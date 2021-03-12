Sebuah Gambaran Masa Depan Kerja Jarak Jauh dengan Safety Wing

Dunia yang dijalankan oleh pekerja jarak jauh telah lama menjadi gambaran masa depan, dan tantangan tahun 2021 hanya mempercepat prosesnya menuju kenyataan. Seiring kita semakin memahami manfaat bekerja jarak jauh dan startup berkembang untuk memfasilitasi pekerja yang tidak terikat lokasi, kita dapat menyimpulkan bahwa tenaga kerja jarak jauh ini akan menjadi bagian permanen dari dunia kerja.

Namun, bagaimana masa depan kerja jarak jauh akan terlihat, dan siapa saja yang berada di balik pertumbuhannya? Mari kita bahas beberapa tren kerja jarak jauh yang sedang berkembang yang akan membentuk masa depan dunia kerja, serta teknologi dan perusahaan baru yang membuatnya menjadi mungkin.

Apakah tempat kerja akan berubah?

Singkatnya, tempat kerja harus berubah. Tidak ada pilihan lain.

Bukan hanya karena masalah yang jelas di depan mata (batuk COVID-19), tetapi karena dunia kerja sudah mengalami perubahan sebelum pandemi menjadi berita besar. Perusahaan yang memiliki teknologi, visi ke depan, dan karyawan yang terbuka pikiran berhasil beralih dari kantor ke dunia baru yang berpusat pada COVID-19 tanpa banyak gangguan. Mereka yang kesulitan beradaptasi sayangnya menghadapi banyak kendala di sepanjang jalan, dan beberapa bahkan harus tutup.

Dengan semakin banyak perusahaan yang mengakomodasi pekerja jarak jauh, terjadi lonjakan besar dalam upaya membantu mereka. Kedatangan massal pekerja jarak jauh sementara ini memberikan wawasan yang luar biasa tentang bagaimana dunia bisa terlihat dengan proporsi pekerja jarak jauh yang lebih tinggi, dan membuka peluang bagi lebih banyak perusahaan untuk mempertimbangkan tenaga kerja jarak jauh.

Trend kerja jarak jauh apa yang sedang berkembang saat ini?

Setiap tahun baru membawa tantangan tersendiri, dan tak dapat dipungkiri bahwa 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun diwarnai dengan berbagai ujian dan cobaan, terdapat beberapa tren yang mulai muncul dari komunitas pekerja yang tidak terikat lokasi, banyak di antaranya diperkirakan akan terus berlanjut dalam waktu dekat.

Exodus dari kota-kota

Dengan diberlakukannya lockdown secara nasional di seluruh dunia, daya tarik kota-kota besar tampaknya mengalami penurunan yang signifikan. Kehidupan sosial yang ramai, pusat-pusat budaya, dan pemandangan kota yang menakjubkan yang kita kenal dan cintai kini terhenti. Sebagai gantinya, kita dihadapkan pada sewa properti yang mahal, jalanan yang sepi, dan kurangnya ruang hijau.

COVID-19 telah membuat banyak dari kita kembali mengevaluasi prioritas hidup. Pencarian udara segar, ruang hijau, dan tempat tinggal yang terjangkau tampaknya menjadi prioritas utama, sementara banyak dari kita berbondong-bondong meninggalkan jalan-jalan kota dan menuju ke pedesaan yang luas.

Perangkat lunak kerja jarak jauh inovatif

Kami tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa dunia kerja jarak jauh tidak akan ada tanpa bantuan teknologi. Aplikasi produktivitas, perangkat lunak konferensi video, sistem pesan aman, dan segala hal lain yang menyertainya, memudahkan pengelolaan perusahaan jarak jauh tanpa hambatan. Kebutuhan akan ruang kantor permanen, bangunan fisik tradisional, semakin menjadi hal yang usang.

Apa yang mendukung pertumbuhan kerja jarak jauh?

Perangkat lunak jarak jauh.

Kemajuan teknologi dan perusahaan yang visioner merupakan faktor utama yang mendorong popularitas kerja jarak jauh di seluruh dunia, memungkinkan pekerja jarak jauh untuk melampaui batas geografis dengan mudah. Beberapa waktu lalu, gagasan tentang kerja jarak jauh dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal. Namun, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Pada masa itu, belum ada jaringan pribadi virtual (VPN), perangkat lunak konferensi grup, atau alat kerja jarak jauh yang dapat membantu Anda tetap terhubung.

Saat ini, membuka perusahaan secara sepenuhnya online adalah proses yang sederhana dan mudah dengan program seperti Estonian e-Residency. Ada beberapa perusahaan yang membantu Anda merekrut, mengintegrasikan, dan membayar karyawan di mana pun mereka berada di dunia. Mengelola tim menjadi lebih mudah dari sebelumnya berkat platform produktivitas ClickUp; rapat tim dapat diadakan dengan sekali klik menggunakan Zoom, dan Anda bahkan dapat memiliki ruang obrolan virtual di kantor online seperti TeamFlow.

Manfaat bagi karyawan yang bekerja dari jarak jauh

Sejak konsep digital nomad dan kerja jarak jauh muncul pada awal milenium, para pemikir visioner telah menggabungkan sumber daya mereka dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Saat ini, belum pernah semudah ini untuk mendapatkan segala yang Anda butuhkan hanya dengan laptop dan koneksi internet yang andal. Perusahaan-perusahaan menyadari manfaat dari kumpulan talenta global, namun para pekerja jarak jauh pun demikian: pilihan pekerjaan tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Anda tidak perlu memilih antara perusahaan yang merekrut di daerah Anda, Anda bebas memilih dari perusahaan di seluruh dunia.

Karena hal ini, perusahaan menyadari bahwa sekadar menawarkan posisi kerja jarak jauh tidak cukup: karyawan mengharapkan manfaat tertentu, seperti jadwal kerja yang lebih fleksibel, asuransi kesehatan, cuti berbayar, dan lain-lain. Ada perusahaan yang sedang membangun masa depan terbaik untuk kerja jarak jauh dengan produk seperti SafetyWing’s Remote Health: asuransi kesehatan global untuk seluruh tim, tanpa memandang di mana mereka tinggal. Berbeda dengan perusahaan tradisional yang merekrut karyawan secara lokal, perusahaan jarak jauh memiliki akses ke pool talenta yang lebih luas, sehingga asuransi kesehatan menjadi tantangan besar. Dengan produk unik SafetyWing, tidak peduli di mana karyawan Anda berada, mereka dapat dilindungi di seluruh dunia melalui rencana yang sama dan mudah disesuaikan.

Dengan alat yang tepat untuk melakukan pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya terkungkung dalam cara kerja lama kini menjadi jauh lebih terbuka terhadap kemungkinan kerja jarak jauh. Hal ini pada gilirannya menghasilkan lebih banyak pekerja jarak jauh, yang mendorong lebih banyak bisnis untuk menyesuaikan diri dengan industri yang sedang berkembang ini. Membentuk siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Atau, setidaknya itulah yang kami harapkan!

Apa tren kerja jarak jauh di masa depan?

Dengan dua pertiga perusahaan di seluruh dunia berencana untuk tetap menerapkan kebijakan kerja jarak jauh yang mereka terapkan selama pandemi, tampaknya tren kerja jarak jauh ini akan terus berlanjut.

Munculnya 'tempat kerja hibrida'

Meskipun kami tidak mengharapkan setiap perusahaan beralih sepenuhnya ke tenaga kerja jarak jauh, ada kemungkinan banyak perusahaan akan memilih untuk mengadopsi sistem hibrida. Dalam sistem ini, sebagian tim inti bekerja di kantor perusahaan, sementara yang lain bekerja dari rumah. Keuntungan dari sistem hibrida ini adalah perusahaan dapat mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia: akses ke karyawan global yang paling berbakat dan fleksibilitas yang lebih besar, sambil tetap mempertahankan budaya perusahaan yang kuat.

Start-up akan terus fokus pada layanan kerja jarak jauh

Pekerja lepas yang bekerja dari jarak jauh dan perusahaan yang ingin beralih ke model kerja jarak jauh terus mencari cara untuk mempermudah operasional harian mereka. Menurut Laporan Tenaga Kerja Masa Depan 2020 oleh Upwork, 77% pekerja lepas menyatakan bahwa teknologi telah meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Beralih dari lingkungan kerja tradisional ke lingkungan kerja virtual memerlukan pendekatan yang sepenuhnya berbeda dan seperangkat alat baru. Seiring dengan semakin banyaknya karyawan milenial dan Gen-Z yang mendominasi pasar, kita pasti akan melihat banyak inovasi di bidang ini.

Berfokus pada kesehatan mental dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari

Masalah besar yang dihadapi banyak pekerja jarak jauh adalah kesepian, terutama karena kurangnya interaksi dengan rekan kerja. Manusia secara alami adalah makhluk sosial, dan bekerja dari jarak jauh dapat sangat isolatif.

Sebagaimana tanggung jawab pekerja untuk tetap bersosialisasi, demikian pula tanggung jawab manajer untuk memfasilitasi konektivitas real-time di antara tim. Karyawan perlu tahu bahwa mereka merupakan bagian berharga dari perusahaan, baik mereka berada di kantor maupun di pantai Barbados. Panggilan video rutin hanyalah salah satu bagian dari solusi. Namun, seiring tim semakin tersebar di seluruh dunia, manajer perlu lebih kreatif dalam merancang aktivitas pembentukan ikatan tim.

Minggu kerja yang lebih pendek

Menurut survei terbaru CoSo Cloud, 77% pekerja jarak jauh mengatakan bahwa mereka jauh lebih produktif saat bekerja dari rumah. Secara teori, peningkatan produktivitas ini memungkinkan pekerja untuk memperpendek jam kerja mingguan mereka sambil tetap mendapatkan penghasilan yang sama. Di luar dunia kerja jarak jauh, banyak perusahaan melanggar norma dengan memperkenalkan minggu kerja empat hari. Mereka bertekad membuktikan bahwa empat hari kerja dengan produktivitas maksimal akan setara dengan lima hari kerja dengan produktivitas yang lebih rendah.

Kesimpulan

Tidak diragukan lagi bahwa kerja jarak jauh masih memiliki berbagai masalah.

Hidup bisa terasa sepi, dan sangat mudah teralihkan pada hari-hari ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya, apalagi tidak ada rekan kerja di sekitar yang bisa memberikan dorongan yang kamu butuhkan. Belum lagi hambatan yang harus kita hadapi dalam berkomunikasi secara efektif dan real-time.

Beruntunglah, dengan kecepatan perkembangan teknologi dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu dalam bekerja jarak jauh, sepertinya semua ini tidak akan menjadi masalah lagi dalam waktu dekat.

Beberapa otak tercerdas di dunia sedang berkumpul untuk menciptakan alat-alat inovatif, perangkat lunak cerdas, dan bahkan desa virtual yang dapat mengatasi semua masalah kerja jarak jauh yang kita hadapi.

Dengan tim yang kuat dan penuh inovasi yang mendukung dunia kerja jarak jauh, potensi masa depannya tak terbatas. Tugas kita adalah membuat dunia kerja jarak jauh menjadi lebih baik dan dapat diakses oleh semua orang: melalui kolaborasi dan berbagi pengetahuan, menuntut perusahaan untuk mencapai standar yang lebih tinggi, dan meminta akses ke layanan kesehatan global dan manfaat yang lebih baik, serta tidak takut untuk menciptakan sesuatu yang belum ada.

Jadi, jika Anda adalah pekerja jarak jauh atau mengelola tim jarak jauh, hubungi kami dan beritahu kami: Apa yang Anda butuhkan untuk menjadikan perusahaan Anda tempat yang hebat untuk bekerja?