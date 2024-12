ringkasan "90 Hari Pertama": Hal-Hal Penting dan Ulasan

Anda baru saja mendapatkan promosi jabatan atau mungkin Anda sedang dalam masa transisi menuju peran kepemimpinan di perusahaan baru. Selamat! Langkah karier ini pasti akan bermanfaat, tetapi juga bisa menjadi salah satu transisi pekerjaan yang paling sulit.

Anda harus mempelajari struktur perusahaan yang sama sekali baru, membangun hubungan baik dengan tim baru, dan menangani logistik untuk melakukan pekerjaan baru. Untungnya, dengan fokus pada pembelajaran dan tetap terorganisir, Anda bisa meraih kesuksesan dalam peran baru Anda.

Di sini, kami akan membagikan poin-poin penting dan beberapa kutipan kepemimpinan favorit kami dari "The First 90 Days: Strategi Terbukti untuk Menjadi Lebih Cepat dan Lebih Cerdas" oleh Michael D. Watkins. Buku ini berisi tentang pembelajaran, adaptasi, dan teknik manajemen saat bertransisi ke pekerjaan kepemimpinan yang baru. Dalam ringkasan "The First 90 Days" ini, kami juga akan membagikan daftar periksa tujuh langkah untuk bertransisi ke peran baru Anda dengan saran yang dapat ditindaklanjuti. ✨

Sebelum kita mulai, jika Anda tertarik untuk membaca lebih banyak rangkuman buku, lihat koleksi rangkuman buku pilihan kami

" 90 Hari Pertama " Ringkasan Buku Sekilas Sekilas

"The First 90 Days" adalah buku karya Michael Watkins yang menawarkan peta jalan dan strategi bagi orang-orang yang sedang melakukan transisi kepemimpinan profesional. Dalam ringkasan singkat "The First 90 Days" ini, Anda akan mempelajari tentang apa isi buku ini, siapa penulisnya, dan bagaimana buku ini dapat membantu transisi kepemimpinan Anda.

Michael Watkins adalah seorang pakar kepemimpinan dan negosiasi yang terkenal. Dia adalah Profesor Kepemimpinan dan Perubahan Organisasi di IMD Business School, salah satu pendiri Genesis Advisers, dan memiliki pengalaman selama dua dekade di bidang kepemimpinan. Beliau juga dilantik menjadi anggota Hall of Fame Kepemimpinan Thinkers50 berkat latar belakang dan berbagai karya tulisnya tentang kepemimpinan - termasuk "The First 90 Days." 🏆

Dalam "The First 90 Days," pembaca akan belajar tentang transisi karier di dalam sebuah organisasi dan juga bisnis baru. Buku ini membahas betapa pentingnya 90 hari pertama bagi seorang pemimpin yang baru. Buku ini mencakup strategi dan kiat-kiat untuk membantu dalam berbagai hal, mulai dari orientasi karyawan untuk saran tentang bagaimana mendelegasikan .

Dibagi menjadi 10 bab, masing-masing berpusat pada sebuah strategi. 30 hari pertama berfokus pada persiapan, pembelajaran, dan pembuatan rencana. 30 hari berikutnya adalah tentang mengamankan kemenangan awal dan membangun tim. 30 hari terakhir berfokus pada manajemen dan mempercepat kesuksesan untuk seluruh tim.

Baca terus untuk kelanjutan dari ringkasan "90 Hari Pertama", di mana Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang poin-poin penting dari buku ini dan bagaimana Anda dapat membuat daftar periksa Anda sendiri untuk melakukan transisi yang sukses. 👀

5 Hal Penting dari "The First 90 Days" oleh Michael Watkins

Apakah Anda sedang mencari kiat-kiat manajemen proyek untuk peran manajemen baru atau rencana transisi ke posisi C-Level baru, buku Michael Watkins ini memberikannya. Di sini, kami melanjutkan rangkuman "The First 90 Days" dengan lima poin penting.

1. Sesuaikan strategi Anda dengan berbagai situasi bisnis yang berbeda dengan menggunakan model STARS

Saat bertransisi ke pekerjaan baru, salah satu hal pertama yang perlu Anda pikirkan adalah tipe pemimpin seperti apa Anda dan bagaimana cara kerjanya dalam berbagai kasus bisnis. Hal ini melibatkan pemahaman tentang dampak Anda serta situasi bisnis yang berbeda yang dihadapi organisasi baru Anda. 🧐

Untuk melakukan hal ini, Watkins menyarankan untuk menggunakan model STARS-sebuah singkatan dari lima situasi bisnis yang umum:

Start-up : Anda sedang membangun segala sesuatu dari bawah ke atas, termasuk produk, tim, dan struktur, semuanya dalam lingkungan yang menarik yang perlu dikelola dengan baik

: Anda sedang membangun segala sesuatu dari bawah ke atas, termasuk produk, tim, dan struktur, semuanya dalam lingkungan yang menarik yang perlu dikelola dengan baik Perputaran: Anda ditugaskan untuk mengambil alih divisi bisnis atau perusahaan yang bermasalah dan membalikkan keadaan. Peran kepemimpinan Anda tidak hanya melibatkan restrukturisasi perusahaan, tetapi juga mengelola suasana hati yang putus asa dan memotivasi tim untuk mengambil pendekatan baru

Anda ditugaskan untuk mengambil alih divisi bisnis atau perusahaan yang bermasalah dan membalikkan keadaan. Peran kepemimpinan Anda tidak hanya melibatkan restrukturisasi perusahaan, tetapi juga mengelola suasana hati yang putus asa dan memotivasi tim untuk mengambil pendekatan baru Pertumbuhan yang dipercepat : Tugas kepemimpinan Anda adalah merekrut karyawan baru dan membangun sistem yang terukur untuk menangani pertumbuhan bisnis yang cepat

Tugas kepemimpinan Anda adalah merekrut karyawan baru dan membangun sistem yang terukur untuk menangani pertumbuhan bisnis yang cepat Penataan ulang : Anda dipekerjakan untuk menilai kembali pendekatan terhadap produk atau layanan ketika ada masalah, tetapi tidak semua orang menyadari pentingnya masalah tersebut. Jenis kepemimpinan ini melibatkan negosiasi dan mendorong anggota tim untuk terbuka terhadap perubahan

: Anda dipekerjakan untuk menilai kembali pendekatan terhadap produk atau layanan ketika ada masalah, tetapi tidak semua orang menyadari pentingnya masalah tersebut. Jenis kepemimpinan ini melibatkan negosiasi dan mendorong anggota tim untuk terbuka terhadap perubahan Mempertahankan kesuksesan: Perusahaan baru Anda sedang berada di puncak kesuksesannya, dan tugas Anda adalah memastikan perusahaan tersebut tetap seperti itu dengan mencari tahu apa yang membuatnya sukses dan menerapkan solusi inovatif untuk tetap menjadi yang terdepan dalam industri Anda

Dengan menyesuaikan strategi dan gaya kepemimpinan Anda dengan situasi bisnis tertentu, Anda akan lebih mudah melakukan transisi yang mulus. Selain itu, akan lebih mudah untuk membuat semua orang memahami hal yang sama dan bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

2. Menyederhanakan proses orientasi orientasi dan membangun hubungan dengan "5 percakapan "

Bergabung atau membangun tim baru lebih dari sekadar menerapkan perangkat lunak orientasi . Anda perlu menjalin koneksi dan membangun hubungan dengan semua orang di tim Anda. Tanpa langkah penting ini, akan sulit untuk mendapatkan dukungan dan dukungan, terutama jika transisi Anda melibatkan membawa perusahaan ke arah yang baru. 🤝

Watkins merekomendasikan untuk melakukan apa yang ia sebut sebagai "lima percakapan" Ini mencakup diskusi yang harus Anda lakukan dengan atasan dan tim baru Anda.

Ini meliputi:

Diagnosis situasional: Tinjau kembali model STARS Anda dengan atasan dan tim Anda. Apakah semua orang setuju bahwa bisnis Anda berada dalam situasi yang sama? Diskusikan jika ada yang memiliki pendapat berbeda untuk meletakkan dasar kepemimpinan yang efektif pendekatan

Tinjau kembali model STARS Anda dengan atasan dan tim Anda. Apakah semua orang setuju bahwa bisnis Anda berada dalam situasi yang sama? Diskusikan jika ada yang memiliki pendapat berbeda untuk meletakkan dasar kepemimpinan yang efektif pendekatan Harapan: Jelaskan harapan yang jelas tentang apa yang mendefinisikan kesuksesan dan apa yang harus diberikan oleh setiap individu dalam tim. Pastikan prioritas setiap orang selaras, dan buatlah rencana aksi berdasarkan hal tersebut

Jelaskan harapan yang jelas tentang apa yang mendefinisikan kesuksesan dan apa yang harus diberikan oleh setiap individu dalam tim. Pastikan prioritas setiap orang selaras, dan buatlah rencana aksi berdasarkan hal tersebut Sumber daya: Diskusikan sumber daya apa saja yang Anda butuhkan. Bergantung pada situasi bisnis Anda, sumber daya ini bisa berupa uang, dukungan teknis, investasi, atau ahli di bidangnya

Diskusikan sumber daya apa saja yang Anda butuhkan. Bergantung pada situasi bisnis Anda, sumber daya ini bisa berupa uang, dukungan teknis, investasi, atau ahli di bidangnya Gaya: Setiap orang memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Beberapa orang menginginkan pembaruan dan kepastian yang konstan, sementara yang lain lebih menyukai otonomi. Cari tahu gaya setiap anggota tim atau atasan Anda dan sesuaikan komunikasi Anda dengan gaya tersebut.

Setiap orang memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Beberapa orang menginginkan pembaruan dan kepastian yang konstan, sementara yang lain lebih menyukai otonomi. Cari tahu gaya setiap anggota tim atau atasan Anda dan sesuaikan komunikasi Anda dengan gaya tersebut. Pengembangan pribadi: Dapatkan umpan balik tentang apa yang Anda lakukan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Percakapan ini bisa dilakukan dengan bawahan langsung maupun manajemen atas sehingga Anda bisa melakukan penyesuaian sejak dini dan meningkatkan produktivitas dan kesuksesan

3. Mengamankan kemenangan awal dengan membangun kredibilitas dan meluncurkan proyek*

Kemenangan awal adalah cara terbaik untuk membangun kredibilitas Anda dan mencapai titik impas lebih cepat-titik di mana investasi perusahaan sesuai dengan kontribusi Anda. Dengan mengamankan kemenangan awal, Anda membangun momentum dan semangat bagi semua orang dalam tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. 🥇

Watkins menyarankan untuk fokus membangun kredibilitas dalam 30 hari pertama dan meluncurkan proyek yang mudah dimenangkan. Untuk membangun kredibilitas, bicaralah dengan tim Anda dan cari tahu apa yang mereka ketahui tentang Anda. Bagaimanapun juga, Anda memiliki reputasi, dan Anda perlu memahami apa itu reputasi agar dapat memimpin dengan efektif. Setelah Anda mengetahui apa yang mereka ketahui, Anda bisa membangun kredibilitas yang sudah ada atau membangunnya.

Untuk menjadi pemimpin yang efektif dan kredibel, Anda harus mudah diakses dan menetapkan ekspektasi yang realistis. Tetapkan otoritas, tetapi pastikan Anda tetap mudah didekati. Anda juga perlu menetapkan tuntutan yang jelas dan tujuan yang tinggi, namun pastikan bahwa tujuan tersebut juga dapat dicapai.

Setelah Anda membangun kredibilitas, sekarang saatnya menetapkan tujuan untuk kemenangan awal. Ingatlah tujuan jangka panjang dan uraikan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan dapat dicapai. Fokuskan tim pada tujuan yang spesifik agar semua orang tetap bekerja untuk mencapai kemenangan awal dan menghindari gangguan.

4. Mencapai keselarasan dalam strategi, keterampilan, dan proses

Sebagai pemimpin, Anda bertanggung jawab untuk memandu tim dan memastikan semua orang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini berarti memastikan keselarasan tidak hanya dalam prioritas, tetapi juga struktur dan unit tim. ✍️

Watkins berpendapat bahwa ada empat struktur organisasi yang harus diselaraskan agar sukses:

Arah strategis: Setiap orang perlu mengetahui visi dan strategi dari tujuan dan perusahaan, dan tujuan Anda harus mendefinisikan dengan jelas arah perusahaan Struktur: Anda perlu menyelaraskan karyawan dalam kelompok, tim, dan divisi untuk menangani beban kerja yang berkontribusi pada tujuan perusahaan Proses inti: Ini adalah sistem yang menambah nilai bagi perusahaan dan dapat mencakup SOP untuk bagaimana menjadi lebih terorganisir di tempat kerja alat bantu seperti perangkat lunak manajemen proyek, dan rencana komunikasi. Tugas Anda adalah menilai proses dan menyelaraskannya dalam struktur untuk alur kerja yang lancar Dasar keterampilan: Organisasi baru Anda hanya akan sesukses orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sebagai pemimpin, Anda harus menyelaraskan orang-orang yang memiliki keterampilan dengan tugas yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih cerdas

Luangkan waktu untuk memikirkan potensi ketidakselarasan, dan buatlah rencana untuk menghindarinya. Fokus terutama pada ketidakselarasan dalam hal keterampilan dan arahan, termasuk kapasitas dan kemampuan anggota tim secara individu.

5. Menilai, membangun, dan menyesuaikan tim Anda

Sebagai seorang pemimpin, Anda tahu betapa pentingnya memiliki tim yang baik. Orang-orang akan menjadi pusat dari keputusan terpenting yang akan Anda ambil dalam 90 hari pertama. Watkins menyarankan untuk memulai dengan menilai tim yang sudah ada.

Anda tidak ingin melakukan perubahan terlalu cepat, terutama tanpa memahami situasi yang ada. Buatlah sistem evaluasi dengan kriteria khusus berdasarkan keterampilan dan gaya pengambilan keputusan. Evaluasi tim dan individu dengan menggunakan KPI spesifik berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan.

Pada akhir 30 hari pertama, Anda harus dapat membuat keputusan perekrutan berdasarkan penilaian Anda. Watkins merekomendasikan untuk mengelompokkan orang-orang ke dalam kategori berikut:

Tetap pertahankan: Jika anggota tim melakukan pekerjaan dengan baik, mereka akan tetap berada di posisi yang sama tanpa perubahan

Jika anggota tim melakukan pekerjaan dengan baik, mereka akan tetap berada di posisi yang sama tanpa perubahan Pertahankan, namun fokus pada pengembangan: Orang tersebut melakukan pekerjaan dengan baik, namun membutuhkan dukungan, yang dapat Anda berikan

Orang tersebut melakukan pekerjaan dengan baik, namun membutuhkan dukungan, yang dapat Anda berikan Pindahkan ke posisi lain: Anggota tim memiliki keterampilan yang akan membuat mereka lebih efektif di posisi yang berbeda

Anggota tim memiliki keterampilan yang akan membuat mereka lebih efektif di posisi yang berbeda Ganti: Orang tersebut tidak cocok, dan Anda akan menggantinya dengan anggota tim yang baru sesegera mungkin

Orang tersebut tidak cocok, dan Anda akan menggantinya dengan anggota tim yang baru sesegera mungkin Observe: Anda tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan atau ingin melihat bagaimana kinerja orang tersebut dalam proyek tertentu, sehingga Anda akan mengamati dan kemudian mengelompokkannya ke dalam salah satu kategori di atas

Tim Anda akan berkembang, jadi pastikan untuk meninjau kembali proses ini setelah 90 hari pertama. Bersikaplah terbuka terhadap perubahan, dan sesuaikan tim seiring dengan perubahan tujuan dan arah perusahaan.

Mempersiapkan diri untuk Peran Baru : Daftar Periksa 7 Langkah

Bagian tersulit dalam transisi ke peran kepemimpinan baru adalah meninggalkan kebiasaan lama di masa lalu. Bahkan dengan tim baru, tugas baru, dan budaya perusahaan yang baru, mudah sekali untuk kembali ke rutinitas yang sama seperti sebelumnya-dan rutinitas yang tidak sesuai dengan peran baru Anda. ⚠️

Untuk menghindari dilema ini, Michael Watkins merekomendasikan untuk memulai setiap peran baru dengan daftar periksa tujuh langkah. Dalam rangkuman "90 Hari Pertama", kami menjabarkan daftar tujuh langkah ini agar Anda dapat menerapkannya dengan cepat.

1. Buatlah sebuah langkah awal yang bersih

Penting untuk meluangkan waktu untuk merayakan transisi yang baru. Entah itu berarti menghabiskan waktu bersama teman di akhir pekan atau menikmati makan malam perayaan bersama keluarga, itu adalah kunci untuk merayakan keberhasilan Anda.

Penting juga untuk meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang Anda tinggalkan dan apa yang ada di depan. Pertimbangkan hal-hal apa yang Anda harapkan dapat berjalan lebih baik dalam peran lama Anda, dan tetapkan harapan untuk apa yang akan datang dalam peran baru Anda.

2. Mengevaluasi masalah dan kemampuan Anda untuk mengatasinya*

Buatlah daftar masalah yang mungkin terjadi-termasuk masalah teknis, budaya, dan politik-di seluruh divisi bisnis utama. Ini dapat mencakup keuangan, SDM, teknologi, dan pemasaran. Beri peringkat pada setiap masalah potensial pada skala satu sampai 10. Tentukan masalah mana yang dapat - dan ingin - Anda selesaikan dan masalah mana yang perlu mendapatkan dukungan.

3. Menilai kekuatan Anda*

Luangkan waktu untuk memikirkan kekuatan Anda dan apa yang membuat Anda menjadi pemimpin yang efektif. Pikirkan tentang apa yang telah Anda lakukan dengan baik dalam peran Anda sebelumnya dan situasi di mana Anda merasa gagal. Pertimbangkan bagaimana keterampilan ini akan membantu Anda dalam pekerjaan baru Anda dan bagaimana keterampilan ini dapat menghambat kesuksesan Anda dalam situasi bisnis tertentu.

4. Kembangkan pola pikir pembelajaran*

Apakah Anda pernah menjadi bagian dari tim kepemimpinan di perusahaan rintisan, nirlaba, atau perusahaan multinasional, Anda memiliki rekam jejak kesuksesan. Dengan begitu banyak kemenangan yang telah Anda raih, mudah sekali untuk jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa Anda adalah orang yang paling tahu.

Saat pindah ke posisi baru, penting untuk menciptakan pola pikir belajar. Hal-hal yang telah berhasil di posisi lain mungkin tidak akan berhasil di posisi baru Anda. Pikirkan tentang pengembangan diri dan pengembangan kepemimpinan saat Anda memasuki posisi baru Anda. Ikuti kelas, bersikaplah terbuka untuk belajar dari rekan kerja, dan pertimbangkan pendekatan baru untuk masalah lama.

5. Perbarui jaringan Anda*

Bagi pemimpin baru dan pemimpin lama, memiliki jaringan yang solid untuk meminta bantuan sangatlah berharga. Periksalah jaringan Anda, dan lihat siapa saja yang dapat membantu Anda melakukan transisi yang lebih mulus. Bersandarlah pada mentor lama, dan carilah celah di mana Anda mungkin membutuhkan seseorang yang baru untuk membantu Anda. Jalinlah koneksi dan bangunlah hubungan dengan orang-orang tersebut sehingga Anda mendapatkan dukungan yang Anda butuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

6. Berhati-hatilah terhadap ketidakpuasan

Baik saat Anda pindah ke organisasi baru atau dipromosikan secara internal, beberapa orang mungkin tidak senang dengan perubahan tersebut seperti Anda. Mereka mungkin akan mencoba mencegah Anda untuk sukses atau membatasi akses Anda ke sumber daya yang diperlukan.

Baik itu anggota tim baru, manajer baru, atau kolega lama, waspadai kerentanan ini. Fokuslah untuk mengelola hubungan kerja ini, tetapkan ekspektasi yang jelas, dan buatlah rencana komunikasi untuk mengatasi masalah.

7. Mintalah bantuan saat Anda membutuhkannya*

Hari pertama dari sesuatu yang baru selalu merupakan hari yang menakutkan sekaligus menyenangkan. Jangan takut untuk meminta bantuan-apakah itu dari atasan baru Anda atau bawahan langsung di tim Anda. Mintalah bantuan dan sumber daya saat Anda membutuhkannya, terutama selama 90 hari pertama ketika Anda mulai beradaptasi.

💡📚 Bonus: Jika Anda tertarik untuk membaca lebih banyak rangkuman buku, lihat koleksi rangkuman buku pilihan kami

Populer " 90 Hari Pertama " Kutipan

Buku Michael Watkins ini penuh dengan kebijaksanaan bagi para profesional kepemimpinan. Dia tidak hanya tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi dia juga mengatakannya dengan cara yang menginspirasi dan menarik.

Berikut ini beberapa kutipan favorit kami dari "The First 90 Days:"

"Untuk menjadi sukses, Anda perlu memobilisasi energi dari banyak orang lain dalam organisasi Anda. Jika Anda melakukan hal yang benar, maka visi, keahlian, dan dorongan Anda dapat mendorong Anda maju dan berfungsi sebagai kristal benih"

"Bergabung dengan perusahaan baru mirip dengan transplantasi organ - dan Anda adalah organ yang baru. Jika Anda tidak bijaksana dalam beradaptasi dengan situasi baru, Anda bisa saja diserang oleh sistem kekebalan tubuh organisasi dan ditolak"

"Keputusan terpenting yang Anda buat dalam 90 hari pertama Anda mungkin adalah tentang orang"

"Misi adalah tentang apa yang akan dicapai, visi adalah tentang mengapa orang harus merasa termotivasi untuk berkinerja tinggi, dan strategi adalah tentang bagaimana sumber daya harus dialokasikan dan keputusan yang diambil untuk mencapai misi tersebut"

