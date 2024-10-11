A ChatGPT megjelenése óta világszerte átalakító erőként hat az iparágakra. Az emberi beszélgetések utánozásának képességétől kezdve a mesterséges intelligencia felhasználásának lehetőségéig, amely forradalmasíthatja a tartalomkészítést és az ügyfélszolgálatot, a ChatGPT milliók fantáziáját ragadta meg.

Különösen a digitális marketing területén tapasztalható a ChatGPT robbanásszerű elterjedése különböző funkciókban.

Tényellenőrzés: A Salesforce által 2023-ban megkérdezett 1000 marketinges közül 51% jelentette, hogy generatív AI-eszközöket, például a ChatGPT-t használja a következő célokra: Vizuális eszközök/képek létrehozása (62%)

Tartalom generálása (76%)

Ösztönözze a kreatív gondolkodást (71%)

Piaci adatok elemzése (63%)

És itt van az oka:

A marketingesek 71%-a úgy véli, hogy a ChatGPT-hez hasonló generatív mesterséges intelligencia eszközök jelentősen csökkenthetik a rutin feladatokra fordított időt, így több időt tudnak szentelni stratégiai kezdeményezéseknek!

Ha marketinges, akkor nyilvánvalóan tudnia kell, hogyan használhatja a ChatGPT-t marketing célokra. Ebben a blogbejegyzésben részletesen vizsgáljuk ezt a témát, és bemutatjuk a ChatGPT funkcióit, korlátait és alternatíváit, amennyiben azok a marketing izgalmas világához kapcsolódnak.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t marketing célokra?

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogyan használhatják a marketingesek a ChatGPT-t az eredmények elérése érdekében:

1. Tartalom generálása

A magas színvonalú tartalom létrehozása kiterjedt kutatást és ötletelést igényel. A ChatGPT felgyorsítja ezt a folyamatot azáltal, hogy azonosítja a trendi témákat, elemzi a versenytársak tartalmát és releváns kulcsszavakat generál.

Használhatja azt különböző marketingtartalom-formátumokhoz is, blogbejegyzések, weboldal-szövegek, közösségi média-feliratok, Google-hirdetések címsorai és e-mailes hírlevelek megírásához.

Így kell csinálni:

A kezdéshez regisztráljon a ChatGPT-re. Ezután írja be a parancsot az Üzenet mezőbe, és várja meg a választ. Utána ellenőrizze és szerkessze a szükséges módosításokat.

Példák:

Feladat: Nevezzen meg öt, a B2B SaaS marketingstratégiához kapcsolódó, aktuális iparági témát.

Válasz:

a ChatGPT segítségével

Azonnali válasz a ChatGPT-n

Feladat: Írjon egy blogbejegyzés bevezetőt B2B közönség számára a „2024-ben figyelemmel kísérendő 5 legfontosabb B2B marketingtrend” témában.

Válasz:

5 marketingtrend a ChatGPT-n

Ennek eredményeként a ChatGPT használatával olyan feladatokhoz, mint a tartalomkészítés és a személyre szabott elérhetőség, a marketingesek javíthatják potenciális ügyfelek generálási stratégiáikat.

💡Profi tippek: Mindig szerkessze és ellenőrizze a ChatGPT kimeneteit, hogy azok összhangban legyenek márkájának hangvételével .

Ne elégedjen meg az első ötletekkel. Finomítsa a promptjait, hogy szélesebb körű koncepciókat generáljon.

2. Személyre szabás és célzás

A ChatGPT az ügyféladatok elemzésével és a célközönségre szabott tartalom generálásával személyre szabhatja a marketingüzeneteket. Ez kiválóan alkalmas e-mailek létrehozására, amelyekkel új ügyfeleket szerezhet vagy a meglévő ügyfeleket bevonhatja.

Például a következő parancsot adhatja: „Készítsen személyre szabott e-mail tárgyat egy olyan ügyfél számára, aki érdeklődést mutatott marketing automatizálási szoftverünk iránt.”

Lehetséges eredmény:

E-mail tárgy generálása a ChatGPT-n

Ha nem elégedett az első válasszal, akkor a válasz alján található „Regenerate” (Újra generálás) szimbólumra kattintva kérheti a szerszámot, hogy újraválaszoljon.

Válasz újragenerálása a ChatGPT-n

Így azonnal új választ kap, anélkül, hogy újabb parancsot kellene beírnia. Ezenkívül visszajelzést is megoszthat, hogy segítsen javítani az AI teljesítményét.

Új, regenerált válasz a ChatGPT-n

💡 Profi tipp: Elemezze az ügyfelek adatait, például demográfiai jellemzőiket, preferenciáikat és korábbi interakcióikat, hogy olyan vonzó közösségi média szövegeket készítsen, amelyek rezonálnak a célközönségével a különböző közösségi média platformokon. Ez a célzott megközelítés biztosítja, hogy üzenetei összhangban legyenek az ügyfelek érdekeivel és igényeivel, növelve ezzel az elkötelezettséget és a konverziós arányokat.

3. A közösségi média tartalmának optimalizálása

A ChatGPT értékes eszköz lehet azoknak a közösségi média marketingeseknek, akik olyan bejegyzéseket szeretnének létrehozni, amelyek rezonálnak a közönségükkel. Fülbemászó címsorokat és feliratokat generálhat, vonzó közösségi média bejegyzéseket hozhat létre és marketing szövegeket írhat.

Konkrét utasításokkal akár érdekes beszélgetéseket is kezdeményezhet a közösségi médiában, és a tartalmat különböző platformokhoz igazíthatja.

Tegyük fel, hogy szeretne egy közösségi média bejegyzést készíteni a legutóbbi, marketing automatizálás legjobb gyakorlatairól szóló webináriumáról.

A ChatGPT-t a következővel indíthatja el: „Írj egy vonzó Twitter-bejegyzést, amelyben népszerűsíted új webináriumunkat a marketing automatizálás legjobb gyakorlatairól.”

Íme egy lehetséges válasz:

Közösségi média feliratok készítése a ChatGPT-n

Az alján található „Másolás” szimbólummal azonnal másolhatja a választ, hogy azt a kívánt dokumentumban/platformon felhasználhassa.

💡Profi tipp: Személyre szabhatja közösségi média tartalmait azáltal, hogy hozzáadja márkája egyedi hangját és vizuális elemeit.

4. Versenyképességi elemzés és kutatás

A ChatGPT segít a piackutatásban. Igen, jól hallotta. Használja a ChatGPT-t, hogy három egyszerű módszerrel megértse versenytársai marketingstratégiáit:

Kutassa fel versenytársai tartalommarketing- tevékenységeit

Elemezze a versenytársak közösségi média és digitális marketing kampányait

Az iparági trendek és a versenytársak pozicionálásának azonosítása

Feladat: Kutassa fel a versenytársak tartalommarketing-stratégiáit a felhőalapú számviteli szoftverek területén.

Válasz: A ChatGPT létrehozhat egy jelentést, amely kiemeli versenytársai legújabb blogbejegyzéseit, fehér könyveit és közösségi médiás tevékenységét.

Versenyzőelemzés a ChatGPT-n

💡 Profi tipp: Az ügyfél-visszajelzések gyűjtése ügyfél-felmérési űrlapok segítségével értékes betekintést nyújthat, amely alapul szolgálhat marketing taktikai és általános marketing stratégiájához.

5. Vizuális eszközök/képek létrehozása

A ChatGPT elsősorban szövegalapú generatív mesterséges intelligencia platform. Ugyanakkor B2B marketingkampányokhoz is felhasználható képötletek generálására.

Példaként íme egy illusztráció:

Adjon világos és részletes utasításokat, ahogyan a szövegalapú lekérdezések esetében is teszi.

Használjon releváns kulcsszavakat, hogy segítsen a ChatGPT-nek megérteni a szöveget.

Adja meg a célközönségét

Íme néhány példa promptokra és azok válaszaira:

„Készítsen képet egy B2B közösségi média bejegyzéshez, amely kiemeli az AI-alapú automatizálás hatékonyságának növekedését. ”

Képalkotás a ChatGPT-n

„Készítsen képkoncepciót egy kisvállalkozásokat célzó B2B marketingkampányhoz, hangsúlyozva az AI-alapú ügyfélszolgálat előnyeit.”

Képgenerálás kezdeményezése a ChatGPT-n

Képalkotás a ChatGPT-n

A ChatGPT segítségével létrehozott kép

💡Profi tippek: Fedezze fel a különböző képformátumokat (pl. infográfikák, illusztrációk, animációk), hogy azok megfeleljenek marketingcéljainak.

Próbálja ki a prompt különböző variációit, hogy különböző eredményeket kapjon.

Ha az első eredmények nem kielégítőek, adjon több információt a ChatGPT-nek, vagy kérjen konkrét változtatásokat.

A képeket úgy alakítsa ki, hogy azok a célközönség érdeklődésének és igényeinek megfeleljenek.

Tartson fenn egységes vizuális identitást kampánya során

A ChatGPT marketing célú használatának korlátai

Annak ellenére, hogy a ChatGPT lenyűgöző képességekkel rendelkezik az ötletek és tartalmak generálása terén, fontos tudni, hogy számos korlátozása van, amelyet a marketingeseknek figyelembe kell venniük:

Korlátozott árnyalatok megértése: A ChatGPT nem feltétlenül érti meg teljes mértékben a nyelv, a kulturális kontextus vagy az iparág-specifikus szakzsargon finom árnyalatait.

A minőségi adatoktól való függőség: A ChatGPT kimeneti minősége attól függ, hogy milyen minőségű adatokkal lett betanítva. Ha a betanító adatok elfogultak vagy hiányosak, az AI válaszait pontatlanok lehetnek, vagy elfogultságot tükrözhetnek.

Ténybeli hibák és hallucinációk lehetősége: A ChatGPT néha helytelen információkat generálhat vagy tévesen értelmezheti a tényeket. Ezért elengedhetetlen , hogy ellenőrizze az eredményeket, mielőtt azokat marketinganyagokban felhasználná.

Az emberi ítélőképesség hiánya: Bár a ChatGPT képes adatok elemzésére és betekintés generálására, hiányzik belőle az az emberi képesség, hogy intuíció, empátia és etikai megfontolások alapján komplex ítéleteket hozzon.

Prompt engineering szükséges: A ChatGPT optimális eredményeinek elérése érdekében a marketingeseknek szükségük van némi ismeretre a prompt engineering területén. A helyes promptok kulcsfontosságúak a pontos, releváns és kreatív eredmények előállításához. Jól megtervezett promptok nélkül a válaszok általánosak vagy kevésbé értékesek lehetnek.

Képtelenség a valós idejű változásokhoz való alkalmazkodásra: A ChatGPT nem képes alkalmazkodni a valós idejű piaci trendekhez vagy változásokhoz frissített bemeneti adatok nélkül.

A ClickUp AI használata marketing célokra

Bár a ChatGPT kiváló tartalomgeneráló eszköz, az AI egy sor rendkívül specializált eszközt tett elérhetővé, amelyekkel marketingtevékenységeinek különböző aspektusait racionalizálhatja és javíthatja. Ezenkívül, ha csapatot vezet vagy komplex projekteket hajt végre, akkor a feladatkezelésre és az AI-alapú termelékenységre tervezett eszköz lehet a legalkalmasabb.

Egy kiemelkedő példa erre a ClickUp , amelynek mesterséges intelligenciával működő asszisztense a ClickUp Brain . A ClickUp segítségével növelheti a termelékenységet, egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és automatizálhatja a feladatokat a marketing értéklánc egészében. A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a gépi tanulás segítségével támogatja a felhasználókat a feladatok, dokumentumok és kommunikáció hatékonyabb kezelésében.

Ötleteljen, készítsen vonzó tartalmakat és egyszerűsítse marketingstratégiáit a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain számos előnyt kínál a ChatGPT-vel szemben, különösen a projektmenedzsment és a marketingcsapatok feladatainak szervezése terén:

Kontextusmegértés: A ChatGPT-hez hasonló általános célú mesterséges intelligenciával ellentétben a ClickUp Brain kifejezetten projektekhez lett kifejlesztve. Megérti a feladatait, dokumentumait, céljait és egyéb projektelemeket, és releváns, a projektjei kontextusához illeszkedő betekintést nyújt.

Feladatok automatizálása: Egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, például új feladatok létrehozását, azok csapat tagoknak való kiosztását vagy a határidők beállítását. Ez jelentősen javíthatja a marketingfolyamatok hatékonyságát és termelékenységét.

Dokumentumok létrehozása: Különböző típusú dokumentumokat hoz létre, beleértve a találkozók jegyzetét, e-mail kampánytervezeteket és kampányterveket, az Ön egyedi igényei és a projektben rendelkezésre álló információk alapján.

Döntéshozatali támogatás: A projektadatok alapján betekintést és ajánlásokat nyújt, segítve Önt a forráselosztás, az ütemtervek és a prioritások megalapozott döntéshozatalában.

A termelékenységre összpontosít: A projektmenedzsment kontextusában a termelékenység növelésére és a munkafolyamatok racionalizálására összpontosít.

Testreszabás: A rendszert az egyedi igényekhez és preferenciákhoz igazítja, biztosítva, hogy az összhangban legyen csapata munkafolyamataival és folyamataival.

Integráció projektmenedzsment eszközökkel: Integrálható más projektmenedzsment és marketing eszközökkel, így átfogó megoldást kínál a csapatok számára.

Összefoglalva: a ClickUp Brain speciális, testreszabott megközelítést kínál a projektmenedzsmenthez, ami értékes eszközzé teszi a munkafolyamatok optimalizálására törekvő marketingcsapatok számára.

De ez még nem minden! A marketingcsapatok számára a ClickUp egy dedikált marketingprojekt-menedzsment platformot (amelyet alább ismertetünk) és számos marketing sablont kínál. Ez lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy egy előre beállított projektinfrastruktúrával induljanak, amelyet aztán igényeiknek megfelelően testreszabhatnak.

Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

ClickUp marketing célokra

Először is, a ClickUp Marketing Project Management Software segít a kampányok hatékony tervezésében, végrehajtásában és nyomon követésében. Emellett lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok egyszerűsítését, a valós idejű együttműködést és az előrehaladás elemzését olyan eszközökkel, mint a Gantt-diagramok, a műszerfalak és a táblák.

Brainstorming, tervezés és végrehajtás: csapata marketingprogramjai a ClickUp Marketing Project Management Software segítségével.

A szoftverfunkció integrálása a ClickUp Brain-nel felgyorsítja a tartalomkészítést, a kampányötletek kidolgozását, a briefek megírását és még sok mást.

Használja a Brain-t kampányok és tartalmak villámgyors létrehozásához a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftverben.

A funkció a következőket is segít:

Feladatok kiosztása, a haladás nyomon követése és hatékony együttműködés a csapattagokkal

A különböző nézetek segítségével a csapat egészének átláthatóságával vizualizálhatja a célok felé tett előrelépéseket.

Kövesse nyomon és elemezze részletesen a marketingcélok elérésének előrehaladását.

ClickUp marketing terv sablon

Hasonlóképpen, a ClickUp marketing terv sablon egyszerűsítheti marketing stratégiáit, segíthet egyértelmű célok kitűzésében, a haladás nyomon követésében egyéni állapotok, egyéni mezők és nézetek segítségével, valamint a határidők hatékony kezelésében.

A legfontosabb funkciók között szerepel a feladatok nyomon követése, a beépített elemzés és a célokhoz és ütemtervekhez igazított egyéni nézetek.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketingterv-sablon segítségével gyorsabban elkészítheti marketingtervét.

Használja a sablont a következőkre:

Állítson be elérhető marketingcélokat a Kulcsfontosságú eredmények nézetben.

A feladatok megvalósítható lépésekre bontása a célok eléréséhez

Kövesse nyomon az előrehaladást a beépített mérőszámokkal és elemzésekkel.

ClickUp marketing naptár sablon

Ha megoldásra van szüksége az összes marketingprojektjének összevonásához és nyomon követéséhez, a ClickUp marketingnaptár-sablon nagyon hasznos lehet. A sablon segít a marketingmenedzsereknek és vezetőknek a kampányok, feladatok és ütemtervek egyetlen vizuális irányítópulton történő szervezésében.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon marketingprojektje ütemtervét a ClickUp marketingnaptár sablonjával.

A sablon legfontosabb jellemzői:

Színkódolt ütemtervek: Segítségével vizuálisan megkülönböztethetők a különböző kampányok, így könnyebb nyomon követni az egymást átfedő projekteket. A kampányokhoz különböző színeket rendelhet prioritásuk vagy célközönségük alapján.

Automatikus emlékeztetők: Gondoskodjon arról, hogy ne maradjon le egyetlen határidő sem. Állítson be emlékeztetőket a fontosabb mérföldkövekhez, például a tartalom jóváhagyásához vagy a kampány indításához.

Egyedi állapotok: Kövesse nyomon a kampány fázisait (pl. tervezés, folyamatban, befejezve). Az állapotokat úgy alakíthatja ki, hogy azok tükrözzék az Ön konkrét marketing munkafolyamatát.

ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon

Egy másik hasznos megoldás a ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon. Ez egy elengedhetetlen eszköz azoknak a marketingcsapatoknak, akik hatékonyan szeretnék szervezni és kezelni kampányaikat.

Töltse le ezt a sablont Indítsa el marketingkampányát a használatra kész ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablonnal!

Ez a sablon lehetővé teszi az ütemtervek és határidők vizualizálását Gantt-diagramok vagy naptárak segítségével. Emellett olyan adatpontokat is tartalmaz, mint a költségvetés, a platform és a teljesítménymutatók, így biztosítva, hogy minden fontos információ bekerüljön az egyéni mezőkbe. Végül összekapcsolja a feladatokat, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átadást, csökkentve ezzel a szűk keresztmetszetek kockázatát.

A ClickUp Brain által támogatott Docs funkció további értéket teremt azzal, hogy a tudásforrásokat és ötleteket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolja. Ez biztosítja a csapat összehangoltságát és a fontos dokumentumokhoz való könnyű hozzáférést a kampánytervezés során.

Ez a sablon lehetővé teszi a marketingcsapatok számára, hogy egyszerűsítsék a kampányok végrehajtását, biztosítsák az átláthatóságot és ösztönözzék az együttműködést a kampányok minden szakaszában.

💡Profi tippek: Bontsa fel az egyes kampányokat kezelhető feladatokra és alfeladatokra, és kövesse nyomon azok előrehaladását valós időben.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket, például a feladat átvitelét a tervezés után a felülvizsgálati szakaszba, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a hibák számát.

Használja a Docs és a ClickUp Brain alkalmazásokat a dokumentumok közvetlen beágyazásához a briefbe, így javítva az együttműködést azáltal, hogy minden szükséges információt és ötletet egy helyen tárol.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon szeretjük, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon szeretjük, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

Használja ki az AI-t marketingkampányokhoz

A ChatGPT jelentős lehetőségeket kínál a marketingesek számára a generatív mesterséges intelligencia erejének kiaknázásához. Ha megérted, hogyan lehet hatékonyan használni a mesterséges intelligenciát, és tisztában vagy annak korlátaival, akkor kihasználhatod annak erejét a tartalomkészítés, az ötletelés és a kutatás területén.

Ha azonban átfogóbb AI-megoldást szeretne, a ClickUp Brain értékes funkciókat kínál a marketingesek számára. A ClickUp projektmenedzsment platformjával integrálva a ClickUp Brain holisztikus megközelítést biztosít a marketingfeladatokhoz, a tartalomkészítéstől és -elemzéstől a csapatmunkáig és a projektmenedzsmentig.

A ClickUp Brain képes automatizálni az ismétlődő feladatokat, betekintést nyújtani és egy ismerős projektmenedzsment környezetben működni, ami vonzó választássá teszi azoknak a marketingeseknek, akik optimalizálni szeretnék munkafolyamataikat és jobb eredményeket szeretnének elérni.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!