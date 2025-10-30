Egyéni vállalkozások példái: kisvállalkozási ötletek, amelyeket még ma elindíthat

Arról álmodozik, hogy saját főnöke legyen? Az egyéni vállalkozás a legegyszerűbb módja ennek megvalósítására. Minimális felállítással és teljes ellenőrzéssel még ma elindíthat egy kisvállalkozást – legyen az szabadúszó tevékenység, helyi üzlet vezetése vagy online szolgáltatás felépítése.

Ebben a cikkben inspiráló egyéni vállalkozások példáit mutatjuk be, amelyeket kis befektetéssel indíthat el, és megmutatjuk, hogyan segíthet egy konvergens AI munkaterület (hello, ClickUp!) az első naptól kezdve az egész vállalkozás irányításában.

Mi az egyéni vállalkozás?

Az egyéni vállalkozás egy egyszerű üzleti forma, amely nem igényel hivatalos bejegyzést. Egyéni tulajdonosként Ön intéz mindent, a napi működéstől az üzleti növekedésig, és a bevételeket közvetlenül a személyi adóbevallásában kell feltüntetnie.

Egyszerűen fogalmazva, az egyéni vállalkozás azt jelenti, hogy Ön és a vállalkozás egy és ugyanaz – nincs jogi elkülönítés. Ön a tulajdonos, Ön vezeti, és Ön tartja meg a nyereséget. De Ön személyesen is felelős minden veszteségért, adósságért vagy jogi kérdésért.

Ha készen áll a hivatalos bővítésre, célszerű egyértelmű szolgáltatási szerződéseket kötni ügyfeleivel vagy partnereivel. Az értékesített termékektől függően további papírmunkára is szükség lehet, például kereskedelmi számlákra vagy iparág-specifikus engedélyekre és engedélyekre, hogy megfeleljen a szabályoknak.

👀 Tudta? Az Internal Revenue Service automatikusan egyéni vállalkozónak tekinti Önt, ha Ön az egyetlen tulajdonos és a hivatalos nevén (nem pedig üzleti néven) működik.

Az egyéni vállalkozás létrehozása egyszerű, de megvannak a maga előnyei és kihívásai.

Először nézzük meg az előnyöket.

✅ Gyors adóbevallás

A legtöbb országban az egyéni vállalkozók adózási szempontból egyszerű üzleti struktúrával rendelkeznek. Az Egyesült Államokban egyéni vállalkozóként a 1040-es nyomtatványt kell benyújtania személyi adóbevallásához, és a C mellékletet is csatolnia kell, hogy bejelentsen üzleti nyereségét és veszteségét.

Az alkalmazottaktól eltérően az egyéni vállalkozóként működő kisvállalkozások tulajdonosai általában nem fizetnek adót a jövedelmük után, ezért közvetlenül ők felelősek az adók megfizetéséért.

Ezen felül valószínűleg önfoglalkoztatói adót is fizetnie kell – amely fedezi a társadalombiztosítást és a Medicare-t –, valamint szövetségi és állami jövedelemadót az üzleti jövedelmére.

Előfordulhat, hogy az egyes államok szabályai eltérnek egymástól, ezért győződjön meg arról, hogy ismeri az összes alkalmazandó adószabályt, hogy betarthassa azokat.

✅ Kevesebb kormányzati szabályozás

Ha hobbiból vállalkozást indít, akkor is be kell tartania a helyi és kormányzati szabályokat. A jó hír az, hogy az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályozási terhek könnyebbek, mint más üzleti struktúrák esetében.

📌 Például sok államban, például Kaliforniában, helyi üzleti engedélyre van szükség, de nem feltétlenül kell bonyolult alapító okiratokat benyújtani, mint például korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság esetében.

✅ Egyszerűsített pénzkezelés

Az egyéni vállalkozók számára a pénzügyek kezelése viszonylag egyszerű lehet. Mivel lényegében magának fizet, nincs szükség bonyolult bérszámfejtési rendszerekre. Azonban a dolgok rendezettségének megőrzése érdekében fontolóra veheti egy külön üzleti bankszámla megnyitását a pénzügyek egyszerűsítése érdekében.

Bár az egyéni vállalkozásnak számos előnye van, kihívásokkal is jár. Nézzünk meg néhányat közülük.

❌ Korlátlan felelősség

Az egyéni vállalkozás egyik legnagyobb hátránya a korlátlan személyes felelősség. Ha egy vállalkozás peres eljárásba keveredik vagy adósságokat halmoz fel, a tulajdonos személyes vagyona, például otthona vagy megtakarításai veszélybe kerülhetnek.

Az egyéni vállalkozás nem nyújt személyes felelősségbiztosítást, ellentétben az LLC-kkel vagy a társaságokkal, amelyek tulajdonosaiktól elkülönült jogi személyiséget biztosítanak.

❌ Korlátozott növekedési potenciál

Az egyéni vállalkozók gyakran küzdenek azzal, hogy befektetőket vonzzanak vagy jelentős finanszírozást biztosítsanak. A vállalkozás bővítése kihívást jelenthet, ha nincs lehetőség részvények kibocsátására vagy több befektető bevonására.

Ha elér egy bizonyos szintet, a növekedéshez szükség lehet az üzleti tevékenység átalakítására egy összetettebb szervezetgé, például LLC-vé vagy társasággá, hogy nagyobb pénzügyi forrásokhoz jusson.

❌ Pénzügyi ellenőrzés hiánya

A vállalkozás pénzügyi helyzetének nyomon követése formális számviteli folyamatok nélkül nehezebb lehet.

Lehet, hogy kevésbé érzi, hogy ellenőrzése alatt tartja pénzügyeit, ami problémákhoz vezethet a költségvetés, az adóbevallás és a hosszú távú tervezés terén. Ráadásul nem adhat el részvényeket pénzszerzés céljából, ami korlátozza a jelentős befektetések vonzásának lehetőségeit.

🎉 Érdekesség: Kevin Plank az Under Armour céget egyéni vállalkozásként alapította nagymamája pincéjében Washington DC-ben, és a csomagtartójából árult nedvességelvezető pólókat. A helyi sporteseményeken részt vevő sportolókkal kezdve a cég globális sportruházati óriássá nőtte ki magát. A pincében való ötletelésből milliárdokká – ez bizonyítja, hogy a kitartás és egy remek ötlet nagy sikert hozhat!

Egyéni vállalkozások példái különböző iparágakban

Az egyéni vállalkozások nem korlátozódnak egyféle munkára – számos iparágban megtalálhatók. A kreatív szolgáltatásoktól és a kiskereskedelemtől a tanácsadásig és a technológiáig számtalan módja van annak, hogy egy egyszerű ötletből virágzó vállalkozás szülessen. Nézzünk meg néhány valós példát az egyéni vállalkozásokra különböző iparágakban, hogy inspirálódjon.

🧑‍💻 Szabadúszók és tanácsadók

A szabadúszók gyakran kisebb léptékben működnek, de nagyfokú ellenőrzést és rugalmasságot élveznek.

Íme néhány fontosabb szabadúszói terület részletesebb bemutatása:

Szabadúszó írók

A szabadúszó írói tevékenység a magánvállalkozások egyik legjellemzőbb formája. Az írók általában közvetlenül az ügyfeleknek kínálják szolgáltatásaikat, gyakran olyan szűkebb területeken, mint üzleti tartalomkészítés, szövegírás, blogírás, híradások készítése vagy műszaki írás. Szabadúszóként az író teljes ellenőrzést gyakorolhat arra, hogy milyen projekteket vállal, mennyit számol fel, és hogyan szervezi meg munkanapját.

Sok szabadúszó író azonban nehezen talál állandó munkát, ha nincs beépített ügyfélkörük vagy vállalati infrastruktúrájuk. Gyakran időt töltenek önmaguk marketingjével, hálózatépítéssel és ügyfélkapcsolatok kezelésével. A kihívások ellenére a szabadúszó írói munka alacsony belépési küszöböt jelent azok számára, akik jártasak az írásban, ezért sokan választják ezt a tevékenységet.

💡 Profi tipp: A szabadúszó írók a ClickUp segítségével egyetlen irányítópultról készíthetnek tartalomnaptárat, nyomon követhetik az ügyfelek briefjeit és automatizálhatják a nyomon követési emlékeztetőket.

Grafikusok

A grafikusok is sikeresen működnek egyéni vállalkozói modellben. Akár logókat, brosúrákat, videókat (ha rendelkeznek animációs és videószerkesztési ismeretekkel) vagy teljes márkaépítési csomagokat készítenek, képességeiket közvetlenül vállalkozásoknak és magánszemélyeknek kínálják. Gyakran inkább a független munkavégzést választják a vállalati struktúrában való munkavégzés helyett, ami nagyobb rugalmasságot és kreatív szabadságot biztosít számukra.

Egyéni vállalkozóként a grafikus minden üzleti tevékenységet ellát, az ügyfelekkel való együttműködéstől az üzleti pénzügyek kezeléséig. Emellett élvezik a saját vállalkozás működtetésének adóelőnyeit is, beleértve a szoftverek, marketing és berendezések költségeinek levonását.

Edzők

A coaching nagyon kielégítő módja lehet az egyéni vállalkozás működtetésének. A coachok specializálódhatnak életvezetési tanácsadásra, karrier-tanácsadásra vagy személyes fejlődésre, és magán- vagy csoportos foglalkozásokat kínálhatnak. A magántanárokhoz hasonlóan a coachok általában maguk határozzák meg díjaikat, és egyénileg foglalkoznak ügyfeleikkel, személyre szabott figyelmet kínálva.

Az egyéni vállalkozóként végzett coaching elsődleges előnye, hogy rugalmas időbeosztás mellett taníthat és segíthet másoknak. A coachok alacsony általános költségekkel is számolhatnak, mivel ideiglenesen otthonról dolgozhatnak vagy helyiséget bérelhetnek.

🛍️ Kiskereskedelem és e-kereskedelem

A kiskereskedelem és az e-kereskedelem az egyéni vállalkozók számára a legnépszerűbb utak közé tartoznak. A helyi butik megnyitásától az online áruház üzemeltetéséig ezek a vállalkozások lehetővé teszik, hogy kicsiben kezdje, tesztelje a piacot, és a saját tempójában bővüljön – mindezt teljes ellenőrzés mellett.

📌 John Pemberton gyártotta a Coca-Cola szirupját, és először egy gyógyszertárban árulta öt centért pohárként, szódás italként.

Kis online boltok

Ha valaha vásárolt már valami egyedi terméket egy online piactéren, akkor valószínűleg egy egyéni vállalkozót támogatott. Az online boltok rendkívül könnyen elérhetők, különösen olyan platformok esetében, mint az Etsy, a Shopify és az eBay, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy termékeiket közvetlenül az ügyfeleknek értékesítsék.

A kézzel készített ékszerektől a vintage ruhákig, ezek a vállalkozások személyes szinten működnek, ahol a tulajdonos a márka arca. Az online bolt üzemeltetésének is megvannak a maga előnyei. Bárhonnan dolgozhat, ellenőrizheti a termékválasztékot és saját árakat állíthat be.

Ugyanakkor ez is sok munkával jár. A tulajdonosok mindent maguk intéznek, a termékek listájának összeállításától a megrendelések teljesítéséig és az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásáig. Bár olyan eszközök állnak rendelkezésre, mint a CRM szoftver, amelyek segítenek az üzlet vezetésében, mégis úgy érezheti, hogy több szerepet is be kell töltenie.

Helyi butikok

A helyi butikok gyakran közösségi érzést teremtenek azzal, hogy olyan egyedi termékeket kínálnak, amelyek a láncüzletekben nem kaphatók. A tulajdonos dönti el, hogy milyen termékeket árul, hogyan árazza azokat, és hogyan reklámozza az üzletet. Sok butik tulajdonos a szájreklámra és a közösségi médiára támaszkodik, hogy állandó vásárlói kört építsen ki.

📌 A Sears egy figyelemre méltó példa egy olyan vállalatra, amely egyéni vállalkozásként indult, és hatalmas vállalattá nőtte ki magát. A Richard Warren Sears által alapított vállalat kezdetben ékszereket és órákat értékesítő postai rendeléses üzletként működött.

Bár végül társasággá és sokkal nagyobb vállalattá alakult, egyéni vállalkozásként való szerény kezdetei jól mutatják ennek az üzleti modellnek a potenciálját.

🏠 Otthoni vállalkozások

Az otthoni vállalkozás vezetése sok egyéni vállalkozó számára népszerű lehetőség. Rugalmasságot biztosít, csökkenti a rezsiköltségeket és jó munka-magánélet egyensúlyt kínál.

Nézzünk meg néhány példát az otthoni vállalkozásokra:

Pékek

Ha valaha is élvezte a rozmaringos kovászos kenyeret, vagy egy 8 éves gyermeke igényes tervei és étrendi követelményei szerint készített egyedi születésnapi tortát, akkor valószínűleg egy egyéni vállalkozó pék munkáját támogatta. Sok pék otthonról dolgozik, konyháját használva készít termékeket különleges eseményekre vagy törzsvásárlói számára.

Az otthoni cukrászda előnye, hogy kezelhető mennyiségű megrendelést tudsz vállalni anélkül, hogy kereskedelmi konyha bérlésével járó költségeket kellene viselned. Niche, személyre szabott édességek készítésével építheted ki a vásárlói hűséget.

📌 Kate Schade egyéni vállalkozóként indította el cégét, a Kate’s Real Foodot, amely energia szeleteket árult a helyi piacon Victorban, Idaho államban. Ahogy vállalkozása egyre népszerűbb lett, elkezdett az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten is értékesíteni. Ezután egyéni vállalkozásból vállalati struktúrára váltott, hogy támogassa növekvő tevékenységét.

Kézművesek

Tudja, hogyan kell kézzel készített ékszereket készíteni, vagy hogyan lehet fotókat lenyűgöző portrékká alakítani? Ha igen, akkor ez a tökéletes lehetőség egy egyéni vállalkozás indításához.

Mint már említettük, manapság sok vállalkozó hozza online üzletét olyan platformokon keresztül, mint a Shopify vagy az Etsy. De az egyéni vállalkozóként való regisztráció potenciális adóelőnyeivel ez a felállás jól működhet azok számára, akik személyi jövedelemadót fizetnek és nincs sok üzleti kiadásuk, amit leírhatnának.

📌 Sarah Blakely 5000 dolláros megtakarításával alapította meg Spanx nevű cégét, amelyet egyéni vállalkozóként működtetett a lakásából. Mindent ő intézett, az ötlet szabadalmaztatásától az értékesítési telefonokig. Ez az egyszerű struktúra lehetővé tette számára, hogy gyorsan elinduljon és teljes ellenőrzést tartson a kezében, mielőtt végül globális, milliárd dolláros márkává nőtte ki magát.

Szolgáltatók

Az otthoni vállalkozások közé tartozhatnak olyan szolgáltatók is, mint a kisállat-gondozók, takarítók vagy személyi edzők. Például egy személyi edző egyéni edzéseket vagy csoportos órákat kínálhat, mindezt kényelmesen, saját otthonában vagy egy helyi edzőteremben.

Bár a szolgáltatóipari vállalkozások nagy potenciállal rendelkeznek, gyakran jelentős hálózatépítésre és erős helyi ügyfélkörre van szükségük a sikerhez.

👀 Tudta? A marketingesek 63%-a nyomon követi a szájpropagandát azzal, hogy közvetlenül megkérdezi az ügyfeleket, hogyan hallottak a vállalkozásáról. A digitális módszerekkel történő nyomon követés a második helyen áll, ezt a módszert a szakértők 31%-a alkalmazza. Csak 6% ismerte el, hogy csak találgat.

🛠️ Független vállalkozók

A független vállalkozók talán a legegyszerűbb példák az egyéni vállalkozásokra. Ide tartoznak:

Vízvezeték-szerelők

A vízvezeték-szerelők alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, a szivárgások javításától az új csövek felszereléséig. Sok vízvezeték-szerelő saját vállalkozást működtet, és speciális szakértelmét háztulajdonosok és vállalkozások számára egyaránt kínálja.

Egy vízvezeték-szerelő vállalkozás egyéni vállalkozóként történő vezetése azt jelenti, hogy mindent magának kell intéznie, a ütemezéstől az ügyfélszolgálatig. A vízvezeték-szerelők gyakran használnak feladatkezelő szoftvereket vagy eszközöket a megbeszélések, számlák és szervizhívások nyomon követésére, ami segít a dolgok szervezettségének megőrzésében.

Villanyszerelők

A vízvezeték-szerelőkhöz hasonlóan az elektromos szerelők is nagy keresletnek örvendenek, és gyakran saját vállalkozást működtetnek. Akár világítás telepítéséről, új épületek vezetékezéséről vagy elektromos problémák javításáról van szó, az elektromos szerelők általában független vállalkozóként dolgozhatnak, és projekt alapon nyújthatnak szolgáltatásokat.

Az elektromos szerelőknek azonban naprakészeknek kell lenniük a tanúsítványok, eszközök és jogi követelmények terén, hogy vállalkozásukat működtetni tudják.

Kertépítők

A kertépítési vállalkozások gyakran egyfős vállalkozások, amelyek gyepápolási, kertészeti és szezonális karbantartási szolgáltatásokat nyújtanak. Sok kertépítő a területen szerzett tapasztalatok után indítja el vállalkozását, és szakértelmét felhasználva hűséges ügyfélkört épít ki.

Bár a kertépítési vállalkozások nagyon jövedelmezőek lehetnek, jó felszerelést, erős munkamorált és a fizikai munka és az üzleti szempontok kezelésének képességét igénylik.

Egyéni vállalkozás hatékony irányítása

Egyéni vállalkozóként Ön felelős vállalkozása minden aspektusáért. De ahogy egyre több ügyfelet szerez és növekszik a munkaterhelése, ez gyorsan túlterhelővé válhat. Itt jönnek képbe a megfelelő eszközök és technológiák, amelyek megkönnyítik a sikert.

A munkaterhelés kezelésének egyik legjobb eszköze a ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, amely segít a feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok központosításában egy testreszabható, könnyen használható platformon.

A munkaterhelés kezelésének egyik legjobb eszköze a ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, amely segít a feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok központosításában egy testreszabható, könnyen használható platformon.

Az egyéni tartalomírók számára a ClickUp hozzáférést biztosít a ClickUp Brainhez és prémium külső AI modellekhez, mint például a ChatGPT, a Claude és a Gemini. Az egyéni vállalkozók számára, akik vállalkozóként dolgoznak, tökéletes megoldás számlák, munkák és anyagok nyomon követésére, nem is beszélve a projektek beállításához szükséges sablonokról.

A ClickUp segítségével hatékonyabban dolgozhat, szervezett maradhat és többet érhet el – mindezt a vállalati eszközök bonyolultsága és költségei nélkül.

Egyszerűsítse és bővítse projektmenedzsment folyamatait a ClickUp segítségével.

Például a ClickUp projektmenedzsment megoldásával nyomon követheti az előrehaladást, adat alapú döntéseket hozhat és szervezett maradhat.

Növelje a hatékonyságot : A racionalizált munkafolyamatok és az automatizálás csökkentik az ismétlődő feladatokra fordított időt.

Testreszabás: Az egyéni nézetek és munkafolyamatok segítségével a ClickUp-ot az Ön konkrét üzleti igényeihez igazíthatja.

Koncentráljon az igazán fontos dolgokra azáltal, hogy prioritási szinteket állít be a feladatokhoz a ClickUp alkalmazásban.

Ha mindent rendben kell tartania, a ClickUp Tasks fejlett feladatkezelési és együttműködési funkciókat kínál, beleértve a valós idejű megjegyzéseket, megbeszéléseket és prioritások meghatározását. Akár öt prioritási szintet is beállíthat, így kategorizálhatja a feladatokat, kiemelheti a sürgős eredményeket, és az előrehaladásra koncentrálhat.

⭐ AI a ClickUp-nál A ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy az egyéni vállalkozók előtt álló egyedi kihívásokra adjon választ. Segít hatékonyan kezelni vállalkozásának minden aspektusát nagy csapat nélkül. Digitális asszisztensként működik, racionalizálja a napi műveleteket, hogy Ön a legfontosabbra koncentrálhasson: vállalkozásának növekedésére. Integrálható könyvelési, e-mail és naptár eszközökkel, hogy központosítsa üzleti menedzsmentjét.

Automatizálja a számlázást, az ügyfelek nyomon követését és a találkozók emlékeztetőit, hogy csökkentse a manuális munkaterhelést.

Gyors pénzügyi összefoglalók és üzleti jelentések készítése a jobb döntéshozatal érdekében

Minden projektet, ügyfélkommunikációt és dokumentumot egy helyen szervez, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.

A munkaterhelés alapján javaslatokat tesz a feladatok prioritásaira és határidőire, segítve Önt a terv betartásában. Így találhat azonnali válaszokat a ClickUp-ban👇

Ezenkívül egyszerűsítheti a teendőlistáját azáltal, hogy az üzleti igényeinek megfelelő feladatokat hoz létre és szervez meg. Használja a ClickUp egyéni mezőket az ügyfélérdeklődések, a készletpótlások és a marketingkampányok kategorizálásához.

Ahogy Joao Correa, vezető szabadúszó tervező fogalmaz :

Könnyebb, mint az Asana, teljesebb, mint a Trello (még az ingyenes verzióban is!), és könnyebb használni, mint a Basecamp... És az a lehetőség, hogy integrálható más szolgáltatásokkal, például a Google Naptárral, miatt választottam a Clickupot a versenytársak helyett.

Könnyebb, mint az Asana, teljesebb, mint a Trello (még az ingyenes verzióban is!), és könnyebb használni, mint a Basecamp... És az a lehetőség, hogy integrálható más szolgáltatásokkal, például a Google Naptárral, miatt választottam a Clickupot a versenytársak helyett.

Készítsen személyre szabott CRM-et vállalkozásához a ClickUp segítségével!

Hasonlóképpen, a ClickUp for CRM segítségével egy központi helyen kezelheti ügyfélkapcsolatait. A következőket követi nyomon:

Ügyféladatok, beleértve a kapcsolattartási adatokat és a kommunikációs szakaszt

Interakciók, preferált kommunikációs csatornák és értékesítési folyamat

A folyamatban részt vevő csapatok és az ügyfél útja az értékesítési csatornán keresztül

Kövesse nyomon az időt naponta, hetente, havonta vagy bármilyen egyéni időszakban a ClickUp Project Time Tracking részletes időnyilvántartásával.

Az egyéni vállalkozók a ClickUp Project Time Tracking funkciójával nyomon követhetik a ledolgozott órákat, testreszabható munkaidő-nyilvántartásokat készíthetnek és részletes jelentéseket generálhatnak. A marketing tanácsadók is használhatják ezt a funkciót, hogy megnézzék, mely kampányok igényelnek több időt és erőforrást, így optimalizálhatják stratégiáikat.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg az időkövetésről a ClickUp-ban.

Miután nyomon követte az idejét és feladatait, állítson be egyértelmű célokat, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével. Az egyes feladatok és projektek szélesebb üzleti célokhoz való kapcsolásával biztosíthatja, hogy csapata koncentrált és összehangolt maradjon.

Olyan eszközökkel, mint a heti eredménylapok és a dicséretek, motiválhat mindenkit, hogy tartsa a irányt és haladjon a siker felé.

Kezelje az összes projektcélját egy helyen a ClickUp Goals segítségével.

A funkcionalitás nem ér véget ennél. Az elemzések segítségével mélyebben belemerülhet a legfontosabb mutatókba, és betekintést nyerhet a vásárlói magatartásba, a piaci trendekbe és a működési teljesítménybe.

Ezenkívül a ClickUp Dashboards egyedi widgetjei lehetővé teszik a KPI-k, az előrehaladás és egyéb üzleti mutatók nyomon követését, megkönnyítve ezzel az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Szerezzen értékes betekintést, és testreszabhatja szolgáltatásait az ügyfelek elvárásainak megfelelően a ClickUp Dashboards segítségével.

A költségvetés terén a ClickUp Finance segít nyomon követni céljait, számláit és nyereségét. Hozzon létre egyedi irányítópultokat a költségvetés elosztásának, a kiadásoknak és a jövedelmezőségnek a figyelemmel kíséréséhez. A platform emellett hatékony, Excel-hez hasonló funkciókat is kínál, amelyekkel a költségvetés és a kiadások nyomon követése egy helyen intézhető.

Az ismétlődő feladatok, például a havi számlák esetében a ClickUp automatikusan új feladatokat generál, miután a fizetés megtörtént. Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse az olyan részleteket, mint a költségvetett összegek, a tényleges kiadások, a szállítói információk és a fizetési határidők.

Sikeres egyéni vállalkozóként a ClickUp segítségével

Az egyéni vállalkozás kezelése egyszerűbb, mint gondolná. Ezzel a tisztánlátással magabiztosan eldöntheti, hogy ez a megfelelő megoldás-e az Ön vállalkozásához.

A vállalkozás felállításakor kulcsfontosságú egy megbízható feladatkezelő eszköz kiválasztása.

Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot!