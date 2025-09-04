10 Alat AI untuk Pemasaran Afiliasi pada Tahun 2026 (Gratis & Berbayar)

Sebagai pemasar afiliasi, Anda mempromosikan layanan atau produk orang lain sebagai imbalan atas komisi. Ini adalah skema yang sangat menguntungkan yang memungkinkan Anda fokus sepenuhnya pada strategi pemasaran, bukan pada inovasi produk atau dukungan pelanggan.
Dan jika Anda memanfaatkannya dengan baik, Anda akan mendapatkan imbalan rujukan yang besar dengan menghubungkan pembeli yang tertarik ke program afiliasi Anda. 💰
Kekurangannya adalah Anda perlu membuat banyak konten untuk menjalankan pemasaran afiliasi dengan benar—dan itu memakan waktu. Mulai dari kampanye email dan media sosial hingga halaman arahan, Anda membutuhkan setiap keunggulan yang bisa Anda dapatkan untuk meningkatkan keterlibatan, konversi, dan komisi.
Jadi, mengapa tidak mencoba alat AI untuk pemasaran afiliasi? Alat-alat ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat konten, menganalisis data, menyegmentasikan audiens, dan menangani tugas-tugas lain yang memakan waktu hanya dengan satu klik mouse. 🖱️
Namun, tidak semua alat berbasis AI layak untuk Anda gunakan. Dalam panduan ini, kami akan membahas berbagai fitur utama dari alat AI terbaik untuk pemasaran afiliasi, membantu Anda menemukan pilihan yang tepat, dan menunjukkan 10 contoh untuk membantu meningkatkan kampanye pemasaran afiliasi Anda.
Apa Itu Alat AI untuk Pemasaran Afiliasi?
Alat pemasaran AI ini mengintegrasikan algoritma pembelajaran mesin dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mengotomatiskan tugas-tugas rumit hanya dengan beberapa klik. Alih-alih menggunakan otomatisasi berbasis pemicu, alat ini belajar seiring berjalannya waktu, menangani tugas-tugas yang lebih kompleks untuk tim Anda saat Anda memasukkan data ke dalamnya. 💡
Otomatisasi alur kerja tingkat lanjut hanyalah salah satu dari banyak cara di mana AI mengubah pemasaran afiliasi. Selain mempermudah upaya pemasaran Anda, pemasar afiliasi kini secara khusus menggunakan alat AI untuk:
- Analisis rujukan: Alat AI menganalisis data untuk melihat sumber rujukan mana yang lebih mungkin menghasilkan konversi, sehingga Anda hanya fokus pada prospek yang menjanjikan
- Kampanye iklan: Butuh konversi dari Iklan Facebook? Alat AI untuk pemasaran afiliasi mengoptimalkan iklan Anda secara real-time sesuai dengan preferensi audiens target Anda
- Halaman arahan: AI menganalisis perilaku pengguna dan menyarankan perubahan pada halaman arahan untuk meningkatkan konversi
- Deskripsi produk e-commerce: AI sangat cocok untuk menulis deskripsi produk yang menarik dan bebas dari kesalahan ketik
Bisnis afiliasi Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan. Manfaatkan alat AI untuk pemasaran afiliasi guna mengoptimalkan alur kerja Anda, mempersonalisasi (dan mempercepat) pembuatan konten, serta mengembangkan kampanye Anda tanpa perlu repot. 🏋️
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Alat AI untuk Pemasaran Afiliasi?
Anda mungkin memerlukan berbagai alat AI yang berbeda untuk menjalankan strategi pemasaran afiliasi yang sukses, namun demikian, kami menyarankan untuk mencari alat AI yang memiliki fitur-fitur berikut:
- Optimasi Mesin Pencari (SEO): Mesin pencari adalah sumber penghasilan utama bagi seorang afiliasi. Carilah alat yang dapat menangani riset kata kunci, pembuatan konten, dan optimasi untuk strategi tautan internal yang cerdas
- Platform yang ramah pengguna: Semakin mudah digunakan, semakin cepat Anda akan melihat manfaat dari alat pemasaran afiliasi berbasis AI Anda
- Template: Memang, AI dapat membantu banyak pekerjaan Anda, tetapi template akan menghemat waktu Anda lebih banyak lagi. Carilah alat yang dilengkapi dengan berbagai template agar pembuatan konten semudah sekali klik
- Alat penulisan AI: Konten adalah raja dalam pemasaran afiliasi. Carilah alat yang dilengkapi fitur pembuatan konten untuk postingan media sosial, naskah video, pemasaran email, dan lainnya. Alat pendeteksi plagiarisme juga sangat berguna
10 Alat AI Terbaik untuk Pemasaran Afiliasi
Kombinasi alat AI berbayar dan gratis untuk pemasaran afiliasi akan memperkuat upaya pemasaran afiliasi Anda. Jika sudah waktunya bagi Anda untuk meningkatkan konversi dan penjualan e-commerce, berikut adalah 10 alat AI terbaik untuk tugas tersebut.
1. ClickUp
Apakah tumpukan teknologi pemasaran Anda terlihat cukup rumit? Meminta tim Anda untuk berpindah-pindah antara banyak platform yang berbeda adalah resep untuk pemborosan waktu dan hasil yang buruk—terutama untuk bisnis pemasaran afiliasi yang bergerak cepat.
Kenalkan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang juga berfungsi sebagai alat manajemen proyek favorit semua orang. Aplikasi ini menggabungkan Whiteboards, Docs, Tasks, Calendars, Goals, dan alat AI dalam satu platform.
Tim pemasaran mengandalkan ClickUp untuk berkolaborasi di Whiteboards, memeriksa konten di Docs, dan memvisualisasikan kemajuan mereka di dasbor kustom. ClickUp bahkan menawarkan AI kerja paling kuat dan kontekstual di dunia untuk pemasaran afiliasi.
Gunakan ClickUp Brain, AI bawaan, kontekstual, dan canggih dari ClickUp, di mana saja di platform ini untuk menghasilkan:
- Ide kampanye
- Ringkasan konten
- Blog
- Studi kasus
- Email, dan masih banyak lagi
Anda bahkan dapat meminta AI ini untuk merangkum konten atau memeriksa kampanye email Anda dari kesalahan ketik. AI ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pemasar sehingga Anda mendapatkan bantuan yang sangat spesifik untuk mempermudah pekerjaan Anda.
Trik yang paling sering diabaikan?
ClickUp Brain tidak terbatas pada satu model AI saja—Anda dapat beralih antara GPT, Claude, Gemini, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Fleksibilitas tersebut sangat berharga bagi para pemasar afiliasi:
- Penyempurnaan konten (GPT): Gunakan alat ini untuk menyusun draf blog kampanye panjang, studi kasus mitra, atau rangkaian email terperinci dengan nada yang profesional dan persuasif
- Ideasi cepat (Claude): Sangat cocok untuk brainstorming sudut pandang iklan, judul afiliasi, atau variasi baris subjek dalam hitungan detik
- Analisis ringkas (Gemini): Minta alat ini untuk mengolah data kinerja dari dasbor ClickUp atau aplikasi terhubung (seperti Google Analytics) dan mengubahnya menjadi poin-poin penting yang jelas dan mudah dibaca untuk rapat strategi Anda berikutnya
“Kotak alat multi-model” ini memungkinkan Anda memilih kecerdasan buatan yang tepat untuk tugas yang sedang dikerjakan—penceritaan kreatif, eksperimen cepat, atau ringkasan data—tanpa perlu meninggalkan ClickUp
💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain MAX, Super App AI kontekstual Anda, Anda tidak hanya mendapatkan teks AI generik—Anda mendapatkan asisten yang memahami seluruh ruang kerja Anda.
Bagi pemasar afiliasi yang menangani puluhan kampanye, ini berarti Anda dapat meminta Brain untuk melakukan hal-hal seperti “Ringkas tren kinerja dari kampanye-kampanye pada kuartal lalu” atau “Buat draf studi kasus menggunakan hasil dari dasbor Q3 kami dan umpan balik klien di Docs.”
Karena Brain MAX memahami konteks, alat ini mengambil detail yang tepat dari tugas, dokumen, dan dasbor Anda—di ClickUp + Aplikasi Terhubung—untuk menghasilkan konten yang akurat, rapi, dan siap dipublikasikan—sehingga menghemat waktu Anda yang biasanya dihabiskan untuk pekerjaan manual.
ClickUp juga menyediakan Direktori Agen AI untuk pemasaran, yang dilengkapi dengan agen-agen yang dirancang khusus untuk tugas-tugas tertentu seperti optimasi SEO, penjadwalan media sosial, pengiriman email bertahap, dan daur ulang konten.
Daripada mengatur prompt dari awal, Anda dapat mengaktifkan agen khusus dan memanfaatkannya untuk kampanye Anda berikutnya.
Tim beranggotakan 1–500+ orang yang ingin menyatukan dokumen, tugas, papan tulis, AI, dan tujuan mereka dalam satu alat
Tim lintas fungsi, startup jarak jauh, PMO perusahaan, agensi, dan tim produk
Fitur terbaik ClickUp
- ClickUp Brain (AI): Membuat tugas secara otomatis, melakukan brainstorming konten, menulis dokumen, dan merangkum rapat
- 15+ tampilan fleksibel: Daftar, Papan, Gantt, Garis Waktu, Kalender, dan Peta Pikiran
- Dokumen, Papan Tulis, & Obrolan: Ruang kolaboratif untuk konten dan komunikasi
- Template: Sistem siap pakai untuk CRM, sprint, operasional konten, OKR, dan lainnya
- Otomatisasi khusus dan logika bersyarat
- Sebuah otak AI terpusat yang kaya akan konteks, yang memahami kampanye, konten, dan alat Anda—semuanya dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu repot mengelola AI yang tersebar di berbagai tempat
Menggantikan berbagai alat dengan satu ruang kerjaSangat dapat disesuaikan dengan paket gratis yang luar biasaManajemen pemasaran dan proyek secara menyeluruh dalam satu tempat
Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru. Aplikasi seluler kurang powerful dibandingkan versi desktop.
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 8.900 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.800 ulasan)
Ya—ClickUp adalah solusi paling serbaguna bagi tim afiliasi yang ingin mengelola konten pemasaran, pelacakan tugas, dan otomatisasi AI dalam satu ruang kerja.
2. Anyword
Alat penulisan AI seperti ChatGPT memang bisa menghasilkan teks untuk Anda, tetapi teks tersebut kemungkinan besar tidak disesuaikan dengan tujuan pemasaran afiliasi atau pedoman merek Anda. Anyword mengatasi masalah ini. Cukup masukkan pedoman, saluran, dan tujuan Anda, lalu platform ini akan menggunakan analisis prediktif untuk memastikan teks Anda tepat sasaran. 🎯
Anyword memiliki model AI Custom Scoring yang menyesuaikan hasilnya berdasarkan cara Anda melatihnya. Alat ini juga menampilkan teks dengan performa terbaik, sehingga Anda cukup memilih favorit Anda di antara pilihan terbaik tersebut.
Pemasar dan tim yang berfokus pada konversi dari konten
Pemasar afiliasi, penulis konten, dan tim PPC
Fitur terbaik Anyword
- Skor Kinerja Prediktif untuk setiap variasi
- Pengendalian suara merek dan pembuatan konten berbasis persona
- Optimasi iklan dan email di berbagai platform
- Extension Peningkatan Kinerja untuk digunakan di ChatGPT, Canva, Notion, dll.
- Ide blog AI dan saran SEO
Dioptimalkan untuk teks iklan dan email yang efektifMesin penilaian kustom dan alat penyesuaian nada merekTerintegrasi dengan seluruh tumpukan MarTech
Tidak ideal untuk penulisan panjang atau teknis. Tidak dilengkapi dengan manajemen proyek atau alur kerja.
Harga Anyword
- Gratis: $0/bulan
- Paket Pemula: $49/bulan
- Berbasis Data: $99/bulan
- Bisnis: $499/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Anyword
- G2: 4,8/5 (lebih dari 1.100 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (lebih dari 380 ulasan)
Ya—Anyword sangat cocok untuk pemasar afiliasi yang ingin membuat dan mengoptimalkan konten yang efektif dalam menghasilkan konversi. Alat ini berfungsi dengan baik sebagai pelengkap alat manajemen proyek utama Anda
3. Frase
Frase adalah alat riset dan penulisan konten yang sangat berguna bagi afiliasi yang menerbitkan postingan blog berfokus pada SEO. Di mana Wrike menawarkan sedikit dukungan dalam hal strategi konten atau penulisan, Frase membantu Anda membuat kerangka, mengoptimalkan struktur, dan memeriksa kebenaran konten berdasarkan SERP real-time.
Ini sangat cocok untuk kreator yang mengandalkan lalu lintas organik dan ingin mengungguli pesaing dalam hal kualitas konten.
Pencipta konten solo, blogger afiliasi, dan tim SEO
Pemasar afiliasi yang menulis konten panjang dan panduan
Fitur terbaik Frase
- Membuat ringkasan konten dan kerangka kerja berdasarkan SERP
- Model topik untuk memandu perbaikan SEO on-page
- Integrasi Google Search Console untuk optimasi
- AI Writer untuk pengantar, FAQ, judul, dan ringkasan
- Perbandingan dengan pesaing untuk menyoroti topik yang terlewatkan
- Sangat cocok untuk pembuatan konten yang cepat dan sesuai dengan SEO
- Membantu meningkatkan performa postingan blog yang kurang optimal
- Antarmuka yang sederhana untuk pengguna non-teknis
- Fitur penyimpanan otomatis tidak dapat diandalkan tanpa cadangan manual
- Editor konten bisa terasa terbatas untuk halaman yang besar
Harga Frase
- Paket Dasar (Solo): $45/bulan
- Tim (Profesional): $115/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Frase
- G2: 4,9/5 (290+ ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (lebih dari 330 ulasan)
Ya—Frase adalah pilihan yang tepat bagi afiliasi yang berfokus pada konten dan ingin secara konsisten membuat postingan yang menduduki peringkat tinggi dengan lebih sedikit riset SEO manual.
4. Surfer SEO – Penilaian dan optimasi SEO secara real-time
Surfer SEO adalah platform andalan bagi pemasar afiliasi yang sedang membangun strategi konten yang berfokus pada mesin pencari. Berbeda dengan Wrike yang tidak memiliki fitur penilaian atau optimasi konten, Surfer menunjukkan secara tepat apa yang dibutuhkan konten Anda agar bisa mendapatkan peringkat yang baik.
Gunakan Surfer untuk membuat kerangka tulisan, menilai draf, menyempurnakan postingan yang sudah ada, dan menemukan celah SEO—semuanya dalam dasbor intuitif yang terintegrasi dengan alat AI dan platform CMS.
Agen dan pemasar yang mengembangkan konten SEO
Pemilik situs afiliasi, tim konten SEO, dan agensi
Fitur terbaik Surfer SEO
- Skor Konten berdasarkan data NLP dan SERP
- Ekstensi Chrome Keyword Surfer
- Saran tautan internal
- Integrasi AI dengan Jasper dan Google Docs
- Pembuat kerangka kerja bawaan dengan tolok ukur pesaing
Optimasi dan penilaian secara real-time, sangat cocok untuk pembaruan dan peningkatan konten, serta panduan struktur dan optimasi yang jelas
Membutuhkan kolaborasi dengan penulis (AI atau manusia)Harga meningkat dengan cepat sesuai tingkatan penggunaan
Harga Surfer SEO
Essential: $99/bulanScale: $219/bulanEnterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Surfer SEO
G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5
Ya—Surfer sangat cocok jika lalu lintas afiliasi Anda bergantung pada SEO. Ini bukan alat penulisan, tetapi secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan peringkat.
5. Sprout Social
Media sosial adalah salah satu alat AI gratis terbaik untuk pemasaran afiliasi. Ini adalah jalan pintas Anda menuju komisi—selama Anda membuat konten yang menarik.
Sprout Social adalah platform manajemen media sosial cerdas yang menyediakan analisis pemasaran, perdagangan sosial, pelacakan tautan, dan banyak lagi. AI Sprout juga menggunakan data historis selama 10 tahun untuk membuat dan mengoptimalkan konten.
Sangat cocok untuk
Tim berukuran menengah hingga besar dengan kampanye yang berfokus pada media sosial
Pemasar afiliasi yang menggunakan Twitter, Instagram, TikTok, atau LinkedIn
Fitur terbaik Sprout Social
- Bantuan penulisan AI dan analisis sentimen
- Kotak masuk terpadu di seluruh platform
- Penjadwalan posting, analitik, dan pelacakan kinerja
- Pemberitahuan tren topik populer
- Social CRM dan pemantauan influencer
- Laporan mendalam dan metrik kinerja posting
- Semua jaringan utama didukung
- Wawasan data historis hingga 10 tahun
- Mahal untuk pengguna individu
- Beberapa laporan memerlukan modul tambahan
Harga Sprout Social
- Standar: $249 per pengguna per bulan
- Profesional: $399 per pengguna per bulan
- Tingkat Lanjut: $499 per pengguna per bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Sprout Social
- G2: 4,4/5 (lebih dari 2.600 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 560 ulasan)
Ya—terutama untuk program afiliasi yang mengandalkan distribusi konten melalui platform media sosial. Alat ini paling cocok untuk tim yang memiliki anggaran dan strategi yang terarah.
6. LiveChat
Pemasaran afiliasi bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama jika Anda mempromosikan produk dengan harga tinggi. LiveChat menyediakan chatbot untuk membangun hubungan dengan pelanggan, menumbuhkan kepercayaan, dan (semoga) meningkatkan konversi. 🏆
Ini adalah platform layanan pelanggan yang menggabungkan email, SMS, situs web Anda, dan pesan media sosial dalam satu tempat. Jika audiens target Anda sering memiliki pertanyaan tentang produk yang Anda promosikan, gunakan AI Assist dari LiveChat untuk menyesuaikan nada percakapan dan menghindari kesalahan ketik dalam semua obrolan pelanggan.
Pemasar afiliasi yang mengelola halaman arahan atau situs rekomendasi produk
Afiliasi e-commerce, pengulas SaaS, dan pemasar yang berfokus pada konversi
Fitur terbaik LiveChat
- AI Assist: Memperluas, menulis ulang, dan memeriksa ejaan obrolan
- Ringkasan obrolan yang dihasilkan secara otomatis setelah setiap sesi
- Kotak masuk omnichannel (email, media sosial, situs web)
- Terintegrasi dengan CRM dan platform pembayaran
- Mendukung agen langsung dengan saran sumber daya
- Meningkatkan kepercayaan dan konversi
- Mudah diintegrasikan dan disesuaikan
- Mendukung perwakilan manusia dan cadangan AI
- Hasilnya akan terbatas jika Anda hanya mengandalkan pemasaran asinkron
- Laporan bug dan keterlambatan dukungan sesekali
Harga LiveChat
- Paket Pemula: $24 per agen per bulan
- Tim: $49 per agen per bulan
- Bisnis: $69 per agen per bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan LiveChat
- G2: 4,5/5 (740+ ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.600 ulasan)
Ya—terutama bagi afiliasi di niche yang mengandalkan interaksi manusia. Ini bukan alat pemasaran yang serba guna, tetapi dapat meningkatkan keterlibatan di halaman produk bernilai tinggi.
7. AdCreative
Iklan memang mahal, tetapi ini adalah cara terbaik untuk menghasilkan prospek afiliasi dengan cepat. AdCreative tidak hanya membuat teks untuk kampanye iklan, tetapi juga akan membuat visual iklan dengan kekuatan kecerdasan buatan. Jika desainer grafis Anda tidak punya waktu untuk menyesuaikan grafis, alat pemasaran AI ini adalah tambahan yang sangat baik untuk MarTech stack Anda. ✨
Pemasar afiliasi yang menjalankan iklan berbayar dalam skala besar
Pemasar kinerja dan tim kecil yang membutuhkan materi iklan yang cepat
Fitur terbaik AdCreative
- Visual iklan dan postingan media sosial yang dihasilkan oleh AI
- Penilaian real-time terhadap materi iklan
- Integrasi dengan Meta Ads, Google Ads, Canva, dan Zapier
- Perpustakaan templat dengan tingkat konversi tinggi
- Perbandingan iklan pesaing
Mempermudah proses produksi kontenBeragam format siap eksporWawasan kompetitor yang bermanfaat
Visual bisa terasa seperti template jika tidak disesuaikan. Bukan platform pemasaran yang lengkap—hanya berfokus pada iklan.
Harga AdCreative
- Paket Pemula: $39/bulan
- Profesional: $249/bulan
- Paket Ultimate: $599/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan AdCreative
- G2: 4,3/5 (lebih dari 510 ulasan)
- Capterra: 4,1/5 (lebih dari 120 ulasan)
Ya—untuk afiliasi yang perlu meningkatkan lalu lintas berbayar tanpa perlu mempekerjakan seorang desainer. Gunakan alat ini bersama manajer kampanye seperti ClickUp untuk pelacakan yang lebih baik.
8. GetResponse
Ingin mendapatkan lebih banyak respons email? GetResponse membantu Anda mencapai tujuan proyek pemasaran Anda dan bahkan melampauinya. Awalnya, GetResponse adalah platform pemasaran email, tetapi kini platform ini juga dapat membuat situs web, halaman arahan, kampanye SMS, iklan berbayar, dan bahkan saluran konversi.
Gunakan AI Email Generator untuk membuat pesan dan baris subjek yang dioptimalkan hanya dengan beberapa klik. Platform ini bahkan dilengkapi dengan rekomendasi produk berbasis AI, yang sangat cocok untuk e-commerce.
Pencipta konten individu dan usaha kecil yang menggunakan pemasaran email
Pemasar afiliasi yang menjual melalui email, webinar, dan halaman arahan
Fitur terbaik GetResponse
- Generator Email AI untuk baris subjek dan isi email
- Pembuat otomatisasi seret dan lepas untuk saluran pemasaran
- Pembuat halaman arahan dan situs web tanpa kode
- Obrolan web langsung dan integrasi SMS
- Rekomendasi produk untuk e-commerce
Paket pemasaran lengkap dalam satu alatTingkat pengiriman email yang sangat baikCocok untuk membangun saluran pemasaran yang berfokus pada afiliasi
Akurasi data bisa tidak konsisten. Beberapa pengguna menginginkan integrasi pihak ketiga yang lebih mendalam
Harga GetResponse
- Gratis
- Paket Pemula: mulai dari $19/bulan
- Marketer: mulai dari $59/bulan
- Pembuat: mulai dari $69/bulan
- Enterprise (MAX): Harga khusus
Peringkat dan ulasan GetResponse
- G2: 4,2/5 (lebih dari 620 ulasan)
- Capterra: 4,2/5 (470+ ulasan)
Ya—terutama jika email memainkan peran penting dalam strategi afiliasi Anda. Meskipun tidak ideal untuk kolaborasi tim, bagi kreator individu, ini adalah salah satu alat yang paling lengkap.
9. Jasper
Jasper AI adalah alat AI yang populer untuk pemasaran afiliasi karena sangat cocok untuk berbagai keperluan. Gunakan alat ini untuk membuat konten pemasaran digital, naskah presentasi, dan lainnya—dengan gaya penulisan yang paling sesuai dengan identitas merek Anda.
Alat pemasaran AI dari Jasper adalah fitur unggulan dari perangkat lunak ini. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai aset untuk kampanye pemasaran afiliasi, terutama dalam proses pembuatan konten. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan brief, dan perangkat lunak ini akan mengurus sisanya. ✍️
Tim pemasaran yang memproduksi konten dalam skala besar
Pembuat konten afiliasi, penulis naskah, dan pemasar pertumbuhan
Fitur terbaik Jasper
- Perpustakaan Suara Merek untuk konsistensi nada
- Jasper Chat untuk penulisan percakapan
- Terintegrasi dengan Surfer SEO, Webflow, Zapier, dan lainnya
- Perpustakaan template untuk puluhan jenis konten
- Kolaborasi real-time dan sistem komentar
- Mudah untuk mengembangkan konten panjang
- Cocok untuk tim yang memiliki alur kerja persetujuan
- Cocok untuk kebutuhan penulisan yang spesifik sesuai merek
- Pengulangan sesekali dalam hasil
- Deteksi nada suara masih terus berkembang
Harga Jasper
- Pro: $69 per pengguna per bulan
- Bisnis: Penetapan harga khusus
Peringkat dan ulasan Jasper
- G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)
Ya—bagi tim afiliasi yang membuat banyak konten tertulis, Jasper adalah alat yang menghemat waktu dan sangat cocok dipadukan dengan alat SEO dan kampanye.
10. Gumloop – Otomatisasi cerdas yang dirancang khusus untuk alur kerja pemasaran
Otomatisasi Wrike memang kuat, tetapi tidak didukung AI secara native. Gumloop mengambil pendekatan modern dengan membangun otomatisasi mirip Zapier menggunakan AI untuk menghubungkan alat dan memicu alur kerja di seluruh tumpukan alat Anda. Ini adalah terobosan bagi pemasar afiliasi yang ingin menghemat waktu dan membangun sistem.
Gunakan alat ini untuk mengotomatiskan pelacakan prospek, pengiriman email, pembaruan tautan, dan penjadwalan kampanye—semuanya dengan lebih sedikit pekerjaan manual.
Sangat cocok untuk
Memberdayakan pengguna tingkat lanjut dan pemasar dengan alur kerja yang dapat diulang
Siapa yang paling cocok untuk ini
Pemasar afiliasi yang mengotomatiskan pengelolaan tautan, penerbitan, atau analisis
Fitur terbaik Gumloop
- Pembuat alur kerja berbasis AI
- Mendukung ratusan integrasi aplikasi
- Template untuk alur kerja pemasaran afiliasi dan e-commerce
- Kompatibel dengan ClickUp, Shopify, Webflow, dan Airtable
- Pemicu otomatis berdasarkan aktivitas kampanye, waktu, atau peristiwa pengguna
Kelebihan
Otomatisasi khusus tanpa perlu codingMempercepat proses penerbitan dan pelacakanFleksibel untuk berbagai kebutuhan
Kekurangan
Masih merupakan platform yang relatif baru dengan sedikit tutorial. Beberapa integrasi masih dalam tahap beta.
Harga Gumloop
FreeStarter: $97/bulanPro: $297/bulanEnterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Gumloop
Termasuk dalam berbagai daftar alat otomatisasi AI tahun 2025Mendapat ulasan positif di komunitas pertumbuhan
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—jika Anda mengelola banyak alat dan ingin mengurangi pekerjaan rutin, Gumloop adalah mesin otomatisasi inovatif yang cocok untuk ekosistem pemasaran afiliasi modern.
Rekomendasi Khusus
#1: Systeme.io – Pembuat funnel all-in-one untuk tim yang ramping
Systeme.io adalah alat yang ramah anggaran yang dirancang untuk kreator, wirausahawan tunggal, dan tim afiliasi kecil. Alat ini menggabungkan halaman arahan, pemasaran email, saluran penjualan, hosting kursus, dan bahkan pengelola program afiliasi gratis—semuanya dalam satu dasbor. Alat ini memang tidak sekuat ClickUp untuk alur kerja proyek atau GetResponse untuk email, tetapi jika Anda baru memulai atau ingin menyederhanakan tumpukan alat Anda, Systeme.io adalah titik awal yang tepat.
Mengapa alat ini menonjol:
- Paket gratis mencakup funnel, email, dan situs satu kursus
- Pelacakan program afiliasi dan pembayaran yang terintegrasi
- Pembuat funnel dan halaman dengan fitur seret dan lepas
- Tidak memerlukan hosting eksternal atau plugin
Cocok untuk: Pemasar afiliasi pemula, pendidik online, atau pekerja sampingan yang menginginkan platform tanpa kode dan berbiaya rendah.
#2: Notion AI – Pembuatan draf konten dan manajemen pengetahuan yang ringan
Notion AI menambahkan kemampuan penulisan yang kuat ke dalam alat dokumentasi dan perencanaan yang sudah fleksibel. Meskipun tidak memiliki fitur otomatisasi seperti ClickUp atau kontrol nada yang mendalam seperti Jasper, Notion AI sangat bagus untuk menghasilkan ide dengan cepat, membuat kerangka konten, atau menyimpan hasil riset. Anda bahkan dapat membuat tabel pelacakan afiliasi khusus dan menggunakan AI untuk merangkum catatan, melakukan brainstorming skrip, atau menyusun ulang konten.
Mengapa alat ini menonjol:
- Fitur penulisan AI yang terintegrasi dalam ruang kerja yang kuat dan minimalis
- Sangat cocok untuk menyusun konten blog afiliasi atau membuat catatan
- Template untuk SOP, ringkasan produk, dan perencanaan peluncuran
- Mudah untuk berkolaborasi dengan pengaturan izin dan berbagi yang sederhana
Cocok untuk: Kreator, wirausahawan tunggal, dan pemasar yang membutuhkan AI dan dokumentasi dalam satu platform.
#3: Pictory – Alat video AI untuk mengubah postingan blog menjadi konten video
Pictory mengubah konten tertulis menjadi video pendek menggunakan AI. Ini adalah alternatif yang kuat untuk Lumen5 bagi afiliasi yang ingin menambahkan video ke halaman arahan, TikTok, YouTube Shorts, atau Instagram tanpa perlu merekam video. Cukup tempelkan URL blog atau teks Anda, dan Pictory akan membuat naskah video yang dapat diedit, durasi adegan, dan visual stok.
Mengapa alat ini menonjol:
- Mengubah postingan blog atau konten panjang menjadi video
- Merangkum konten secara otomatis dan memilih visual
- Termasuk narasi suara dan teks terjemahan berbasis AI
- Sangat cocok untuk mengubah postingan blog terpopuler menjadi reel yang mendatangkan lalu lintas
Cocok untuk: Blogger afiliasi dan influencer yang ingin mengubah konten menjadi video tetapi tidak memiliki keterampilan pengeditan atau waktu di studio.
Dapatkan Asisten Penulisan AI yang Bisa Melakukan Segalanya
Pemasaran afiliasi tidak perlu memakan waktu berjam-jam dengan upaya manual. Dengan alat AI seperti ClickUp, kini lebih mudah dari sebelumnya untuk menyatukan tim pemasaran Anda, menghemat waktu, dan meningkatkan tingkat konversi di seluruh kampanye iklan Anda. 🙌
Manfaatkan kekuatan ClickUp Automations, AI, templat, dan fitur lainnya dalam program afiliasi Anda berikutnya: Buat ClickUp Workspace Anda sekarang secara gratis.