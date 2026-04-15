Ismerje meg a [év] 15 legjobb SEO-hoz használható GPT-jét

Mint jól tudja, a keresőmotor-optimalizálás manapság már nem csak a kék linkekről szól. Ez egy komplex tánc az AI-áttekintések, az LLM-hivatkozások és a hiper-személyre szabott eredmények között.
A kulcsszócsoportok kézi összeállítása vagy a keresési szándék kitalálása már nem működik. Olyan eszközökre van szüksége, amelyek elvégzik a nehezebb munkát. A ChatGPT hasznos, de kissé általános. Az egyedi GPT-k, amelyeket kifejezetten bizonyos feladatokra képeztek ki, az ideális választás.
A kihívás? Megtalálni a feladatra legalkalmasabb GPT-ket.
Ebben a blogbejegyzésben összeállítottunk egy listát a SEO-hoz legalkalmasabb GPT-kről, hogy időt takarítson meg és növelje hatékonyságát. Ezek olyan egyedi GPT-k, amelyek valóban megérik az API-kreditjeit a technikai auditok, a témaköri tekintély és a rangsorolás szempontjából. 🎯
|Eszköz neve
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Árak
|Minőségértékelők SEO-útmutatója
|A tartalom összehangolása a Google E-E-A-T szabványaival
|E-E-A-T értékelés, a minőségértékelő irányelvek lebontása, strukturált audit visszajelzés
|Egyedi árak
|SEO linképítés GPT
|Skálázható backlink-keresés és automatizált kapcsolatteremtés
|Linklehetőségek azonosítása, kapcsolatteremtő vázlatok, backlink-hiányelemzés
|Egyedi árak
|Julian Goldie GPT
|Bevált linképítési stratégiák és AI-alapú SEO-útmutatók
|Fejlett linképítési keretrendszerek, kulcsszó-optimalizálás, skálázható elérési utasítások
|Egyedi árak
|Ez egy rangsorolási tényező GPT?
|A valódi Google rangsorolási jelek és a SEO-mítoszok tisztázása
|Rangsorolási tényezők értékelése, SEO-frissítések elemzése, optimalizálási prioritások
|Egyedi árak
|Keresési lekérdezések elemzője
|A SERP szándékának és a rangsorolási mintáknak a dekódolása
|Rangsorolt oldaltípusok bontása, szándék azonosítása, strukturális mintázatok elemzése
|Egyedi árak
|Keresési szándék optimalizáló eszköz
|A tartalom szándékának összehangolása a Google minőségi elvárásaival
|Elsődleges/másodlagos szándék azonosítása, vázlat-SERP eltérés elemzése, minőségi összehangolás
|Egyedi árak
|GSC kulcsszó-rangsorváltozások szórásdiagram
|Az algoritmusfrissítés hatásának vizualizálása a kulcsszavak teljesítményére
|Pozíciók összehasonlítása előtte/utána, szórásdiagram-megjelenítés, kiugró értékek felismerése
|Egyedi árak
|INGYENES SEO blogtartalom-vázlatkészítő
|Gyors, SERP-hez igazodó blogszerkezetek létrehozása
|SEO-központú vázlatok, rangsorolási mintákból származó címszerkezetek, témák mélységére vonatkozó javaslatok
|Egyedi árak
|SEO tématérkép-készítő
|Strukturált tematikus tekintély kiépítése a saját szakterületén
|Témakörök szerinti térképkészítés, TOFU/MOFU/BOFU csoportosítás, belső linkelés támogatása
|Egyedi árak
|Kulcsszó-csoportosító eszköz
|A kulcsszavak kannibalizációjának megelőzése nagy léptékben
|Szemantikus kulcsszócsoportosítás, duplikációk csökkentése, témaköri tekintély erősítése
|Egyedi árak
|GA4 bevezetési asszisztens
|A rendetlen GA4-beállítások és a nyomon követési hiányosságok kijavítása
|GA4 beállítási diagnosztika, eseménystruktúra-ajánlások, attribúció átláthatósága
|Egyedi árak
|Post Cheetah SEO
|Azonnali, oldal szintű SEO teljesítményelemzés
|Kulcsszó-összehangolás értékelése, on-page SEO hiányosságok, tartalomminőség-értékelés
|Egyedi árak
|She Knows Alt Text
|Skálázható, az akadálymentességet előtérbe helyező képoptimalizálás
|Kontextusérzékeny alt szöveg generálás, akadálymentesség + kulcsszó-egyensúly, kötegelt optimalizálás
|Egyedi árak
|Webteljesítmény-mérnök
|A Core Web Vitals és a technikai teljesítmény javítása
|Core Web Vitals diagnosztika, eszközoptimalizálási ajánlások, felhasználói élményre fókuszáló javítások
|Egyedi árak
|Schema Advisor GPT
|Pontos, hatékonyságorientált sémamarkup bevezetése
|Személyre szabott Schema.org ajánlások, gazdag eredményekre való jogosultság, strukturált adatok összehangolása
|Egyedi árak
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Hogyan illeszkednek a GPT-k a SEO-munkafolyamatokba?
Az egyedi GPT egy személyre szabott AI-asszisztens, amely az OpenAI ChatGPT-jén alapul, és konkrét feladatok elvégzésére lett kialakítva. Három alapvető összetevőből áll:
|Funkció
|Mire jó
|Utasítások
|Egy állandó „szabálykészlet”, amely megmondja az AI-nek, hogyan kell cselekednie, milyen hangnemet kell használnia és milyen lépéseket kell követnie (így nem kell minden alkalommal megismételnie a parancsait)
|Tudás
|Feltölthet saját fájlokat (PDF-eket, táblázatokat, dokumentumokat), amelyeket a GPT az általános képzési adatoknál előnyben részesít.
|Képességek
|Be- és kikapcsolhat bizonyos funkciókat, például a webes böngészést, a DALL-E-t (képalkotás) vagy a Code Interpretert (adatelemzés).
A SEO területén a GPT-k elengedhetetlen eszközök a tartalom optimalizálásához, a kulcsszavakban gazdag szövegek létrehozásához, valamint a felhasználói elkötelezettség növeléséhez, köszönhetően a kontextusban releváns, éleslátó tartalmi javaslatoknak.
További előnyként feltöltheti márkairányelveit, kulcsszólistáit és a preferált tartalmak példáit. Az egyedi GPT ezután olyan eredményeket generál, amelyek megfelelnek a márka és a SEO szabványainak, anélkül, hogy mindent újra el kellene magyaráznia.
Mi teszi egy GPT-t jónak a SEO szempontjából?
Egy kiváló minőségű SEO GPT nem csupán szöveget ír; egy meghatározott stratégiai logikát követ. Folyamatosan keresésorientált, szándékérzékeny és szerkezetileg kifogástalan eredményeket hoz létre, amelyek valóban javítják a rangsort és növelik a forgalmat.
A legjobban teljesítő modellek kontextusban releváns tartalmat állítanak elő, meta leírásokat generálnak, valamint segítenek a sémamarkup és a strukturált adatok kezelésében.
A GPT-modelleket SEO-szempontból kiválóvá tevő főbb jellemzők a következők:
- Tartalomkészítés és optimalizálás: SEO-barát blogbejegyzéseket, termékleírásokat és cikkeket készít, amelyek mind a felhasználók, mind a keresőmotorok számára vonzóak
- Kulcsszó-kutatás és stratégia: Meghatározza a releváns kulcsszavakat, beleértve a hosszú farkú kifejezéseket is, és elemzi a versenytársak tartalmát a célzási stratégiák meghatározása érdekében
- On-page SEO segítség: Meta címkéket és fejléceket hoz létre, valamint javaslatokat tesz az olvashatóság és az E-E-A-T (tapasztalat, szakértelem, hitelesség és megbízhatóság) pontszámok javítására
- Technikai SEO-támogatás: Strukturált adatokat vagy sémamarkupokat generálhat, kódrészleteket írhat webfejlesztők számára, és javíthatja a weboldal felépítését a könnyebb indexelés érdekében
- Hatékonyság és skálázhatóság: Időt takarít meg a rutin SEO-feladatok automatizálásával, például a metaadatok generálásával vagy a tartalom elemzésével a fejlesztések érdekében
Fontos szempontok:
- Korlátozások: A GPT-modellek nem rendelkeznek olyan részletes mutatókkal, mint a keresési volumen és a kulcsszavak nehézségi foka, ezért használatukhoz speciális eszközökre is szükség van.
- Emberi felügyelet: A legjobb eredményeket az AI kutatásra és vázlatkészítésre való felhasználása adja, amelyet a minőség, a márka hangvétele és a pontosság érdekében végzett kézi szerkesztés követ.
A SEO-hoz legalkalmasabb 15 GPT (AI-asszisztensek a rangsor javításához)
Nem minden GPT érdemes a figyelmére a SEO szempontjából. Ezek azok, amelyek jól teljesítenek.
Megjegyzés: A GPT-alapú SEO-eszközök ára általában egyedi, és a használattól, a funkcióktól és a mérettől függ.
1. Quality Raters SEO Guide (A legjobb a tartalomnak a Google E-E-A-T szabványaihoz való igazításához)
A versenyképes szegmensekben való rangsorolás azt jelenti, hogy meg kell felelni a Google minőségi szabványainak. Ez a GPT segít abban, hogy ne csak tartalomíróként, hanem minőségértékelőként is gondolkodjon.
Ellenőrzi a tartalmát az E-E-A-T elvek alapján, és jelzi, mi hiányzik. Az eredmény? Erősebb, hitelesebb oldalak, amelyek a rangsorolásra lettek kialakítva.
A Quality Raters SEO Guide legjobb funkciói
- A Google minőségértékelői irányelveit olyan gyakorlati kritériumokra bontja, amelyeket blogírásra, termékoldalakra és céloldalakra alkalmazhat.
- Értékeli a tartalmat az E-E-A-T (tapasztalat, szakértelem, hitelesség és megbízhatóság) elvek alapján, és kiemeli a hiányosságokat
- Segít finomítani a szabályozott vagy érzékeny iparágakra vonatkozó tartalmi stratégiát egyértelmű kontextusbeli visszajelzések segítségével
- Strukturált visszajelzéseket generál, amelyeket felhasználhat SEO-auditokhoz, ügyféljelentésekhez és ügynökségek belső értékeléseihez
A Quality Raters SEO útmutató korlátai
- Nem nyújt valós idejű mutatókat, mint például a keresési volumen, a kulcsszavak nehézségi foka vagy a Google Analytics adatai
- Leginkább kvalitatív áttekintő rétegként működik, így továbbra is szüksége lesz dedikált kulcsszó-kutatási és technikai SEO-eszközökre.
Quality Raters SEO Guide árak
- Egyedi árak
Quality Raters SEO Guide értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
2. SEO Link Building GPT (A legjobb a skálázható backlink-kereséshez és az elérési automatizáláshoz)
A visszalinkelések továbbra is fontosak, de a manuális kapcsolatteremtés nem skálázható. Ez a GPT segít abban, hogy a linképítést ismétlődő folyamattá alakítsa.
Lehetőségeket talál, potenciális ügyfél listákat állít össze és megkereső üzeneteket fogalmaz meg. Ez gyorsabb végrehajtást jelent anélkül, hogy elveszítené az irányt.
A SEO Link Building GPT legjobb funkciói
- Linképítési lehetőségeket azonosít a niche- és kulcsszó-kutatás alapján
- A márkájához és kampánycéljaihoz igazodó megkeresési vázlatokat generál
- Potenciális ügyfelek listájának összeállítása nagy forgalmú ügynökségek számára
- Segít elemezni a visszalinkelési hiányosságokat és a versenytársak adatait
A SEO linképítéssel kapcsolatos GPT-k korlátai
- Nem helyettesíti a speciális backlink-kereső programokat vagy a mélyreható elemzésekhez szükséges teljes SEO-csomagokat.
- Az outreach továbbra is emberi felügyeletet igényel a minőség fenntartása és a spam-jelzések elkerülése érdekében
SEO linképítés GPT árak
- Egyedi árak
SEO linképítés GPT értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Julian Goldie GPT (A legjobb a bevált linképítési stratégiákhoz és az AI-alapú SEO-útmutatókhoz)
Ha bevált SEO-stratégiákat keres, ez a GPT pontosan ezt nyújtja. Valós linképítési keretrendszereken és útmutatókon alapul, mint például a Link Building Mastery Ebook.
Szerkezetes útmutatást kap, nem pedig felszínes tippeket. Ez megkönnyíti a ténylegesen működő megoldások tervezését, végrehajtását és méretezését.
Julian Goldie A GPT legjobb funkciói
- Részletesen bemutatja az ügynökségek számára készült fejlett linképítési keretrendszereket
- Segít finomítani a kulcsszó-optimalizálási és a tekintélyépítési stratégiákat
- Készre használható ötleteket kínál a tartalomkészítés és az elérhetőség bővítéséhez
- Összekapcsolja a taktikai linképítést a szélesebb körű tartalmi stratégiával és a rangsorolási célokkal
Julian Goldie A GPT korlátai
- Erősen összpontosít a linkek megszerzésére, így továbbra is szüksége lesz külön eszközökre a mélyreható elemzésekhez és a technikai ellenőrzésekhez.
- A legjobb eredményt akkor éri el, ha saját teljesítményadataival és a szakterület kontextusával párosítja
Julian Goldie GPT árak
- Egyedi árak
Julian Goldie GPT-értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Ez egy rangsorolási tényező GPT (A legjobb a valódi Google rangsorolási jelek és a SEO-mítoszok tisztázásához)
A SEO tele van véleményekkel. Ez a GPT segít elkülöníteni a tényeket a zajtól.
A cikk elmagyarázza, mi befolyásolja valójában a rangsorolást, és mi nem. Így oda összpontosíthatja erőfeszítéseit, ahol igazán számít.
Rangsorolási tényező-e? A GPT legjobb funkciói
- Értékeli, hogy bizonyos elemek befolyásolják-e a Google rangsorolását
- A SEO-frissítéseket gyakorlati tanácsokra bontja
- Segít a bevált rangsorolási tényezők köré összpontosítani az optimalizálási erőfeszítéseket
- Támogatja a tartalomkészítés stratégiai tervezését és a technikai SEO-t
Rangsorolási tényező-e? A GPT korlátai
- Nem helyettesíti a teljes körű auditplatformokat vagy a gyakorlati elemző eszközöket
- A rangsor érvényesítésére összpontosít, nem pedig általánosabb kulcsszó-kutatásra vagy linkek megszerzésére
Ez egy rangsorolási tényező? A GPT árazása
- Egyedi árak
Rangsorolási tényező-e a GPT-értékelések és -vélemények?
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🤝 Barátkozó emlékeztető: Az AI a meglévő adatokból tanul, ami azt jelenti, hogy elfogultságokat is átvehet. Mindig kritikus szemmel elemezze az eredményeket, és legyen tisztában a lehetséges pontatlanságokkal, különösen érzékeny témák kezelése során.
5. SEO: Search Query Analyzer (A legjobb a SERP szándékának és a rangsorolási mintáknak a dekódolásához)
Mielőtt tartalmat készítene, meg kell értenie a SERP-et. Ez a GPT lebontja, hogy mi szerepel már a rangsorban, és miért.
Megmutatja a legfontosabb találatok szándékát, formátumait és mintáit. Ez azt jelenti, hogy olyan tartalmat hozhat létre, amely megfelel a Google elvárásainak.
A Search Query Analyzer legjobb funkciói
- Részletezi a rangsorolt oldaltípusokat konkrét keresési lekérdezések szerint
- Kereskedelmi, információs vagy tranzakciós szándék azonosítása
- Kiemeli a legnépszerűbb találatok közös szerkezeti mintáit
- Támogatja a rangsorolási tényezőknek megfelelő, intelligens tartalomkészítést
A Search Query Analyzer korlátai
- A SERP-elemzésre összpontosít, nem pedig a teljes webhely elemzésére vagy auditjára
- Nem helyettesíti a részletes kulcsszó-kutatási eszközöket
A Search Query Analyzer árai
- Egyedi árak
A Search Query Analyzer értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Search Intent Optimization Tool GPT (A legjobb a tartalom szándékának a Google minőségi elvárásaihoz való igazításához)
A jó SEO a szándék megfelelő értelmezésével kezdődik. Ez a GPT segít abban, hogy tartalmát a felhasználók tényleges igényeihez igazítsa.
Ez túllép a felszínes kulcsszó-optimalizáláson, és rávilágít a vázlatod és a SERP közötti hiányosságokra. Ennek eredményeként az oldalad relevánsabbnak tűnik és jobb teljesítményt nyújt.
A keresési szándék optimalizálásának legjobb funkciói
- Meghatározza a célszavak mögött rejlő elsődleges és másodlagos keresési szándékot
- A tartalmat a Google minőségi és értékelési szabványaihoz igazítja
- Rámutat a vázlat és a SERP-elvárások közötti eltérésekre
- Erősíti a blogírás, a céloldalak és a kereskedelmi tartalmak stratégiai tervezését
A keresési szándék optimalizálásának korlátai
- Nem helyettesíti a mélyreható elemző platformokat vagy a teljes SERP-crawlereket
- A széles körű kulcsszó-kutatás helyett az intenciók összehangolására összpontosít
A keresési szándék optimalizálására szolgáló GPT-k árai
- Egyedi árak
Keresési szándék optimalizálás GPT értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🤝 Baráti emlékeztető: A GPT-k meggyőző, de nem létező tudományos hivatkozásokat generálhatnak. Mindig ellenőrizze kétszer az AI által generált forrásokat, hogy megbizonyosodjon azok pontosságáról, mielőtt kutatásában hivatkozna rájuk.
7. GSC kulcsszó-rangsorváltozások szórásdiagramja (A legjobb az algoritmusfrissítések kulcsszó-teljesítményre gyakorolt hatásának vizualizálásához)
Amikor a forgalom változik, gyorsan szükség van a tisztánlátásra. Ez a GPT a Search Console adatait világos vizuális ábrázolásokká alakítja.
Gyorsan észlelheti a növekedéseket, csökkenéseket és a kiugró értékeket. Ez megkönnyíti, hogy magabiztosan reagáljon az algoritmusfrissítésekre.
A GSC kulcsszó-rangsorváltozások szórásdiagramjának legjobb funkciói
- Összehasonlítja a kulcsszavak pozícióit a Google frissítései előtt és után
- A rangsor ingadozásának vizualizálása szórásdiagram-elemzés segítségével
- Kiemeli azokat a kiugró értékeket, amelyek alaposabb vizsgálatot igényelnek
- Támogatja a frissítések hatásának értékelését több webhelyen
A GSC kulcsszó-rangsorváltozások szórásdiagramjának korlátai
- Tiszta és pontos Search Console-adatexport szükséges
- A rangsor változására összpontosít, nem pedig a teljes technikai vagy tartalmi elemzésre
GSC kulcsszó-rangsorváltozások szórásdiagram árazás
- Egyedi árak
GSC kulcsszó-rangsorváltozások szórásdiagram értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. INGYENES SEO blogtartalom-vázlatkészítő (A legjobb a SERP-hez igazodó blogszerkezetek gyors felépítéséhez)
Ez a GPT segít Önnek perceken belül a kulcsszótól a vázlatig eljutni. Nincs többé üres oldal szorongás.
A rangsor alapján strukturált, SEO-barát keretrendszereket épít fel. Így gyorsabban írhat, anélkül, hogy kihagyná a legfontosabb részeket.
A SEO Blog Content Outline Creator legjobb funkciói
- SEO-központú blogvázlatokat generál a célszavak köré
- A címsorok felépítése a rangsorolási minták és a SEO-stratégiák alapján
- Javaslatokat kínál a témák mélységének és hitelességének erősítésére
- Támogatja a skálázható munkafolyamatokat azoknak az ügynökségeknek, amelyek több weboldalt kezelnek
A SEO Blog Content Outline Creator korlátai
- Nem helyettesíti a versenytársak mélyreható elemzését vagy a teljes körű elemző eszközöket
- Emberi finomításra szorul a hangnem, a szakértelem és a márka pozicionálása tekintetében
SEO Blog Content Outline Creator árak
- Egyedi árak
SEO Blog Content Outline Creator értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. SEO Topical Map Maker (A legjobb a strukturált tematikus tekintély kiépítéséhez a saját szakterületén)
A SEO nem csak az egyes bejegyzésekről szól. Ez a GPT segít teljes témaköröket megtervezni, így idővel egyre nagyobb láthatóságot építhet ki.
Ez egy témaközi tekintélygenerátorként működik, amely a tartalmi stratégiáját egy központi pillér köré építi fel. Ez biztosítja, hogy webhelyei egyértelmű relevanciajelzéseket küldjenek a keresőmotoroknak.
A SEO Topical Map Maker legjobb funkciói
- Strukturált tématérképeket épít a legfontosabb kulcsszavak köré
- A TOFU, MOFU és BOFU tartalmakat logikai csoportokba rendezi
- Erősíti a belső linkelést és a témák mélységét
- Támogatja a tekintély növelésére fókuszáló, hosszú távú SEO-optimalizációs stratégiákat
A SEO Topical Map Maker korlátai
- Nem helyettesíti a technikai auditokat vagy a teljesítményelemzéseket
- Az üzleti célok és erőforrások alapján manuális prioritásrendezés szükséges
A SEO Topical Map Maker árai
- Egyedi árak
SEO Topical Map Maker értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Kulcsszó-csoportosító eszköz (A legjobb a kulcsszavak nagy léptékű kannibalizációjának megelőzésére)
A több tartalom nem mindig jobb. Ha az oldalak átfedik egymást, akkor egymással versenyeznek.
Ez a GPT a kapcsolódó kulcsszavakat világos csoportokba rendezi. Így tartalma fókuszált és szervezett marad, és a keresőmotorok számára könnyebben érthetővé válik.
A kulcsszó-csoportosító eszköz legjobb funkciói
- A szemantikailag hasonló kulcsszavakat egyértelmű csoportokba rendezi
- Csökkenti a duplikációt és a weboldalak közötti belső versenyt
- Támogatja az intelligens tartalmi stratégia tervezését
- Erősíti a témával kapcsolatos tekintélyt a szélesebb körű SEO-stratégiák keretében
A kulcsszó-csoportosító eszköz korlátai
- Nem helyettesíti a fejlett kulcsszó-kutatási vagy trendelemző eszközöket
- Emberi felülvizsgálatra van szükség az üzleti célokhoz való igazodás és a keresési szándék finom árnyalatainak figyelembevétele érdekében
A Keyword Clustering Tool árai
- Egyedi árak
Kulcsszó-csoportosító eszközök értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
11. GA4 Implementation Assistant (A legjobb a hibás GA4-beállítások kijavításához és a nyomon követési hiányosságok pótlásához)
A legtöbb csapat telepíti a GA4-et, de kevesen konfigurálják megfelelően. Ez a GPT segít abban, hogy a Google Analytics beállításait megbízható döntéshozatali információforrássá alakítsa.
Felfedezi a hiányosságokat és jobb eseménystruktúrákat javasol, így az adatai valóban megbízhatóvá válnak.
A GA4 Implementation Assistant legjobb funkciói
- Felismeri a hiányos vagy helytelenül konfigurált GA4-beállításokat
- Tisztább, az üzleti célokkal összhangban lévő eseménystruktúrákat javasol
- Segít összehangolni a nyomon követést a konverzióközpontú SEO-stratégiákkal
- Javítja az attribúció átláthatóságát több csatornán
A GA4 Implementation Assistant korlátai
- Nem helyettesíti a Tag Managerben vagy a kódban végzett kézi hibakeresést
- Ehhez pontos implementációs részletekhez és webhelyadatokhoz való hozzáférés szükséges
A GA4 Implementation Assistant árai
- Egyedi árak
A GA4 Implementation Assistant értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
12. Post Cheetah SEO (A legjobb azonnali oldal szintű SEO teljesítményelemzéshez)
Néha csak egy gyors, praktikus diagnózisra van szükség. Ez a GPT gyors, praktikus SEO-ellenőrzést nyújt bármely oldal számára.
Részletesen bemutatja, hogy egy oldal hogyan illeszkedik a célszavakhoz, a keresési szándékhoz és az oldalon belüli SEO-jelzésekhez. Ez lehetővé teszi, hogy prioritásokat állítson fel a fejlesztésekhez anélkül, hogy teljes technikai auditot kellene futtatnia.
A Post Cheetah SEO legjobb funkciói
- Értékeli a kulcsszavak illeszkedését és a szándék egyezését
- Az on-page SEO stratégiák hiányosságainak azonosítása
- Kiemeli a tartalom minőségét és az optimalizálási lehetőségeket
- Támogatja a gyorsabb iterációt azoknak az ügynökségeknek, amelyek több weboldalt kezelnek
A Post Cheetah SEO korlátai
- A hangsúly a weboldal szintű SEO-elemzésen van, nem pedig a mélyreható technikai feltérképezésen
- Nem helyettesíti a vállalati szintű elemző vagy backlink eszközöket
A Post Cheetah SEO árai
- Egyedi árak
Cheetah SEO értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
13. She Knows Alt Text (A legjobb a skálázható, akadálymentességet előtérbe helyező képoptimalizáláshoz)
Az alternatív szöveg gyakran háttérbe szorul. Ez a GPT segít abban, hogy minden alkalommal helyesen használja.
Világos, kontextusérzékeny leírásokat generál a képeihez, javítva ezzel az akadálymentességet és a SEO-t. Ez erősíti a webhelye és a felhasználók, valamint a keresőmotorok közötti kommunikációt.
A She Knows Alt Text legjobb funkciói
- A oldal kontextusához igazodó, leíró alt szöveget generál
- Egyensúlyt teremt az akadálymentességi szabványok és az intelligens kulcsszó-optimalizálás között
- Felgyorsítja a képoptimalizálást a blogokon és a közösségi médiában
- Támogatja az ügynökségek következetes tartalomkészítési munkafolyamatait
Ismeri az Alt Text korlátait
- A márka hangvételének és árnyalatainak kézi ellenőrzése szükséges
- Nem helyettesíti az átfogóbb on-page SEO stratégiákat
A She Knows Alt Text árai
- Egyedi árak
She Knows Alt Text értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
14. Webteljesítmény-mérnök (A legjobb a Core Web Vitals és a technikai teljesítmény javításához)
Webhelye sebessége közvetlenül befolyásolja, hogy a felhasználók hogyan élik meg a webhelyét, és hogy a keresőmotorok hogyan értékelik azt. Ez a GPT segít felismerni, mi lassítja a rendszert.
Elemzi a teljesítménybeli problémákat, és javítási javaslatokat ad a betöltési idők, a válaszidő stb. javítására. Így webhelye gyorsabban töltődik be, zökkenőmentesebben működik, és összességében jobb teljesítményt nyújt.
A Web Performance Engineer legjobb funkciói
- A Core Web Vitals-t érintő teljesítményproblémák diagnosztizálása
- Részletesen bemutatja a képek, szkriptek és eszközök optimalizálási lehetőségeit
- Összehangolja a technikai javításokat a valódi rangsorolási tényezőkkel
- Támogatja a jobb felhasználói élményt és a konverzióközpontú SEO-stratégiákat
A webteljesítmény-mérnökök korlátai
- Ehhez hozzáférésre van szükség a valós teljesítményjelentésekhez és a webhelyszintű adatokhoz
- A teljes tartalmi stratégia helyett a teljesítményoptimalizálásra összpontosít
Web Performance Engineer árak
- Egyedi árak
Web Performance Engineer értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
15. Schema Advisor GPT (A legjobb a pontos, hatékonyságorientált sémamarkup megvalósításához)
Ügynökségek és technikai marketing szakemberek számára ez a GPT stratégiai réteget jelent az AI-eszközök sorában. Segít strukturált adatokat hozzáadni, amelyek javítják a keresési láthatóságot – anélkül, hogy felesleges jelöléseket halmozna fel.
Emellett útmutatást kap arra vonatkozóan, hogy melyik sémát érdemes használni, és hogyan kell azt alkalmazni. Minden az Ön üzleti modelljéhez, tartalmához és SEO-céljaihoz igazodik. Az eredmény? A keresőmotorok jobban megértik webhelyét, és oldalai nagyobb valószínűséggel érnek el jó teljesítményt.
A Schema Advisor GPT legjobb funkciói
- Ajánlja a Schema.org személyre szabott jelölését bizonyos oldaltípusokhoz
- Összehangolja a strukturált adatokat a keresési szándékkal és a tartalom felépítésével
- Támogatja a jobb láthatóságot a gazdag eredmények megjelenítésének feltételeinek teljesítésével
- Erősíti a technikai SEO alapjait tiszta implementációs logikával
A Schema Advisor GPT korlátai
- Nem helyettesíti a teljes körű technikai auditokat vagy a validációs tesztelő eszközöket
- Pontos oldalkontextus és üzleti pozicionálási adatok szükségesek
A Schema Advisor GPT árai
- Egyedi árak
Schema Advisor GPT értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egyéb AI-eszközök ügynökségek számára
Több tucat GPT-eszköz létezik különálló SEO-feladatokhoz. Például a Keyword Clustering Tool más célt szolgál, mint a Schema Advisor GPT. De ha túl sok eszközt vesz igénybe, belekerül az AI-túlterhelés unalmas körforgásába.
Ez az a terület, ahol egy olyan teljes körű munkafolyamat-kezelő platform, mint a ClickUp, igazán kiemelkedik. Ahelyett, hogy az AI-t egyszeri eszközök gyűjteményének tekintené, a ClickUp egy összekapcsolt rendszerré alakítja azt.
A ClickUp konvergens AI-munkaterülete összekapcsolja a feladatokat, a megbeszéléseket, a kulcsszókutatást, az elemzéseket és a teljesítés nyomon követését. Ahelyett, hogy GPT-k, dokumentumok és táblázatok között ugrálna, mindent egy helyen kezelhet – a kutatástól a végrehajtásig.
Így működik.
Szervezze meg a kulcsszókutatást a ClickUp Brain segítségével
Kezdje az elején a ClickUp Brain-nel, a ClickUp-ba integrált AI-vel. Kérje meg, hogy elemezze a trendeket, a versenytársak adatait, a keresési szándékot, és állítson össze egy listát a niche-jéhez leginkább illő, nagy hatással bíró kulcsszavakról.
A GPT-eszközök szűk látókörű megközelítésével ellentétben a ClickUp Brain összefogja a kulcsszavakkal kapcsolatos információkat. Ez segít eldönteni, mely kifejezéseket érdemes előtérbe helyezni, hogyan strukturálja őket a tartalomban, és hogyan illeszkednek az általános SEO-stratégiájába.
Adjon meg az ügynöknek egy témát, egy versenytárs URL-jét vagy egy sor kiinduló kulcsszót, és az egy strukturált, pontozott és csoportosított kulcsszótervet ad vissza, amelynek elkészítéséhez egyébként egy teljes munkaidős elemzőnek napokig kellene dolgoznia.
Írj jobban a ClickUp Brain segítségével
Az íráson és a szerkesztésen át a SEO-elemekkel való finomításig a ClickUp Brain egy hatékony, AI-alapú kreatív partner.
Az AI írási asszisztens segíthet az első vázlat elkészítésében. A helyesírás-ellenőrző finoman kijavítja a gépelési hibákat. A Brain emellett segíthet meta leírások, címsorok és belső linkek létrehozásában, valamint az olvashatóság javításában.
És a legjobb az egészben? Mivel ismeri a munkád kontextusát, tanul a korábbi SEO-teljesítményedből. Ajánlásai a SEO-céljaidhoz és célkitűzéseidhez igazodnak, így az optimalizálás stratégiaibbá válik.
Központosítsa a szétszórt SEO-munkát megosztható ClickUp-dokumentumokba
A legtöbb SEO-munka végül széttagoltan végződik: a kulcsszavak listája táblázatokban, a vázlatok dokumentumokban, a visszajelzések megjegyzésekben, a végleges változatok pedig valahol máshol találhatók.
A ClickUp Docs mindezt egy helyen egyesíti. Egyetlen felületen készíthet briefeket, tartalomvázlatokat, beágyazhat kutatási eredményeket, és együttműködhet csapatával. Minden összekapcsolódik a ClickUp Tasks feladattal, így a végrehajtás nem tér el a tervtől.
Ez megkönnyíti az iterációt is. Frissítheti a tartalmat, nyomon követheti a változásokat, és naprakészen tarthatja SEO-eszközeit anélkül, hogy több eszköz között kellene keresgélnie.
Kövesse nyomon adatait egy helyen a ClickUp Dashboards segítségével
A SEO-adatok gyakran szétszórtak: a rangsorok az egyik eszközben, a forgalom egy másikban, a feladatok pedig valahol máshol találhatók. Ez megnehezíti a teljes kép átlátását.
A ClickUp irányítópultok mindent egy helyen összefogják. Egyetlen felületen követheti nyomon a tartalom előrehaladását, figyelheti a legfontosabb SEO-mutatókat, és vizualizálhatja a teljesítményt.
Ez gyorsabbá teszi a jelentéstételt és egyértelműbbé a döntéshozatalt. Ahelyett, hogy frissítéseket keresne, azonnal láthatja, mire kell figyelni, és mire kell összpontosítania a következő lépésben.
A ClickUp SEO-kutatási és -kezelési sablonja
A jó SEO a kutatás, a tervezés és a megvalósítás megfelelő kombinációját igényli – de megfelelő eszközök nélkül ez nehéz feladat lehet.
Éppen ezért olyan értékes forrás a ClickUp SEO-kutatási és -kezelési sablonja. Minden szükséges eszközt biztosít a SEO-tevékenységeinek nyomon követéséhez és irányításához, többek között:
- Kulcsszó-kutatási funkciók
- Versenyelemző eszközök
- Rugalmas feladatkezelési funkciók
Egyszerűsítse a keresőmotor-optimalizálást a ClickUp segítségével
A keresőmotor-optimalizálás manapság már nem korlátozódik az eszközökre. Mint láthatta, az AI-eszközök segítségével perceken belül kutathat kulcsszavakat, elemezheti a SERP-et és optimalizálhatja a szövegeket.
Az igazi hiányosság a végrehajtásban rejlik. Ha több, egymástól független eszközzel dolgozik, a kontextus megszakad, és az információk elvesznek.
A GPT-k segítenek abban, hogy a konkrét SEO-feladatokat hatékonyabban végezd el. A ClickUp segít ezeket a feladatokat egy olyan rendszerbe integrálni, amely valóban eredményeket hoz. Egy helyre gyűjti a kutatásaidat, a tartalmaidat, a feladataidat és a döntéseidet, így a SEO-munkád valóban előrehalad.
Gyakran feltett kérdések a SEO-hoz használható GPT-kről
Mi a legjobb GPT a SEO-hoz?
Nincs egyetlen „legjobb” GPT a SEO-hoz. A megfelelő választás a munkafolyamatától függ – attól, hogy kulcsszó-kutatásra, tartalomszerkezet-tervezésre, technikai ellenőrzésre vagy sémára van-e szüksége. A legtöbb ügynökség speciális GPT-ket kombinál, hogy támogassa SEO-stratégiájának különböző részeit.
Helyettesíthetik-e a GPT-k az olyan SEO-eszközöket, mint az Ahrefs vagy a SEMrush?
Nem. A GPT-k kiegészítik az olyan eszközöket, mint az Ahrefs és a SEMrush, de nem helyettesítik őket. A hagyományos platformok saját adatokat, backlink-indexeket és keresési volumenmutatókat nyújtanak. A GPT-k segítenek értelmezni ezeket az adatokat, betekintést nyerni és egyszerűsíteni a tartalomkészítési munkafolyamatokat.
Mennyire pontosak az AI által generált SEO-ajánlások?
Az AI által generált ajánlások rendkívül hasznosak lehetnek az ötletek kidolgozásában és a struktúra kialakításában, különösen a kulcsszavak és az on-page SEO terén. A pontosság azonban a kontextustól és a bemeneti adatok minőségétől függ. Az emberi ellenőrzés és a valós teljesítményelemzés továbbra is elengedhetetlen a stratégiai döntések meghozatalához.
Hogyan illeszkednek a GPT-k a hosszú távú SEO-stratégiába?
A GPT-k gyorsító rétegekként működnek a hosszú távú SEO-stratégiákban. Támogatják a kutatást, az optimalizálást és a tartalmi stratégia kidolgozását, de a fenntartható rangsorok továbbra is az erős alapokon nyugszanak – a technikai állapoton, a tekintélyépítésen és a következetes, adatközpontú végrehajtáson.