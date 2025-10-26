Cara Membuat Dokumen "Bekerja Bersama Saya" yang Berguna

Anda pasti tahu pepatah lama, “Setiap orang punya cara sendiri”? 🖌️

Nah, hal itu juga berlaku untuk kerja tim. Sama seperti tidak ada ukuran yang cocok untuk semua orang dalam hal celana jeans, tidak ada pendekatan universal dalam bekerja sama dengan orang lain.

Di sinilah dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" atau "Panduan Saya" berperan. Ini adalah panduan pengguna pribadi untuk rekan kerja Anda.

Jika Anda merasa kewalahan beradaptasi dengan tim baru atau ingin meningkatkan keterampilan kerja sama tim Anda, dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" mungkin adalah solusi yang Anda butuhkan. 💡

Membuat dokumen ini mungkin terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya lebih mudah dari yang Anda bayangkan! Beberapa detail penting dapat secara signifikan meningkatkan hubungan kerja Anda, dan kami akan memandu Anda melalui langkah-langkah sederhana untuk memulainya.

Apa Itu Dokumen "Cara Bekerja dengan Saya"?

Dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" adalah panduan yang disesuaikan secara pribadi yang menjelaskan gaya kerja Anda, preferensi komunikasi, dan harapan kolaborasi.

Berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengandalkan waktu untuk memahami preferensi seseorang, dokumen "Cara Bekerja dengan Saya":

Menjelaskan preferensi kerja Anda , membantu rekan kerja dan tim menyesuaikan diri dengan proses Anda secara lebih efektif

Membantu rekan kerja, manajer, dan tim memahami interaksi tatap muka , yang berujung pada alur kerja yang lebih baik dan hubungan profesional yang lebih kuat

Menyediakan panduan yang jelas untuk keterlibatan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan efisien

Singkatnya, dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" adalah panduan praktis yang membantu tim Anda memahami kebiasaan kerja, gaya komunikasi, dan prioritas Anda. 📚

Apa Manfaat Menggunakan Dokumen "Cara Bekerja dengan Saya"?

Sekarang, mari kita jelajahi manfaat panduan pengguna ini, dengan menyoroti bagaimana panduan ini dapat meningkatkan interaksi individu dan kinerja tim.

Komunikasi yang lebih baik

Dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" dirancang sebagai tempat bagi Anda untuk menjelaskan preferensi komunikasi Anda.

Misalnya, apakah Anda lebih suka menggunakan email untuk percakapan yang terstruktur, atau lebih nyaman dengan pesan informal melalui platform obrolan?

Saat Anda membagikan gaya komunikasi Anda, hal ini membantu tim Anda memilih saluran yang paling tepat, sehingga kolaborasi menjadi lebih lancar dan efektif!

Dengan menentukan metode komunikasi yang Anda sukai—seperti saluran komunikasi, waktu respons, dan frekuensi pembaruan—Anda menghilangkan ketidakpastian. Tim Anda akan tahu persis bagaimana dan kapan menghubungi Anda, sehingga mengurangi keterlambatan dan kesalahpahaman.

💡Tips Pro: Komunikasi yang efektif sangat penting dalam setiap tim, dan untuk meningkatkan aspek ini, jelajahi strategi komunikasi yang sesuai dengan gaya Anda.

Waktu orientasi yang lebih singkat

Memahami cara kerja orang lain saat memulai pekerjaan baru atau bergabung dengan tim baru membutuhkan waktu dan bisa terasa membingungkan.

Namun, dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" memberikan informasi penting sejak awal, membantu mereka beradaptasi dengan peran mereka. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu onboarding baik bagi karyawan maupun manajer.

📌 Misalnya, dokumen "Bekerja Bersama Saya" dari manajer Anda mengungkapkan bahwa mereka lebih suka pembaruan proyek melalui dokumen bersama dan mengadakan pertemuan 1-on-1 mingguan untuk diskusi mendalam. Mengetahui bahwa mereka memberikan umpan balik yang konstruktif secara pribadi membantu Anda menyesuaikan gaya komunikasi dan mencari dukungan dengan lebih efektif, sehingga mempercepat proses adaptasi Anda dan memperkuat hubungan Anda.

Harapan yang selaras

Panduan pengguna pribadi ini juga membantu Anda dan anggota tim menetapkan ekspektasi yang jelas mengenai jam kerja, hasil kerja, dan tenggat waktu.

📌 Misalnya, jika Anda biasanya bekerja dari pukul 09.00 hingga 17.00 dan membutuhkan waktu fokus tanpa gangguan dari pukul 10.00 hingga 12.00 untuk pekerjaan mendalam, cantumkan hal ini dalam templat untuk menghindari kesalahpahaman dengan tim Anda.

Hal ini memastikan semua orang tahu kapan dan bagaimana cara menghubungi Anda. Transparansi ini mencegah kelelahan dan mendorong keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Rapat yang lebih produktif

Seberapa sering Anda mengikuti rapat online sambil bertanya-tanya apakah semua orang sudah sejalan?

Dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" menjelaskan cara terbaik untuk berinteraksi dengan Anda selama rapat. Dokumen ini juga memberi tahu tim mengenai format rapat dan gaya keterlibatan yang Anda sukai.

📌 Misalnya, jika Anda lebih menyukai presentasi visual daripada diskusi yang panjang, rekan kerja Anda dapat mempersiapkan diri dengan baik. Keselarasan ini membuat semua orang tetap fokus dan memastikan rapat berjalan efisien serta menghasilkan tindakan konkret.

Dengan mendorong komunikasi yang jelas, Anda membangun kepercayaan. Mendokumentasikan preferensi umpan balik dan pendekatan pengambilan keputusan Anda membuat anggota tim merasa lebih nyaman bekerja sama dengan Anda, mengurangi ketegangan, dan memperkuat hubungan.

Ketika Anda memberikan gambaran yang transparan tentang gaya kerja dan preferensi Anda, Anda dapat mengurangi potensi gesekan dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Seiring waktu, kejelasan ini akan membangun kepercayaan dan meningkatkan kekompakan tim.

💡 Tips Pro: Melakukan riset dan tinjauan pasar terhadap perusahaan-perusahaan sukses lainnya (serta cara mereka membuat panduan-panduan ini) dapat memberikan wawasan dan inspirasi berharga untuk menyusun panduan pengguna Anda sendiri.

Cara Membuat Dokumen "Bekerja Bersama Saya"

Membuat dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" memerlukan refleksi diri dan pendekatan yang terstruktur. Berikut ini panduan langkah demi langkah dan video singkat untuk membantu Anda mendefinisikan gaya kerja Anda.

1. Pahami tujuan dokumen ini

Pertama-tama, mari kita jelaskan apa yang bukan termasuk dalam dokumen ini. Ini bukanlah daftar tuntutan tentang cara bekerja persis sesuai keinginan Anda. Sebaliknya, ini adalah panduan untuk membantu orang lain memahami bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan Anda secara sukses dan lebih efektif.

Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi proaktif yang dirancang untuk menghindari kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas, dan mempererat hubungan tim.

Pada akhirnya, dokumen "Bekerja Bersama Saya" memberikan transparansi. Dokumen ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin dimiliki oleh anggota tim baru atau rekan kerja, seperti:

Apa gaya komunikasi yang Anda sukai?

Bagaimana cara Anda memberikan dan menerima umpan balik positif dan negatif?

Kapan jam kerja atau waktu fokus Anda?

Bagaimana Anda mengambil keputusan?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan menghilangkan kebingungan dan ketidakjelasan yang sering kali memicu konflik di dalam tim.

Susun setiap elemen dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" Anda menggunakan ClickUp Docs

2. Mulailah dengan gaya komunikasi Anda

Komunikasi adalah inti dari setiap hubungan kerja yang sukses, dan setiap orang berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Sebagian dari kita bersifat langsung dan suka langsung ke intinya, sementara yang lain lebih menghargai konteks yang lebih luas atau bahkan obrolan ringan untuk mencairkan suasana. Namun, inilah masalahnya—apa yang berhasil bagi satu orang mungkin menjadi situasi yang mengerikan bagi orang lain. Itulah mengapa memulai dengan preferensi komunikasi dalam dokumen Anda sangatlah penting.

Apa yang perlu dimasukkan dalam dokumen:

Media yang disukai: Sebutkan bagaimana Anda ingin rekan kerja berkomunikasi dengan Anda (pesan teks, email, panggilan telepon, dll.)

Waktu respons: Sebutkan apakah Anda merespons segera atau menyisihkan waktu tertentu untuk pesan

Keterbukaan: Tunjukkan apakah Anda lebih menyukai komunikasi yang langsung atau pendekatan yang lebih halus

📌 Contoh: “Saya paling responsif di aplikasi pesan instan untuk obrolan singkat dan lebih memilih email untuk hal-hal yang memerlukan pertimbangan mendalam, proses pemikiran terperinci, atau dokumentasi. Saya biasanya memeriksa kotak masuk dua kali sehari, jadi pesan singkat lebih baik jika ada hal yang mendesak.”

Dengan melakukan hal ini, Anda menetapkan ekspektasi yang jelas dan menghindari permainan tebak-tebakan yang sering terjadi ketika gaya komunikasi tidak jelas.

3. Sebutkan jam kerja dan ketersediaan Anda

Di tempat kerja jarak jauh, jam kerja bisa sangat bervariasi. 🌍

Beberapa anggota tim mungkin bekerja dalam jam kerja tradisional 9–5, sementara yang lain mungkin memiliki jadwal yang lebih fleksibel karena komitmen pribadi atau perbedaan zona waktu.

Dengan mencantumkan jam kerja Anda, rekan kerja akan lebih mudah mengetahui kapan Anda biasanya online, sehingga mengurangi rasa frustrasi saat menjadwalkan rapat atau menunggu tanggapan.

Apa yang perlu disertakan:

Jam kerja utama : Kapan Anda biasanya tersedia untuk rapat atau kerja sama?

Waktu fokus : Tentukan jam-jam khusus di mana Anda tidak ingin diganggu

Batasan: Jika Anda tersedia di luar jam kerja untuk keadaan darurat, tentukan apa yang dimaksud dengan keadaan darurat. Anda juga dapat menyebutkan bagaimana Anda lebih suka menangani komunikasi asinkron lintas zona waktu

📌 Contoh: “Jam kerja saya adalah dari pukul 09.00 hingga 18.00. Saya menyisihkan waktu pagi, dari pukul 09.00 hingga 11.00, untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, jadi saya tidak tersedia untuk rapat. Silakan jadwalkan rapat pada sore hari, idealnya setelah pukul 12.00.”

4. Jelaskan proses pengambilan keputusan Anda

Kita semua memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengambil keputusan. Beberapa dari kita suka langsung terjun, menganalisis data, dan mengambil keputusan dengan cepat.

Ada pula yang lebih suka meluangkan waktu, melakukan riset, berkonsultasi dengan anggota tim, dan merenung sebelum mengambil keputusan. Menjelaskan proses pengambilan keputusan Anda dapat membantu orang lain memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam diskusi dan memberikan masukan yang selaras dengan gaya Anda.

Hal ini sangat berguna bagi para pemimpin tim, manajer proyek, manajer produk, dan eksekutif yang harus mendorong kolaborasi dan efisiensi tim.

Apa yang perlu disertakan:

Cara Anda mengambil keputusan : Jelaskan apakah Anda membutuhkan semua fakta sebelum memulai atau lebih suka mengumpulkan masukan dari orang lain. Beberapa orang berkembang dengan kolaborasi, sementara yang lain lebih suka mengambil keputusan secara mandiri tanpa pengaruh dari luar

Waktu pengambilan keputusan: Tentukan apakah Anda mengambil keputusan dengan cepat atau memerlukan waktu untuk mempertimbangkan sebelum memutuskan. Mengetahui gaya kerja Anda membantu orang lain memahami cara berinteraksi dengan Anda selama proses pengambilan keputusan

📌 Contoh: “Saya lebih suka memiliki sebanyak mungkin data dan konteks saat mengambil keputusan, terutama jika keputusan tersebut berdampak pada tim. Meskipun saya dapat mengambil keputusan dengan cepat jika diperlukan, untuk sebagian besar diskusi yang melibatkan gambaran besar, saya menghargai waktu 24–48 jam untuk merenung dan berkonsultasi dengan orang lain.”

5. Buat garis besar pendekatan Anda terhadap umpan balik

Ini adalah bagian penting dari dokumen ini. Memberikan umpan balik bisa jadi rumit, terutama dalam tim jarak jauh di mana bahasa tubuh dan intonasi mudah disalahartikan.

Dengan menjelaskan cara Anda lebih suka memberikan dan menerima umpan balik, Anda dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa umpan balik tersebut bersifat konstruktif dan diterima dengan baik.

Apa yang perlu disertakan:

Memberikan umpan balik : Apakah Anda memberikan umpan balik secara langsung, atau lebih suka menyimpannya untuk pertemuan satu lawan satu? Apakah Anda cenderung langsung atau lebih memilih pendekatan yang lebih diplomatis?

Menerima umpan balik: Saat menerima umpan balik, apakah Anda lebih menyukai pendekatan yang langsung atau yang lebih bijaksana dan tertulis? Jangan ragu untuk menyebutkan jika Anda membutuhkan waktu untuk memproses umpan balik sebelum menanggapi.

📌 Contoh: “Saya percaya pada pemberian umpan balik yang tepat waktu, jadi Anda biasanya akan mendengar kabar dari saya selama atau segera setelah proyek jika ada hal yang perlu diperbaiki. Mengenai menerima umpan balik, saya lebih suka poin-poin yang langsung dan dapat ditindaklanjuti melalui email atau pertemuan tatap muka.”

6. Tentukan gaya kolaborasi Anda

Setiap orang berkolaborasi dengan caranya masing-masing.

Ada yang suka brainstorming dalam kelompok, sementara yang lain lebih suka bekerja secara mandiri dan berkumpul kembali untuk berdiskusi. Hal ini membantu orang lain memahami cara bekerja sama dengan Anda dalam proyek dan rapat.

Apa yang perlu disertakan:

Kerja kelompok vs. kerja individu : Apakah Anda menyukai suasana ramai saat brainstorming kelompok, atau lebih suka memikirkan ide-ide sendiri sebelum mempresentasikannya? Beri tahu tim Anda apa yang memicu kreativitas Anda

Preferensi rapat: Apakah Anda suka rapat rutin, atau lebih suka meminimalkan jumlah rapat? Apakah Anda lebih nyaman dengan panggilan video, atau lebih suka : Apakah Anda suka rapat rutin, atau lebih suka meminimalkan jumlah rapat? Apakah Anda lebih nyaman dengan panggilan video, atau lebih suka berkomunikasi secara asinkron

📌 Contoh: “Saya lebih suka mengerjakan draf pertama proyek secara mandiri, lalu membawanya ke tim untuk mendapatkan masukan. Terlalu banyak rapat bisa mengganggu, jadi saya berusaha membatasi rapat menjadi sekali seminggu kecuali ada hal mendesak.”

Dan ingat, mengasah keterampilan interpersonal dan kolaborasi Anda adalah kunci untuk memastikan kerja tim yang hebat setiap saat. Lagipula, ide terbaik pun butuh sedikit bantuan!

Baca Juga: Strategi Manajemen Kerja Kolaboratif yang Efektif untuk Tim

7. Sertakan batasan dan preferensi Anda

Sangat penting juga untuk menyoroti preferensi dan batasan pribadi Anda.

Baik itu interaksi sosial Anda dengan tim atau pendekatan Anda dalam menyelesaikan konflik, wawasan pribadi semacam itu dapat menjadi kerangka kerja yang berguna untuk kolaborasi.

Apa yang perlu disertakan:

Interaksi sosial : Apakah Anda lebih suka berbincang-bincang santai sebelum membahas hal-hal yang lebih mendetail? Atau Anda lebih suka langsung ke intinya? Beri tahu tim Anda apa yang membuat Anda fokus.

Mengatasi stres dan konflik: Saat ketegangan meningkat, bagaimana Anda merespons? Apakah Anda menangani masalah secara langsung atau lebih memilih pendekatan yang lebih tenang dan pribadi? Membagikan hal ini dapat membantu rekan kerja Anda menghadapi situasi sulit bersama Anda

Menjelaskan gaya komunikasi Anda dengan jelas tidak hanya membantu tim memahami cara menulis pesan kepada Anda, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana mereka merasa nyaman dalam memberikan dan menerima umpan balik.

📌 Contoh: “Saya menghargai obrolan ringan di awal rapat—hal itu membantu membangun kedekatan . Namun, saya juga mengutamakan efisiensi waktu, jadi saya ingin langsung membahas agenda dalam 5–10 menit pertama. Mengenai konflik, saya lebih suka komunikasi langsung tetapi selalu berasumsi bahwa niatnya baik.”*

Ingatlah bahwa tidak ada salahnya untuk meneliti dan melihat apa yang dilakukan orang lain. Dengan mempelajari apa yang berhasil bagi orang lain, Anda dapat memperoleh inspirasi dan praktik terbaik untuk diterapkan pada dokumen Anda.

💡 Tips Pro: Menyertakan contoh spesifik tentang cara Anda lebih suka berkomunikasi dapat menjembatani perbedaan budaya dan meningkatkan kesadaran konteks di antara anggota tim. Misalnya, jika Anda memiliki anggota tim dari budaya yang mengutamakan formalitas, Anda dapat menyebutkan bahwa Anda menghargai sapaan yang sopan dan penggunaan gelar yang tepat dalam email, sekaligus mendorong penggunaan nada yang santai dalam diskusi lanjutan. Kejelasan ini membantu semua orang memahami harapan Anda dan merasa nyaman berinteraksi sesuai dengan norma budaya mereka.

8. Jadikan dokumen ini sebagai dokumen yang terus diperbarui

Terakhir, dokumen ini harus berkembang seiring dengan perkembangan Anda. Gaya kerja berubah, budaya perusahaan bergeser, dan tantangan baru muncul. 🔄

Jadi, tinjau dan perbarui dokumen "Cara Bekerja dengan Saya" Anda secara rutin, terutama jika Anda pindah ke peran atau tim baru. Memperbarui dokumen ini secara berkala memastikan bahwa dokumen tersebut tetap menjadi alat yang relevan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi.

