10 ingyenes „human-in-the-loop” munkafolyamat-sablon

A McKinsey kutatása szerint az AI-t használó szervezetek válaszadóinak 51%-a állítja, hogy vállalatuk már legalább egy negatív következményt tapasztalt az AI használatával kapcsolatban, és közel egyharmaduk az AI pontatlanságához kapcsolódó következményekről számol be. Ezért a feladatátadás pontja sokkal fontosabbá válik.

Ennek oka az, hogy a nehéz rész ritkán maga a munkafolyamat felépítése. A nehézség abban rejlik, hogy eldöntsük, hol kell beavatkozni az emberi ítélőképességgel, milyen kontextust kell átadni az átadás során, és hogyan lehet a folyamatot késedelem nélkül továbbhaladni.

Ebben a bejegyzésben 10 ingyenes „human-in-the-loop” munkafolyamat-sablont mutatunk be, bemutatjuk, hogy melyik segít milyen feladatok strukturálásában, és hogyan válassza ki a csapatának legmegfelelőbb beállítást.

A legjobb „human-in-the-loop” munkafolyamat-sablonok áttekintése

Mi az a „human-in-the-loop” munkafolyamat?

A „human-in-the-loop” munkafolyamat olyan folyamat, amelyben az automatizálás vagy a mesterséges intelligencia elvégzi a munka egy részét, de a fontos pillanatokban egy ember lép közbe, hogy felülvizsgálja, jóváhagyja, kijavítsa vagy irányítsa a további lépéseket. Más szavakkal, a rendszer nem teljesen automatikusan működik – szünetet tart az emberi ítélet erejéig, ahol a pontosság, a biztonság, a minőség vagy a felelősségre vonhatóság fontos.

A gyakorlatban ez általában így néz ki:

A munkafolyamat az adott döntés alapján folytatódik

A rendszer kimenetet vagy ajánlott intézkedést generál

Egy ember ellenőrzi, szerkeszti, jóváhagyja vagy elutasítja

📌 A HITL gyakori forgatókönyvei a következők: Ügyfél-eszkalációk: A bot kezeli az első szintű ügyfélszolgálati kérdéseket, míg az emberi ügyintéző komplex vagy érzékeny ügyekben lép közbe

Tartalomellenőrzés: az AI megírja a szöveget, majd egy ember jóváhagyja azt a közzététel előtt

Minőségbiztosítás: Az automatizálás jelzi a potenciális hibákat, majd egy ember megerősíti vagy felülírja a jelzést.

Költségjóváhagyások: A rendszer egy bizonyos küszöbérték feletti kérelmeket automatikusan továbbítja egy vezetőnek ellenőrzésre

10 „human-in-the-loop” munkafolyamat-sablon a csapatának

Ezek a „human-in-the-loop” munkafolyamat-sablonok számos felhasználási esetet fednek le – a minőség-ellenőrzéstől és a tervezési felülvizsgálatoktól a folyamat-auditokig és a tartalmi naptárakig. Mindegyik ingyenes, testreszabható, és úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek pontosan oda beilleszteni az emberi ellenőrzési pontokat, ahol a munkafolyamatnak szüksége van rájuk.

Mivel ezek mind a ClickUp-on belül találhatók, összekapcsolhatja őket hatékony automatizálási funkciókkal és mesterséges intelligenciával az intelligens, gyorsabb munkafolyamat-szervezés érdekében.

Vessünk rá egy pillantást:

1. ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon

Ellenőrizze az AI kimenetét, és továbbítsa a jóváhagyási vagy átdolgozási döntéseket a ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon segítségével.

Amikor az AI, az automatizálás vagy bármely első lépésű rendszer végzi el a kezdeti feldolgozást, a ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon lehetőséget biztosít az emberi ellenőröknek a kimenet ellenőrzésére. Ezen felül osztályozhatják a problémát, megjegyzéseket rögzíthetnek, és eldönthetik, hogy az elfogadható-e, további jóváhagyásra szorul-e, vagy megjelölésre kerüljön-e további intézkedés céljából.

Ez akkor hasznos, ha egy projekt számos ellenőrzési pontot tartalmaz, és mindegyikhez saját döntés szükséges. Nyomon követheti a főprojekt alatti ellenőrzőlista elemeit, figyelemmel kísérheti az előrehaladást mind az elem, mind a projekt szintjén, és a végső döntést a felülvizsgált kérdéshez csatolhatja.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Súlyosság alapján történő felülvizsgálat: Jelölje meg a problémákat Kritikus, Jelentős vagy Kisebb kategóriákba, hogy elkülönítse azokat, amelyek azonnali emberi beavatkozást igényelnek, azoktól, amelyek várhatnak.

Egyértelmű jóváhagyási folyamat: Használja Használja a ClickUp egyéni állapotait , mint például a „Jóváhagyásra vár”, „Jóváhagyva” és „Új jóváhagyás”, hogy a felülvizsgálati szakaszok az ellenőrzéstől a jóváhagyásig láthatóak legyenek.

Beépített ellenőrzési napló: Rögzítse az előrehaladást, a jóváhagyási dátumokat, a megjegyzéseket és az eredményeket ugyanazon az ellenőrzőlistán, ami jelentősen megkönnyíti a nyomon követést és az elszámoltathatóságot

✅ Ideális: minőségbiztosítási vezetők és operációs csapatok számára, akik a végleges jóváhagyás vagy kiadás előtt ellenőrzik az AI által jelzett eredményeket.

📚 Olvassa el még: A legjobb minőségbiztosítási szoftverek a szoftverteszteléshez

2. ClickUp tervezési felülvizsgálati sablon

A ClickUp Design Review Template segítségével egy helyen kezelheti a tervezési anyagokat a visszajelzések, a módosítások és a jóváhagyások során.

A kreatív csapatok gyakran küszködnek azzal, hogy a visszajelzések elvesznek az e-mailekben vagy a Slack-szálakban, ami zavaros javítási ciklusokhoz és késleltetett jóváhagyásokhoz vezet. A ClickUp Design Review Template (ClickUp tervezési felülvizsgálati sablon) strukturált visszajelzési és jóváhagyási szakaszokon vezeti át a tervezési elemeket, egy helyen összefogva a kezdeti felülvizsgálatot, a javítási kéréseket és a végső jóváhagyást.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Szervezett felülvizsgálat: Tartsa a felülvizsgálat összefoglalóját, az állapotot, a célt, a vázlat linkjét és a feladat kontextusát egy Tartsa a felülvizsgálat összefoglalóját, az állapotot, a célt, a vázlat linkjét és a feladat kontextusát egy ClickUp Doc-ban , hogy mindenki ugyanabból a kiindulási pontból dolgozhasson

Egyértelmű visszajelzés-felelősség: A ClickUp Assigned Comments segítségével rendeljen konkrét megjegyzéseket a megfelelő tervezőhöz, ellenőrhöz vagy jóváhagyóhoz.

Látható döntési szakaszok: Vezesse végig a munkát a „Teendő”, „Folyamatban”, „Ellenőrzésre”, „Javításra szorul” és „Kész” állapotokon, az emberi ellenőrzés státusza minden lépésben könnyen áttekinthető.

✅ Ideális: Kreatív vezetők és tervezési csapatok számára, akik az AI által támogatott vázlatokat ellenőrzik a végleges jóváhagyás előtt.

3. ClickUp felhasználói elfogadási tesztelési ellenőrzőlista-sablon

Ellenőrizze a követelményeket és a felhasználói élményt a bevezetés előtt a ClickUp felhasználói elfogadási tesztelési ellenőrzőlista-sablon segítségével

Az automatizált tesztek kiválóan alkalmasak a kódregressziók felismerésére, de nem tudják megmondani, hogy egy új funkció megfelelő-e a felhasználó számára. A ClickUp felhasználói elfogadási tesztelési ellenőrzőlista-sablon segít ellenőrizni, hogy a szoftver megfelel-e a követelményeknek, és jó felhasználói élményt nyújt-e, mielőtt élesben is üzembe helyezik.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Emberközpontú validálás: Biztosítson a tesztelőknek egy strukturált környezetet, ahol ellenőrizhetik a használhatóságot, a szélsőséges eseteket és a valós viselkedést, amelyeket az automatizált szkriptek gyakran figyelmen kívül hagynak

Átlátható tesztelési nyilvántartások: Kövesse nyomon a teszteseteket, a várt eredményeket, a tényleges eredményeket, a tesztelők feladatait és az állapotot egy olyan munkafolyamatban, amelyet csapata gyorsan áttekinthet.

Gyorsabb hibajelentés: A ClickUp Automations segítségével irányítsa a sikertelen teszteket a mérnöki triázsba, ami tisztán tartja az átadást és kiküszöböli a felesleges manuális lépéseket

✅ Ideális: olyan termékcsapatok számára, amelyek egy funkció kiadása előtt végső emberi elfogadási ellenőrzéseket végeznek.

4. ClickUp folyamat- és eljárássablon

Rögzítse az SOP-kat beépített felülvizsgálati és jóváhagyási funkciókkal a ClickUp folyamat- és eljárás-sablon segítségével

Az SOP-k naprakészen tartása és hozzáférhetővé tétele állandó kihívást jelent. Ugyanakkor az elavult dokumentáció megfelelési problémákhoz vagy következetlen munkavégzéshez vezethet!

A ClickUp folyamat- és eljárássablon segít rögzíteni a szabványos működési eljárásokat beépített felülvizsgálati és jóváhagyási lépésekkel. Lényegében az első vázlatot a mesterséges intelligencia készíti, majd azt továbbítják egy embernek, aki több jóváhagyási lépésen keresztül, különböző részlegeken keresztül ellenőrzi. Ez biztosítja, hogy a dokumentációja mindig naprakész és pontos legyen.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Egyértelmű dokumentációs szakaszok: Vezesse végig az egyes folyamatokat a Kutatás, Dokumentáció, Jóváhagyásra, Felülvizsgálatra és Élesítés szakaszokon, ahol az ellenőrzési állapot egy pillantásra látható.

Beépített jóváhagyási struktúra: Rendeljen hozzá érdekelt feleket és jóváhagyókat közvetlenül a munkafolyamaton belül, így az emberi ellenőrzés szorosan kapcsolódik a dokumentált folyamathoz.

Osztályalapú szervezés: Csoportosítsa az eljárásokat olyan csapatok szerint, mint a HR, a támogatás és az ellátási lánc, így a nagy mennyiségű dokumentációt könnyebben kezelheti

✅ Ideális: Üzemeltetési vezetők és folyamatfelelősök számára, akik a felülvizsgálatigényes munkafolyamatokat dokumentálják, mielőtt azokat a csapatok számára közzétennék.

5. ClickUp folyamatábra-sablon

Térképezze fel a munkafolyamatokat, a döntési pontokat és az emberi ellenőrzési pontokat a ClickUp folyamatábra-sablon segítségével

Amikor új automatizált munkafolyamatot tervez, nehéz lehet elképzelni, hol fordulhatnak elő problémák, vagy hol szükséges az emberi beavatkozás. Ez a vizuális ClickUp folyamatábra-sablon segít feltérképezni a munkafolyamatokat, a döntési pontokat és az átadásokat, így egyértelműen láthatja, hol kell beiktatni az emberi ellenőrzési pontokat.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Jobb kivételes esetekre való felkészülés: Jelölje meg az elutasítási útvonalakat, az eskalációs pontokat és az alternatív útvonalakat, mielőtt a munkafolyamat élesben indulna, így elkerülheti a későbbi meglepetéseket

Vizuális munkafolyamat-ábrázolás: Építse fel a teljes folyamatot Építse fel a teljes folyamatot a ClickUp Whiteboards -on (egy AI-alapú, vizuális táblán), ahol minden lépés, elágazás és átadás könnyen követhető

Egyértelmű, szerepkörökön alapuló feladatkörök: Válassza szét a felelősségi köröket a csapatok vagy az érdekelt felek között, így pontosan láthatja, ki felel a munkafolyamat egyes ellenőrzési pontjaiért

✅ Ideális: Folyamattervezők számára, akik több átadási ponttal és jóváhagyási ponttal rendelkező, ember által felügyelt munkafolyamatokat hoznak létre.

6. ClickUp folyamatellenőrzési és -fejlesztési sablon

Ellenőrizze a munkafolyamatokat, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és kövesse nyomon a fejlesztéseket a ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon segítségével.

A meglévő munkafolyamatok ellenőrzése a szűk keresztmetszetek felkutatására gyakran egy manuális, időigényes folyamat, amelyet vég nélkül halogatnak. Szerencsére a ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon keretrendszert biztosít a folyamatok ellenőrzéséhez, a hatékonysági hiányosságok azonosításához és a fejlesztési intézkedések nyomon követéséhez.

Használja együtt a ClickUp Dashboards alkalmazással, hogy magasabb szinten figyelemmel kísérhesse az ellenőrzési trendeket, a nyitott problémákat és a nyomon követési folyamatot.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Egyértelmű auditértékelés: Jelölje meg az eredményeket többek között „Megfelel”, „Fejlesztési lehetőség” kategóriákkal, hogy a prioritások könnyebben áttekinthetők legyenek

Audit területek szerint rendezve: Vizsgálja meg a folyamatok, erőforrások és menedzsment területén felmerülő problémákat, ami segít a csapatoknak felismerni, hol rejlik a valódi probléma

A végrehajtás érdekében: A ClickUp Tasks segítségével rendeljen minden megállapításhoz felelőst és határidőt, így a fejlesztési munkák az eredeti audithoz kapcsolódnak.

✅ Ideális: minőségbiztosítási vezetők és operációs csapatok számára, akik emberi ellenőrzésen átesett munkafolyamatokat vizsgálnak át, és az ellenőrzések után nyomon követik a korrekciós intézkedéseket.

7. ClickUp: Hatékony folyamatok létrehozása sablon

Tervezzen új folyamatokat egyértelmű szerepkörökkel, függőségekkel és jóváhagyási lépésekkel a ClickUp „Create Process Efficiently" sablonjának segítségével.

Egy új folyamat nulláról történő megtervezése egyértelmű keretrendszer nélkül biztosan homályos szerepkörökhöz és kaotikus bevezetéshez vezet. A ClickUp „Create Process Efficiently” sablonjával azonban nem így lesz. Ez végigvezeti Önt az új folyamatok tervezésén, rögzítve az összes szükséges lépést, szerepkört, függőséget és jóváhagyási pontot, mielőtt élesben elindulna.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Többnézetes tervezés: Váltson Váltson a ClickUp nézetek között, például a Folyamat áttekintés, Gantt-diagram, SIPOC-diagram és Folyamat térkép között, ahogy a munkafolyamat alakul.

Egyértelmű függőségi ábra: Használja Használja a ClickUp feladatfüggőségeket , hogy megmutassa, mely lépéseket gátolják a korábbi munkák, és így megőrizze a bevezetési sorrendet.

Erősebb első vázlatok: Használja Használja a ClickUp Brain-t a kezdeti folyamatlépések generálásához, a leírások finomításához, valamint a durva jegyzetek használhatóbb kezdeti vázlattá alakításához

✅ Ideális: Folyamatgazdák számára, akik új munkafolyamatokat terveznek, mielőtt azokat végrehajtásra átadnák.

8. ClickUp szoftverintegrációs sablon

Központosítsa a követelményeket, a feladatok létrehozását, a tesztelést és az élesítés jóváhagyását a ClickUp szoftverintegrációs sablon segítségével

A szoftverintegrációs projekt menedzselése azt jelenti, hogy a technikai követelményeket, a fejlesztési feladatokat és az érdekelt felek jóváhagyásait kell nyomon követni, gyakran több eszköz használatával. A ClickUp szoftverintegrációs sablon központosítja az egész folyamatot, a követelmények és a fejlesztés nyomon követésétől a tesztelés és az élesítés jóváhagyásának kezeléséig.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Egyértelmű emberi ellenőrzési pontok: Használjon olyan állapotokat, mint a „Beavatkozás szükséges”, hogy megjelölje azokat a pontos pontokat, ahol egy személynek felül kell vizsgálnia, meg kell erősítenie vagy jóvá kell hagynia a következő lépést.

A folyamatok átláthatósága integrációs típus szerint: Tartsa szétválasztva az adat-, rendszer- és folyamat-munkafolyamatokat, így könnyebb a megfelelő problémát a megfelelő csapatnak továbbítani

Lépésről lépésre történő átadás-nyomon követés: Rögzítse az egymást követő feladatokat, mint például a beszállító kiválasztását, a vásárlás visszaigazolását és a fizetési kérelmeket egy listában, ahelyett, hogy különböző eszközök között osztaná szét őket

✅ Ideális: Végrehajtási vezetők számára, akik jóváhagyási lépéseket, kivételes esetek ellenőrzését és csapatok közötti átadásokat tartalmazó integrációs munkafolyamatokat hoznak létre.

9. E-mail automatizálás a ClickUp sablonnal

Készítsen e-mail munkafolyamatokat egyértelmű emberi ellenőrzési pontokkal a ClickUp sablon segítségével

Az „E-mail automatizálás a ClickUp sablonnal” segít olyan e-mail munkafolyamatot létrehozni, amelyben továbbra is egyértelmű emberi ellenőrzési pontok vannak. Használja arra, hogy dokumentálja, mi indítja el az e-mailt, milyen adatok kerülnek be, és pontosan mikor kell egy csapattársnak ellenőriznie, jóváhagynia vagy átvennie az irányítást, mielőtt bármilyen érzékeny információ kikerülne.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Beépített ellenőrzési pontok: Adjon hozzá egyértelmű jóváhagyási lépéseket (szöveg, címzettek, időzítés) az automatizálás bekapcsolása előtt

Kivételkezelés meghatározása: Határozza meg, mi történik, ha egy ügyfél válaszol, egy űrlap beküldése kockázatosnak tűnik, vagy a kérés továbbításra szorul

Ismételhető beállítási ellenőrzőlista: Rögzítse a pontos létrehozási lépéseket (indító, feltételek, változó mezők), hogy a csapattagok következetesen tudják újra létrehozni az automatizálást

✅ Ideális: ügyfélsiker-műveleti vezetők számára, akik olyan bevezető és megújítási e-maileket állítanak össze, amelyek jóváhagyást és manuális nyomon követést igényelnek.

📚 Olvassa el még: Hogyan alakítja át az AI a megfelelést és az auditokat

10. ClickUp szerkesztői naptár sablon

A ClickUp szerkesztői naptár sablon segítségével futtassa a tartalmakat felülvizsgálati szakaszokkal és publikációs naptárral.

Az AI kiválóan alkalmas tartalmi ötletek vagy első vázlatok generálására, de a szerkesztők biztosítják a kritikus emberi érintést: ellenőrzik a minőséget, jóváhagyják a végleges verziókat, és a márka stratégiájához igazodva ütemezik a tartalmakat. A ClickUp szerkesztői naptár sablon tartalmazza a tartalom-folyamat szakaszait (ötlet → vázlat → ellenőrzés → közzététel), a felelős személy mezőket, a határidőket és a közzétételi naptárat.

Miért fogja kedvelni ezt a sablont:

Állapotalapú szerkesztési folyamat: Vezesse át az egyes elemeket olyan szakaszokon, mint a „Teendő”, „Kutatás” és „Vázlat”, hogy láthatóvá váljon az AI-től az emberhez történő átadás.

Beépített tartalmi metaadatok: A tisztább felülvizsgálat érdekében minden elemhez csatolhatja a közzététel dátumát, a csatornákat, a tartalomtípusokat, a szerzőket, a szerkesztőket és a kulcsszavakat.

Átlátható kiadási felügyelet: Egyetlen megosztott nézetben kövesse nyomon, hogy mit kutatnak, mit szerkesztenek, mit javítanak és mi vár kiadásra.

✅ Ideális: Tartalomkezelési vezetők számára, akik többcsatornás szerkesztői munkafolyamatokat irányítanak AI-támogatott vázlatkészítéssel és emberi szerkesztői ellenőrzéssel.

Hogyan építsünk ki „human-in-the-loop” munkafolyamatokat a ClickUp-ban

Szóval, hogyan lehet valójában létrehozni egy „human-in-the-loop” munkafolyamatot a ClickUp-ban?

Vessünk rá egy pillantást:

Térképezze fel munkafolyamatát: Először határozza meg, hogy a folyamat mely részei automatizálhatók, és melyek igényelnek emberi ellenőrzési pontot jóváhagyás, felülvizsgálat vagy eskaláció céljából. Állítsa be a feladat szakaszait: Használja Használja a ClickUp egyéni állapotait , hogy létrehozzon egy vizuális folyamatábrát, amely tükrözi a munkafolyamat minden szakaszát, az automatizált lépésektől kezdve az emberi ellenőrzési szakaszokig, mint például a „Jóváhagyásra vár” vagy a „Javítás kért”. Jóváhagyási lépések hozzáadása: Hozzon létre ClickUp-automatizálásokat, amelyek kritikus pillanatokban felfüggesztik a munkafolyamatot. Például amikor egy feladat állapota „Ellenőrzés szükséges”-re változik, az automatizálás automatikusan hozzárendelheti azt a megfelelő érdekelt félhez. Csatlakoztassa a ClickUp Brain-t: Hagyja, hogy az AI végezze el a tervezés, összefoglalás vagy a feladatok osztályozásának nehéz munkáját. Ezután az automatizálások segítségével továbbítsa az AI által generált eredményt egy embernek a végső döntés meghozatala céljából. Nyomon követés és iteráció: Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást, hogy valós idejű áttekintést kapjon a HITL munkafolyamatairól. Figyelje a szűk keresztmetszeteket, kövesse nyomon a jóváhagyási időket, és nézze meg, hány kivételt kezelnek, így a folyamat éretté válásával módosításokat hajthat végre Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást, hogy valós idejű áttekintést kapjon a HITL munkafolyamatairól. Figyelje a szűk keresztmetszeteket, kövesse nyomon a jóváhagyási időket, és nézze meg, hány kivételt kezelnek, így a folyamat éretté válásával módosításokat hajthat végre a folyamat javítása érdekében.

Építsen be emberi ellenőrzőpontokat a munkafolyamatba a ClickUp segítségével

A „human-in-the-loop” munkafolyamat azért működik, mert ott ad hozzá ítélőképességet, ahol az a legfontosabb.

De ez csak akkor működik, ha a folyamat világos és könnyen végrehajtható.

A ClickUp segít abban, hogy egy sablont valódi operációs rendszerré alakítson. Dokumentálhatja a munkafolyamatot, felülvizsgálati pontokat rendelhet hozzá, automatizálhatja a rutin lépéseket, és minden átadást egy helyen láthatóvá tehet. A munkaterületen elérhető AI segítségével összefoglalhatja a kontextust, előkészítheti a jóváhagyásokat, és gyorsabban haladhat előre anélkül, hogy elveszítené az emberi tényezőt.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!

Gyakran ismételt kérdések

A fő különbség az emberi beavatkozás. A HITL (human-in-the-loop) munkafolyamatok a kulcsfontosságú pontokon bevonják az embereket az AI kimenetek felülvizsgálatába, jóváhagyásába, javításába vagy továbbításába, ami miatt ezek jobban alkalmasak a magasabb kockázatú vagy árnyaltabb munkákra. A teljesen automatizált munkafolyamatok lehetővé teszik a rendszer számára, hogy emberi beavatkozás nélkül végezze el a feladatokat, ami gyorsabb, de leginkább alacsony kockázatú, szabályalapú folyamatokhoz alkalmas.

A HITL munkafolyamatot minden olyan folyamatban érdemes használni, amely kreatív döntéshozatalt, megfelelőségi ellenőrzéseket, kivételes esetek kezelését vagy nagy kockázatú döntéseket igényel, ahol a kontextus kritikus fontosságú, és az automatizálás önmagában túl kockázatos.

Igen, a ClickUp Brain támogatja a „human-in-the-loop” munkafolyamatokat. A Brain egyszerű angol nyelven képes automatizálásokat létrehozni, míg a ClickUp jóváhagyási és automatizálási funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a munkát felülvizsgálat céljából szüneteltessék, a feladatokat a megfelelő jóváhagyóhoz továbbítsák, és a következő lépés megkezdése előtt jóváhagyást kérjenek. Ez azt jelenti, hogy a Brain segíthet műveletek generálásában, összefoglalásában vagy elindításában, miközben az emberek a kulcsfontosságú ellenőrzési pontokon megtartják az irányítást.