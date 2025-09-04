10 Alat AI untuk Pemasaran Afiliasi pada Tahun 2026 (Gratis & Berbayar)

Sebagai pemasar afiliasi, Anda mempromosikan layanan atau produk orang lain sebagai imbalan atas komisi. Ini adalah skema yang sangat menguntungkan yang memungkinkan Anda fokus sepenuhnya pada strategi pemasaran, bukan pada inovasi produk atau dukungan pelanggan.

Dan jika Anda memanfaatkannya dengan baik, Anda akan mendapatkan imbalan rujukan yang besar dengan menghubungkan pembeli yang tertarik ke program afiliasi Anda. 💰

Kekurangannya adalah Anda perlu membuat banyak konten untuk menjalankan pemasaran afiliasi dengan benar—dan itu memakan waktu. Mulai dari kampanye email dan media sosial hingga halaman arahan, Anda membutuhkan setiap keunggulan yang bisa Anda dapatkan untuk meningkatkan keterlibatan, konversi, dan komisi.

Jadi, mengapa tidak mencoba alat AI untuk pemasaran afiliasi? Alat-alat ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat konten, menganalisis data, menyegmentasikan audiens, dan menangani tugas-tugas lain yang memakan waktu hanya dengan satu klik mouse. 🖱️

Namun, tidak semua alat berbasis AI layak untuk Anda gunakan. Dalam panduan ini, kami akan membahas berbagai fitur utama dari alat AI terbaik untuk pemasaran afiliasi, membantu Anda menemukan pilihan yang tepat, dan menunjukkan 10 contoh untuk membantu meningkatkan kampanye pemasaran afiliasi Anda.

Apa Itu Alat AI untuk Pemasaran Afiliasi?

Alat pemasaran AI ini mengintegrasikan algoritma pembelajaran mesin dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mengotomatiskan tugas-tugas rumit hanya dengan beberapa klik. Alih-alih menggunakan otomatisasi berbasis pemicu, alat ini belajar seiring berjalannya waktu, menangani tugas-tugas yang lebih kompleks untuk tim Anda saat Anda memasukkan data ke dalamnya. 💡

Otomatisasi alur kerja tingkat lanjut hanyalah salah satu dari banyak cara di mana AI mengubah pemasaran afiliasi. Selain mempermudah upaya pemasaran Anda, pemasar afiliasi kini secara khusus menggunakan alat AI untuk:

Analisis rujukan: Alat AI menganalisis data untuk melihat sumber rujukan mana yang lebih mungkin menghasilkan konversi, sehingga Anda hanya fokus pada prospek yang menjanjikan

Kampanye iklan : Butuh konversi dari Iklan Facebook? Alat AI untuk pemasaran afiliasi mengoptimalkan iklan Anda secara real-time sesuai dengan preferensi audiens target Anda

Halaman arahan : AI menganalisis perilaku pengguna dan menyarankan perubahan pada halaman arahan untuk meningkatkan konversi

Deskripsi produk e-commerce: AI sangat cocok untuk menulis deskripsi produk yang menarik dan bebas dari kesalahan ketik

Bisnis afiliasi Anda tidak punya waktu untuk disia-siakan. Manfaatkan alat AI untuk pemasaran afiliasi guna mengoptimalkan alur kerja Anda, mempersonalisasi (dan mempercepat) pembuatan konten, serta mengembangkan kampanye Anda tanpa perlu repot. 🏋️

Anda mungkin memerlukan berbagai alat AI yang berbeda untuk menjalankan strategi pemasaran afiliasi yang sukses, namun demikian, kami menyarankan untuk mencari alat AI yang memiliki fitur-fitur berikut:

Optimasi Mesin Pencari (SEO): Mesin pencari adalah sumber penghasilan utama bagi seorang afiliasi. Carilah alat yang dapat menangani riset kata kunci, pembuatan konten, dan optimasi untuk strategi tautan internal yang cerdas

Platform yang ramah pengguna: Semakin mudah digunakan, semakin cepat Anda akan melihat manfaat dari alat pemasaran afiliasi berbasis AI Anda

Template : Memang, AI dapat membantu banyak pekerjaan Anda, tetapi template akan menghemat waktu Anda lebih banyak lagi. Carilah alat yang dilengkapi dengan berbagai template agar pembuatan konten semudah sekali klik

Alat penulisan AI: Konten adalah raja dalam pemasaran afiliasi. Carilah alat yang dilengkapi fitur pembuatan konten untuk postingan media sosial, naskah video, pemasaran email, dan lainnya. Alat pendeteksi plagiarisme juga sangat berguna

Kombinasi alat AI berbayar dan gratis untuk pemasaran afiliasi akan memperkuat upaya pemasaran afiliasi Anda. Jika sudah waktunya bagi Anda untuk meningkatkan konversi dan penjualan e-commerce, berikut adalah 10 alat AI terbaik untuk tugas tersebut.

Gunakan ClickUp untuk menyesuaikan tampilan Anda guna memvisualisasikan dan merencanakan materi pemasaran seperti konten dan media di seluruh organisasi Anda

Apakah tumpukan teknologi pemasaran Anda terlihat cukup rumit? Meminta tim Anda untuk berpindah-pindah antara banyak platform yang berbeda adalah resep untuk pemborosan waktu dan hasil yang buruk—terutama untuk bisnis pemasaran afiliasi yang bergerak cepat.

Kenalkan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang juga berfungsi sebagai alat manajemen proyek favorit semua orang. Aplikasi ini menggabungkan Whiteboards, Docs, Tasks, Calendars, Goals, dan alat AI dalam satu platform.

Tim pemasaran mengandalkan ClickUp untuk berkolaborasi di Whiteboards, memeriksa konten di Docs, dan memvisualisasikan kemajuan mereka di dasbor kustom. ClickUp bahkan menawarkan AI kerja paling kuat dan kontekstual di dunia untuk pemasaran afiliasi.

Fitur AI ClickUp memudahkan tim pemasaran untuk dengan cepat membuat dokumen penting seperti studi kasus

Gunakan ClickUp Brain, AI bawaan, kontekstual, dan canggih dari ClickUp, di mana saja di platform ini untuk menghasilkan:

Ide kampanye

Ringkasan konten

Blog

Studi kasus

Email, dan masih banyak lagi

ClickUp AI memungkinkan tim penjualan untuk lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan cara memeriksa, mempersingkat, atau menyusun draf teks email

Anda bahkan dapat meminta AI ini untuk merangkum konten atau memeriksa kampanye email Anda dari kesalahan ketik. AI ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pemasar sehingga Anda mendapatkan bantuan yang sangat spesifik untuk mempermudah pekerjaan Anda.

Trik yang paling sering diabaikan?

ClickUp Brain tidak terbatas pada satu model AI saja—Anda dapat beralih antara GPT, Claude, Gemini, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Fleksibilitas tersebut sangat berharga bagi para pemasar afiliasi:

Penyempurnaan konten (GPT) : Gunakan alat ini untuk menyusun draf blog kampanye panjang, studi kasus mitra, atau rangkaian email terperinci dengan nada yang profesional dan persuasif

Ideasi cepat (Claude) : Sangat cocok untuk brainstorming sudut pandang iklan, judul afiliasi, atau variasi baris subjek dalam hitungan detik

Analisis ringkas (Gemini): Minta alat ini untuk mengolah data kinerja dari dasbor ClickUp atau aplikasi terhubung (seperti Google Analytics) dan mengubahnya menjadi poin-poin penting yang jelas dan mudah dibaca untuk rapat strategi Anda berikutnya

“Kotak alat multi-model” ini memungkinkan Anda memilih kecerdasan buatan yang tepat untuk tugas yang sedang dikerjakan—penceritaan kreatif, eksperimen cepat, atau ringkasan data—tanpa perlu meninggalkan ClickUp

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain MAX, Super App AI kontekstual Anda, Anda tidak hanya mendapatkan teks AI generik—Anda mendapatkan asisten yang memahami seluruh ruang kerja Anda. Bagi pemasar afiliasi yang menangani puluhan kampanye, ini berarti Anda dapat meminta Brain untuk melakukan hal-hal seperti “Ringkas tren kinerja dari kampanye-kampanye pada kuartal lalu” atau “Buat draf studi kasus menggunakan hasil dari dasbor Q3 kami dan umpan balik klien di Docs.” Karena Brain MAX memahami konteks, alat ini mengambil detail yang tepat dari tugas, dokumen, dan dasbor Anda—di ClickUp + Aplikasi Terhubung—untuk menghasilkan konten yang akurat, rapi, dan siap dipublikasikan—sehingga menghemat waktu Anda yang biasanya dihabiskan untuk pekerjaan manual. ClickUp juga menyediakan Direktori Agen AI untuk pemasaran, yang dilengkapi dengan agen-agen yang dirancang khusus untuk tugas-tugas tertentu seperti optimasi SEO, penjadwalan media sosial, pengiriman email bertahap, dan daur ulang konten. Daripada mengatur prompt dari awal, Anda dapat mengaktifkan agen khusus dan memanfaatkannya untuk kampanye Anda berikutnya.

Tim beranggotakan 1–500+ orang yang ingin menyatukan dokumen, tugas, papan tulis, AI, dan tujuan mereka dalam satu alat

Tim lintas fungsi, startup jarak jauh, PMO perusahaan, agensi, dan tim produk

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Brain (AI): Membuat tugas secara otomatis, melakukan brainstorming konten, menulis dokumen, dan merangkum rapat

15+ tampilan fleksibel: Daftar, Papan, Gantt, Garis Waktu, Kalender, dan Peta Pikiran

Dokumen, Papan Tulis, & Obrolan: Ruang kolaboratif untuk konten dan komunikasi

Template: Sistem siap pakai untuk CRM, sprint, operasional konten, OKR, dan lainnya

Otomatisasi khusus dan logika bersyarat

Sebuah otak AI terpusat yang kaya akan konteks, yang memahami kampanye, konten, dan alat Anda—semuanya dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu repot mengelola AI yang tersebar di berbagai tempat

Menggantikan berbagai alat dengan satu ruang kerjaSangat dapat disesuaikan dengan paket gratis yang luar biasaManajemen pemasaran dan proyek secara menyeluruh dalam satu tempat

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru. Aplikasi seluler kurang powerful dibandingkan versi desktop.

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.900 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

Ya—ClickUp adalah solusi paling serbaguna bagi tim afiliasi yang ingin mengelola konten pemasaran, pelacakan tugas, dan otomatisasi AI dalam satu ruang kerja.

2. Anyword

Alat penulisan AI seperti ChatGPT memang bisa menghasilkan teks untuk Anda, tetapi teks tersebut kemungkinan besar tidak disesuaikan dengan tujuan pemasaran afiliasi atau pedoman merek Anda. Anyword mengatasi masalah ini. Cukup masukkan pedoman, saluran, dan tujuan Anda, lalu platform ini akan menggunakan analisis prediktif untuk memastikan teks Anda tepat sasaran. 🎯

Anyword memiliki model AI Custom Scoring yang menyesuaikan hasilnya berdasarkan cara Anda melatihnya. Alat ini juga menampilkan teks dengan performa terbaik, sehingga Anda cukup memilih favorit Anda di antara pilihan terbaik tersebut.

Pemasar dan tim yang berfokus pada konversi dari konten

Pemasar afiliasi, penulis konten, dan tim PPC

Fitur terbaik Anyword

Skor Kinerja Prediktif untuk setiap variasi

Pengendalian suara merek dan pembuatan konten berbasis persona

Optimasi iklan dan email di berbagai platform

Extension Peningkatan Kinerja untuk digunakan di ChatGPT, Canva, Notion, dll.

Ide blog AI dan saran SEO

Dioptimalkan untuk teks iklan dan email yang efektifMesin penilaian kustom dan alat penyesuaian nada merekTerintegrasi dengan seluruh tumpukan MarTech

Tidak ideal untuk penulisan panjang atau teknis. Tidak dilengkapi dengan manajemen proyek atau alur kerja.

Harga Anyword

Gratis: $0/bulan

Paket Pemula: $49/bulan

Berbasis Data: $99/bulan

Bisnis: $499/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Anyword

G2: 4,8/5 (lebih dari 1.100 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 380 ulasan)

Ya—Anyword sangat cocok untuk pemasar afiliasi yang ingin membuat dan mengoptimalkan konten yang efektif dalam menghasilkan konversi. Alat ini berfungsi dengan baik sebagai pelengkap alat manajemen proyek utama Anda

3. Frase

Frase adalah alat riset dan penulisan konten yang sangat berguna bagi afiliasi yang menerbitkan postingan blog berfokus pada SEO. Di mana Wrike menawarkan sedikit dukungan dalam hal strategi konten atau penulisan, Frase membantu Anda membuat kerangka, mengoptimalkan struktur, dan memeriksa kebenaran konten berdasarkan SERP real-time.

Ini sangat cocok untuk kreator yang mengandalkan lalu lintas organik dan ingin mengungguli pesaing dalam hal kualitas konten.

Pencipta konten solo, blogger afiliasi, dan tim SEO

Pemasar afiliasi yang menulis konten panjang dan panduan

Fitur terbaik Frase

Membuat ringkasan konten dan kerangka kerja berdasarkan SERP

Model topik untuk memandu perbaikan SEO on-page

Integrasi Google Search Console untuk optimasi

AI Writer untuk pengantar, FAQ, judul, dan ringkasan

Perbandingan dengan pesaing untuk menyoroti topik yang terlewatkan

Sangat cocok untuk pembuatan konten yang cepat dan sesuai dengan SEO

Membantu meningkatkan performa postingan blog yang kurang optimal

Antarmuka yang sederhana untuk pengguna non-teknis

Fitur penyimpanan otomatis tidak dapat diandalkan tanpa cadangan manual

Editor konten bisa terasa terbatas untuk halaman yang besar

Harga Frase

Paket Dasar (Solo): $45/bulan

Tim (Profesional): $115/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Frase

G2: 4,9/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 330 ulasan)

Ya—Frase adalah pilihan yang tepat bagi afiliasi yang berfokus pada konten dan ingin secara konsisten membuat postingan yang menduduki peringkat tinggi dengan lebih sedikit riset SEO manual.

4. Surfer SEO – Penilaian dan optimasi SEO secara real-time

Surfer SEO adalah platform andalan bagi pemasar afiliasi yang sedang membangun strategi konten yang berfokus pada mesin pencari. Berbeda dengan Wrike yang tidak memiliki fitur penilaian atau optimasi konten, Surfer menunjukkan secara tepat apa yang dibutuhkan konten Anda agar bisa mendapatkan peringkat yang baik.

Gunakan Surfer untuk membuat kerangka tulisan, menilai draf, menyempurnakan postingan yang sudah ada, dan menemukan celah SEO—semuanya dalam dasbor intuitif yang terintegrasi dengan alat AI dan platform CMS.

Agen dan pemasar yang mengembangkan konten SEO

Pemilik situs afiliasi, tim konten SEO, dan agensi

Fitur terbaik Surfer SEO

Skor Konten berdasarkan data NLP dan SERP

Ekstensi Chrome Keyword Surfer

Saran tautan internal

Integrasi AI dengan Jasper dan Google Docs

Pembuat kerangka kerja bawaan dengan tolok ukur pesaing

Optimasi dan penilaian secara real-time, sangat cocok untuk pembaruan dan peningkatan konten, serta panduan struktur dan optimasi yang jelas

Membutuhkan kolaborasi dengan penulis (AI atau manusia)Harga meningkat dengan cepat sesuai tingkatan penggunaan

Harga Surfer SEO

Essential: $99/bulanScale: $219/bulanEnterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Surfer SEO

G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5

Ya—Surfer sangat cocok jika lalu lintas afiliasi Anda bergantung pada SEO. Ini bukan alat penulisan, tetapi secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan peringkat.

5. Sprout Social

Media sosial adalah salah satu alat AI gratis terbaik untuk pemasaran afiliasi. Ini adalah jalan pintas Anda menuju komisi—selama Anda membuat konten yang menarik.

Sprout Social adalah platform manajemen media sosial cerdas yang menyediakan analisis pemasaran, perdagangan sosial, pelacakan tautan, dan banyak lagi. AI Sprout juga menggunakan data historis selama 10 tahun untuk membuat dan mengoptimalkan konten.

Sangat cocok untuk

Tim berukuran menengah hingga besar dengan kampanye yang berfokus pada media sosial

Pemasar afiliasi yang menggunakan Twitter, Instagram, TikTok, atau LinkedIn

Fitur terbaik Sprout Social

Bantuan penulisan AI dan analisis sentimen

Kotak masuk terpadu di seluruh platform

Penjadwalan posting, analitik, dan pelacakan kinerja

Pemberitahuan tren topik populer

Social CRM dan pemantauan influencer

Laporan mendalam dan metrik kinerja posting

Semua jaringan utama didukung

Wawasan data historis hingga 10 tahun

Mahal untuk pengguna individu

Beberapa laporan memerlukan modul tambahan

Harga Sprout Social

Standar: $249 per pengguna per bulan

Profesional: $399 per pengguna per bulan

Tingkat Lanjut: $499 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sprout Social

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 560 ulasan)

Ya—terutama untuk program afiliasi yang mengandalkan distribusi konten melalui platform media sosial. Alat ini paling cocok untuk tim yang memiliki anggaran dan strategi yang terarah.

6. LiveChat

Pemasaran afiliasi bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama jika Anda mempromosikan produk dengan harga tinggi. LiveChat menyediakan chatbot untuk membangun hubungan dengan pelanggan, menumbuhkan kepercayaan, dan (semoga) meningkatkan konversi. 🏆

Ini adalah platform layanan pelanggan yang menggabungkan email, SMS, situs web Anda, dan pesan media sosial dalam satu tempat. Jika audiens target Anda sering memiliki pertanyaan tentang produk yang Anda promosikan, gunakan AI Assist dari LiveChat untuk menyesuaikan nada percakapan dan menghindari kesalahan ketik dalam semua obrolan pelanggan.

Pemasar afiliasi yang mengelola halaman arahan atau situs rekomendasi produk

Afiliasi e-commerce, pengulas SaaS, dan pemasar yang berfokus pada konversi

Fitur terbaik LiveChat

AI Assist: Memperluas, menulis ulang, dan memeriksa ejaan obrolan

Ringkasan obrolan yang dihasilkan secara otomatis setelah setiap sesi

Kotak masuk omnichannel (email, media sosial, situs web)

Terintegrasi dengan CRM dan platform pembayaran

Mendukung agen langsung dengan saran sumber daya

Meningkatkan kepercayaan dan konversi

Mudah diintegrasikan dan disesuaikan

Mendukung perwakilan manusia dan cadangan AI

Hasilnya akan terbatas jika Anda hanya mengandalkan pemasaran asinkron

Laporan bug dan keterlambatan dukungan sesekali

Harga LiveChat

Paket Pemula: $24 per agen per bulan

Tim: $49 per agen per bulan

Bisnis: $69 per agen per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan LiveChat

G2: 4,5/5 (740+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

Ya—terutama bagi afiliasi di niche yang mengandalkan interaksi manusia. Ini bukan alat pemasaran yang serba guna, tetapi dapat meningkatkan keterlibatan di halaman produk bernilai tinggi.

7. AdCreative

Iklan memang mahal, tetapi ini adalah cara terbaik untuk menghasilkan prospek afiliasi dengan cepat. AdCreative tidak hanya membuat teks untuk kampanye iklan, tetapi juga akan membuat visual iklan dengan kekuatan kecerdasan buatan. Jika desainer grafis Anda tidak punya waktu untuk menyesuaikan grafis, alat pemasaran AI ini adalah tambahan yang sangat baik untuk MarTech stack Anda. ✨

Pemasar afiliasi yang menjalankan iklan berbayar dalam skala besar

Pemasar kinerja dan tim kecil yang membutuhkan materi iklan yang cepat

Fitur terbaik AdCreative

Visual iklan dan postingan media sosial yang dihasilkan oleh AI

Penilaian real-time terhadap materi iklan

Integrasi dengan Meta Ads, Google Ads, Canva, dan Zapier

Perpustakaan templat dengan tingkat konversi tinggi

Perbandingan iklan pesaing

Mempermudah proses produksi kontenBeragam format siap eksporWawasan kompetitor yang bermanfaat

Visual bisa terasa seperti template jika tidak disesuaikan. Bukan platform pemasaran yang lengkap—hanya berfokus pada iklan.

Harga AdCreative

Paket Pemula: $39/bulan

Profesional: $249/bulan

Paket Ultimate: $599/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan AdCreative

G2: 4,3/5 (lebih dari 510 ulasan)

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 120 ulasan)

Ya—untuk afiliasi yang perlu meningkatkan lalu lintas berbayar tanpa perlu mempekerjakan seorang desainer. Gunakan alat ini bersama manajer kampanye seperti ClickUp untuk pelacakan yang lebih baik.

8. GetResponse

Ingin mendapatkan lebih banyak respons email? GetResponse membantu Anda mencapai tujuan proyek pemasaran Anda dan bahkan melampauinya. Awalnya, GetResponse adalah platform pemasaran email, tetapi kini platform ini juga dapat membuat situs web, halaman arahan, kampanye SMS, iklan berbayar, dan bahkan saluran konversi.

Gunakan AI Email Generator untuk membuat pesan dan baris subjek yang dioptimalkan hanya dengan beberapa klik. Platform ini bahkan dilengkapi dengan rekomendasi produk berbasis AI, yang sangat cocok untuk e-commerce.

Pencipta konten individu dan usaha kecil yang menggunakan pemasaran email

Pemasar afiliasi yang menjual melalui email, webinar, dan halaman arahan

Fitur terbaik GetResponse

Generator Email AI untuk baris subjek dan isi email

Pembuat otomatisasi seret dan lepas untuk saluran pemasaran

Pembuat halaman arahan dan situs web tanpa kode

Obrolan web langsung dan integrasi SMS

Rekomendasi produk untuk e-commerce

Paket pemasaran lengkap dalam satu alatTingkat pengiriman email yang sangat baikCocok untuk membangun saluran pemasaran yang berfokus pada afiliasi

Akurasi data bisa tidak konsisten. Beberapa pengguna menginginkan integrasi pihak ketiga yang lebih mendalam

Harga GetResponse

Gratis

Paket Pemula: mulai dari $19/bulan

Marketer: mulai dari $59/bulan

Pembuat: mulai dari $69/bulan

Enterprise (MAX): Harga khusus

Peringkat dan ulasan GetResponse

G2: 4,2/5 (lebih dari 620 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (470+ ulasan)

Ya—terutama jika email memainkan peran penting dalam strategi afiliasi Anda. Meskipun tidak ideal untuk kolaborasi tim, bagi kreator individu, ini adalah salah satu alat yang paling lengkap.

9. Jasper

Jasper AI adalah alat AI yang populer untuk pemasaran afiliasi karena sangat cocok untuk berbagai keperluan. Gunakan alat ini untuk membuat konten pemasaran digital, naskah presentasi, dan lainnya—dengan gaya penulisan yang paling sesuai dengan identitas merek Anda.

Alat pemasaran AI dari Jasper adalah fitur unggulan dari perangkat lunak ini. Perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai aset untuk kampanye pemasaran afiliasi, terutama dalam proses pembuatan konten. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan brief, dan perangkat lunak ini akan mengurus sisanya. ✍️

Tim pemasaran yang memproduksi konten dalam skala besar

Pembuat konten afiliasi, penulis naskah, dan pemasar pertumbuhan

Fitur terbaik Jasper

Perpustakaan Suara Merek untuk konsistensi nada

Jasper Chat untuk penulisan percakapan

Terintegrasi dengan Surfer SEO, Webflow, Zapier, dan lainnya

Perpustakaan template untuk puluhan jenis konten

Kolaborasi real-time dan sistem komentar

Mudah untuk mengembangkan konten panjang

Cocok untuk tim yang memiliki alur kerja persetujuan

Cocok untuk kebutuhan penulisan yang spesifik sesuai merek

Pengulangan sesekali dalam hasil

Deteksi nada suara masih terus berkembang

Harga Jasper

Pro: $69 per pengguna per bulan

Bisnis: Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Jasper

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Ya—bagi tim afiliasi yang membuat banyak konten tertulis, Jasper adalah alat yang menghemat waktu dan sangat cocok dipadukan dengan alat SEO dan kampanye.

10. Gumloop – Otomatisasi cerdas yang dirancang khusus untuk alur kerja pemasaran

Otomatisasi Wrike memang kuat, tetapi tidak didukung AI secara native. Gumloop mengambil pendekatan modern dengan membangun otomatisasi mirip Zapier menggunakan AI untuk menghubungkan alat dan memicu alur kerja di seluruh tumpukan alat Anda. Ini adalah terobosan bagi pemasar afiliasi yang ingin menghemat waktu dan membangun sistem.

Gunakan alat ini untuk mengotomatiskan pelacakan prospek, pengiriman email, pembaruan tautan, dan penjadwalan kampanye—semuanya dengan lebih sedikit pekerjaan manual.

Sangat cocok untuk

Memberdayakan pengguna tingkat lanjut dan pemasar dengan alur kerja yang dapat diulang

Siapa yang paling cocok untuk ini

Pemasar afiliasi yang mengotomatiskan pengelolaan tautan, penerbitan, atau analisis

Fitur terbaik Gumloop

Pembuat alur kerja berbasis AI

Mendukung ratusan integrasi aplikasi

Template untuk alur kerja pemasaran afiliasi dan e-commerce

Kompatibel dengan ClickUp, Shopify, Webflow, dan Airtable

Pemicu otomatis berdasarkan aktivitas kampanye, waktu, atau peristiwa pengguna

Kelebihan

Otomatisasi khusus tanpa perlu codingMempercepat proses penerbitan dan pelacakanFleksibel untuk berbagai kebutuhan

Kekurangan

Masih merupakan platform yang relatif baru dengan sedikit tutorial. Beberapa integrasi masih dalam tahap beta.

Harga Gumloop

FreeStarter: $97/bulanPro: $297/bulanEnterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Gumloop

Termasuk dalam berbagai daftar alat otomatisasi AI tahun 2025Mendapat ulasan positif di komunitas pertumbuhan

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—jika Anda mengelola banyak alat dan ingin mengurangi pekerjaan rutin, Gumloop adalah mesin otomatisasi inovatif yang cocok untuk ekosistem pemasaran afiliasi modern.

Rekomendasi Khusus

#1: Systeme.io – Pembuat funnel all-in-one untuk tim yang ramping

Systeme.io adalah alat yang ramah anggaran yang dirancang untuk kreator, wirausahawan tunggal, dan tim afiliasi kecil. Alat ini menggabungkan halaman arahan, pemasaran email, saluran penjualan, hosting kursus, dan bahkan pengelola program afiliasi gratis—semuanya dalam satu dasbor. Alat ini memang tidak sekuat ClickUp untuk alur kerja proyek atau GetResponse untuk email, tetapi jika Anda baru memulai atau ingin menyederhanakan tumpukan alat Anda, Systeme.io adalah titik awal yang tepat.

Mengapa alat ini menonjol:

Paket gratis mencakup funnel, email, dan situs satu kursus

Pelacakan program afiliasi dan pembayaran yang terintegrasi

Pembuat funnel dan halaman dengan fitur seret dan lepas

Tidak memerlukan hosting eksternal atau plugin

Cocok untuk: Pemasar afiliasi pemula, pendidik online, atau pekerja sampingan yang menginginkan platform tanpa kode dan berbiaya rendah.

#2: Notion AI – Pembuatan draf konten dan manajemen pengetahuan yang ringan

Notion AI menambahkan kemampuan penulisan yang kuat ke dalam alat dokumentasi dan perencanaan yang sudah fleksibel. Meskipun tidak memiliki fitur otomatisasi seperti ClickUp atau kontrol nada yang mendalam seperti Jasper, Notion AI sangat bagus untuk menghasilkan ide dengan cepat, membuat kerangka konten, atau menyimpan hasil riset. Anda bahkan dapat membuat tabel pelacakan afiliasi khusus dan menggunakan AI untuk merangkum catatan, melakukan brainstorming skrip, atau menyusun ulang konten.

Mengapa alat ini menonjol:

Fitur penulisan AI yang terintegrasi dalam ruang kerja yang kuat dan minimalis

Sangat cocok untuk menyusun konten blog afiliasi atau membuat catatan

Template untuk SOP, ringkasan produk, dan perencanaan peluncuran

Mudah untuk berkolaborasi dengan pengaturan izin dan berbagi yang sederhana

Cocok untuk: Kreator, wirausahawan tunggal, dan pemasar yang membutuhkan AI dan dokumentasi dalam satu platform.

#3: Pictory – Alat video AI untuk mengubah postingan blog menjadi konten video

Pictory mengubah konten tertulis menjadi video pendek menggunakan AI. Ini adalah alternatif yang kuat untuk Lumen5 bagi afiliasi yang ingin menambahkan video ke halaman arahan, TikTok, YouTube Shorts, atau Instagram tanpa perlu merekam video. Cukup tempelkan URL blog atau teks Anda, dan Pictory akan membuat naskah video yang dapat diedit, durasi adegan, dan visual stok.

Mengapa alat ini menonjol:

Mengubah postingan blog atau konten panjang menjadi video

Merangkum konten secara otomatis dan memilih visual

Termasuk narasi suara dan teks terjemahan berbasis AI

Sangat cocok untuk mengubah postingan blog terpopuler menjadi reel yang mendatangkan lalu lintas

Cocok untuk: Blogger afiliasi dan influencer yang ingin mengubah konten menjadi video tetapi tidak memiliki keterampilan pengeditan atau waktu di studio.

Dapatkan Asisten Penulisan AI yang Bisa Melakukan Segalanya

Pemasaran afiliasi tidak perlu memakan waktu berjam-jam dengan upaya manual. Dengan alat AI seperti ClickUp, kini lebih mudah dari sebelumnya untuk menyatukan tim pemasaran Anda, menghemat waktu, dan meningkatkan tingkat konversi di seluruh kampanye iklan Anda. 🙌

Manfaatkan kekuatan ClickUp Automations, AI, templat, dan fitur lainnya dalam program afiliasi Anda berikutnya: Buat ClickUp Workspace Anda sekarang secara gratis.