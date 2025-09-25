Nem is olyan régen egy virtuális személyi asszisztens létrehozásához a következőkre volt szükség:

Egyedi természetes nyelvfeldolgozási (NLP) modell, amely domain-specifikus adatokon lett betanítva.

A beszélgetések, szándékok és entitások kezelésére szolgáló háttérinfrastruktúra

Több harmadik féltől származó integráció a hang, a logika és a feladatok kezelésének lehetővé tételéhez

DevOps támogatás a platformok közötti telepítéshez és méretezéshez

Gondoljon Siri-re vagy Alexa-ra. Hatalmas rendszerek, amelyeket kutatók, mérnökök és adatelemzők csapata épített fel évek alatt.

Ha előretekintünk a mai napra, a helyzet már egészen más. Mindezt az AI technológiának köszönhetjük.

A ChatGPT-hez hasonló eszközökkel a virtuális asszisztens létrehozásához már nem kell több ezer sor kódot írni vagy megérteni a transzformátor modelleket. Lehetőséged van:

Tervezzen beszélgetéseket természetes nyelvű utasításokkal

Integrálja asszisztensét alkalmazásokba, webhelyekbe vagy munkafolyamatokba a könnyen használható API-k segítségével.

Egyszerű utasításokkal testreszabhatja annak viselkedését.

Ha a ChatGPT segítségével szeretne virtuális személyi asszisztenst létrehozni, mi már elvégeztük az előkészítő munkát. Íme egy lépésről lépésre szóló útmutató, amely segít ebben. Helyezze üzembe az Ön igényeinek megfelelően testreszabott asszisztensét. Mindezt néhány óra alatt, nem hónapok alatt.

Hogyan hozhat létre virtuális asszisztenst a ChatGPT segítségével?

Íme három egyszerű módszer a virtuális személyi asszisztens létrehozására a ChatGPT segítségével:

1. Beszéljen a ChatGPT-vel, mint asszisztensével

Ha nem szeretne előre elkészített beállításokkal bajlódni vagy teljesen újat létrehozni, egyszerűen megtaníthatja a ChatGPT-t, hogy legyen az asszisztense. Ennyi az egész.

A ChatGPT így működik:

A ChatGPT eléréséhez csak nyissa meg a chat.openai.com oldalt, és kezdjen el csevegni egy egyszerű utasítással.

Írjon egy egyszerű, közvetlen üzenetet, amelyben megfogalmazza, mit szeretne, hogy az asszisztens tegyen.

Az eszköz pedig elkezdi ellátni az asszisztensi feladatokat.

Nézzünk egy példát! Képzelje el, hogy a következő parancsot adja a ChatGPT-nek:

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT valami ilyesmivel fog válaszolni:

Így máris rendelkezésére áll egy virtuális asszisztens.

A következőkre használhatja:

Emlékeztetők beállítása: „Emlékeztess, hogy holnap délután 2-kor csapatértekezletet szervezzek” (csatlakoztassa a ChatGPT-t a naptár alkalmazásához, hogy biztosan működjön!)

Válaszoljon a kérdésekre: „Mi a legjobb módja a beérkező levelek rendezésének?”, vagy

E-mailek írása: „Írjon összefoglaló e-mailt egy ügyfélnek”

A ChatGPT válaszokat is generálhat az ügyfelek kérdéseire, a gyakran ismételt kérdésekre vagy a bevezetési utasításokra. Akár konkrét feladatok elvégzésére is betaníthatja, például állapotfrissítések megfogalmazására, számlák generálására vagy napirend-sablonok beállítására.

Csak adja meg a megfelelő kontextust és követelményeket, és a ChatGPT alkalmazkodik az Ön igényeihez.

🤝 Barátos emlékeztető: Ez a módszer a ChatGPT ingyenes verziójával is működik. Nincs szükség előfizetésre, hacsak nem szeretne fejlett funkciókat vagy hozzáférést egyéni GPT-khez.

2. Keressen kész asszisztenst az „Explore GPT” menüpontban.

Választhat az OpenAI és mások által létrehozott előre elkészített virtuális személyi asszisztensek közül is. Ez egy hasznos lehetőség, ha nem szeretne semmit sem a semmiből felépíteni, de mégis egy egyedi, jól képzett személyi asszisztenst szeretne.

Így kell csinálni:

Nyissa meg a ChatGPT-t (ehhez ChatGPT Plus szükséges).

Kattintson a bal oldali sávon a „GPT-k felfedezése” gombra.

Miután elkészült, a ChatGPT Plus megnyitja az asszisztensek könyvtárát, amint az alábbiakban látható:

Kattintson a kívánt asszisztensre, és kezdje el a csevegést. Ha nem találja meg a szükségeset, írja be a követelményt, például „kódolási segéd”, „fitneszedző” vagy „utazástervező” a „GPT-k keresése” sávba, és rengeteg ChatGPT személyi asszisztens példát talál.

Az AI virtuális asszisztensek legnagyobb előnye, hogy egy adott feladat elvégzésére vannak kiképezve és tesztelve. Tegyük fel például, hogy szüksége van egy kódoló virtuális asszisztensre. Ha rákeres a „kódoló virtuális asszisztens” kifejezésre, a ChatGPT a következőket jeleníti meg:

Tegyük fel, hogy a „PyCharm Expert” opciót választja, akkor az alábbi képen láthatóhoz hasonló ablak jelenik meg. Azonnal láthatja a GPT értékeléseit, leírását, kategóriáját és egyebeket.

Csak annyit kell tennie, hogy rákattint a „Start Chat” gombra. A ChatGPT-t használó kódolási asszisztens készen áll, hogy segítsen Önnek a feladatok elvégzésében.

3. Készítse el saját asszisztensét

Miért érdemes a ChatGPT segítségével létrehozni a virtuális személyi asszisztensét?

Először is, ez egy olyan eszköz, amely illeszkedik a munkafolyamatához, nem pedig egy általános csevegőrobot. A ChatGPT integrálásával az eszközeibe vagy API-jaiba testreszabhatja, hogyan beszél, milyen ismeretekből merít, és milyen feladatokat lát el, legyen az gyakran ismételt kérdések megválaszolása, jegyzetek összefoglalása vagy válaszok megfogalmazása.

Mivel az asszisztens megjegyzi a preferenciáidat és a korábbi interakciókat, nem kell folyamatosan ismételni magad.

Íme egy lépésről lépésre leírt útmutató az egyéni asszisztens létrehozásához a ChatGPT segítségével:

Jelentkezzen be a ChatGPT Plusba, és lépjen az „Explore GPTs” (GPT-k felfedezése) menüpontra.

Kattintson a jobb felső sarokban található „Létrehozás” gombra, ahogy az alábbi képen látható:

A „Létrehozás” gombra kattintva a ChatGPT Plus egy új ablakban nyílik meg.

A „Létrehozás” mezőben adhatja meg igényeit és követelményeit. Ez segít abban, hogy pontosan olyan virtuális asszisztenst hozzon létre, amilyet keres.

Tegyük fel, hogy olyan virtuális asszisztenst szeretne létrehozni, amely merész, lényegre törő Twitter-bejegyzéseket ír Web3 márkák számára. Először meg kell határoznia az alapokat.

Az első dolog, amire szüksége van a virtuális asszisztenséhez, az egy név. Tehát, gyűjtsön ötleteket. Mivel szálakat írunk, nevezzük el az asszisztenst „Thread Alchemist”-nek.

Most térjünk át a leírásra. Itt le kell írnia, hogy mit szeretne, hogy az asszisztens csináljon. Például ez lehet egy rövid és velős leírás a „Thread Alchemist” számára: „Segít a Twitter/X alkotóknak, egyéni vállalkozóknak és ügynökségeknek, hogy ötleteiket virális szálakká alakítsák éles horgokkal, történetmeséléssel és platform-értő írásmóddal.”

Ezután le kell írnia az összes utasítást, a teendőket és a tilosakat, amelyeket a virtuális asszisztensnek (ebben az esetben a „Thread Alchemist”-nek) követnie kell.

A „Thread Alchemist” finomhangolásához hozzáadunk egy sor utasítást, amelyet a mesterséges intelligencia botnak követnie kell. Például szeretné, hogy segítsen ötletek kidolgozásában? Adja hozzá ezt a prompt utasításokhoz: „Generáljon 3 szöget egy tweethez a DeFi kockázatairól”.

💡 Profi tipp: Ne csak azt határozza meg, hogy mit kell tennie az asszisztensének. Adja meg azt is, hogy mit nem szabad tennie. Ha például nem szeretné, hogy vicceket meséljen vagy emojikat használjon, akkor ezt feltétlenül jelezze a parancsban.

Miután ezzel megvan, lépjen a „Conversation Starter” (Beszélgetés indító) részhez, amely egy előre megadott prompt vagy példakérdés, amely a felhasználó számára megjelenik, amikor megnyitja az asszisztenst.

Példánkban tegyük fel, hogy a következő utasításokat használjuk: Konvertáld ezt a blogot Twitter-szálakká a Web3 márkám számára Írj 3 ötletet egy szálhoz a fintech csalások megelőzéséről Konvertáld ezeket a statisztikákat tweetstormmá

Konvertálja ezt a blogot Twitter-szálakká a Web3 márkám számára.

Írjon 3 figyelemfelkeltő ötletet egy fintech csalásmegelőzésről szóló szálhoz!

Alakítsa ezeket a statisztikákat tweetstormmá

Konvertálja ezt a blogot Twitter-szálakká a Web3 márkám számára.

Írjon 3 figyelemfelkeltő ötletet egy fintech csalásmegelőzésről szóló szálhoz!

Alakítsa ezeket a statisztikákat tweetstormmá

Ezt követi a „Tudás” szakasz. Itt feltölthet fájlokat, dokumentumokat vagy bármilyen hivatkozást, amelyet az asszisztensnek követnie kell. A magasra értékelt Web3 cikkek és hivatkozások finomítják a „Thread Alchemist” programot, hogy hasonló tartalmat állítson elő.

A következő szakaszban, a „Képességek” alatt kiválaszthatja, hogy milyen képességekkel rendelkezzen a virtuális asszisztens. Ezek a webes adatgyűjtéstől a képalkotásig terjedhetnek. Ez egy fontos szakasz, mivel itt dönti el, hogy az asszisztens mit tud és mit nem tud csinálni.

Végül meghatározza, hogy asszisztense hogyan kapcsolódik más eszközökhöz a műveletek egyszerűsítése érdekében. Először válassza ki a megfelelő hitelesítést (például API-kulcs vagy bejelentkezés). Ezután töltse fel vagy illessze be az API-sémát, hogy a ChatGPT tudja, hogyan kell használni. Adjon hozzá példa utasításokat, és szükség esetén kapcsolja össze az adatvédelmi irányelvvel.

Miután kitöltötte az összes részt, kattintson a „Create again” (Újra létrehozás) gombra, és egy ilyen ablak jelenik meg:

Kattintson a „Mentés” gombra, és a virtuális asszisztens (ebben az esetben a „Thread Alchemist”) máris működik!

A „View GPT” (GPT megtekintése) gombra kattintva egy ilyen ablak jelenik meg:

Az AI virtuális asszisztensét magáncélra használhatja, vagy megoszthatja csapattagjaival, ügyfeleivel és más ChatGPT-felhasználókkal, hogy ők is hozzáférhessenek.

🧠 Érdekesség: A személyre szabott GPT-k bevezetésének első két hónapjában, 2024 januárjáig több mint 3 millió személyre szabott ChatGPT-verzió készült.

A virtuális asszisztens létrehozásának korlátai a ChatGPT segítségével

A ChatGPT kétségkívül megbízható virtuális asszisztens, de vannak bizonyos korlátai, amelyekkel tisztában kell lennie:

Nem segít a projektmenedzsmentben: Nem futhat a háttérben, és nem értesíthet a közelgő találkozókról, határidőkről stb., hacsak nem programozzák erre külső logikával vagy ütemezővel.

Nincs együttműködési képessége: A ChatGPT munkamenetek többnyire egyfelhasználós, elszigetelt interakciók. Ezenkívül a ChatGPT képes dokumentumokat létrehozni vagy szerkeszteni, de egyszerre csak egy felhasználó számára.

Nincs feladatvégrehajtás vagy munkafolyamat-követés: A ChatGPT javasolhat cselekvési lépéseket, de nem tudja nyomon követni, hogy azok végrehajtásra kerültek-e, ezért A ChatGPT javasolhat cselekvési lépéseket, de nem tudja nyomon követni, hogy azok végrehajtásra kerültek-e, ezért virtuális asszisztenst kell felvennie , vagy projektmenedzsment eszközt kell használnia.

Nincs központi tudásbázis: A ChatGPT információkat tud felkutatni, de nem tárol tudást vagy SOP-kat, és egyszerre csak egy nyelvet tud feldolgozni.

Nincsenek ismétlődő munkafolyamatok vagy automatizálások: A ChatGPT nem emlékszik a rutinokra és nem indít el ismétlődő műveleteket.

Nincs hangasszisztens vagy érzékelő bemenet (hacsak nem külön hozzáadva): A ChatGPT alapértelmezés szerint nem dolgozza fel a hang-, kamera- vagy helyadatokat. További eszközökre van szükség (például Whisper a hangbevitelhez vagy külső API-k a GPS-hez), hogy szimulálja ezeket az élményeket.

👀 Tudta? Az érzékeny adatok ChatGPT-be történő továbbítása kockázatos. Nincs natív titkosítása, ami azt jelenti, hogy az információk könnyen kiszivároghatnak, visszaélésszerűen felhasználhatók vagy nem felelnek meg a szabályozási ellenőrzéseknek, hacsak nem burkolja be a modellt egy biztonságos, megfelelő háttérrendszerbe. A ChatGPT alapvetően nem felel meg olyan szabályozásoknak, mint a GDPR, SOC-2, HIPAA és PCI DSS. Ha az OpenAI API-ját (vagy bármely más hosztolt modellszolgáltatót) használja, adatait külső szerverekre küldik és ott dolgozzák fel. Mit tegyen helyette? Ha asszisztense érzékeny adatokat kezel: Amennyiben lehetséges, ne tegyen érzékeny adatokat a promptokba. Használjon szimbolikus azonosítókat vagy címkéket, és oldja meg azokat biztonságosan a háttérrendszerében.

Titkosítsa a saját infrastruktúrájában tárolt és továbbított adatokat

Használjon biztonságos proxyt vagy közbenső réteget, amely megtisztítja a modell bemeneteit/kimeneteit.

Hozzon létre hozzáférési ellenőrzéseket és naplózást, hogy nyomon követhesse, ki és mikor használja az asszisztenst.

Használjon olyan eszközöket, mint az Azure OpenAI vagy teljesen önállóan üzemeltetett LLM-ek, ha védett adatokkal dolgozik és szabályozási előírásoknak kell megfelelnie.

A virtuális asszisztens kiválasztásakor figyelembe veendő tényezők: Kompatibilitás: Integrálható-e a meglévő eszközeivel és technológiai rendszerével?

Felhasználói felület: Keressen egy barátságos felületet, hogy csökkentse az új eszköz használatával járó kognitív terhelést.

Biztonság: Megfelel-e a helyi és az iparágra vonatkozó előírásoknak?

Költség: Ingyenes eszközt keres, vagy olyat, amelynek előzetes költsége van, de segít Önnek a termelékenység növelésében?

📚 Olvassa el még: AI a munkahelyen a termelékenység javítása érdekében

Virtuális asszisztens létrehozása a ClickUp segítségével: okosabb alternatíva a ChatGPT-hez

Ha el akarja kerülni a ChatGPT használatával járó kihívásokat a virtuális asszisztens létrehozásakor (fentebb leírtak szerint), akkor van egy megoldásunk az Ön számára.

A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, simább utat kínál Önnek. Az Autopilot Agents és a ClickUp Brain kombinált erejével olyan AI-t kap, amely nem csak válaszol, hanem cselekszik is. Javasoljuk, hogy próbálja ki őket saját maga, de itt van egy bevezető a ClickUp előre elkészített és egyedi virtuális asszisztenseinek használatához!

ClickUp Autopilot Agents: Az Ön AI csapattársai, akik elvégzik a munkát Ön helyett

Az Autopilot Agents olyan mesterséges intelligencia entitások, amelyek a ClickUp munkaterületén belül épülnek fel, alkalmazkodnak a változásokhoz, kontextus alapján gondolkodnak, és valódi lépéseket tesznek az Ön nevében – így Önnek nem kell.

Fedezze fel a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, hogy több munkát végezzen el automatikusan.

Ezek képesek:

Kövesse nyomon a munkaterület tevékenységét, és indítson el munkafolyamatokat, ha a feltételek teljesülnek.

Hozzon létre feladatokat, tegyen közzé frissítéseket, küldjön jelentéseket és válaszoljon kérdésekre.

Futtassa a ClickUp csevegéseiben, tereiben, mappáiban vagy listáiban, így a segítség mindig ott van, ahol dolgozik.

Kezdhet előre elkészített ügynökökkel a gyakori feladatokhoz (például napi vagy heti jelentések, vagy gyakori kérdések megválaszolása), vagy létrehozhat egyedi ügynököket a saját munkameneteihez egy egyszerű legördülő menü segítségével.

Az előre elkészített Autopilot ügynökök készen állnak a használatra. A ClickUp feladatok, dokumentumok vagy csevegések adatai alapján reagálnak bizonyos kiváltó eseményekre. Az egyéni Autopilot ügynökökkel saját kiváltó eseményeket, feltételeket és utasításokat határozhat meg, és akár a munkaterület tudásához is kapcsolhatja őket, hogy valós kontextusban működjenek.

📌 Képzelje el, hogy a „Heti frissítési ügynöke” úgy viselkedik, mint egy virtuális asszisztens. Minden pénteken átnézi a csapata befejezett feladatait, kivonatolja a legfontosabbakat a Dokumentumokból, és egy átfogó összefoglalót tesz közzé a projekt csevegőjében – anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene. Ahelyett, hogy Önnek kellene a frissítéseket keresnie, az ügynöke proaktívan eljuttatja azokat Önhöz, akárcsak egy igazi asszisztens.

Itt talál videós útmutatót az első ügynök beállításához a ClickUp-ban!

💡 Profi tipp: Mivel az Autopilot Agents képesek logikusan gondolkodni (nem csak merev szabályokat követni), ideálisak, ha olyan AI-ra van szüksége, amely képes kezelni a kétértelműségeket, tartalmat generálni vagy dönteni a lehetőségek között.

ClickUp Brain: Az Ön hatékony virtuális asszisztense, amely végigvezeti Önt

A ClickUp Brain a ClickUp beépített AI-asszisztense, más néven a világ legteljesebb és legkontextusosabb AI-asszisztense a munkához. Megérti a projektjeit és feladatait, ami azt jelenti, hogy kontextusfüggő válaszokat tud adni a ClickUp-projektekkel és a ClickUp-munkaterületéhez integrált kapcsolódó alkalmazásokkal kapcsolatban.

Használja a ClickUp Brain-t a ClickUp feladatok, dokumentumok, csevegések és egyéb adatok összefoglalásához.

A projektösszefoglalók létrehozásától (mint a fenti) a legfontosabb feladatok kiválasztásáig és azoknak a megfelelő csapattagoknak való kiosztásáig a ClickUp hatékony mesterséges intelligenciája mindent elvégez.

Használhatja találkozóinak összefoglalásához, csevegési szálakhoz, sőt, rögzített ClickUp Clips felvételeinek leírásához is.

Kész virtuális asszisztensként a Brain rendelkezik egy AI CatchUp funkcióval, amely jelre frissítéseket tölt le a ClickUp Chat szálakból, például akkor, amikor Ön távol van.

A ClickUp Brain segítségével pótolhatja a chat csatornákon elmulasztott beszélgetéseket.

Megkérheti az AI-t, hogy összefoglalja a munkaterületén történt egyéb változásokat is: mi történt, mely feladatok készültek el, mennyit teljesítettek a csapattagok, és mely dokumentumok készültek vagy frissültek a távollétében.

🧠 Érdekes tény: A ClickUp Brain még egyedi autopilóta ügynökök létrehozásában is segíthet, mivel a természetes nyelvű utasításokat strukturált logikává alakítja. Az ügynöképítő Utasítások részében kattintson a „Kérjen segítséget a Brain-től” gombra, és folytassa a párbeszédet, amíg a prompt finomításra nem kerül és használatra kész nem lesz. A Brain az asszisztens, akivel beszélget, míg az Autopilot Agents az asszisztens, aki Ön helyett cselekszik. Akár így, akár úgy, a ClickUp segítségével saját AI asszisztenst hozhat létre!

ClickUp Brain vs. ChatGPT virtuális asszisztensként: áttekintés

Funkciók és képességek ChatGPT ClickUp Projektmenedzsment ❌ ✅ Együttműködés ❌ ✅ Feladatok végrehajtása és munkafolyamatok nyomon követése ❌ ✅ Központosított tudásbázis ❌ ✅ Automatizálás ❌ ✅ Végezze el a munkát a hangjával ❌ ✅

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a úgy véli, hogy az automatizálás egyszerre csak néhány percet takarít meg, de 19% szerint hetente 3–5 órát is megtakaríthat. A valóság az, hogy még a legkisebb időmegtakarítások is összeadódnak hosszú távon. Például, ha naponta csak 5 percet takarít meg az ismétlődő feladatokon, az negyedévente több mint 20 óra időmegtakarítást jelenthet, amelyet értékesebb, stratégiai munkára fordíthat. A ClickUp segítségével a kis feladatok automatizálása – például a határidők kijelölése vagy a csapattagok megjelölése – kevesebb mint egy percet vesz igénybe. Beépített AI-ügynökök állnak rendelkezésre az automatikus összefoglalók és jelentések elkészítéséhez, míg az egyedi ügynökök a specifikus munkafolyamatokat kezelik. Szerezze vissza az idejét!💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kell fordítaniuk a formázásra, és többet a prognózisokra.

A ClickUp Brain előnyei

Jobb termelékenység: A projektekkel, feladatokkal, dokumentumokkal, táblákkal, teendőlistákkal stb. való integráció azt jelenti, hogy nem kell eszközök vagy munkafolyamatok között ugrálnia, amikor A projektekkel, feladatokkal, dokumentumokkal, táblákkal, teendőlistákkal stb. való integráció azt jelenti, hogy nem kell eszközök vagy munkafolyamatok között ugrálnia, amikor az AI-t használja a termelékenység növelésére . Ez csökkenti a kontextusváltást és megfékezi az AI-terjeszkedést , ami miatt a csapatok abbahagyják az AI-eszközök használatát vagy azokba való befektetést.

Egyszerű beállítás: Csak regisztrálnia kell a ClickUp-ra, és máris elkezdheti használni a Brain-t virtuális asszisztensként. Nincs szükség további lépésekre az asszisztens létrehozásához.

Vállalati szintű biztonság: Adatai megfelelnek a GDPR, HIPAA és AICPA SOC 2 biztonsági szabványoknak.

ClickUp Brain MAX: Az asztali AI szuperalkalmazás

Ha szeretnéd a Brain virtuális asszisztensét az asztalodra telepíteni, töltsd le a ClickUp Brain MAX alkalmazást!

Irányítsa munkaterületét a ClickUp Brain Max segítségével – szöveggel vagy hanggal hozhat létre, összefoglalhat és kezelhet feladatokat.

hangalapú termelékenységet biztosít: Ezbiztosít: a Talk to Text a kimondott ötleteit kifinomult üzenetekké, feladatleírásokká vagy utasításokká alakítja – gépelés nélkül.

Egyetlen felületen több nagy nyelvi modellt (LLM) támogat: a Brain MAX segítségével válthat a ClickUp Brain, a GPT, a Claude, a Gemini és más modellek között, miközben megőrzi a ClickUp munkaterületének kontextusát.

Mivel szorosan kapcsolódik a munkaterületéhez és a külső alkalmazásokhoz, a Brain MAX nem csak egy csevegőfelület, hanem egy intelligens asszisztens, amely az Ön parancsaira reagál. Keressen az eszközei között, mutasson kontextust, generáljon tartalmat vagy hozzon létre feladatokat – mindezt hanggal vagy szöveggel.

Vessünk egy pillantást a ClickUp egyéb funkcióira is, amelyekkel hatékonyabbá teheti munkáját.

ClickUp Docs: Közös szerkesztés

Míg a Brain azonnali összefoglalásokat, frissítéseket és feladatokkal kapcsolatos betekintést nyújt, a ClickUp Docs biztosítja, hogy csapata tudása szervezett, hozzáférhető és szerkeszthető maradjon – mindezt egy helyen.

Akár értekezletjegyzeteket készít, SOP-kat tartalmazó tartalmakat hoz létre, vagy projektismertetőket ír, a ClickUp Docs alapértelmezés szerint együttműködésen alapul. Valós időben közösen szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és közvetlenül bármelyik dokumentumból feladatokhoz rendelhet. Anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Készítsen új tartalmakat vagy szerkessze a meglévőket a ClickUp Docs alkalmazáson belüli ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain a Docs-ban is működik. A következőkre használhatja:

Hosszú dokumentumok azonnali összefoglalása

Ötleteket generálhat blogbejegyzésekhez és egyéb digitális marketing kampányokhoz.

Javasoljon módosításokat, vagy javítsa a tartalomkészítés és az e-mailkezelés áttekinthetőségét.

Válassza ki a legfontosabb cselekvési pontokat, és alakítsa azokat feladatokká.

Végezzen nyelvi fordítást különböző marketinganyagokhoz

Így ahelyett, hogy a ChatGPT-t használná tartalom generálására, majd azt manuálisan áthelyezné egy másik eszközbe, a ClickUp Docs-ban hozhat létre, szerkeszthet, összefoglalhat és intézkedhet.

ClickUp a feladatok végrehajtásához és a munkafolyamatok nyomon követéséhez

Míg a ChatGPT virtuális asszisztensként cselekvési lépéseket javasolhat, a ClickUp Tasks segítségével ezeket strukturált, nyomon követhető munkává alakíthatja.

A ClickUp feladatkezelési funkciói lehetővé teszik, hogy a projekteket kezelhető lépésekre bontsa, tulajdonosokat rendeljen hozzájuk, határidőket állítson be és nyomon kövesse az előrehaladást.

Mivel a Brain a ClickUp Tasks-on belül működik, a következőket teheti:

Hozzon létre új feladatokat közvetlenül a Dokumentumokból, megjegyzésekből vagy csevegési összefoglalókból.

Feladatok nevének, leírásának, határidejének és felelőseinek automatikus kitöltése

Javasoljon alfeladatokat vagy ellenőrzőlista elemeket a projekt kontextusa alapján.

Fedezze fel a blokkoló tényezőket és a késedelmes feladatokat, hogy semmi ne maradjon ki

Készítsen mindent az egyszerű teendőlistáktól a bonyolult munkafolyamatokig, beágyazott alfeladatokkal, ellenőrzőlistákkal, prioritásokkal, függőségekkel és még sok mással.

Vállalati AI-keresés: Központosított tudásközpont

Minden csapatnak van egy „olyan dokumentuma”. Az, amelyik elavult információkat tartalmaz, négy mappa mélyén van elrejtve, és lehetetlen megtalálni, amikor a legnagyobb szükség van rá.

A ClickUp megoldja ezt a problémát egy összekapcsolt tudásközponttal, amely nem csak tárolja az SOP-jait, jegyzeteket és útmutatókat, hanem közvetlenül összekapcsolja őket a munkájával.

A ClickUp Enterprise AI Search segítségével mindenben kereshet – dokumentumokban, feladatokban, megjegyzésekben, sőt egyéni mezőkben is –, és azonnal megtalálhatja, amire szüksége van.

A ClickUp AI tudásmenedzsment funkcióival csapata kollektív tudását kereshetővé, strukturálttá és skálázhatóvá teheti.

Ha ezt a ClickUp Brain-nel párosítja, akkor nem csak keres, hanem kérdéseket is feltehet, és AI-alapú válaszokat kaphat, amelyek a csapata tényleges tudásából származnak.

Kérdezze meg: „Mi a visszatérítési politikánk?” → A Brain megtalálja és összefoglalja a megfelelő dokumentumot.

Írjon be egy durva projektleírást → A Brain megtisztítja és javaslatot tesz a hiányzó lépésekre.

Szeretné látni, hogyan működött egy korábbi kampány? → Keressen rá, és szerezze be a teljes szálat a feladatok + dokumentumok között.

Azt is tudnia kell, hogy az Enterprise AI Search minél többet használja, annál okosabbá válik.

Létrehozás, testreszabás és parancsok: hozza létre asszisztensét a ClickUp-ban

Biztosan egyetért azzal, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciájának használata – a Brain és az Autopilot Agents segítségével – sokkal könnyebb, mint egy virtuális asszisztens nulláról történő létrehozása.

Ehhez nem kell programozónak lennie. Csak regisztrálnia kell a ClickUp-on, ClickUp-felhasználóvá kell válnia, és máris kész. Megkapja a virtuális személyi asszisztensét, aki a projektmenedzsment eszközében dolgozik.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdjen el hetente több mint egy napot megtakarítani!