Teknik Makan Katak: Berubahlah dari Takut Menjadi Melakukan!

Pernahkah Anda mengalami daftar tugas yang tidak pernah selesai yang begitu banyak sehingga Anda tidak tahu harus memulai dari mana? Anda berjuang untuk fokus pada setiap tugas dalam daftar, tetapi sepertinya tidak dapat mengumpulkan energi. Pada saat yang sama, tenggat waktu Anda semakin dekat, membuat Anda merasa stres dan kelelahan.

Jika Anda pernah merasakan hal itu, ketahuilah bahwa bantuan sudah dekat. Kami memiliki cara yang efektif untuk menaklukkan situasi yang menakutkan seperti itu-teknik Eat The Frog.

Teknik Eat The Frog adalah solusi cepat yang membuat Anda keluar dari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan! Izinkan kami untuk menunjukkan kepada Anda satu atau dua hal tentang teknik Eat The Frog dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk mengubah hari Anda dari kacau menjadi tenang dan produktif.

Apa itu Teknik Makan Katak?

Eat The Frog adalah metode prioritas dan produktivitas yang mendorong orang untuk memilih tugas terberat terlebih dahulu.

Tujuannya adalah untuk mengenali satu tugas yang menantang untuk hari itu (katak) dan menyelesaikannya (memakannya), sebaiknya di pagi hari; kemudian, Anda akan siap untuk hari yang produktif. Jika Anda memiliki dua tugas yang mendesak, kenali tugas yang lebih mendesak, yaitu katak yang lebih besar, dan selesaikan terlebih dahulu.

Pendekatan ini dapat melawan keinginan untuk menunda tugas-tugas besar dan penting. Lagipula, semakin lama tugas-tugas itu ditunda, semakin banyak tugas yang menumpuk-kadang-kadang sampai pada titik di mana Anda tidak ingin menghadapinya sama sekali!

Teknik Eat The Frog membantu Anda mengatasi hambatan mental dan menempatkan Anda dalam pola pikir yang positif sehingga Anda dapat memanfaatkan hari itu.

Sejarah Teknik Makan Katak

Kisah asal-usul metode Eat The Frog cukup simpang siur, tapi kami melakukan beberapa pengintaian untuk mencari tahu.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa penulis Prancis Nicolas Chamfort menulis pada tahun 1790-an:

"M. de Lassay, seorang yang sangat suka memanjakan diri, namun memiliki pengetahuan yang baik tentang masyarakat, mengatakan bahwa kita harus menelan seekor kodok setiap pagi untuk membentengi diri kita dari rasa jijik di sisa hari ketika kita harus menghabiskannya di tengah-tengah masyarakat

diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris

Beberapa orang percaya bahwa penulis Amerika, Mark Twain, mengatakan hal yang serupa dengan tambahan catatan kaki:

"Jika Anda harus makan katak, jangan melihat terlalu lama. Jika Anda harus makan dua katak, jangan makan yang lebih kecil terlebih dahulu._

Apapun itu, esensi dari kutipan ini menjadi inspirasi di balik gerakan kekuatan produktivitas.

Maju cepat ke tahun 2001, ketika penulis pengembangan pribadi Brian Tracy mempopulerkan metode produktivitas ini dalam bukunya Eat That Frog! Dia menyempurnakan konsep tersebut dan berbagi strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk menjalankan ideologi tersebut. Hingga saat ini, buku ini telah berada di garis depan dalam mendorong produktivitas.

Bacaan yang disarankan: Makanlah Katak Itu! Oleh Brian Tracy

sampul buku Eat That Frog! oleh Brian Tracy via Goodreads Buku _Eat That Frog! oleh Brian Tracy adalah bacaan singkat, tanpa basa-basi dan berisi banyak tips spesifik dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Inilah yang paling menonjol dari _Eat That Frog!

**Sederhana dan berdampak besar: Keseluruhan metafora 'memakan katak' bukanlah sesuatu yang bisa Anda lupakan begitu saja. Ini adalah teknik yang jelas, mudah diingat, dan ampuh untuk menangani tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu

Mengatasi penundaan : Tracy membagikan wawasannya tentang psikologi penundaan dan menawarkan strategi praktis untuk mengatasinya.

: Tracy membagikan wawasannya tentang psikologi penundaan dan menawarkan strategi praktis untuk mengatasinya. Langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti : Meskipun buku ini mengeksplorasi beberapa konsep teoretis, Tracy juga menyematkan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat Anda lakukan dengan segera. Apakah itu metode prioritas dan produktivitas ABCDE atau pemblokiran waktu untukmanajemen waktu yang efektif (penyelamat dalam beberapa proyek!)

: Meskipun buku ini mengeksplorasi beberapa konsep teoretis, Tracy juga menyematkan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat Anda lakukan dengan segera. Apakah itu metode prioritas dan produktivitas ABCDE atau pemblokiran waktu untukmanajemen waktu yang efektif (penyelamat dalam beberapa proyek!) Bacaan yang cepat dan mudah dibaca*: Jujur saja, beberapa buku self-help atau buku produktivitas mengulang-ulang dan berkhotbah. Jika Anda merasa termotivasi untuk membaca seluruh buku, apakah Anda akan membaca tentang penundaan? Karena alasan ini, Anda akan menyukai keringkasan buku ini; 120 halaman yang ganjil itu berlalu begitu saja

Apakah ini solusi yang tepat untuk semua masalah? Mungkin tidak. Bagaimanapun juga, seseorang harus tetap berkomitmen untuk makan katak. Jadi, Anda harus berpartisipasi secara aktif dalam menerapkan teknik-teknik untuk mengatasi penundaan dan mendorong produktivitas. Namun, ini adalah panduan yang bagus untuk membawa Anda ke sana.

Anda akan menemukan beberapa kutipan dari buku ini di seluruh blog ini. Kutipan-kutipan ini sangat kuat dan berwawasan luas dan mudah-mudahan akan menyentuh hati Anda.

Prinsip-prinsip Inti dari Teknik Makan Katak

Cara kerja teknik makan katak bermuara pada prinsip-prinsip inti berikut ini:

Memprioritaskan tugas-tugas: Eat The Frog adalah teknik penentuan prioritas. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada daftar tugas Anda yang serampangan! Identifikasi tugas yang paling penting-satu tugas-yang paling besar dan paling buruk yang menyedot semua fokus dan perhatian Anda. Kemudian, tarik napas dalam-dalam dan selesaikan tugas itu terlebih dahulu. Setelah Anda melewati tugas-tugas yang sulit, sisa daftar Anda akan terasa mudah, ringan, dan segar

Jika Anda harus memakan dua katak, makanlah katak yang paling jelek terlebih dahulu. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa jika Anda memiliki dua tugas penting di hadapan Anda, mulailah dengan tugas terbesar, tersulit, dan terpenting terlebih dahulu.

Brian Tracy

Mengatasi penundaan : Anda harus mengatasi penundaan untuk memakan katak. Ketika Anda melawan keinginan untuk menunda-nunda sesuatu, Anda menghilangkan rasa takut yang membayangi Anda sepanjang hari. Anggap saja seperti melepaskan plester luka, sebuah ledakan ketidaknyamanan yang cepat diikuti dengan rasa lega. Anda sekarang akan memiliki sumber daya mental yang diperlukan untuk menaklukkan tugas-tugas lain

: Anda harus mengatasi penundaan untuk memakan katak. Ketika Anda melawan keinginan untuk menunda-nunda sesuatu, Anda menghilangkan rasa takut yang membayangi Anda sepanjang hari. Anggap saja seperti melepaskan plester luka, sebuah ledakan ketidaknyamanan yang cepat diikuti dengan rasa lega. Anda sekarang akan memiliki sumber daya mental yang diperlukan untuk menaklukkan tugas-tugas lain **Membangun momentum: Sekali Anda memakan seekor katak, Anda tidak bisa berhenti pada satu katak (katak yang kami maksudkan adalah tugas-tugas penting). Euforia mental setelah menyelesaikan tugas yang sulit akan membangun momentum yang tidak ada duanya. Hal ini akan membuat suasana hati menjadi positif untuk hari itu, terkadang untuk keseluruhan proyek, yang membuat tugas-tugas lainnya tampak tidak terlalu menakutkan. Tujuannya adalah untuk menjaga momentum ini saat Anda terus membuat kemajuan dalam tugas-tugas yang lebih kecil

**Mempertahankan fokus: Makan kodok bukan untuk orang yang tidak fokus atau mudah terganggu. Anda harus tetap berkomitmen pada satu tugas penting sampai potongan terakhir. Katak-katak lain akan bersuara dari berbagai arah dan meminta perhatian Anda. Bangunlah ketahanan mental untuk sepenuhnya fokus pada satu katak di piring Anda; sisanya harus menunggu

**Mengatur waktu: Sebagaistrategi manajemen waktuanda harus realistis tentang berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memakan kodok tersebut. Pelajari cara menjadwalkan hari Anda sehingga Anda tetap berpegang pada prioritas Anda tanpa meremehkan tugas atau merasa seperti berpacu dengan waktu

Tetap konsisten: Tidak ada yang bisa menjadi ahli makan katak dalam semalam. Orang-orang membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, latihan untuk mengidentifikasi tugas-tugas penting, mengabaikan pesan-pesan yang masuk, membuat timeline yang praktis, menjaga momentum, dan lain-lain. Tetapi semakin sering Anda melakukannya, semakin baik Anda melakukannya. Melalui kemajuan yang konsisten, hal ini akan segera menjadi seperti hal yang biasa bagi Anda. Jadi, tetaplah melakukannya meskipun itu membutuhkan waktu

Aturan: Belajar terus menerus adalah persyaratan minimum untuk sukses dalam bidang apa pun.

Brian Tracy

**Siapa yang Harus Memakan Katak?

Kami akan meresepkan Anda untuk makan katak di pagi hari jika Anda:

Ingin berhenti menunda-nunda pekerjaan

Menyelesaikan banyak pekerjaan namun tanpa mengesampingkan tugas-tugas yang berdampak besar dan berprioritas tinggi

Merasa sulit untuk mengikuti sistem atau rutinitas produktivitas

Kesulitan memutuskan apa yang harus dilakukan pada waktu tertentu

Mengalami kewalahan, keraguan yang melumpuhkan, ataukelumpuhan beban kerja saat melihat daftar tugas Anda

Salah satu penggunaan waktu yang paling buruk adalah melakukan sesuatu dengan sangat baik yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sama sekali.

Brian Tracy

Bagaimana Cara Memakan Katak?

Jadi, sekarang Anda telah memahami prinsip-prinsip pendorong di balik teknik Eat The Frog dan apakah memakan katak itu tepat untuk Anda. Hal ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya-bagaimana cara memakan katak itu?

Berikut ini adalah panduan tiga langkah yang mudah untuk memulai dengan teknik penentuan prioritas dan manajemen waktu:

Langkah 1: Identifikasi tugas

Pertama, Anda perlu mengidentifikasi katak. Ini adalah tugas Anda yang paling menantang dan penting dalam daftar tugas hari itu. Namun demikian, tugas ini tidak harus menjadi tugas yang paling mendesak. Katak yang ideal adalah keseimbangan antara kepentingan, urgensi, dan kompleksitas. Jadi, carilah tugas yang sulit yang menuntut lebih banyak fokus dan energi dan memiliki efek domino positif pada hari Anda. Selain itu, perhatikan juga satu tugas yang paling mungkin untuk ditunda-tunda.

Berikut beberapa pertanyaan yang bisa Anda tanyakan pada diri sendiri ketika meninjau daftar tugas hari itu untuk mengidentifikasi tugas yang sulit ini:

Manakah dari tugas-tugas ini yang paling terasa seperti sebuah perjuangan?

Tugas mana yang jika diselesaikan terlebih dahulu, akan memberikan dampak positif terbesar pada hari atau proyek Anda?

Tugas mana yang, jika tidak diselesaikan, akan membuat Anda paling stres atau cemas di kemudian hari?

Tugas mana yang membutuhkan tingkat kejernihan mental dan fokus tertinggi?

Tugas mana yang paling mungkin Anda tunda sepanjang hari?

Tugas mana yang paling sesuai dengan tujuan utama Anda untuk hari itu?

Jika Anda masih terjebak dengan banyak tugas, buatlah daftar prioritas. Yang berada di urutan teratas adalah katak Anda. Batasi diri Anda dengan satu tugas per hari. Ingat, fokus adalah kuncinya di sini, jadi belajarlah untuk mendeprioritaskan tugas di mana pun Anda bisa.

Semua orang menunda-nunda. Perbedaan antara yang berkinerja tinggi dan yang berkinerja rendah sebagian besar ditentukan oleh apa yang mereka pilih untuk ditunda.

Brian Tracy

Berikut ini adalah contoh singkat untuk memandu Anda melalui proses identifikasi katak.

Bayangkan Anda memiliki presentasi yang harus dilakukan besok. Tentu saja, menyelesaikan slide mungkin merupakan tugas yang paling mendesak. Namun, Anda merasa kewalahan dengan pemikiran untuk menulis kalimat pembuka. Bagaimanapun juga, kalimat pembuka memikat audiens dan menentukan nada untuk keseluruhan presentasi. Jadi, itulah katak yang harus Anda mulai.

Langkah 2: Eksekusi tugas

Sekarang setelah Anda menangkap kodoknya, saatnya untuk berpesta!

Inilah yang bisa Anda lakukan untuk membuat sesi makan kodok menjadi lebih menyenangkan:

Mulai saja: Terkadang, memulai adalah bagian yang paling sulit (kita semua pernah mengalaminya). Jangan terlalu memikirkannya, jangan stres, dan jangan menebak-nebak. Tarik napas dalam-dalam dan langsung saja terjun

Tugas yang paling berharga yang bisa Anda lakukan setiap hari sering kali merupakan tugas yang paling sulit dan rumit. Namun, imbalan dan penghargaan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini secara efisien bisa sangat luar biasa.

Brian Tracy

Praktikkan pemblokiran waktu: Cobalah untuk memblokir beberapa jam kerja pertama dari jadwal harian Anda untuk menangani katak di pagi hari. Strategi manajemen waktu ini memberikan energi maksimum dan fokus tanpa gangguan untuk mencurahkan perhatian pada tugas yang penting

Memecah tugas : Hanya karena ini adalah katak, bukan berarti Anda harus memakannya sekaligus! Memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola membuatnya tampak tidak terlalu menakutkan. Mencapai tujuan mini membuat Anda tetap fokus dan termotivasi untuk terus mengunyah

: Hanya karena ini adalah katak, bukan berarti Anda harus memakannya sekaligus! Memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola membuatnya tampak tidak terlalu menakutkan. Mencapai tujuan mini membuat Anda tetap fokus dan termotivasi untuk terus mengunyah Meminimalkan gangguan : Kami tidak bisa cukup menekankan hal ini! Bungkam notifikasi tersebut, tutup tab yang tidak perlu di komputer Anda, dan berhenti melakukan multitasking. Anda ingin mencurahkan fokus penuh untuk melahap katak

: Kami tidak bisa cukup menekankan hal ini! Bungkam notifikasi tersebut, tutup tab yang tidak perlu di komputer Anda, dan berhenti melakukan multitasking. Anda ingin mencurahkan fokus penuh untuk melahap katak **Bersiaplah: Anda tidak akan memasuki pertempuran tanpa senjata. Jadi, mengapa harus ada yang berbeda di sini? Pastikan Anda memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memakan katak. Efektifpemanfaatan sumber daya akan memudahkan Anda untuk memakan kodok tersebut

Ketika semuanya ditata dengan rapi dan berurutan, Anda akan merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan.

Brian Tracy

Ingatlah, memulai dengan tugas-tugas besar akan terasa tidak nyaman. Namun, setelah Anda berhasil menaklukkannya, Anda akan memiliki energi mental dan motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lainnya!

Mari kita kembali ke contoh di mana Anda seharusnya mengerjakan presentasi Anda. Anda telah menemukan bahwa menulis kalimat pembuka akan menjadi kodok yang ingin Anda makan terlebih dahulu. Inilah cara yang bisa Anda lakukan.

Jangan menunggu inspirasi datang. Duduklah di depan halaman kosong dan berikan waktu selama 30 menit untuk diri Anda sendiri-tanpa email, tanpa media sosial, tanpa apa pun. Siapkan beberapa artikel atau kutipan tentang topik presentasi untuk memicu ide dan kreativitas.

Setelah Anda melakukan pemanasan, paksa diri Anda untuk melakukan brainstorming beberapa kalimat pembuka-Tracy menyebutnya sebagai efisiensi yang dipaksakan. Catatlah pilihan-pilihan Anda dan biarkan kreativitas Anda mengalir. Anda pasti akan segera mendapatkan jackpot.

Langkah 3: Bilas dan ulangi

Anda harus mengembangkan rasa untuk memakan katak. Lagipula, siapa yang suka terjebak dalam tugas-tugas besar terlebih dahulu?

Semakin sering Anda berlatih mengidentifikasi dan menangani katak, semakin baik Anda dalam memprioritaskan tugas, manajemen waktu, dan mengatasi penundaan. Inilah yang bisa Anda lakukan untuk tetap konsisten:

Buatlah catatan tentang 'katak-katak' Anda dan bagaimana Anda menaklukkannya. Catatan ini membantu melacak kemajuan, mempertahankan motivasi, dan membantu menaklukkan katak-katak lainnya

Manjakan diri Anda setelah sesi makan katak. Merayakan kemenangan Anda akan memperkuat perilaku positif dan merupakan motivasi untuk terus maju

Berlatihlah untuk berbelas kasih. Ada hari-hari ketika Anda mungkin gagal memakan kodok tersebut-katakan pada diri sendiri bahwa itu tidak apa-apa. Tetap bersikap baik dan sabar adalah motivator utama

Kapan pun Anda berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, Anda pasti akan menjadi lebih buruk.

Brian Tracy

Ini hanyalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan makan katak. Kami akan berbagi lebih banyak tips nanti tentang bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik dalam menghancurkan tugas-tugas besar itu.

Manfaat Teknik Makan Katak

Metode Eat The Frog menawarkan beberapa manfaat potensial. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya:

Kerja yang strategis

Untuk menangani tugas yang paling sulit terlebih dahulu, Anda dipaksa untuk memprioritaskan pekerjaan Anda dan fokus sepenuhnya pada tugas yang ada. Pendekatan seperti ini membantu memupuk kebiasaan kerja yang mendalam di mana Anda berkonsentrasi hanya pada satu tugas dan berupaya memberikan hasil yang berkualitas tinggi untuk tugas tersebut. Pekerjaan yang mendalam ini menentukan nada untuk hari itu dan menjauhkan gangguan.

Produktivitas yang ditingkatkan

Menaklukkan kodok selama jam kerja awal membuat Anda merasa lebih berhasil. Pada saat yang sama, hal ini membebaskan bandwidth mental dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas harian yang tersisa. Yang harus Anda lakukan adalah menjaga momentum, dan Anda akan memiliki hari yang produktif dengan mudah. Bahkan jika Anda tidak mencapai apa pun, Anda masih akan melakukan tugas terberat-memakan katak!

Mengurangi penundaan* Mengurangi penundaan

Memerangi penundaan adalah inti dari teknik Makan Katak. Ketika Anda menghadapi tugas yang paling menakutkan atau berat secara langsung, Anda cenderung tidak akan menunda hal-hal lain dalam daftar tugas Anda. Teknik ini membantu mengatasi penundaan dan menetralisir efeknya pada seluruh jadwal Anda!

Manajemen waktu yang efektif Manajemen waktu yang efektif

Jika manajemen waktu bukanlah keahlian Anda, metode Eat The Frog membantu menyempurnakan keterampilan ini. Semuanya dimulai dengan memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memakan katak, yang merupakan penguras waktu terbesar dalam satu hari. Mengerjakan hal ini, bersama dengan penentuan prioritas yang proaktif, membuat Anda lebih baik dalam mengelola jadwal Anda.

Rasa memiliki kendali

Semua orang suka memegang kendali atas segala sesuatu di tempat kerja. Hal ini juga berlaku untuk jadwal dan daftar tugas Anda. Makan kodok membuat Anda berada di kursi pengemudi. Setelah itu, Anda akan menyelesaikan hal-hal penting terlebih dahulu yang membutuhkan perhatian penuh Anda. Ini membantu menyusun proses perencanaan harian Anda. Dengan tetap memegang kendali, Anda dapat mendelegasikan tugas-tugas yang lebih kecil atau mengalokasikan ulang sumber daya tergantung pada beban kerja dan ketersediaan.

Kesejahteraan umum

Makan kodok adalah peningkat suasana hati yang hebat. Pertama, menyelesaikan tugas yang paling penting akan membuat Anda merasa puas. Selanjutnya, ini memungkinkan Anda untuk membuat rencana ke depan dan tetap memegang kendali. Yang paling penting, mengatasi hal terburuk akan menghilangkan kecemasan atau hambatan mental lainnya yang mungkin Anda kembangkan tentang tugas atau proyek tersebut. Setelah Anda menelan katak, Anda akan melihat bagaimana ide-ide terus mengalir keluar dari diri Anda dan bagaimana jauh lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan!

Pengambilan keputusan yang lebih tajam

Kurangnya fokus dan kejelasan adalah pembunuh produktivitas . Mereka dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Namun, ketika Anda memutuskan untuk memakan kodok, Anda telah mencadangkan energi mental, fokus, dan kejernihan Anda untuk tugas besar dan mulai mendelegasikan tugas-tugas yang tidak begitu penting. Setelah hal itu terselesaikan, akan lebih mudah untuk melakukan segala sesuatu yang lain dengan pikiran yang lebih tajam. Ditambah lagi, semakin sering Anda mempraktikkannya, semakin baik Anda dalam mengidentifikasi katak-katak Anda dan membuat keputusan yang lebih cerdas dari hari ke hari.

Keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik

Makan kodok adalah kebiasaan baik yang membantu mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sempurna. Dengan menyelesaikan semua tugas harian Anda tepat waktu dan sesuai jadwal, Anda akan lebih jarang membawanya pulang ke rumah. Selain itu, kami telah menyebutkan bahwa hal ini dapat meningkatkan suasana hati. Jadi, Anda tidak akan terlalu stres atau cemas dan lebih termotivasi.

Tips untuk Menerapkan Metode Makan Katak

Bereksperimen dengan teknik Eat The Frog bisa sangat bermanfaat. Berikut adalah beberapa tips dan trik berharga yang melampaui dasar-dasarnya untuk benar-benar membuat metode ini berhasil:

Tetaplah waspada terhadap kodok yang menyamar . Terkadang, tugas yang paling sederhana sekalipun bisa menjadi katak tersembunyi karena membuka serangkaian tugas yang lebih kompleks. Misalnya, menulis email untuk mencari informasi penting dapat menjadi katak yang tidak terduga, daripada mengerjakan laporan yang bergantung pada informasi tersebut

. Terkadang, tugas yang paling sederhana sekalipun bisa menjadi katak tersembunyi karena membuka serangkaian tugas yang lebih kompleks. Misalnya, menulis email untuk mencari informasi penting dapat menjadi katak yang tidak terduga, daripada mengerjakan laporan yang bergantung pada informasi tersebut katak proses batch . Hal ini memudahkan untuk menangani beberapa proyek atau tantangan yang membutuhkan keterampilan atau pola pikir yang serupa. Mengumpulkan mereka bersama-sama akan mengembangkan alur kerja di mana Anda memanfaatkan kondisi kerja yang terfokus dan mendalam untuk menanganinya satu per satu dan memaksimalkan efisiensi

. Hal ini memudahkan untuk menangani beberapa proyek atau tantangan yang membutuhkan keterampilan atau pola pikir yang serupa. Mengumpulkan mereka bersama-sama akan mengembangkan alur kerja di mana Anda memanfaatkan kondisi kerja yang terfokus dan mendalam untuk menanganinya satu per satu dan memaksimalkan efisiensi Gunakan 'trik 5 menit' saat Anda merasa kewalahan. Teknik ini memaksa Anda untuk berkomitmen untuk mengerjakannya selama lima menit saja. Seringkali, itulah dorongan yang Anda butuhkan untuk mengatasi penundaan dan membangun momentum

Kami telah berbicara tentang makan katak hidup di pagi hari-yang mungkin berhasil jika Anda adalah seorang yang suka bangun pagi, tapi itu tidak benar secara universal. Kita semua memiliki waktu-waktu di mana fokus dan energi kita berada pada puncaknya. Kenali zona makan kodok ini dan memanfaatkan pola energi alami Anda untuk mendorong produktivitas

untuk mendorong produktivitas Jangan hanya mengkhawatirkan hasilnya. Terkadang, hasil yang tidak diinginkan dapat menyebabkan Anda kehilangan fokus pada perilaku atau kebiasaan positif. Rayakanlah hal ini juga untuk memperkuat perilaku positif apa pun hasilnya

**Bisakah ClickUp Membantu Anda Memakan Katak?

Menaklukkan katak-katak yang ditakuti itu bisa melelahkan, tetapi ClickUp dapat membantu Anda melewatinya! Begini caranya:

Manajemen tugas

ClickUp adalah aplikasi perangkat lunak manajemen tugas .

Ingat apa yang kami katakan tentang belajar untuk memprioritaskan dan mendeprioritaskan tugas saat menggunakan teknik ini? Itu semua sangat mudah dengan Tugas ClickUp . Anda dapat menetapkan prioritas tugas di ClickUp hanya dengan beberapa klik untuk mengidentifikasi katak dengan cepat. Bendera prioritas ini menempatkan tugas di bagian atas daftar tugas Anda, menatap Anda dan mengingatkan Anda untuk melahapnya di pagi hari.

Struktur perincian pekerjaan

ClickUp memudahkan Anda menyiapkan katak sebelum memakannya. Daripada tersedak dalam satu suapan besar, Anda bisa membaginya menjadi beberapa suapan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola-subtugas. Buat daftar periksa untuk setiap sub-tugas dan pasangkan dengan alokasi sumber daya yang cerdas. Dengan cara ini, Anda akan memiliki semua yang tersedia saat tiba waktunya untuk menaklukkan tugas tersebut.

Pemblokiran waktu

Jujur saja: kita semua suka scrolling di media sosial! Tetapi ClickUp adalah penjaga gawang yang mencegah gangguan memasuki zona fokus Anda. Gunakan ClickUp untuk membuat perkiraan realistis berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memakan kodok tersebut. Setelah Anda memiliki kejelasan, buatlah blok waktu khusus dalam jadwal Anda dan mulailah makan kodok tanpa gangguan apa pun.

Kerja kolaboratif

ClickUp memungkinkan pengguna untuk memberikan tugas, berbagi proyek, dan bertukar ide dengan rekan satu tim. Hal ini membantu mengatasi masalah yang mungkin memerlukan upaya kolaboratif. Apakah itu sesi curah pendapat selama obrolan di ClickUp atau mengilustrasikan konsep tentang papan tulis ClickUp interaktif platform ini membuat semua orang memiliki pemahaman yang sama. Komunikasi yang disengaja seperti itu memastikan pengalaman makan kodok yang lancar dan sukses untuk Anda dan tim Anda.

Template yang dapat disesuaikan

ClickUp memiliki perpustakaan yang kaya akan templat yang dapat disesuaikan yang merupakan pengubah permainan yang mutlak. The templat pemblokiran waktu adalah penyelamat mutlak bagi para profesional yang sibuk.

Rencanakan jadwal Anda dan praktikkan pemblokiran waktu dengan Templat Pemblokiran Jadwal ClickUp

Ada Templat Pemblokiran Jadwal ClickUp yang bisa Anda gunakan untuk merencanakan jadwal Anda - harian, mingguan, atau bulanan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal dalam waktu yang singkat. Anda memiliki empat jenis Status Kustom untuk melacak setiap tugas dan menambahkan detail seperti lokasi, jenis, dll., menggunakan Bidang Kustom. Anda juga dapat menggunakan Tampilan Formulir Penjadwalan untuk membuat jadwal yang realistis untuk Anda sendiri. Unduh Template Ini

Tetap berada di atas tugas Anda dengan Templat Manajemen Tugas di Clickup

Ada juga Templat Manajemen Tugas ClickUp yang bisa Anda dan tim Anda gunakan untuk memvisualisasikan beban kerja, memprioritaskan tugas, dan berkolaborasi antar tim. Anda juga bisa beralih di antara enam tampilan dinamis untuk memvisualisasikan tugas-tugas Anda dalam bentuk daftar, papan, garis waktu, dan banyak lagi. Aplikasi ini membagi daftar tugas Anda menjadi tiga daftar Item Tindakan, Gagasan, dan Daftar Pekerjaan sehingga Anda bisa fokus pada satu area dalam satu waktu. Unduh Template Ini

Ubah rencana menjadi kenyataan dengan Templat Kerangka Kerja Getting Things Done di ClickUp

Selain itu, ada juga Kerangka Kerja ClickUp Getting Things Done . Kerangka kerja ini menawarkan kejelasan untuk merencanakan hari Anda saat Anda menuliskan ide, pemikiran, dan tugas dan memilah-milahnya untuk menyelesaikan pekerjaan! Selain itu, Anda bisa memilih untuk menggunakan dokumen atau papan tulis untuk menuliskan ide Anda! Unduh Template Ini

Klik Otak

Tidak berlebihan - Anda akan senang memiliki ClickUp Brain sebagai asisten pribadi Anda. Ini adalah aset untuk menerapkan teknik Eat The Frog. Mulai dari menjadwalkan tugas berdasarkan prioritas hingga memblokir jadwal saya untuk makan katak-ClickUp Brain dapat melakukan semuanya. Bahkan dapat menerjemahkan diskusi, rapat, dan dokumen menjadi tugas, membuatnya lebih mudah ditindaklanjuti. Sebut saja sebagai manajer proyek mini karena ini akan membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah!

Ubah Penundaan Menjadi Produktivitas Dengan Teknik Makan Katak

Meskipun metafora katak mungkin tidak terdengar menarik, namun teknik Eat The Frog meletakkan dasar yang kuat untuk produktivitas. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa katak adalah sarapan para juara.

Eat The Frog sederhana namun berdampak besar, dan siapa pun bisa menggunakannya-dari pelajar yang bingung hingga profesional yang sibuk. Yang Anda butuhkan hanyalah kemauan untuk menangani tugas yang paling sulit terlebih dahulu dan dorongan untuk menyelesaikannya. Tentu saja, sedikit bantuan dari alat seperti ClickUp untuk membawa Anda lebih jauh dalam perjalanan ini.

Apakah kami menyebutkan bahwa Anda dapat memulai dengan ClickUp secara gratis? Daftar untuk mendapatkan akun gratis dan buktikan sendiri!