Nyaralókiadási marketingstratégiák a foglalások számának növeléséhez

Feladta az ingatlan hirdetését, feltöltött néhány fotót, és most csak reméli, hogy beérkeznek a foglalások. Az igazat megvallva, ez a kiégéshez vezet, és pénzt hagy a asztalon.

Ha nincs rendszer a bérbeadás kezelésében, az reaktív üzenetküldés és kézi frissítések körforgását eredményezi, ami nehezen skálázható és stresszt okoz. Ez az útmutató végigvezeti Önt a nyaraló-bérbeadók számára elengedhetetlen marketingstratégiákon, amelyekkel ingatlanát üzleti vállalkozásként működtetheti.

Azt is megvizsgáljuk, hogyan hozhat létre egy teljes körű nyaraló-marketing irányítóközpontot a ClickUp segítségével. Mert nyugodtan kijelenthetjük, hogy azok a tulajdonosok, akiknek tele van a naptáruk és prémium árakat kérhetnek, azok azok, akik kiépítettek egy rendszert.

Mik a nyaraló-bérbeadási marketingstratégiák?

A nyaraló-bérbeadási marketingstratégiák az Ön proaktív marketingterve, amelynek célja a vendégek vonzása, a naptár feltöltése és a bevételek maximalizálása. Ezek nem csupán a hirdetés összeállítására szolgálnak; hanem egy teljes rendszerről van szó, amely mindent magában foglal a fotózástól és az e-mail kampányoktól egészen a vendégélményig.

Ha helyesen alkalmazzák őket, ezek a stratégiák lendületet adnak az üzletnek. Az elégedett vendégek ragyogó értékeléseikkel és ajánlásaikkal a legjobb marketingeseivé válnak.

A nyaraló-bérbeadási marketingterv négy fő részből áll:

Láthatóság: Hogyan mutathatja be ingatlanát a megfelelő embereknek a megfelelő időben

Konverzió: Hogyan változtathatja a böngészőket foglalókká

Visszatérő vendégek: Hogyan alakíthatja az egyszeri tartózkodásokat megbízható, ismétlődő bevételekké

Mérés: Ismerje meg, mi működik, hogy többet tudjon belőle csinálni

Elsőre egyszerűbbnek tűnik mindezeket a változó elemeket táblázatok, e-mailek és tucatnyi különböző utazáskezelő szoftver segítségével kezelni. De ez a terhelés lassan halmozódik, és Work Sprawl-t eredményez – a munkatevékenységek széttöredezettségét több, egymástól független, nem szinkronizált eszköz között, ami lehetetlenné teszi a következetességet. 👀 Javaslatunk: Könnyű véget vetni a káosznak, és az egész nyaraló-marketing tervét egy olyan konvergens AI munkaterületen központosítani, mint a ClickUp. Feladatait, tartalmait és teljesítménykövetését egy helyre összpontosíthatja.

De először is nézzük meg, hogyan áll jelenleg a nyaralója márkázása! ⬇️

Hogyan értékelje jelenlegi nyaraló-marketingjét

Amit nem mér, azt nem tudja javítani. Sok tulajdonos időt és pénzt pazarol új marketingstratégiákra anélkül, hogy előbb megértené, hol van a hiba a jelenlegi folyamatában.

Egy gyors ellenőrzésből kiderül, hogy a problémája a láthatóság (nem elég ember látja a hirdetését), a konverzió (az emberek látják, de nem foglalnak), vagy a visszatérő vendégek hiánya (egyszeri vendégei vannak, akik soha nem térnek vissza).

Így valósíthatja meg:

Vizsgálja felül meglévő marketingcsatornáit

Ha marketingtevékenységei különböző platformokra oszlanak szét, nehéz átlátni a teljes képet. A központi áttekintés hiánya azt jelenti, hogy nem tudja, mely csatornák teljesítenek jól, és melyek csak időpazarlás.

Oldja meg ezt azáltal, hogy szisztematikusan áttekinti az összes csatornát, hogy egyértelmű kiindulási alapot kapjon.

Online utazási irodák (OTA) jelenléte: Ellenőrizze, mely platformokon szerepel (Airbnb, Vrbo stb.), és hogy hirdetései 100%-ban teljesek-e fotókkal, felszereltséggel és leírásokkal.

Közvetlen foglalási lehetőség: Nézze át saját weboldalát, és ellenőrizze, hogy mobilbarát-e, így a vendégek könnyedén foglalhatnak

Közösségi média: Vizsgálja meg, mely platformokon aktív – milyen gyakran tesz közzé bejegyzéseket, és milyen az interakciója

E-mailes marketing: Fontolja meg a vendégek e-mail címeinek gyűjtését és a releváns kampányok továbbítását, hogy ösztönözze a visszatérő foglalásokat

Véleménykezelés: Végezzen átfogó ellenőrzést: nézze meg, hány véleménye van az egyes platformokon, mi az átlagos értékelése, és hogy mindegyikre válaszolt-e

Határozza meg a nyomon követendő legfontosabb teljesítménymutatókat

Ha azon töri a fejét, hogyan üzemeltesse nyaralója bérbeadását úgy, mint egy vállalkozást, próbáljon túllépni azon a „megérzésen”, hogy hogyan alakul a szezonja. Minden lehetséges marketing KPI nyomon követése az elemzési bénulás receptje. Ehelyett összpontosítson azokra a legfontosabb mutatókra, amelyek ténylegesen befolyásolják az árazási és marketing döntéseit.

Ha ezeket alapmutatóként határozza meg, akkor valódi évről évre történő összehasonlítást végezhet, így láthatja, hogy az új stratégiája működik-e:

Kihasználtsági arány: A rendelkezésre álló éjszakák közül lefoglaltak százalékos aránya – ez mutatja az ingatlan iránti keresletet, és azt, hogy az árazás eltalálta-e az optimális szintet

Átlagos napi ár (ADR): A lefoglalt éjszakák után kapott átlagos bevétel, amely jelzi az Ön árképzési erejét a jelenlegi piacon

RevPAR (szobánkénti bevétel): Ez a mutató a kihasználtságot és az átlagos szobaárat (ADR) ötvözi, hogy a leghitelesebb képet adja ingatlanának pénzügyi teljesítményéről.

Foglalási átfutási idő: A vendég foglalása és bejelentkezési dátuma közötti időtartam – segít a szezonális személyzeti tervezésben és a dinamikus árak kiigazításában

Csatornaösszetétel: A foglalások eredetének lebontása megmutatja, melyik források (OTA-k vagy saját média) biztosítják a legjobb megtérülést

Konverziós arány : A teljes marketingköltség osztva a foglalások számával, hogy megmutassa fizetett médiabefektetéseinek valódi költségét A teljes marketingköltség osztva a foglalások számával, hogy megmutassa fizetett médiabefektetéseinek valódi költségét

Mielőtt bármilyen új marketingkezdeményezést indítana, rögzítse a jelenlegi adatait. Ezek havi nyomon követése a szokásos gyakorlat, de a főszezonban érdemes áttérni a heti rendszerességre, hogy észrevegye az ALOS (átlagos tartózkodási idő) vagy a kereslet hirtelen változásait.

💡 Profi tipp: Ahhoz, hogy bérbeadási vállalkozását üzleti szinten tudja működtetni, szüksége van egy módszerre, amellyel ezeket a mutatókat a fejéből egy vizuális formátumba tudja átültetni. Fontolja meg a ClickUp ingatlankezelési KPI-követési sablon használatát. Ezt kifejezetten arra tervezték, hogy áthidalja a napi működés és a magas szintű stratégia közötti szakadékot. Kövesse nyomon és elemezze KPI-jeit a ClickUp ingatlankezelési KPI-nyomkövető sablon segítségével a megalapozott döntéshozatal érdekében Használhatja a következőkre: Automatizálja az alapadatok nyomon követését: Használja az olyan egyéni mezőket, mint a Célérték és a Tényleges érték, hogy táblázat megnyitása nélkül is láthassa az ADR vagy a RevPAR eltéréseit

Teljesítménytrendek vizualizálása: Váltson az Váltson az Idővonal nézetre , hogy elemezze a foglalási időszak szezonális változásait, és pontosan azonosítsa, mikor éri el a kihasználtsági arány a csúcsot

Kövesse nyomon a célokat valós időben: Rendezze a mutatókat öt különböző állapotba, például „Jól halad” vagy „Kockázatos”, hogy nyomon követhesse a bevételi céljait

Átfogó áttekintés: Az összefoglaló nézetben egy helyen láthatja az összes kulcsfontosságú teljesítménymutatót, így könnyen beszámolhat az érdekelt feleknek vagy a befektetőknek.

Hogyan azonosíthatja az ideális nyaraló-bérlőt?

Minden utazót meg akar szólítani? Tudja, mit mondanak: ha mindenkinek próbál tetszeni, valószínűleg senkinek sem fog. Az ingatlan elhelyezkedése, mérete és felszereltsége természetesen bizonyos típusú vendégeket vonz, és ezeknek a mintázatoknak a felismerése képezi a nyaraló-bérbeadás márkaépítésének alapját.

A pontos profil kialakításához ne csak az alapvető demográfiai adatokra, például az életkorra vagy a helyszínre koncentráljon. Elemezze a pszichográfiai adatokat, például az utazási motivációkat és a foglalási szokásokat, valamint az utazás jellemzőit, például a szállás befogadóképességét és a tipikus foglalási időszakokat.

Íme néhány profil és azok értékmutatói:

Családok és csoportos utazók

A családok és a több generációs utazásokon részt vevők elsődleges fontosságot tulajdonítanak a tágas térnek, a biztonságnak, valamint a gyermekek vagy nagyobb csoportok igényeit kielégítő kényelmi szolgáltatásoknak. Alaposan utánajárnak a dolgoknak, és nagy hatással vannak rájuk a tisztaságot és a pontosságot emlegető értékelések.

Ahhoz, hogy vonzza a vendégeket, marketingjében ki kell emelnie a hálószobák számát és az alvási lehetőségeket. Mutasson be fotókat a felszerelt konyháról, a társasjátékokkal ellátott nappaliról vagy a játszótérrel rendelkező hátsó udvarról.

Egyszerűen fogalmazva: a leírásoknak proaktívan kell foglalkozniuk a vendégek igényeivel és aggályaival, hogy zökkenőmentes, gondtalan tartózkodást biztosítson számukra.

Üzleti utazók és digitális nomádok

A bleisure utazások és a workationok térnyerése egy olyan magas értékű szegmenst hozott létre, amely kevésbé árérzékeny, de rendkívül minőségérzékeny. Az ilyen utazók megbízható és kényelmes helyet keresnek a távmunkához. Természetesen számukra a legfontosabb a gyors, stabil WiFi, amelyet egy dedikált és kényelmes munkaterület követ.

Ahhoz, hogy megkapja a foglalásokat, kiemelten emelje ki a hirdetésében a WiFi sebességét. Hasznos lehet továbbá fotókat is mellékelni egy külön íróasztalról, a videohívásokhoz megfelelő világításról és egy minőségi kávéfőzőről. Vagy akár megemlítheti a helyi kávézók vagy üzleti negyedek közelségét is. Ezek a taktikák hatékonyan pozícionálják a szállását, mint az irodájuk zökkenőmentes kiterjesztését.

Romantikus kiruccanásra vágyó párok

Romantikus kiruccanás vagy évfordulós utazás marketingje során a hangsúlyt a praktikumról az élményre kell helyezni. A párok gyakran hajlandóak többet fizetni a magánszféra, az egyedülálló kilátás vagy egy olyan butikos élményért, amely úgy tűnik, mintha kifejezetten egy különleges alkalomra lett volna összeállítva.

Használjon hangulatos nyelvet a légkör leírásához, és helyezze a hangsúlyt az „intim” vagy „hangulatos” környezetre. Emelje ki a legvonzóbb szolgáltatásokat, mint például a pezsgőfürdő vagy a kandalló. Ha kiemeli a közeli randevúhelyeket, vagy kis kiegészítő szolgáltatásokat kínál, például késői kijelentkezést, hirdetése ellenállhatatlan ajánlattá válik.

📮ClickUp Insight: 16% szeretne kisvállalkozást működtetni portfóliójának részeként, de jelenleg csak 7% teszi ezt. A félelem attól, hogy mindent egyedül kell csinálni, az egyik leggyakoribb ok, ami visszatartja az embereket. Ha egyedül alapította a vállalkozását, a ClickUp Brain MAX üzleti partnere lesz. Kérje meg, hogy rangsorolja az értékesítési leadeket, készítsen elérési e-maileket vagy kövesse nyomon a készletet – miközben az AI-ügynökei elvégzik a rutinfeladatokat. Minden feladat, a szolgáltatások marketingjétől a megrendelések teljesítéséig, AI-alapú munkafolyamatok segítségével kezelhető – így Önnek nem csak a vállalkozás vezetésére kell koncentrálnia, hanem annak növekedésére is.

Hogyan optimalizálhatja nyaraló-hirdetéseit

Az online hirdetése a digitális kirakatod. Éppen ezért azok, akik középszerű, homályos fotókat és unalmas leírásokat használnak, arra késztetik a potenciális vendégeket, hogy tovább görgessenek. A hirdetés apróbb javításai drámai módon növelhetik a konverziós arányt és a foglalások számát.

Kövesse az alábbi lépéseket a nyaraló-kölcsönzés SEO-jának javításához:

Professzionális fotózás, amely a böngészőket foglalókká változtatja

A vendégek a fotók alapján hoznak gyors döntést. Ha a képei sötétek, zsúfoltak vagy nem professzionálisak, akkor már azelőtt elvesztette a foglalást, hogy elolvasták volna a leírását.

A professzionális minőségű vizuális elemek a legfontosabb befektetés, amelyet a nyaraló-bérbeadási hirdetési stratégiájába fektethet.

Végezzen el egy gyors ellenőrzést a következő lista segítségével:

Az első benyomás vizuális: A fő képnek, azaz az első fotónak, amit a vendégek látnak, elég vonzónak kell lennie ahhoz, hogy megállítsa a görgetést

Mutassa be az élményt: Ahelyett, hogy üres szobákat mutatna, tegyen közzé életstílus-fotókat, például egy kávéscsészét a teraszon vagy egy könyvet a kandalló mellett, hogy a vendégek könnyebben elképzelhessék magukat ott.

Minden helyiséget mutasson be: Ha hiányoznak a fontos helyiségekről, például a fürdőszobáról vagy a konyháról készült fotók, az gyanút kelthet a vendégekben, ezért minden helyiséget mutasson be

A világítás a legfontosabb: Világos, természetes fényben fotózzon, nyitott redőnyök mellett, hogy a terek melegnek és barátságosnak tűnjenek

A lakás előkészítése a gondoskodás jele: Takarítson el minden felületről a felesleges tárgyakat, tegyen ki néhány ízléses dekorációt, például friss virágokat, és gondoskodjon arról, hogy minden makulátlanul tiszta legyen

Az élményt eladó címsorok és leírások

A hirdetés szövege az Ön esélye arra, hogy eladja az álmot. Ebben az esetben egy általános, a jellemzőkre összpontosító leírás nem fog érzelmi szinten kapcsolódni a vendégekhez. Gondoskodjon arról, hogy szavai segítségével festményt alkosson az élményről, amelyben részesülni fognak.

Kövesse ezt a vázlatot egy vonzó szöveg megírásához:

Hangsúlyozza ki, miben különbözik a többitől: Gondoljon arra, mi teszi az ingatlanját egyedivé, és ezt emelje ki a címsorban

Használjon hangulatos nyelvet: Cserélje le az olyan kifejezéseket, mint „szép ház”, például „elzárt faház panorámás hegyi kilátással”

Fókuszáljon az előnyökre, ne csak a jellemzőkre: Ne feledje, hogy a „teljesen felszerelt konyha” egy jellemző, de a „könnyed, családdal együtt készített házi ételek” már egy előny.

📌 Bónusz: Remek hirdetési szöveget írni egy dolog. Ugyanezt a szöveget az Airbnb-n, a Vrbo-n és a saját weboldalán is összehangoltan tartani pedig egy teljesen más kihívás.

Ahelyett, hogy több Word-dokumentummal és szétszórt vázlatokkal bajlódna, a ClickUp Docs segítségével egyetlen helyen központosíthatja az összes hirdetési leírását. Írjon címvázlatokat, működjön együtt a szerkesztésben, és kapcsolja össze szövegét közvetlenül a ClickUp ingatlankezelési feladataival. Így a hirdetések frissítése vagy a szezonális leírások aktualizálása a munkafolyamatának részévé válik.

Beágyazott oldalak Ágyazza be az oldalakat a ClickUp Docs-ba, hogy átfogó és központosított nyaraló-tudásbázist hozzon létre

Ezenkívül prioritási szinteket is beállíthat ezekhez a kapcsolódó ClickUp-feladatokhoz, hogy a főszezonra vonatkozó frissítések kerüljenek előtérbe. Ezzel a legjobb ötletei a vázlatos stádiumból a közzétett hirdetésekbe kerülhetnek anélkül, hogy manuális munkával kellene bajlódnia.

A bizalmat és a hitelességet növelő vendégértékelések

A vendégek véleményírásra ösztönzése néha fárasztó feladatnak tűnhet. Ráadásul a negatív vélemények gyakran olyanok, mintha személyes támadás lenne.

Akár így, akár úgy, nem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja a vendégértékeléseket, mert azok a leghatékonyabb marketingeszközei. A korábbi vendégek társadalmi bizonyítéka meggyőzőbb, mint bármi, amit Ön mondhat a saját ingatlanáról.

A kulcs a folyamat rendszerezése. Ne csak reménykedjen a véleményekben – alakítson ki egy olyan folyamatot, amellyel megszerezheti őket, például így:

Nyújtson ötcsillagos élményt: Ez nem kétséges, mert a legjobb módszer a pozitív értékelések gyűjtésére egy fantasztikus tartózkodás.

Kérdezze meg a megfelelő időben: Küldjön egy udvarias kérést egy-két nappal a kijelentkezés után, amikor a pozitív emlékek még frissek

Válaszoljon minden értékelésre: Köszönje meg a vendégeknek a pozitív visszajelzéseket, és minden kritikára professzionálisan és konstruktívan reagáljon

📌 A ClickUp Automations segítségével ezt a folyamatot automatizálhatja is. Lehetővé teszi egyéni munkafolyamatok beállítását egy AI-alapú automatizálási eszközzel, így egyetlen vendég sem távozik anélkül, hogy e-mailben felkérnék, ossza meg tapasztalatait.

Hozzon létre egyedi ClickUp-automatizálásokat az ismétlődő feladatok csökkentése érdekében, például értékelések utáni nyomon követő levelek vagy köszönőüzenetek küldése céljából

A személyre szabott ClickUp Automations segítségével:

Indítson automatikus vendég-utánkövetést: Használja az e-mail automatizálást, hogy barátságos „köszönöm” üzenetet és közvetlen értékelési linket küldjön, amint a vendég státusza „Kijelentkezett”-re változik.

Az értékelésekre való válaszok azonnali kiosztása: Állítson be egy automatizált folyamatot, amely értesíti a vendégkapcsolati vezetőt, amint új értékelési feladat jön létre, így biztosítva, hogy soha ne hagyjon ki egy alkalmat a gyors válaszadásra

Elemezze a vendégek véleményét mesterséges intelligenciával: Adjon hozzá Adjon hozzá AI-mezőket a véleménykövetőjéhez, hogy automatikusan összefoglalja a visszajelzéseket, és jelölje meg az ismétlődő problémákat az azonnali intézkedés érdekében

Egyszerűsítse marketingfolyamatát: Készítsen közösségi média-tartalomjegyzéket minden 5 csillagos értékelésről, és vegye át a legjobb idézeteket közvetlenül a tartalomnaptárába

A munka megkönnyítése érdekében kezdhet előre elkészített ClickUp Automation sablonokkal is, amelyekkel kezelheti az ütemezést és a feladatátadást. Ez biztosítja, hogy miközben Ön a vendégélményre koncentrál, a ClickUp a háttérben dolgozik, gondoskodva arról, hogy a kérés pontosan a megfelelő időben történjen meg.

🎥 Bónusz: Nézze meg, hogyan segítheti az AI az üdülőhely-bérbeadási marketingstratégiáit. Íme egy rövid ismertető az AI marketingben való felhasználásáról:

Digitális marketingcsatornák nyaralókiadók számára

Úgy érzi, hogy minden közösségi média platformon jelen kell lennie, hirdetéseket kell futtatnia és blogot kell vezetnie? Ez sokkal gyakoribb, mint gondolná. És őszintén szólva, ez nyomasztó.

Ha mindenből egy kicsit próbál megcsinálni, az azt eredményezi, hogy semmit sem csinál jól. A kulcs az, hogy válasszon ki néhány olyan csatornát, amelyek illeszkednek az ideális vendégéhez, és azokat következetesen használja.

OTA és hirdetés-terjesztési stratégia

Az Airbnb és a Vrbohoz hasonló online utazási irodák (OTA-k) elengedhetetlenek, mivel hatalmas közönséget érnek el, amely aktívan keres szálláshelyeket. Azonban nem elég csak felkerülni a listára. Optimalizálnia kell jelenlétét, hogy magasabb helyezést érjen el a keresési eredmények között.

Minden platformnak megvan a maga algoritmusa, de mindegyik jutalmazza az aktív és gyors reagálású házigazdákat. A profil minden részének kitöltése, a megkeresésekre való gyors válaszadás és a naptár naprakész vezetése alapvető fontosságú a jó teljesítményhez.

Bár a több OTA-n való hirdetés növeli a láthatóságot, ugyanakkor fennáll a kettős foglalás kockázata is, hacsak nem használ csatornakezelőt a naptárak szinkronizálásához.

Közvetlen foglalási weboldal és nyaraló-SEO

Kizárólag az online utazási irodákra (OTA-kra) támaszkodik? Akkor vállalkozását bérelt talajra építi, és minden foglalás után magas jutalékot fizet. A közvetlen foglalási weboldal birtokában Ön irányíthatja márkáját és a vendégekkel való kapcsolatait. Emellett így nagyobb bevételt is érhet el.

Kezdje azzal, hogy olyan tartalmakat készít, amelyek megválaszolják az ideális vendégei kérdéseit, és közvetlenül a Google-ból vonzza őket.

Célzott, helyalapú kulcsszavak: Gondolkodjon úgy, mint egy vendég, és keressen olyan kifejezéseket, mint „faház bérlés [helyszín] közelében” vagy „[város] nyaraló medencével”.

Készítsen hasznos helyi tartalmakat: Írjon informatív blogbejegyzéseket például a „10 legjobb túraútvonal a nyaralója közelében” vagy a „3 napos útvonal családok számára a városában” témákban.

Optimalizálja Google-vállalati profilját: Ez egy ingyenes és hatékony eszköz, amellyel megjelenhet a helyi keresési eredmények között.

💡 Profi tipp: A SEO-tartalmak rendszeres készítése megterhelőnek tűnhet – különösen akkor, ha egyszerre kell kulcsszavakat keresnie, bejegyzéseket vázolnia és írnia is. A ClickUp Brain a ClickUp kontextusfüggő mesterséges intelligenciájú asszisztense, amely segíthet Önnek a gyorsabb munkavégzésben. A ClickUp-ban található feladatai, dokumentumai és csevegőüzenetei alapján releváns blogvázlatokat generál, helyalapú kulcsszavakat javasol, és tartalmi ötleteket vázol fel a kiadó ingatlan weboldalához. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy a helyi piaci ismereteket közvetlen foglalásokat generáló, publikálásra kész tartalommá alakítsa

Közösségi média marketing nyaralókiadók számára

A nyaralókiadások esetében a közösségi média inkább a márkaépítésről és a láthatóság fenntartásáról szól. Itt a következetesség fontosabbá válik, mint a tökéletesség.

Válasszon ki egy vagy két olyan platformot, ahol az ideális vendégei töltik az idejüket:

Platform Legalkalmasabb Tartalmi stratégia Instagram Vizuálisan lenyűgöző ingatlanok és fiatalabb utazók Fókuszáljon olyan kiváló minőségű Reels-videókra, amelyek a szállás hangulatát és az ott-tartózkodás élményét mutatják be, ne csak a szobákat Facebook Családok, idősebb korosztályok és a helyi közösség bevonása Használja ezeket a részletes helyi útmutatók megosztására, és vegyen részt közvetlenül azokban az utazási csoportokban, ahol a családok tervezik utazásaikat Pinterest Hosszú távú utazástervezés és „álom” táblák Tekintse úgy, mint egy vizuális keresőmotort; tűzze ki ingatlanát utazási táblákra, hogy már a felfedezés korai szakaszában megragadja a vendégek figyelmét

📌 A ClickUp előnye: alakítsa át szórványos bejegyzéseit automatikusan szervezett ütemtervvé

A közösségi média sikereinek legnagyobb akadálya az inkonzisztens posztolás. Amikor a vendégváltásokkal foglalkozik, a tartalmi ütemterv általában háttérbe szorul. Ezt elkerülheti, ha a ClickUp Naptár nézetét használja dedikált közösségi média irányítóközpontként.

Használja a napi, heti vagy havi nézeteket, hogy pontosan lássa, mi jelenik meg és mikor a ClickUp naptárnézetében

Így teheti meg:

Automatikus blokkolás a tartalomkészítéshez: Hagyja, hogy Hagyja, hogy a ClickUp Naptár megvédje a koncentrált munkavégzésre szánt időt, így valóban marad ideje a Reels-videók szerkesztésére vagy a képaláírások megírására

Szinkronizálja az összes naptárát egy helyen: Vegye fel az ingatlan foglalási dátumait a marketing feladatok mellé, hogy elkerülje a már lefoglalt időpontokra vonatkozó last minute ajánlatok hirdetését

Alakítsa ötleteit feladatokká: Használja a View-t Használja a View-t a tartalmi naptár megtervezéséhez. Húzza az ötleteket közvetlenül a tervezett időpontra, és automatikusan rendelje hozzá őket a csapatához vagy saját magához

Kérhet javaslatokat a ClickUp Brain-től a naptár optimalizálásához is.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást tartalmi ötletek kidolgozásához és kontextusfüggő válaszok kereséséhez kérdéseire

Használja nyugodtan a /Slash parancsokat a Naptár feladataiban, hogy közvetlenül beágyazhassa Instagram-vázlatait vagy Pinterest-grafikáit. Így az eszközei és a menetrendje egy helyen maradnak, így soha nem kell fájlokat keresnie öt perccel a bejegyzés közzététele előtt.

E-mailes marketingkampányok nyaraló-bérbeadók számára

A korábbi vendégei a legértékesebb marketingeszközei. Ők már ismerik, kedvelik és bíznak Önben.

🔎 Tudta? A hatékony e-mail kampányok a legközvetlenebb és legköltséghatékonyabb módszerek arra, hogy visszatérjenek a vendégek, hiszen a vállalatok minden e-mail marketingre költött dollár után 10–36 dollár közötti megtérülést érnek el.

A probléma az, hogy az e-mailek gyűjtése és a kampányok küldése szinte egy újabb teljes munkaidős állásnak tűnhet. Pedig csupán néhány egyszerű, automatizált drip-kampányra van szükséged ahhoz, hogy jelentős eredményeket érj el.

A tartózkodás utáni utánkövetés: automatikus e-mail a tartózkodás után, amelyben megköszönjük a vendégeknek a látogatást, és kis kedvezményt kínálunk egy jövőbeli foglaláshoz

Szezonális akciók: Hirdesse meg, mikor nyílik meg a naptár a főszezonra, vagy kínáljon last minute ajánlatokat a csendesebb időszakokra

Évfordulós e-mailek: Egy egyszerű üzenet egy évvel a tartózkodás után erős nosztalgiát kelthet, és újrafoglaláshoz vezethet

📌 A ClickUp előnye: Tervezzen e-mail kampányokat, ütemezze a küldést, és kövesse nyomon a sikermutatókat egy helyen

Fontolja meg a ClickUp e-mail marketing sablonjának használatát kampányának irányító központjaként. Tervezzen kampányokat, szervezze meg a vendégszegmenseket, kövesse nyomon az elérést, és koordinálja a jóváhagyásokat a csapatán belül. Az e-mail munkafolyamatok egy helyen történő strukturálásával következetesen tudja eljuttatni a megfelelő üzenetet a vendégút megfelelő szakaszában.

Szerezzen ingyenes sablont Tervezze meg az e-maileket a vendég teljes utazása során, a foglalási visszaigazolásoktól és az érkezés előtti utasításoktól kezdve a tartózkodás utáni visszajelzésekig és a szezonális promóciókig, a ClickUp e-mail marketing sablonjának segítségével.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

PPC és fizetett nyaralóhirdetések

A fizetett hirdetések, vagyis a Pay-Per-Click (PPC) kiváló módszer lehet a naptár gyors feltöltésére. Ugyanakkor gyorsan pénzt is elpazarolhat, ha nem tudja, mit csinál. A leghatékonyabb, ha stratégiailag alkalmazzák, és nem kétségbeesett kísérletként az utolsó pillanatban történő foglalások megszerzésére.

A fizetett hirdetések akkor a leghatékonyabbak, ha:

Van egy közvetlen foglalási weboldala, amely máris látogatókat alakít át foglalásokká

Egy rendkívül versenyképes piacon van, ahol nehéz a természetes láthatóságot elérni

Ki kell töltenie a naptárában lévő bizonyos üres helyeket, például az átmeneti szezonban

Mielőtt egy fillért is költene hirdetésekre, győződjön meg arról, hogy hirdetése alapvető elemei, mint a fotók, a szöveg és az értékelések, már optimalizálva vannak. Forgalmat generálni egy olyan hirdetéshez, amely nem eredményez konverziót, olyan, mintha vizet öntene egy lyukas vödörbe.

Hogyan javíthatja a vendégélményt a jobb marketingeredmények érdekében

A legjobb marketingstratégia az elégedett vendég. A kivételes élmény az, ami az egyszeri látogatót visszatérő vendéggé és az ingatlanod lelkes támogatójává teszi. Azonban nehéz folyamatosan kiváló élményt nyújtani, ha üzenetekkel, takarítási ütemtervekkel és bejelentkezési utasításokkal kell foglalkoznod.

Rendszerezze az ügyfelekkel való kommunikációt, hogy minden vendég érezze, hogy törődnek vele.

A tartózkodás előtt: Küldjön egy barátságos foglalási visszaigazolást, majd néhány nappal az érkezés előtt egyértelmű bejelentkezési utasításokat

A tartózkodás alatt: Egy egyszerű „remélem, jól érzi magát” üzenet sokat jelenthet, emellett reagáljon minden kérdésre vagy problémára

A tartózkodás után: Köszönje meg nekik, hogy nálunk szálltak meg, és udvariasan kérjen tőlük értékelést

Hogyan lehet nyomon követni és mérni a nyaraló-bérbeadási marketing teljesítményét?

A ClickUp irányítópultjai a teljesítmény mérésére szolgáló marketing-irányítóközpontként működnek. Ahelyett, hogy az audit eredményeit statikus dokumentumokban tárolná, létrehozhat egy élő nyomkövetőt, amely egy pillanat alatt áttekinthetővé teszi teljes marketingtevékenységét.

Becsülje meg a lehetséges elvándorlók arányát, és készüljön fel előre a ClickUp Dashboards segítségével

Építse fel nyaraló-bérbeadási irányítóközpontját

Használjon egy személyre szabott irányítópultot azoknak a mutatóknak a nyomon követéséhez, amelyek ténylegesen befolyásolják az árazási és marketing döntéseit:

Figyelje az ingatlanok állapotát: Használjon állapotalapú kártyákat, hogy nyomon követhesse, mely platformok teljesen optimalizáltak, és melyeken még frissíteni kell a fotókat vagy a felszereltség leírását

Teljesítménymutatók vizualizálása: Adjon hozzá Adjon hozzá számítási kártyákat , hogy automatikusan megjelenjen az átlagos vendégértékelés vagy a különböző csatornákon történő összes foglalás száma

Kövesse nyomon a vélemények megjelenésének sebességét: Készítsen Készítsen oszlopdiagram-kártyákat , hogy lássa, milyen gyorsan jelennek meg az új társadalmi bizonyítékok a profiljain, így biztosítva, hogy versenyképes maradjon a keresési ranglistákon

A vendégtrendek azonosítása: Vezessen be Vezessen be CRM-jelentéseket , hogy meglássa, mely visszatérő vendégszegmensek esetében indokolt újrafoglalási kampányt indítani, így manuális megkeresés nélkül is növelheti a vendégmegtartást

Ábrázolja csatornáinak összetételét: Adjon hozzá Adjon hozzá kördiagram-kártyákat , hogy lássa, a foglalások hány százaléka származik az egyes platformokról, így könnyebben azonosíthatja, mely források biztosítják a legjobb megtérülést

Azonnali betekintést nyerhet a ClickUp Brain segítségével

Miután az adatok felkerültek a műszerfalra, többé nem kell órákat töltenie a grafikonok kézi összehasonlításával. A ClickUp Brain a műszerfalakkal együttműködve kontextusfüggő intelligenciát biztosít, így egyszerű, érthető nyelven kaphat válaszokat.

Mivel a Brain teljes hozzáféréssel rendelkezik a munkaterületének adataihoz, olyan kérdéseket tehet fel, mint például: „Melyik marketingcsatorna konverziós aránya volt a legmagasabb a múlt hónapban?”

Szerezzen kontextusfüggő betekintést nyaraló-bérbeadó vállalkozásába a ClickUp Brain intelligens mesterséges intelligenciájának segítségével

A rendszer átkutatja a Dashboard mutatóit és a feladatadatokat, hogy közvetlen választ adjon Önnek, gyakorlatilag automatizált elemzőként működve. Ezzel nem kell többé táblázatokat böngésznie, hanem adat alapú döntéseket hozhat a bevételei növelése érdekében.

Thomas Clifford, a TravelLocal termékmenedzsere elárulja, hogyan egyszerűsíti a ClickUp a vállalkozásukat:

Minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisunkhoz a ClickUp-ot használjuk. Ezenkívül az OKR-keretrendszerünk nyomon követésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, az üdülési kérelem űrlapokat és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékben tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

A hatékony nyaraló-marketing legnagyobb akadálya a működési káosz. Az egymástól független irányítópultok és menedzsmentplatformok közötti váltogatás SaaS-szétszóródást eredményez, ami végül káros hatással van a termelékenységre és az információkezelésre.

Egy olyan konvergens AI-munkaterületen való munka, mint a ClickUp, leegyszerűsíti munkája ezen részét. Az egész marketingtevékenységét egyetlen platformról kezelheti, és hetente közel 4 órát spórolhat meg.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és egyesítse összes marketingfeladatát, tartalmát és nyomon követését egy munkaterületen.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A rövid távú bérbeadás marketingjét és a nyaraló bérbeadás marketingjét gyakran szinonimaként használják, de a rövid távú bérbeadás egy tágabb kategória, amely magában foglalja az üzleti utazók számára kínált városi apartmanokat is. A nyaraló bérbeadás viszont általában olyan ingatlanokra utal, amelyek szabadidős célúak és népszerű úti célokon találhatók.

Készítsen egy nyaraló-marketing tervet a semmiből, azáltal, hogy áttekinti jelenlegi hirdetéseit és mutatóit. Ezután határozza meg az ideális vendégét, optimalizálja hirdetéseit az adott közönség számára, és válasszon ki két-három marketingcsatornát, amelyekre összpontosítani szeretne. Végül hozzon létre egy rendszert az eredmények nyomon követésére.

A legtöbb tulajdonos számára a legjobb, ha a nyaraló-SEO alapjaival kezdi, amelyek hosszú távú értéket nyújtanak. Ezután stratégiailag felhasználhatják a fizetett hirdetéseket, hogy kitöltsék a naptárban lévő konkrét üres helyeket, vagy népszerűsítsenek egy új ingatlant.

A szakemberek általában egy eszközcsomagot használnak, amely magában foglalja az ingatlankezelő rendszert (PMS), a csatornakezelőt, a dinamikus árképzési szoftvert és egy olyan projektmenedzsment platformot, mint a ClickUp, hogy összehangolják az összes marketingtevékenységüket.