7 Template Evaluasi Perangkat Lunak Gratis untuk Dicoba pada Tahun 2026

Evaluasi perangkat lunak adalah proses yang memakan waktu namun sangat penting. Anda perlu menentukan kriteria evaluasi, menyusun rencana evaluasi, melakukan riset pasar, meminta perangkat lunak tersebut ditinjau oleh pakar internal atau pengguna sebenarnya, mengumpulkan masukan mereka, dan mengelola berbagai pemangku kepentingan.

Bayangkan jika Anda harus melacak dan mengelola setiap tugas secara manual. Anda mungkin akan melewatkan langkah-langkah dan mendapatkan data yang tidak konsisten. Hal ini akan menyebabkan penundaan dalam peluncuran produk Anda.

Template evaluasi perangkat lunak dapat membantu Anda menyusun proses evaluasi dengan lebih baik. Template ini menyediakan kerangka kerja standar untuk jaminan kualitas, mengukur kepuasan pengguna, dan menguji kerentanan keamanan.

Temukan elemen-elemen penting dari templat evaluasi perangkat lunak yang efektif dan dapatkan akses ke tujuh templat gratis untuk memperlancar proses peluncuran atau implementasi perangkat lunak Anda!

Apa itu Template Evaluasi Perangkat Lunak?

Template evaluasi perangkat lunak adalah dokumen terstruktur atau kerangka kerja untuk menilai kinerja, kualitas, dan kegunaan solusi perangkat lunak. Template ini memberikan pendekatan sistematis bagi manajer proyek, pengembang perangkat lunak, tim jaminan kualitas, dan analis bisnis untuk mengevaluasi aplikasi perangkat lunak dan memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi persyaratan pengguna.

Misalkan Anda sedang mengembangkan perangkat lunak otomatisasi alur kerja. Templat evaluasi perangkat lunak akan menyediakan daftar periksa terperinci untuk memastikan perangkat lunak tersebut selaras dengan tujuan bisnis.

Apakah perangkat lunak tersebut menyediakan semua fungsi yang diperlukan?

Seberapa ramah pengguna antarmukanya?

Apakah perangkat lunak tersebut terintegrasi dengan baik dengan sistem yang sudah ada?

Apakah perangkat lunak ini mampu menangani kebutuhan bisnis yang terus berkembang dan dataset yang lebih besar?

Apa saja fitur keamanan dari solusi ini?

Apakah perangkat lunak ini sepadan dengan harganya?

Tingkat dukungan pelanggan apa yang disediakan oleh vendor perangkat lunak?

Apa yang Membuat Templat Evaluasi Perangkat Lunak yang Baik?

Survei Tren Teknologi 2024 oleh Capterra mengungkapkan bahwa 58% perusahaan di AS menyesali pembelian perangkat lunak yang dilakukan dalam 12-18 bulan terakhir.

Untuk mengembangkan produk perangkat lunak yang benar-benar memenuhi kebutuhan pelanggan Anda, Anda memerlukan templat evaluasi perangkat lunak yang membantu Anda menilai fungsi teknis dan memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna.

Bagi manajer produk atau pengembang perangkat lunak, hal ini berarti lebih fokus pada pengalaman pengguna selama fase pengujian. Berikut adalah fitur utama yang harus Anda pertimbangkan dalam templat evaluasi perangkat lunak:

Kemudahan penyesuaian : Templat tersebut harus mudah disesuaikan untuk mengevaluasi berbagai jenis perangkat lunak

Struktur dan kejelasan : Templat harus mencakup bagian-bagian yang jelas mengenai aspek-aspek evaluasi perangkat lunak yang relevan. Templat tersebut harus mudah dipahami , bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis

Sistem penilaian : Templat evaluasi perangkat lunak harus memiliki sistem penilaian yang konsisten untuk menilai solusi perangkat lunak berdasarkan berbagai faktor, seperti antarmuka pengguna (UI), integrasi, dan kepatuhan

Kriteria terperinci : Harus ada bagian/pertanyaan khusus untuk setiap faktor evaluasi guna memastikan penilaian yang menyeluruh

Poin-poin pemeriksaan kepatuhan : Templat tersebut harus mencakup bagian untuk memverifikasi kepatuhan perangkat lunak terhadap peraturan yang berlaku

Perspektif pemangku kepentingan : Pastikan templat tersebut mendukung kolaborasi dan pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti manajer TI, pengembang perangkat lunak, dan pengguna akhir

Kontrol versi: Template evaluasi perangkat lunak harus menyertakan catatan perubahan yang mencantumkan detail anggota tim yang melakukan perubahan. Hal ini membantu melacak fitur baru dan perbaikan bug

10 Template Evaluasi Perangkat Lunak Gratis

Berikut adalah tujuh templat evaluasi perangkat lunak gratis untuk memudahkan perbandingan solusi perangkat lunak. ⬇️

1. Template Evaluasi Heuristik ClickUp

Nilai kegunaan perangkat lunak dan tingkatkan kepuasan pelanggan dengan Template Evaluasi Heuristik dari ClickUp

Perangkat lunak yang rumit dapat mengganggu alur kerja, yang berujung pada kesalahan, produktivitas rendah, dan biaya pelatihan yang tinggi. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diuji sebelum peluncuran perangkat lunak Anda adalah—apakah perangkat lunak tersebut ramah pengguna dan mudah diadaptasi? Untuk menilai kualitas antarmuka, Anda dapat melakukan evaluasi heuristik, yaitu proses di mana para ahli menerapkan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi kelemahan kegunaan yang dapat memengaruhi kepuasan pengguna.

Template Evaluasi Heuristik ClickUp mempermudah proses ini dengan menyediakan daftar periksa evaluasi perangkat lunak yang terperinci bagi tim Anda untuk meninjau antarmuka aplikasi dan kualitasnya—berdasarkan prinsip kegunaan, standar industri, dan persyaratan klien.

Gunakan templat ini untuk mengidentifikasi hambatan pengguna, tantangan navigasi, dan ketidakkonsistenan lain dalam perangkat lunak yang dapat memengaruhi pengalaman pengguna sebelum peluncuran produk. Templat ini mengorganisir semua informasi evaluasi di satu tempat dan secara otomatis membuat tugas pengujian untuk penambahan fitur baru atau perbaikan.

Hal ini membantu mengatasi tantangan pengembangan perangkat lunak dengan mengevaluasi aspek-aspek terpenting dari kegunaan, seperti:

Aksesibilitas : Apakah antarmuka perangkat lunak ini dapat diakses oleh pengguna yang paham teknologi maupun yang tidak, termasuk penyandang disabilitas?

Efisiensi : Seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka?

Kejelasan : Apakah antarmukanya jelas dan mudah dipahami?

Umpan Balik : Apakah ada ruang untuk umpan balik pelanggan?

Kurva pembelajaran : Apakah antarmukanya ramah bagi pemula?

Navigasi : Apakah navigasinya sederhana?

Pencegahan kesalahan : Apakah ada langkah-langkah untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan?

Fleksibilitas: Apakah pengguna dapat dengan mudah beralih antar fungsi?

2. Template Pengembangan Perangkat Lunak oleh ClickUp

Buat dan kelola peta jalan, lacak kemajuan, dan perbaiki bug dengan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp

Jika Anda mencari satu alat untuk mempermudah pengembangan produk, proses desain, dan pengujian, cobalah Template Pengembangan Perangkat Lunak dari ClickUp. Template ini membantu tim produk, desain, dan penilaian kualitas (QA) untuk berkolaborasi, mengembangkan produk, mengevaluasi proyek, serta melacak KPI pengembangan perangkat lunak.

Template pengembangan perangkat lunak seperti ini memungkinkan Anda membuat ruang khusus untuk pengembangan produk. Anda dapat menggunakan template ini untuk merancang peta jalan produk, mengelola sprint, menangani permintaan fitur, dan melacak rilis produk menggunakan metodologi Agile, Scrum, atau Kanban.

Berikut adalah manfaat dari templat ini:

Peta jalan produk dan daftar tugas : Lihat hasil kerja perangkat lunak dan status terkini, buat peta jalan, terima permintaan fitur dan laporan bug, kelola daftar tugas, visualisasikan ketergantungan, dan lacak jadwal untuk memastikan pemangku kepentingan tetap mendapat informasi

Folder Desain : Bekerja sama dengan para desainer di ruang kolaboratif tempat mereka dapat menambahkan dan mengelola tugas, menghubungkan alat seperti Figma, menerapkan siklus tinjauan, menciptakan aspek fungsional dan visual produk, serta mendokumentasikan catatan yang tepat untuk setiap langkah

Squad 1 (Sprint Scrum) : Gunakan daftar yang sudah disiapkan untuk merencanakan, melacak, mengelola, dan mengulangi sprint. Andalkan dokumen tim untuk menstandarkan persyaratan produk serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab

Squad 2 (Kanban) : Atur item backlog dan perbarui kemajuan dengan kartu seret dan lepas. Lakukan rapat harian dengan tampilan papan yang sudah disiapkan dan dokumentasikan proses serta persyaratan proyek

Skenario dan kasus pengujian : Buat daftar tugas untuk tim QA Anda guna membuat dan meninjau kasus pengujian serta skenario pengujian guna melacak jalannya pengujian dan log

Folder teknis: Gunakan formulir bug yang sudah disiapkan untuk mendokumentasikan potensi masalah dan batasan, serta daftar solusi sementara untuk menstandarkan proses pelaporan bug

3. Template Integrasi Perangkat Lunak oleh ClickUp

Integrasikan berbagai perangkat lunak dengan lebih cepat dan tingkatkan efisiensi kerja dengan Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp

Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp adalah alat yang berguna bagi tim yang berencana mengintegrasikan berbagai perangkat lunak. Template ini menyederhanakan proses integrasi dengan membantu Anda memvisualisasikan hubungan antara berbagai aplikasi.

Template Integrasi Perangkat Lunak berisi semua kode integrasi yang diperlukan, sehingga memudahkan pemeliharaan dan pembaruan semua aplikasi di satu tempat. Anda dapat menggunakannya untuk membuat tugas terkait integrasi dan menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim.

Template ini juga membantu Anda berkolaborasi dengan mitra dan pemasok, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan kualitas proyek secara keseluruhan. Berikut cara memaksimalkan penggunaan template ini:

Tambahkan templat ke ruang kerja Anda

Buat proyek untuk setiap tujuan integrasi

Tugaskan dan atur tugas menggunakan 15 status

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk melakukan brainstorming

Atur pemberitahuan agar tetap mendapat informasi terbaru

Pantau tugas-tugas untuk memastikan efisiensi dan produktivitas yang maksimal

4. Template Catatan Perubahan Perangkat Lunak oleh ClickUp

Lacak perubahan perangkat lunak dengan mudah menggunakan Template Catatan Perubahan dari ClickUp

Anda mungkin perlu menambahkan atau mengubah fitur dalam perangkat lunak Anda sebagai bagian dari pengujian kegunaan. Mencatat perubahan-perubahan ini sangat penting untuk memahami bagaimana perangkat lunak tersebut berkembang selama pengujian kegunaan.

Template Catatan Perubahan Perangkat Lunak ClickUp menyederhanakan proses ini dengan menyediakan ruang khusus untuk mendokumentasikan semua aktivitas perangkat lunak. Template ini dapat berfungsi sebagai catatan terpusat untuk pembaruan, perbaikan bug, dan modifikasi proyek pengujian Anda.

Template ini mencakup basis data terpusat, riwayat yang terorganisir, dan garis waktu visual untuk membantu mengelola seluruh siklus hidup pengujian kegunaan.

Gunakan untuk:

Lacak perubahan perangkat lunak langkah demi langkah dengan membuat status tugas khusus

Atur dan kategorikan perubahan perangkat lunak dengan label dan atribut untuk meningkatkan transparansi bagi tim dan pemangku kepentingan

Tingkatkan pelacakan perubahan perangkat lunak dengan menggunakan komentar, otomatiskan pembuatan tugas pengujian, dan masih banyak lagi

5. Template Pengujian Kemudahan Penggunaan oleh ClickUp

Rencanakan pengujian pengguna, kumpulkan umpan balik pelanggan, dan pastikan keberhasilan pengujian dengan Template Pengujian Kegunaan ClickUp

Apakah produk Anda siap diluncurkan dalam versi beta? Anda dapat membuat prosesnya lebih lancar dengan Template Pengujian Kegunaan dari ClickUp. Template papan tulis ini membantu Anda mengumpulkan dan mengatur umpan balik serta wawasan produk dari sesi pengujian pengguna. Anda juga dapat menggunakannya untuk melacak hasil pengujian kegunaan dan merencanakan iterasi atau perbaikan sesuai kebutuhan.

Berikut adalah cara templat ini membantu mengevaluasi pengalaman pengguna:

Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dengan lebih cepat

Tingkatkan pengalaman pengguna dengan menangani masalah yang teridentifikasi melalui Tugas-tugas spesifik di ClickUp

Kumpulkan umpan balik mengenai cara pengguna berinteraksi dengan produk Anda

Dapatkan wawasan mendalam mengenai kesuksesan keseluruhan desain produk Anda

6. Template Rencana Pengujian Kegunaan oleh ClickUp

Evaluasi kegunaan desain produk Anda dengan Template Rencana Pengujian Kegunaan dari ClickUp

Jika saat ini Anda sedang mengerjakan prototipe dan ingin mengetahui bagaimana pengguna berinteraksi dengannya sebelum rilis final, inilah saatnya untuk menyusun rencana pengujian kegunaan. Hal ini membantu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, potensi kendala, dan ekspektasi sejak dini, sehingga Anda dapat menciptakan produk yang berpusat pada pengguna.

Dengan Template Rencana Pengujian Kegunaan ClickUp, Anda dapat merencanakan dan mengatur pengujian pengguna yang komprehensif. Template ini menyediakan kolom kustom seperti nama dan deskripsi proyek, tim, metode pengujian, pemimpin pengujian, serta kemajuan pengujian untuk mengelompokkan data dan memfokuskan pada prioritas.

Gunakan templat ini untuk merumuskan tujuan pengujian, menyiapkan sumber daya, mengatur lingkungan pengujian, menganalisis data, dan menyusun laporan umpan balik pelanggan.

7. Template Evaluasi Perangkat Lunak Excel oleh pdfFiller

melalui pdfFiller

Template Evaluasi Perangkat Lunak Excel dari pdfFiller membantu meninjau fitur, kinerja, dan fungsionalitas perangkat lunak.

Misalkan Anda sedang menguji alat tinjauan kode bersama kelompok pengujian yang dipimpin pengguna. Anda dapat menggunakan templat ini sebagai daftar periksa untuk membantu membimbing pengguna dalam mengevaluasi solusi tersebut. Dengan cara ini, Anda akan mengetahui bagaimana kinerja perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Template ini juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan gambar, menyorot teks, dan meninggalkan komentar. Setelah Anda menerima masukan dari pengguna, bagikan template ini kepada pemangku kepentingan untuk menyoroti umpan balik tersebut. Berikut cara menggunakan template ini:

Tentukan tujuan evaluasi Anda

Kumpulkan informasi yang diperlukan mengenai tolok ukur industri

Tentukan kriteria evaluasi utama

Uji setiap kriteria bersama pengguna

Ringkas temuan dan berikan rekomendasi produk

Sederhanakan Proses Evaluasi Perangkat Lunak dengan ClickUp

Menangani masalah yang dihadapi pengguna dan mempercepat waktu peluncuran ke pasar adalah dua prioritas utama dalam setiap proyek perangkat lunak.

Untuk memenuhi prioritas-prioritas ini, Anda memerlukan sistem evaluasi perangkat lunak yang efisien untuk membantu mengelola persyaratan pengguna yang terus berkembang dan kebutuhan pemangku kepentingan, menilai pengalaman pengguna, serta mengidentifikasi risiko potensial.

Meskipun terdengar menakutkan, Anda dapat mengoptimalkan seluruh proses ini dengan templat evaluasi perangkat lunak dari ClickUp. Mulai dari merampingkan pengembangan dan pengujian pengguna hingga daftar periksa terperinci untuk pengambilan keputusan yang tepat, templat evaluasi perangkat lunak ini dapat membantu dalam setiap aspek evaluasi perangkat lunak.

