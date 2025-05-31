A 11 legjobb egészségügyi ütemezési szoftverrendszer 2025-ben

Próbált már valaha betegek időpontjait ütemezni, és végül percekig várakoztatni a beteget, csak hogy kiderüljön, hogy a következő szabad időpont három hét múlva van?

Ennek oka, hogy a legtöbb ütemezési rendszer még mindig a múltban ragadt. Az egészségügyi ütemezési szoftverek új hulláma megváltoztatja a helyzetet, megkönnyítve a csapatok számára a naptárak hatékony kitöltését és a betegek elégedettségének fenntartását.

Áttekintettük a változást vezető legjobb platformokat. Íme az 11 legjobb egészségügyi ütemezési rendszer, amelyet érdemes ismerni ebben az évben, és ami megkülönbözteti őket a többitől.

Mit kell keresnie az egészségügyi ütemező szoftverekben?

A nem megjelenések számának csökkentése, az erőforrások optimalizálása és a betegek elégedettségének fenntartása érdekében ezeket a funkciókat érdemes előtérbe helyeznie a beosztási platformjában 👇

Intelligens ütemezési funkciók : Keressen logikán alapuló időpont-egyeztetést, várólista-automatizálást és időrés-optimalizálást a nem megjelenések és a last minute lemondások csökkentése érdekében.

Könnyű használat : Válasszon olyan ütemezési szoftvert, amely intuitív felülettel rendelkezik, minimalizálja a kattintások számát, támogatja a naptár módosításait drag-and-drop funkcióval, és asztali számítógépen és mobil eszközökön egyaránt működik.

Betegek saját maguk által végzett ütemezés : kínáljon olyan önkiszolgáló eszközöket, amelyekkel a betegek a webhelyén vagy portálján keresztül tudnak időpontot foglalni, beépített szabályokkal a jogosultság, a szolgáltató típusa és a látogatás előkészítése tekintetében.

Skálázhatóság és hatékonyság : Válasszon olyan egészségügyi ütemezési szoftverrendszert, amely a praxisával együtt növekedhet, és több osztályt, szolgáltatót és helyszínt is zökkenőmentesen támogat.

Alkalmazotti monitoring szoftver integráció : Szinkronizálja az : Szinkronizálja az alkalmazotti monitoring szoftvert , amely nyomon követi a szolgáltatók munkaterhelését, rendelkezésre állását és hatékonyságát, hogy megelőzze a túlfoglalást és a kiégést.

EHR és számlázási rendszer integrációk: Csatlakozzon meglévő technológiai rendszeréhez, különösen az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokhoz (EHR), a biztosítási jogosultsági eszközökhöz és a számlázási platformokhoz, hogy csökkentse a párhuzamos munkavégzést.

A legjobb egészségügyi ütemezési szoftverrendszerek

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, nézzük meg a legnépszerűbb egészségügyi ütemezési szoftverrendszereket, amelyek valódi hatást gyakorolnak:

Íme egy rövid áttekintés a 11 legjobb egészségügyi ütemezési szoftverrendszerről:

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak * ClickUp AI-alapú naptár automatikus ütemezéssel, nyomon követhető feladatkezelés és emlékeztetők, automatizálás a rutin munkafolyamatokhoz Egészségügyi ütemezés és feladatkezelés, AI-alapú technológiával Örökre ingyenes csomag, testreszabási lehetőségek vállalatok számára Acuity Scheduling AI-alapú naptár automatikus ütemezéssel, nyomon követhető feladatkezeléssel és emlékeztetőkkal, automatizálás a rutin munkafolyamatokhoz Biztonságos fizetések és automatizált időpontfoglalás A fizetős csomagok ára 16 dollártól kezdődik havonta. Nursegrid Testreszabható, ügyfélorientált ütemezés, integrált fizetési feldolgozás, valós idejű elérhetőség és automatikus emlékeztetők. Ápolói műszakcsere és mobil-elsőségi ütemezéskezelés Egyedi árazás QGenda Mobil elsődleges ápolói ütemezés és műszakcsere, alkalmazáson belüli üzenetküldés a koordináció érdekében Szolgáltatói ütemezés automatizálása és munkaerő-elemzés Egyedi árazás Simple Practice Szabályalapú szolgáltatói ütemezés, automatizált időkövetés és fizetési számítások Távegészségügyi konzultációk és ügyfélszolgálat A fizetős csomagok ára 49 dollártól kezdődik havonta. NextGen Healthcare EHR, ütemezés és számlázás integráció, mobil dokumentáció és kommunikáció EHR és népesség-egészségügyi eszközök Egyedi árazás CareCloud Bevételi cikluskezelő eszközök, mesterséges intelligenciával támogatott klinikai dokumentáció Klinikai jegyzetek és bevételi ciklus menedzsment Egyedi árazás Weave Kétirányú SMS-küldés és SMS-alapú fizetés, hangposta-átírás és híváselemzés, hívásirányítás időpontlistával. Automatizált üzenetküldés és szöveges fizetés egy rendszerből Egyedi árazás OnShift Valós idejű műszakriasztások és SMS-ek, megkeresett bérhez való hozzáférés az OnShift Wallet segítségével Munkaerő-ütemezés időskori és akut utáni ellátásban Egyedi árazás PracticeSuite RPA-alapú időpontfoglalás és számlázás automatizálása, UB-04 számlázás fekvőbeteg-ellátás esetén Egyedi díjszabások Fekvőbeteg-számlázás és RPA-alapú bevételi ciklus Egyedi árazás CrelioHealth Valós idejű laboratóriumi műveletek és ütemezés, készletnyilvántartás és beteg-bevonási eszközök Diagnosztikai laboratóriumok, amelyek a betegek ütemezését és jelentéseit kezelik A fizetős csomagok ára 550 dollár/hó, egyszeri bevezetési díj 5000 dollár.

1. ClickUp (A legjobb egészségügyi ütemezéshez és feladatkezeléshez)

A betegek változó igényei és a növekvő teendőlista között a legtöbb ütemezési eszköz nem alkalmas a forgalmas egészségügyi környezet komplexitásának kezelésére.

Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedő teljesítményt nyújt. A „mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként” ismert ClickUp a feladatkezelést, az együttműködést, az automatizálást és az ütemezést egyetlen rugalmas platformba (melyet teljes egészében mesterséges intelligencia működtet) ötvözi, amelyre az egészségügyi szolgáltatók támaszkodhatnak.

ClickUp Naptár

És az egyik legnagyobb újdonság? A ClickUp Calendar.

A teljesen új ClickUp Calendar dinamikus ütemezést kombinál AI-alapú funkciókkal, amelyek alkalmazkodnak a csapat munkamenetéhez.

Gondoljon egy olyan automatikus ütemezőre, amely prioritásként kezeli a legfontosabb feladatokat, és biztosítja a koncentrációra szánt időt, majd automatikusan átrendezi az egészet, amikor a nap elkerülhetetlenül megváltozik.

Dinamikus ütemezést biztosít az AI-alapú ClickUp Calendar, amely alkalmazkodik a változó csapatmunka-folyamatokhoz.

Válthat a napi, heti és havi nézetek között, valós időben összehasonlíthatja a csapattagok ütemezését, és beállíthat egyéni munkaidőket vagy helyszíneket a jobb koordináció érdekében.

Mivel szinkronizálható a Google és az Outlook programokkal, nem kell aggódnia a duplikált frissítések vagy az elmulasztott találkozók miatt.

ClickUp feladatok

A valódi változás a ClickUp Tasks segítségével kezdődik.

A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a betegek kezelési folyamatát nyomon követhető feladatokra.

Használja a szoftvert arra, hogy minden beteg látogatását vagy belső munkafolyamatot világos, nyomon követhető feladatokra bontsa – rendelje hozzá őket a megfelelő csapattagokhoz, adjon hozzájuk határidőket, állítsa be a prioritásokat, és akár csatoljon hozzájuk releváns fájlokat vagy betegjegyzeteket is. A csapat munkamódszerétől függően a feladatok szervezett listákban, táblázatokban vagy ütemtervekben jelennek meg.

Mi teszi még jobbá? A feladatok közvetlenül megjelennek a naptárában. Ez azt jelenti, hogy mindent kontextusban láthat, és megfelelően tervezheti a napját .

ClickUp emlékeztetők

Miután a feladatok elkészültek, a ClickUp Reminders segítségével emlékeztetőket állíthat be.

Állítson be gyors, rugalmas emlékeztetőket a kontrollvizsgálatokra, laborvizsgálatokra és a betegek visszaigazolásaira a ClickUp Reminders segítségével.

Gyorsan beállíthat riasztásokat minden olyan feladatra, amely nem igényel teljes munkavégzést, például a betegek telefonos visszahívása, a laboreredmények ellenőrzése vagy a rendelések visszaigazolása. Ezeket az emlékeztetőket másoknak is kioszthatja, fájlokat vagy jegyzeteket csatolhat hozzájuk, és értesítheti Önt egy meghatározott időpontban vagy közvetlenül a feladat esedékességét megelőzően.

ClickUp automatizálások

A strukturáltabb munkafolyamatok érdekében a ClickUp Automations lehetővé teszi olyan triggerek beállítását, amelyek az ismétlődő munkákat kezelik.

Automatizálja a rutin munkafolyamatokat, például a rendelések nyomon követését és a feladatok frissítését a ClickUp Automations segítségével.

Például beállíthatja, hogy értesítse Önt, amikor közeledik egy időpont, beütemezzen egy követő időtartamot, vagy automatikusan frissítse a feladat állapotát az időpont lezárása után.

ClickUp alkalmazotti ütemterv sablon

Készen áll a munkára? Használja a ClickUp alkalmazott ütemezési sablont . Vizuális, könnyen használható elrendezése segítségével egy helyen tervezheti, oszthatja el és figyelheti a csapat munkaterhelését. Teljesen testreszabható, így úgy konfigurálhatja, ahogyan az a munkájához leginkább megfelel.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze és kezelje vizuálisan a csapat munkaterhelését a ClickUp alkalmazás Employee Schedule Template (Munkavállalói ütemezési sablon) funkciójával.

A feladatokat szerepkörök szerint csoportosíthatja, egyéni állapotokat állíthat be, például „Folyamatban” vagy „Blokkolva”, és a rendelkezésre állás alapján oszthatja el a munkát.

Többféle nézet is rendelkezésre áll, például a heti ütemezés, a státusz tábla és a munkatársak kapacitása, így a magas szintű tervezés és a napi feladatkezelés között válthat anélkül, hogy elveszítené a áttekinthetőséget.

A ClickUp legjobb funkciói

Egészségügyi dokumentumok biztonságos kezelése: Használja Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a betegek adatait, kezelési terveket és belső protokollokat tárolására. A dokumentumok összekapcsolhatók feladatokkal, hozzárendelhetők a személyzethez, és konfigurálhatók a HIPAA előírásainak való megfelelés érdekében.

Automatizálja a nyomon követést és a személyzet koordinációját: Használja Használja a ClickUp Automations szolgáltatást emlékeztető üzenetek küldésére, a feladatok állapotának frissítésére vagy a kinevezések utáni nyomon követési intézkedések létrehozására, így segítve csapatát a manuális beavatkozás nélkül is a feladatok nyomon követésében.

Integrálja a meglévő egészségügyi eszközökkel: Használja Használja a ClickUp Integrations szolgáltatást az EHR/EMR rendszerek, a Google Naptár, az Outlook és más eszközök összekapcsolásához, hogy szinkronizálja az adatokat és csökkentse az alkalmazások közötti váltást a napi műveletek során.

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg funkciója egy új felhasználó számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Úgy gondolom, hogy a nagyobb projektekben a csapattagok közötti kommunikáció javult. Az, hogy közvetlenül beszélgethetünk egy adott feladatról vagy alfeladatról, javította a minőséget és csökkentette a zavart. A sok más eszközzel és rendszerrel való integráció lehetővé teszi számunkra, hogy automatizáljuk a feladatok létrehozását, vagy értesítsük más rendszereket, ha valami változik.

Úgy gondolom, hogy a nagyobb projektekben a csapattagok közötti kommunikáció javult. Az, hogy közvetlenül beszélgethetünk egy adott feladatról vagy alfeladatról, javította a minőséget és csökkentette a zavart. A sok más eszközzel és rendszerrel való integráció lehetővé teszi számunkra, hogy automatizáljuk a feladatok létrehozását, vagy értesítsük más rendszereket, ha valami változik.

2. Acuity Scheduling (A legjobb biztonságos fizetések és automatizált időpontfoglalásokhoz)

via Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling egy ügyfél-önbeosztási eszköz, amely lehetővé teszi a betegek számára, hogy online foglaljanak időpontot, valós időben megtekintsék a rendelkezésre álló időpontokat, és automatikus visszaigazolásokat és emlékeztetőket kapjanak.

Az Acuity rendelkezésre állási beállításai extra ellenőrzést biztosítanak az órái felett. Az opciók között szerepel a heti rendelkezésre állás beállítása az időgazdálkodáshoz, bizonyos napok felülírása, sőt, egyedi időintervallumok beállítása a különböző típusú időpontokhoz.

Ez egy könnyű, de hatékony ütemezési szoftvermegoldás, amely jól működik olyan rendelőkben, ahol rugalmas, betegekkel kapcsolatos orvosi ütemezési szoftverre van szükség.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Testreszabhatja ügyfelei számára elérhető ütemezési felületét, hogy az illeszkedjen márkájához.

Csatlakozzon különböző fizetési feldolgozókhoz, hogy a foglaláskor fogadni tudja a fizetéseket.

Gyűjtse össze a fontos ügyféladatokat a rendelés előtt testreszabható felvételi űrlapok segítségével.

Az Acuity Scheduling korlátai

A felhasználók szerint több időpont exportálása összeomlasztja a webhelyet, ami szinte lehetetlenné teszi az adatok lekérését.

A felhasználók megjegyzik, hogy az azonos név alatt történő foglalás összevonja az ügyféladatokat, ami zavart és adatvédelmi kockázatokat okoz.

Acuity Scheduling árak

Új: 16 USD/hó

Növekvő: 27 USD/hó

Powerhouse: 49 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

🔎 Tudta? Az egészségügyi ágazatban a generatív mesterséges intelligencia piaca a 2024-es 2,7 milliárd dollárról 2034-re több mint 20 milliárd dollárra nőhet; egyes becslések szerint ez a szám akár 40%-kal is magasabb lehet!

3. Nursegrid (A legjobb ápolói műszakcserékhez és mobil-elsőségi ütemezéskezeléshez)

via Nursegrid

A Nursegrid egy kifejezetten ápolók és klinikai személyzet számára kifejlesztett munkarend-alkalmazás. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mobil eszközükről közvetlenül kezeljék szabadságaikat és műszakjaikat, megtekintsék munkatársaik munkarendjét, és kezeljék a last minute változásokat. Néhány kattintással az ápolók egy helyen jelölhetik meg a túlórákat, rögzíthetik a betegszabadságokat, és akár az oktatási foglalkozásokat és értekezleteket is nyomon követhetik.

Más műszakkezelő szoftverekkel ellentétben a NurseGrid támogatja az egészségügyi ellátás sajátos igényeit, például a vezető ápolók vagy oktatók műszakjainak azonosítását, a rendelkezésre állás jelölését és a személyes naptárakkal való szinkronizálást.

A Nursegrid legjobb funkciói

Cseréljen műszakot bizonyos kollégákkal, vagy tegye láthatóvá a cserére vonatkozó kéréseket az egész csapat számára.

Küldjön alkalmazáson belüli üzeneteket csapattársainak, hogy nyomon követhesse a műszakigényeket.

Adjon hozzá és kategorizáljon műszakokat vizuális ikonokkal a nappali, délutáni és éjszakai műszakokhoz.

A Nursegrid korlátai

A felhasználók szerint a Manager App eltávolítása miatt a munkaidőn túli ütemterv-módosítások kevésbé kényelmesek.

Mások arról számolnak be, hogy az alkalmazás régebbi iPhone és Android eszközökön nem mindig működik megfelelően.

Nursegrid árak

Egyedi árazás

Nursegrid értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Nursegridről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a beosztásunk mindig kéznél van. Az alkalmazásból hozzáadhatunk/szerkeszthetünk, cserélhetünk és kiválaszthatunk extra műszakokat. Emellett beszélgethetünk más kollégákkal is!

Imádom, hogy a beosztásunk mindig kéznél van. Az alkalmazásból hozzáadhatunk/szerkeszthetünk, cserélhetünk és kiválaszthatunk extra műszakokat. Emellett beszélgethetünk más kollégákkal is!

4. QGenda (A legjobb szolgáltatói ütemezés automatizáláshoz és munkaerő-elemzéshez)

via QGenda

A 2006-ban alapított QGenda egy komplex klinikai környezetre tervezett ütemezési és műveleti platform. Segít az egészségügyi szervezeteknek a szolgáltatók ütemezésének egyszerűsítésében, az ügyeleti rotációk kezelésében, valamint az idő és a jelenlét nyomon követésében.

A mobil hozzáférés és az integrált fizetési számítások révén a QGenda jelentősen csökkenti az adminisztratív terheket. Beépített munkaerő-elemző funkciója áttekintést nyújt a személyzeti hiányokról és az erőforrások felhasználásáról, segítve a csapatokat az adatokon alapuló, okosabb döntések meghozatalában.

A QGenda legjobb funkciói

Szabályalapú automatizálás segítségével hozza létre és kezelje az optimális gondozási csapatok ütemezését a különböző osztályok, szerepkörök és helyszínek között.

Egyszerűsítse az időkövetést és automatizálja a komplex fizetési számításokat mind a szolgáltatók, mind az ápolószemélyzet számára.

Optimalizálja a munkaerő teljesítményét valós idejű elemzésekkel és a személyzeti létszámmal kapcsolatos korábbi adatokkal.

A QGenda korlátai

Egyes felhasználók késedelmekről számolnak be, mivel új felhasználói profilok hozzáadásához ügyfélszolgálati beavatkozásra van szükség.

A felhasználók szerint a műszakcsere funkció kevésbé intuitív, mint a platform régebbi verzióiban.

A QGenda árai

Egyedi árazás

QGenda értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. SimplePractice (A legjobb távegészségügyi konzultációkhoz és ügyfél-önkiszolgáláshoz)

via SimplePractice

A SimplePractice olyan egészségügyi szakemberek számára készült, akiknek szükségük van ütemezésre, jegyzetekre, számlázásra, távegészségügyi szolgáltatásokra és ügyfélkommunikációra.

Az ügyfelek biztonságos portálon keresztül foglalhatnak időpontot, tölthetik ki a felvételi űrlapokat és fizethetnek. Ön pedig távegészségügyi konzultációkat tarthat, csoportos időpontokat szervezhet, sőt, elektronikus úton is kiállíthat receptet.

Terapeuták, logopédusok, foglalkozási terapeuták és pszichiáterek számára készült.

A SimplePractice legjobb funkciói

Egyszerűsítse a biztosítási folyamatot a biztosítási igények létrehozásával, benyújtásával és nyomon követésével.

Mérésalapú ellátási eszközök az ügyfelek értékeléseinek azonnali megtekintéséhez és a magas kockázatú válaszok jelöléséhez.

Biztonságos, HIPAA-kompatibilis távegészségügyi konzultációkat kínálhat ügyfeleinek videocsevegéses üléseken keresztül.

A SimplePractice korlátai

A felhasználók szerint a küldésre kijelölt dokumentumok jelölésének törlése túl sok időt vesz igénybe, mivel nincs tömeges kijelölés törlési lehetőség.

Egyesek szerint az egyéni dokumentumok létrehozása korlátozottnak tűnik, különösen az aláírási mezők hozzáadása tekintetében.

SimplePractice árak

Starter: 49 USD/hó

Essential: 79 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

SimplePractice értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a SimplePractice-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A „Wiley” típusú jegyzetek formázási lehetőségei sokkal könnyebbé teszik a kezelési terv elkészítését, mint korábban. Tetszik a Simple Practice elrendezése, nagyon könnyű benne navigálni. Az ügyfelek üzenetküldéssel léphetnek kapcsolatba Önnel, és Ön HIPPA-jóváhagyott virtuális távegészségügyi konzultációkat tarthat.

A „Wiley” típusú jegyzetek formázási lehetőségei sokkal könnyebbé teszik a kezelési terv elkészítését, mint korábban. Tetszik a Simple Practice elrendezése, nagyon könnyű benne navigálni. Az ügyfelek üzenetküldéssel léphetnek kapcsolatba Önnel, és Ön HIPPA-jóváhagyott virtuális távegészségügyi konzultációkat tarthat.

via NextGen Healthcare

A NextGen Healthcare egy komplett EHR és betegkezelő rendszer elfoglalt orvosi rendelők számára. Egy platformon egyesíti a beosztást, a diagramok készítését, a számlázást és az ellátás koordinálását.

Az orvosok és a személyzet bárhonnan, akár mobil eszközökről is kezelheti a beutalásokat, a gyógyszer-újrafelírásokat és a szakma-specifikus munkafolyamatokat. A betegek biztonságos online portálon keresztül is foglalhatnak időpontot, üzeneteket küldhetnek és kérdőíveket tölthetnek ki.

A platform hasznos egészségügyi mesterséges intelligencia eszközöket is tartalmaz, amelyek támogatják az intelligens döntéshozatalt és javítják a rendelők népesség-egészségügyi nyomon követését.

A NextGen Healthcare legjobb funkciói

Kezelje a betegek demográfiai adatait, kórtörténetét, vizsgálati eredményeit és gyógyszereit.

Használjon mobil EHR-megoldásokat a betegekkel való találkozások dokumentálásához, a feladatok kezeléséhez és a kommunikációhoz.

Használja a népesség-egészségügyi elemzéseket a kockázati tényezők nyomon követésére, az ellátás koordinálására és a betegek eredményeinek javítására.

A NextGen Healthcare korlátai

Egyesek szerint a technikai problémák, például a memóriahibák és a faxolási problémák megszakítják a munkafolyamatot.

Mások frusztrációjuknak adnak hangot amiatt, hogy egyszerű műveletek, például a gyógyszerek kezelése is sok kattintást igényel.

NextGen Healthcare árak

Egyedi árazás

NextGen Healthcare értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az Annals of Oncology folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy egy mesterséges intelligencia modell 95%-os felismerési arányt ért el, meghaladva az 58 bőrgyógyász 87%-os pontosságát. Bár a technológia nem helyettesítheti a bőrgyógyászokat, ez a fejlődés a jövőben korábbi és megbízhatóbb diagnózisokhoz vezethet!

7. CareCloud (A legjobb klinikai jegyzetek és bevételi cikluskezelési megoldásokhoz)

via CareCloud

Az 1999-ben alapított CareCloud mára egy olyan platformmá fejlődött, amely szoftverekkel és szolgáltatásokkal támogatja az orvosi rendelőket.

Az EHR és számlázási eszközökön túl a CareCloud segít a rendelőknek a személyzeti hiányok kezelésében, a krónikus betegellátási programok irányításában és a recepciós munkák racionalizálásában segítő szolgáltatások révén. Támogatja a csoportos beszerzési igényeket is, így rugalmas megoldást kínál azoknak a rendelőknek, amelyek beszállítóikat szeretnék konszolidálni.

A CareCloud legjobb funkciói

Maximalizálja a bevételeket a platformba beépített intelligens bevételi cikluskezelő eszközökkel.

Automatizálja a klinikai dokumentációt a CirrusAI Notes segítségével, amely generatív mesterséges intelligenciát használ a betegek és az egészségügyi szolgáltatók közötti beszélgetések rögzítésére.

A beépített orvosi hitelesítési eszközök segítségével gondoskodhat a szolgáltatói adatok tisztaságáról és teljességéről.

A CareCloud korlátai

A felhasználók szerint a Charts 2.0 EMR felületen nehéz navigálni a klinikai munkafolyamatok során.

Egyesek szerint a csoportos fizetési könyvelési folyamat hibákhoz vezet, amelyeket manuálisan kell kijavítani.

CareCloud árak

Egyedi árazás

CareCloud értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a CareCloudról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A program felhasználóbarát, ami megkönnyíti az új személyzet betanítását. Az ügyfélszolgálat kiváló.

A program felhasználóbarát, ami megkönnyíti az új személyzet betanítását. Az ügyfélszolgálat kiváló.

8. Weave (A legjobb automatizált üzenetküldéshez és szöveges fizetéshez egy rendszerből)

via Weave

A 2008-ban alapított Weave egy egységes betegkommunikációs és -bevonási platform, amely olyan AI-alapú eszközöket, mint a hangpostai üzenetek átírása és az automatizált visszajelzések, olyan alapvető funkciókkal kombinál, mint az online ütemezés, a digitális űrlapok és a kétirányú szöveges üzenetküldés.

Akár a recepció hatékonyságának javításáról, akár a betegek élményének javításáról van szó, a Weave segít a rendelőknek időt megtakarítani, csökkenteni a meg nem jelenéseket és erősebb kapcsolatokat kiépíteni.

A legjobb funkciók összefonódása

Küldjön kétirányú szöveges üzeneteket irodája számáról a találkozók megerősítésére, nyomon követésére vagy a betegek kérdéseinek megválaszolására.

Elemezze a hívások tendenciáit, eredményeit és a személyzet teljesítményét a Weave beépített híváselemző funkciójával.

A Call Pop segítségével a hívásokat átirányíthatja, így a hívás fogadását megelőzően azonnal megtekintheti a hívó fél adatait, a korábbi időpontokat és a megjegyzéseket.

Weave korlátai

A felhasználók szerint a rendszer időnként elveszíti a kapcsolatot, ami megzavarja az automatikus üzenetküldést és a betegekkel való kommunikációt.

Egyesek szerint a Weave nem integrálható az EMR-jükkel, ami extra manuális munkát jelent.

Weave árak

Egyedi árazás

Weave értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

9. OnShift (A legjobb munkaerő-ütemezéshez és elkötelezettséghez időskorúak gondozásával és akut utáni ellátással foglalkozó intézményekben)

via OnShift

Az OnShift egy munkaerő-menedzsment platform időskorúak gondozásával és akut állapot utáni ellátással foglalkozó szolgáltatók számára. Segít a szervezeteknek a személyzet menedzselésében, a fluktuáció csökkentésében és a munkavállalói elkötelezettség javításában. Az ütemezéshez, az időkövetéshez, a jelenléti rendszerekhez és a toborzáshoz szükséges eszközökkel a csapatok gyorsabban tudják betölteni a műszakokat és betartani a munkaügyi előírásokat.

Az OnShift elsősorban az egészségügyi ágazatban tűnik ki, mivel az óradíjas egészségügyi dolgozókra összpontosít. Valós idejű ütemezési frissítéseket, SMS-eket a szabad műszakokról, sőt, a megkeresett bérhez való hozzáférést is kínál, hogy elősegítse a munkaerő megtartását.

Az OnShift legjobb funkciói

Az OnShift Wallet segítségével a munkavállalók a fizetésnap előtt hozzáférhetnek a megkeresett bérükhöz.

Kezelje a munkavállalók beosztását az egyes osztályokon és helyszíneken automatizált szabályokkal a szabályoknak való megfelelés és a munkaerő-egyensúly biztosítása érdekében.

Töltse be a szabad műszakokat gyorsabban a valós idejű riasztások és szöveges értesítések segítségével, amelyeket közvetlenül a megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottaknak küldünk.

Az OnShift korlátai

A felhasználók szerint a nyomtatott napi beosztások nehezen olvashatók, ha több egység és műszak szerepel bennük.

Egyes felhasználók szerint az új alkalmazottak rendszerbe való bevitel nem önkiszolgáló, hanem ügyfélszolgálati segítséget igényel.

OnShift árak

Egyedi árazás

OnShift értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CareCloudról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Onshift könnyen használható. Nagyon rugalmas és intuitív. A COVID-járvány idején még egy alternatív ütemezést is be tudtunk állítani, hogy kielégítsük a COVID-osztály megnövekedett személyzeti igényeit. Ezenkívül az Onshift segítségével könnyen dokumentálhatjuk a jelenlétet. Az Engage funkcióval jutalmazhatjuk gondozási partnereinket a jó jelenlétért és a pontos be- és kijelentkezésért.

Az Onshift könnyen használható. Nagyon rugalmas és intuitív. A COVID-járvány idején még egy alternatív ütemezést is be tudtunk állítani, hogy kielégítsük a COVID-osztály megnövekedett személyzeti igényeit. Ezenkívül az Onshift segítségével könnyen dokumentálhatjuk a jelenlétet. Az Engage funkcióval jutalmazhatjuk gondozási partnereinket a jó jelenlétért és a pontos be- és kijelentkezésért.

10. PracticeSuite (A legjobb kórházi számlázáshoz és RPA-alapú bevételi cikluskezeléshez)

via PracticeSuite

A PracticeSuite egy egészségügyi személyzet ütemező szoftver, amely EHR, praxismenedzsment, számlázás és bevételi ciklus eszközöket egyesít egy rendszerben. Minden méretű orvosi praxis számára készült, és időpontfoglalást, betegbejelentkezést, igénybevétel benyújtását és fizetési könyvelést kínál.

Támogatja a távegészségügyi és betegportálokat is, hogy javítsa a betegellátást és a kommunikációt. A pénzügyi teljesítményre összpontosítva a PracticeSuite részletes elemzéseket, elutasításkezelést és eszközöket tartalmaz a behajtások optimalizálására. Kiválóan alkalmas azoknak a rendelőknek, amelyek nagyobb ellenőrzést szeretnének gyakorolni a klinikai és számlázási munkafolyamatok felett.

A PracticeSuite legjobb funkciói

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az ütemezés, a biztosítási ellenőrzések, a kárigények és a betegekkel való kommunikáció a beépített RPA eszközök segítségével.

Használja a kórházak, SNF-ek, rehabilitációs intézetek és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézmények számára kialakított UB-04 számlázási szoftvert.

Állítson be egyedi, Medicare-alapú díjszabásokat, hogy megakadályozza az alulszámlázást és javítsa a beszedéseket.

A PracticeSuite korlátai

A felhasználók szerint a gyermekgyógyászati adatok, például a szülők vagy gondviselők adatainak hozzáadása nem olyan intuitív, mint kellene.

Egyesek szerint a betegportál korlátozottnak tűnik, és nem támogatja a nagyobb mennyiségű információ bevitelét.

A PracticeSuite árai

Egyedi árazás

PracticeSuite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4/5 (30+ értékelés)

💡Profi tipp: Használjon egészségügyi projektmenedzsment eszközöket, és mindig hagyjon 15–30 perces szünetet a magas prioritású klinikai feladatok között. Ez segít a késések kezelésében, javítja az átadást, és nyomás alatt is reálisabbá teszi a munkafolyamatokat.

11. CrelioHealth (A legjobb diagnosztikai laboratóriumok számára, amelyek betegek ütemezését és jelentéseit kezelik)

via CrelioHealth

A CrelioHealth egy diagnosztikai menedzsment platform laboratóriumok, diagnosztikai központok és radiológiai rendelők számára. A platform mindent támogat, a betérő páciensektől a B2B-ajánlásokig, valós idejű frissítésekkel a mintavétel, a feldolgozás és az eredmények kézbesítése során.

Tartalmaz egy márkás betegportált, automatizált kommunikációs eszközöket és intelligens jelentéskészítési funkciókat, amelyek hozzájárulnak a betegek elégedettségének és a működés gyorsaságának javításához. Az analizátorok, fizetési átjárók és külső rendszerek integrációjával a CrelioHealth nagyobb egészségügyi rendszerekben is jól működik.

A CrelioHealth legjobb funkciói

Egyszerűsítse a készletgazdálkodást a Crelio Inventory segítségével, amely nyomon követi a reagenseket, a fogyóeszközöket és automatikus riasztásokat küld az utánpótlásról.

Lehetővé teszi a kommunikációt és a nyomon követést a Crelio Patient Engagement segítségével, emlékeztetőkkal és visszajelzések gyűjtésével.

Támogassa a laboratóriumok széles skáláját, beleértve az orvosi rendelőket, a D2C laboratóriumokat, a kórházi laboratóriumokat és a referencia laboratóriumokat.

A CrelioHealth korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform nem tartja meg a kiválasztott dátumtartományokat, amikor a lapok között váltanak.

Más felhasználók megjegyezték, hogy több beépített opciót szeretnének, anélkül, hogy minden apróbb módosításhoz funkciókéréssel kellene fordulniuk.

CrelioHealth árak

Starter: 550 USD/hó, 5000 USD egyszeri bevezetési díj

Standard: 1250 USD/hó, 10 000 USD egyszeri bevezetési díj

Haladó: 2500 USD/hó, 10 000 USD egyszeri bevezetési díj

Advanced Plus: 4500 USD/hó, 15 000 USD egyszeri bevezetési díj

Vállalati: Egyedi árazás

CrelioHealth értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a CrelioHealth-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A CrelioHealth LIMS rendelkezik minden szükséges funkcióval, amely egy klinikai diagnosztikai laboratóriumnak a minták nyomon követéséhez, a szolgáltatók hozzáférésének biztosításához és a minőség biztosításához szükséges. A támogató csapat a segítségkérés után perceken belül elérhető. A kommunikáció gyors és hatékony, a problémák megoldása azonnal megtörténik. A szoftver könnyen használható, és minden megadott és kért funkciót megvalósít. Könnyen integrálható a szolgáltatókkal, és a gyakori használat során egyre jobban megismerhető.

A CrelioHealth LIMS rendelkezik minden szükséges funkcióval, amely egy klinikai diagnosztikai laboratóriumnak a minták nyomon követéséhez, a szolgáltatók hozzáférésének biztosításához és a minőség biztosításához szükséges. A támogató csapat perceken belül elérhető, ha segítségre van szükség. A kommunikáció gyors és hatékony, a problémák megoldása azonnal megtörténik. A szoftver könnyen használható, és minden megadott és kért funkciót megvalósít. Könnyen integrálható a szolgáltatókkal, és a gyakori használat során egyre jobban megismerhető.

Egyszerűsítse egészségügyi tevékenységét a ClickUp segítségével

A megfelelő egészségügyi ütemezési szoftverrendszer kiválasztása jelentősen befolyásolhatja rendelője zökkenőmentes működését.

Az általunk bemutatott eszközök mindegyike valami egyedi megoldást kínál, a nővéreknek szánt munkarend-tervező szoftverektől a laboratóriumi automatizálási platformokig.

Ha azonban egy rugalmas, all-in-one megoldást keres, amely több, mint egy orvosi személyzet ütemező szoftver, akkor érdemes megnéznie a ClickUp-ot.

Hatékony ütemezés, feladatkezelés, emlékeztetők, automatizálás és sablonok, valamint a meglévő eszközökkel való zökkenőmentes integráció révén ez a rendszer az egészségügyi ellátás valós életbeli komplexitásának kezelésére lett kialakítva.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!