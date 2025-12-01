Cara Menulis Laporan Bug yang Baik (Dengan Contoh & Template)

Baik Anda menemukan bug setelah tim pengembangan meluncurkan fitur baru atau aplikasi seluler mengalami gangguan setelah pembaruan besar, masalah teknis adalah bagian tak terpisahkan dari memiliki produk digital. Daripada memulai puluhan percakapan email bolak-balik untuk mendeskripsikan bug tersebut, pelajari cara menulis laporan bug yang baik. Meskipun Anda bebas menggunakan Jira, Bugzilla, dan alat pelaporan bug lainnya, inti dari laporan itu sendiri tetaplah yang terpenting.

Tapi, bagaimana cara menulis laporan bug yang baik, sih?

Simak panduan ini untuk penjelasan mendetail tentang laporan bug dan mengapa hal tersebut penting. Kami bahkan akan memberikan daftar periksa hal-hal yang perlu disertakan serta petunjuk langkah demi langkah tentang cara menulis laporan bug yang baik.

Apa itu Laporan Bug?

Laporan bug, yang juga dikenal sebagai laporan insiden atau laporan masalah, adalah deskripsi terperinci mengenai masalah yang ditemukan seseorang dalam aplikasi perangkat lunak. Penguji dan pengembang menggunakan laporan ini untuk berkomunikasi mengenai cacat pada perangkat lunak. Daripada mengirim email yang berbunyi, “Hai, formulir di halaman Kontak sepertinya rusak,” laporan bug memberikan informasi mendalam yang dapat digunakan tim pengembangan untuk memperbaiki bug secepat mungkin. 🐞

Tujuan utama laporan bug adalah memberikan informasi yang cukup kepada pengembang agar mereka dapat memperbaiki masalah tersebut. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa ada yang rusak; yang penting adalah menyajikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Laporan bug yang baik mempercepat proses debugging dan meningkatkan proses jaminan kualitas serta pengujian secara keseluruhan.

Setelah laporan bug diajukan, tim pengembangan dan pengujian akan bekerja untuk menemukan akar masalah dan memperbaikinya. Mereka menjalani apa yang disebut siklus hidup bug, sebuah proses yang dilalui setiap bug, mulai dari penemuan hingga penyelesaian. Banyak sistem pelacakan, seperti ClickUp, memantau status siklus hidup setiap bug sehingga Anda mendapatkan gambaran umum tentang perkembangan setiap bug.

Mengapa Pelacakan dan Pelaporan Bug Penting?

Tentu saja, Anda bisa mengabaikan proses pelacakan bug dan menjalankan semuanya seperti di Wild West. Namun, itu hanya akan menghasilkan aplikasi yang rusak, kode yang berantakan, dan pekerjaan ulang—belum lagi pengalaman pengguna akhir yang negatif. Laporan bug memberikan informasi relevan yang membantu tim pengembangan memprioritaskan dan menangani masalah yang tepat, merampingkan alur kerja mereka, dan menyederhanakan seluruh proses pengujian. Alat pelaporan bug juga memiliki berbagai manfaat lain, mulai dari kualitas produk yang lebih baik hingga kolaborasi yang lebih baik. 🙌

Tingkatkan kolaborasi tim

Laporan bug perangkat lunak mungkin tampak seperti birokrasi yang rumit, tetapi laporan ini merupakan jembatan penting antara penguji, pengembang, dan pemangku kepentingan proyek. Laporan bug yang efektif mencakup langkah-langkah tepat untuk mereproduksi kesalahan, mencantumkan hasil aktual versus hasil yang diharapkan, serta memberikan detail lingkungan, yang dibutuhkan pengembang untuk memperbaiki masalah. Kejelasan ini tidak hanya membuat hari kerja semua orang sedikit lebih mudah, tetapi juga menyatukan tim untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

Tingkatkan pengalaman pengguna

Bug perangkat lunak dapat menyebabkan berbagai masalah aneh bagi pengguna akhir. Satu masalah atau kesalahan saja dapat membuat pengguna meninggalkan platform Anda selamanya, jadi menangani pelacakan dan pelaporan bug dengan serius adalah demi kepentingan terbaik Anda.

Laporan bug perangkat lunak yang baik juga dapat memberikan cara yang sistematis dan terstruktur untuk menangani kesalahan-kesalahan ini, memastikan produk Anda sebisa mungkin bebas dari kesalahan dan ramah pengguna. Jika Anda memiliki banyak bug, sistem peringkat Anda harus memungkinkan Anda untuk mengurutkannya berdasarkan prioritas sehingga Anda dapat menangani masalah-masalah paling rumit dalam daftar tugas produk terlebih dahulu.

Buat produk berkualitas

Setiap perangkat lunak pasti memiliki bug. Kualitas produk bergantung pada seberapa baik dan cepat tim Anda menangani bug. Untungnya, laporan bug yang terperinci memberikan wawasan mengenai kelemahan produk Anda sehingga pengembang dapat memahami tingkat keparahan dan dampaknya. Semakin baik mereka memahami masalahnya, semakin tepat sasaran dan efisien perbaikan yang mereka lakukan. Laporan insiden yang efektif juga mengurangi waktu yang dihabiskan pengembang untuk mengklarifikasi persyaratan, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menulis kode.

Percepat proses pengembangan

Pengembangan perangkat lunak bisa jadi rumit dari sudut pandang manajemen proyek. Alih-alih membuang-buang waktu mencari bug yang tidak ada, pengembang cukup memeriksa laporan dan langsung memperbaiki masalahnya. Pelaporan bug yang tepat menghilangkan ambiguitas dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Laporan yang baik tidak akan sepenuhnya menghilangkan proses bolak-balik dan permintaan klarifikasi, tetapi pasti akan mengurangi kebingungan yang tidak perlu, sehingga pada akhirnya memperlancar alur kerja pengembangan.

Mengurangi biaya

Benar sekali: Menangani bug sejak awal proses pengembangan sebenarnya dapat mengurangi biaya. Semakin lama bug dibiarkan tanpa penyelesaian, semakin mahal biaya perbaikannya. Pelaporan bug yang efektif memungkinkan deteksi dini, yang mengurangi biaya dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

Elemen yang Harus Disertakan dalam Laporan Bug yang Baik

Menulis laporan bug memang mudah, tetapi menulis laporan bug yang baik adalah sebuah seni. Setiap organisasi berbeda, tetapi laporan bug terbaik biasanya mencakup elemen-elemen berikut.

ID Bug

Anda mungkin memiliki cukup banyak bug yang harus ditangani. Alih-alih mengirimkan setiap laporan bug sembarangan, berikanlah ID bug yang unik. Anda dapat menggunakan pengenal ini untuk laporan bug baru di sistem pelacakan masalah Anda, sehingga memudahkan pelacakan dan referensi bug yang tepat. Hal ini juga akan berguna jika banyak orang mengalami bug yang sama.

Judul atau ringkasan

Berikan judul yang singkat dan jelas yang menggambarkan inti masalah. Judul tersebut harus cukup jelas sehingga siapa pun dapat memahami sifat bug tersebut sekilas. Jangan sertakan terlalu banyak detail tambahan di sini. Ringkaslah menjadi ide utama dan tambahkan konteks atau informasi lainnya di bagian selanjutnya dalam laporan.

Prioritas dan tingkat keparahan

Pengembang memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Menetapkan tingkat prioritas dan tingkat keparahan pada setiap laporan bug membantu mereka menyeimbangkan kembali beban kerja dan menangani tugas-tugas dalam urutan yang tepat. Tingkat prioritas bug menunjukkan seberapa mendesak perbaikan tersebut, sedangkan tingkat keparahan bug mencerminkan dampak yang akan ditimbulkan bug tersebut terhadap fungsionalitas sistem.

Rincian lingkungan

Mungkin CSS suatu aplikasi tidak dimuat di komputer Anda, tetapi berfungsi dengan baik di MacBook rekan kerja Anda. Ini adalah detail lingkungan yang perlu diketahui oleh pengembang.

Sertakan informasi mengenai:

Sistem operasi Anda: Windows, macOS, Linux, dll.

Jenis dan versi browser Anda: Chrome, Firefox, Safari, dll.

Perangkat keras Anda

Tergantung pada produknya, Anda mungkin juga perlu menyebutkan versi perangkat lunak yang Anda gunakan dan kapan terakhir kali diperbarui.

Deskripsi bug

Saatnya beraksi! Di sini Anda memberikan deskripsi terperinci tentang bug tersebut. Jelaskan bagaimana bug tersebut terjadi dalam aplikasi dan dampaknya terhadap pengalaman pengguna atau fungsionalitas. 📝

Langkah-langkah untuk mereproduksi

Mungkin Anda mengalami bug, tetapi tim pengembang tidak melihatnya. Saat melaporkan bug, sebaiknya berikan petunjuk tentang bagaimana Anda menemukannya dan bagaimana pengembang juga dapat menemukannya. Berikan poin-poin yang jelas dan terperinci langkah demi langkah tentang cara mereproduksi bug tersebut. Jika bug tersebut tidak dapat direproduksi di sisi pengembang, hal itu mungkin menandakan adanya masalah pada sistem Anda dan bukan pada aplikasi, itulah mengapa petunjuk reproduksi sangat penting.

Hasil yang diharapkan vs. hasil yang sebenarnya

Aplikasi memiliki banyak komponen yang saling terkait, dan pengembang mungkin tidak langsung tahu fungsi atau tujuan dari setiap bagian. Akan sangat membantu jika pengembang mengetahui apa yang Anda harapkan terjadi dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, “Ketika saya mengklik tautan ini, saya berharap akan diarahkan ke halaman pendaftaran, tetapi yang terjadi justru muncul pesan kesalahan.” Hal ini penting karena menyoroti ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki oleh pengembang.

Catatan dan lampiran

Terkadang, lebih mudah menunjukkan daripada menjelaskan. Cobalah sertakan file-file yang relevan, seperti log kesalahan, file data, tangkapan layar, atau rekaman video. Terkadang, bukti visual membuat perbedaan besar, jadi jika Anda ingin masalah diselesaikan dengan cepat, berikan sebanyak mungkin bukti yang Anda miliki.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Membuat Laporan Bug

Mempelajari cara menulis laporan bug memang membutuhkan sedikit waktu untuk membiasakan diri. Pastikan laporan Anda tidak mengalami salah satu dari masalah umum dalam laporan bug berikut ini.

Judul yang tidak jelas

Judul yang umum atau tidak jelas akan membuat pengembang bingung. Judul seperti “Saya menemukan bug” tidak spesifik atau membantu. Sebaliknya, berikan ringkasan singkat tentang apa yang sebenarnya terjadi, seperti “Pesan kesalahan saat menambahkan barang ke keranjang.”

Informasi yang tidak lengkap

Laporan bug meminta informasi tertentu karena ada alasannya. Jika Anda tidak memberikan detail mengenai sistem operasi, versi aplikasi, atau jenis browser yang digunakan, hal ini dapat menghambat proses debugging. Jika Anda tidak mengetahui informasi tersebut, luangkan waktu untuk mencarinya. Pengembang akan meminta informasi ini pada akhirnya, jadi sebaiknya Anda menghemat waktu semua pihak dengan mengirimkan data ini sejak awal.

Kesalahan ketik

Kami tidak sedang membicarakan kesalahan dalam membedakan “their,” “there,” dan “they’re.” Yang kami maksud adalah kesalahan ketik yang berpotensi mengubah makna dari apa yang ingin Anda sampaikan. Hal ini terutama berlaku jika Anda menggunakan istilah merek atau fitur koreksi otomatis di komputer Anda. Misalnya, “text” dan “test” hanya berbeda satu huruf, tetapi mencampuradukkan kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan.

Langkah-langkah reproduksi yang tidak jelas

Petunjuk seperti “masuk ke akun untuk menemukan bug” tidak membantu. Ingat, tujuannya adalah agar masalah tersebut dapat direproduksi. Tidak ada yang “jelas” atau “masuk akal” di sini. Jangan berasumsi: Selalu sertakan petunjuk langkah demi langkah, meskipun terlihat terlalu mendasar atau sederhana.

Tidak memeriksa duplikat

Apakah semua orang mengalami kesalahan yang sama? Jika ya, kemungkinan besar seseorang sudah mengirimkan laporan bug, dan laporan tersebut sedang dalam antrean pengembang. Mengirimkan beberapa laporan untuk masalah yang sama hanya akan memperlambat proses bagi semua orang, jadi jika Anda memiliki akses ke sistem pelacakan bug, periksa terlebih dahulu apakah sudah ada yang mengirimkan permintaan ini.

Menggunakan bahasa subjektif atau pendapat

Pendapat pribadi seperti, “Warna ungu ini jelek,” tidak membantu para pengembang. Pendapat pribadi atau hal-hal yang mengganggu bukanlah bug yang sebenarnya. Buatlah laporan Anda sesederhana dan seakurat mungkin; hal-hal lain hanyalah pengalih perhatian yang dapat memperlambat tim pengembangan.

Mengabaikan umpan balik atau pertanyaan

Pengembang yang menerima laporan bug Anda mungkin memiliki pertanyaan atau komentar. Alih-alih mengirimkan laporan dan langsung pergi begitu saja, pastikan Anda siap untuk berinteraksi dengan pengembang tersebut. Semakin cepat Anda menjawab pertanyaan mereka, semakin cepat pula mereka dapat memperbaiki masalah tersebut.

Penilaian tingkat keparahan atau prioritas yang tidak tepat

Jika Anda menemukan pelanggaran keamanan dan mengklasifikasikannya sebagai masalah prioritas rendah, itu adalah masalah. Pertimbangkan konsekuensi nyata yang ditimbulkan oleh bug tersebut terhadap pengalaman pengguna akhir. Ketidakmampuan untuk masuk adalah masalah besar, sementara masalah kecil seperti rendering gambar memiliki prioritas yang lebih rendah.

Cara Menulis Laporan Bug di ClickUp

Tim perangkat lunak mengandalkan ClickUp tidak hanya untuk pelacakan masalah dan laporan bug. Ini adalah solusi manajemen proyek all-in-one yang mendukung kolaborasi, brainstorming, dan segala hal di antaranya untuk tim teknis. Kelola tugas, Obrolan, dokumentasi teknis, Tujuan, dan lainnya di satu tempat. ClickUp Forms bahkan menstandarkan proses pelaporan bug, sehingga Anda tidak perlu khawatir orang-orang menjadi “kreatif” dengan pengajuan mereka. 👀

Anda juga tidak perlu membuat alur kerja pelacakan bug dan masalah dari awal. Cobalah Template Pelacakan Bug & Masalah ClickUp untuk mendukung kolaborasi lintas fungsi dengan formulir otomatis, formulir penerimaan yang disesuaikan, dan tampilan yang fleksibel. Jika Anda membutuhkan sedikit inspirasi, lihat bagaimana ClickUp menyusun formulir laporan bug yang singkat dan jelas.

Sederhanakan Pengujian Perangkat Lunak dengan ClickUp

Bug perangkat lunak hanyalah bagian dari pengembangan produk digital. Dengan mempelajari cara melaporkan bug, Anda akan membekali para pengembang dengan informasi yang lebih relevan dan dapat ditindaklanjuti, sehingga mempercepat proses perbaikan, meminimalkan kerumitan, dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Menulis laporan bug yang baik akan sangat membantu, tetapi Anda tetap membutuhkan sistem untuk melacak, mengelola, dan berkomunikasi mengenai bug.