A 10 legjobb orvosi rendelő menedzsment szoftver [év]

Az MGMA (Medical Group Management Association) kutatása szerint az orvosi rendelők egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve, mivel a működési költségek meghaladják a bevételeket, ezért az adminisztratív hatékonyság kritikus fontosságú a haszonkulcs fenntartása szempontjából.

Míg az egészségügyi ágazat az elektronikus tranzakciók révén milliárdokat takarít meg, a rendelők még mindig milliárdokat hagynak ki a megtakarítási lehetőségekből.

Ez az útmutató bemutatja a legjobb orvosi rendelők menedzsment szoftverplatformjait, összehasonlítva azok számlázási automatizálási, ütemezési képességeit és EHR-integrációját, hogy segítsen megtalálni a rendelő méretének és szakterületének legmegfelelőbbet.

A legjobb orvosi rendelőkezelő szoftverek áttekintése

Eszköz neve A legjobb Legjobb funkciók Árak ClickUp Bármilyen méretű csapatok kezelhetik az adminisztratív munkafolyamatokat és a praxis működését AI-alapú automatizálással. ClickUp Brain az AI-alapú feladat-automatizáláshoz, ClickUp Automations a munkafolyamat-indítókhoz, ClickUp Dashboards a valós idejű láthatósághoz, ClickUp Forms a betegfelvételi munkafolyamatokhoz. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára athenahealth Felhőalapú gyakorlatok, amelyek előtérbe helyezik a betegek tapasztalatait és a hálózati intelligenciát Felhőalapú platform, athenaNet hálózati betekintés, integrált EHR és számlázás, betegek bevonására szolgáló eszközök Egyedi árak AdvancedMD Olyan rendelők, amelyek testreszabható munkafolyamatokat és felhasználóbarát felületeket igényelnek Testreszabható sablonok, integrált távegészségügy, robusztus jelentések, mobil hozzáférés Egyedi árak NextGen Healthcare Speciális gyakorlatok, amelyek testreszabott klinikai munkafolyamatokat igényelnek Szakmaspecifikus sablonok, népesség-egészségügyi eszközök, integrált PM és EHR Egyedi árak Tebra Kis és új praxisok, amelyek egy all-in-one platformot keresnek Kombinált PM és EHR (korábban Kareo + PatientPop), betegmarketing eszközök, egyszerűsített számlázás Egyedi árak SimplePractice Egyéni praktizáló orvosok és kis magatartás-egészségügyi rendelők Beépített távegészségügyi szolgáltatás, ügyfélportál, biztosítási kárigény benyújtása, időpont-emlékeztetők 49 USD/hó áron kezdődik CureMD Azok a rendelők, amelyek átfogó, all-in-one felhőalapú megoldást keresnek Egységes EHR/PM/számlázás, AI-támogatott dokumentáció, clearinghouse integráció Egyedi árak eClinicalWorks Nagy praxisok, amelyek integrált EHR-t és népesség-egészségügyi adatokat igényelnek Integrált EHR és PM, népesség-egészségügyi menedzsment, betegek bevonása, távegészségügy Egyedi árak PracticeSuite Több szakmát magában foglaló praxisok és számlázó cégek Felhőalapú PM, RCM szolgáltatások, több szakma támogatása, betegportál Egyedi árak DrChrono Mobil elsődleges gyakorlatok és a számlázási hatékonyságra összpontosító gyakorlatok iPad-kompatibilis kialakítás, integrált számlázás, testreszabható orvosi űrlapok, API-hozzáférés Egyedi árak

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az orvosi rendelő menedzsment szoftver?

Ha a recepciós személyzet 45 percet tölt minden beteg biztosítási ellenőrzésével, vagy a számlázók már harmadszor foglalkoznak ugyanazokkal az elutasított igényekkel ebben a hónapban, akkor valami változtatni kell. Az orvosi rendelők menedzsment szoftverei megoldják ezeket a működési kihívásokat.

Ez egy olyan digitális eszköz, amelyet az egészségügyi gyakorlat üzleti oldalának kezelésére terveztek. Ez magában foglalja a betegek ütemezésétől és a találkozókra való emlékeztető küldésétől kezdve a komplex orvosi számlázás és biztosítási kárigény-feldolgozás kezeléséig, más néven bevételi cikluskezelésig (RCM).

A cél ezeknek a feladatoknak az automatizálása és egyszerűsítése, hogy a klinikai személyzetnek több ideje maradjon arra, amiben a legjobb: a betegellátásra.

A legjobb orvosi rendelő menedzsment szoftver többet nyújt, mint egyszerű naptárszervezés. Közvetlenül kapcsolódik az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokhoz (EHR), automatizálja az ismétlődő feladatokat, és valós idejű betekintést nyújt a rendelő teljesítményébe.

Egy kis klinika számára ez egyszerűbb számlázást és könnyebb betegkommunikációt jelenthet. Egy nagy kórházi rendszer esetében ez több helyszínen történő igénykezelést és a HIPAA-nak való megfelelést jelentheti.

Végül is ez a szoftver csökkenti az adminisztratív terheket. Ha csapata kevesebb időt fordít a kézi adatbevitelre, az elutasított igények nyomon követésére és a rendszerintegrációs problémákra, akkor praxisának működése hatékonyabbá válik, gyorsabban szerez bevételt és jobb ellátást nyújt.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Mire kell figyelni az orvosi rendelők menedzsment szoftvereinek kiválasztásakor?

Nehéz szoftvert választani, ha nem tudja, mire kell figyelnie. Lehet, hogy olyan látványos funkciókért fizet, amelyeket soha nem fog használni, miközben hiányoznak azok a alapvető funkciók, amelyek valóban időt és pénzt takarítanak meg. Ez megbánáshoz vezet, és arra kényszeríti a csapatát, hogy hatástalan megoldásokat találjon ki, ami aláássa a szoftver értékét.

Egy magánpraxisban dolgozó viselkedéskutató orvos igényei jelentősen eltérnek egy több helyszínen működő ortopédiai csoport igényeitől. Mielőtt megnézné a bemutatókat, pontosan meg kell határoznia, mi okozza a legnagyobb adminisztratív gondot. A magas elutasítási arány – amely a kereskedelmi igénylések 20,4 százalékát érinti? A kaotikus ütemezési folyamat? Vagy a betegek panasza a rossz kommunikációra?

A leghatékonyabb praxismenedzsment platformok több olyan alapvető funkcióval rendelkeznek, amelyek közvetlenül befolyásolják az eredményét és a személyzet hatékonyságát. Az alábbiakat tekintsd meg nem megkerülhető követelménynek:

Ütemezés és időpontkezelés: Az alapvető naptárfunkciókon túl értékelje, hogy a rendszer hogyan kezeli a komplex helyzeteket. Képes-e automatikusan kitölteni a várólistáról származó lemondásokat? Megakadályozza-e a több helyszínen történő kettős foglalásokat? Kérdezze meg a gyártókat a emlékeztető rendszerüket használó rendelőkben előforduló nem megjelenési arányokról.

Orvosi számlázás és kárigény-feldolgozás: Integrált clearinghouse-kapcsolatok, valós idejű jogosultság-ellenőrzés, automatizált kárigény-ellenőrzés az elutasítások csökkentése érdekében, valamint átlátható jelentések a behajtásokról.

Betegkommunikáció és -bevonás: Betegportálok online foglaláshoz és számlafizetéshez, biztonságos üzenetküldéshez és automatikus időpont-emlékeztetőhöz, amelyek csökkentik a meg nem jelenések számát.

EHR integráció: Zökkenőmentes adatáramlás a klinikai dokumentáció és az adminisztratív funkciók között, hogy elkerülhető legyen a duplikált adatbevitel és csökkenjen a hibák száma.

Jelentések és elemzések: Valós idejű irányítópultok , amelyek olyan kulcsfontosságú mutatókat jelenítenek meg, mint a számlák kintlévősége, a kártérítési kérelmek elutasítási aránya és a rendelések kihasználtsága, hogy segítsenek felismerni a problémákat, mielőtt azok költségessé válnának.

Megfelelés és biztonság: A HIPAA-nak megfelelő adatkezelés, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés és az ellenőrzési nyomvonalak az egészségügyi ellátásban nem megkerülhető követelmények.

Ha praxisában máris küzd a szerszámok elszaporodásával – az ütemezés egy alkalmazásban, a számlázás egy másikban, a betegekkel való kommunikáció pedig egy harmadikban történik –, akkor a konszolidáció elengedhetetlen. Ez az adminisztratív teher egy klasszikus példája a kontextusváltásnak, amikor a személyzetnek összefüggéstelen platformok között kell váltogatnia, újra be kell írnia az adatokat, és manuálisan kell nyomon követnie azt, amit automatizálni kellene.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

A 10 legjobb orvosi rendelő menedzsment szoftver

👀 Tudta-e: Az orvosok 66 százaléka már használ egészségügyi AI eszközöket a gyakorlatában.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú munkafolyamatokhoz és feladatok automatizálásához)

A ClickUp drag-and-drop Kanban táblájával vizualizálhatja és nyomon követheti a betegek állapotának alakulását.

Még egy dedikált EHR használata esetén is előfordulhat, hogy a rendelő adminisztratív munkái táblázatokra, e-mailekre és post-it cetlikre vannak szétosztva. Ez a betegfelvételi feladatok elmulasztásához, a személyzet koordinációjának nehézségeihez és az adminisztratív szűk keresztmetszetek korlátozott láthatóságához vezet. Ez időpazarlás, a személyzet frusztrációját okozza, és inkonzisztens betegélményt eredményez.

Bár a ClickUp nem egy hagyományos orvosi rendelő menedzsment rendszer beépített számlázási funkcióval, hatékonyan kezeli ezeket a működési kihívásokat. Összekötő rétegként működik az összes olyan adminisztratív feladat között, amely a vizsgálószobán kívül történik. A speciális klinikai szoftvereket használó egészségügyi csapatok számára a ClickUp átláthatóságot, automatizálást és AI-alapú hatékonyságot biztosít a rendelő működéséhez.

Csökkentse a nyomon követés és az információk összeállítása által felemésztett időt

A ClickUp Brain, az AI asszisztens, összefoglalja a feladatok állapotát, és pontosan megmondja, mire kell figyelni a munkaterületén.

Összefoglalja a jegyzeteket és feladatokat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Emellett a találkozók jegyzetét vagy egy folyamat dokumentumát is egyértelmű cselekvési tételekké alakíthatja, segítve csapatát a döntések gyors feladatként való megvalósításában. Ha pedig folyamatos kommunikációra van szüksége, a Brain írási eszközei segíthetnek a belső frissítések, a betegbarát utasítások és egyebek megfogalmazásában és finomításában.

Az automatizálás szintén segít a munkafolyamatok zavartalan lebonyolításában. A ClickUp Automations feladatok hozzárendelésére, a következő személy értesítésére és sablonok alkalmazására képes, így semmi sem kezdődik el a nulláról.

Ez különösen hasznos az időérzékeny adminisztratív munkáknál, ahol a késedelmek költségesek, például a visszatérítések nyomon követése, a betegek ütemezésének koordinálása vagy a hiányzó dokumentáció esetén.

Egyszerűsítse a betegfelvételt és a betegek kéréseinek kezelését

A ClickUp Forms segítségével egységesítheti és automatizálhatja a felvételi feladatokat.

A legtöbb klinika folyamatos bevitellel működik: új betegek felvétele, biztosítás ellenőrzése, beutalók feldolgozása, nyilvántartási kérelmek, előzetes engedélyek, számlázási nyomon követés és létesítményi kérdések. A ClickUp Forms segítségével egységesítheti a csapata által gyűjtött információkat, majd automatikusan létrehozhat egy feladatot a megfelelő tulajdonossal, határidővel és a szükséges részletekkel.

Ez kevesebb oda-vissza üzenetet és kevesebb „ki kezeli ezt?” kérdést jelent. Ha több helyszínt vagy szakterületet működtet, sablonokat használhat, így minden kérelem ugyanazt a struktúrát követi, függetlenül attól, hogy ki nyújtotta be.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp betegkezelési sablon nyomon követi a betegek állapotát, gyógyszereit, kijelölt orvosát, biztosítását és egyebeket.

A sikeres praxis működtetéséhez elengedhetetlen minden beteg kórtörténetének, laboreredményeinek, állapotának és egyéb adatainak nyomon követése. A ClickUp betegkezelési sablonja segít időt megtakarítani az adatbázis szervezésén, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat: a lehető legjobb ellátás biztosítására!

Ezzel a sablonnal a következőket kapja:

Négy testreszabható nézet – lista, tábla, naptár és űrlap

Előre elkészített egyéni mezők minden nézetben, amelyek lehetővé teszik fontos betegadatok hozzáadását.

Egyedi állapotok, amelyek segítenek a gondozási csapat minden tagjának, hogy ugyanazon az oldalon maradjanak, amikor az egyes betegek egészségügyi állapotának nyomon követéséről van szó.

Testreszabható betegfelvételi űrlapok, amelyeket meg lehet osztani a betegekkel, letölthetők az egészségügyi szolgáltatók által, és új ClickUp feladatokká alakíthatók!

💡 Profi tipp: Az ügyféladatok biztonságának megőrzése abszolút elsődleges fontosságú a ClickUp számára. Ez a platform SOC 2 és HIPAA kompatibilis, így biztosítva, hogy az összes beteg- és rendelői információ a ClickUp infrastruktúrában biztonságban és titokban maradjon.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain: Ez az AI-asszisztens elemzi a munkaterületét, hogy intelligens összefoglalásokat, tartalomtervezeteket és felületi cselekvési elemeket nyújtson. Kérdezze meg: „Melyik betegfelvételi feladatok késnek a héten?”, és kapjon azonnali választ manuális keresés nélkül.

ClickUp Automations: Készítsen kódolás nélküli munkafolyamatokat, amelyek feltételek alapján indítanak el műveleteket. Amikor egy feladat állapota „Biztosítási ellenőrzés folyamatban” -ra változik, automatikusan értesítheti a számlázási csapatot és beállíthat egy emlékeztető értesítést.

ClickUp Forms: Hozzon létre testreszabható felvételi űrlapokat, amelyek közvetlenül a munkaterületére kerülnek. A betegek adatai vagy az áttételi kérelmek a benyújtásuk pillanatában végrehajtható feladatokká válnak, újbóli bevitel nélkül.

ClickUp Dashboards: Vizualizálja praxisának működési mutatóit valós időben. Kövesse nyomon a feladatok teljesítési arányát, figyelje Vizualizálja praxisának működési mutatóit valós időben. Kövesse nyomon a feladatok teljesítési arányát, figyelje a számlázási munkafolyamat szűk keresztmetszeteit, vagy nézze meg, melyik munkatársnak van kapacitása.

ClickUp Docs: Központosítsa a Központosítsa a szabványos működési eljárásokat és a képzési anyagokat közvetlenül azokhoz a feladatokhoz, amelyekhez kapcsolódnak. Munkatársai mindig hozzáférhetnek a legfrissebb protokollokhoz anélkül, hogy át kellene kutatniuk a megosztott meghajtókat.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Csökkentse a kontextusváltást és növelje a személyzet termelékenységét azáltal, hogy a feladatkezelést, a dokumentációt és a kommunikációt egyetlen ClickUp munkaterületbe konszolidálja.

Szabadítson fel időt csapatának a ClickUp Brain segítségével, amely a munkaterület kontextusának megértése alapján kezeli az összefoglalást és a tartalom megfogalmazását.

Konfigurálja a munkafolyamatokat a praxis igényeinek megfelelően a ClickUp Custom Fields, ClickUp Views és ClickUp Automations segítségével – nincs szükség technikai szakértelemre.

Hátrányok:

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy felfedezzék a funkciók teljes skáláját és megtalálják az ideális beállításokat.

Ez nem helyettesíti a klinikai EHR rendszereket, és leginkább speciális egészségügyi szoftverek kiegészítéseként működik.

A mobilalkalmazás élménye néhány fejlett funkció tekintetében kissé eltér a desktop verziótól.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy G2-értékelő:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy mindent egy helyen összegyűjt. A feladatok, ütemtervek, jegyzetek és frissítések mind ugyanabban a rendszerben találhatók, ami csökkenti az eszközök közötti oda-vissza váltást. A rugalmasságot is nagyra értékelem. Testreszabhatjuk az állapotokat, mezőket és nézeteket, hogy azok megfeleljenek a csapatunk tényleges munkamódszerének. Ez megkönnyíti a szervezettséget, és világos képet ad arról, hogy ki miért felelős, és hogy a projektek hol tartanak egy adott pillanatban.

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy mindent egy helyen összegyűjt. A feladatok, ütemtervek, jegyzetek és frissítések mind ugyanabban a rendszerben találhatók, ami csökkenti az eszközök közötti oda-vissza váltást. A rugalmasságot is nagyra értékelem. Testreszabhatjuk az állapotokat, mezőket és nézeteket, hogy azok megfeleljenek a csapatunk tényleges munkamódszerének. Ez megkönnyíti a szervezettséget, és egyértelműen láthatóvá teszi, ki miért felelős, és hogy a projektek éppen hol tartanak.

💡 Profi tipp: Ha fájdalommentesen szeretné bővíteni tevékenységét, vezesse be a ClickUp Super Agents szoftvert a munkafolyamatokba! A Super Agents és az emberek együttes használatával csapata több időt tud fordítani a leghatékonyabb munkákra. Íme néhány feladat, amelyet a Super Agent, mint környezeti AI csapattag, elvégezhet Ön helyett: Beérkező esetek osztályozása és feladatok beállítása (Forms-ból): Áttekinti az összes beérkező esetet, alkalmazza a megfelelő ellenőrzőlistát/sablont, és a szabályok alapján meghatározza a prioritást és a határidőket. A kérést a megfelelő felelősnek (recepció, számlázás, ellátáskoordináció) továbbítja, így az soha nem marad elintézetlen.

Rendezvénykészültség és látogatás előtti koordináció: Figyelemmel kíséri a közelgő rendezvényeket, és időben jelzi a hiányosságokat (hiányzó biztosítási ellenőrzés, beutaló, űrlapok, nyilvántartások). Gyors „mi hiányzik + kié a felelősség” frissítést tesz közzé, és figyelmezteti a felelősöket, ha a kulcsfontosságú mezők hiányosak.

Követés és nem megjelenés esetén végrehajtandó feladatok: automatikusan létrehozza a látogatás utáni és a kapcsolattartási követési feladatokat (laboratóriumi vizsgálatok, beutalók, iratkérelmek, új időpontok egyeztetése). A „Várakozás” állapotban vagy az SLA-t túllépő tételeket továbbítja, hogy azok ne vesszenek el.

Napi klinikai műveletek irányítótorony frissítései: Napi összefoglalót készít a lejárt feladatokról, a tulajdonosok napi prioritásairól és a listák közötti szűk keresztmetszetekről. A vezetőknek gyors áttekintést ad arról, mire kell figyelniük, anélkül, hogy manuálisan ellenőrizniük kellene több táblát. Tudjon meg többet a Super Agent használatáról:

2. athenahealth (A legjobb felhőalapú rendelők számára)

via athenahealth

Gyakran előfordul, hogy a rendelője kifizetési kérelmeket utasítanak el a folyamatosan változó fizetői szabályok miatt, és nincs elegendő személyzete, hogy lépést tartson a változásokkal. Ez rontja a működési hatékonyságot, lassítja a bevételi ciklust, és arra kényszeríti a csapatát, hogy órákat töltsön a telefonon a biztosítótársaságokkal, ahelyett, hogy a betegeket segítené.

Az athenahealth egy hálózati intelligenciára épülő felhőalapú platformot kínál. Az athenaNet több ezer rendelőt köt össze, és azok együttes adatait felhasználva valós időben frissíti a számlázási szabályokat és azonosítja a fizetők tendenciáit. Ez azt jelenti, hogy az Ön igényei más rendelők tapasztalataiból is profitálnak, csökkentve az elavult információk miatt elutasított igényeket.

A platform integrálja a praxismenedzsmentet az EHR-rel és a betegek bevonását segítő eszközökkel. Azok számára, akik szeretnék egyszerűsíteni a számlázás folyamatát, az athenahealth bevételi ciklus menedzsment szolgáltatásokat is kínál, amelynek keretében szakértőik az Ön helyett foglalkoznak az elutasított igénylésekkel.

athenahealth legjobb funkciói

athenaNet hálózati intelligencia: A hálózatából származó adatokat felhasználva folyamatosan frissíti a számlázási szabályokat, így a benyújtás előtt kiszűri a hibákat, csökkentve ezzel az elutasítások számát.

Integrált bevételi cikluskezelés: RCM-szolgáltatásokat kínál, amelynek keretében csapata elutasított igénylésekkel foglalkozik és nyomon követi a fennálló egyenlegeket, így Ön kiszervezheti a számlázás bonyolult feladatait.

Betegkapcsolat-csomag: Tartalmazza az online ütemezést, az automatikus emlékeztetőket és a betegportált, hogy csökkentse a recepció munkaterhelését és javítsa a betegek élményét.

Az athenahealth előnyei és hátrányai

Előnyök:

A hálózati alapú betekintés segít a rendelőknek naprakészek maradni a fizetők követelményeivel kapcsolatban.

Szoftvert és opcionális szolgáltatásokat kombinál azoknak a rendelőknek, amelyek szeretnék kiszervezni a számlázást.

A betegekkel kapcsolatos hatékony eszközök megfelelnek a digitális hozzáféréssel kapcsolatos modern elvárásoknak.

Hátrányok:

Az árajánlat alapú árazás miatt nehéz összehasonlítani a költségeket értékesítési konzultáció nélkül.

A bevezetés hosszadalmas lehet olyan rendelők esetében, ahol komplex munkafolyamatok vannak.

Egyes felhasználók szerint a felület elavultnak tűnik.

athenahealth árak

Egyedi árak

athenahealth értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,6/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak az athenahealth-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelés:

Nagyon értékelem az athenaOne-t a felhasználóbarát sablonjai és könnyen használható naptárai és ütemezései miatt. Imádom az Athena csevegési funkcióját, amelynek segítségével könnyedén kapcsolatba léphetek kollégáimmal. Segít a hívások és az ütemezés tervezésében is, mivel megtekinthetem a szolgáltatóink napi naptárát. Ezenkívül nagyon egyszerű és könnyen használható számunkra, mivel már közel 15 éve használjuk.

Nagyon értékelem az athenaOne-t a felhasználóbarát sablonjai és a könnyen használható naptárai és ütemezései miatt. Imádom az Athena csevegési funkcióját, amelynek segítségével könnyedén kapcsolatba léphetek kollégáimmal. Segít a hívások és az ütemezések tervezésében is, mivel megtekinthetem a szolgáltatóink napi naptárát. Ráadásul nagyon egyszerű és könnyen használható számunkra, mivel már közel 15 éve használjuk.

3. AdvancedMD (A legjobb közepes méretű rendelők számára)

via AdvancedMD

A közepes méretű rendelők gyakran kényelmetlen helyzetben találják magukat: az alapvető szoftverek nem tudnak lépést tartani, de a vállalati megoldások túlzottnak tűnnek. Az AdvancedMD ezt a rést célozza meg.

Rendkívül testreszabható praxismenedzsment platformot kínál, amely egyensúlyt teremt a rugalmasság és a használhatóság között. A rendszer lehetővé teszi a munkafolyamatok, űrlapok és jelentések pontos igényeinek megfelelő testreszabását, ezért népszerű azoknál a praxisoknál, amelyeknek több kell, mint egy univerzális megoldás.

Tartalmazza az integrált távegészségügyet, amely elengedhetetlen a hibrid ellátás biztosításához. A platform jelentéskészítési képességei kiemelkedőek, testreszabható irányítópultokkal, amelyek világos áttekintést nyújtanak a pénzügyi és működési teljesítményről.

Az AdvancedMD legjobb funkciói

Testreszabható munkafolyamat-sablonok: Konfigurálja az ütemezési, klinikai és számlázási folyamatokat az Ön egyedi igényeinek megfelelően, figyelembe véve a különböző szakterületeket.

Integrált távegészségügyi platform: A videókonzultációk beépítve vannak a rendszerbe, így a virtuális ellátás ütemezése, dokumentálása és számlázása zökkenőmentesen zajlik.

Átfogó jelentéskészítő csomag: kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, például a beszedési arányokat és a rendelések kihasználtságát testreszabható irányítópultokkal és jelentésekkel.

Az AdvancedMD előnyei és hátrányai

Előnyök:

Intuitív felületen keresztül mélyreható testreszabási lehetőségeket kínál.

A mobilalkalmazás segítségével útközben is hozzáférhet az ütemtervekhez és a betegek adatait tartalmazó információkhoz.

Az integrált távegészségügy csökkenti az eszközök számát és egyszerűsíti a műveleteket.

Hátrányok:

A kezdeti beállítás időigényes lehet a számos testreszabási lehetőség miatt.

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat válaszadási ideje nem mindig egyenletes.

Az árajánlat alapú árképzés megnehezíti a költségvetés elkészítését értékesítési megkeresés nélkül.

AdvancedMD árak

Egyedi árak

AdvancedMD értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 3,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az AdvancedMD-ről a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy G2-értékelő:

A rendszer beállítása után könnyű a navigáció. Könnyű a bejegyzések készítése és a jelentések futtatása. A rendszerben minden idő- és felhasználójelöléssel ellátott, így könnyű nyomon követni, ki mit csinált és mikor. Ez egy nagyszerű funkció a felelősségre vonhatóság szempontjából.

A rendszer beállítása után könnyű a navigáció. Könnyű a bejegyzések készítése és a jelentések futtatása. A rendszerben minden idő- és felhasználói bélyegzővel ellátott, így könnyű nyomon követni, ki mit és mikor tett. Ez egy nagyszerű funkció a felelősségre vonhatóság szempontjából.

4. NextGen Healthcare (A legjobb speciális rendelők számára, amelyek egyedi munkafolyamatokat igényelnek)

via NextGen

A NextGen Healthcare olyan klinikai és adminisztratív munkafolyamatok biztosítására összpontosít, amelyek olyan speciális területekre vannak szabva, mint a kardiológia, az ortopédia és a viselkedési egészség. Ez a specializáció csökkenti a beállítási időt és biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen a szakemberek tényleges munkamódszerének.

A platform ötvözi a praxismenedzsmentet az EHR-képességekkel, zökkenőmentesen összekapcsolva a klinikai és adminisztratív adatokat. Népesség-egészségügyi eszközei szintén segítenek a praxisoknak a betegek proaktív kezelésében, ami elengedhetetlen azok számára, akik értékalapú ellátási programokban vesznek részt.

A NextGen Healthcare legjobb funkciói

Szakterület-specifikus klinikai sablonok: Több tucat szakterületre előre elkészített sablonok csökkentik a dokumentációs időt és biztosítják, hogy a munkafolyamatok megfeleljenek a klinikai követelményeknek.

Népesség-egészségügyi menedzsment: Az ellátási hiányosságok azonosítására és a minőségi mutatók nyomon követésére szolgáló eszközök támogatják az értékalapú ellátási rendszereket.

Integrált PM és EHR: A klinikai dokumentáció és az adminisztratív funkciók közös adatbázist használnak, így nincs szükség az adatok duplikált bevitelére.

A NextGen Healthcare előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kifejezetten speciális rendelők számára készült, kevesebb testreszabást igényel.

Az értékalapú ellátás erős támogatása segíti a rendelőket a minőségi fizetési programokban.

Az egységes platform csökkenti a különálló rendszerek kezelésének nehézségeit.

Hátrányok:

A komplex rendelők esetében a bevezetés több hónapig is eltarthat.

A funkciók sokszínűsége miatt az új felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftver elsajátítása.

A NextGen fő szakterületein kívüli praxisok számára ez kevésbé releváns lehet.

NextGen Healthcare árak

Egyedi árak

NextGen Healthcare értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1200+ értékelés)

Mit mondanak a NextGen Healthcare-ről a valós felhasználók?

A Capterra értékelése a következőket tartalmazza:

Hatékony az egészségügyi gyakorlatok számára; beállítása után hatékonyan racionalizálja a betegellátást és az irodai menedzsmentet.

Hatékony az egészségügyi gyakorlatok számára; beállítása után hatékonyan racionalizálja a betegellátást és az irodai menedzsmentet.

5. Tebra (A legjobb új praxisok számára, amelyeknek betegmarketingre és -kezelésre is szükségük van)

via Tebra

Kis vagy új praxis esetén mind operatív szoftverekre, mind eszközökre van szükség az új betegek vonzásához. A praxis menedzsmenthez és marketinghez külön-külön használt eszközök kezelése drága és bonyolult, és további adminisztratív munkát jelent, amire nincs ideje. Ez a széttagoltság lehetetlenné teszi, hogy világos képet kapjon praxisának állapotáról.

A Tebra ezt úgy oldja meg, hogy a praxismenedzsmentet (a Kareo-tól) és a betegmarketinget (a PatientPop-tól) egyetlen, egységes platformba egyesíti. All-in-one megoldásként lett kialakítva független praxisok számára, amelyeknek egyszerre kell kezelniük a működésüket és növelniük a betegbázisukat.

A platform az elérhetőséget helyezi előtérbe, egyszerűsített számlázási munkafolyamatokkal és intuitív felülettel, amely csökkenti a tanulási görbét azoknak a csapatoknak, amelyek nem rendelkeznek dedikált IT-személyzettel. Marketingfunkciói, mint például az online hírnévkezelés, segítenek felépíteni praxisának márkáját és új betegeket vonzani.

A Tebra legjobb funkciói

Kombinált PM és betegmarketing: Tartalmaz eszközöket az online hírnév kezeléséhez és új betegek vonzásához, az akvizíciótól a gondozásig terjedő teljes életciklus kezeléséhez.

Egyszerűsített számlázási munkafolyamatok: A számlázási felületet olyan rendelők számára tervezték, amelyek nem rendelkeznek külön számlázási személyzettel, így egyszerűsítve a kárigény benyújtását és a kifizetések könyvelését.

Automatizált betegkommunikáció: A rendelési emlékeztetők, visszahívási üzenetek és felülvizsgálati kérések automatikusan futnak, csökkentve a recepció munkaterhelését.

A Tebra előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az all-in-one megközelítésnek köszönhetően nincs szükség több szállító kezelésére.

A felületet nem technikai felhasználók és IT-személyzet nélküli rendelők számára tervezték.

Az átlátható kezdőárak megkönnyítik a kezdeti költségvetés elkészítését, mint a versenytársak esetében.

Hátrányok:

A nagyobb vagy összetettebb rendelők számára a funkciókészlet korlátozottnak bizonyulhat.

A fejlett testreszabási lehetőségek korlátozottak a vállalati platformokhoz képest.

Kevesebb integrációs lehetőség harmadik féltől származó eszközökkel

Tebra árak

Egyedi árak

Tebra értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (több mint 1200 értékelés)

Mit mondanak a Tebra-ról a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy Capterra felhasználó:

Összességében úgy találtam, hogy a Tebra hatékony és eredményes abban az értelemben, hogy egyszerű és könnyen kezelhető a jegyzetek létrehozásakor.

Összességében úgy találtam, hogy a Tebra hatékony és eredményes abban az értelemben, hogy egyszerű és könnyen kezelhető a jegyzetek létrehozásakor.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX (a ClickUp AI-alapú asztali kiegészítője) különösen hasznos az orvosi rendelők menedzsmentje számára, mert csökkenti az információkeresés és a műveletek rögzítésének nehézségeit, miközben gyorsan váltasz az eszközök között. Ahelyett, hogy több ClickUp listát, fájlt és kapcsolódó alkalmazást kellene átnéznie, egy helyen kereshet a ClickUp-ban, az interneten és a kapcsolódó eszközökben, így gyorsan előhívhatja a megfelelő felvételi feladatot, szabályzati dokumentumot vagy műveleti ellenőrzőlistát, ha délután felmerül egy kérdés.

Még jobb, hogy a Talk to Text szinte bármelyik szövegdobozban a számítógépén hangot kifinomult szöveggé alakít , ami ideális, ha kezei elfoglaltak: diktálhat egy gyors visszajelzést, egy belső átadást vagy egy feladatfrissítést, és az azonnal rögzítésre kerül a munka helyszínén.

6. SimplePractice (A legjobb kis viselkedés-egészségügyi rendelők számára)

via SimplePractice

A SimplePractice kifejezetten egyéni és kis méretű viselkedés-egészségügyi rendelők számára lett kifejlesztve. Filozófiája az egyszerűséget helyezi előtérbe a funkciók mélységével szemben, lehetővé téve az ütemezés, a dokumentáció, a számlázás és a távegészségügy kezelését adminisztratív személyzet nélkül.

A távegészségügy a platform központi eleme, nem pedig kiegészítő funkció, a videós konzultációk közvetlenül a naptárból indíthatók el. Az ügyfélportálon a betegek maguk intézhetik a felvételi papírmunkát és a időpontfoglalást, így csökken a napodat felemésztő oda-vissza levelezés.

A SimplePractice legjobb funkciói

Beépített távegészségügy: A videós üléseket zökkenőmentesen integrálták a platformba, így nincs szükség külön szolgáltatóra vagy bejelentkezésre.

Ügyfélportál: Önkiszolgáló portál az ügyfelek számára, ahol kezelhetik a felvételi papírmunkát, időpontot foglalhatnak és biztonságos üzeneteket küldhetnek.

Egyszerűsített biztosítási számlázás: Fedezi a magánpraxisban dolgozó orvosok számára szükséges biztosítási bejelentkezés alapjait, anélkül, hogy túlzottan bonyolult lenne.

A SimplePractice előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az egész platformot olyan orvosok számára tervezték, akik adminisztratív személyzet nélkül működtetik rendelőjüket.

A távegészségügy zökkenőmentesen működik a platformon belül, nem pedig nehézkes integrációként.

Az átlátható árszintek megkönnyítik a költségvetés tervezését.

Hátrányok:

Korlátozott skálázhatóság olyan praxisok számára, amelyek néhány szolgáltatónál többet foglalkoztatnak.

A biztosítási számlázási funkciók alapszintűek a dedikált RCM platformokhoz képest.

A testreszabási lehetőségek szándékosan korlátozottak, hogy megőrizzék az egyszerűséget.

SimplePractice árak

Starter: 24,50 USD/hó 3 hónapig, utána 49 USD/hó

Essential: 39,50 USD/hó 3 hónapig, utána 79 USD/hó

Plusz: 49,50 USD/hó 3 hónapig, utána 99 USD/hó

SimplePractice értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a SimplePractice-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy Capterra-értékelő:

Nagyon könnyű volt megtanulni és használni. Szolgáltatóim kedvelik az egyszerű jegyzetek részt, ahol dokumentálhatják üléseiket. A biztosítási igények benyújtása pedig nagyon egyszerű.

Nagyon könnyű volt megtanulni és használni. Szolgáltatóim kedvelik az egyszerű jegyzetek részt, ahol dokumentálhatják üléseiket. A biztosítási igények benyújtása pedig nagyon egyszerű.

Itt egy videó, amely bemutatja néhány hasznos eszközt, amelyekkel a terapeuták adminisztratív munkáját csökkenthetik:

7. CureMD (A legjobb all-in-one felhőalapú orvosi rendelő menedzsmenthez)

via CureMD

Ha egy rendelő különálló rendszereket használ az EHR, a számlázás és a rendelő menedzsmenthez, az adatokat több helyen is újra be kell vinni. Ez hibákhoz vezet, időpazarláshoz és frusztráló ellentmondásokhoz a klinikai feljegyzések és a számlázási igények között. Ez a munkaterhelés lehetetlenné teszi a hatékony működést.

A CureMD ezt egy átfogó, all-in-one felhőalapú platformmal oldja meg, amely az EHR-t, a praxismenedzsmentet és az orvosi számlázást egyetlen, egységes rendszerbe egyesíti. Az egyszer bevitt adatok zökkenőmentesen áramlanak az egész munkafolyamatban, a dokumentációtól és kódolástól a kárigény benyújtásáig.

A platform AI-támogatott dokumentációt használ, hogy segítsen a szolgáltatóknak gyorsabban elkészíteni a jegyzeteket azáltal, hogy releváns kódokat javasol és hiányosságokat azonosít. Integrált elszámolóháza kezeli a kárigény-benyújtást és -nyomon követést, míg a valós idejű jogosultsági ellenőrzés még mielőtt problémává válnának, felismeri a fedezettségi kérdéseket.

A CureMD legjobb funkciói

Egységes EHR, PM és számlázás: mindhárom funkció közös adatbázist használ, így nincs szükség duplikált adatbevitelre, és a klinikai dokumentáció biztosítja a számlázást.

AI-támogatott klinikai dokumentáció: A rendszer releváns kódokat javasol és azonosítja a dokumentáció hiányosságait, hogy segítse a szolgáltatókat a jegyzetek hatékonyabb kitöltésében.

Integrált elszámolóház: A kérelem benyújtása, nyomon követése és elutasításának kezelése a platformon belül történik, valós idejű jogosultsági ellenőrzéssel.

A CureMD előnyei és hátrányai

Előnyök:

A valódi all-in-one integráció csökkenti a hibákat és kiküszöböli a különálló rendszerek kezelésének nehézségeit.

Az AI dokumentációs támogatás segít a szolgáltatóknak a hatékonyabb dokumentálásban és a pontos kódolásban.

A átfogó clearinghouse integráció egyszerűsíti a kárigény-kezelést.

Hátrányok:

A átfogó funkciókészlet tanulási görbét jelent az új felhasználók számára.

A komplex rendelők esetében a bevezetés több hónapig is eltarthat.

Az árajánlat alapú árazáshoz értékesítési tárgyalásokra van szükség a költségek megértése érdekében.

CureMD árak

Egyedi árak

CureMD értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 3,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a CureMD-ről a valós felhasználók?

Íme, mit említett egy Capterra-áttekintés:

Elég könnyen használható és megtanulható felület, segít a számlázásban és a dokumentumok szervezésében.

Elég könnyen használható és megtanulható felület, segít a számlázásban és a dokumentumok szervezésében.

8. eClinicalWorks (A legjobb több szolgáltatót és több helyszínt magában foglaló rendelők számára)

via eClinicalWorks

Az eClinicalWorks nagyobb praxisok és egészségügyi rendszerek számára készült, amelyek átfogó EHR- és praxismenedzsment-funkciókra van szükségük. Komplex, több szolgáltatót és több helyszínt érintő műveleteket kezel, nagy betegforgalomra tervezett funkciókkal.

Integrált megközelítése azt jelenti, hogy a klinikai dokumentáció, az ütemezés, a számlázás és a betegek bevonása egy közös platformon történik. A népesség-egészségügyi menedzsment eszközök kulcsfontosságú megkülönböztető tényezők, amelyek segítenek azonosítani az ellátás hiányosságait és kezelni a krónikus betegségeket az egész betegpopulációban.

Az eClinicalWorks legjobb funkciói

Népesség-egészségügyi menedzsment: Eszközöket tartalmaz az ellátás hiányosságainak azonosításához, a krónikus betegségek kezeléséhez és a minőségi mutatók nyomon követéséhez az értékalapú ellátás támogatása érdekében.

Integrált EHR és praxismenedzsment: A klinikai és adminisztratív funkciók közös platformon működnek, az adatok zökkenőmentesen áramlanak közöttük.

Átfogó betegkapcsolat: A betegportál, a távegészségügyi funkciók és az automatizált kommunikációs eszközök megfelelnek a modern betegek elvárásainak.

Az eClinicalWorks előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kifejezetten nagy, több helyszínen működő praxisok komplexitásának kezelésére készült

Erőteljes népesség-egészségügyi eszközök támogatják az értékalapú ellátási programok sikerét

A átfogó integráció csökkenti a beszállítói menedzsment komplexitását.

Hátrányok:

A platform komplexitása jelentős tanulási görbét jelent az új munkatársak számára.

A bevezetés összetett, és leginkább olyan szervezetek számára alkalmas, amelyek rendelkeznek dedikált IT-erőforrásokkal.

Egyes felhasználók szerint a felület elavultnak tűnik az újabb versenytársakhoz képest.

eClinicalWorks árak

Egyedi árak

eClinicalWorks értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az eClinicalWorks-ről a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy G2-értékelő:

Felhasználóbarát, könnyű hozzáférés minden információhoz, amit egy helyen tárolhatunk. Könnyen bevezethető új rendelőkben, és könnyen megtanítható az új munkatársaknak. Az ügyfélszolgálat nagyon lelkes és mindig elérhető. Naponta használom ezt a szoftvert, mert rendelőnkben mindenhez szoftvert használunk. Több mint 10 funkciója van, ami tetszik.

Felhasználóbarát, könnyű hozzáférés minden információhoz, ami egy helyen elérhető. Könnyen bevezethető új rendelőkben, és könnyen megtanítható az új munkatársaknak. Az ügyfélszolgálat nagyon lelkes és mindig elérhető. Naponta használom ezt a szoftvert, mert rendelőnkben mindenhez szoftvert használunk. Több mint 10 funkciója van, ami tetszik.

9. PracticeSuite (a legjobb több szakágat magában foglaló praxisok kezeléséhez)

via PracticeSuite

A PracticeSuite egy felhőalapú platformot kínál, amely mind az orvosi rendelőket, mind az azokat támogató számlázó cégeket kiszolgálja. Ez a kettős fókusz azt jelenti, hogy komplex számlázási helyzeteket is képes kezelni, és rugalmasságot biztosít a számlázási modell megváltoztatásához anélkül, hogy a szoftvert is le kellene cserélni.

A platform konfigurálható munkafolyamatokkal több szakterületet is támogat. RCM funkciói között szerepel a kárigény-ellenőrzés és az elutasítások kezelése, míg a betegportál az önkiszolgáló ütemezés és kommunikáció kezelését végzi.

A PracticeSuite legjobb funkciói

Kettős gyakorlat és számlázási cég támogatás: A platformot úgy tervezték, hogy mind az orvosi rendelők, mind a harmadik fél számlázók számára alkalmas legyen, rugalmasságot biztosítva a bevételi ciklus kezelésében.

Átfogó RCM-funkciók: Az olyan funkciók, mint a kárigény-ellenőrzés, az elutasítások kezelése és a részletes pénzügyi jelentések, hatékony eszközöket nyújtanak a bevételek kezeléséhez.

Több szakma támogatása: A konfigurálható munkafolyamatok és sablonok külön platformok nélkül is megfelelnek a különböző szakmák követelményeinek.

A PracticeSuite előnyei és hátrányai

Előnyök:

A platform mind a házon belüli, mind a kiszervezett számlázási modelleket támogatja.

A számlázási és követeléskezelési funkciók kiterjedtek és versenyképesek a dedikált RCM platformokkal.

A felhőalapú hozzáférés támogatja a távmunkát és a több helyszínen történő működést.

Hátrányok:

A felület kevésbé modernnek tűnhet, mint egyes versenytársaié.

A felhasználói tapasztalatok a bevezetés támogatásával kapcsolatban eltérőek lehetnek.

Az árajánlat alapú árazáshoz értékesítési beszélgetés szükséges a költségek részleteinek megismeréséhez.

PracticeSuite árak

Egyedi árak

PracticeSuite értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a PracticeSuite-ról a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy Capterra-értékelő:

Kedvező ár, integrálhatóság számos más programmal/termékkel

Kedvező ár, integrálhatóság számos más programmal/termékkel

10. DrChrono (A legjobb mobil-elsőségezetű egészségügyi csapatok számára)

via DrChrono

Az egészségügyi csapatoknak olyan mobil-első megoldásra van szükségük, amely valódi pont-of-care dokumentációt tesz lehetővé, és teljes funkcionalitást biztosít táblagépeken és okostelefonokon.

A DrChrono mobil-első tervezéssel készült, iPad-natív felülettel, amely érintéses interakcióra van optimalizálva. Ez lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy a kezelés helyszínén ábrázolják és kezeljék a feladatokat, javítva ezzel mind a hatékonyságot, mind a betegek elkötelezettségét.

A platform ötvözi az EHR-t és a praxismenedzsmentet az integrált számlázással. Emellett testreszabható orvosi űrlapokat és API-t is kínál azoknak a praxisoknak, amelyek rendelkeznek a saját integrációik létrehozásához szükséges technikai erőforrásokkal.

A DrChrono legjobb funkciói

iPad-natív kialakítás: A platformot mobil eszközökre tervezték, így az érintéses interakciók és a mobil munkafolyamatok természetesek és kompromisszummentesek.

Testreszabható orvosi űrlapok: A rendelők saját dokumentációs sablonokat hozhatnak létre, hogy azok megfeleljenek a konkrét klinikai munkafolyamatoknak.

API-hozzáférés: A technikailag jártas praxisok számára az API lehetővé teszi az egyedi integrációkat és munkafolyamatokat, amelyek kibővítik a platform képességeit.

A DrChrono előnyei és hátrányai

Előnyök:

A szolgáltatók teljes klinikai és adminisztratív munkafolyamatokat végezhetnek el táblagépeken.

A platform nagymértékben testreszabható, hogy pontosan megfeleljen a munkafolyamat igényeinek.

A fejlesztőbarát API lehetővé teszi az egyedi integrációkat.

Hátrányok:

A rugalmasság miatt több beállítási és konfigurációs időre van szükség, mint a kulcsrakész megoldások esetében.

A számlázási funkciók nem feltétlenül elég hatékonyak olyan rendelők számára, amelyek komplex RCM-igényekkel rendelkeznek.

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat válaszadási ideje nem mindig egyenletes.

DrChrono árak

Egyedi árak

DrChrono értékelések és vélemények

G2: 3,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a DrChrono-ról a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy G2-értékelő:

Tetszik az EverHealth DrChrono jelentési rendszere. A szűrőkkel nagyon könnyű nyomon követni a betegeket, szolgáltatásokat, termékeket és pénzügyeket. Segít egyszerűsíteni a problémamegoldást, marketingkampányokat létrehozni és hatékonyan nyomon követni a bevételeket.

Tetszik az EverHealth DrChrono jelentési rendszere. A szűrők segítségével nagyon könnyű nyomon követni a betegeket, szolgáltatásokat, termékeket és pénzügyeket. Segít egyszerűsíteni a problémamegoldást, marketingkampányokat létrehozni és hatékonyan nyomon követni a bevételeket.

Ne fulladjon el a papírmunkában, és kezdjen el a betegekre koncentrálni!

A megfelelő orvosi rendelő menedzsment szoftver teljes mértékben függ a rendelő méretétől, szakterületétől és legfontosabb működési kihívásaitól. Az athenahealth és a NextGen Healthcare speciális platformok kiválóan alkalmasak olyan rendelők számára, amelyek mély klinikai integrációra szorulnak, míg az egyszerűbb megoldások, mint a SimplePractice és a Tebra, tökéletesek azoknak az egyéni praktizáló orvosoknak, akik a könnyű használhatóságot értékelik.

Kritikus fontosságú olyan megoldást találni, amely csökkenti az adminisztratív terheket és felszabadítja a személyzetet a betegellátáshoz. Legyen szó a találkozókra való emlékeztető automatizálásáról vagy a kárigények egyszerűsítéséről, a legjobb eszköz az, amelyet a csapata valóban minden nap használni fog.

Azok számára, akik rendet szeretnének teremteni adminisztratív munkafolyamataikban – a személyzet koordinálása, a feladatok nyomon követése és az ismétlődő folyamatok automatizálása –, a ClickUp rugalmas alapot biztosít, amely kiegészíti a speciális egészségügyi szoftvereket. Kezdje el ingyen, és nézze meg, hogyan csökkentheti az AI-alapú munkafolyamat-kezelés a működési káoszt, amely lassítja a praxisát.

Gyakran ismételt kérdések

A praxismenedzsment szoftverek adminisztratív funkciókat látnak el, mint például az ütemezés és a számlázás, míg az EHR rendszerek a klinikai dokumentációt kezelik, mint például a betegek egészségügyi adatai és a vizitekről készült feljegyzések. Sok modern platform integrálja mindkettőt, de a praxisban különböző alapvető célokat szolgálnak.

Az általános projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp, hatékonyan kezelik az adminisztratív munkafolyamatokat és a személyzet koordinációját. Azonban nem helyettesítik az olyan speciális funkciókat, mint az orvosi számlázás vagy a klinikai dokumentáció, ezért a legjobb megoldás gyakran a két típusú szoftver kombinálása.

Az AI automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozókra való emlékeztetés és a kárigények ellenőrzése. A fejlettebb AI a klinikai dokumentációban is segítséget nyújthat kódok javaslatával és a betegek adatainak összefoglalásával, csökkentve ezzel a személyzet idejét felemésztő manuális munkát.

A kis praxisoknak az alapvető működési igényekre kell összpontosítaniuk: megbízható ütemezés automatikus emlékeztetőkkal, egyszerű számlázás, betegkommunikációs eszközök és felhőalapú hozzáférhetőség. A könnyű használat gyakran fontosabb, mint egy hosszú lista olyan vállalati funkciókkal, amelyeket nem fog használni.