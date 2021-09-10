Victory Omotayo: Bagaimana ClickUp Membantu Saya Mengelola Klien, Konten, dan Tim Saya di Satu Tempat

Kebebasan, dampak, stabilitas, fleksibilitas.

Jika Anda seorang wirausaha dan pemilik bisnis, maka hal-hal ini mungkin menjadi tujuan Anda saat mengembangkan dan memperluas bisnis yang sedang berkembang.

Hari-hari seorang wirausaha bisa diisi dengan merekrut prospek, mengelola daftar klien, menyelesaikan proyek klien, dan banyak lagi. Siklus harian yang harus mengelola banyak tugas dan berperan dalam berbagai peran ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang merasa kelelahan, menerima gaji yang lebih rendah, dan gagal saat meluncurkan bisnis mereka.

Bagaimana cara Anda mencapai kebebasan, keseimbangan kerja-hidup, dan kesuksesan?

Victory Omotayo bisa memberitahu Anda! Lebih baik lagi, dia bisa menunjukkan caranya. 😉

Sebagai seorang pelatih bisnis dan pengusaha, Victory telah menguasai langkah-langkah untuk meluncurkan bisnis yang sukses; mulai dari penawaran produk, strategi positioning yang kuat, sistem penjualan yang sederhana, hingga kehadiran media sosial yang solid.

Saat ini, ia membantu profesional dari berbagai industri mencapai hasil yang akan membawa mereka menuju kebebasan finansial.

Untuk melakukannya, ia mengandalkan alat manajemen proyek yang komprehensif seperti ClickUp untuk kebutuhan CRM dan manajemen kontennya.

Kami berkesempatan untuk berbincang dengan Victory dan mendiskusikan cara dia menggunakan ClickUp untuk mengelola semua pekerjaannya di satu tempat. Ikuti langkah-langkahnya untuk mengetahui bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan ClickUp.

Saatnya menyerahkan mikrofon! Silakan, Victory! 🎤😊

Ceritakan tentang bisnis Anda!

Halo, saya Victory! 👋

Para profesional dan ahli datang kepada saya ketika mereka ingin diakui dan dibayar layaknya seorang profesional.

Saya mengelola perusahaan coaching dan konsultasi yang membantu para ahli memanfaatkan keahlian unggulan mereka untuk mengembangkan dan meluncurkan program grup berbiaya tinggi yang laris manis.

Saya melakukannya melalui program grup premium saya, Knowledge to Profit™, di mana saya membantu klien saya:

💎 Jelaskan dan validasi keahlian paling menguntungkan mereka (saya menyebut ini "pembuat uang" mereka)

💎 Tingkatkan otoritas sosial mereka melalui kerangka kerja Ekspertise Cepat™ saya

💎 Kuasai pesan mereka, sehingga mereka dapat dengan percaya diri menyampaikan nilai mereka kepada klien impian

Apa fitur ClickUp favorit Anda?

Dashboard. Saya sangat menyukai fitur ini untuk membuat dashboard klien untuk klien saya!

Dashboard ClickUp memungkinkan Anda membuat laporan mendalam tentang data pelanggan penting Anda.

Gunakan widget yang dapat disesuaikan seperti diagram pie, waktu tunggu, lembar waktu, dan lainnya untuk membangun pusat kendali misi Anda sendiri.

Dashboard akan memberikan Anda pusat informasi terpusat untuk melihat wawasan berharga tentang tugas, sprint, proyek, tim, dan banyak lagi.

Widget yang dapat disesuaikan di Dashboard ClickUp

Bagaimana Anda menggunakan ClickUp untuk mendorong perkembangan perusahaan dan proyek Anda?

ClickUp memungkinkan saya untuk mengelola daftar klien, merencanakan konten media sosial, dan mengelola tim.

Fitur ramah pengguna ClickUp memudahkan pengelolaan seluruh bisnis dalam satu platform manajemen proyek.

Anda dapat mengatur CRM langsung di Workspace Anda dan membuat tampilan tingkat tinggi untuk tugas-tugas klien Anda. Beralih antara tampilan berbeda seperti Board, Table, Calendar, List view, dan lainnya untuk perspektif alternatif tentang tugas-tugas Anda.

Menggunakan ClickUp sebagai CRM dan melihat daftar klien dalam tampilan daftar

Untuk menggunakan ClickUp dalam manajemen konten, cukup buat daftar baru di ClickUp, atur tahap-tahap dengan Status Kustom, dan buat tugas-tugas yang Anda butuhkan.

Setelah Anda memiliki daftar tugas yang telah disiapkan, Anda dapat mulai merencanakan kalender konten Anda!

Contoh kalender konten di ClickUp

Melihat kalender konten di tampilan Daftar ClickUp

Berapa jam per minggu yang Anda hemat dengan menggunakan ClickUp, dan apa yang Anda lakukan dengan waktu yang tersisa?

Saya menghemat sekitar 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp untuk mengorganisir dan mengelola bisnis saya!

Waktu yang saya hemat setiap minggu memungkinkan saya untuk fokus pada aktivitas yang menghasilkan pendapatan lebih banyak, sehingga dapat mendatangkan lebih banyak uang ke dalam bisnis.

Bagaimana ClickUp telah meningkatkan pekerjaan dan kehidupan Anda?

Sebelum menggunakan ClickUp, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk mengelola semua pekerjaan dan klien saya.

Mengimplementasikan ClickUp benar-benar membantu saya menghemat waktu dan uang untuk semua alat yang saya gunakan sebelumnya.

Memiliki ClickUp sangatlah bermanfaat, terutama karena platform ini memiliki semua yang saya butuhkan untuk bisnis coaching dan konsultasi online saya.

Apa saran Anda untuk orang lain yang ingin meningkatkan produktivitas mereka?

Jika saya boleh memberikan satu saran, saya sangat merekomendasikan agar Anda fokus pada satu platform agar Anda benar-benar dapat melihat dampaknya.

Hubungi Victory di LinkedIn, Instagram, dan kunjungi situs webnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana dia dapat membantu membawa bisnis Anda ke level berikutnya. 🚀