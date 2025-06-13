A 10 legjobb CRM marketingügynökségek számára a növekedés fellendítéséhez 2026-ban

Elveszíti a potenciális ügyfeleket, mert az ügyféladatok el vannak temetve a táblázatokban? Nehezen tudja nyomon követni a kampányok utáni teendőket? Egy megbízható ügynökségi CRM szoftver megoldhatja ezeket a problémákat.

A Bain & Company jelentése szerint azok a marketingügynökségek, amelyek dedikált CRM-et vezetnek be, egy éven belül magasabb ügyfélmegtartási arányt érnek el.

Miért? Egy kiváló ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer irányító központként működik: automatizálja a nyomon követést, egyszerűsíti a munkafolyamatokat, és 360 fokos rálátást biztosít az ügyfelekkel való interakciókra.

A jó hír? Nem kell számtalan CRM-opciót átnéznie, amikor az ügynökségének választ. Ez az útmutató bemutatja a marketingügynökségek számára legalkalmasabb CRM-megoldásokat, hogy megtalálja a tökéletes eszközt a növekedés elősegítéséhez, a folyamatok egyszerűsítéséhez, és hogy arra koncentrálhasson, amiben a legjobb: az eredmények elérésére.

👀 Tudta? A modern CRM egyik leghíresebb elődje a „Farley-akták” voltak, amelyeket James Farley, Franklin D. Roosevelt kampánymenedzsere gondosan vezetett. Ezek tartalmazták azoknak a személyeknek a részletes személyes adatait és politikai hovatartozását, akikkel FDR találkozott.

A legjobb CRM-ek marketingügynökségek számára egy pillanat alatt

CRM Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Minden méretű ügynökség számára, amelynek beépített projektmenedzsmentre és munkafolyamat-automatizálásra van szüksége All-in-one platform, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a CRM-et és az együttműködést Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára HubSpot CRM Kis és nagy marketingügynökségek, amelyek tartalmak, e-mailek és közösségi média segítségével potenciális ügyfelek szerzésére és ápolására összpontosítanak Workflow-automatizáló eszköz, amely lehetővé teszi a feladatok automatizálását kódolás nélkül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Salesforce Marketing Cloud Fejlett marketingautomatizálást és elemzéseket igénylő nagy digitális marketingügynökségek Mesterséges intelligencián alapuló személyre szabás és csatornák közötti kampánykoordináció Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára havi 1250 dollártól kezdődik Zoho CRM Többcsatornás automatizálás integrált ökoszisztémában közepes és nagy ügynökségek számára Erős natív integrációk + fejlett potenciális ügyfelek értékelése versenyképes áron Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik ActiveCampaign AI-alapú személyre szabás és fejlett e-mail marketing automatizálás ügynökségek számára Hatékony e-mailes munkafolyamatok feltételes logikával és viselkedéskövetéssel Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 29 USD/hónaptól kezdődik Creatio Ügynökségek, amelyeknek testreszabható, erős folyamatautomatizálási képességekkel rendelkező CRM-re van szükségük Kódolás nélküli platform intuitív drag-and-drop felülettel Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 25 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Apptivo Moduláris CRM projektmenedzsmenttel kis ügynökségek számára Támogatja a „fizessen a növekedés mértékének megfelelően” funkciót Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Salesmate Pipeline-automatizálás útközben közepes és nagy ügynökségek számára Intelligens értékesítési folyamatok és hang-/szöveges automatizálás Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Pipedrive Vizuális értékesítési folyamatkezelés minden méretű ügynökség számára Értékesítési folyamatok tevékenységi emlékeztetővel és előrejelzéssel Ingyenes próba verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 14 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Freshsales AI-alapú potenciális ügyfelek rangsorolása nagy ügynökségek számára Egyszerűsített ügykövetés és ügyfélkapcsolat-kezelés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik

Mire kell figyelnie a marketingügynökségek számára készült CRM-eknél?

A marketingügynökségéhez legmegfelelőbb CRM kiválasztása attól függ, hogy mit szeretne megoldani vagy javítani – legyen szó az ügyfélkapcsolatok nyomon követéséről, a projektek zökkenőmentesebb kezeléséről vagy egyszerűen csak a csapat jobb szervezéséről.

Ideális esetben a CRM-nek meg kell könnyítenie a dolgokat, nem pedig bonyolítania. Keressen olyan megoldást, amely segít hatékonyabban dolgozni, ügyfeleit elégedetté teszi, és több időt biztosít csapatának arra, hogy azokra a feladatokra koncentrálhassanak, amelyekben a legjobban teljesítenek.

A következőket érdemes előtérbe helyezni:

Lehetőségek kezelése : automatizált nyomon követéssel és pontozással rögzítse, ápolja és kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket az értékesítési csatornán keresztül

Központosított ügyfélkommunikáció : Tartsa egy helyen az e-maileket, hívásokat és üzeneteket, hogy elkerülje a beszélgetések elvesztését és a kihagyott lehetőségeket

Projekt- és kampánykezelés : Feladatok kiosztása, az előrehaladás nyomon követése és zökkenőmentes együttműködés a marketingkampányok során

Testreszabható munkafolyamatok : Igazítsa a CRM-et ügynöksége egyedi folyamataihoz és ügyfelei igényeihez

Marketingautomatizálás : Automatizálja az e-mail-sorozatokat, a nyomon követést és a potenciális ügyfelek ápolását, hogy időt takarítson meg és növelje a konverziókat

Zökkenőmentes integrációk : Csatlakozzon e-mail platformokhoz, közösségi média ütemezőkhöz, elemző eszközökhöz és hirdetéskezelőkhöz az egységes munkafolyamat érdekében

Skálázhatóság : Győződjön meg arról, hogy a CRM az ügynökségével együtt tud növekedni, és több ügyfelet, felhasználót és adatot tud kezelni anélkül, hogy lelassulna

Részletes jelentések és elemzések : Kövesse nyomon : Kövesse nyomon a CRM-kampányok teljesítményét, mérje a befektetés megtérülését (ROI), és valós idejű betekintéssel bizonyítsa ügynöksége hatását.

Együttműködési funkciók : Tartsa összhangban csapatát a megosztott naptárak, a fájltárolás és a valós idejű frissítések segítségével

Ügyfélportálok és önkiszolgáló lehetőségek: Biztosítson az ügyfeleknek hozzáférést a projektfrissítésekhez, jelentésekhez és jóváhagyásokhoz a zökkenőmentesebb együttműködés érdekében

A 10 legjobb CRM marketingügynökségek számára

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A CRM alapvető összetevői közé tartozik a potenciális ügyfelek kezelése, a folyamatok kezelése, a marketing munkafolyamatok automatizálása, az ügyfélszolgálat, a marketingkampányok, az üzleti jelentések és az integrációs lehetőségek.

Fedezzük fel azokat a legjobb ügynökségi CRM-eket, amelyek kiemelkednek ezeken a kritikus területeken.

🧠 Érdekesség: Az ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverek piacán az egy alkalmazottra jutó átlagos kiadás várhatóan 26,36 dollár lesz. Ez azt jelzi, hogy a szervezetek hajlandóak befektetni a CRM-szoftverekbe.

1. ClickUp (A legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyeknek olyan CRM-re van szükségük, amelybe beépített projektmenedzsment és munkafolyamat-automatizálás is tartozik)

A ClickUp segítségével integrálja CRM-jét a projektmenedzsment folyamataiba

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egy projektmenedzsment-erőgép, amelyet úgy terveztek, hogy egy helyen, káosz nélkül segítsen kezelni az ügyfeleket és a kampányokat. Ez az Ön első számú platformja az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és fenntartásához, a kampányok előmozdításához, valamint az ügynökség zökkenőmentes működésének biztosításához.

Vessünk egy pillantást néhány praktikus ClickUp-munkafolyamatra a marketing területén, amelyekkel javíthatja ügynöksége teljesítményét:

Zökkenőmentes ügyfél-bevezetési és projektindítási munkafolyamat

Mondja el a ClickUp AI-nek egyszerű nyelven, hogy mit szeretne automatizálni, és az azonnal beállít egy munkafolyamatot bármelyik térben, mappában vagy listában.

Képzelje el egy olyan világot, ahol az új ügyfelek megszerzése gyerekjáték, nem pedig akadály. Így optimalizálja a ClickUp a CRM-folyamatot:

📌 Munkafolyamat: Új potenciális ügyfél felvétele → Részletek rögzítése → Az ügyfél bevonásának automatizálása → A projekt hatókörének meghatározása → Ajánlat

A potenciális ügyféltől az üzletkötésig egy pillanat alatt: A ClickUp Forms segítségével márkás regisztrációs űrlapokat hozhat létre új potenciális ügyfelek vagy ügyfélkérések rögzítésére. Ezek automatikusan bekerülnek egy erre a célra létrehozott listába, és áthaladnak olyan egyéni státuszokon, mint „Potenciális ügyfél”, „Minősített”, „Ajánlat elküldve” és „Aláírva”.

Ismerje meg ügyfeleit kívül-belül: Használja Használja a ClickUp egyéni mezőit az összes fontos ügyféladat – költségvetés, iparág, elsődleges kapcsolattartó, megbízási típus – nyomon követéséhez, így biztosítva, hogy csapata minden tagja kéznél legyen az ügyfél teljes képe

Automatizálja az üdvözlő folyamatot: Amint egy ügyfél státusza „Aláírt” lesz, Amint egy ügyfél státusza „Aláírt” lesz, a ClickUp Automations automatikusan hozzárendelheti az onboarding feladatokat a csapatához, értesítheti az ügyfélmenedzsert, sőt, a Gmail vagy az Outlook integrációin keresztül személyre szabott üdvözlő e-mailt is küldhet. Nincs több kihagyott lépés vagy manuális nyomon követés!

Egyszerűbb ajánlatkészítés és ügyfélbevezetés: Használja Használja a ClickUp Docs szolgáltatást professzionális ajánlatok, részletes munkatervek és átfogó ügyfélbevezetési csomagok elkészítéséhez. Akár a legjobban teljesítő ajánlati sablonjait is újra felhasználhatja, így időt takaríthat meg és biztosíthatja az egységességet

Agilis SEO és tartalomoptimalizálási munkafolyamat

Ha bármikor visszajelzést kell adnia egy fájlról, egyszerűen használja a ClickUp korrektúrazási eszközeit a feladatra

A SEO soha nem ér véget – ez egy folyamatos kutatási, létrehozási és optimalizálási ciklus. Íme, hogyan segít a ClickUp abban, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon:

📌 Munkafolyamat: Kulcsszóadatok → Strukturált brief → Feladatok kiosztása → Tartalom finomítása → Tartalom lektorálása

Kulcsszó-alapú tartalmi összefoglaló perceken belül: Egyszerűen illessze be a kulcsszóadatokat egy ClickUp Doc dokumentumba, majd kérje meg Egyszerűen illessze be a kulcsszóadatokat egy ClickUp Doc dokumentumba, majd kérje meg a ClickUp Brain-t , hogy „Készítsen tartalmi összefoglalót ehhez a kulcsszócsoporthoz, beleértve a célközönséget, a fő témákat, a versenytársakat és a javasolt címsorokat.” Az AI-asszisztens munkához lát, és azonnal elkészíti a strukturált összefoglalót.

Készítsen kulcsszócsoportokat, tartalmi vázlatokat, összefoglalókat, sőt akár teljes bejegyzéseket is a ClickUp Brain segítségével

Automatizált tartalomfeladatok és határidők: A tartalmi brief jóváhagyása után elindulhat egy ClickUp Automation. Amikor a dokumentum státusza „Brief jóváhagyva” lesz, automatikusan hozzon létre egy új A tartalmi brief jóváhagyása után elindulhat egy ClickUp Automation. Amikor a dokumentum státusza „Brief jóváhagyva” lesz, automatikusan hozzon létre egy új ClickUp feladatot a tartalomíró számára, rendelje hozzá neki, állítsa be a határidőt, és kapcsolja vissza az eredeti ClickUp dokumentumhoz.

AI-alapú tartalomfinomítás: Az írók a ClickUp Brain segítségével javíthatják írásaikat. Ha gyorsan át kell fogalmaznia valamit egy másik hangvételre, használja a ClickUp Brain funkciót, és kérje meg, hogy „Írja át ezt a mondatot meggyőzőbb hangvételre”.

Visszacsatolási ciklus beépített korrektúrával: Az ügyfelek vagy a belső érdekelt felek a Az ügyfelek vagy a belső érdekelt felek a ClickUp Proofing eszköz segítségével pontos visszajelzést adhatnak közvetlenül a ClickUp Tasks-ba feltöltött képekre, PDF-ekre vagy akár videofájlokra. Nincs többé homályos e-mailes megjegyzés – időbélyeggel ellátott, vizuális megjegyzéseket kap.

Egyszerű ügyféljelentés és megbízási díjak kezelése

Optimalizálja a kampányok nyomon követését a ClickUp összekapcsolt munkafolyamataival, dokumentumaival és valós idejű irányítópultjaival

Tartsa kézben a megbízásait, és mutassa meg értékét átlátható, adatközpontú jelentésekkel.

📌 Munkafolyamat: Műszerfalak létrehozása → Számlázható órák nyomon követése → Jelentések készítése → A megbízási díj állapotának ellenőrzése

Hatékony irányítópultok: Készítsen egyedi, ügyfélspecifikus Készítsen egyedi, ügyfélspecifikus ClickUp irányítópultokat , amelyek valós idejű áttekintést nyújtanak a befejezett feladatokról, a nyomon követett időről és a legfontosabb kampánymutatókról, amelyeket közvetlenül olyan integrációkból nyernek, mint a Google Analytics vagy a Google Sheets.

Pontos időnyilvántartás: A ClickUp beépített időnyilvántartási funkciójával közvetlenül a feladatokban rögzítheti az eltöltött időt, így pontosan számlázhatja az ügyfeleknek az egyes teljesítésekre vagy projektekre fordított órákat.

Dinamikus jelentések: Készítsen lenyűgöző jelentéseket a ClickUp Docs segítségével, amelyekbe beágyazhatja élő irányítópultjait, grafikonjait és kampányösszefoglalóit. Ezeket valós időben megoszthatja ügyfeleivel, vagy professzionális PDF-fájlként exportálhatja.

Ne maradjon le semmiről: Használja Használja a ClickUp 15+Views funkcióját az adatok ügyfél, teljesítési típus vagy prioritás szerinti megjelenítéséhez, így mindig tisztában lesz a megbízási keret állapotával, és proaktívan kezelheti az elvárásokat.

Ha készen áll arra, hogy már az első naptól kezdve hatékonyabbá tegye az ügyfelekkel kapcsolatos munkát, nézze meg a ClickUp marketinges szakemberek számára készült ingyenes CRM-sablonjait.

A ClickUp CRM-sablon segít nyomon követni a potenciális ügyfeleket, kezelni az értékesítési szakaszokat és központosítani az ügyféladatokat – a kapcsolattartási adatoktól a kampányfájlokig. A vizuális folyamatábrák és a kapcsolódó dokumentumok megkönnyítik a rendszerezést és az üzletek magabiztos előrejelzését.

Használja a ClickUp CRM-et a következőkre:

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és az értékesítési lehetőségeket testreszabható folyamatokkal és egyértelmű állapotfrissítésekkel, például „Minősített” vagy „Lezárt”

Tartsa az összes ügyféladatot egy helyen – a kapcsolattartási adatoktól a beosztásokig –, így csapatának soha többé nem kell táblázatokban turkálnia.

A csapat munkamenetéhez igazított egyéni nézetek és mezők segítségével rangsorolhatja és kezelheti a feladatokat az értékesítési szakaszok szerint.

Automatizálja a rutinfeladatokat, és nyerjen új betekintést a beépített emlékeztetők, automatizálások és adatelemző eszközök segítségével, hogy azokra a dolgokra koncentrálhasson, amelyek valóban számítanak.

A projekt- és ügyfélkapcsolat-kezelés egyetlen platformon történő központosításával és egységesítésével a marketingcsapatok arra koncentrálhatnak, ami igazán számít: a kapcsolatok építésére és az eredmények elérésére.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa az összes ügyféladatot és kampányt egy helyen – nincs többé váltogatás az eszközök között

Képzelje el az előrehaladást a ClickUp List, Board vagy Gantt nézetével , hogy meglássa, mi halad és mi állt meg

Testreszabhatja a folyamatokat az ügynöksége munkafolyamatához illeszkedő mezőkkel és állapotokkal

Dolgozzon együtt az eszközökön a beépített Proofing és Docs funkciók segítségével, hogy egyszerűsítse a visszajelzéseket

Használjon sablonokat a kampányokhoz, tartalmi naptárakhoz és a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, hogy gyorsabban elindíthassa a projektet

Integrálja a már használt eszközökkel, hogy minden szinkronban legyen a több mint 1000 ClickUp-integrációval

A ClickUp korlátai

A funkciók és testreszabási lehetőségek száma új felhasználók számára túlnyomónak tűnhet

A fejlettebb funkciók elsajátítása hosszú tanulási folyamatot igényel

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom a ClickUp sokoldalúságát és azt, hogy csapatunk bármilyen helyzethez igazíthatja – ez nem csupán egy projektmenedzsment eszköz, hanem számunkra egy teljes operatív központ! Mindent kezelünk az ügyfélmunkától a CRM-ig, és imádjuk a lehetőségek rugalmasságát és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

💡 Profi tipp: A kreatív anyagok gyorsabb átdolgozásához használja a ClickUp Clips funkciót a képernyőn megjelenő visszajelzések rögzítéséhez és kommentálásához. Ez egyértelművé teszi a kommunikációt és csökkenti a végtelen oda-vissza levelezést.

Nézze meg, hogyan segít a ClickUp a CRM és a projektmenedzsment egyetlen hatékony eszközbe történő összevonásában:

2. HubSpot CRM (A legjobb azoknak a marketingügynökségeknek, amelyek a tartalom, az e-mail és a közösségi média segítségével történő potenciális ügyfelek generálására és ápolására összpontosítanak)

A HubSpot CRM segít az ügynökségeknek a komplex ügyfélkapcsolatok kezelésében azáltal, hogy világos, valós idejű áttekintést nyújt minden érintkezési pontról – e-mailek, hívások, üzletek és ügyfélszolgálat –, mindezt egyetlen idővonalon szervezve.

Ami kiemeli a többi közül, az a munkafolyamat-automatizáló eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan műveleteket automatizáljanak, mint a nyomon követés, a feladatok kiosztása, a potenciális ügyfelek ápolása és az üzletkötési szakaszok közötti átmenet – anélkül, hogy egy sor kódot is írniuk kellene.

Ezen felül a HubSpot Predictive Lead Scoring funkciója mesterséges intelligenciát használ a korábbi konverziós adatok elemzésére, hogy a potenciális ügyfeleket az üzletkötés valószínűsége alapján rangsorolja, segítve az ügynökségeket a legígéretesebb potenciális ügyfelek prioritásba helyezésében. Az eredmény: kevesebb elszalasztott lehetőség, gyorsabb válaszidők és közös megértés a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat között.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Személyre szabhatja az ügyfelekkel való interakciókat a részletes kapcsolattartási adatok és előzmények segítségével

A beépített jegyrendszer és ügyfélszolgálati rendszerek segítségével gyorsabban oldja meg a problémákat

Tekintse meg a diagramokat, amelyekből kiderül, kik állnak készen a vásárlásra, és hol tartanak a folyamatban

Használjon sablonokat a professzionális e-mailek és dokumentumok gyors elkészítéséhez

Kapjon feladat-emlékeztetőket, hogy soha ne felejtse el felvenni a kapcsolatot az ügyfelekkel

Bővítse a rendszert az ingyenes alapeszközöktől a fejlett funkciókig anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatokat vagy át képezné a csapatokat

A HubSpot CRM korlátai

Könnyen használható felület, de az automatizáláshoz tanulási idő szükséges

A fejlett automatizálás és jelentéskészítéshez hasonló prémium eszközök költségesek lehetnek

A HubSpot CRM árai

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Professional: 100 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 150 USD/hó felhasználónként

A HubSpot CRM értékelései és véleményei

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

A HubSpot CRM jelentős előnyt jelentett számunkra. A CRM-be való befektetés nemcsak a projektmenedzsmentünket tette hatékonyabbá, hanem javította az ügyfelekkel való kommunikációnkat és az értékesítési folyamatainkat is.

3. Salesforce Marketing Cloud (A legjobb választás vállalati szintű, AI-alapú személyre szabáshoz)

A Salesforce Marketing Cloud az Einstein AI segítségével támogatja a nagy ügynökségeket és vállalatokat abban, hogy a valós idejű ügyfélviselkedés alapján személyre szabják kampányaikat.

Például az Einstein Content Selection eszköz elemzi az egyes ügyfelek korábbi interakcióit és preferenciáit, hogy manuális tesztelés nélkül automatikusan kiválassza a legjobban teljesítő képet, tárgyat vagy ajánlatot. Így egy kiskereskedelmi kampány dinamikusan megjelenítheti az A terméket a nagy összegeket költő vásárlóknak, a B terméket pedig a kedvezményeket keresőknek, mindezt ugyanabból az e-mail sablonból.

Az egyéb AI-funkciók között szerepel az Einstein Engagement Scoring, amely előre jelzi, mely kapcsolatok esetében a legvalószínűbb a megnyitás, a kattintás vagy a leiratkozás. Ezenkívül kiválasztja az egyes címzettek számára legmegfelelőbb időpontot, növelve ezzel a megnyitási arányt.

A Salesforce Marketing Cloud legjobb funkciói

Kövesse nyomon és elemezze a közösségi médiában zajló beszélgetéseket, hogy jobban megértse az ügyfeleket és a versenytársakat

Érje el ügyfeleit SMS-ben, MMS-ben, push-értesítésekkel és csoportos üzenetekkel a legfontosabb pillanatokban

Vezesse be az 1:1-es személyre szabást több millió felhasználó számára, csökkentve ezzel a találgatásokat és javítva a többcsatornás kampányok teljesítményét

Összekapcsolja az e-mail, a közösségi média, a web és a mobil eszközökből származó információkat a kampányok időzítésének optimalizálása érdekében

A Salesforce Marketing Cloud korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet

Bár hatékony, a költségszerkezet kihívást jelenthet a kisebb ügynökségek vagy a startupok számára

A Salesforce Marketing Cloud árai

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Professional: 1 500 USD/hónap szervezetenként (éves számlázás)

Vállalati: 3 250 USD/hó szervezetenként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Salesforce Marketing Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 4600 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (523+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Salesforce Marketing Cloudról?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A platform rendkívül hatékonyan képes szegmentálni a közönséget és automatizálni a marketing munkafolyamatokat, lehetővé téve a pontos célzást és az interakciót e-mailben, a közösségi médiában és SMS-ben egyaránt.

4. Zoho CRM (A legjobb választás többcsatornás automatizáláshoz integrált ökoszisztémán belül)

A Zoho CRM kiválóan automatizálja az ügyfelekkel való kapcsolattartást az összes csatornán – e-mail, élő csevegés, közösségi média és egyebek – egy szorosan integrált üzleti csomag keretein belül.

Tegyük fel, hogy egy potenciális ügyfél letölt egy e-könyvet az ügynöksége weboldaláról. A Zoho CRM automatikusan létrehoz egy új névjegyrekordot, személyre szabott e-mailt küld a Zoho Campaigns segítségével, élő csevegési felugró ablakot ütemez be arra az esetre, ha a potenciális ügyfél újra felkeresi a weboldalt, valamint naplózza az összes interakciót, és az elkötelezettség alapján pontozza a potenciális ügyfelet.

Ez a fajta végpontok közötti automatizálás segít az ügynökségeknek egyszerűsíteni marketing- és értékesítési munkafolyamataikat anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatniuk. A Zoho szélesebb ökoszisztémájának részeként – amely magában foglalja a Zoho Campaigns, Desk és Projects alkalmazásokat is – a CRM natív kapcsolatokat kínál, amelyek egyszerűsítik a komplex munkafolyamatokat, és költségei is versenyképesek a növekvő csapatok számára.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Személyre szabhatja a vezérlőpultját, hogy kiemelje a legfontosabb mutatókat és jelentéseket

Kapjon értesítést, amikor az ügyfelek bizonyos műveleteket hajtanak végre, például űrlapot küldenek el vagy megnyitnak egy e-mailt

Kövesse nyomon az értékesítés alakulását vizuális táblázatok és grafikonok segítségével

A Zoho CRM korlátai

A kezdéshez jelentős mértékű testreszabás szükséges

A felhasználói felület kevésbé tűnhet modernnek, mint az újabb, letisztultabb CRM-rendszerek

A Zoho CRM árai

Ingyenes

Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Professional: 35 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6900 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

A Zoho CRM jó CRM-rendszer, de ha valóban ki akarja aknázni a lehetőségeit, fejlesztőkre lesz szüksége, hogy az automatizált folyamatok segítségével elérje a kívánt eredményeket.

5. ActiveCampaign (A legjobb AI-alapú személyre szabáshoz és fejlett e-mail marketing automatizáláshoz)

Az ActiveCampaign kiemelkedik azzal a képességével, hogy az egyes kapcsolatok viselkedése alapján automatikusan beállítja az e-mailek elküldésének időpontját. Mesterséges intelligenciát használ annak azonosítására, hogy az egyes felhasználók mikor a legvalószínűbb, hogy reagálnak.

Ez a szintű időzítési pontosság segít a kis- és középvállalkozásoknak javítani a megnyitási arányokat és a kattintási arányokat anélkül, hogy statikus csepegtetési ütemtervekre kellene támaszkodniuk. Ezenkívül csökkenti a kampány végrehajtásával kapcsolatos találgatásokat, így minden üzenet nagyobb valószínűséggel éri el a célközönségét a megfelelő pillanatban.

Akár csepegtető kampányokat futtat, potenciális ügyfeleket értékel, vagy automatizálja a nyomon követést, ez a platform biztosítja, hogy üzenetei pontosan akkor érkezzenek meg, amikor kell.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Készítsen komplex automatizált munkafolyamatokat és e-mail kampányokat egy vizuális, drag-and-drop szerkesztő segítségével

Részletes elemzések segítségével valós időben figyelje és módosítsa a kampányokat

Küldjön személyre szabott SMS-üzeneteket az automatizált ügyfélút részeként

Kezelje az értékesítési lehetőségeket és feladatokat egy integrált CRM-pipeline segítségével

Az ActiveCampaign korlátai

A költségek a feliratkozók számának növekedésével emelkednek

Korlátozott eszközök a teljes értékesítési folyamat kezeléséhez

Az ActiveCampaign árai

Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Plusz: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 79 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 145 USD/hó felhasználónként

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak az ActiveCampaign-ről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-felhasználó véleménye az eszközről:

Hosszú ideig széles körben használtam az ActiveCampaign-et, és nagyban támaszkodtam a fejlett automatizálási funkcióira, a kettős taxonómiai rendszerére és a sokoldalú API-jára. Ez egy hatékony eszköz volt, amely nagy rugalmasságot nyújtott és segített a komplex munkafolyamatok hatékony kezelésében. Az idő múlásával azonban az árak emelkedtek, és a platform lassabbnak és bonyolultabbnak tűnt a navigáció szempontjából.

6. Creatio (A legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyeknek testreszabható CRM-re van szükségük, erős folyamatautomatizálással)

Marketingügynökségként olyan CRM-re van szüksége, amely lépést tart az ötleteivel, és nem lassítja Önt bonyolult technológiával. Itt jön képbe a Creatio.

Ez egy alacsony kódszintű, kódírás nélküli platform, amely lehetővé teszi ügynöksége egyedi folyamatainak megtervezését és automatizálását, valamint a munkafolyamatok testreszabását egy drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Tegyük fel, hogy új potenciális ügyfelek megszerzésére irányuló kampányt indít, és egyedi folyamatra van szüksége a potenciális ügyfelek minősítéséhez. A Creatio segítségével marketingstratégái automatizált eseményeket állíthatnak be, amelyek bizonyos kritériumok teljesülése esetén a potenciális ügyfeleket az „új érdeklődő” kategóriából a „minősített” kategóriába sorolják át. Ez lehetővé teszi csapatának, hogy hihetetlenül gyorsan indítson többcsatornás marketingkampányokat, e-mail-sorozatokat, eseményalapú automatizálásokat és ügyfélútvonalakat állítson be anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene. A koncepciótól a megvalósításig órák alatt juthat el, nem hetek alatt.

A Creatio legjobb funkciói

Konszolidálja az ügyféladatokat egy 360 fokos áttekintésbe azáltal, hogy az interakciókat, a vásárlási előzményeket és a közösségi médiában való aktivitást egyetlen profilba egyesíti.

A testreszabható irányítópultok segítségével valós idejű elemzéseket jeleníthet meg, így azonnal betekintést nyerhet a kampányok teljesítményébe és a csapat termelékenységébe.

Szegmentálja az ügyfeleket dinamikusan olyan fejlett kritériumok alapján, mint az elkötelezettség szintje és a várható viselkedés, hogy javítsa a célzást

Használja az AI-alapú elemzéseket az ügyfelek megértéséhez és a döntések meghozatalához

Kezelje a potenciális ügyfeleket, szegmentálja a kapcsolattartókat, és elemezze a kampányok teljesítményét egyetlen központi munkaterületről

A Creatio korlátai

A testreszabási rugalmasság hosszabb tanulási folyamatot jelent, különösen a kezdeti beállítás során

A fejlett funkciókért felárat kell fizetni, ezért ez a megoldás kevésbé ideális a startupok számára

A Creatio a versenytársakhoz képest korlátozott számú harmadik féltől származó integrációval rendelkezik

A Creatio árai

Growth: 25 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

A Creatio értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

Mit mondanak a Creatio-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Creatio a legkönnyebben alkalmazható [sic] CRM, amit valaha láttam. A legtöbb CRM-rendszer esetében nagyon nehéznek találom a platform megismerését, mivel robusztus funkcionalitással rendelkeznek; a Creatio esetében azonban ez nagyon egyszerű volt, mivel kódírás nélküli testreszabási lehetőséget kínál. Naponta használtam a Creatio-t, és remek élmény volt.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek mindössze 7%-a támaszkodik elsősorban a mesterséges intelligenciára a feladatkezelés és a szervezés terén. Ez annak is köszönhető lehet, hogy az eszközök használata olyan speciális alkalmazásokra korlátozódik, mint a naptárak, a teendőlisták vagy az e-mail kliensek. A ClickUp segítségével ugyanaz a mesterséges intelligencia támogatja az e-mailes és egyéb kommunikációs munkafolyamatokat, a naptárat, a feladatokat és a dokumentációt. Egyszerűen csak kérdezze meg: „Melyek a mai prioritásaim?”. A ClickUp Brain átkutatja a munkaterületét, és a sürgősség és a fontosság alapján pontosan megmondja, mi a teendője. Így a ClickUp több mint 5 alkalmazást egyesít egyetlen szuperalkalmazásba az Ön számára!

7. Apptivo (A legjobb moduláris CRM projektmenedzsmenttel kis ügynökségek számára)

Az Apptivo moduláris felépítésével tűnik ki, amely lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy pontosan azokat az eszközöket válasszák ki és kombinálják egy felületen, amelyekre szükségük van, például CRM, számlázás, ügyfélszolgálat és projektmenedzsment.

Például egy kreatív ügynökség a CRM-alkalmazás segítségével kezelheti az értékesítési potenciális ügyfeleket, a Projects alkalmazásban nyomon követheti az ügyfeleknek szánt teljesítéseket, és ugyanazon a platformon állíthatja ki a számlákat anélkül, hogy eszközöket kellene váltania vagy harmadik féltől származó szoftvereket kellene integrálnia.

Ez a felépítés lehetővé teszi a kis csapatok számára, hogy karcsúak maradjanak, csökkentsék a szoftverköltségeket, és fokozatosan bővítsék a rendszert, csak akkor adva hozzá alkalmazásokat, amikor új funkciókra van szükség. Ez egy rugalmas, mindent magában foglaló rendszer, amely a növekvő működési igényekhez igazodik.

Az Apptivo legjobb funkciói

Osztja ki a feladatokat, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt csapatával valós időben

Tartsa az ügyféladatokat egy helyen, hogy elkerülje az adatok szétszóródását és a zavart

Testreszabhatja a CRM-et a munkafolyamataihoz anélkül, hogy technikai szakértelemre lenne szüksége

A potenciális ügyfelek automatikus továbbítása a megfelelő értékesítési képviselőknek

Használja a beépített eszközöket az árajánlatok, a számlázás és a pénzügyi nyomon követéshez

Az Apptivo korlátai

Bár funkcionális, hiányzik belőle az újabb CRM-ek letisztult kialakítása

A testreszabásokhoz gyakran szükség van egy programozó segítségére

Az Apptivo nem kínál ingyenes csomagot

Az Apptivo árai

Lite: 20 USD/hó felhasználónként

Premium: 30 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Apptivo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak az Apptivo-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Sikerült úgy testreszabnunk az egyes modulok elnevezéseit és felépítését, hogy azok a lehető legjobban tükrözzék munkakörnyezetünket és iparágunkat. A termék webes és mobil felületekkel is rendelkezik, így könnyen használható útközben is.

8. Salesmate (A legjobb a folyamatok automatizálásához útközben)

A Salesmate egyszerűsíti az üzletkezelést kis értékesítési csapatok számára egy intuitív folyamatkezelő rendszerrel, amely nyomon követi az előrehaladást és automatizálja a nyomon követést anélkül, hogy ez rontaná a használhatóságot.

A hívások rögzítésétől az emlékeztetők ütemezéséig a rendszer biztosítja a munkafolyamatok zavartalan működését, anélkül, hogy elvonná a figyelmet az aktív értékesítésről.

A mobilalkalmazás kiterjeszti ezt az egyszerűséget a terepmunkára is, lehetővé téve a képviselők számára, hogy az üléseken kívül is frissítsék az üzleteket, e-maileket küldjenek és hozzáférjenek az ügyféladatokhoz.

A Salesmate legjobb funkciói

Csökkentse a kézi adatbevitelt a munkafolyamatok, az értékesítési folyamatok és a potenciális ügyfelek rögzítésének automatizálásával

Hívjon közvetlenül a CRM-ből a beépített hívásfunkciók segítségével

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket egy vizuális, drag-and-drop értékesítési folyamat segítségével

Hozzon létre személyre szabott értékesítési folyamatokat az elérési kampányok automatizálásához

Készítsen áttekinthető jelentéseket az értékesítési teljesítményről és a potenciális ügyfelek állapotáról

Szinkronizálja az e-mailekkel, naptárakkal és marketingalkalmazásokkal

A Salesmate korlátai

A mobilalkalmazás funkciói nem kínálják a desktop verzióban elérhető összes funkciót

Nem kínál ingyenes csomagot

A Salesmate árai

Alapcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

Salesmate értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 90 értékelés)

Mit mondanak a Salesmate-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Salesmate intuitív felülete és robusztus funkciói könnyedén kezelhetővé teszik az értékesítési folyamatot. Az automatizálási funkciók jelentős időmegtakarítást jelentenek számunkra, így több időt fordíthatunk az üzletkötésekre. A rendszer zökkenőmentesen integrálódik a többi általunk használt eszközzel, ami növeli az általános termelékenységünket.

9. Pipedrive (A legjobb vizuális értékesítési folyamatkezeléshez)

A Pipedrive egy áttekinthető, vizuális értékesítési folyamatra épül, amely segít a csapatoknak az ügyletek kezelésében anélkül, hogy eltévednének a bonyolult folyamatokban. Minden szakasz testreszabható, így a folyamatot könnyen igazíthatja ügynöksége értékesítési folyamatához.

Minden egyetlen nézetben van rendszerezve, a haladás nyomon követésétől a nyomon követési emlékeztetők beállításáig, így csapata az ügyletek előrehaladására koncentrálhat, ahelyett, hogy a rendszerekkel bajlódna.

A könnyed automatizálással és hasznos AI-javaslatokkal kombinálva a Pipedrive csökkenti az értékesítési munkafolyamatban fellépő súrlódásokat. Különösen hatékony azoknak az ügynökségeknek, amelyek strukturált rendszert szeretnének, anélkül, hogy egy nehézkes CRM rendszerrel járó többletköltségeket kellene viselniük.

A Pipedrive legjobb funkciói

Képzelje el és kezelje az üzleteket egy egyszerű, drag-and-drop alapú folyamatábrával

Testreszabhatja a munkafolyamatokat és a jelentéseket az ügynöksége folyamataihoz

Vonja be a potenciális ügyfeleket integrált e-mail és kommunikációs eszközök segítségével

Automatizálja az utánkövetést, hogy az üzletek haladjanak előre

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint az e-mail, a csevegő és a könyvelési alkalmazások

Rendezze fontossági sorrendbe az üzleteket egyetlen nézetben, hogy semmi ne maradjon ki

A Pipedrive korlátai

Nem kínál ingyenes csomagot

A testreszabási lehetőségek korlátozottak az összetett igényű vagy munkafolyamatú vállalkozások számára

A fejlett elemzések és a mesterséges intelligencián alapuló betekintések csak a magasabb szintű előfizetésekben érhetők el

A Pipedrive árai

Essential: 19 USD/hó felhasználónként

Advanced: 34 USD/hó felhasználónként

Professional: 64 USD/hó felhasználónként

Power: 74 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-felhasználó véleménye:

A felhasználói felület rendkívül egyszerű, és lehetővé teszi az értékesítési folyamat áttekintését egy pillanat alatt. A szélső sávot is testreszabhatja, eltávolíthat belőle minden felesleges elemet, így a többi CRM-hez képest rendkívül letisztult felületet kap.

10. Freshsales (A legjobb AI-alapú potenciális ügyfelek rangsorolásához)

A Freshsales arra összpontosít, amire az értékesítési csapatoknak a legnagyobb szükségük van: egy világos áttekintésre arról, mely potenciális ügyfeleket érdemes megcélozni. AI-alapú potenciális ügyfél-értékelő rendszere elemzi az interakciós jelzéseket és a korábbi adatokat, hogy kiszűrje a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfeleket, így segítve az értékesítőket abban, hogy idejüket a legfontosabb feladatokra összpontosítsák.

Ahelyett, hogy manuálisan követnék nyomon az interakciókat vagy találgatnának az érdeklődés mértékéről, a felhasználók a rendszer prediktív elemzéseire támaszkodhatnak a nyomon követés irányításához és az erőfeszítések hatékonyabb elosztásához. Az eredmény egy hatékonyabb értékesítési folyamat, amely minimalizálja a felesleges kapcsolatfelvételeket és javítja a konverziós arányokat.

A Freshsales legjobb funkciói

Használja a mobilalkalmazást, hogy útközben is hozzáférjen a CRM-hez

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a nyomon követést és az emlékeztetőket

Vonja be a potenciális ügyfeleket több csatornán keresztül, beleértve a telefont, az e-mailt, a csevegést és az SMS-t

Kövesse nyomon az összes ügyfélkapcsolatot – e-maileket, hívásokat, csevegéseket – egy helyen

Használja az AI-alapú betekintést az üzenetek személyre szabásához és az elkötelezettség növeléséhez

Kövesse nyomon az értékesítési teljesítményt valós idejű jelentések és irányítópultok segítségével

A Freshsales korlátai

A komplex munkafolyamatok beállítása tanulási folyamatot igényelhet

Bár összekapcsolható népszerű alkalmazásokkal, nincs kiterjedt piactere

A Freshsales nem biztos, hogy olyan mélyreható testreszabási lehetőségeket kínál, mint egyes más CRM-ek

A Freshsales árai

Ingyenes

Growth: 9 USD/hó felhasználónként

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 59 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Freshsales-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A platform pipeline- és kapcsolattartás-kezelő funkciói javították az ügyfélkapcsolatok kezelését. Leginkább azt szeretem a Freshsales-ben, hogy megadja nekem a szükséges eszközöket anélkül, hogy túlterhelne. Például egy másik CRM, amit fontolóra vettem, több mint 45 alkalmazással rendelkezett, de kizárt, hogy mindet használnám. Bizonyos szempontból úgy éreztem, hogy elvonná a figyelmemet, ha megpróbálnám megtanulni őket, ezért a Freshsales-t választottam, mert ez megad nekem mindent, amire szükségem van.

Rengeteg kiváló CRM létezik – egyesek az automatizálásra, mások az elemzésekre helyezik a hangsúlyt –, de mindegyikük célja, hogy munkáját zökkenőmentesebbé, ügyfélkapcsolatait pedig szorosabbá tegye.

Ha olyan megoldást keres, amely minden területen megállja a helyét, akkor érdemes komolyan megfontolnia a ClickUp használatát. Ez az Ön mindenre kiterjedő irányító központja az ügyfélkommunikáció, a kampánykövetés és a csapatmunka terén. Minden (és mindenki) összehangolva maradhat anélkül, hogy tucatnyi lap között kellene ugrálnia.

