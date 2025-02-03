A 10 legjobb minőségbiztosítási szoftvereszköz a szoftverteszteléshez 2025-ben

Keresi a módját, hogy minőségbiztosítási folyamatait még jobbá tegye?

Erre is van egy eszköz. ⚒️

A minőségbiztosítás terén a legmodernebb tesztelés nem csupán egy kellemes kiegészítő, hanem elengedhetetlen követelmény. A megfelelő minőségbiztosítási szoftver segítségével olyan készterméket szállíthat, amelyet a végfelhasználók imádni fognak.

Akár egy konkrét tesztelő eszközt, akár egy platformot keres, amely segíti csapatának együttműködését, itt megtalálja.

Bemutatjuk a legjobb minőségbiztosítási eszközök funkcióinak részleteit, valamint a legjobb alkalmazások és platformok válogatott listáját, hogy csapata szervezett maradjon és a cél felé haladjon. ?

Mi az a QA szoftver?

A szoftver- és webfejlesztés területén a minőségbiztosítási (QA) szoftverek általában olyan szoftvereket jelentenek, amelyekkel saját termékeit tesztelheti. Az alkalmazástól vagy platformtól függően a QA szoftverek lehetővé teszik weboldalak és webalkalmazások tesztelését, vagy mobil- és asztali szoftverek tesztelésére alkalmas funkciókkal rendelkeznek.

Kövesse nyomon és figyelje webhelye hibáit és problémáit, és könnyedén rendelje hozzá őket csapatához.

Ezek közül sok eszköz bugjelentések létrehozására és nyomon követésére is alkalmas, így csapata kijavíthatja a problémákat és megoldhatja a végfelhasználók aggályait.

Mit kell keresnie a minőségbiztosítási szoftverekben?

Számos minőségbiztosítási eszköz áll rendelkezésre. Mindegyikük különböző funkciókat kínál, de a legjobbaknak van néhány közös vonása.

Megfizethetőség: Egyes szoftvertermékek nagyobb vállalkozások számára készültek, és áruk is ennek megfelelően magas. Keressen olyan lehetőségeket, amelyek megfelelnek csapata igényeinek és költségvetésének.

Funkcionalitás: Vannak ingyenes minőségbiztosítási eszközök, amelyek közül sok fantasztikus funkciókkal rendelkezik, amelyek felveszik a versenyt a legdrágább platformokkal. De még ha a költségvetése csak olcsó vagy ingyenes lehetőségeket enged meg, ne feledje, hogy akkor is szüksége van egy olyan termékre, amely képes kezelni komplex igényeit.

Könnyű használat: Egyes minőségbiztosítási eszközök mélyreható kódolási ismereteket igényelnek, de sokuk nem. Keressen olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik a felhasználói felület tesztjeinek rögzítését és visszajátszását, vagy olyan eszközöket, amelyek természetes nyelvfeldolgozást használnak a parancsok beviteléhez.

Pontos, megbízható eredmények: Ne elégedjen meg olyan tesztelő szoftverrel, amely rendszeresen nem tudja befejezni a teszteket, vagy más problémákat okoz. Számos kiváló választási lehetőség áll rendelkezésre, amelyek pontos, megbízható eredményeket nyújtanak.

Szervezési lehetőségek: A legjobb, ha A legjobb, ha a projektjelentéseket , teszteseteket, szkripteket, teszt eredményeket és egyéb dokumentációkat egy helyen hozhatja létre és szervezheti , így könnyen megtalálhatja, amire szüksége van, amikor szüksége van rá.

A 10 legjobb minőségbiztosítási szoftver

Kiváló minőségű szoftverek fejlesztése és piacra dobása – függetlenül attól, hogy weboldal- vagy alkalmazásfejlesztéssel foglalkozik – bonyolult feladat, különösen akkor, ha szigorú minőség-ellenőrzési követelményeknek és szabványoknak kell megfelelnie.

Összeállítottuk a legjobb szoftverfejlesztő eszközök listáját a mobil, asztali, webes és egyéb eszközök minőségbiztosításához.

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti és kategorizálhatja a csapatok általános előrehaladását, így egy pillanat alatt áttekintheti a munkájukat.

A szoftverminőség-biztosítási tervével összhangban lévő végtermék létrehozása szervezést igényel – és ebben a ClickUp kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ha a ClickUp-ot használja a szoftverfejlesztéshez, akkor a munkaterülettel kezdődik, amely egy olyan hely, ahol a vállalata létrehozhat tereket, mappákat, feladatokat és egyebeket, hogy csapatait szervezetten tudja tartani.

Ezt követően egyszerűsítheti a teljes szoftverfejlesztési életciklust a ClickUp szoftveres csapatok projektmenedzsmentjéhez készült eszközeinek segítségével. Hozzon létre táblákat az agilis, scrum, Kanban vagy más fejlesztési módszertanok támogatásához.

A kártyanézetek lehetővé teszik egy hagyományos scrum tábla létrehozását felhasználói történetekkel, teendőlistákkal, folyamatban lévő feladatokkal és befejezett feladatokkal – és a táblákat a fejlesztői csapat igényeinek megfelelően testreszabhatja. ?

A ClickUp agilis irányítópultjai megkönnyítik a termékfejlesztési tervek, a hibatesztelés és jelentéskészítés, a termékek hátralékainak kezelését, a szoftvertesztelési folyamatok megvalósítását, a sprintek összeállítását és még sok mást.

A minőségirányításhoz használja a ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlistát, egy minőség-ellenőrzési sablont, amely lehetővé teszi egy szoftvertesztelési stratégia kidolgozását, amely segít csapatának biztosítani az általuk gyártott szoftverek minőségét.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

A ClickUp a szoftvertervezési folyamat szervezésére összpontosít – tesztelő eszközöket nem kínál.

A sok kártyával teli elfoglalt táblák lassabban töltődhetnek be.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. TestComplete

a TestComplete segítségével

A TestComplete teljes körű csomagot kínál a szoftverminőség-biztosítási teszteléshez. Segítségével megbízható automatizálást kaphat különböző típusú tesztelésekhez, például szoftverteszteléshez és felhasználói felületek teszteléséhez asztali, webes és mobil platformokon. ?

Valós idejű információkat kap a tesztjei állapotáról, és a TestComplete adatvezérelt tesztelő eszközei segítségével gyorsabban futtathatja a teszteket, mivel kiküszöböli az ismétlődő lépéseket. Ezenkívül minimalizálja a karbantartási igényt, így Ön a kiváló minőségű tesztelési eredmények elérésére koncentrálhat.

A TestComplete legjobb funkciói:

Integrálja népszerű hibakereső eszközökkel, mint például a Jira és a Bugzilla.

A TestComplete és a Zephyr Enterprise segítségével egyetlen helyen kezelheti az összes felhasználói felület tesztjét.

Vegyen részt ingyenes képzésen a TestComplete csapata által tartott szoftverről.

Használja ki az AI-alapú vizuális felismerést objektumok és dinamikus felhasználói felületelemek azonosításához.

A TestComplete korlátai:

Drága – leginkább vállalati szoftverfejlesztőknek, nem pedig magánszemélyeknek vagy vállalkozóknak alkalmas.

A hibák, lefagyások és lassulások nélküli működéshez nagy teljesítményű hardverre lesz szüksége.

TestComplete árak:

Alap: 3046 dollártól

Pro: 4739 USD

TestComplete értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (95+ értékelés)

Capterra: 4/5 (6 értékelés)

3. Selenium

via Selenium

Ha webalkalmazásokat fejleszt, a Selenium három terméke kiváló kiegészítője lehet eszköztárának.

Az első a Selenium WebDriver, amely böngészőalapú automatizált tesztelést biztosít, amely natívan vezérli a böngészőket a szkriptek ellenőrzéséhez. A Selenium IDE gyors hibajelentési szkripteket hoz létre, ha egyszerű hibatesztelésre van szükség.

A Selenium Grid lehetővé teszi a skálázást azáltal, hogy a teszteket több gépen és több környezetben osztja szét és futtatja, így a szkripteket számos böngésző és operációs rendszer kombinációval ellenőrizheti.

A Selenium legjobb funkciói:

Dolgozzon Java, . NET, Python és sok más nyelven!

Kódolási ismeretek nélkül is könnyen létrehozhat tesztelési folyamatot.

Használjon kényelmes böngészőbővítményt a tesztesetek létrehozásához, futtatásához és automatizálásához.

Takarítson meg pénzt ingyenes nyílt forráskódú eszközök és szkriptek használatával!

A Selenium korlátai:

A felhasználók arról számolnak be, hogy a tesztesetek néha látszólagos ok nélkül meghiúsulnak.

A desktop alkalmazásokhoz nincs automatizálás

Selenium árak:

Ingyenes – de adományokkal támogathatja a Selenium fejlesztését.

Selenium értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

4. Bugzilla

a Bugzilla segítségével

Fokozza szoftverfejlesztési folyamatát a Bugzilla segítségével, egy ingyenesen használható, sokfunkciós hibakereső és hibajelentő eszközzel. Ez egy webalapú rendszer, ezért használat előtt telepítenie kell egy szerverre. A GitHubhoz hasonló kódkezelő környezeteknél egy lépéssel előrébb jár, több munkafolyamat-kezelési lehetőséget, egyéni mezőket és hibák láthatóságának ellenőrzését kínál. ?

A Bugzilla legjobb funkciói:

Könnyedén nyomon követheti és kezelheti a változáskérelmeket

Tartsa mindenki, a fejlesztőktől a projektmenedzserekig, a képben az egyéni értesítésekkel.

Használja a keresőeszközöket, hogy gyorsan megtalálja a fejlesztési folyamatban szükséges információkat.

Támogassa az agilis és egyéb szoftverfejlesztési módszertanokat egy kifejezetten ezekhez a munkafolyamatokhoz tervezett rendszerrel.

A Bugzilla korlátai:

A felhasználók lassú betöltési időkről számolnak be a hibák közötti váltáskor.

Nincs lehetőség a tesztesetek végrehajtásának eredményeit automatikusan hozzáadni a hibaleírásokhoz.

Bugzilla árak:

Ingyenes – de adományokkal támogathatja a Bugzilla fejlesztését.

Bugzilla értékelések és vélemények:

G2: 3,9/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (130+ értékelés)

5. TestRail

via TestRail

A TestRail Quality OS egy robusztus platform, amelyet minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási csapatok számára fejlesztettek ki. Az intuitív irányítópulton keresztül kezelheti a teszteket, újrafelhasználható tesztesetekkel ellátott tesztfolyamatokat tervezhet, agilis és vízeséses tesztciklusokat építhet ki, és még sok mást.

A tesztelés gyors és egyszerű, és a tesztesetek rendezettek és hozzáférhetők maradnak a platform központi adattárában.

A TestRail legjobb funkciói:

Testelési csomagokat, eseteket és egyebeket testreszabhat a szoftverprojekt egyedi igényeinek megfelelően.

Hozzon létre strukturált tesztterveket a minőségbiztosítási folyamat egyszerűsítése érdekében.

A platform irányítópultján található intelligens grafikonok segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a teszt eredményeit.

Integrálható a Jira, a Selenium és más eszközökkel.

A TestRail korlátai:

A szervercsomagok 20 felhasználóra korlátozzák a felhasználók számát, ami korlátozza az alkalmazáshoz hozzáférő minőségbiztosítási mérnökök, fejlesztők és érdekelt felek számát.

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

TestRail árak:

Professional Cloud: 37 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Cloud: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Professzionális szerver: 8140 USD/év

Enterprise Server: 16 500 USD/év

TestRail értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

6. BugBug

via BugBug

A BugBug egy olyan eszköz, amelyet a teljes szoftverfejlesztő csapat számára terveztek – minőségbiztosítási mérnökök, termékmenedzserek és szoftvermérnökök számára. Úgy tervezték, hogy segítsen Önnek teljesíteni a webalkalmazások és webhelyek minőségi követelményeit automatizált teszteléssel, amelyet néhány perc alatt beállíthat.

A BugBug legjobb funkciói:

Automatizálja a szoftvertesztelési folyamatokat gyorsan és hatékonyan

Értékelje a termék minőségét alig vagy egyáltalán nem igényel kódolást.

Regressziós tesztek létrehozása és karbantartása egyszerű felületen

Hívja meg az egész fejlesztői csapatot a platformra, anélkül, hogy extra díjat kellene fizetnie minden egyes felhasználó után.

BugBug korlátai:

Más eszközökhöz képest a BugBug egyes funkciókat felad az egyszerűség kedvéért.

A vélemények hiánya megnehezíti, hogy betekintést nyerjünk az alkalmazás valós teljesítményébe.

BugBug árak:

Ingyenes egyszerű webalkalmazások tesztelésére böngészőben

Pro: 49 USD/hó

Parallel: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

BugBug értékelések és vélemények:

Nincs elérhető értékelés

7. Telerik Test Studio

a Telerik Test Studio segítségével

A Telerik Test Studio segítségével valósítsa meg a tesztelés automatizálását. Ez a szoftver segít Önnek webes és asztali alkalmazások tesztelésében, és az iparág leggyorsabb tesztrögzítőjével büszkélkedhet, amely stabil és megbízható tesztelést biztosít, miközben minimalizálja a teszt karbantartását.

A Telerik segítségével nincs szükség kódolási ismeretekre a munkatermék értékeléséhez szükséges tesztek rögzítéséhez és lejátszásához.

A Telerik Test Studio legjobb funkciói:

Használja a felvétel és lejátszás funkciókat a tesztek gyors létrehozásához és futtatásához.

Futtasson teszteket több böngészőn, hogy biztosítsa a megfelelőséget.

Használja a Telerik terheléses tesztelését a szoftver teljesítményének felméréséhez.

Értékelje a minőséget és egyéb mutatókat az Executive Dashboard segítségével.

A Telerik Test Studio korlátai:

A szoftverfrissítésekhez néhány kódmódosításra lehet szükség.

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek.

A Telerik Test Studio ára:

Test Studio Web & Desktop: 2499 USD az örökös licencért

Runtime Add-On : 349 USD az örökös licencért

Virtuális felhasználói csomagok terheléses teszteléshez: Akár 4999 dollár 10 000 virtuális felhasználóért

Telerik Test Studio értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

8. Katalon Studio

a Katalon Studio segítségével

A Katalon segítségével a szoftver-, DevOps- és minőségbiztosítási csapatok kihasználhatják az AI erejét az értékelések és tesztek elvégzéséhez a bevezetés napjáig. Ez az alacsony kódszintű szoftver lehetővé teszi, hogy mindössze egy perc alatt teszteljen egy rögzítési és lejátszási rendszeren keresztül, amely lehetővé teszi a valós helyzetek elemzését. ?

A Katalon még ennél is jobb: lehetővé teszi a tesztelést SaaS-on, privát felhőben vagy helyszíni telepítéssel.

A Katalon Studio legjobb funkciói:

Hozzon létre egy minőségbiztosítási irányító központot a TestOps segítségével, amely egy helyen szervezi a tesztelési eredményeket.

Használja a TestCloudot igény szerint párhuzamos teszteléshez böngészők, eszközök és operációs rendszerek között.

Valós idejű értesítéseket kap, így azonnal elemezheti a hibákat és az esetleges problémákat.

Használja az AI-t a tesztelési hibák elemzéséhez, szkriptek generálásához vagy a tesztekben felmerülő problémák automatikus kijavításához.

A Katalon Studio korlátai:

Még nem vezették be a közszférában, ezért előfordulhat, hogy nem felel meg a kormányzati előírásoknak.

Az árak kissé zavarosak és a választott kiegészítők függvényében változhatnak.

Katalon Studio árak:

Ingyenes alapvető tesztautomatizáláshoz

Prémium: 208 USD/hó áron

Ultimate: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Katalon Studio értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

9. Appium

az Appiumon keresztül

Az Appium egy nyílt forráskódú ökoszisztéma, amely számos platformon támogatja a tesztelés automatizálását – nemcsak PC-n és mobilon, hanem Roku, tvOS és Samsung operációs rendszereken, valamint Chrome, Safari és Firefox böngészőkben is. Az Appium eszközeivel olyan teszteket tervezhet, amelyek felhasználói forgatókönyveket játszanak el, így ellenőrizheti az alkalmazás felhasználói felületének funkcionalitását és használhatóságát.

Az Appium legjobb funkciói:

Állítson be tesztautomatizálási keretrendszereket natív és hibrid mobilalkalmazásokhoz.

Tesztelje könnyedén iOS, Android és mobil alkalmazásait

Végezzen teszteket valódi eszközökön a virtuális eszközök helyett

Használjon különböző nyelveket, többek között Java, Python, Ruby és másokat.

Az Appium korlátai:

Készüljön fel arra, hogy időt kell szánnia a bemutatókra, hogy megismerje a számos eszközt és funkciót.

A vélemények szerint az Appium frissítései néha zavarokat okoznak.

Appium árak:

Ingyenes és nyílt forráskódú

Appium értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (50 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (15 értékelés)

10. Testsigma

via Testsigma

Ha időigényes szoftvertelepítések és beállítási folyamatok nélkül szeretne funkcionális tesztelést és validálást végezni, a Testsigma kiváló alternatíva.

Ez egy nyílt forráskódú, felhőalapú teszt automatizálási platform, amelyet alkalmazásprogramozási interfészek, webalkalmazások és mobilalkalmazások számára terveztek.

Az AI-t kihasználva természetes nyelvfeldolgozással egyszerű angol nyelvű parancsokat generálhat – kódolási ismeretek nélkül. ?

A Testsigma legjobb funkciói:

Készítsen teszt szkripteket könnyedén természetes nyelvfeldolgozó parancsok segítségével.

Integrálja a Jenkins-szel, egy nyílt forráskódú automatizálási szerverrel, amely szoftverek fejlesztésére, tesztelésére és telepítésére szolgál.

Jelentkezzen be a felhőn keresztül, telepítés és beállítás nélkül.

A teszt végrehajtása után azonnal részletes jelentéseket kap.

A Testsigma korlátai:

A Testsigma új felhasználók számára meredek tanulási görbével rendelkezik.

Az árak nem átláthatóak – további információkért vegye fel a kapcsolatot a Testsigma értékesítési csapatával.

Testsigma árak:

Pro: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Testsigma értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (26 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (14 értékelés)

Javítsa minőségbiztosítási folyamatait a ClickUp segítségével

Számos minőségbiztosítási szoftver áll rendelkezésre, amelyek segítségével Ön és szoftverfejlesztő csapata kódfelülvizsgálatokat, teljesítményteszteket, hibateszteket és még sok mást végezhet. Emellett számos kiváló eszközt találhat mobil, asztali és webes teszteléshez.

De csak a ClickUp segíthet Önnek a szoftverfejlesztő csapatok minőségbiztosítási folyamatának racionalizálásában olyan funkciókkal és eszközökkel, amelyek az egész csapat munkafolyamatának szervezését segítik. ?

Próbálja ki most ingyen, és fedezze fel, hogyan segíthet a ClickUp Önnek és csapatának a kiváló minőségű termékek létrehozásában.