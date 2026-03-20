Ingyenes Figma e-mail sablonok marketing- és tervezőcsapatok számára

A Figma e-mail sablonok előre elkészített tervezési fájlok, amelyek elrendezéseket, komponenseket és stílusokat tartalmaznak e-mail kampányok létrehozásához.

Bármilyen e-mail sablonhoz kiválóan használhatók, az üdvözlő üzenetektől és promóciós bejelentésektől kezdve a heti hírlevelekig és a tranzakciós e-mailekig, mint például a megrendelés-visszaigazolások.

És a legjobb az egészben? A moduláris felépítésnek köszönhetően a szakaszokat tetszés szerint kombinálhatja, így minden kampány igényeinek megfelelően alakíthatja azokat, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. Röviden: egyszerűen fantasztikusak.

Ez a cikk bemutatja, mi jellemzi egy jó Figma e-mail sablont, és néhány hasznos ajánlást is tartalmaz. Megtudhatja továbbá, hogy a ClickUp ingyenes sablonjai hogyan hidalhatják át a projektmenedzsmentbeli szakadékot a Figma fájlok és az elindított kampány között, anélkül, hogy káosz alakulna ki.

Mik azok a Figma e-mail sablonok?

Egy kiváló Figma e-mail sablon szilárd alapot biztosít az e-mail felhasználói felületéhez, olyan reszponzív elemekkel, amelyek minden eszközön jól mutatnak.

Íme, mire kell figyelni egy minőségi Figma e-mail sablon kiválasztásakor: ✨

Reszponzív elrendezések: Gondoskodjon arról, hogy az elemek alkalmazkodjanak a különböző képernyőméretekhez, az asztali számítógépektől a mobil eszközökig ( Gondoskodjon arról, hogy az elemek alkalmazkodjanak a különböző képernyőméretekhez, az asztali számítógépektől a mobil eszközökig ( az e-mailek 46,56%-át Apple-eszközökön nyitják meg ), a korlátokon alapuló tervezés segítségével

Automatikus elrendezés: Használjon olyan sablonokat, amelyek rugalmas térközökkel rendelkeznek, és automatikusan alkalmazkodnak a tartalom hozzáadásához vagy eltávolításához, így megkímélve Önt a kézi módosításoktól

Komponensváltozatok: Keressen előre elkészített állapotokat gombokhoz, fejlécéhez és cselekvésre ösztönző elemekhez (CTA-khoz), hogy kevesebb erőfeszítéssel biztosítsa az egységességet

Tipográfiai rendszer: A sablonnak következetes szövegstílusokat kell használnia, amelyek illeszkednek az e-mailekben biztonságosan használható betűtípusokhoz, mint például az Arial, a Georgia vagy a Helvetica.

Színváltozók: Keressen olyan sablonokat, amelyek könnyen frissíthető márkaszínekkel rendelkeznek, és amelyekkel a változtatások egyszerre alkalmazhatók az összes elemre

Ingyenes e-mail-sablonok a Figma munkafolyamatokhoz

1. Ingyenes e-mail sablonok a Designmodótól

via Figma

A Designmodo ingyenes e-mail sablonok csomagja egyszerű módszert kínál professzionális e-mailek létrehozására anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. Ezeket a sablonokat számos felhasználási eset figyelembevételével készítették, a marketingtől a tranzakciós igényekig, biztosítva, hogy márkája minden ügyfélkapcsolati ponton konzisztens maradjon. Akár termékbevezetést hirdet, akár heti frissítést küld, ezek az elrendezések kifinomult alapot nyújtanak.

🌟 Miért fog tetszeni:

Fejlesztőbarát: Kifejezetten úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen a népszerű e-mail keretrendszerekkel és exportáló eszközökkel

Komponensalapú: Használja a Figma automatikus elrendezését és komponenseit, így könnyen cserélhet képeket és változtathat színeket azonnal

Modern esztétika: Tiszta tipográfia és bőséges fehér tér biztosítja az olvashatóságot bármilyen eszközön

🧠 Érdekesség: 1976-ban II. Erzsébet királynő lett az első államfő, aki e-mailt küldött. A Royal Signals and Radar Establishment látogatása során az ARPANET-et (az internet elődjét) használta. Felhasználóneve a királyi HME2 (Her Majesty, Elizabeth II) volt.

2. E-mail sablonok tervezőknek és startupoknak

via Figma

A Designer and Startup Template azoknak készült, akik ki akarnak tűnni a tömegből. Elmozdulva az „unalmas” vállalati e-mailektől, ez a sablon rácsot megtörő elemeket és merész cselekvésre ösztönző felhívásokat használ a figyelem felkeltésére. Különösen hatékony portfóliók vagy technológiai termékbejelentések esetén, ahol a vizuális megjelenés prioritás.

🌟 Miért fog tetszeni:

Vizuális történetmesélés: Kiváló minőségű képekhez és kreatív tipográfiai elrendezésekhez optimalizálva

Startup-kompatibilis: Tartalmaz külön szakaszokat a „Csapat” bemutatásához, a „Termék mérföldkövekhez” és a „Kiemelt funkciókhoz”

Könnyű használat: Drag-and-drop moduláris rendszerrel rendelkezik, így a szakaszokat építőelemekként egymásra helyezheti

3. E-mail sablonok 2025: asztali és mobil

via Figma

A kommunikáció jövőjét szem előtt tartva az Email Templates 2025 csomag az akadálymentességre és a legmodernebb mobil interakciókra összpontosít. Ezek a sablonok a modern e-mail kliensek funkcióinak kezelésére készültek, kifinomult megjelenést biztosítva, amely prémium minőségűnek és naprakésznek tűnik. Elsőbbséget élvez a „hüvelykujjbarát” navigáció és a kontrasztos elrendezés.

🌟 Miért fog tetszeni:

Sötét módra optimalizálva: Kifejezetten úgy készült, hogy világos és sötét módban egyaránt lenyűgözően nézzen ki

Mobil-első tervezés: Elsőbbséget ad a mobil élménynek, biztosítva, hogy a gombok és linkek kisebb képernyőkön is könnyen megérinthetők legyenek

Interaktív elemek: Azok számára készült, akik támogatják a „hover állapotokat” és az interaktív komponenseket

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt van szükséged egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, hogy a brainstorming-üléseken született ötleteket azonnal feladatokká alakíthasd. Ha pedig nem tudod pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort, hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre! Használd a ClickUp Brain-t makettek, diagramok és egyéb elemek létrehozásához a ClickUp Whiteboards-on

4. Hírlevél-e-mail sablonok

via Figma

A hírlevél-e-mail sablonok kurátorok és írók számára készültek. Ha célja információk, cikkek vagy heti összefoglalók megosztása, ez a sablon tökéletes hierarchiát biztosít. A szövegcentrikus szakaszokat kiemelt képekkel egyensúlyozza ki, így biztosítva, hogy olvasói ne érezzék túlterhelve magukat a tartalomtól.

🌟 Miért fog tetszeni:

Egyértelmű hierarchia: Különböző méretű címsorokat és tartalomelválasztókat használ az információk logikus rendszerezéséhez

Könnyen áttekinthető elrendezések: Tartalmaz „Gyorslinkek” és „Legnépszerűbbek” szakaszokat azoknak az olvasóknak, akik inkább átfutják a tartalmat

Tiszta tipográfia: A könnyű olvashatóságra összpontosítunk, hogy a hosszú hírlevelek is kényelmesek legyenek a szemnek

5. 10 ingyenes e-mail sablon

via Figma

Ez a 10 sablonos csomag az e-mail-tervezés „svájci zsebkésének” számít. Hatalmas stílusválasztékot kínál, így szinte minden alkalomra találhat sablont – legyen szó „Üdvözlő” e-mailről, „Elfelejtett jelszó” értesítésről vagy „Szezonális akció” bejelentésről. Kiváló forrás egy átfogó e-mail-könyvtár gyors felépítéséhez.

🌟 Miért fog tetszeni:

Változatos: Több kategóriát is lefed, beleértve az e-kereskedelmet, a SaaS-t és a személyes márkaépítést

Szervezett rétegek: A gondosan rendszerezett Figma-rétegek megkönnyítik a kezdők számára a fájlban való eligazodást

Kész a használatra: A 10 sablon mindegyike egy teljes oldal, nem csak egy részlet, így teljes körű, kezdettől végig kidolgozott tervezést biztosít.

A Figma e-mail sablonok használatának korlátai

A gyönyörű Figma e-mail-terved csapdába esett. Ez csak egy e-mail képe, nem egy valódi e-mail, és elszigetelten létezik, elválasztva a kampánytervedtől, a szövegtől és a jóváhagyási folyamattól.

Ez egyszerű elszigeteltségnek tűnik, de végül manuális átadásokhoz, végtelen kommentfolyamokban elveszett visszajelzésekhez és a kampányállapot átláthatóságának hiányához vezet. Ez a klasszikus munkaterjedelem – a munka széttöredezettsége több, egymással nem kommunikáló, egymástól elszigetelt eszköz között –, ami időbe kerül és hibalehetőségeket teremt.

A helyzet az, hogy a Figma-t nem az e-mail kampányok teljes munkafolyamatának kezelésére tervezték. Íme a hiányosságok, amelyekkel szembesülni fog:

Nincs HTML-export: A Figma-terveit kézzel kell kódolnia, vagy egy harmadik fél eszközén keresztül kell futtatnia, hogy működőképes HTML-e-mailekké váljanak, ami további lépéseket és hibalehetőségeket jelent.

Nincs kampánykövetés: Amint egy terv elhagyja a Figma-t, elveszti az átláthatóságot. Nincs mód arra, hogy a tervfájlt összekapcsolja a megnyitási arányokkal, a kattintási arányokkal vagy más teljesítménymutatókkal

Jóváhagyási szűk keresztmetszetek: A Figma-ban hagyott megjegyzések kiválóan alkalmasak vizuális visszajelzésekre, de nem kapcsolódnak a határidőkkel és az érintettek feladataival rendelkező formális jóváhagyási munkafolyamathoz.

Verziókezelési hiányosságok: Az e-mailek különböző verzióinak kezelése A/B-tesztek vagy több kampány esetén gyorsan kaotikussá válik, ha nincs egy projektmenedzsment réteg, amely mindent rendszerezett állapotban tart. Az e-mailek különböző verzióinak kezelése A/B-tesztek vagy több kampány esetén gyorsan kaotikussá válik, ha nincs egy projektmenedzsment réteg, amely mindent rendszerezett állapotban tart.

Nehéz projektátadás : A fejlesztőinek és e-mailes marketingeseinek nem csupán egy tervezési fájlra van szükségük. Szükségük van a specifikációkra, a végleges szövegre és a határidőkre, mindezt egy helyen, hogy elkerüljék a zavart A fejlesztőinek és e-mailes marketingeseinek nem csupán egy tervezési fájlra van szükségük. Szükségük van a specifikációkra, a végleges szövegre és a határidőkre, mindezt egy helyen, hogy elkerüljék a zavart

Például az A/B tesztelés az egyik leggyorsabb módja annak, hogy a verziók és az eredmények nyomon követése nehézkessé váljon egy dedikált munkafolyamat-réteg nélkül.

Ingyenes ClickUp-sablonok e-mailkezeléshez

Ha az e-mailes munkafolyamat különböző alkalmazások és manuális lépések kaotikus keveréke, akkor végül az adminisztratív munkával vesztegeti az idejét, ahelyett, hogy remek kampányokat készítene.

Ezeket a hiányosságokat pótolja egy munkafolyamat-kezelő platform. Összeköti a tervezési fázist az e-mail-előállítási életciklus többi részével, így a kezdetektől a végéig egyetlen megbízható forrásból tájékozódhat.

Kezelje e-mail kampányai operatív oldalát – a tervezéstől a teljesítményértékelésig – a Figma-terveit kiegészítő ClickUp munkafolyamat-sablonokkal.

Csatolja a Figma-fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, kövesse nyomon a tervezési véleményeket, és koordinálja a csapat munkáját anélkül, hogy eszközöket váltana a ClickUp sablonok segítségével. Ezen felül létrehozhat kezdeti e-mail szövegeket, összefoglalhatja a kampány visszajelzéseit, és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Brain beépített AI-asszisztens segítségével.

Íme 9 ingyenes sablon, amelyekkel az e-mail-készítés minden szakaszát kezelheti. 🛠️

1. Marketing e-mail sablon a ClickUp™-tól

A ClickUp marketing e-mail sablonja segít Önnek gyönyörű, személyre szabott e-maileket készíteni, amelyek felkeltik a figyelmet és növelik az elkötelezettséget.

Ha egy többlépcsős e-mailes marketingkampányt táblázatkezelő programban tervez, az garantáltan határidő-mulasztásokhoz és elfeledett feladatokhoz vezet. Ez a ClickUp™ marketing e-mail sablon strukturált keretrendszert biztosít a kampányok végrehajtásához az ötleteléstől a küldésig, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki. Tökéletes megoldás azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek egyszerre több e-mailes kampányt kezelnek.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kampányfázisok nyomon követése: Vezesse végig a kampányokat a tervezés, a tervezés, a szövegírás, az ellenőrzés és a küldés szervezett szakaszain keresztül

ClickUp egyéni mezők : Az e-mail típusát, a célközönséget és a kampány állapotát egy pillanat alatt nyomon követheti Az e-mail típusát, a célközönséget és a kampány állapotát egy pillanat alatt nyomon követheti

ClickUp idővonal nézet: Vizuálisan tervezd meg a kampányokat, hogy reális határidőket állíthass be és kezelhesd a csapat kapacitását

ClickUp Brain integráció: Készítsen tárgyvonal-változatokat és kezdeti szövegvázlatokat közvetlenül a kampányfeladatokon belül ( Készítsen tárgyvonal-változatokat és kezdeti szövegvázlatokat közvetlenül a kampányfeladatokon belül ( a napi AI-felhasználók 92%-a termelékenységnövekedésről számol be)

🎥 Ismerje meg, hogyan hozhat létre nagy mennyiségű tartalmat az AI segítségével a ClickUp-ban.

2. E-mail hirdetési sablon a ClickUp™-tól

Tájékoztassa ügyfeleit termékeiről és szolgáltatásairól a ClickUp e-mail hirdetési sablon segítségével

Amikor egy villámakció zajlik, nincs helye hibáknak. Az e-mail hirdetési sablon biztosítja, hogy a kedvezménykódok, a lejárati dátumok és a hirdetés szövege szorosan össze legyenek hangolva.

Kifejezetten azoknak az e-kereskedelmi csapatoknak készült, akiknek szinkronizálniuk kell a Figma-terveket a valós készletekkel és a bevezetési dátumokkal, így a promóciós káoszt konverziós tudománnyá alakítva.

🌟 Miért fog tetszeni:

Promóciós naptár: Tervezze meg az értékesítési eseményeket, termékbemutatókat és szezonális kampányokat egy megosztott naptárban

Ajánlatkövetési mezők: Használja az egyéni mezőket a kedvezménykódok, lejárati dátumok és promóciós részletek tárolására

Figma melléklet támogatás: Kapcsolja össze Figma e-mail sablonjainak tervezési fájljait közvetlenül a feladatokkal, hogy azok könnyen elérhetők legyenek a véleményezés során

Konverziós megjegyzések: Rögzítse a teljesítményre vonatkozó betekintéseket minden feladatnál, hogy javítsa a jövőbeli promóciókat

3. E-mailes marketingkampány-sablon a ClickUp™-tól

Kezelje e-mail stratégiáját a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával

Egy komplex e-mail sorozat végrehajtása feladatkezelési megközelítést igényel, amelynek során minden e-mailt kisebb, kezelhetőbb részekre bontunk.

Ez az e-mailes marketingkampány-sablon segít elsajátítani a több e-mailből álló folyamatokat azáltal, hogy minden üzenetet egy precíz alprojektként kezel. Akár egy 7 napos bevezető sorozatot, akár egy hosszú távú ügyfélápolási programot épít, ez a keretrendszer biztosítja, hogy a narratíva következetes maradjon, és minden CTA-t kétszer ellenőrizzenek, mielőtt a beérkező levelek mappájába kerülne.

🌟 Miért fog tetszeni:

ClickUp alfeladatok minden egyes elemhez: Bontsa le a tárgyakat, az előnézeti szöveget, a főszöveget és a cselekvésre ösztönző gombokat külön ellenőrzőlista-elemekre Bontsa le a tárgyakat, az előnézeti szöveget, a főszöveget és a cselekvésre ösztönző gombokat külön ellenőrzőlista-elemekre

ClickUp feladatfüggőségek : Kapcsolja össze a feladatokat, hogy a szövegíró értesítést kapjon, amikor a tervet jóváhagyják, így elkerülve a szűk keresztmetszeteket Kapcsolja össze a feladatokat, hogy a szövegíró értesítést kapjon, amikor a tervet jóváhagyják, így elkerülve a szűk keresztmetszeteket

Határidő-nyomon követés: Állítson be reális Állítson be reális ClickUp-határidőket minden fázishoz, hogy elkerülje a utolsó pillanatban történő rohanást

Sorozatnyomkövetés: Kezelje a több e-mailből álló kampányokat úgy, hogy pontosan láthatja, mi került már elküldésre és mi következik

🌼 Tudta-e: Bill Clinton híresen azt állította, hogy egész elnöksége alatt csak két e-mailt küldött. Csakhogy ez nem igaz. Rengeteg nyoma van nekik!

4. E-mail automatizálás a ClickUp™ sablonjával

Szerezzen be egy részletes ellenőrzőlistát a zökkenőmentes e-mail automatizálási folyamathoz a ClickUp sablonjával

Az ismétlődő e-mailes feladatok, mint például a heti hírlevél vagy a havi jelentés elküldése, jelentős manuális adminisztratív munkát jelentenek. A ClickUp™ által készített „E-mail automatizálás a ClickUp-pal” sablon segít automatizált munkafolyamatokat beállítani ezekre az ismétlődő feladatokra, így csapatodnak több ideje marad a stratégiai munkára.

Míg egyes kampányokhoz személyes megközelítésre lehet szükség, ez a sablon olyan csapatok számára készült, amelyek nagy volumenű, kiszámítható e-mailes munkafolyamatokkal rendelkeznek.

🌟 Miért fog tetszeni:

ClickUp automatizálások: automatikusan rendeljen hozzá feladatokat, módosítsa az állapotokat, vagy értesítse az érintetteket, amikor egy kampány mérföldköve teljesül

ClickUp ismétlődő feladatok : Hozzon létre következetes, heti vagy havi ütemezésű feladatokat hírleveléhez Hozzon létre következetes, heti vagy havi ütemezésű feladatokat hírleveléhez

Integrációs kiváltók: Csatlakozzon e-mail szolgáltatójához, hogy külső események alapján ClickUp-műveleteket indítson el

👉🏽 Miért ne bízná ezek közül a manuális frissítések közül néhányat egy ügynökre? Íme három szuperügynök a ClickUp-tól, akik segíthetnek:

5. Hírlevél-táblás sablon a ClickUp™-tól

Ossza meg zökkenőmentesen a frissítéseket a ClickUp hírlevél-táblázati sablonjával

Néha egy lineáris feladatlista nem a legjobb módszer egy olyan kreatív projekt, mint például egy hírlevél, megtervezésének megkezdéséhez.

Azok számára, akik inkább vizuálisan gondolkodnak, a Newsletter Whiteboard Template végtelen vásznat kínál, amelyen a tartalmi pilléreket húzhatja, ejtheti és összekapcsolhatja. Ez tökéletes tervezési projektmenedzsment-térképként szolgál a durva Figma-elrendezés és a végleges szerkesztői naptár között, lehetővé téve, hogy vizualizálja hírlevele „hangulatát”, még mielőtt bármilyen határidőt kijelölne.

🌟 Miért fog tetszeni:

ClickUp Whiteboard Sticky Notes ötletekhez: Rögzítse a témákkal kapcsolatos ötleteket, a tartalmi szempontokat és a címsorokat szabad formátumú, vizuális formában

Feladatokká alakítás: Egyetlen kattintással alakítsa át a Whiteboardon szereplő legjobb ötleteit közvetlenül végrehajtható feladatokká a projektlistájában

Figma prototípusok beágyazása: Helyezzen el élő Figma prototípus linkeket a Whiteboardon, hogy vizuális referencia legyen a tervezési üléseken

Valós idejű együttműködés: Brainstormingoljon a csapatával, és kövesse nyomon valós időben mindenki kurzorának mozgását, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak

6. Tervezési értékelési sablon a ClickUp™-tól

Hozzon létre egy együttműködési teret, ahol a ClickUp Design Review sablon segítségével áttekintheti az összes tervezési szakaszt

A visszajelzések és jóváhagyások e-mailben vagy a Slacken keresztül történő nyomon követése hatástalan, és elmulasztott megjegyzésekhez, valamint zavaros verziókezeléshez vezet.

A Design Review Template véget vet a „végzetes visszacsatolási ciklusnak” azáltal, hogy átlátható felületet biztosít minden érintett számára. A kritikák központosításával biztosíthatja, hogy a Figma-tervének minden egyes változatát átvizsgálják, nyomon kövessék és jóváhagyják, anélkül, hogy a végtelen oda-vissza levelezés okozta fejfájást kellene elviselnie.

🌟 Miért fog tetszeni:

Strukturált véleményezési szakaszok: Használja a ClickUp Approvals dedikált munkafolyamatát, hogy a tervek átmenjenek a kezdeti véleményezésen, a módosításokon és a végső jóváhagyáson

ClickUp megjegyzésszálak: Kösse össze a visszajelzéseket közvetlenül a tervezési feladatokkal, így minden megjegyzés egy helyen található és a megfelelő verzióhoz van kapcsolva

Egyéni mezők a jóváhagyásokhoz: Kövesse nyomon a jóváhagyási állapotot, lássa, kinek kell még átnéznie a dokumentumot, és számolja meg a javítási köröket

7. Grafikai tervezési sablon a ClickUp™-tól

Legyen minden tervezési kéréssel egy lépéssel előrébb a ClickUp grafikai tervezési sablonjának több előre elkészített listájával

Amikor minden irányból érkeznek tervezési kérések, nehéz prioritásokat felállítani és kezelni a munkaterhelést.

Ez a grafikai tervezési sablon szabályozóként működik, egységesítve az e-mail fejlécének, ikonjainak és kiemelt képeinek fogadását és kivitelezését. Segít a tervezési vezetőknek abban, hogy elsősorban a nagy hatással bíró elemekre összpontosítsanak, biztosítva, hogy a csapat ne fulladjon el apróbb kérésekben, miközben egy nagy kampány készülődik.

🌟 Miért fog tetszeni:

ClickUp Forms a megrendelések fogadásához: Egységesítse a beérkező tervezési megrendeléseket egy olyan űrlap segítségével, amely rögzíti az összes szükséges specifikációt, határidőt és Egységesítse a beérkező tervezési megrendeléseket egy olyan űrlap segítségével, amely rögzíti az összes szükséges specifikációt, határidőt és márkairányelvet

ClickUp Priorities : Használja a prioritási mezőket a sürgős kérések megjelölésére, hogy tervezői először a leghatásosabb munkákra koncentrálhassanak Használja a prioritási mezőket a sürgős kérések megjelölésére, hogy tervezői először a leghatásosabb munkákra koncentrálhassanak

ClickUp fájlcsatolmányok: Tárolja a végleges eredményeket közvetlenül a feladatnál az egyszerű átadás és a befejezett munkák egyértelmű nyilvántartása érdekében

Határidő-nyomon követés: Állítson be és kövesse nyomon a határidőket, hogy minden anyag időben elkészüljön

8. Stílusútmutató-sablon a ClickUp™-tól

Használd a sablont projektspecifikus stílusirányelvek létrehozásához, és így elkerülheted a zavart és a hibákat

Az inkonzisztens márkaépítés – például a gombok helytelen sugara vagy egy „elég közel álló” hex kód – miatt egy professzionális e-mail is csalásnak tűnhet. Használd a Stílusútmutató sablont , hogy elkészítsd márkád „szabálykönyvét”. Ez egy élő dokumentum, amely tipográfiát, CTA stílusokat és logóhasználati irányelveket tárol, biztosítva, hogy minden e-mail a márkádra jellemző legyen.

🌟 Miért fog tetszeni:

ClickUp Docs integráció: Készítsen kereshető, megosztható stílusútmutatót, amely közvetlenül a projektjei és feladatai mellett található Készítsen kereshető, megosztható stílusútmutatót, amely közvetlenül a projektjei és feladatai mellett található

ClickUp verziótörténet: Kövesse nyomon az irányelvek időbeli frissítéseit, és szükség esetén állítsa vissza a korábbi verziókat

ClickUp megosztható linkek: Biztosítson külső együttműködőknek vagy ügynökségeknek biztonságos, csak megtekintésre szolgáló hozzáférést a stílusútmutatójához

Beágyazások: Éles Figma-beágyazásokat, színmintákat és betűtípus-mintákat közvetlenül a dokumentációjába ágyazhat

9. Márkaidentitás-sablon a ClickUp™-tól

Egyszerűsítse a hatékony márkaidentitás kialakításának folyamatát a ClickUp márkaidentitás-sablonnal

Amikor a márkaeszközök több mappára és meghajtóra vannak szétszórva, a csapatok időt pazarolnak a megfelelő fájlok keresésével, és gyakran elavult verziókat használnak.

Ez a ClickUp™ márkaidentitás-sablon egyetlen, rendezett ClickUp-térben egyesíti az összes márkaidentitási eszközt és irányelvet. A hangnem- és stílusdokumentációtól az ikoncsomagokig és logókig ez a tér biztosítja, hogy minden csapattag – a belső marketingigazgatótól a külső szabadúszóig – ugyanazon az alapokon dolgozzon.

🌟 Miért fog tetszeni:

Eszközkönyvtár szervezése: Használja a feladatokat logók, ikonok és márkaelemek tárolására, egyértelmű névkonvenciók és csatolt fájlok segítségével

Márka hangvételének dokumentálása: Hozzon létre egy ClickUp Doc dokumentumot, hogy meghatározza márkája hangvételét, üzenetküldési irányelveit, valamint az e-mail szövegek írásakor betartandó és kerülendő szabályokat.

Logóhasználati irányelvek: Dokumentálja a szóközökre vonatkozó szabályokat, a színváltozatokat és a tiltott felhasználási módokat az egységesség biztosítása érdekében

Funkciók közötti átláthatóság: Ossza meg a Space-t a marketing-, tervező- és tartalomcsapatokkal, hogy mindenki egy irányba haladjon

Megszakadt a tervezési munkafolyamat? Váltson a ClickUp-ra!

A tervezés csak a történet kezdete. Hogy ez a történet hogyan jut el a közönségéhez, az teljes mértékben az infrastruktúrájától függ.

A Figma e-mail sablonok kiváló eszközök a vizuális történetmeséléshez, de még a legjobb tervezés is tönkremehet egy széttagolt munkafolyamat miatt.

Ha a tervezési fájljait a ClickUp munkafolyamat-sablonjaival párosítja, zökkenőmentes folyamatot hozhat létre, amely természetesen halad az ötleteléstől a végrehajtásig. Ez az integráció biztosítja, hogy kampánycéljai, eszközei és ütemtervei mindig szinkronban legyenek. Emelje magasabb szintre a termelési színvonalát azáltal, hogy elmozdul a kézi frissítésektől egy automatizált, összekapcsolt ökoszisztéma felé.

Gyakran feltett kérdések a Figma e-mail sablonokról

Igen. Csatoljon Figma-fájl linkeket közvetlenül a ClickUp-feladatokhoz, vagy ágyazzon be élő prototípusokat a ClickUp-dokumentumokba, hogy a tervezéssel kapcsolatos teljes munkafolyamatot egy helyen kezelhesse.

A Figma e-mail UI-készlet olyan vizuális tervezési elemeket tartalmaz, mint gombok, fejléc és elrendezések, amelyeket a Figma-n belül használhat. Az e-mail munkafolyamat-sablon, mint például a ClickUp-ban találhatóak, kezeli a tervezés operatív folyamatát, beleértve a feladatok kiosztását, jóváhagyásokat, határidőket és a kampányok nyomon követését.

Kövesse nyomon a legfontosabb e-mail kampány mutatókat a ClickUp Dashboards segítségével létrehozott egyéni jelentésekkel. Csatolja e-mail szolgáltatója teljesítményjelentéseit a befejezett kampányfeladatokhoz. Összegezze az eredményeket, és szerezzen optimalizálási javaslatokat a jövőbeli kampányokhoz a ClickUp Brain segítségével.