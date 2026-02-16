10 ingyenes kliens terápiás üléskövető sablon

A legtöbb terapeuta több időt tölt a kezelések dokumentálásával, mint szeretne.

A Nuance Communications megállapította, hogy az orvosok átlagosan hetente körülbelül 13,5 órát töltenek dokumentáció készítésével.

Ez akkor történik, amikor a nyomonkövetési rendszer nem segít, hanem hátráltatja Önt. De nem mindig kell így lennie.

A kliens terápiás ülés nyomon követő sablon előre elkészített struktúrát biztosít az ülés részleteinek rögzítéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a nyomon követések kezeléséhez. Ezekkel a sablonokkal nem kell minden alkalommal újra kitalálnia a munkafolyamatot. És függetlenül attól, hogy önállóan vagy csoportban dolgozik, mindegyik sablon használható.

Mi az ügyfélterápiás üléskövető sablon?

A kliens terápiás ülés nyomon követő sablon egy strukturált dokumentum vagy digitális eszköz, amely segít a terapeutáknak az ülés dátumainak, a kliens problémáinak, az alkalmazott beavatkozásoknak és a haladás megfigyeléseinek rögzítésében.

Ez biztosítja, hogy minden fontos részletet következetesen rögzítsen, ülésről ülésre. A legtöbb ilyen sablonban mezők állnak rendelkezésre a rögzítéshez.

Ügyféladatok

A kezelés dátuma és időpontja

Problémák bemutatása

Alkalmazott beavatkozások

Ügyfélválaszok és

Bármilyen házi feladat vagy utánkövetési ütemezés

Ezeket a sablonokat engedéllyel rendelkező terapeuták, tanácsadók, szociális munkások és pszichológusok használják a dokumentáció áttekinthető és rendezett vezetése érdekében.

🤝 Barátságos emlékeztető: Egy egyszerű ülésnapló csak a dátumokat és az alapvető jegyzeteket követi nyomon, de egy átfogó követő segít nyomon követni a kezelési célok felé tett előrelépéseket és mérni a kliens eredményeit az idő múlásával. Kiválaszthatja a konkrét dokumentációs formátumokat is, például SOAP (szubjektív, objektív, értékelés, terv), DAP (adatok, értékelés, terv) vagy BIRP (viselkedés, beavatkozás, válasz, terv), így azok alkalmazkodnak a praxisának követelményeihez.

A legjobb kliens terápiás üléskövető sablonok áttekintése

Mit kell keresni egy kliens terápiás ülés nyomon követő sablonban?

A rossz sablon kiválasztása több munkát jelenthet, nem kevesebbet. Ezért fontos olyan eszközt keresni, amely illeszkedik a meglévő klinikai munkafolyamatához, ahelyett, hogy egy újat kényszerítene Önre. Mielőtt elkötelezi magát, győződjön meg arról, hogy a sablon megfelel ezeknek a kulcsfontosságú kritériumoknak.

Ebben az összeállításban olyan sablonokat mutatunk be, amelyek különböző módon kielégítik ezeket az igényeket.

10 ingyenes kliens terápiás üléskövető sablon

Bemutatunk néhány sablont, amelyek célja, hogy segítsék a terapeutákat a kezelések dokumentálásának szervezésében, a kliensek előrehaladásának nyomon követésében és az adminisztratív feladatok csökkentésében. Az első hét sablon a ClickUp-ban készült. Ez a világ első konvergált AI munkaterülete, ahol jegyzeteket készíthet, nyomon követéseket kezelhet és a kliensek adatait egy helyen tárolhatja. A többi sablon külső lehetőség, amelyet a gyakorlat igényeinek megfelelően fedezhet fel.

1. Betegkezelési sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp betegkezelési sablont a betegek kezelési állapotának, gyógyszereinek, kijelölt terapeutáinak, biztosításának és egyebek nyomon követéséhez.

Úgy érzi, hogy a teljes ügyállomány kezelése túl sok feladat egyszerre történő végrehajtását jelenti? Ha az ügyféladatok naptárakban, jegyzetelő alkalmazásokban és különálló fájlokban vannak szétszórva, akkor időt pazarol az információk keresésével.

Mi több? A zűrzavarban a fontos részletek könnyen elsikkadhatnak. A ClickUp™ átfogó betegkezelési sablonja ezt a problémát oldja meg azzal, hogy egy központi helyet hoz létre az összes beteginformáció, időpont és kezelési előzmény számára egy munkaterületen.

Ideális azoknak a terapeutáknak, akiknek gyorsan hozzá kell férniük a kliens teljes útjához anélkül, hogy több tucat eszköz között kellene váltaniuk.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen ülésösszefoglaló vázlatokat a jegyzetekből, vagy kapjon automatikus javaslatokat a követendő intézkedésekre a ClickUp Brain segítségével, a kontextust felismerő AI asszisztensével.

2. Beteglista sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp beteglistasablon időt takarít meg Önnek azzal, hogy a betegek adatait egy helyen szervezi.

Nem tud dönteni egy egyszerű táblázat és egy teljes körű ügyfélkezelő rendszer között?

A választás rendkívül frusztráló lehet, különösen egyéni vállalkozóként. Egy egyszerű táblázat túl nehézkesnek és összefüggéstelennek tűnhet. Egy komplex rendszer viszont túlzott lehet, olyan funkciókkal, amelyeket talán soha nem fog használni. A ClickUp™ beteglistás sablonja egy jó középútat kínál.

Használja egyszerű, áttekinthető ügyfélnyilvántartás készítéséhez, amelyben a legfontosabb adatok egy pillanat alatt elérhetők. Ez egy tökéletes kiindulási pont, amely a praxisával együtt növekedhet. Később részletesebb nyomon követést is hozzáadhat anélkül, hogy a rendszert teljesen át kellene alakítania.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a gyorsszűrő opciókat, hogy ügyfelei listáját állapot szerint rendezze, például aktív, felfüggesztett vagy elbocsátott, így azokra koncentrálhat, akik figyelmet igényelnek.

Kövesse nyomon az egyes ügyfelek üléseinek típusát, legyen az egyéni, pár-, család- vagy csoportterápia, a ClickUp egyéni mezők segítségével.

Hozzon létre emlékeztetőket, ha egy ügyfél egy meghatározott időtartamon belül nem jelentkezett, és szüntesse meg a kézi naptár-ellenőrzéseket a ClickUp Automations segítségével.

3. Esettanulmány-sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Rögzítse az eset részleteit, előzményeit és összefoglalóját strukturált, koherens formátumban a ClickUp esetjelentés-sablon segítségével.

Az esetjelentések összeállítása a beutaló orvosok, iskolák vagy jogi személyek számára gyakran unalmas másolási és beillesztési folyamatot jelent a szétszórt ülésjegyzetekből. Ez a kézi munka nemcsak időigényes, hanem hibalehetőséget is rejt magában, ami a dokumentáció hiányosságát vagy pontatlanságát eredményezheti. A ClickUp™ esetjelentés-sablonja egyszerűsíti az egész folyamatot azáltal, hogy jegyzeteket és jelentéseket egyetlen, összefüggő rendszerbe integrálja.

Azok számára készült, akik strukturált, professzionális dokumentációt kell készíteniük külső felek számára.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Írjon részletes beszámolókat közvetlenül a munkaterületén, és tartsa őket kapcsolatban a kliens üléselőzményeivel a ClickUp Docs segítségével.

Készítsen külön szakaszokat a felvételi értékeléshez, a kezelésenkénti előrehaladási jegyzetekhez és a végső eredmények összefoglalásához azáltal, hogy jelentéseit beágyazott oldalak segítségével szervezi.

Kérjen visszajelzést felettesétől, vagy konzultáljon kollégáival közvetlenül a dokumentumon a kommentárszálak és @említések együttműködési funkciók segítségével.

Készítsen előzetes esetösszefoglalót úgy, hogy a korábbi terápiás jegyzetekből kiválasztja a legfontosabb részleteket, és azokat egy koherens jelentésbe foglalja a ClickUp Brain segítségével.

4. Ügyfélsiker-sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon terápiás ügyfelei gyógyulási folyamatának minden szakaszát a ClickUp Client Success Template segítségével.

Ha az egyéni ülésjegyzetekre koncentrál, nehéz lehet átlátni a kliens időbeli előrehaladásának teljes képét. Ez megnehezíti a hosszú távú minták felismerését, a kezelési tervek hatékony kiigazítását vagy a terápiás előrehaladás bemutatását a kliensnek. A ClickUp™ célorientált kliens sikersablonja a hangsúlyt az egyes ülésekről az egész kezelési folyamatra helyezi át.

Bár eredetileg CRM-ekhez készült, könnyen alkalmazhatja a kezelések előrehaladásának nyomon követésére is, ha az alapértelmezett egyéni állapotokat saját igényei szerint módosítja.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

A ClickUp Milestones segítségével figyelemmel kísérheti az egyes kezelési célok, például a „szorongásos tünetek csökkentése” vagy a „megküzdési stratégiák kidolgozása” felé tett előrelépéseket.

Nézze meg, hogyan haladnak a kliensek céljaik felé a haladásjelzők segítségével, amelyek az ülések során frissülnek.

A ClickUp egyéni mezők segítségével eredményméréseket is felvehet, például az ügyfelek saját értékeléseit vagy szabványosított értékelési pontszámokat.

A ClickUp Dashboards segítségével automatikusan készíthet diagramokat és grafikonokat, hogy kézzelfoghatóvá tegye az ügyfelek előrehaladásának tendenciáit, anélkül, hogy manuálisan kellene jelentéseket készítenie.

🎥 Bónusz: Ha meg szeretné tudni, hogyan hozhat létre egy egyedi ügyfél-dashboardot, amely vizualizálja a terápiás adatait és nyomon követi a legfontosabb mutatókat az egész praxisában, nézze meg (és alkalmazza) ezt a lépésről lépésre bemutató útmutatót.

5. Jogi ügyfélkezelési sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa az ügyfelekkel és jogi ügyekkel kapcsolatos információkat, és hatékonyan kommunikálja azokat a ClickUp jogi ügyfélkezelési sablon segítségével.

A ClickUp™ jogi ügyfélkezelési sablonja igazi áldás azoknak az ügyeknek, amelyek nagy terhet rónak a megfelelésre és a dokumentáció ra. Igen, itt a törvényszéki ügyekről, a bíróság által kijelölt ügyfelekről és így tovább beszélünk.

Ez az az eszköz, amelyre szüksége van, ha egyetlen elmulasztott határidő vagy rosszul dokumentált interakció súlyos jogi és szakmai következményekkel járhat. Bízhat benne, hogy gondos nyilvántartást biztosít ezekben a kockázatos helyzetekben.

Bár jogi szakemberek számára készült, szerkezete tökéletesen megfelel azoknak a terapeutáknak, akik részletes, megalapozott dokumentációra van szükségük.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse minden ügyfélkapcsolatot részletes tevékenységi naplóval , amely automatikus időbélyegekkel rendelkezik a megfelelőség és az ellenőrzés céljából.

Tartsa a beleegyezési nyilatkozatokat, bírósági végzéseket és az összes kapcsolódó levelezést közvetlenül a kliens aktájához csatolva.

Kövesse nyomon a fontos határidőket, például a bírósági tárgyalások időpontjait vagy a jelentések benyújtásának határidejét a ClickUp integrált feladatkezelő funkciójával

Adjon ellenőrzött, csak megtekintésre jogosult hozzáférést bizonyos rekordokhoz, amikor ügyvédek, felügyelők vagy más felek láthatóságra szorulnak, a ClickUp testreszabható jogosultságainak segítségével.

6. Öngondoskodási terv sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése Ösztönözze ügyfeleit, hogy fektessenek be mentális egészségükbe, és adjon nekik útmutatót az önellátás fontosságának hangsúlyozásához a ClickUp önellátási terv sablonjával.

Itt van egy szinte minden terapeuta számára jól ismert helyzet: házi feladatot ad a klienseknek a kezelések között – naplóírás, földelő gyakorlatok, hangulatkövetés vagy expozíciós feladatok –, hogy a kliensek a terápiás szoba falain kívül is haladást érjenek el. De a következő kezelésig a feladat vagy nem készül el, vagy teljesen elfelejtődik.

Az eredmény? Az értékes ülésidő egy részét a feladatok újbóli elmagyarázásával tölti, ahelyett, hogy azok továbbfejlesztésén dolgozna. A ClickUp™ önellátási terv sablonja megoldja ezt a problémát azzal, hogy Önnek és ügyfeleinek közös digitális teret biztosít az ülések közötti munkához.

Ez segít kiterjeszteni a terápiás folyamatot az ügyfelek mindennapi életébe, így azok elkötelezettek és felelősségteljesek maradnak.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Adjon ügyfeleinek megtekintési vagy szerkesztési hozzáférést, hogy frissíthessék saját előrehaladásukat (ha ez megfelelő az Ön praxisában), megosztva velük a tervet.

Bontsa le az önápolási rutinokat apró, megvalósítható feladatokra, amelyeket a kliensek minden nap kipipálhatnak a ClickUp Checklists segítségével.

Segítsen ügyfeleinek a ClickUp ismétlődő feladatok és a ClickUp emlékeztetők segítségével következetesen gyakorolni az új problémamegoldó készségeket és egészséges szokásokat kialakítani.

Az ügyfelek a ClickUp mobilalkalmazás segítségével bárhonnan hozzáférhetnek és frissíthetik tervüket, így könnyen nyomon követhetik az előrehaladást.

👀 Tudta? A terapeuta jóléte hatással van a kliensek eredményeire: egy 2024-es kohort tanulmányban a kiégéses terapeuták által kezelt betegeknél kevésbé volt valószínű a PTSD tünetek klinikailag jelentős javulása, mint azoknál, akiknek terapeutái nem voltak kiégettek. Gondoskodjon arról, hogy saját igényeit is kielégítse, miközben ügyfeleit támogatja az övékben!

7. Menedzser napló sablon a ClickUp™-tól

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Manager Log Template segítségével pontos nyilvántartást vezethet a felügyelt terapeuták munkájáról és eredményeiről.

Ez a sablon klinikai felügyelőknek vagy praxismenedzsereknek szól, akik több terapeutát felügyelnek.

Ha a felügyeleti információk különböző e-mailekben, táblázatokban és beszélgetésekben vannak elszórva, akkor a láthatóság romlik. Nehéz összehasonlítani az ügyek számát, könnyen el lehet téveszteni a felügyeleti jegyzeteket, és könnyen el lehet téveszteni a kritikus dátumokat, például az engedélyek megújítását.

Ez a ClickUp™ által készített menedzser napló sablon egy szervezett rendszerbe összpontosítja az összes felügyeleti és adminisztratív feladatot. Egy helyen nyomon követheti a terapeuták eseteit, naplózhatja a felügyeleti üléseket, dokumentálhatja a visszajelzéseket és a teendőket, valamint figyelemmel kísérheti a megfelelés mérföldköveit. Nem kell frissítéseket keresnie, vagy több eszközből összeraknia a kontextust.

Röviden összefoglalva: ez segít fenntartani az ellátás minőségét és a szabályok betartását anélkül, hogy mikromanagementet kellene alkalmaznia a csapatával szemben.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Dokumentálja a megbeszéléseket és a teendőket úgy, hogy naplóbejegyzéseket hoz létre minden egyes klinikusokkal folytatott szupervíziós ülésről.

Ne hagyja ki soha a licenc követelményeket, a továbbképzési krediteket vagy a hitelesítő okmányok megújítási határidőit az egész csapat számára.

Szerezzen áttekinthető képet az ügyek eloszlásáról, hogy biztosíthassa a munka egyenletes elosztását a praxisban.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a praxis egészére vonatkozó mutatókat, például az aktív ügyfelek teljes számát, a heti átlagos ülésszámot vagy az új ügyfelek számát.

8. Terápiás ülés ütemezési sablon a Template.net webhelyről

Ez a terápiás ülés ütemezése sablon egy egyszerű, de hatékony eszköz a találkozók szervezéséhez és a hét áttekinthető strukturálásához. Bemutatja a hét napjait, az időintervallumokat, a kliensek nevét, a terápia típusát és az ülés céljait, így a részletek felidézésével való bajlódás helyett célzottan tervezheti meg az üléseket.

🌟 Miért fog tetszeni ez a sablon:

Vizualizálja ügyfélterhelését és kerülje az átfedéseket!

Hagyjon helyet a szünetekre és az ügyfelek közötti felkészülési időre.

Könnyen alkalmazkodik a munkafolyamatához, függetlenül attól, hogy egyéni terápiát, csoportmunkát vagy vegyes formátumokat alkalmaz.

Csökkentse a napi logisztikai feladatokkal kapcsolatos stresszt, és több időt szánjon a klinikai munkára.

9. Nyomtatható SOAP jegyzet sablon terápiás üléshez a Goodocs-tól

via Goodocs

Sok klinikus képzett a SOAP dokumentációs formátum használatában, és a TheGoodocs SOAP jegyzet sablonját részesíti előnyben a terápiás üléseken, mivel ez kifejezetten erre a formátumra lett kialakítva. A SOAP jegyzet sablon a beteg adatait négy különálló szakaszba rendezi:

Szubjektív: Amit a kliens érzéseiről, tüneteiről és tapasztalatairól jelent.

Cél: A terapeuta tényleges megfigyelései, például a kliens érzelmei, megjelenése vagy viselkedése.

Értékelés: A terapeuta klinikai értelmezése a szubjektív és objektív információkról.

Terv: A kezelési terv következő lépései, beleértve a beavatkozásokat és a házi feladatokat.

Ez a Goodocs sablon ingyenesen elérhető mind a Google Docs, mind a Microsoft Word programban, így könnyedén testreszabhatja és kinyomtathatja a kezelési jegyzeteket. Minden szakaszhoz kész helyőrzők állnak rendelkezésre, így a jegyzetek újbóli megírása helyett a jelentőségteljes előrehaladás rögzítésére koncentrálhat.

🎥 Bónusz: Szeretne megtanulni, hogyan írjon jobb SOAP-jegyzeteket? Nézze meg rövid bemutató videónkat, amelyben a legjobb tippjeinket osztjuk meg Önnel:

10. Időkövetési sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Ha óradíj alapján számláz, vagy nyomon kell követnie a nem számlázható munkákra, például dokumentációra és felügyeletre fordított időt, akkor a Vertex42 időkövető sablonja segíthet. Használja az ügyfél-ülésekre, esettanulmányokra, telefonos konzultációkra és egyéb adminisztratív feladatokra fordított idő nyomon követésére. Ez egyszerűsíti a magánpraxis pontos számlázását és a biztosítási dokumentációs követelmények teljesítését.

💡 Profi tipp: Bár önálló időkövetési sablonok is rendelkezésre állnak táblázatok vagy dedikált alkalmazások formájában, ez egy másik terület, ahol egy integrált eszköz csökkentheti a súrlódást. A ClickUp Time Tracking natív funkciójával minden ClickUp feladatban közvetlenül az ügyfél rekordjába rögzítheti a munkamenet időtartamát, külön eszköz használata nélkül.

Szerkezet, amely teret ad a jobb ellátásnak

A megfelelő terápiás üléskövető nem csupán egyszerűsíti a dokumentációt. Meghatározza, hogyan jelenik meg az idő és a figyelem a gyakorlatában.

A blogbejegyzésben felsorolt kliens terápiás üléskövető sablonok megvédik a klienssel töltött időt. Csökkentik a kognitív terhelést és javítják a következetességet az ülések között. Az eredmény egyértelműbb folytonosság mind a klinikusok, mind a kliensek számára.

És hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet?

Ne feledje, hogy a jó dokumentációs rendszerek nem adminisztratív munkának tűnnek. Hátterbe szorulnak, és lehetővé teszik, hogy a terápia a legfontosabb dolgokra összpontosítson. És a legjobbak? Nos, lehetővé teszik, hogy jegyzetei, ütemtervei, házi feladatai és a haladás nyomon követése egy támogató rendszerben legyenek. Pontosan úgy, ahogy a ClickUp teszi.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A terápiás jegyzetek sablonja (gyakran pszichoterápiás jegyzeteknek is nevezik) a klinikus személyes megfigyeléseinek és benyomásainak rögzítésére szolgál – ezeket a hivatalos nyilvántartástól elkülönítve tárolják, és a HIPAA szerint különleges adatvédelmi védelem alatt állnak. A haladási jegyzetek sablonja a hivatalos kliensaktának része, amely dokumentálja a kezelés részleteit, a kliens reakcióit és a terveket, amelyeket meg lehet osztani a biztosítókkal, felügyelőkkel vagy más, az ellátásban részt vevő klinikusokkal.

A legtöbb digitális sablon lehetővé teszi az átnevezést vagy egyéni mezők hozzáadását, hogy azok megfeleljenek az Ön által preferált formátumnak. Létrehozhat szakaszokat az egyes komponensekhez (pl. szubjektív, objektív, értékelés, SOAP-terv), és eltávolíthatja azokat a mezőket, amelyek nem alkalmazhatók az Ön dokumentációs stílusához.

A ClickUp vállalati szintű biztonsági funkciókat kínál, és üzleti társulási megállapodásokat (BAA) köthet olyan szervezetekkel, amelyeknek HIPAA-megfelelést kell biztosítaniuk. Mindig konzultáljon a saját megfelelőségi tisztviselőjével, és tekintse át a ClickUp biztonsági dokumentációját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az megfelel a praxisának sajátos követelményeinek.

A digitális nyomkövetők kereshető nyilvántartásokat, automatikus biztonsági mentéseket és könnyebb együttműködést biztosítanak a felettesekkel. Lehetővé teszik továbbá, hogy a kezelési jegyzeteket közvetlenül összekapcsolja az ütemezéssel és a követési feladatokkal, csökkentve ezzel a papír vagy egymástól független táblázatok használatával járó szétszórt dokumentációt.