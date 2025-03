10 Buku CEO Terbaik: Membuka Wawasan Kepemimpinan untuk Sukses

Tahukah Anda bahwa Warren Buffet merekomendasikan untuk membaca 500 halaman sehari? Atau bahwa Bill Gates melahap 50 buku dalam setahun? Bagaimana dengan fakta bahwa Mark Cuban menghabiskan 3 jam setiap hari untuk membaca buku?

Beberapa pemimpin paling sukses di dunia menganggap kegiatan membaca mereka sangat serius. Dan ada alasan yang bagus untuk itu. Seiring perkembangan baru yang membawa transformasi di mana-mana-dari teknologi, rantai pasokan, hingga tatanan dunia itu sendiri-semakin penting bagi para CEO untuk memprioritaskan pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Buku-buku CEO adalah cara terbaik untuk melakukannya! 📖

Menjalankan bisnis saat ini membutuhkan pengetahuan lintas bidang. Sama pentingnya dengan mempelajari sejarah dan psikologi manusia, sama pentingnya dengan strategi bisnis dan kepemimpinan. Para pemimpin bisnis beralih ke buku CEO sebagai cara untuk mengumpulkan wawasan dan perspektif yang berharga tentang topik-topik ini.

Berikut adalah beberapa manfaat membaca buku untuk CEO:

Tetap terdepan: Dengan membaca buku, para CEO dapat terus mendapatkan informasi tentang teknologi baru, tren, dan tantangan sertamenyesuaikan strategi pertumbuhan mereka dengan tepat Memperluas pengetahuan dan keterampilan: Buku menawarkan pengetahuan tentang berbagai topik terkait kepemimpinan sepertimanajemen proyekkeuangan, komunikasi, dan negosiasi. Hal-hal ini dapat membantu para CEO untuk memperluas keterampilan mereka dan menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan menyeluruh

Mengembangkan pemikiran kritis: Membaca materi yang kompleks dan menantang dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis, sehingga memungkinkan para CEO untuk mengelola masalah, mengevaluasi berbagai pilihan, dan membuat keputusan yang tepat

Meningkatkan kemampuan komunikasi: Membaca buku yang ditulis dengan baik dapat menyempurnakan pemahaman Anda tentang bahasa dan cara menggunakannya secara efektif sebagai pemimpin. Banyak buku CEO yang menawarkan panduan tentang komunikasi yang berempati dan efektif

Dapatkan inspirasi: Meskipun Anda belum menjadi eksekutif C-suite, membaca tentang apa yang membuat orang sukses dan bagaimana mereka mengatasi tantangan dapat menjadi sumber inspirasi yang kuat. Saat Anda membangun karier yang sukses,buku-buku manajemen dan kepemimpinan dapat menjadi motivator yang kuat

Dengan menjadikan membaca sebagai kebiasaan rutin, Anda dapat membuka wawasan kepemimpinan, menyempurnakan gaya manajemen Anda dan dapatkan ide-ide baru dan saran yang dapat ditindaklanjuti, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan organisasi.

Memahami Nilai Buku untuk CEO

Buku-buku CEO dirancang untuk siapa saja yang ingin unggul dalam organisasi mereka. Itu termasuk para pendiri, pemimpin bisnis baru, eksekutif puncak, dan mereka yang bercita-cita untuk memiliki peran serupa!

Berikut ini beberapa cara buku CEO berkontribusi terhadap kesuksesan kepemimpinan:

Membangun tim yang kuat dan membina kolaborasi: Tema umum ini membahas strategi seperti komunikasi yang efektif, pendelegasian, pemberdayaan, dan membangun kepercayaan. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, para CEO dapat mendorong kerja sama tim, meningkatkan produktivitas, dan melepaskanpotensi penuh dari tim mereka Pengambilan keputusan strategis dan manajemen risiko: Dalam ekonomi dunia yang bergejolak, para pemimpin hebat memiliki keterampilan kepemimpinan untuk menavigasi ketidakpastian dan mengambil keputusan penting saat dibutuhkan. Buku-buku CEO berisi informasi mengenai kerangka kerja analitis, strategi penilaian risiko, dan pengembangan visi jangka panjang. Para pemimpin bisnis dapat bersandar pada pelajaran-pelajaran ini untuk mendorong perusahaan mereka menujupertumbuhan yang berkelanjutan Inovasi dan kemampuan beradaptasi: Banyak buku CEO yang menunjukkan bagaimana para pemimpin bisnis dapat merangkul perubahan, memupuk kreativitas, dan mencoba ide-ide baru. Dengan membangun budaya perusahaan yang berpusat pada inovasi, mereka dapat merespons pergeseran pasar, memanfaatkan peluang, dan mempertahankan keunggulan kompetitif

Kepemimpinan etis dan tanggung jawab sosial perusahaan: Perusahaan yang berkembang biasanya dijalankan oleh para pemimpin bisnis yang unggul dalam pengambilan keputusan, praktik berkelanjutan, dan pelibatan pemangku kepentingan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, para CEO dapat membangun kepercayaan dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat

Pertumbuhan dan ketahanan pribadi: Perawatan diri, manajemen stres, dan keseimbangan kehidupan kerja sama pentingnya bagi para CEO seperti halnya bagi semua orang. Dengan merawat diri mereka sendiri, baik secara mental, fisik, maupun spiritual, para pemimpin bisnis dapat mengembangkan ketahanan, empati, dan pikiran yang seimbang di tengah tekanan yang kuat

Buku CEO yang Direkomendasikan dan Dampaknya

Jika Anda sedang mencari rekomendasi buku CEO untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengembangan pribadi anda telah datang ke tempat yang tepat!

Inilah daftar 10 buku CEO terbaik untuk kesuksesan kepemimpinan. ✍🏻

1. Lima Disfungsi Tim oleh Patrick Lencioni

via Amazon

Penulis: Patrick Lencioni

Patrick Lencioni Jumlah halaman: 230

230 Tahun terbit: 1994

1994 Perkiraan waktu membaca: 3 jam 49 menit

3 jam 49 menit Cocok untuk: CEO, eksekutif bisnis, dan calon pemimpin

CEO, eksekutif bisnis, dan calon pemimpin peringkat: Peringkat: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Buku Lencioni adalah kelas master dalam membangun tim berkinerja tinggi.

Di dalamnya, dia mengungkapkan lima disfungsi yang membuat tim berkinerja buruk. Kurangnya kepercayaan, ketakutan akan konflik, kurangnya komitmen, penghindaran akuntabilitas, dan kurangnya perhatian pada hasil adalah hambatan utama yang dibahas Lencioni.

Melalui kisah yang memikat, Lencioni menawarkan alat bantu praktis untuk membangun unit yang kohesif di mana kepercayaan, konflik, komitmen, akuntabilitas, dan hasil sangat dihargai. Buku ini merupakan buku panduan pembangunan tim yang disamarkan sebagai cerita yang membalik halaman.

Buku ini menyediakan alat bantu praktis bagi para pemimpin dan anggota tim. Buku ini menawarkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun budaya yang kohesif dan perusahaan yang sukses, di mana komunikasi terbuka dan saling menghormati.

Kutipan dari buku ini:

Sesederhana ini. Jika orang tidak mengeluarkan pendapat mereka dan merasa bahwa mereka telah didengarkan, mereka tidak akan benar-benar ikut serta.

Patrick Lencioni

Hal-hal penting yang dapat diambil

Pemimpin memainkan peran penting dalam membangun budaya tim yang sehat Membangun kepercayaan, membina konflik yang sehat, memastikan komitmen, mendorong akuntabilitas, dan memprioritaskan hasil berkontribusi pada kohesi tim Untuk membantu perusahaan sukses, pemimpin yang hebat berfokus pada mengatasi disfungsi dalam tim mereka dan mengubah dinamika tim

Apa kata pembaca:

"Sebagai seorang konsultan yang telah bekerja dengan ratusan tim dalam organisasi besar dan kecil, saya dapat membuktikan bahwa model yang diuraikan dalam "Lima Disfungsi Tim" sangat akurat dalam mendiagnosis akar disfungsionalisme tim, dan juga sama luasnya dengan sifat dasar manusia itu sendiri."

2. Empat Perjanjian oleh Don Miguel Ruiz

via Amazon

Pengarang: Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz Jumlah halaman: 160

160 Tahun terbit: 1997

1997 Perkiraan waktu membaca: 2 jam 40 menit

2 jam 40 menit Ideal untuk: Para pemimpin di semua tingkatan

Para pemimpin di semua tingkatan peringkat: Peringkat: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Siapa sangka bahwa sebuah buku self-help yang didasarkan pada kebijaksanaan Toltec kuno dapat begitu berdampak bagi para calon pemimpin?

Buku ini adalah buku CEO karena menyajikan empat perjanjian sederhana namun kuat yang dapat mengubah hidup Anda secara radikal dan membawa Anda pada kebahagiaan yang lebih besar, kedamaian batin, dan kebebasan pribadi.

Empat kesepakatan tersebut adalah: jadilah sempurna dengan kata-kata Anda, jangan tersinggung, jangan membuat asumsi, dan selalu lakukan yang terbaik.

Perjanjian ini bukanlah solusi yang mudah, tetapi merupakan perjalanan penemuan diri seumur hidup. Setiap perjanjian menantang Anda untuk melepaskan keyakinan yang membatasi diri dan merangkul potensi Anda yang sebenarnya.

Kutipan dari buku:

Tidak ada yang dilakukan orang lain karena Anda. Apa yang orang lain katakan dan lakukan adalah proyeksi dari realitas mereka sendiri, impian mereka sendiri. Ketika Anda kebal terhadap pendapat dan tindakan orang lain, Anda tidak akan menjadi korban penderitaan yang tidak perlu.

Don Miguel Ruiz

Pesan-pesan utama

Bicaralah dengan integritas dan kebenaran Sadarilah bahwa tindakan dan perkataan orang lain lebih mencerminkan diri mereka daripada diri Anda Sadarilah bahwa asumsi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penderitaan yang tidak perlu Berusahalah untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang Anda lakukan, tetapi ketahuilah bahwa yang terbaik dapat bervariasi dari hari ke hari

Apa yang dikatakan pembaca:

"Dalam tradisi Castaneda, Ruiz menyaring kebijaksanaan Toltec yang esensial, mengekspresikan dengan jelas dan tanpa cela tentang apa artinya bagi pria dan wanita untuk hidup sebagai pejuang yang damai di dunia modern."

3. Lincoln on Leadership oleh Donald T. Phillips

via Amazon

**Penulis: Donald T. Phillips

Jumlah halaman: 188

188 Tahun terbit: 1992

1992 Perkiraan waktu membaca: 3 jam

3 jam Cocok untuk: CEO dan calon pemimpin

CEO dan calon pemimpin peringkat: Peringkat: 4.8/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Buku ini disebut-sebut sebagai buku pertama yang mengeksplorasi prinsip-prinsip kepemimpinan Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat.

Buku ini mengacu pada kehidupan, pidato, dan tindakan Lincoln untuk memberikan pelajaran dan wawasan tentang kepemimpinan yang efektif Lincoln pernah berkata, "Saya berjalan perlahan, tetapi saya tidak pernah berjalan mundur." Buku ini menunjukkan bagaimana Presiden Lincoln mencontohkan gaya kepemimpinan yang disengaja dan bergerak maju. Buku ini juga menyoroti fokusnya pada integritas dan komunikasi yang jelas dan transparan-sekarang menjadi konsep yang mapan di dunia bisnis.

Melalui anekdot dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu, buku ini tetap menjadi panduan pelatihan CEO klasik yang mendorong para CEO untuk memimpin dengan tujuan dan ketangguhan.

Kutipan dari buku ini:

Saya menangkap ide dengan dua indera. Tetapi ketika saya membaca dengan keras, saya mendengar apa yang dibaca dan saya melihatnya, sehingga dua indera mendapatkannya dan saya mengingatnya dengan lebih baik, meskipun saya tidak memahaminya dengan lebih baik.

Donald T. Phillips

Poin-poin penting

Pemimpin yang hebat mewujudkan kualitas dan nilai yang mereka harapkan dari anggota tim mereka Membangun kepercayaan melalui transparansi dan perilaku etis sangat penting untuk kepemimpinan yang efektif dan kesuksesan bisnis Pemimpin harus mampu mengartikulasikan visi yang menarik dan menggalang tim mereka menuju tujuan bersama

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya membeli buku ini karena terdorong oleh percakapan tentang kerendahan hati Lincoln dalam Pidato Gettysburg. Saya ingin membaca lebih banyak tentang kepemimpinan Lincoln selama Perang Saudara. Buku ini sangat bagus. Penulisnya melakukan pekerjaan yang bagus dalam membagikan kepemimpinan Lincoln dalam memimpin negara kita melalui salah satu masa tergelap dalam sejarah kita."

4. The New Strategic Selling oleh Robert B. Miller, Stephen E. Heiman, dan Tad Tuleja

melalui Amazon

Penulis: Robert B. Miller, Stephen E. Heiman, dan Tad Tuleja

Robert B. Miller, Stephen E. Heiman, dan Tad Tuleja Jumlah halaman: 448

448 Tahun terbit: 1985

1985 Perkiraan waktu membaca: 8 jam 24 menit

8 jam 24 menit Ideal untuk: Tim penjualan, ahli strategi penjualan, dan calon pemimpin penjualan

Tim penjualan, ahli strategi penjualan, dan calon pemimpin penjualan peringkat: Peringkat: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Jika Anda mencari buku CEO yang dapat mengubah permainan penjualan Anda secara dramatis, mungkin inilah buku yang tepat.

Buku klasik ini berisi pendekatan dinamis untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kemampuan menjual. Buku ini memperkenalkan konsep 'Menang-Menang'-sebuah konsep yang mengubah perusahaan sederhana di balik Strategic Selling, Miller Heiman, menjadi pemimpin global dalam pengembangan penjualan, dengan karyawan yang dicari-cari dan daftar klien yang mengesankan.

Buku ini menawarkan wawasan yang tampaknya sederhana namun sering diabaikan seperti "Anda tidak dapat menjual kepada seseorang yang tidak dapat membeli". Buku ini memandu Anda melalui taktik dan proses penjualan, dengan tujuan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu Anda memahami kebutuhan pelanggan dan menavigasi dunia bisnis dan lingkungan penjualan yang terus berubah.

Kutipan dari buku ini:

Orang membeli jika, dan hanya jika, mereka melihat ketidaksesuaian antara kenyataan dan hasil yang mereka inginkan.

Robert B. Miller, Stephen E. Heiman, dan Tad Tuleja

Kesimpulan utama

Menjual berarti memahami proses pembelian pelanggan dan menyelaraskan strategi penjualan Anda Ini bukan hanya tentang melakukan penjualan, namun juga tentang membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang Memahami bahwa situasi penjualan yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya pertama kali membaca Strategic Selling 30 tahun yang lalu, menelepon penulisnya, dan menerapkan strateginya. Dalam waktu 18 bulan, kami menggandakan pendapatan dan 20 tahun kemudian menjual perusahaan kami ke perusahaan NYSE. Nilai utama perusahaan kami adalah proses penjualan kami. Saya telah membaca buku tersebut puluhan kali dan telah menjadi panduan referensi."

5. Good to Great oleh Jim Collins

via Amazon

Pengarang: Jim Collins

Jim Collins Jumlah halaman: 300

300 Tahun terbit: 2001

2001 Perkiraan waktu membaca: 4 jam 59 menit

4 jam 59 menit Ideal untuk: Calon pemimpin

Calon pemimpin peringkat: Peringkat: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Jika Anda mencari buku yang dapat menginspirasi Anda untuk membawa model bisnis Anda dari yang baik menjadi hebat, inilah dia. Buku ini wajib dibaca oleh para CEO, eksekutif, dan calon pemimpin yang ingin mencapai keunggulan yang langgeng.

Collins mendorong para pemimpin industri untuk menghadapi kenyataan dengan mengatakan, "Hadapi fakta-fakta yang brutal tetapi jangan pernah kehilangan keyakinan." Dia menganalisis bagaimana beberapa perusahaan melakukan lompatan menuju keunggulan bisnis, mengungkapkan prinsip-prinsip utama seperti 'Pertama Siapa, Lalu Apa'-yang berarti melibatkan orang yang tepat sebelum menentukan arah.

Penulis juga memperkenalkan prinsip-prinsip yang tak lekang oleh waktu seperti 'Konsep Landak' dan pentingnya mengajak orang yang tepat untuk bergabung. Kehebatan bukan hanya tentang pertumbuhan; namun juga tentang membina praktik keunggulan yang berkelanjutan.

Buku ini sarat dengan kebijaksanaan praktis dan kiat-kiat bermanfaat bagi para pemimpin yang ingin membangun organisasi yang luar biasa dan bertahan lama.

Kutipan dari buku ini:

Kehebatan bukanlah fungsi dari keadaan. Kehebatan, ternyata, sebagian besar adalah masalah pilihan sadar, dan disiplin. **Kehebatan adalah masalah pilihan sadar, dan disiplin

Jim Collins

Hal-hal penting yang dapat diambil

Membangun perusahaan yang hebat dimulai dengan mendapatkan orang yang tepat di dalamnya dan di kursi (posisi) yang tepat Perusahaan-perusahaan hebat menghadapi realitas brutal dari situasi mereka dengan percaya diri namun tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa mereka akan menang pada akhirnya Mencapai kehebatan bukanlah peristiwa satu kali, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan

Apa kata pembaca:

"Buku karya Jim Collins ini adalah salah satu buku paling sukses yang dapat ditemukan di bagian "Bisnis" di toko buku besar setempat, dan mengingat bagaimana buku ini bertujuan untuk memberi tahu Anda cara membawa perusahaan yang sekadar bagus dan menjadikannya hebat, tidak sulit untuk melihat mengapa hal itu bisa terjadi."

6. Rahasia Teraneh oleh Earl Nightingale

via Amazon

Pengarang: Earl Nightingale

Earl Nightingale Jumlah halaman: 44

44 Tahun terbit: 1956 (sebagai catatan kata yang diucapkan)

1956 (sebagai catatan kata yang diucapkan) Perkiraan waktu membaca: 1 jam 5 menit

1 jam 5 menit Cocok untuk: Calon pemimpin

Calon pemimpin peringkat: Peringkat: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



The Strangest Secret oleh Earl Nightingale adalah permata motivasi bagi para pemula yang ingin membuka rahasia kesuksesan bisnis.

Nightingale menyatakan, "Kita menjadi apa yang kita pikirkan," menggarisbawahi kekuatan berpikir positif dalam mencapai tujuan Anda. Buku ini mendorong para CEO untuk menetapkan tujuan yang jelas dan berusaha mencapainya melalui afirmasi positif dan sikap pasti bisa.

Meskipun telah berusia hampir 70 tahun, kebijaksanaan abadi dari buku ini tetap beresonansi dengan nasihat modern seputar kekuatan afirmasi, papan visi, dan penetapan tujuan. Buku ini menunjukkan bagaimana fokus yang disengaja dapat membantu Anda mengembangkan pola pikir kepemimpinan, yang membawa Anda pada kesuksesan luar biasa dan pencapaian transformatif.

Kutipan dari buku ini:

Bahkan jika rumah kita terbakar, kita bisa membangunnya kembali. Namun, hal-hal yang kita dapatkan dengan cuma-cuma, tidak akan pernah bisa kita gantikan.

Earl Nightingale

Kunci yang bisa diambil

Kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik serta menuliskannya. Kita juga harus meninjaunya setiap hari dan mengambil tindakan untuk mencapainya Pikiran positif akan menghasilkan hasil yang positif, sementara pikiran negatif akan menarik hal-hal negatif Konsistensi dalam pikiran dan tindakan sangat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang

Apa kata pembaca:

"Earl bisa dibilang sebagai salah satu pendiri pengembangan diri sebagai sebuah konstruksi. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjelajahi bacaan self-help yang sebenarnya, maka jangan mencari lebih jauh lagi. Buku yang luar biasa!"

7. Dari Kekuatan ke Kekuatan oleh Arthur C. Brooks

via Amazon

Pengarang: Arthur C. Brooks

Arthur C. Brooks Jumlah halaman: 304

304 Tahun terbit: 2022

2022 Perkiraan waktu membaca: 4 jam 24 menit

4 jam 24 menit Ideal untuk: CEO dan manajer tingkat atas

CEO dan manajer tingkat atas peringkat: Peringkat: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Sangat sepi di puncak. Dan bahkan CEO yang berpengalaman pun bisa bergumul dengan perasaan terisolasi dan stagnasi. Di sinilah Dari Kekuatan ke Kekuatan dapat membantu, karena menawarkan peta jalan untuk pengembangan pribadi .

Buku ini memperingatkan para CEO agar tidak berada di tempat yang sama terlalu lama. Buku ini mendorong mereka untuk beradaptasi dan berinovasi ke depan dengan wawasan seperti 'Berevolusi atau Bubar'.

Buku ini mengacu pada pengalaman penulisnya sendiri dan upaya untuk tetap relevan dan tangguh dan berfungsi sebagai sumber bimbingan yang baik.

Kutipan dari buku tersebut:

Untuk menjadi bahagia seiring bertambahnya usia, ingatlah: jangan hanya menambah, kurangi.

Arthur C. Brooks

Pesan-pesan utama

Paruh kedua dalam hidup bukanlah masa kemunduran, melainkan masa peluang dan pertumbuhan. Anda dapat memanfaatkan akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalaman Anda untuk menciptakan nilai dan makna bagi diri sendiri dan orang lain Lepaskan ketergantungan Anda pada kesuksesan dan penghargaan duniawi dan berusahalah untuk mencapai pemenuhan sejati Untuk menemukan tujuan hidup Anda di paruh kedua kehidupan, Anda perlu menjawab empat pertanyaan: Apa yang Anda kuasai? Apa yang Anda sukai? Apa yang dibutuhkan dunia? Untuk apa Anda bisa dibayar? Perpotongan dari keempat elemen ini adalah tujuan Anda

Apa kata pembaca:

"Bagi para "pejuang" yang sukses, buku ini adalah penasihat yang menghibur untuk meyakinkan Anda untuk mengubah hidup Anda ke fokus yang baru. Contoh-contoh dan referensi historis yang diberikan Brook sangat berguna. Ini adalah bacaan yang bagus."

8. CEO Excellence oleh Carolyn Dewar, Scott Keller, dan Vikram Malhotra

via Amazon

**Penulis: Carolyn Dewar, Scott Keller, dan Vikram Malhotra

Jumlah halaman: 384

384 Tahun terbit: 2022

2022 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 10 menit

5 jam 10 menit Ideal untuk: CEO dan manajer tingkat atas

CEO dan manajer tingkat atas peringkat: Peringkat: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Jika Anda penasaran dengan wawasan dari para mitra senior di perusahaan konsultan manajemen paling berpengaruh di dunia, McKinsey & Company, Anda harus membaca buku ini. Penuh dengan anekdot dan wawancara, CEO Excellence mengungkap wawasan tersembunyi tentang bagaimana para pemimpin modern berpikir, beroperasi, dan mengelola konflik.

Para penulis CEO Excellence melakukan wawancara mendalam dengan para pemimpin beberapa perusahaan tersukses di dunia-termasuk Netflix, JPMorgan Chase, General Motors, dan Sony. Bagi para calon CEO, mengintip ke dalam pikiran para CEO kelas berat ini membuat buku ini wajib dibaca.

Anda juga dapat menemukan strategi kepemimpinan, aturan efektivitas organisasi, kiat-kiat untuk menjaga keterlibatan dewan direksi, dan cara-cara untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan.

Kutipan dari buku ini:

"Meningkatkan semangat para pemimpin Anda tidak terjadi dalam semalam." - Carolyn Dewar, Scott Keller, dan Vikram Malhotra

Carolyn Dewar, Scott Keller dan Vikram Malhotra

Hal-hal penting

Jadilah berani, hadapi ketidakpastian, dan bentuk masa depan perusahaan Anda dengan visi yang jelas. CEO yang hebat tidak perlu menguasai setiap aspek bisnis, tetapi mereka perlu mengelola dan mengatur beragam tanggung jawab Meskipun kinerja keuangan itu penting, CEO terbaik juga melatih fokus yang disengaja untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan

Apa yang dikatakan pembaca:

"Saya sangat menyukai "CEO Excellence" oleh Carolyn Dewar. Buku ini dapat dianggap sebagai kursus mini-MBA, karena nilainya melampaui C-suite dan berisi pelajaran berharga bagi semua orang di perusahaan-perusahaan di Amerika. Dewar, dan rekan penulisnya, berusaha untuk menciptakan sebuah buku yang merinci perbedaan antara CEO yang biasa-biasa saja, dan yang benar-benar hebat."

9. Peta Budaya oleh Erin Meyer

via Amazon

Penulis: Erin Meyer

Erin Meyer Jumlah halaman: 304

304 Tahun terbit: 2014

2014 Perkiraan waktu membaca: 4 jam 48 menit

4 jam 48 menit Ideal untuk: CEO dan manajer tingkat atas

CEO dan manajer tingkat atas peringkat: Peringkat: 4.7/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Apakah Anda seorang CEO, eksekutif bisnis, atau calon CXO yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya dan mengembangkan bisnis global Anda? Jika ya, Anda perlu membaca buku Erin Meyer yang membuka mata ini.

Buku ini mengeksplorasi tantangan dan peluang bekerja dengan orang-orang dari berbagai budaya. Berdasarkan penelitiannya yang luas, Erin Meyer membuka rahasia kolaborasi yang sukses di berbagai budaya.

Saat ini, sudah menjadi hal yang biasa bagi perusahaan untuk berinteraksi setiap hari dengan para mitra dan pemangku kepentingan yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, memimpin perusahaan melalui jaringan norma-norma budaya dan gaya komunikasi yang rumit bisa menjadi tantangan tersendiri.

Dia mengatakannya dengan tepat, "Memahami perbedaan budaya lebih dari sekadar keterampilan yang bagus untuk dimiliki; ini harus dimiliki."

Buku Meyer menyediakan alat navigasi dan kompas budaya untuk bisnis yang ingin berkembang dalam paradigma ini.

Kutipan dari buku tersebut:

Ketika berinteraksi dengan seseorang dari budaya lain, cobalah untuk lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, dan lebih sedikit berbicara. Dengarkan sebelum Anda berbicara dan pelajari sebelum Anda bertindak.

Erin Meyer

Hal-hal penting

Budaya yang berbeda memiliki preferensi yang berbeda untuk gaya komunikasi, mulai dari yang eksplisit hingga implisit Memahami ekspektasi budaya seputar umpan balik akan membantu dalam mengelola tim dan individu secara lebih efektif Menyelaraskan strategi persuasif dengan preferensi budaya akan meningkatkan efektivitasnya

Apa yang dikatakan pembaca:

"Erin menceritakan kisah-kisah, menarik prinsip-prinsip dari kisah-kisah tersebut, dan membuatnya lebih mudah untuk memahami apa arti kerja lintas budaya. Sungguh merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk membaca dan menempatkan diri saya dalam banyak situasi yang digambarkan dalam buku ini."

Peran Literatur dalam Perencanaan Strategis dan Pengambilan Keputusan

Buku yang tepat di tangan yang tepat dapat mengubah dunia. Banyak pemimpin dunia memuji buku yang mereka baca karena telah mempengaruhi jalan hidup mereka. Bagi para pemimpin bisnis, buku dapat menjadi cara yang ampuh untuk mendapatkan pelajaran yang dapat memaksimalkan dampaknya di tempat kerja.

Mulai dari perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, hingga menavigasi transisi dan mengimplementasikan perubahan dalam manajemen, buku-buku CEO memiliki jawaban yang Anda butuhkan, jika Anda tahu di mana mencarinya.

Sebagai contoh, The 90 Hari Pertama oleh Michael D. Watkins memberikan kerangka kerja praktis dan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk situasi tertentu.

melalui Amazon

Pengarang: Michael D. Watkins

Michael D. Watkins Jumlah halaman: 304

304 Tahun terbit: 2003

2003 Perkiraan waktu membaca: 4 jam 45 menit

4 jam 45 menit Cocok untuk: Para calon pemimpin

Para calon pemimpin peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Buku ini berfungsi sebagai peta jalan bagi para pemimpin baru yang memasuki sebuah peran, terutama selama 90 hari pertama yang krusial. Watkins menguraikan lima fase utama:

Aklimatisasi: Memahami konteks organisasi, budaya, dan para pemain kunci dengan cepat Menilai: Menganalisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Menyelaraskan: Membangun hubungan, mengomunikasikan visi, dan mendapatkan dukungan Memutuskan: Memprioritaskan inisiatif, membuat keputusan penting, dan menentukan arah Mempercepat: Menerapkan keputusan, membangun momentum, dan memberikan kemenangan awal

Dengan mengikuti fase-fase ini dan strategi yang menyertainya, para pemimpin dapat menavigasi masa transisi secara efektif, menghindari jebakan umum, dan membantu perusahaan mereka meraih kesuksesan.

Menjadi Pemimpin yang Lebih Baik dengan ClickUp

Tetapkan tujuan yang jelas untuk diri sendiri dan tim Anda, dan lacak kemajuan dengan ClickUp Goals

Ingin mengubah pelajaran dari buku-buku CEO menjadi tindakan nyata? Solusi manajemen proyek dan kolaborasi yang komprehensif seperti ClickUp dapat membantu.

Dengan Sasaran ClickUp anda dapat membuat tujuan yang jelas dan realistis untuk diri sendiri dan tim Anda, serta melacak kemajuan di Dasbor ClickUp . Alat ini membantu Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan visi dan misi perusahaan, dan memastikan setiap anggota tim Anda memiliki pemahaman yang sama.

Selanjutnya, Anda bisa menggunakan kolom khusus di ClickUp untuk melacak aspek-aspek kinerja tim Anda seperti semangat kerja, pertumbuhan, dan dampak kepemimpinan. Gunakan laporan ini untuk membangun pandangan holistik tentang kemajuan tim Anda, sehingga Anda dapat mendorong kesuksesan yang berkelanjutan dan merayakan pencapaian di sepanjang jalan.

Tetap selangkah lebih maju dengan pembaruan kemajuan waktu nyata di Dasbor ClickUp

Manajemen tim dan tindak lanjut menghabiskan banyak waktu Anda sebagai pemimpin. Tapi dengan Solusi Manajemen Proyek ClickUp anda dapat mendorong tim Anda untuk mengelola sendiri, sementara Anda selalu memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang terjadi. Solusi ini juga memungkinkan Anda mengidentifikasi dengan jelas area-area yang berkembang dan area-area yang membutuhkan intervensi Anda.

Gunakan ClickUp Automation untuk mengumpulkan data yang relevan tanpa repot

Dengan Otomatisasi ClickUp anda bisa melacak kemajuan dan kinerja tim Anda tanpa harus melakukan manajemen mikro. Fitur ini secara otomatis mengumpulkan dan menampilkan data yang relevan dari laporan, email, dan proyek di dasbor terpusat, sehingga Anda dapat fokus pada ide-ide strategis dan jangka panjang.

Namun, agar Anda selalu waspada terhadap potensi masalah, Anda bisa mengatur ClickUp Automation untuk memberi tahu Anda tentang tenggat waktu persetujuan anggaran yang semakin dekat atau risiko proyek yang meningkat. Dengan cara ini, Anda bisa tetap mengetahui prioritas Anda dan mengambil tindakan saat diperlukan.

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang semua Ruang, Proyek, Daftar, dan tugas di bagan Gantt ClickUp

Anda dapat menggunakan Tampilan Bagan Gantt dari ClickUp untuk memetakan seluruh strategi kepemimpinan Anda, termasuk jadwal proyek, ketergantungan tugas, dan alokasi sumber daya. Identifikasi potensi hambatan dengan cepat dan sesuaikan rencana Anda untuk eksekusi yang lancar.

Banyak buku CEO yang menekankan pentingnya meningkatkan keterampilan dan membina karyawan Anda. Jadi, jika Anda ingin bersenang-senang secara produktif dengan tim Anda, bacalah Peta Pikiran ClickUp juga memiliki fitur ini. Ini adalah cara yang bagus untuk bertukar pikiran, menghubungkan konsep-konsep terkait, menjelajahi berbagai jalan, dan mengidentifikasi peluang potensial.

Tingkatkan Keterampilan CEO Anda

Para pemimpin terbaik di dunia bisnis bukan hanya pembaca yang rajin; mereka mempraktikkan apa yang mereka pelajari setiap hari! Saat Anda menyelesaikan salah satu buku CEO ini, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai.

Jadi, bangunlah kemampuan basis pengetahuan dan mengkatalisasi pelajaran yang didapat menjadi tindakan dengan ClickUp. Dampak Anda sebagai pemimpin bisnis akan berlipat ganda secara eksponensial. Dan tim Anda, pelanggan Anda, pemangku kepentingan Anda, dan pemegang saham Anda akan berterima kasih untuk itu. Daftar dengan ClickUp secara gratis untuk mengetahui apa yang dapat dilakukannya untuk Anda.

Pertanyaan Umum yang Sering Diajukan

1. Apa yang harus saya baca sebagai CEO?

Memilih buku CEO yang tepat bisa jadi sulit, karena ada begitu banyak pilihan yang bagus! Tergantung apa yang ingin Anda pelajari atau capai. Anda bisa membaca buku-buku klasik seperti Start with Why oleh Simon Sinek, Dare to Lead oleh Brené Brown, atau Mindset oleh Carol Dweck.

2. Apa yang dimaksud dengan Buku CEO?

'Buku CEO' bukanlah sebuah genre atau judul tertentu, melainkan sebuah cara untuk mendeskripsikan buku-buku yang ditargetkan untuk para Chief Executive Officer. Buku CEO menawarkan wawasan dan panduan tentang tantangan dan tanggung jawab kepemimpinan bisnis. Buku-buku ini mencakup berbagai topik, mulai dari pengambilan keputusan strategis dan manajemen tim hingga pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan, semuanya bertujuan untuk membantu para CEO menavigasi kompleksitas peran mereka dan mencapai kesuksesan.

3. Apa buku terbaik untuk para pemimpin eksekutif?

Tidak ada satu buku yang "terbaik" untuk semua pemimpin eksekutif, karena bahan bacaan yang ideal tergantung pada kebutuhan dan tujuan Anda masing-masing. Namun, berikut ini adalah beberapa saran berdasarkan pilihan populer dan area fokus yang berbeda: The Innovator's Dilemma oleh Clayton M. Christensen, 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey, atau Man's Search for Meaning oleh Viktor Frankl merupakan buku-buku yang bagus untuk memulai.