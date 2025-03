Panduan Lengkap Analisis PEST: Definisi, Templat, dan Contoh

Ahli strategi bisnis yang berpengalaman menggunakan 'analisis PEST ('politik, ekonomi, sosial, dan teknologi)' untuk mengidentifikasi apakah suatu negara, pasar, atau kota baru cocok untuk ekspansi bisnis.

Selain itu, sebagai bagian dari perencanaan strategis yang sedang berlangsung, analisis PEST melibatkan identifikasi dan penemuan kekuatan eksternal dengan risiko yang signifikan terhadap bisnis Anda dan mengembangkan strategi untuk menangani perubahan tersebut.

Menguraikan penyebab dan efek potensial dari perubahan tak terduga yang mungkin memengaruhi bisnis Anda akan membantu tim Anda memahami apa yang sedang terjadi dan membuat rencana tindakan yang sesuai dengan lanskap teknologi.

Secara tradisional, analisis PEST melibatkan penulisan analisis setiap faktor ekonomi, sosial, dan teknologi serta membuat asumsi tentang pola perubahannya.

Namun, baik saat merencanakan peluncuran produk baru atau menilai pasar untuk mengetahui potensi ancaman, analisis PEST era baru alat diagram afinitas dan templat analisis PEST membantu mempermudah prosesnya.

Alat-alat ini membantu Anda untuk terus memantau dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kerugian, mengidentifikasi ancaman, dan memahami kemampuan Anda dalam lingkungan bisnis yang lebih luas.

Artikel ini membagikan cara melakukan analisis PEST dan alat bantu untuk melakukan dan mengatur analisis Anda secara efektif.

Apa itu Analisis PEST?

Analisis PEST adalah peramalan proyek metodologi untuk para profesional bisnis dan ahli strategi. PEST melihat faktor eksternal seperti perubahan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi yang kemungkinan besar akan berdampak pada kinerja dan pendapatan bisnis Anda.

Profesor Francis Aguilar dari Universitas Harvard mengembangkan kerangka kerja ini pada tahun 1967 untuk menilai bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi lingkungan bisnis. Menganalisis faktor PEST membantu Anda mengidentifikasi tantangan potensial dalam lingkungan ekonomi saat ini dan memanfaatkan temuan tersebut sebagai keunggulan kompetitif.

Faktor-faktor PEST yang berbeda meliputi:

Faktor politik

Iklim ekonomi dan politik negara saat ini

Melihat lebih dekat pada kebijakan pajak, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan kekayaan intelektual, dan peraturan lingkungan

Skenario investasi, peluang kemitraan asing, dan kebijakan perdagangan luar negeri

Peraturan pemerintah tentang bahan baku, peraturan perdagangan, dan pendekatan terhadap kebijakan pajak

Faktor ekonomi

Tren tahunan dalam faktor ekonomi seperti suku bunga dan tingkat inflasi

Biaya hidup, daya beli, dan tren gaya hidup

Pertumbuhan ekonomi, PDB, pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan tren ketenagakerjaan

Pembatasan perdagangan dan kebijakan pemerintah untuk bisnis internasional

Kesehatan ekonomi secara keseluruhan dan stabilitas politik negara

Faktor sosial

Jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, distribusi usia, dan persyaratan pendidikan

Tingkat pertumbuhan populasi, pola pekerjaan, dan tren pasar kerja

Merek-merek populer saat ini, tren konsumen, kesadaran akan kesehatan, dan sikap budaya

Faktor teknologi

Ketersediaan infrastruktur modern untuk mendukung kegiatan produksi dan pemasaran

Kemampuan beradaptasi terhadap teknologi terbaru seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan

Tingkat gangguan dan pergeseran insentif teknologi baru

Pada akhir analisis PEST yang sukses, Anda akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah lingkungan politik negara tersebut stabil?

Apakah negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi, dan dapatkah target pasar membeli produk Anda?

Jika saya memulai anak perusahaan, apakah saya akan mendapatkan tenaga kerja terampil yang nilai sosialnya sesuai dengan nilai merek saya?

Dapatkah negara tersebut menyediakan faktor teknologi dan infrastruktur yang diperlukan, atau apakah saya perlu melakukan outsourcing?

Apa yang dimaksud dengan Analisis PESTLE?

Analisis PESTLE adalah perluasan dari analisis PEST. PESTLE mempertimbangkan semua faktor dari analisis PEST bersama dengan dua faktor tambahan-kondisi hukum dan lingkungan, yang dapat berdampak pada operasi bisnis Anda.

Faktor hukum yang dapat mempengaruhi bisnis Anda

Hukum perlindungan data

Undang-undang diskriminasi

Hukum perlindungan konsumen

Hukum ketenagakerjaan

Faktor-faktor lingkungan yang perlu diperhatikan

Kondisi cuaca dan iklim

Inisiatif pengelolaan limbah

Kesadaran akan pencemaran lingkungan

Pentingnya Analisis Hama

Apa satu tujuan umum untuk semua bisnis, terlepas dari industri atau produk yang mereka jual? Biasanya, tujuan tersebut adalah mendapatkan keuntungan, memimpin persaingan, atau tujuan-tujuan yang serupa.

Sekarang, tujuan-tujuan ini bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Namun, bisnis memerlukan ide yang pasti tentang target pasar mereka dan preferensinya sebelum menetapkan tujuan yang tepat. Analisis PEST membantu fokus pada pengembangan rencana pemasaran menyeluruh dengan menganalisis elemen eksternal yang penting.

Ahli strategi pemasaran dan profesional bisnis memerlukan analisis PEST karena empat alasan utama:

Mendapatkan keuntungan sebagai penggerak pertama dengan menemukan peluang bisnis yang sangat baik yang belum ditemukan oleh para pesaing

Mengidentifikasi ancaman kritis dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan sebelum memulai operasi secara resmi

Membuat keputusan berdasarkan aspek-aspek yang dapat diukur dan tidak hanya mengandalkan asumsi

Melakukan penilaian masa depan untuk mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan atau frekuensi faktor-faktor ini akan berubah di masa depan untuk menilai keberlanjutan strategi bisnis Anda

Mari selami lebih dalam berbagai skenario ketika Anda harus menggunakan analisis PEST sebagai alat bisnis strategis.

Kapan Anda harus menggunakan analisis PEST?

Analisis PEST digunakan untuk memahami perubahan yang tidak terduga dan secara proaktif mengevaluasi apakah keputusan bisnis tepat untuk organisasi Anda. Beberapa kasus penggunaan spesifik di mana analisis PEST bermanfaat adalah:

Perubahan drastis dalam faktor eksternal

Mengevaluasi perubahan merupakan hal yang sangat sulit ketika lanskap bisnis berubah secara drastis tanpa peringatan dan tanpa alat yang tepat.

Analisis PEST menguraikan faktor ekonomi dan politik eksternal serta perubahan teknologi, hukum, dan lingkungan untuk memahami bagaimana hal tersebut akan berdampak pada organisasi Anda dan melakukan perubahan yang sesuai.

Mari kita ambil contoh analisis PEST. Selama penguncian Covid-19 di Tiongkok, penundaan pengiriman berdampak pada sebagian besar perusahaan global. Dengan analisis PEST, Anda dapat memperkirakan dan memprediksi dampak penundaan pengiriman pada strategi masa depan Anda.

Ekspansi ke pasar baru

Karena analisis PEST berfokus pada faktor budaya dan ekonomi saat berekspansi ke wilayah geografis baru, gunakan kerangka kerja ini untuk mengukur perbedaan budaya. Selain itu, memiliki orang yang akrab dengan pasar baru akan membantu mengembangkan strategi masuk ke pasar sambil mempertimbangkan faktor budaya.

Sebagai contoh, kampanye 'Come Alive with the Pepsi Generation' dari Pepsi diterima dengan baik oleh audiens berbahasa Inggris. Namun, versi bahasa Mandarinnya menjanjikan bahwa 'Pepsi menghidupkan kembali kerabat Anda dari kematian,' tetapi tidak berhasil. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana analisis PEST dapat membantu mencegah kesalahan budaya ini.

Mengembangkan produk baru

Mengembangkan produk baru melibatkan penelitian yang cukup besar mulai dari tren konsumen hingga pola belanja dan mengidentifikasi profil pelanggan yang ideal (ICP).

Analisis PEST membantu Anda mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang akan dipertimbangkan oleh ICP Anda selama proses pengambilan keputusan.

Menganalisis visi jangka panjang

Analisis PEST berguna ketika Anda ingin menganalisis gambaran jangka panjang bisnis Anda dari sudut pandang pemikiran strategis:

Saat Anda memulai bisnis baru atau membuka anak perusahaan dari bisnis yang sudah ada di lokasi baru. Atau, Anda ingin mengevaluasi kembali pasar yang ada

Apakah tingkat suku bunga di pasar sasaran layak atau bisnis akan mengalami kerugian yang cukup besar

Ketika Anda menghadapi masalah kritis (seperti perang Rusia-Ukraina) yang terkait dengan negara tuan rumah, Anda ingin menilai seberapa besar dampaknya terhadap operasi Anda

Anda memulai lini produk baru atau beralih dari bisnis berbasis layanan ke bisnis berbasis produk

Apa itu Analisis SWOT, dan Apa Bedanya dengan Analisis PEST?

Analisis SWOT, teknik riset pasar terkenal lainnya, sering digunakan bersama analisis PEST untuk menilai lingkungan bisnis dan faktor teknologi lainnya yang berdampak pada perubahan. Analisis SWOT adalah singkatan dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

Tidak seperti analisis PEST, di mana fokus Anda hanya pada analisis lingkungan eksternal bisnis, analisis SWOT menilai lingkungan internal dan eksternal.

Ahli strategi menggunakan analisis PEST sebagai alat pemetaan pikiran untuk menganalisis lingkungan bisnis dan mengidentifikasi kemungkinan ancaman dan peluang. Anda memerlukan kerangka kerja ini dalam fase ideasi bisnis.

Di sisi lain, Perangkat lunak analisis SWOT adalah alat yang lebih spesifik untuk proyek yang digunakan setelah Anda berhasil membuat rencana bisnis. Pada tahap ini, Anda ingin mengidentifikasi kekuatan internal Anda untuk mengatasi ancaman dan kelemahan eksternal sehingga Anda tidak melewatkan peluang eksternal.

Analisis SWOT dan PEST bekerja paling baik jika diterapkan bersamaan.

Cara Melakukan Analisis PEST

Melakukan analisis PEST atau PESTLE dari awal memakan waktu dan sumber daya. Sebagai gantinya, Templat Analisis PESTLE ClickUp menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis faktor eksternal yang berdampak pada lingkungan bisnis Anda.

Templat Analisis PESTLE ClickUp adalah alat yang berharga untuk mengantisipasi kerugian, mencegah risiko, dan memahami kapabilitas bisnis

Pada saat yang sama, dengan menggunakan templat ini, Anda telah mengidentifikasi peluang signifikan untuk pertumbuhan pendapatan.

Manfaat menggunakan Templat Analisis PESTLE untuk memenuhi kebutuhan Anda tujuan proyek adalah:

Pendekatan terstruktur untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menginterpretasikan data

Membantu menciptakan strategi yang disesuaikan dengan faktor politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan tertentu

Gunakan status tugas yang disesuaikan seperti 'WIP', 'Tahan', 'Buka kembali' untuk melacak kemajuan faktor eksternal tertentu hingga Anda menyelesaikan penelitian

Pilihlah atribut yang berbeda (kualitatif dan kuantitatif) untuk menilai setiap faktor. Misalnya, catatan, aspek risiko, dan nilai untuk setiap negara

Templat ini memungkinkan Anda untuk menambahkan hingga enam atribut untuk menyederhanakan analisis data

Seperti yang lainnyaperangkat lunak manajemen masalahclickUp menawarkan tiga tampilan untuk templat analisis PEST ini. Tampilan yang tersedia adalah tampilan papan, tampilan daftar, dan panduan memulai yang sederhana

Templat analisis PESTLE menyediakan fitur manajemen proyek biasa seperti menambahkan garis waktu dan bidang khusus serta mengirimkan pengingat, tag, dan label untuk memastikan visibilitas semua orang.

Sekarang, mari kita bahas cara menggunakan templat ini untuk melakukan analisis PEST(LE) pertama Anda.

Mengidentifikasi aspek-aspek faktor potensial yang perlu dipertimbangkan

Setiap faktor lingkungan terkait dengan beberapa elemen. Jika Anda menganalisis semua aspek ini satu per satu, analisis PEST dapat memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk menyelesaikannya. Jadi, strategi yang lebih cerdas adalah mengidentifikasi aspek-aspek utama yang sangat relevan dengan bisnis Anda untuk setiap faktor.

Misalkan Anda melakukan analisis PEST terhadap faktor ekonomi makro untuk memahami apakah Anda harus berekspansi ke negara baru. Buat sebuah proyek Dokumen untuk membuat daftar semua area kritis untuk setiap faktor yang ingin Anda targetkan dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi bisnis Anda.

Saat membuat produk baru, gunakan Klik Dokumen untuk analisis PEST Anda

Faktor politik mencakup kemungkinan konflik dengan negara lain, pemilihan umum yang akan datang, atau undang-undang politik khusus untuk bisnis internasional yang harus Anda ketahui sebelum memulai proyek.

Faktor ekonomi yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah pertumbuhan atau penurunan suku bunga dan PDB, jika ada perbedaan nilai tukar yang signifikan, dan kebijakan pemerintah terkait pembatasan perdagangan internasional.

Faktor sosial-budaya yang umum adalah pola atau preferensi pembelian konsumen dan perbedaan nilai generasi yang dapat memengaruhi target pasar.

Kategorikan Dokumen berdasarkan tag seperti faktor eksternal PEST untuk memudahkan akses dan pencarian. Tambahkan sumber daya, panduan, dan wiki perusahaan yang diperlukan ke Ruang Kerja Anda.

Tuliskan peluang dan ancaman yang terkait dengan setiap faktor

Setelah Anda mengumpulkan data, lakukan curah pendapat dan identifikasi peluang dan ancaman yang relevan. Memasangkan analisis PEST Anda dengan analisis SWOT pada tahap ini akan membantu Anda.

Misalnya, selama pandemi COVID-19, merek seperti Slack memperhatikan peluang dan ancaman berikut ini:

Peluang Ancaman Pergeseran total ke pengaturan tempat kerja jarak jauh karena seringnya penguncian dan popularitas teknologi tanpa sentuhan. Setelah pandemi berlalu, operasi di lokasi akan dimulai lagi, sehingga penggunaan teknologi jarak jauh akan berkurang.

Pada tahap ini, gunakan Papan Tulis ClickUp untuk curah pendapat kolaboratif. Inilah cara Whiteboard menjadi kanvas kreatif untuk tim Anda:

Berkolaborasi dengan anggota tim Anda secara real time untuk menambahkan catatan, bertukar pikiran secara mendetail, dan memperkenalkan ide baru

Mengubah konsep menjadi tindakan lebih cepat dengan membuat tugas ClickUp khusus dan menugaskan anggota tim untuk setiap tugas

Menambahkan gambar dan tautan di tempat yang relevan membantu menambahkan konteks pada setiap tugas

Melepaskan diri dari proses berbasis dokumen dan berpikir kreatif dengan visual yang menarikteknik ide seperti peta pikiran

Kemampuan penyematan ClickUp memungkinkan Anda untuk menambahkan web, Dokumen, dan kartu tugas ke Papan Tulis Anda

Curah pendapat, susun strategi, atau petakan alur kerja dengan Papan Tulis ClickUp yang kolaboratif secara visual

Pada tahap ini, ClickUp AI menyederhanakan alur kerja Anda, baik dalam mengelola rilis produk atau membuat dokumen analisis PEST untuk para pemangku kepentingan. Dengan ClickUp AI, tarik item tindakan dari catatan pertemuan dan membagikannya kepada tim, meringkas utas komentar, dan membuat pembaruan proyek untuk kolaborator internal dan eksternal.

Saatnya merencanakan dan mengambil tindakan

Berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan terkait semua faktor makroekonomi, tetapkan tujuan bisnis Anda dan tindakan spesifik untuk setiap tujuan.

Sebagai contoh, dalam kasus penggunaan Slack di atas, beberapa tujuan bisnis yang relevan adalah:

Meningkatkan basis pengguna Slack sebesar 80% selama pandemi

Beralih dari alat yang mengutamakan jarak jauh ke alat hibrida agar tetap relevan pasca pandemi

Untuk memenuhi tujuan di atas, tindakan yang relevan adalah:

Menambahkan lebih banyak fitur kerja jarak jauh ke Slack, seperti panggilan video, manajemen proyek bawaan, dan perekaman layar.

Menambahkan fitur-fitur inovatif dan integrasi baru sehingga tempat kerja yang beroperasi dalam mode hibrida juga akan menggunakan alat ini.

Selain itu, tetap templat laporan setelah tindakan berguna untuk melacak tindakan sesekali dan membuat keputusan bisnis yang relevan.

Gunakan templat laporan setelah tindakan untuk analisis retrospektif

Dokumentasikan Analisis PEST Anda Berikutnya dengan ClickUp

Cara terbaik untuk memaksimalkan analisis PEST adalah dengan menggunakan alat manajemen proyek untuk membuat informasi dapat dilihat oleh semua pemangku kepentingan internal dan eksternal, berkolaborasi dengan anggota tim Anda secara real time, dan mengatur analisis ini untuk referensi di masa mendatang.

Manajer proyek dan analis bisnis menggunakan alat manajemen proyek ClickUp untuk membantu semua orang tetap berada di halaman yang sama mengenai faktor eksternal yang dapat memengaruhi bisnis Anda.

Templat Analisis PESTLE ClickUp membantu para profesional bisnis memahami lingkungan bisnis saat ini dan eksternal dan menghindari ruang lingkup merayap .

Mulailah dengan membuat daftar semua faktor eksternal di ClickUp Documents, termasuk faktor sosial, dan ubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak untuk tetap berada di atas ide-ide Anda.

Setelah itu, gunakan fitur templat proposisi nilai untuk mengomunikasikan penawaran Anda, melakukan analisis kompetitif, dan mengembangkan proposisi nilai unik yang berpusat pada pelanggan (UVP).

Buat tugas untuk setiap faktor dan gunakan Sasaran ClickUp untuk tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Anda dengan tenggat waktu yang jelas.

Tetapkan metrik Bintang Utara Anda dan capai dengan ClickUp

Ubah rencana ini menjadi tindakan, uraikan setiap item tindakan menjadi beberapa tugas, dan atur semua tugas Anda di pusat Dasbor ClickUp untuk visibilitas semua orang. Dapatkan wawasan yang kaya tentang kemajuan analisis PEST Anda dengan grafik garis, lingkaran, dan batang. Selain itu, nilai kapasitas tim untuk mengelola beban kerja. Daftar di ClickUp secara gratis .

Buat analisis PEST pertama Anda dan kuasai seni mengumpulkan data dengan mudah.