan orang. Dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data survei dan simulator pasar, Anda dapat menyempurnakan strategi Anda dan mendapatkan wawasan berharga tentang preferensi audiens Anda.

Berikut adalah komponen-komponen utamanya:

Atribut dan level atribut: Atribut adalah blok bangunan produk Anda, seperti harga atau warna. Level adalah opsi spesifik untuk setiap atribut (misalnya, $10, $20; merah, biru). Memasang kombinasi ini membantu menyiapkan panggung untuk wawasan yang berdampak

Atribut adalah blok bangunan produk Anda, seperti harga atau warna. Level adalah opsi spesifik untuk setiap atribut (misalnya, $10, $20; merah, biru). Memasang kombinasi ini membantu menyiapkan panggung untuk wawasan yang berdampak Profil produk: Ini adalah kombinasi atribut-pada dasarnya adalah tiruan produk Anda. Profil ini memungkinkan audiens Anda untuk mengevaluasi versi yang berbeda dan memberikan wawasan tentang apa yang akan mereka pilih

Ini adalah kombinasi atribut-pada dasarnya adalah tiruan produk Anda. Profil ini memungkinkan audiens Anda untuk mengevaluasi versi yang berbeda dan memberikan wawasan tentang apa yang akan mereka pilih Tugas pilihan: Responden memilih di antara profil produk, mensimulasikan pertukaran dalam kehidupan nyata. Misalnya, apakah mereka lebih memilih pengiriman gratis daripada diskon?

Responden memilih di antara profil produk, mensimulasikan pertukaran dalam kehidupan nyata. Misalnya, apakah mereka lebih memilih pengiriman gratis daripada diskon? Pengumpulan data: Dengan menggunakan metode seperti analisis konjoin berbasis pilihan (CBC) atau analisis konjoin adaptif (ACA), Anda mengumpulkan umpan balik yang jujur untuk membangun model yang tepat dari preferensi konsumen

Dengan menggunakan metode seperti analisis konjoin berbasis pilihan (CBC) atau analisis konjoin adaptif (ACA), Anda mengumpulkan umpan balik yang jujur untuk membangun model yang tepat dari preferensi konsumen Analisis statistik: Dengan menggunakan utilitas nilai bagian dan skor utilitas, Anda mengukur seberapa besar nilai yang diberikan pelanggan untuk setiap fitur

**Tahukah Anda? Matematikawan Duncan Luce dan John Tukey merilis makalah pada tahun 1964 yang menilai kualitas keseluruhan objek dengan mengevaluasi kualitas karakteristiknya, yang merupakan cikal bakal konsep di balik analisis konjoin modern.

Jenis-jenis analisis konjoin

Ada berbagai jenis analisis konjoin, masing-masing cocok untuk kebutuhan penelitian yang berbeda:

Conjoint berbasis pilihan (CBC): Jenis yang paling banyak digunakan, CBC, meminta responden untuk memilih di antara profil produk. Ini ideal untuk memahami pertukaran konsumen dan mengoptimalkan fitur produk

Jenis yang paling banyak digunakan, CBC, meminta responden untuk memilih di antara profil produk. Ini ideal untuk memahami pertukaran konsumen dan mengoptimalkan fitur produk Adaptive choice-based conjoint (ACBC): Ini adalah bentuk CBC yang lebih canggih yang mengadaptasi pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang preferensi individu

Ini adalah bentuk CBC yang lebih canggih yang mengadaptasi pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang preferensi individu Analisis konjoin adaptif (ACA): Ini melibatkan penilaian pasangan produk dalam sebuah skala. Metode ini efektif untuk menangani lebih banyak atribut, tetapi kurang berguna untuk mempelajari sensitivitas harga

Ini melibatkan penilaian pasangan produk dalam sebuah skala. Metode ini efektif untuk menangani lebih banyak atribut, tetapi kurang berguna untuk mempelajari sensitivitas harga Menu-based conjoint (MBC): Metode ini memungkinkan responden untuk memilih beberapa item dari sebuah menu, ideal untuk penawaran yang dibundel

Metode ini memungkinkan responden untuk memilih beberapa item dari sebuah menu, ideal untuk penawaran yang dibundel Analisis konjoin profil lengkap: Di sini, responden memberi peringkat atau menilai profil produk secara lengkap, yang dapat menjadi rumit jika analisis mencakup terlalu banyak atribut

Di sini, responden memberi peringkat atau menilai profil produk secara lengkap, yang dapat menjadi rumit jika analisis mencakup terlalu banyak atribut Self-explained conjoint: Ini adalah metode yang lebih cepat dan disederhanakan di mana responden secara langsung menilai setiap atribut

Kapan Menggunakan Analisis Gabungan

Analisis konjoin berguna ketika Anda ingin membuat keputusan berdasarkan data seputar penawaran Anda. Berikut adalah skenario di mana analisis ini bersinar:

Penelitian harga: Gunakan analisis conjoint untuk menemukan titik temu antara harga yang kompetitif dan nilai pelanggan

Gunakan analisis conjoint untuk menemukan titik temu antara harga yang kompetitif dan nilai pelanggan Pengembangan produk: Mengidentifikasi fitur mana yang paling dihargai pelanggan, seperti pengiriman yang lebih cepat atau harga yang lebih rendah

Mengidentifikasi fitur mana yang paling dihargai pelanggan, seperti pengiriman yang lebih cepat atau harga yang lebih rendah Segmentasi pasar : Dapatkan wawasan tentang apa yang dipedulikan oleh kelompok pelanggan yang berbeda, sehingga memungkinkan produk yang lebih disesuaikan

: Dapatkan wawasan tentang apa yang dipedulikan oleh kelompok pelanggan yang berbeda, sehingga memungkinkan produk yang lebih disesuaikan Pembandingan kompetitif: Mensimulasikan pangsa pasar Anda terhadap pesaing dan memprediksi bagaimana konfigurasi produk berdampak pada posisianalisis kompetitif dari lanskap

Mensimulasikan pangsa pasar Anda terhadap pesaing dan memprediksi bagaimana konfigurasi produk berdampak pada posisianalisis kompetitif dari lanskap Bundling produk: Gunakan analisis konjoin berbasis menu (MBC) untuk menentukan paket langganan atau kombinasi layanan terbaik

Gunakan analisis konjoin berbasis menu (MBC) untuk menentukan paket langganan atau kombinasi layanan terbaik Pengujian konsep: Jalankan ide Anda melalui survei analisis konjoin untuk memahami bagaimana perubahan atribut berdampak pada pilihan konsumen

Cara Melakukan Analisis Gabungan

Analisis konjoin membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. ClickUp adalah platform manajemen kerja yang kuat yang menyatukan tugas, percakapan, dan konteks Anda untuk membantu Anda merencanakan, melacak, dan melaksanakan proyek yang kompleks dengan sempurna.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan analisis gabungan secara efektif:

Langkah 1: Tentukan tujuan

Sebelum memulai, buatlah garis besar apa yang ingin Anda capai. Apakah Anda menjelajahi preferensi untuk fitur baru, mengidentifikasi titik harga yang optimal, atau memeriksa trade-off?

Tujuan yang didefinisikan dengan jelas akan memandu desain studi Anda dan memastikan Anda fokus pada atribut dan level yang paling penting.

Ikuti proses terstruktur untuk menentukan tujuan analisis konjoin yang terfokus, dapat ditindaklanjuti, dan selaras dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Berikut ini cara untuk menentukannya:

Tentukan tantangan bisnis: Mulailah dengan mengidentifikasi masalah yang ingin Anda selesaikan-penentuan harga, penentuan prioritas fitur, atau penentuan posisi pasar

Mulailah dengan mengidentifikasi masalah yang ingin Anda selesaikan-penentuan harga, penentuan prioritas fitur, atau penentuan posisi pasar Perjelas tujuan: Tentukan apa yang ingin Anda capai, seperti mengungkap preferensi pelanggan, mengoptimalkan fitur produk, atau menyusun strategi penetapan harga yang lebih baik

Tentukan apa yang ingin Anda capai, seperti mengungkap preferensi pelanggan, mengoptimalkan fitur produk, atau menyusun strategi penetapan harga yang lebih baik Kenali audiens Anda: Tentukan target pasar atau segmen pelanggan. Apakah Anda menganalisis generasi milenial yang melek teknologi atau konsumen yang sadar akan nilai?

Tentukan target pasar atau segmen pelanggan. Apakah Anda menganalisis generasi milenial yang melek teknologi atau konsumen yang sadar akan nilai? Sorot atribut produk utama: Buat daftar fitur yang ingin Anda uji (misalnya, ukuran, warna, harga) dan variasinya. Hal ini akan membentuk kerangka analisis Anda

Buat daftar fitur yang ingin Anda uji (misalnya, ukuran, warna, harga) dan variasinya. Hal ini akan membentuk kerangka analisis Anda Hubungkan dengan keputusan bisnis: Pastikan tujuan Anda terkait langsung dengan hasil yang dapat ditindaklanjuti, seperti meluncurkan produk baru atau menyempurnakan pendekatan pemasaran Anda

Pastikan tujuan Anda terkait langsung dengan hasil yang dapat ditindaklanjuti, seperti meluncurkan produk baru atau menyempurnakan pendekatan pemasaran Anda Buatlah pertanyaan penelitian yang terfokus: Buatlah pertanyaan untuk mengarahkan analisis Anda, seperti, "Kombinasi fitur apa yang mendorong minat beli tertinggi?"

Buatlah pertanyaan untuk mengarahkan analisis Anda, seperti, "Kombinasi fitur apa yang mendorong minat beli tertinggi?" Pilih metode conjoint yang tepat: Tentukan jenis analisis conjoint-Berbasis Pilihan, Adaptif, atau metode lain-yang sesuai dengan tujuan Anda

Tentukan jenis analisis conjoint-Berbasis Pilihan, Adaptif, atau metode lain-yang sesuai dengan tujuan Anda Libatkan pemangku kepentingan utama: Berkolaborasi dengan tim seperti manajemen produk atau pemasaran untuk menyempurnakan tujuan dan memastikan keselarasan departemen

Berkolaborasi dengan tim seperti manajemen produk atau pemasaran untuk menyempurnakan tujuan dan memastikan keselarasan departemen Jalankan uji coba: Lakukan uji coba kecil untuk memastikan bahwa tujuan dan elemen desain Anda sesuai dengan audiens Anda

Lakukan uji coba kecil untuk memastikan bahwa tujuan dan elemen desain Anda sesuai dengan audiens Anda Tetapkan dan selesaikan: Gunakan umpan balik dari uji coba untuk mempertajam fokus dan mengunci tujuan akhir Anda, memastikan tujuan tersebut dapat ditindaklanjuti dan berdampak

Langkah-langkah ini akan memberikan Anda dasar yang kuat untuk melakukan analisis konjungsi praktis yang memberikan wawasan yang bermakna. Menentukan tujuan seperti menjalankan survei analisis konjoin mini.

Gunakan ClickUp Dokumen sebagai pusat pusat tim Anda untuk mendokumentasikan tujuan dan membuat cetak biru untuk studi analisis konjoin Anda. Bagian terstruktur dan pemformatan rich-text Docs meningkatkan keterbacaan sementara pengeditan dan komentar kolaboratif serta kemampuan untuk menautkan tugas dan lampiran Anda ke dokumen membuat semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Dokumentasikan penelitian Anda dengan tim Anda menggunakan ClickUp Docs

Langkah 2: Mengidentifikasi atribut dan level

Bagi produk Anda menjadi atribut (komponen inti) dan level (opsi spesifik untuk setiap atribut). Usahakan keseimbangan antara detail dan kesederhanaan untuk menghindari responden yang kewalahan.

Bayangkan Anda meluncurkan jam tangan pintar baru. Atribut yang paling penting bagi konsumen dapat mencakup daya tahan baterai, jenis tampilan, fitur pemantauan kesehatan, dan harga. Anda dapat memilih tingkat 12 jam, 24 jam, dan 48 jam dalam daya tahan baterai. Tingkat harga bisa berupa $200, $300, dan $400. Peta Pikiran ClickUp memungkinkan Anda melakukan brainstorming secara visual terhadap atribut dan level ini, membantu Anda mengatur ide secara sistematis. Dengan memetakan hubungan dan ketergantungan, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi fitur mana yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan dampak maksimum dalam analisis gabungan Anda.

Pendekatan ini memastikan pengaturan yang efisien dan memungkinkan evaluasi yang lebih terfokus terhadap preferensi pelanggan.

Atur alur survei Anda dengan rapi dengan ClickUp Mind Maps

Baca juga: 4 Template & Contoh Pemetaan Perseptual Gratis | ClickUp

Langkah 3: Buat profil produk

Gabungkan atribut dan level ke dalam konsep produk hipotetis. Konsep-konsep ini-atau profil-muncul dalam tugas pilihan, di mana responden mengurutkan atau memilih opsi yang mereka sukai.

Membuat profil produk mengharuskan Anda untuk mengingat beberapa hal dasar:

Kombinasikan atribut dan level: Buat profil dengan memasangkan level atribut yang berbeda secara sistematis (misalnya, daya tahan baterai 24 jam dengan layar OLED dan harga $300). Hindari kombinasi yang tidak realistis yang dapat mengubah hasil

Buat profil dengan memasangkan level atribut yang berbeda secara sistematis (misalnya, daya tahan baterai 24 jam dengan layar OLED dan harga $300). Hindari kombinasi yang tidak realistis yang dapat mengubah hasil Sertakan detail utama: Berikan informasi yang jelas dan ringkas melalui setiap profil tentang semua atribut untuk memudahkan responden mengevaluasi dan membandingkan

Berikan informasi yang jelas dan ringkas melalui setiap profil tentang semua atribut untuk memudahkan responden mengevaluasi dan membandingkan Pastikan keseimbangan: Buatlah profil yang cukup untuk mencakup variabilitas, tetapi jaga agar jumlahnya tetap terkendali untuk mencegah kelelahan responden

Seperti inilah profil produk untuk jam tangan kebugaran:

Daya tahan baterai: 24 jam

24 jam Jenis layar: OLED

OLED Fitur pemantauan kesehatan: Pelacakan detak jantung dan tidur

Pelacakan detak jantung dan tidur Harga: $300

Dengan Tampilan Tabel ClickUp anda dapat mengatur profil produk dan kombinasi atribut secara efisien. Anda dapat mengatur kombinasi atribut dalam tata letak bergaya spreadsheet, sehingga memudahkan untuk melacak detail.

Menangkap data respons dan memvisualisasikannya menggunakan Tampilan Tabel ClickUp

Bidang Khusus di Tampilan Tabel dapat menyimpan skor preferensi, umpan balik, atau poin data penting lainnya, sehingga Anda dapat memvisualisasikan profil mana yang memiliki kinerja terbaik.

Hal ini menyederhanakan pelacakan tren dan mengidentifikasi kombinasi yang paling menarik bagi audiens target Anda.

Langkah 4: Pilih metode analisis gabungan

Memilih metode analisis konjoin yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan Anda. Setiap metode memiliki kekuatannya sendiri tergantung pada produk dan tujuan penelitian Anda. Sebagai contoh:

Choice-Based Conjoint (CBC) sangat ideal untuk mensimulasikan skenario pembelian di dunia nyata. Responden memilih opsi yang mereka sukai, mengungkapkan pertukaran yang bersedia mereka lakukan

sangat ideal untuk mensimulasikan skenario pembelian di dunia nyata. Responden memilih opsi yang mereka sukai, mengungkapkan pertukaran yang bersedia mereka lakukan Menu-Based Conjoint (MBC) berguna untuk produk yang dapat disesuaikan, di mana pelanggan memilih masing-masing komponen atau fitur (misalnya, membuat paket langganan) Papan Tulis ClickUp sangat cocok untuk bertukar pikiran dan memilih metode yang paling sesuai. Visualisasikan pro dan kontra dari setiap teknik dalam ruang kolaboratif untuk memperjelas kesesuaiannya dengan tujuan penelitian Anda.

Tim dapat memetakan alur keputusan, memberi keterangan pada wawasan utama, dan menyelesaikan metode yang dipilih dengan masukan waktu nyata, memastikan semua orang setuju dengan pilihan akhir sebelum melanjutkan.

Berkolaborasi dengan tim Anda dan membuat keputusan bersama secara real time dengan Papan Tulis ClickUp

Langkah 5: Kumpulkan data

Pengumpulan data biasanya melibatkan survei gabungan yang didistribusikan ke audiens target Anda. Langkah ini memastikan Anda menangkap preferensi yang mendorong pengambilan keputusan.

💡Tip Pro: Untuk mengumpulkan data secara efektif:

Targetkan survei kepada audiens yang tepat: Targetkan survei Anda kepada responden yang preferensinya sesuai dengan basis pelanggan Anda untuk memastikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti

Targetkan survei Anda kepada responden yang preferensinya sesuai dengan basis pelanggan Anda untuk memastikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti Rancang survei dengan cermat: Susun pertanyaan yang jelas dan menarik yang selaras dengan tujuan studi. Jaga agar format tetap sederhana untuk menjaga fokus pengguna

Gunakan fitur Tampilan Formulir ClickUp untuk mendesain survei yang jelas dan menarik. Ini adalah alat yang tangguh untuk membuat dan mengelola survei secara langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda.

Tangkap data yang relevan dengan Tampilan Formulir ClickUp

Dengan alat ini, Anda bisa:

Menggunakan fitur seret dan lepas untuk mendesain survei yang ramah pengguna yang disesuaikan dengan atribut dan level produk Anda

Menangkap respons secara real time, memungkinkan Anda untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan

Mengintegrasikan semua data survei secara otomatis ke dalam ClickUp, di mana Anda dapat mengatur tanggapan menggunakan tag, filter, atau Bidang Khusus

Mengkonsolidasikan tanggapan Anda dalam Dasbor ClickUp untuk gambaran umum terpusat, membantu Anda melihat tren dengan cepat

Mengubah tanggapan langsung menjadi dapat ditindaklanjuti Tugas ClickUp Proses ini meningkatkan akurasi data dan memastikan ruang kerja Anda tetap menjadi pusat untuk semua wawasan proyek.

Langkah 6: Menganalisis data

Setelah Anda mengumpulkan semua data, sekarang saatnya untuk memilah-milahnya dan memahami apa yang diinginkan konsumen. Mari kita lanjutkan dengan contoh jam tangan pintar yang telah kita bahas.

Skor utilitas

Untuk setiap fitur jam tangan pintar (misalnya, daya tahan baterai, ukuran layar, harga, pelacakan kebugaran), Anda akan menghitung nilai utilitas untuk memahami fitur mana yang paling penting bagi konsumen Anda.

Katakanlah daya tahan baterai memiliki skor utilitas yang tinggi, yang berarti pengguna menghargai daya tahan baterai yang lebih lama. Anda dapat memperolehnya dengan mengurangi skor utilitas rata-rata untuk opsi daya tahan baterai yang lebih pendek dari skor opsi daya tahan baterai tertinggi.

Utilitas yang lebih tinggi berarti preferensi yang lebih tinggi.

Kepentingan atribut

Selanjutnya, Anda perlu mengukur tingkat kepentingan setiap atribut.

Misalnya, jika harga dan pelacakan kebugaran keduanya memiliki rentang nilai utilitas yang lebar dibandingkan dengan ukuran layar, maka keduanya akan dianggap lebih penting dalam proses pengambilan keputusan.

Semakin besar rentang skornya, semakin penting fitur tersebut bagi konsumen. Anda dapat dengan mudah menghitungnya dengan membandingkan rentang skor untuk setiap atribut dan menentukan persentase bagiannya dari total rentang.

Model statistik untuk wawasan mendalam

Metode regresi atau Hierarchical Bayes (HB) membantu menganalisis data secara lebih menyeluruh. Model-model ini memperkirakan bagaimana setiap fitur mempengaruhi pilihan konsumen.

Misalnya, regresi dapat membantu Anda memahami seberapa besar konsumen menghargai pelacakan kebugaran dibandingkan dengan ukuran layar atau harga. Dasbor ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan tren, menggunakan kartu khusus untuk melacak metrik, dan mengintegrasikan wawasan secara langsung ke ruang kerja Anda untuk ditindaklanjuti. Jika Anda ingin membandingkan skor utilitas untuk ukuran layar dan daya tahan baterai, Anda dapat membuat grafik batang yang dengan jelas menunjukkan apa yang paling dipedulikan oleh pelanggan Anda.

Buat visual yang sesuai dengan laporan analisis konjungsi Anda menggunakan Dasbor ClickUp

Dasbor ClickUp membantu proses pengambilan keputusan Anda, dan integrasi seperti Excel atau Tableau dapat membantu untuk analisis yang lebih dalam melalui alat analisis favorit Anda. Sebagai contoh, Anda dapat melakukan referensi silang antara skor utilitas dengan data demografis atau mengintegrasikan data historis untuk memperkirakan tren.

Dengan menganalisis skor utilitas dan kepentingan atribut, Anda akan menemukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang preferensi konsumen Anda, sehingga membantu Anda membuat keputusan berdasarkan data tentang iterasi jam tangan pintar berikutnya.

Langkah 7: Menafsirkan hasil dan membuat keputusan yang tepat

Setelah analisis konjungsi Anda selesai, saatnya menerjemahkan temuan ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini mungkin melibatkan pengoptimalan fitur produk, menyesuaikan strategi harga, atau menyempurnakan pesan pemasaran Anda agar sesuai dengan preferensi konsumen.

Untuk contoh jam tangan pintar kami, berikut adalah cara Anda menafsirkan hasil dan mengambil tindakan:

Tentukan strategi pemasaran: Wawasan dari analisis konjoin dapat menginformasikan pesan yang ditargetkan. Misalnya, jika responden menilai fitur pelacakan kesehatan sebagai hal yang penting, upaya pemasaran harus menyoroti manfaat tersebut

Wawasan dari analisis konjoin dapat menginformasikan pesan yang ditargetkan. Misalnya, jika responden menilai fitur pelacakan kesehatan sebagai hal yang penting, upaya pemasaran harus menyoroti manfaat tersebut Menganalisis skor preferensi: Mengidentifikasi atribut dan tingkat produk mana yang menerima skor preferensi tertinggi. Misalnya, jika konsumen menyukai daya tahan baterai yang lebih lama pada jam tangan pintar, fitur ini harus diprioritaskan pada model masa depan

Mengidentifikasi atribut dan tingkat produk mana yang menerima skor preferensi tertinggi. Misalnya, jika konsumen menyukai daya tahan baterai yang lebih lama pada jam tangan pintar, fitur ini harus diprioritaskan pada model masa depan Sesuaikan harga: Jika analisis sensitivitas harga menunjukkan bahwa pelanggan bersedia membayar lebih untuk fitur tertentu (misalnya, kualitas tampilan yang lebih baik), harga dapat disesuaikan untuk memaksimalkan pendapatan

Templat Riset Pasar ClickUp

The Templat Riset Pasar ClickUp membantu mengatur temuan, menetapkan tujuan, dan memastikan bahwa wawasan tersebut mengarah pada tindakan.

Dengan bagian yang sudah terstruktur untuk responden survei, wawasan, dan langkah selanjutnya, templat ini memastikan transisi yang cepat dan lancar dari data mentah ke wawasan.

Templat Riset Pasar ClickUp

Integrasikan templat ini dengan Dasbor dan Tugas untuk melacak kemajuan rencana pengembangan dan menyempurnakan konsep produk berdasarkan temuan Anda.

Berikut ini adalah cara fitur-fitur templat secara langsung mendukung proses analisis konjoin:

Pisahkan proses menjadi beberapa tahap seperti "Desain Survei," "Pengumpulan Data," dan "Analisis" dengan Status Khusus untuk melacak kemajuan

untuk melacak kemajuan Gunakan Custom Fields seperti "Tingkat Atribut," "Jenis Survei," atau "Tahap Penelitian" untuk menangkap dan mengkategorikan data

seperti "Tingkat Atribut," "Jenis Survei," atau "Tahap Penelitian" untuk menangkap dan mengkategorikan data Berbagai Custom Views seperti "Tampilan Daftar," "Tampilan Gantt," dan "Tampilan Kalender" memberikan Anda fleksibilitas untuk memvisualisasikan alur kerja penelitian gabungan Anda dan memastikan Anda berada di jalur yang benar

Contoh-contoh Analisis Gabungan (Conjoint Analysis)

Sekarang setelah Anda memahami langkah-langkah untuk melakukan analisis konjoin, mari kita jelajahi dua contoh dunia nyata:

1. Merancang layanan hukum yang ditargetkan Penyedia layanan hukum berusaha untuk memperkenalkan layanan informasi yang disesuaikan untuk para pengacara. Tujuan mereka jelas: menentukan harga yang optimal untuk penawaran inti, mengidentifikasi pengaya yang berharga, dan memprioritaskan fitur untuk pemasaran yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, mereka menggunakan analisis konjoin. Para pengacara berpartisipasi dalam survei, membangun kombinasi fitur yang ideal dan mengidentifikasi kesediaan mereka untuk membayar modul-modul tertentu.

Pendekatan ini memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti meskipun ada kesulitan yang melekat dalam melibatkan para profesional hukum yang sibuk.

Hasilnya memungkinkan penyedia untuk menentukan harga layanan inti dan modul-modul opsionalnya secara strategis. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan fitur mana yang memiliki nilai tertinggi, memandu pembuatan pesan pemasaran yang menarik.

Contoh ini menggarisbawahi bagaimana analisis conjoint membantu bisnis menyempurnakan penawaran produk, menyelaraskan dengan ekspektasi pengguna, mengoptimalkan strategi masuk ke pasar, dan manajemen sumber daya pemasaran berdasarkan wawasan konsumen.

Baca juga: 10 Templat Analisis Industri Gratis untuk Melacak Persaingan

2. Mengoptimalkan harga layanan kesehatan

Ketika Anda menawarkan perawatan yang berpotensi menyelamatkan nyawa, Anda harus memastikan bahwa Anda telah melakukan banyak riset pasar untuk memahami apakah pasien akan menggunakan penawaran Anda atau berpaling dari penawaran Anda karena tantangan seperti biaya yang mahal. Penyedia layanan kesehatan menghadapi tantangan yang sama dan ingin menilai elastisitas harga untuk lebih dari 200 prosedur medis untuk mengungkapkan harga yang transparan sekaligus mencerminkan ekuitas merek.

Dengan setiap prosedur yang melibatkan beberapa variabel harga, melakukan penelitian individual tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya.

Solusinya menggunakan metode dua langkah untuk mengatasi tantangan ini secara efisien.

Pertama, Multi-Dimensional Scaling (MDS) membantu mengkategorikan 200+ prosedur ke dalam 20 kelompok dengan menganalisis tanggapan dari 10.000 konsumen tentang persamaan dan perbedaan di antara pasangan prosedur.

Kelompok-kelompok yang dikategorikan ini kemudian dievaluasi melalui analisis conjoint untuk menentukan preferensi konsumen, sensitivitas harga, dan kemauan membayar untuk setiap kategori.

Hasilnya, penyedia layanan kesehatan dapat mengakses simulator penetapan harga yang kuat, sehingga memungkinkan penetapan harga yang optimal untuk semua prosedur dengan tetap mempertimbangkan perspektif konsumen.

Pendekatan ini membantu menciptakan strategi penetapan harga yang sukses dan menekankan kembali nilai dari mengintegrasikan wawasan konsumen ke dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan.

Baca juga: 10 Template Matriks Ansoff Gratis | ClickUp

Alat dan Perangkat Lunak untuk Analisis Gabungan

Analisis konjoin dapat menjadi alat yang menarik dalam mengungkap preferensi konsumen dan mendorong keputusan yang berdampak. Mari jelajahi alat analisis gabungan terbaik yang dapat digunakan oleh peneliti dan manajer produk:

ClickUp

Kelola proyek riset pasar Anda secara menyeluruh dengan ClickUp

ClickUp adalah alat manajemen proyek dinamis yang memberdayakan periset pasar dan manajer produk untuk melakukan dan mengelola analisis gabungan secara efisien.

Faktanya, perusahaan jasa keuangan Atrato dapat mengurangi waktu pengembangan produk mereka hingga 30% dengan bantuan ClickUp!

Kami menyadari bahwa kami tidak memiliki cara yang efektif untuk melacak tugas dan tidak memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang dilakukan tim produk, jadi kami mulai mencari platform baru. Kemudian kami menemukan ClickUp. Platform ini merupakan kombinasi yang sempurna-tidak terlalu teknis dan membingungkan, dan tidak terlalu mendasar. Platform ini memberi kami fleksibilitas untuk membuat, memindahkan, dan mengatur tim dan proyek dengan cara mereka sendiri.

Raúl Becerra, Manajer Produk, Atrato

ClickUp membantu Anda mempercepat analisis konjungsi Anda:

Dasbor khusus : Dapatkan gambaran umum terperinci secara real-time dari proyek analisis konjoin Anda di satu tempat menggunakan Dasbor ClickUp. Dasbor ini dapat disesuaikan dengan kartu dan bagan untuk melacak metrik penting seperti tingkat atribut atau skor preferensi

: Dapatkan gambaran umum terperinci secara real-time dari proyek analisis konjoin Anda di satu tempat menggunakan Dasbor ClickUp. Dasbor ini dapat disesuaikan dengan kartu dan bagan untuk melacak metrik penting seperti tingkat atribut atau skor preferensi Manajemen tugas dan jadwal: ClickUp Tasks memungkinkan Anda mengelola dan melacak beberapa variabel pengujian secara efisien. Buat tugas untuk berbagai skenario atau atribut produk untuk mengatur fitur berdasarkan umpan balik tim dan preferensi pelanggan

Menghubungkan tugas-tugas yang terkait dengan proyek penelitian Anda dengan ClickUp Tasks

Selain itu, kemampuan untuk menghubungkan tugas dan menerapkan Bidang Khusus membuat evaluasi pertukaran dan hasil dari skenario yang berbeda menjadi lebih mudah. Gunakan Tampilan Bagan Gantt dari ClickUp untuk memvisualisasikan jadwal dan ketergantungan proyek, menjaga semua orang tetap pada jalurnya

Bidang Khusus ClickUp : Mengatur data dengan membuat Bidang Khusus untuk elemen-elemen gabungan utama seperti tingkat atribut, skor utilitas, atau utilitas bernilai bagian

Dapatkan wawasan tentang bagaimana tim Anda menggunakan ClickUp Custom Fields dengan laporan

Otomatisasi ClickUp: Sederhanakan tugas yang berulang dengan Otomatisasi ClickUp seperti mengatur pengingat untuk penyelesaian survei atau memperbarui status setelah Anda mencapai setiap pencapaian

Jaga agar semua orang di tim Anda selalu mendapatkan informasi yang sama dengan Otomatisasi ClickUp

Brain ClickUp:ClickUp Brain memanfaatkan AI dan kesadaran konteks pada data ruang kerja Anda di ClickUp untuk mengotomatiskan alur kerja riset pasar, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga ideal untuk analisis gabungan

Kelola kemajuan proyek Anda dan hasilkan wawasan dengan ClickUp Brain

Intinya? ClickUp membantu Anda menemukan wawasan konsumen yang berharga dan mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Keuntungan tambahan dari menggunakan AI untuk riset pasar menjadikannya solusi lengkap untuk analisis gabungan.

Qualtrics

Qualtrics adalah alat yang ampuh untuk menjalankan studi analisis konjoin yang canggih dengan tepat. Ini menyederhanakan penentuan perilaku pelanggan dengan menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi berbagai atribut produk dan harga.

Dengan templat analisis gabungan yang dibuat oleh ahli, Qualtrics memungkinkan Anda membuat daftar variabel produk-seperti fitur, poin harga, atau paket-dan menguji dampak pasar dengan mudah.

melalui Qualtrics Berikut adalah beberapa manfaat utama menggunakan Qualtrics sebagai alat penelitian Anda:

Templat dan logika yang telah dibuat sebelumnya : Siapkan dan pastikan hasil yang andal dengantemplat riset pasar yang dilengkapi dengan logika survei yang telah dikonfigurasi sebelumnya

: Siapkan dan pastikan hasil yang andal dengantemplat riset pasar yang dilengkapi dengan logika survei yang telah dikonfigurasi sebelumnya Simulator tingkat lanjut*: Mengevaluasi bagaimana perubahan dalam atribut memengaruhi pilihan konsumen dan metrik penting seperti kesediaan membayar, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti secara real time

Analisis instan : Menghasilkan laporan terperinci, termasuk saham preferensi dan utilitas atribut, untuk mengungkap tren pasar tanpa perhitungan manual yang ekstensif

: Menghasilkan laporan terperinci, termasuk saham preferensi dan utilitas atribut, untuk mengungkap tren pasar tanpa perhitungan manual yang ekstensif Manajemen kualitas otomatis : Memastikan Anda mendapatkan akses ke data yang signifikan secara statistik untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan sistem panel terintegrasi dari Qualtrics

: Memastikan Anda mendapatkan akses ke data yang signifikan secara statistik untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan sistem panel terintegrasi dari Qualtrics Variabel yang dapat disesuaikan: Menyesuaikan studi konjoin Anda dengan atribut tertentu, sehingga membantu Anda memprediksi bagaimana modifikasi produk memengaruhi penjualan dan preferensi pengguna

Conjoint.ly

Conjoint.ly adalah platform komprehensif yang dirancang untuk melakukan analisis konjoin untuk penelitian produk dan harga. Ini memungkinkan Anda bereksperimen menggunakan pemodelan pilihan diskrit, analisis MaxDiff, dan pertukaran harga-merek.

Alat ini memastikan Anda memiliki wawasan yang akurat tentang preferensi konsumen dan strategi penetapan harga.

melalui Conjoint.ly Fitur-fitur tertentu dapat membantu Anda memanfaatkannya secara maksimal untuk penelitian Anda:

Alat survei yang telah dirancang sebelumnya : Buat survei analisis konjoin khusus dengan cepat dengan templat yang menyederhanakan desain eksperimen sekaligus mempertahankan presisi

: Buat survei analisis konjoin khusus dengan cepat dengan templat yang menyederhanakan desain eksperimen sekaligus mempertahankan presisi Jangkauan pengambilan sampel global : Akses lebih dari 100 juta responden di lebih dari 150 negara, memungkinkan pengumpulan data yang ditargetkan untuk pasar yang beragam

: Akses lebih dari 100 juta responden di lebih dari 150 negara, memungkinkan pengumpulan data yang ditargetkan untuk pasar yang beragam Analisis data otomatis : Menampilkan pembagian preferensi, simulasi pendapatan, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti menggunakan dasbor waktu nyata untuk mengurangi waktu pengambilan keputusan

: Menampilkan pembagian preferensi, simulasi pendapatan, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti menggunakan dasbor waktu nyata untuk mengurangi waktu pengambilan keputusan Studi yang dapat disesuaikan : Menyesuaikan variabel survei dan kriteria pengambilan sampel untuk penelitian yang disesuaikan, baik yang berfokus pada pertukaran atribut atau sensitivitas harga

: Menyesuaikan variabel survei dan kriteria pengambilan sampel untuk penelitian yang disesuaikan, baik yang berfokus pada pertukaran atribut atau sensitivitas harga Efisiensi biaya: Menggunakan otomatisasi dan alat end-to-end, Conjoint.ly meminimalkan pengeluaran waktu dan sumber daya, membuat studi conjoint berkualitas tinggi dapat diakses

1000 pikiran

1000minds memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan menggunakan metodologi PAPRIKA (Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives) yang unik.

Metode PAPRIKA menyederhanakan pengambilan keputusan dengan meminta pengguna untuk membandingkan dua opsi berdasarkan atribut tertentu secara bersamaan. Pendekatan langkah demi langkah ini meniru pertukaran di dunia nyata, memastikan penentuan prioritas yang akurat dan wawasan pelanggan yang berarti tanpa membebani pengguna.

Ini dirancang untuk menyederhanakan pilihan yang kompleks sekaligus memberikan hasil yang dapat diandalkan. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan wawasan pelanggan dan memprioritaskan atribut produk secara efektif.

Baik itu pengembangan produk atau alokasi sumber daya, 1000minds membantu mengungkap apa yang benar-benar penting bagi pelanggan dengan mensimulasikan pertukaran di dunia nyata.

melalui 1000pikiran Beberapa fitur utama yang membuat platform ini berguna adalah:

Survei yang dapat disesuaikan : Menyesuaikan survei untuk analisis gabungan untuk mengungkapkan preferensi pelanggan pada atribut utama, membantu merancang produk atau layanan yang lebih baik

: Menyesuaikan survei untuk analisis gabungan untuk mengungkapkan preferensi pelanggan pada atribut utama, membantu merancang produk atau layanan yang lebih baik Pengambilan keputusan yang fleksibel : Mengelola keputusan yang kompleks dengan algoritma PAPRIKA, meminimalkan bias dan menyederhanakan analisis

: Mengelola keputusan yang kompleks dengan algoritma PAPRIKA, meminimalkan bias dan menyederhanakan analisis Alat bantu grafis & analitis : Memvisualisasikan dan menginterpretasikan hasil dengan grafik dan bagan yang kuat, sehingga memudahkan untuk mengkomunikasikan temuan kepada para pemangku kepentingan

: Memvisualisasikan dan menginterpretasikan hasil dengan grafik dan bagan yang kuat, sehingga memudahkan untuk mengkomunikasikan temuan kepada para pemangku kepentingan Keterukuran : Menjalankan analisis gabungan untuk keputusan individu atau survei skala besar, memberikan wawasan untuk bisnis dari semua ukuran

: Menjalankan analisis gabungan untuk keputusan individu atau survei skala besar, memberikan wawasan untuk bisnis dari semua ukuran Ramah terhadap kolaborasi: Libatkan tim dalam pengambilan keputusan untuk memastikan hasil yang menyeluruh dan objektif

Perangkat Lunak Riset Q

Q Research Software adalah alat bantu tangguh yang dirancang khusus untuk peneliti pasar. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan tugas-tugas penting seperti pembersihan data, pengujian statistik, dan membuat tabel ringkasan, menghemat waktu dan tenaga secara signifikan selama analisis gabungan.

via Perangkat Lunak Penelitian Q Fitur-fitur utama dari Perangkat Lunak Riset Q meliputi:

Pemrosesan data otomatis : Secara otomatis menangani pemformatan data, pengkodean, pengujian statistik, dan deteksi pencilan, sehingga mengurangi tenaga kerja manual

: Secara otomatis menangani pemformatan data, pengkodean, pengujian statistik, dan deteksi pencilan, sehingga mengurangi tenaga kerja manual Teknik statistik tingkat lanjut : Mendukung berbagai analisis kompleks, termasuk MaxDiff, TURF, dan analisis conjoint, yang memungkinkan wawasan mendalam dari data

: Mendukung berbagai analisis kompleks, termasuk MaxDiff, TURF, dan analisis conjoint, yang memungkinkan wawasan mendalam dari data Dasbor yang interaktif : Menawarkan integrasi dengan Displayr untuk membuat dasbor yang dinamis dan mudah dipahami yang membantu memvisualisasikan pola dan tren dalam data

: Menawarkan integrasi dengan Displayr untuk membuat dasbor yang dinamis dan mudah dipahami yang membantu memvisualisasikan pola dan tren dalam data Pelaporan yang dapat disesuaikan: Menghasilkan laporan yang dapat disesuaikan dan diedit dengan mudah yang dapat diekspor ke Microsoft PowerPoint untuk presentasi temuan yang efektif

Manfaat Menggunakan Analisis Gabungan

Analisis konjoin merupakan alat bantu yang ampuh untuk membantu bisnis memahami preferensi konsumen dan membuat keputusan berdasarkan data tentang desain produk, harga, dan strategi pasar.

Manfaat utama dari metodologi analisis konjoin meliputi:

**Mengungkap preferensi konsumen: Mengidentifikasi atribut dan pertukaran yang paling dihargai konsumen dalam produk atau layanan

Menginformasikan pengembangan produk : Memandu pembuatan produk dengan memprioritaskan fitur yang paling penting bagi audiens target

: Memandu pembuatan produk dengan memprioritaskan fitur yang paling penting bagi audiens target Meningkatkan strategi penetapan harga : Menentukan sensitivitas harga dan titik harga optimal untuk memaksimalkan profitabilitas

: Menentukan sensitivitas harga dan titik harga optimal untuk memaksimalkan profitabilitas Meningkatkan posisi kompetitif : Membantu menilai bagaimana suatu produk dibandingkan dengan pesaing dan menemukan peluang untuk melakukan diferensiasi

: Membantu menilai bagaimana suatu produk dibandingkan dengan pesaing dan menemukan peluang untuk melakukan diferensiasi Mendukung simulasi pasar : Memprediksi pangsa pasar di bawah skenario yang berbeda, membantu pengambilan keputusan strategis

: Memprediksi pangsa pasar di bawah skenario yang berbeda, membantu pengambilan keputusan strategis Mengoptimalkan alokasi sumber daya : Memfokuskan investasi pada fitur atau atribut yang memberikan ROI tertinggi

: Memfokuskan investasi pada fitur atau atribut yang memberikan ROI tertinggi Menawarkan metodologi yang dapat disesuaikan: Beradaptasi dengan berbagai industri dan kebutuhan penelitian, mulai dari analisis konjoin berbasis pilihan hingga adaptif

Jelajahi Wawasan Konsumen dengan Analisis Conjoint

Memahami preferensi konsumen adalah kunci untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang sukses di pasar yang kompetitif saat ini.

🧠Fakta Menyenangkan: 81% konsumen di Singapura menyatakan bahwa mereka "sangat mungkin" atau "agak mungkin" meninggalkan merek yang gagal mempersonalisasi pengalaman pelanggan mereka. Persentase ini merupakan yang tertinggi di antara 12 negara yang termasuk dalam penelitian ini. Brasil berada di peringkat kedua dengan 80%, diikuti oleh Kolombia dengan 76%.

Analisis konjoin menawarkan pendekatan sistematis untuk mengungkap apa yang mendorong keputusan pelanggan, sehingga memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan penawaran mereka secara efektif.

Dengan menerapkan langkah-langkah yang diuraikan dalam panduan ini, pemasar dapat mengoptimalkan kampanye iklan dan fitur produk mereka dan memastikan bahwa mereka beresonansi dengan audiens target mereka.

Dengan alat manajemen proyek yang kuat, ClickUp akan membantu menyederhanakan proses analisis Anda dan mengatur wawasan Anda.

Siap untuk membuat survei gabungan dan riset pasar bekerja untuk Anda? Daftar ke ClickUp hari ini!