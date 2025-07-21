A 13 legjobb AI írási eszköz 2026-ra

Az AI írási eszközök forradalmi változást hoznak. A Gen AI legkorábbi alkalmazásai között az AI írási eszközök segíthetnek az íróknak új ötleteket szülni, felgyorsítani a tartalomkészítést, sőt, akár teljes cikkeket kutatni, megírni és szerkeszteni az Ön számára.

Szüksége van egy videóforgatókönyvre? Egy prezentáció vázlatára? A könyve fejezetenkénti összefoglalására? Egy jó AI írási eszközzel mindezt elintézheti!

De mivel számos lehetőség közül lehet választani, a megfelelő kiválasztása nehezebbnek tűnhet, mint magának megírni a tartalmat.

Órákig teszteltem a legnépszerűbb AI írási asszisztens eszközöket, hogy kiderítsem, melyek felelnek meg a nagy várakozásoknak.

Néhányuk kiválóan alkalmas a következő nagy ötleted kidolgozására. Mások segítenek leküzdeni az írói blokkot, vagy gyorsabban finomítani a vázlatokat.

A titok az, hogy megtalálja azt, amelyik illeszkedik az Ön munkamenetéhez, és nem fordítva. Ez az útmutató bemutatja a legjobb AI írási eszközöket, így kevesebb időt kell találgatással töltenie, és többet alkotással.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Több LLM erejét egyesíti egy munkaterületen, automatizált feladatkezelés és valós idejű együttműködés Kis csapatok, középvállalkozások és nagyvállalatok. Kiválóan teljesít az AI-integrált tartalom- és projektmenedzsment terén Ingyenes csomag elérhető, testreszabás vállalatok számára ChatGPT Sokoldalú tartalomkészítés, ötletelés és kutatás Funkciók közötti csapatok. Írási és kutatási feladatokhoz AI-alapú asszisztensként működik Ingyenes csomag, fizetős csomagok 20 dollártól havonta Jasper Egyedi márka-hangnem útmutatók és marketing szöveg sablonok Középvállalatoktól a nagyvállalatokig. Segíti a marketing- és kreatív csapatokat az AI-támogatott tartalommarketingben A fizetős csomagok ára havi 49 dollártól kezdődik Copy. ai Munkafolyamat-automatizálás blogok, e-mailek és hirdetések számára Kis- és közepes méretű csapatok. A legjobb megoldás nagy léptékű, AI-alapú szövegíráshoz Ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 49 dollártól kezdődik havonta Rytr Stílus és nyelvválasztás, valamint beépített plágiumellenőrző Freelancerek és kis csapatok Ideális költségtudatos csapatok számára, akik AI-alapú szövegírási megoldásokat keresnek Ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta Grammarly Valós idejű írási visszajelzések, valamint nyelvtani, írásjel- és hangnemre vonatkozó javaslatok Kis csapatok, közepes méretű vállalkozások és nagyvállalatok. Legalkalmasabb azoknak az üzleti kommunikációs csapatoknak, amelyek a világosságra, a megfelelő hangnemre és a helyességre törekednek Ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 30 dollártól kezdődik havonta Gemini Adatvezérelt írási segítség és multimodális tartalomértelmezés Középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig. A legjobb AI-alapú írási segítség és kutatáshoz Ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 19,99 dollártól kezdődik havonta Sudowrite Cselekmény- és karaktergeneráló eszközök, amelyek támogatják a közös kreatív írást Kis stúdiók, kiadók és kreatív csapatok. Narratív tartalmakhoz AI írási partnerként működik A fizetős csomagok ára havi 19 dollártól kezdődik Anyword AI-szövegek hirdetésekhez, céloldalakhoz, e-mailekhez, valamint valós idejű értékelés és optimalizálás Közepes méretű és nagyvállalatok számára. Legalkalmasabb adatvezérelt marketingcsapatok számára A fizetős csomagok ára havi 49 dollártól kezdődik QuillBot AI-alapú átfogalmazás és összefoglalás nyelvtani és plágiumellenőrzővel Egyéni írók, egyetemi tanszékek. Segít az AI segítségével átírni, átfogalmazni vagy összefoglalni a tartalmat Ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 4,17 dollártól kezdődik havonta Wordtune AI-alapú átírás hangnem- és stílusváltozatokkal, valamint bővítési és összefoglalási eszközök Kis- és közepes méretű csapatok. Segít a csapatoknak javítani az üzleti kommunikáció egyértelműségét és hangvételét Ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 13,99 dollártól kezdődik havonta Író A márka szabályainak megfelelő, AI-alapú írás Vállalati szintű megoldás, ideális a márka egységességének és az írási előírások betartásának biztosításához 14 napos próbaidőszak, a fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik havonta Writesonic AI blog-/cikkgenerátor SEO-optimalizálással Kis- és közepes méretű csapatok: Segít a termékfejlesztő csapatoknak a SEO-blogok, céloldalak stb. méretezésében. Ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta

Mire kell figyelnie egy AI írási eszköznél?

Annyi AI írási eszköz közül hogyan lehet kiválasztani azokat, amelyek valóban megkönnyítik az írást, anélkül, hogy úgy érezné, elmerül az AI által generált tartalmak tengerében?

Íme, mire érdemes figyelni:

Tartalomminőség: Válasszon olyan AI írási eszközt, amely világos, pontos és vonzó tartalmat tud generálni, illeszkedve az Ön egyedi stílusához és hangvételéhez, függetlenül attól, hogy laza, szellemes vagy egyenes stílust preferál ✅

Személyre szabás az Ön hangjához: Senki sem szereti az egyformára szabott tartalmakat. Keressen olyan eszközöket, amelyekkel addig módosíthatja a hangnemet, a formátumot és a stílust, amíg pontosan úgy hangzik, ahogy szeretné ✅

Többnyelvű támogatás: Ha világszerte olvasóknak ír, győződjön meg arról, hogy az eszköz képes-e különböző nyelveken és kontextusokban tartalmat generálni ✅

Zökkenőmentes integráció: Akár a Google Docsban, a WordPressben vagy egy másik platformon írja a vázlatot, ellenőrizze, hogy az eszköz összekapcsolható-e kedvenc alkalmazásaival ✅

Könnyű használat: Nem kellene oktatóanyaghoz folyamodnia ahhoz, hogy megtanulja, hogyan generálhat néhány sor szöveget. A legjobb eszközök egyszerűek, intuitívak és segítenek abban, hogy gyorsabban írjon ✅

Az Ön igényeinek megfelelő árak: Az ingyenes csomagok kiválóan alkalmasak a szolgáltatás kipróbálására, de ha fizet, győződjön meg róla, hogy olyan funkciókat kap, amelyek valóban segítenek ✅

Nézzük meg, hogyan teljesítenek a funkciók és a használhatóság tekintetében. Néhányuk ingyenes verziót kínál, amelyet kipróbálhat vásárlás előtt. A generatív AI-eszközök azonban elfogult és pontatlan tartalmat is létrehozhatnak, ezért fontos, hogy gondosan ellenőrizze az eredményt.

1. ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom- és projektmenedzsmenthez)

Szerezzen be feladatkezelést, valós idejű együttműködést, munkafolyamat-automatizálást és AI-alapú írási segítséget a ClickUp segítségével

Gondoljon csak a jelenlegi írási folyamatára. Valószínűleg több alkalmazást is használ egyszerre: egyet a vázlatokhoz, egy másikat a visszajelzésekhez, és egy teljesen másikat a projektmenedzsmenthez. Kimerítő, igaz?

Itt jön képbe a ClickUp , a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely mindent megváltoztat. Nézzük meg a gazdag funkciókészletét!

ClickUp Brain

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója az AI személyi asszisztens, a ClickUp Brain. Segít lenyűgöző tartalmakat írni természetes nyelvű utasításokkal, és még egy lépéssel tovább megy:

Készítsen könnyedén tartalomvázlatokat, megjegyzéseket és üzeneteket, amelyek pontosan az Ön igényeihez és stílusához igazodnak

Készítsen tartalmi vázlatokat és hozzon létre teljes vázlatokat a ClickUp Brain segítségével

Készítsen lényegre törő összefoglalókat hosszú dokumentumokból, feladatokból vagy megbeszélésekből, hogy időt takarítson meg és elkészítse a projekt dokumentációját

Összegezze a hosszú dokumentumokat pillanatok alatt a ClickUp Brain segítségével

Finomítsa és javítsa írását az AI-alapú javaslatokkal a világosság, a nyelvtan, a márkaépítés és a stílus terén

Javítsa ki a nyelvtani hibákat, magyarázza el a fogalmakat és fordítsa le a tartalmakat a ClickUp Brain segítségével

Ez csak a jéghegy csúcsa a ClickUp Brain esetében. Amire szüksége van, az egy olyan hatékony mesterséges intelligencia, amely ötvözi az AI-ügynökök és a több generatív AI-modell erejét a szélesebb munkakörnyezetének teljes kontextusával. És pontosan ezt kínálja a ClickUp Brain. Mesterséges intelligenciával működő neurális hálózatként zökkenőmentesen összeköti a feladatokat, dokumentumokat és embereket a vállalat tudásbázisában és a kapcsolódó alkalmazásokban, teljes körű, vállalati szintű adatvédelmi garanciával. Az írás és a dokumentálás tízszer okosabbá és hatékonyabbá válik. Használja a hangot feladatok létrehozásához, értekezletek összefoglalásához, a nyomon követés automatizálásához vagy képek generálásához a Talk to text segítségével

Keressen és szerezzen be információkat bármely csatlakoztatott alkalmazásból, majd az AI segítségével tegyen lépéseket azok alapján

Csevegjen a legújabb AI-modellekkel, mint például a ChatGPT, a Claude és a Gemini, kódolás, írás, komplex érvelés és egyéb feladatok elvégzéséhez, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

Készítsen képeket, feladatokat, üzeneteket, projekteket és még sok mást – mindezt prompt-tervezés vagy manuális bevitel nélkül. Vidd új szintre a tartalomkészítést a ClickUp Brain MAX segítségével Vigye a dolgokat egy szinttel tovább a ClickUp Brain MAX segítségével , egy dedikált asztali AI-társalkalmazással, amely egyesíti az AI-t, a keresést és az automatizálást minden munkaalkalmazásban, ezzel új korszakot nyitva a kontextusfüggő AI területén, és véget vetve az egymástól független AI-eszközök okozta káosznak. A ClickUp teljesen kiküszöböli az AI-eszközök szétszóródását. A ClickUp Brain több generatív AI-modellt is kínál, például a Claude-ot, a ChatGPT-t és a Gemini-t, így a Brain segítségével a legjobb válaszokat kaphatja. Nincs szükség több LLM használatára sem.

ClickUp táblák

A ClickUp Whiteboards egy kreatív felület brainstorminghoz, virtuális táblázáshoz és vizuális magyarázatokhoz.

Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást a tartalmi eredmények megtervezéséhez és a teljes tartalmi folyamat feltérképezéséhez

A Whiteboardon vázolhatja a blogcsatornákat, feltérképezheti az ügyfélútvonalakat, és megtervezheti a teljes szerkesztői naptárat. Ráadásul a csapata ötleteket adhat hozzá, élőben kommentálhat, sőt, a Whiteboardról közvetlenül feladatokká alakíthatja a jegyzeteket.

ClickUp Docs

És igen, a tartalom írása egy dolog, de az igazán figyelemfelkeltő tartalom sokféle perspektívából és alapos szerkesztésből származik.

A ClickUp Docs segítségével egy közös teret kap erre a célra: megjelölheti csapattagjait, megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyhat, valamint a feladatokat cselekvési tételekké alakíthatja, így tartalmi munkafolyamata szervezett és együttműködésen alapuló marad.

Készítsen szépen formázott dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével

A Docs a tartalomtervezésben és a brief elkészítésében is segít. Nyissa meg brainstorming-ülése közben, hogy gyorsan jegyzeteljen és rögzítse az ötleteket, így nem felejti el semmit abból, amit megbeszéltek.

Miután elkészült, könnyedén kibővítheti ötleteit, és teljes körű briefeket készíthet minden egyes tartalmi elemhez a Docs-ban. A gazdag formázási lehetőségek, mint például a táblázatok, felsorolások és fejléc, kiválóan alkalmasak a brief strukturálására, valamint a határidők, a kijelölt írók, a közzétételi dátumok és egyebek szervezésére.

ClickUp tartalomgyártási skálázási sablon

Ráadásul a ClickUp sablonjai jelentősen megkönnyítik a különböző tartalomtípusokhoz szabott briefek elkészítését.

Például a ClickUp tartalomgyártási skálázási sablon célja, hogy segítse az írókat, szerkesztőket és tartalomcsapatokat a tartalomgyártási folyamatuk skálázásában.

Ez a sablon a következőket segíti:

Szervezze és rangsorolja a jövőbeli tartalmi projekteket egy központi hub létrehozásával a blog-összefoglalók, megjegyzések és akár az élő URL-ek számára is.

A blog adatbázis feladatállapotainak segítségével könnyedén nyomon követheti és kezelheti a tartalmi elemeket a teljes gyártási ciklus során

Testreszabhatja az olyan tulajdonságokat, mint a tartalom típusa, a közzététel dátuma és az író forrása, hogy a sablon illeszkedjen az Ön konkrét tartalom-munkafolyamatához.

Hasonlóképpen, a ClickUp tartalomnaptár-sablon egyszerűsíti a teljes tartalomkészítési folyamatom tervezését, szervezését és nyomon követését, így minden cikk időben megjelenik, és összhangban áll a marketingcéljaimmal.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciókban gazdag felület kissé nyomasztó lehet az új felhasználók számára

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

A ClickUp-ban leginkább a testreszabhatóság és a rugalmasság tetszik. Akár különböző csapatok (például marketing és webfejlesztés) számára testreszabott munkafolyamatok létrehozásáról, akár egyedi mezők használatáról konkrét projektadatok nyomon követésére, akár ismétlődő feladatok automatizálásáról van szó, a ClickUp lehetővé teszi, hogy pontosan az igényeinkhez igazítsam. Segít mindent egy helyen tartani, így a projektmenedzsment és a csapatok közötti kommunikáció zökkenőmentessé válik. Ráadásul az integrációk és az automatizálások rengeteg időt takarítanak meg nekünk, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhatunk.

🎥 Nézze meg: Ismerje meg, hogyan használhatja a ClickUp Brain-t az AI-alapú íráshoz

💡 Profi tipp: Használjon egyéni Autopilot ügynököt a ClickUp Chatben, hogy az AI írási asszisztensként működjön. Állítsa be úgy, hogy akkor aktiválódjon, amikor valaki közzétesz egy vázlatot, és a ClickUp Brain segítségével automatikusan átírja, lektorálja vagy javítsa a hangnemet. Hozzáférést adhat neki a Docs-ban tárolt márkairányelvekhez, így a megfelelő kontextusban tud szerkeszteni.

2. ChatGPT (A legjobb AI-alapú íráshoz és kutatáshoz)

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT egy AI-alapú írási asszisztens, amely promptok alapján képes blogbejegyzéseket, e-maileket és közösségi média-bejegyzéseket generálni.

Bár ez egy remek ingyenes AI írási eszköz az ötletek felkeltéséhez és az írói blokk leküzdéséhez, a végeredmény finomításához még mindig szükség van emberi beavatkozásra. Bár hasznos a kezdéshez, a tartalmat mindig át kell nézni és emberibbé kell tenni.

A ChatGPT legjobb funkciói

Fordítson tartalmakat több mint 90 nyelvre anélkül, hogy a kontextus és a jelentés elveszne

Töltse fel az adatokat bármilyen formátumban – szöveg, kép, és egyes esetekben akár hang is

Összegezzen hosszú cikkeket, kutatási jelentéseket és átiratokat a ChatGPT segítségével

A ChatGPT korlátai

Lassú és nehézkes ügyfélszolgálat

A weboldal gyakran lefagy, és a válaszok néha meglehetősen lassúak lehetnek

A ChatGPT árai

Örökre ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ChatGPT-ről?

Íme egy G2-es értékelés:

A tartalomírási folyamatom gyorsabbá és jobbá vált. Minél részletesebb utasítást adok, annál jobb eredményeket kapok. Még a válasz formátumát is kiválaszthatom.

🔍 Tudta? A ChatGPT havonta több mint 4,79 milliárd látogatót vonz.

3. Jasper (A legjobb AI-támogatott tartalommarketinghez)

A Jasper hasznos marketingkampányokhoz szükséges tartalmak létrehozásához , és segít blogbejegyzések, hirdetési szövegek, videóforgatókönyvek és tartalmi vázlatok készítésében.

Az egyik kiemelkedő jellemzője az a képesség, hogy a tartalmat összehangolja a márka konkrét irányelveivel, ami hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek következetességre van szükségük a hangvétel és az üzenetek tekintetében.

Ugyanakkor, bár a Jasper AI-modelleket használ a tartalomkészítés felgyorsítására, még mindig finomhangolásra szorul, hogy a végeredmény valóban tükrözze a márka hangját és stratégiáját. Megállapítottam, hogy ez az eszköz akkor működik a legjobban, ha egy szigorú szerkesztési folyamattal párosul.

A Jasper legjobb funkciói

Készítsen tartalmakat előre megtervezett sablonok segítségével hosszú formátumú tartalmakhoz, marketing szövegekhez és közösségi média bejegyzésekhez

Egyszerűsítse a bonyolult szövegeket az „Magyarázd el nekem, mintha ötödikes lennék” funkcióval

A Jasper korlátai

Egyes felhasználók szerint a Jasper kimenetei általánosak és hiányzik belőlük a kreativitás

A számlázás és az előfizetés meglehetősen bonyolult, és különösen nagy kihívást jelenthet, ha megpróbálja törölni fiókját

A Jasper árai

Creato r: 49 USD/hó felhasználónként

Pro : 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Jasperről?

Íme egy G2-es értékelés:

A Jasper segítségével bővítem írásaimat, ötleteket ad és megakadályozza, hogy írói válságba kerüljek.

🔎 Tudta? Egy CMO-felmérés szerint azok a vállalatok, amelyek marketingjükben mesterséges intelligenciát alkalmaznak, 6,2%-os forgalomnövekedést, 7%-os ügyfél-elégedettség-növekedést és 7,2%-kal alacsonyabb marketingköltségeket tapasztaltak.

4. Copy.ai (A legjobb nagy léptékű, AI-alapú szövegíráshoz)

A Copy.ai-t marketing- és értékesítési tartalmakhoz használtam, és ez egy megbízható eszköz gyors vázlatok készítéséhez és a feladatok automatizálásához.

Több mint 90, felhasználási esetekre alapuló szövegírási eszközzel segít felgyorsítani a tartalomkészítést és személyre szabni a kommunikációt, ami kiválóan alkalmas a tevékenységek bővítésére.

A Copy.ai legjobb funkciói

Készítsen szövegeket egyedi stílusban a Voicecopy.ai segítségével

Címkézze az információkat az Infobase-ben, hogy ne kelljen minden alkalommal megadnia a kontextust

Összegezze a leiratokat tartalmi összefoglalókba a Summarize-to-Brief eszközzel

A Copy.ai korlátai

A platform instabil lehet, gyakran előfordulnak hibák

A generált tartalomnak hiányozhatnak a pontos források, ezért alapos tényellenőrzésre van szükség

A Copy.ai árai

Örökre ingyenes

Starter : 49 USD/hó

Advanced : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy.ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Copy.ai-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Az eszköz felületét egyszerűnek és felhasználóbarátnak találom. A Copy.ai-t közösségi média bejegyzésekhez és termékleírásokhoz, blogbevezetőkhöz és weboldal szövegekhez használom.

😵‍💫 Nem tudja, mit kérdezzen az AI írási eszközétől? Íme a legjobb AI írási ötletek marketingesek és írók számára a kezdéshez!

5. Rytr (A legjobb megoldás költséghatékony, AI-alapú szövegíráshoz)

A Rytr egy praktikus eszköz blogbejegyzések, hirdetések, közösségi média bejegyzések és e-mailek gyors vázlatainak elkészítéséhez. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes elemzni az írásmintákat és utánozni egy adott stílust, így a végeredmény természetesebbnek tűnik, nem pedig nyilvánvalóan AI által generáltnak.

A platform különböző hangnem-beállításokat is kínál, így írását a különböző célközönségekhez és projektekhez igazíthatja. Bár ez kétségkívül felgyorsítja a folyamatot, a tartalomnak még mindig jól jön egy kis emberi finomítás, hogy igazán kiemelkedő legyen.

A Rytr legjobb funkciói

Készítsen tartalmat több mint 40 felhasználási esethez, a blogbejegyzésektől a termékleírásokig

Javítsa az írási folyamatot a mondatok és bekezdések AI-alapú automatikus kiegészítésével

Készítsen tartalmat több mint 30 nyelven a globális közönség számára

A Rytr korlátai

Részletes írási utasításokra van szükség a kielégítő eredmények eléréséhez

A felhasználók gyorsan elérhetik havi kvótájukat, ha a fizetős csomagokban nincs beállítva válaszadási korlát.

A Rytr árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 9 USD/hó

Prémium: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Rytr-ről?

Íme egy G2-es értékelés:

Könnyen használható, zökkenőmentes írási élményt nyújt és minőségi tartalmat generál. A felhasználói felület nagyon jó, összehasonlítva bármely más AI íróval. Az eredmény megfelelő.

🤖 AI vagy ember által létrehozott tartalom 🥷?

6. Grammarly (A legjobb AI írási szoftver a kifinomult, hibátlan íráshoz)

A Grammarly minden tartalomkészítő eszköztárának fontos eleme. Kiváló AI-írási társ, amely segít abban, hogy gondolatát tömören, nyelvtanilag helyesen és vonzó módon fogalmazza meg.

A Grammarly mesterséges intelligenciáját felhasználhatja dokumentációk készítéséhez, e-mailek megírásához, jelentések finomításához, sőt, akár a közösségi médiában közzétett bejegyzések tökéletesítéséhez is.

A Grammarly legjobb funkciói

Használja a bekezdésgenerátort teljes bekezdések átírásához az érthetőség, a hangnem és a vonzerő javítása érdekében

Készítsen egyedi üzenetsablonokat, amelyek segítségével csapata gyorsan válaszolhat az e-mailekre

Használja a Grammarly Authorship funkcióját, hogy hiteles források alapján kategorizálja tartalmát

A Grammarly korlátai

Rigid lehet, nem hagyva sok teret az író személyes stílusának

A mondatok átalakítása néha természetellenesnek tűnhet

Hajlamos túlzottan formális változtatásokat javasolni, amelyek elvehetik az író egyéni hangját

A Grammarly árai

Örökre ingyenes

Prémium : 30 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Grammarlyről?

Íme egy G2-es értékelés:

A Grammarly számomra több lett, mint egy egyszerű írási segédeszköz – a szakmai kommunikációm központi eleme. Támogatja az írási folyamat minden szakaszát, az első gondolatok megfogalmazásától a végső üzenet finomításáig.

7. Gemini (A legjobb AI-alapú kereséshez és tartalomgeneráláshoz)

via Gemini

A Gemini az a mindentudó barát, akire számíthat, ha kutatásról, írásról és bonyolult, mélyreható kérdések megválaszolásáról van szó. A Flash 2.0 frissítés óta még jobb, sokkal gyorsabb és élesebb lett, könnyedén kezeli a szöveget, a képeket és még a kódot is.

A Gemini legjobb funkciói

Készítsen multimodális tartalmakat szöveggel, képekkel és hanganyaggal a vonzó élmény érdekében

Segítsen a kódolási projektekben a Gemini Code Assist segítségével, amely havonta akár 180 000 kódkiegészítést biztosít.

A Gemini korlátai

A Gemini nem mindig teljesít jól, ha videóösszefoglalásról van szó

Bizonyos esetekben hiányos vagy nem segítő válaszokat ad

Nincs fejlett ismerete a rendkívül speciális vagy niche témákról

A Gemini árai

Ingyenes Google-fiókkal

Google AI Pro : 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Gemini értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Gemini-ről?

Íme egy G2-es értékelés:

Nagyon felhasználóbarát. Amikor e-mailt írok az ügyfeleimnek, nagyon segít abban, hogy üzeneteim professzionálisak maradjanak.

😎 Baráti emlékeztető: Az AI integrálása a Word-dokumentumokba, például a Google Gemini használata a Docs-ban, annyira felgyorsíthatja az írási folyamatot, hogy akár 66%-kal is megtakaríthatja az idejét. Ez négy plusz óra, amit kávézásra, sorozatnézésre vagy végre a beérkező levelek rendezésére fordíthat!

8. Sudowrite (A legjobb AI írási partner a szépirodalomhoz)

via Sudowrite

Elakadt egy jelenetnél? Nem találja a megfelelő szavakat? A Sudowrite-ot azért hozták létre, hogy segítsen minden regényírónak. Olyan, mintha egy új szemmel nézné át az írását, javaslatokat tenne a szerkesztésre, finomítaná a mondatokat, és kihúzná Önt a kreatív holtpontból.

Több mint 1000 bővítmény segítségével a javaslatokat a saját stílusához igazíthatja. Nem fogja megírni a regényét helyette (miben lenne abban a szórakozás?), de sokkal zökkenőmentesebbé teszi a folyamatot – és talán még egy kicsit izgalmasabbá is.

A Sudowrite legjobb funkciói

Készítsen átfogó narratívákat a Story Engine segítségével

Fokozza az érzékszervi részleteket a Describe funkció segítségével

Finomítsa szövegét az Átírás eszközzel

A Sudowrite korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek és egyszerű felhasználói felület

Kevesebb integrációt kínál harmadik féltől származó eszközökkel

A Sudowrite árai

Hobbiból és diákok : 19 USD/hó

Professional : 29 USD/hó

Max: 59 USD/hó

Sudowrite értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Sudowrite-ról?

Íme egy Reddit-vélemény:

A Sudowrite segített kijavítani a cselekményemet, és most már egyedül írom, ugyanolyan gyors ütemben, ahogy a sorozat első könyvét is írtam. Már csak a segítségért is teljesen megérte az árát.

😎 Érdekesség: A 2016-os „Sunspring ” című rövidfilmet teljes egészében egy neurális hálózatokat használó AI-bot írta.

9. Anyword (A legjobb adatvezérelt marketing szövegekhez)

via Anyword

Az Anyword egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely egy kicsit szórakoztatóbbá teszi a marketingtartalmak írását. Használhatja szövegek finomítására, a hangnem különböző közönségekhez való igazítására, vagy akár arra is, hogy még a közzététel előtt képet kapjon arról, mennyire lehet sikeres egy adott tartalom.

Kiválóan alkalmas azoknak a pillanatoknak, amikor minden szót kétszer is átgondol, vagy egy üres oldalt bámul, és csak egy szilárd kiindulási pontra van szüksége. Nem végzi el az összes munkát helyette, de határozottan gyorsabbá teszi a folyamatot.

Az Anyword legjobb funkciói

Készítsen adatokon alapuló szövegeket prediktív teljesítményértékekkel

Támogassa a több mint 30 nyelven történő többnyelvű tartalomkészítést

Közvetlenül integrálható a Google Ads-szel, a Meta Ads-szel és az összes közösségi média fiókjával

Az Anyword korlátai

Az Anyword elsősorban az angol nyelvet támogatja, ami korlátozást jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik más nyelvű tartalmakkal kapcsolatban igényelnek segítséget.

A szószámkorlátozás miatt az eszköz használata nagy blogok esetében nehézkes lehet

Az Anyword árai

Starter : 49 USD/hó

Adatvezérelt : 99 USD/hó

Üzleti : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az Anywordról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az Anyword segít a csapatomnak és nekem túllépni a brainstorming fázison, és csupán néhány kattintással lenyűgöző szövegeket generálni. Különösen a hirdetések írásában spóroltunk időt, és ebben jelentősen segített a hangnem kialakításának lehetősége.

10. QuillBot (A legjobb AI-eszköz átfogalmazáshoz és összefoglaláshoz)

via QuillBot

A QuillBot remek kiegészítője minden írói eszközkészletnek, különösen akkor, ha szövegét át kell dolgoznia. Szolgáltatásai között megtalálhatók a parafrazálás, a plágiumellenőrzés, a nyelvtani ellenőrzés, a fordítás, az összefoglalás és még az idézetek készítése is.

Különösen hasznosnak találtam, amikor átfogalmaztam valamit anélkül, hogy robotikusnak hangzott volna. Nem tökéletes (néha túlságosan leegyszerűsíti a dolgokat), de ha helyesen használja, rengeteg időt takarít meg, és éles marad az írása.

A QuillBot legjobb funkciói

Kutasson, írjon és javítsa ki vázlatait az integrált Quillbot Flow AI-asszisztens segítségével

Készítsen pontos hivatkozásokat könnyedén a Citation Generator segítségével

Testreszabhatja a parafrazálást többféle móddal, például Standard, Fluency és Creative

A QuillBot korlátai

Néha ismétlődő vagy értelmetlen szöveget generál, amelyet gondosan át kell nézni

Az olyan fejlett funkciók, mint a fejlett nyelvtani ellenőrzés és a többféle átfogalmazási stílus, fizetős előfizetést igényelnek.

A QuillBot árai

Örökre ingyenes

Prémium : 4,17 USD/hó

Csapatcsomag: Egyedi árazás

QuillBot értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a QuillBotról?

Íme egy G2-es értékelés:

Könnyen használható, több nyelv közül választhat, és számos egyéb eszközzel rendelkezik, például átfogalmazóval, plágiumellenőrzővel és még sok mással, így a Quillbot egy teljes körű csomagot kínál az írók számára.

💡 Profi tipp: Használjon AI-sablonokat, hogy jelentősen megkönnyítse a tartalomkészítési folyamatot. Például egy blogbejegyzésekhez készült AI-sablon segítségével a marketingesek gyorsan felvázolhatják kampánycéljaikat, legfontosabb üzeneteiket és blogjaik csatornáit.

11. Wordtune (A legjobb AI-eszköz átíráshoz és a szöveg érthetőségének javításához)

via Wordtune

A Wordtune egy olyan AI-alapú írási szoftver, amely kicsit kevésbé frusztrálóvá teszi az írást. Amikor nehezen találja a megfelelő megfogalmazást, az átírási javaslatai valóban természetesen hangzanak.

A beépített sablonok segítenek felgyorsítani a munkát, különösen akkor, ha nem szeretne a nulláról kezdeni. Az ingyenes verzió kiválóan alkalmas gyors átírásokra és az írói blokk leküzdésére.

A Wordtune legjobb funkciói

Fogalmazza át a mondatokat kontextusfüggő átírási javaslatok segítségével, beleértve az ellenérveket és a következtetéseket is

Adjon hozzá humort, hangsúlyt vagy laza hangnemet az Editor Spices segítségével

Szövegek létrehozása, bővítése vagy finomítása az Ask AI segítségével

A Wordtune korlátai

A ingyenes csomag felhasználói számára napi 10 AI-generálás a limit

Bár több nyelvet is támogat, nem annyira hatékony az angol nyelvű tartalmak esetében

A Wordtune árai

Örökre ingyenes

Advanced : 13,99 USD/hó

Korlátlan: 19,99 USD/hó

Wordtune értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 70 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Wordtune-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

A Wordtune kiváló választás minden író számára, ha hiányoznak a szavak és a motiváció az íráshoz: a már megírt szövegből merít ihletet, és további mondatokat generál. Ezeket a mondatokat a beépített átírási opciók segítségével is finomíthatjuk, amelyek segítenek a mondatok hangvételének kialakításában.

12. Writer (A legjobb AI írási segítség és márkához igazodó tartalomhoz)

via Writer

A Writer inkább egy üzleti munkafolyamatokhoz készült AI-segédpilótának tűnik, mint egyszerű írási eszköznek. Képes kérdésekre válaszolni, következtetéseket levonni, tartalmakat lefordítani, sőt képeket is elemezni. Ami számomra a leginkább kiemelkedő volt, az az, hogy milyen komolyan veszi a biztonságot és az adatvédelmet, olyan telepítési lehetőségekkel, amelyek megfelelnek a globális adatvédelmi előírásoknak.

A Writer legjobb funkciói

Hozzon létre pontos tartalmat saját adatokból egy tudásgráf segítségével

Készítsen alkalmazásokat drag-and-drop, kódolás nélküli szerkesztővel

Automatizálja a megfelelőségi ellenőrzéseket a tartalmi eszközökön

Az író korlátai

A nem vállalati csomagok 5 felhasználóra korlátozódnak, további felhasználók hozzáadására nincs lehetőség

A gyakori frissítések miatt az alkalmazás időnként meglehetősen kiszámíthatatlan

Writer árak

14 napos ingyenes próba

Starter : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Írók értékelései és véleményei

G2 : 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Writerről?

Íme egy G2-es értékelés:

A megjelenése letisztult, professzionális és egyszerű – ez egy könnyen használható alkalmazás, amely többféle felületen is elérhető (bővítmények, webalkalmazás, asztali verzió). Jól integrálódik az általunk használt marketingrendszerekbe, és könnyen bevezethető volt.

👀 Érdekesség: A tudásgráfok képesek elemezni a bekezdéseket, és megmutatni a témák, al-témák és fogalmak közötti kapcsolatokat. Ez hasznos eszközzé teszi őket esszék írásához, mivel ez a strukturált vizualizáció valójában tervként használható az ötletek rendszerezéséhez és a fogalmak közötti logikai folyamat fenntartásához.

13. Writesonic (A legjobb AI-alapú cikkíráshoz és marketinghez)

A Writesonic számos hasznos AI-funkciót tartalmaz a tartalomkészítéshez, a versenytársak elemzéséhez és a kutatáshoz. Integrálható az Ahrefs, a Google Analytics és a WordPress szolgáltatásokkal, így könnyebben lehet valós idejű adatokat lekérni és tartalmat tervezni anélkül, hogy több eszközt kellene egyszerre kezelni.

A Writesonic legjobb funkciói

Használja az optimalizáláshoz olyan funkciókat, mint a SEO-ellenőrző és a témakörök csoportosítása

Használja a Chatsonic (egy AI-alapú csevegőrobot) szolgáltatását valós idejű segítségért

Készítsen egyedi AI-alapú csevegőrobotokat kódolás nélkül a Botsonic segítségével

A Writesonic korlátai

Az ügyfélszolgálat nem túl gyors, és a kérdések megoldása gyakran késik

A cikkek generálása kissé elavult

A Writesonic árai

Örökre ingyenes

Egyéni : 20 USD/hó

Lite: 49 USD/hó

Standard : 99 USD/hó

Professional: 249 USD/hó

Haladó: 499 USD/hó

A Writesonic értékelései és véleményei

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Writesonicról?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom, hogy a Writesonic megérti az írók és a tartalomalkotók legnagyobb gondjait, nevezetesen azt, hogy olyan cikket írjanak, amely egyszerre SEO-barát, és rendelkezik egy 10 lépéses cikkalkotóval, valamint egy 4 lépéses cikkalkotóval, amelyek segítségével az író egyetlen gombnyomással értékes tartalmat állíthat elő.

Fedezze fel írási potenciálját a legjobb AI-megoldással

Az AI írási eszközök mindenféle formában és méretben kaphatók, a teljes értékű tartalomkészítő csomagoktól az egyszerű átfogalmazó és nyelvtani ellenőrző programokig.

Ha olyan átfogó megoldást keres, amely egy helyen segít az ötletelésben, az írásban, az együttműködésben és a tartalomkezelésben, akkor a ClickUp a megfelelő választás.

A beépített brainstorming-, jóváhagyási, feladatkezelési és automatizálási eszközökkel egyszerűsíti a teljes tartalom-munkafolyamatot az ötlettől a publikálásig.

