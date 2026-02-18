15 értékesítési utánkövető e-mail sablon elfoglalt csapatok számára

A Brevet tanulmánya szerint az értékesítések 80%-ához öt utánkövetés szükséges az üzletkötéshez, mégis a képviselők 44%-a már az első után feladja.

A kvótát elérő és az el nem érő értékesítők közötti különbség gyakran egyetlen dologban rejlik: egy következetes utánkövetési rendszerben, amely nem a memóriára vagy szétszórt eszközökre támaszkodik.

Ez az útmutató bemutatja a bevált tárgyakat, egy ismételhető e-mail keretrendszert és ingyenes sablonokat, amelyeket már ma is használhat. Megmutatjuk azt is, hogyan centralizálhatja a nyomon követési munkafolyamatot, hogy semmi ne maradjon ki.

Értékesítési utánkövető e-mail sablonok áttekintése

Mi az értékesítési utánkövető e-mail?

Az értékesítési utánkövető e-mail egy üzenet, amelyet akkor küldesz egy potenciális ügyfélnek, miután már felvetted vele a kapcsolatot telefonon, találkozón vagy bemutatón keresztül. Célja, hogy fenntartsa a párbeszédet és közelebb hozza az üzletkötést.

Bár minden értékesítő küld utánkövető e-maileket, a kutatások szerint csak a értékesítési e-mailek 27%-át nyitják meg, és kevesebb mint 8% kap választ – gyakran azért, mert nem személyre szabottak, rossz időben érkeznek, vagy elrejtik a kérésüket.

Az értékesítési csapatok valódi problémája a „kontextus szétszóródása ” – amikor a kritikus információk egymástól független eszközökön vannak szétszórva, és az elemzési idő 80%-át az adatok keresése és előkészítése veszi igénybe az értékesítés helyett.

A potenciális ügyfelek adatai a CRM-ben, az e-mail vázlatok a Gmailben, a találkozók jegyzetek egy külön dokumentumban, a nyomonkövetési emlékeztetők pedig egy feladatkezelő alkalmazásban találhatók. Ez a széttagoltság katasztrófához vezethet, mivel elmulasztott nyomonkövetésekhez és következetlen üzenetekhez vezet, ami miatt az üzletek kicsúszhatnak a kezek közül.

Szüntesse meg ezt a súrlódást egy központi munkaterület használatával, ahol az értékesítési utánkövetési e-mail sablonok, a potenciális ügyfelek adatai és az utánkövetési feladatok egy helyen találhatók.

Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez több mint 120 óra évente, amit e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el.

Értékesítési utánkövető e-mail tárgy sorok példái

A tárgy a leveled kapuőre. Ha nem megfelelő, üzeneted soha nem kerül elolvasásra a napi 361,6 milliárd e-mail között, és erőfeszítéseid hiábavalóak lesznek. A legjobb tárgyak rövidek, személyesek és érdekesek.

Tartsa őket 50 karakter alatt, használja a potenciális ügyfél nevét vagy cégét, és kerülje a spam jellegű szavakat, mint például „INGYENES” vagy „CÉLJON MOST”. Íme néhány bevált példa különböző helyzetekre:

Értékesítési telefonhívás után: „Gyors kérdés [megbeszélt konkrét téma]ról”

Válasz hiányában: „Elvesztettem Önt, [Keresztnév]?”

Ajánlat/árajánlat elküldése után: „Mit gondol az ajánlatról?”

Bemutató után: „[Cég neve] + [Potenciális ügyfél cége]: következő lépések”

Konferencia vagy rendezvény után: „Örülök, hogy találkoztunk a [rendezvény neve] rendezvényen.”

A hideg lead újbóli megszólítása: „Még mindig érdekli [X probléma megoldása]?”

Hangüzenet hagyása után: „[Keresztnév], most hagytam Önnek egy hangüzenetet.”

Értékorientált megközelítés: „Egy ötlet [az általuk említett konkrét kihíváshoz]”

💡 Profi tipp: Nem találja a megfelelő szavakat? Kérjen segítséget a ClickUp Brain-től. Az AI Writer segít megfogalmazni gondolatait, és strukturált e-mail formátumokká alakítani azokat.

Hogyan írjunk értékesítési utánkövető e-mailt?

Az értékesítési képviselők napjuk átlagosan 21%-át e-mailek írásával töltik – és ennek nagy része ugyanazon nyomonkövető e-mailek újraírásával telik el. Egy egyszerű, megismételhető szerkezet segít abban, hogy gyorsan hatékony e-maileket írjon.

Használja ezt az öt részből álló keretrendszert bármilyen értékesítési helyzetben:

Személyre szabott bevezető: Kezdje azzal, hogy utaljon egy konkrét részletre az utolsó interakciójukból. Ha megemlíti valamit a telefonhívásból, a találkozóból vagy egy korábbi e-mailből, azzal bizonyítja, hogy figyelmes, és nem csak tömeges üzenetet küld. Értékemlékeztető: Röviden ismételje meg a megoldott alapvető problémát vagy az Ön által kínált fő előnyt. Ne feltételezze, hogy a potenciális ügyfél mindenre emlékszik a megoldásával kapcsolatban. Új betekintés vagy forrás: Adjon hozzá valami hasznosat a beszélgetéshez. Ez lehet egy esettanulmány, egy releváns cikk vagy egy válasz egy kérdésükre, ami okot ad nekik a részvételre. Egyértelmű cselekvésre ösztönzés (CTA): Tegyen egy konkrét kérést. Kérje meg őket, hogy foglaljanak időpontot, válaszoljanak visszajelzéssel, vagy erősítsék meg a következő lépéseket, de kerülje el, hogy egyszerre több dolgot kérjen tőlük. Professzionális búcsúzás: Legyen rövid és professzionális. Ha értelme van, csatoljon linket a naptárához, hogy megkönnyítse az időpont egyeztetést.

Az időzítés tekintetében a legjobb, ha a találkozót követő 24-48 órán belül felveszi a kapcsolatot. Ha hideg megkeresést végez, akkor három-öt napos időközönként vegye fel a kapcsolatot. Most, hogy megvan a szerkezet, íme 15 sablon, amelyet testre szabhat. ✨

📚 Olvassa el még: Mi a rossz időzítés rejtett költsége az értékesítési csapatok számára?

A 15 legjobb értékesítési utánkövető e-mail sablon

A sablonok könyvtárának megléte jó kezdet, de ha csak egy véletlenszerű mappában hevernek, akkor nem sokat segítenek. Szüksége van egy rendszerre.

Az alábbi lista mind a készen állóképes e-mail szkripteket, mind a munkafolyamat-sablonokat tartalmazza, amelyek segítenek csapatának a teljes utánkövetési folyamatot nagy léptékben kezelni, automatizálni és nyomon követni.

1. ClickUp utánkövető e-mail sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp követő e-mail sablonja segít Önnek a szervezettségben és az ügyfélkapcsolatok kezelésében – mindezt egy helyen.

Az azonos általános nyomonkövetési e-mailek állandó átírásának nehézségei valósak. Ez órákat vesz igénybe, és következetlen üzenetküldéshez vezet a csapaton belül.

Ne kezdje el mindent nulláról, hanem vigye magával a sablonjait oda, ahol dolgozik. Szerezzen be egy előre elkészített struktúrát a ClickUp Docs-ban a ClickUp Follow Up Email Template segítségével.

Testreszabható szakaszokkal rendelkezik a bevezető, az értékajánlat, a CTA és a búcsúszó számára, így biztosítható, hogy minden e-mail a márka arculatának megfeleljen. Mivel a ClickUp-ban található, az értékesítők közvetlenül a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos feladataik és az üzletek adatai mellett érhetik el – nincs többé tabok közötti váltás.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen találkozó utáni, bemutató utáni vagy általános visszajelzési forgatókönyveket

Kész, személyre szabott nyitó mondat, értékemlékeztető, forráslink és egyértelmű CTA.

Gyorsan módosíthatja a hangnemet és a hosszúságot, hogy az különböző iparágakhoz vagy üzletek méretéhez illeszkedjen.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást , hogy azonnal személyre szabott változatokat generáljon a potenciális ügyfél feladatából vagy korábbi jegyzeteiből származó kontextus felhasználásával.

2. ClickUp értékesítési hívások sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon könnyedén az összes értékesítési hívását, azok eredményeit és a további lépéseket a ClickUp értékesítési hívások sablonjával.

Épp most volt egy remek értékesítési telefonhívása, de mire leül, hogy megírja a követő e-mailt, már el is felejtette a legfontosabb részleteket. Ez egy általános e-mailhez vezet, amely nem épít a megteremtett lendületre.

A ClickUp Sales Calls Template segítségével közvetlenül összekapcsolhatja hívási jegyzeteit a nyomon követési intézkedésekkel.

A résztvevőket, a megbeszélés témáit és a teendőket egy helyen rögzítheti. A hívás után indítson el egy utánkövetési feladatot egy előre betöltött e-mail sablonnal, így biztosítva, hogy a beszélgetés kontextusa soha ne vesszen el.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Könnyedén említsd meg a beszélgetés konkrét pontjait, hogy megmutasd, figyeltél.

Kössd össze a hívásjegyzeteidet közvetlenül a nyomonkövetési feladataiddal, hogy egyetlen teendő se maradjon el.

Tanácsok konkrét hívási témákra való hivatkozáshoz, például: „Ahogy megbeszéltük, csapata legnagyobb kihívása a következő…”

💡 Profi tipp: A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a hívások összefoglalóját, amelyet közvetlenül felhasználhat az e-mailek személyre szabásához. A ClickUp AI Notetaker segítségével a találkozók felvételeit, átiratát és a teendőket a beérkező levelek mappájában találja meg.

3. ClickUp értékesítési CRM sablon

Ingyenes sablon letöltése Találjon potenciális ügyfeleket, kössön üzleteket és szerezzen betekintést az adatokon alapuló értékesítési stratégiák segítségével a ClickUp Sales CRM sablonnal.

Ha külön CRM-mel, e-mail klienssel és teendőlistával kell foglalkoznia, könnyen előfordulhat, hogy elmulasztja a nyomon követési határidőket. Ez a kontextus szétszóródása azt jelenti, hogy az üzletek meghiúsulnak, egyszerűen azért, mert senki sem tudja, mely potenciális ügyfelek igényelnek figyelmet.

A ClickUp Sales CRM sablon segítségével különálló, egymástól független CRM eszközök nélkül kezelheti a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és a nyomon követési ütemterveket. Lehetővé teszi, hogy egyetlen nézetben kövesse nyomon minden potenciális ügyfelet és azok nyomon követési állapotát, így elkerülhető a túl sok eszköz használata.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a fontos nyomonkövetési adatokat, mint például az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma, a következő nyomonkövetés dátuma és az üzlet állapota az egyéni mezők segítségével.

Hozzon létre egy nézetet, amely azonnal megmutatja, mely potenciális ügyfelek esetében „ma szükséges a nyomon követés”.

Egy kattintással elérheti e-mail sablonjait bármelyik kapcsolattartási rekordból, így gyorsan és kontextusban gazdag módon léphet kapcsolatba ügyfeleivel.

4. E-mail automatizálás a ClickUp sablonnal

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be a paramétereket, és küldjön automatikus e-maileket a ClickUp e-mail automatizálási sablonjával.

Ha a memóriádra vagy a kézi naptár emlékeztetőire támaszkodsz a nyomon követéshez, az emberi hibákhoz vezethet.

Az e-mail automatizálás ClickUp sablonjával és előre elkészített ClickUp automatizálásaivalautomatikusan indítson nyomonkövetési e-maileket a feladatállapot változásai, a határidők vagy egyéb feltételek alapján.

Hagyja, hogy a rendszer kezelje az időzítést, így Ön a személyre szabásra koncentrálhat. Például beállíthat egy automatizálást, amely három nappal azután, hogy az üzlet állapota „Ajánlat elküldve” -re változik, létrehoz egy nyomon követési feladatot.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kombinálja az automatizálást az emberi felülvizsgálattal úgy, hogy automatizált e-maileket állít be, amelyeket Ön felülvizsgálhat és manuálisan elküldhet, megőrizve az eredetiséget.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain személyre szabott utánkövetési tartalmat készítsen a potenciális ügyfél feladatainak előzményei és jegyzetei alapján.

Gondoskodjon arról, hogy minden automatizált e-mail továbbra is személyes és releváns legyen.

5. ClickUp e-mail marketing kampány sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje e-mail stratégiáját a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával

A ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával strukturálhatja a csepegtető kampányokat és az egyszeri e-maileket.

Ha az értékesítési és marketing csapatok nem működnek összhangban, akkor előfordulhat, hogy egymásnak ellentmondó üzeneteket küldenek ugyanazon potenciális ügyfeleknek. Ez zavaros élményt eredményez, és mindenki erőfeszítéseit hiábavalóvá teszi.

Ennek elkerülése érdekében tervezze meg többcsatornás nyomonkövetési sorozatát ugyanazon a helyen, ahol egyéb marketingtevékenységeit is. Ha mindkét csapat ugyanazt a kampányütemtervet és potenciális ügyfelek elkötelezettségére vonatkozó adatokat látja, üzenetei konzisztensek maradnak.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Könnyedén felépíthetsz egy három-öt e-mailből álló nyomonkövetési sorozatot, amelynek minden egyes érintkezési pontja egyértelmű céllal rendelkezik.

Figyelje a megnyitási és átkattintási arányokat a ClickUp Dashboards-on, hogy lássa, mi működik.

Tárolja az összes e-mailes anyagát, szövegét és üzenetét egy központi helyen, hogy könnyen hozzáférhessen hozzájuk.

💡 Profi tipp: A testreszabható, megosztható ClickUp Dashboards segítségével központilag nyomon követheti az értékesítési folyamatokat és eredményeket egy helyen.

6. ClickUp marketing e-mail sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp marketing e-mail sablonja segít Önnek gyönyörű, személyre szabott e-maileket létrehozni, amelyek felkeltik a figyelmet és növelik az elkötelezettséget.

Ha túl korán küldesz agresszív utánkövető e-mailt az értékesítési ciklusban, az elriaszthatja azokat a potenciális ügyfeleket, akik még nem állnak készen a vásárlásra. Szükséged van egy módszerre, amellyel nyomásgyakorlás nélkül maradsz az ügyfelek tudatában, ötvözve az értékesítési és marketing üzeneteket egy lágyabb megközelítés érdekében.

A ClickUp Marketing Email Template segítségével értékorientált e-mailekkel és hasznos tartalmakkal ápolhatja a potenciális ügyfeleket, ahelyett, hogy közvetlen értékesítési ajánlatot tenne nekik. Tökéletes tartalom, esettanulmányok vagy rendezvénymeghívók megosztására a korai szakaszban lévő potenciális ügyfelekkel, vagy újraaktiválási kampányokhoz.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Az érték-orientált felépítés arra ösztönzi Önt, hogy hasznos forrásokkal vagy betekintéssel vezessen, majd ezt kövesse egy finom CTA.

Minden marketingeszközét, például esettanulmányokat és fehérpapírokat, a ClickUp Docs-ban tárolja, hogy könnyen beilleszthesse e-mailjeibe.

Segít megteremteni a bizalmat és hasznos szakértőként pozícionálni magát, nem csak egyszerű értékesítőként.

7. ClickUp üzleti bemutatkozó e-mail sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp üzleti bemutatkozó e-mail sablonját, hogy bemutassa vállalatát potenciális befektetőknek, partnereknek vagy ügyfeleknek, és tegyen üzleti bejelentéseket.

Ha az első e-mailje a potenciális ügyfélnek gyenge, akkor az összes jövőbeli nyomon követése nehéz küzdelemnek tűnik majd. A rossz első benyomás még azelőtt megölheti az üzletet, hogy az megkezdődne.

Egy erős, releváns bevezető e-mail megkönnyíti az összes későbbi nyomon követést, mert már előre meghatároztad, miért keresed meg az ügyfelet.

A ClickUp üzleti bemutatkozó e-mail sablon egyértelmű formátumot biztosít az első kapcsolatfelvételhez. Készítsen erős első benyomást egy strukturált bevezetővel, amely megalapozza a jövőbeli nyomon követéseket.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Segít bemutatni, ki vagy, miért keresed meg őket, mi az előnyük belőle, és mi a következő lépés.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan létrehozhat személyre szabott változatokat a bevezetőjéből a különböző vevői személyiségekhez.

Lehetővé teszi, hogy közvetlenül a ClickUp CRM-nézetében figyelemmel kísérje az első e-mailjeinek hatását.

8. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje az ügyféladatokat a ClickUp Sales Pipeline Template drag-and-drop felületével.

Ha nincs világos képe az üzleteiről, akkor fogalma sincs, melyek azok, amelyek megakadtak vagy utánkövetést igényelnek. Ez a láthatóság hiánya azt jelenti, hogy az üzletek egyszerűen azért buknak meg, mert elfelejtik őket.

A vizuális folyamatkezeléssel megakadályozhatja, hogy az üzletek elszaladjanak. A ClickUp Sales Pipeline Template segítségével Kanban nézetben vagy lista nézetben láthatja az egyes üzletek stádiumát és nyomonkövetési állapotát. Az értékesítők azonnal láthatják, mely potenciális ügyfelek igényelnek figyelmet, így semmi sem marad ki.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Testreszabhatja az olyan szakaszokat, mint „Kapcsolatfelvétel”, „Utánkövetés ütemezése” és „Ajánlat elküldése”, hogy azok illeszkedjenek az értékesítési folyamatához.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy automatikusan megjelenjenek a lejárt nyomon követésekkel rendelkező ügyletek, így gyorsan tud cselekedni.

Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy az ügyletek automatikusan átkerüljenek a következő szakaszba, amikor a nyomon követés befejeződött.

9. ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen nyerő stratégiákat és az üzleti tevékenységéhez szabott értékesítési hívásokat a ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablonjával.

Amikor új képviselők csatlakoznak a csapathoz, gyakran nem ismerik a csapat legjobb gyakorlatát a nyomon követés terén. Ez következetlen kapcsolattartáshoz és hosszabb beilleszkedési időhöz vezet.

Dokumentálja csapata utánkövetési stratégiáját, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablonjával rögzítheti a bevált gyakorlatokat, e-mail szövegeket és időzítési irányelveket egy Doc sablonban. Ha a stratégiát ugyanabban a munkaterületben tárolja, mint az üzleteket, az új képviselők gyorsabban megtanulhatják a fortélyokat.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Tartalmazza az időzítési szabályok, üzenetküldési keretek és kifogások kezelésének szakaszait.

Kössd össze stratégiai útmutatódat közvetlenül a tényleges e-mail sablonjaiddal és automatizálásaiddal, hogy mindig naprakész legyen.

Hagyja, hogy az értékesítők a ClickUp Brain segítségével kérdéseket tegyenek fel a stratégiával kapcsolatban, és valós időben kapjanak válaszokat anélkül, hogy megzavarnák a vezetőt.

10. ClickUp értékesítési értekezlet jegyzőkönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp értékesítési értekezlet jegyzőkönyv sablonjával alakítsa az értekezleteken elhangzottakat cselekvésre késztető lépésekké.

A megbeszélések után a teendők és a fontos döntések gyakran elvesznek a szétszórt jegyzetek között, vagy teljesen feledésbe merülnek. Ez arra kényszeríti Önt, hogy konkrét kontextus nélküli nyomonkövető e-maileket küldjön, és a fontos következő lépések soha nem kerülnek végrehajtásra.

Dokumentálja a döntéseket, a teendőket és a nyomon követésért felelős személyeket a ClickUp értékesítési értekezlet jegyzőkönyv sablonjával. Ezek a jegyzőkönyvek közvetlenül bekerülnek a nyomon követési e-mailek személyre szabásába, így olyan dolgokat írhat, mint például: „Ahogy megbeszéltük, Ön említette az X problémát…”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítsen részleteket, mint például a résztvevők, a napirendi pontok, a megbeszélés témái és a teendők, a felelősök és a határidők.

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a találkozók összefoglalójának automatikus létrehozásához és a teendők kivonásához, amelyekkel kitöltheti ezt a sablont.

Kössd össze a találkozó jegyzőkönyvét közvetlenül a nyomonkövetési feladatokkal és az üzletkötési nyilvántartásokkal, hogy minden kontextus egy helyen legyen.

11. A HubSpot 30 nyomonkövetési e-mail sablonja

Külső sablonok keresése jó kiindulási pont lehet, de gyakran összefüggéstelen fájlok gyűjteményéhez vezet. A HubSpot 30 Follow-Up Email Templates (30 nyomonkövetési e-mail sablon) 30 szkriptet kínál egy helyen, különböző forgatókönyvekhez.

via HubSpot

Miért fogják kedvelni ezeket a sablonokat:

Kezelje az olyan helyzeteket, mint a megbeszélés utáni, válasz nélküli és hangüzenet utáni esetek.

Testreszabhatja a tartalmat, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek.

Importáld őket a ClickUp Docs-ba, hogy központi, egységes információforrást hozz létre a csapatod számára.

12. A HubSpot 75 bevált értékesítési e-mail sablonja

A HubSpot 75 bevált értékesítési e-mail sablonja a nyomon követésen túlmutató, szélesebb körű értékesítési forgatókönyveket is lefed, beleértve a potenciális ügyfelek felkutatását és az üzletkötést.

via HubSpot

Miért fogják kedvelni ezeket a sablonokat:

Az első kapcsolatfelvételre szolgáló e-mail sablonok segítenek értelmes beszélgetéseket kezdeményezni és kapcsolatokat építeni.

A nyomon követő e-mailek fenntartják a párbeszédet és végigvezetik a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamaton.

A szakító e-mailek megszüntetik a kapcsolatot az inaktív potenciális ügyfelekkel, miközben nyitva hagyják a lehetőségeket a jövőre nézve.

💡 Profi tipp: Ha ezeket a sablonokat átmásolja a ClickUp Docs-ba, testreszabhatja őket a márkája hangvételéhez, és címkékkel és mappákkal rendszerezheti őket, így könnyen kereshetőek és elérhetőek lesznek a CRM-je és feladataival együtt.

13. Template.net e-mail emlékeztető sablonja Word formátumban

Egyes csapatok hozzászoktak a Microsoft Word használatához, és letölthető sablonokat kereshetnek. A Template.net minta e-mail sablonja egy Word-kompatibilis sablon, amelyet felhasználhat.

via Template. net

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Írjon világos és tömör emlékeztető e-maileket ügyfeleinek és partnereinek

Letölthető és szerkeszthető Microsoft Word, Google Docs vagy Apple Pages formátumban.

💡 Profi tipp: Ha több értékesítő letölti és szerkeszti a saját helyi másolatát, az üzenetei inkonzisztensek lesznek. Jobb megoldás, ha ezeket a sablonokat importálja a ClickUp Docs-ba, ahol mindenki valós időben együttműködhet és hozzáférhet a legfrissebb verziókhoz.

14. Vertex42 ingyenes Excel CRM sablonja

Nagyon kis csapatok vagy egyéni vállalkozók számára a potenciális ügyfelek táblázatban való nyomon követése egyszerű megoldásnak tűnhet. A Vertex42 ingyenes Excel CRM sablonja egy ingyenes lehetőség, amelyet felhasználhat.

via Vertex42

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a CRM adatbázis tábláit a fontos ügyféladatok rendezéséhez, szűréséhez és megjelenítéséhez.

Jegyzeteket készíthet a potenciális ügyfelekkel folytatott kommunikációról a mobil megjegyzések vagy a Jegyzetek oszlop segítségével.

💡 Profi tipp: Az Excel nem rendelkezik automatizálási funkcióval, valós idejű együttműködési lehetőséggel és e-mail eszközökkel való integrációval. Ahogy a csapatod növekszik, egyre több időt fogsz a táblázat frissítésével tölteni, mint az értékesítéssel. Szerezz be egy ismerős, táblázathoz hasonló felületet, amely automatizálási és együttműködési funkciókkal rendelkezik, a ClickUp Sales CRM Template segítségével, amely egy egyszerű frissítési lehetőség.

15. ClickUp értékesítési sablon

Ingyenes sablon letöltése Írjon értékesítési szöveget a ClickUp értékesítési szöveg sablonjával

Ha csapata utánkövető e-mailjeinek üzenetei nem következetesek, akkor termékének alapvető értéke elveszhet. Ez akkor fordul elő, ha értékesítési stratégiája nincs dokumentálva és könnyen hozzáférhető.

Biztosítson következetes értéküzeneteket minden utánkövetésben azáltal, hogy a ClickUp Sales Pitch Template segítségével egy központi dokumentumban kidolgozza és finomítja alapvető értékesítési üzenetét. Azok a képviselők, akik ezt az üzenetet magukévá teszik, minden utánkövetésbe beépíthetik a legfontosabb értékesítési üzeneteket anélkül, hogy sablonosnak tűnnének.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Határozza meg a legfontosabb érveket, mint például a probléma, a megoldás, a megkülönböztető tényezők és a bizonyító pontok.

Kössd össze a bemutató dokumentumodat közvetlenül az e-mail sablonjaiddal, hogy az üzenetek összhangban legyenek.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy különböző verziókat készítsen a bemutatójához a különböző vevői személyiségekhez.

Elkerülendő hibák az értékesítési utánkövető e-mailekben

Még a legjobb sablonokkal is könnyű olyan hibákat elkövetni, amelyek tönkreteszik a válaszadási arányt. Azok a nyomonkövetési e-mailek, amelyeket figyelmen kívül hagynak, vagy ami még rosszabb, leiratkozásokat váltanak ki, károsíthatják a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatot. Íme a leggyakoribb buktatók, amelyeket el kell kerülni:

Általános kezdő mondatok: A „Csak ellenőrzöm” vagy „Követem” kezdő mondatok jelzik, hogy nem személyre szabta az e-mailt, és könnyen figyelmen kívül hagyhatóvá teszik azt.

Nincs egyértelmű CTA: Az olyan homályos kérések, mint „Kérem, ossza meg velem véleményét”, nem adnak Az olyan homályos kérések, mint „Kérem, ossza meg velem véleményét”, nem adnak egyértelmű következő lépést a potenciális ügyfélnek, és nem ösztönzik a cselekvésre.

Túl sok, túl gyors utánkövetés: A potenciális ügyfél postaládájának bombázása kétségbeesettnek tűnik, és gyors módja annak, hogy leiratkozzanak.

A korábbi kontextus figyelmen kívül hagyása: Ha nem utal az utolsó beszélgetés során megbeszéltekre, akkor könnyen feledhetővé válik.

Hosszú szövegek: A hosszú, sűrű e-maileket nem olvassák el egy mozgalmas napon. Rövid bekezdésekkel és felsorolásokkal tegye áttekinthetővé üzenetét.

Rossz időzítés: Ha péntek este 11-kor küldesz e-mailt, szinte biztos, hogy hétfő reggelre el lesz temetve.

Nincs hozzáadott érték: Minden nyomon követésnek Minden nyomon követésnek valami hasznosat kell kínálnia . Ha csak kér valamit, akkor nem ad okot a válaszadásra.

A konvergált munkaterület segít elkerülni ezeket a hibákat. A sablonok biztosítják a struktúrát, a ClickUp Automations kezeli az időzítést, a ClickUp központi jegyzetek pedig megakadályozzák a kontextus elvesztését.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

Az AI folyamatos fejlődésével azok a csapatok lesznek sikeresek, amelyek ezt a technológiát a személyre szabott kommunikációhoz használják – nem általános üzenetek tömeges elküldésére, hanem arra, hogy minden utánkövető üzenet szándékosnak tűnjön.

Ha szeretné megtudni, hogyan tudja az AI átalakítani az egész értékesítési folyamatot a nyomon követésen túl, nézze meg ezt a gyakorlati bemutatót, amely bemutatja az AI értékesítési munkafolyamatban való kihasználásának legfontosabb stratégiáit.

Alkalmazza nyomonkövetési sablonjait az üzletek lezárásához

A hatékony utánkövetés a struktúra, az időzítés és a személyre szabás kombinációja. Az utánkövetési stratégiát leginkább a fragmentáltság teszi tönkre – amikor a potenciális ügyfelek adatai, az e-mail vázlatok és a feladat emlékeztetők különböző eszközökön vannak szétszórva, akkor elkerülhetetlenül vannak olyan dolgok, amelyek elkerülnek a figyelmet.

Azok az értékesítési csapatok, amelyek sablonjaikat, adataikat és munkafolyamataikat egy helyen központosítják, több üzletet kötnek, mert semmi sem vész el. Minden érintkezési pont az előzőre épül, így zökkenőmentes élményt teremtve a potenciális ügyfél számára.

Készen áll az értékesítési utánkövetések központosítására?

Gyakran ismételt kérdések

Az e-mail szöveg sablonok azok a szavak, amelyeket elküldesz, például a tárgy és a szöveg. A munkafolyamat sablonok azok a rendszerek, amelyeket létrehozol annak megszervezésére, hogy mikor, hogyan és kinek küldöd el ezeket az e-maileket, beleértve az automatizálási kiváltókat és a nyomon követést.

A legtöbb értékesítési szakértő öt-hét kapcsolattartási pontot javasol, mielőtt tovább lépne. A megfelelő szám azonban az iparágtól, az üzlet nagyságától és a potenciális ügyféltől kapott bármilyen elkötelezettségi jelzéstől függ.

Igen, lehetséges. Az automatizálás kezeli az időzítést és a kiváltó tényezőket, míg az AI eszközök, mint például a ClickUp Brain, személyre szabott tartalmat készítenek a potenciális ügyfelek adatai alapján, amelyet Ön áttekinthet, mielőtt elküldené.