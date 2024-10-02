Hogyan dolgozzon ki értékesítési és marketingstratégiát (+ példák)

Egy hatékony értékesítési és marketingstratégia kidolgozása olyan lehet, mintha egymással versengő prioritásokkal kellene jonglálni – e-mail kampányok, fizetett hirdetések, márkaépítés és potenciális ügyfelek megszerzése. Ez túlterhelő lehet a marketing- és értékesítési csapatok számára, és lassíthatja az üzleti növekedést.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan lehet olyan értékesítési és marketingstratégiát kidolgozni, amely ezeket a problémákat közvetlenül kezeli. Gyakorlati tippeket és stratégiákat ismerhet meg, amelyekkel javíthatja az együttműködést, racionalizálhatja a munkát és növelheti a bevételeket.

Akár most kezded, akár a meglévő stratégiádat szeretnéd finomítani, hasznos információkkal és releváns példákkal segítünk céljaid elérésében.

Először kezdjük az alapokkal. 👇

Mi az értékesítési és marketing stratégia?

Az értékesítési stratégia egy útiterv a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítéséhez. Fókuszában a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatépítés és a vásárlási folyamaton való végigvezetés áll.

A hatékony értékesítési projektmenedzsment biztosítja a legfontosabb taktikák zökkenőmentes végrehajtását, például új ajánlatokkal kapcsolatos telefonálások, termékbemutatókon való részvétel és az ügyfelek problémáinak azonosítása.

Az értékesítés lezárásának gondos időzítésével értékesítési csapata elkerülheti, hogy a korai nyomásgyakorlás miatt elveszítse a potenciális ügyfeleket, így a folyamat minden lépése hatékonyabbá válik és jobban igazodik az általános célokhoz.

A marketingstratégia értékteremtésről és a márka ismertségének növeléséről szól. Segít a vállalatoknak kommunikálni a közönségükkel, felkelteni az érdeklődést és ösztönözni a termékekkel vagy szolgáltatásokkal való interakciót.

A marketingtevékenységek általános területei a tartalommarketing, a közösségi médiamarketing és a reklámozás*, amelyek célja a potenciális ügyfelek vonzása.

Együttesen átfogó megközelítést alkotnak a növekedés elősegítésére.

Más szavakkal, egy sikeres marketing- és értékesítési stratégiahoz mindkét részlegnek úgy kell működnie, mint egy jól bejáratott gépezetnek. A hatékony értékesítési stratégia és taktika integrálásával a marketing tevékenységekbe elérhetjük a funkciók közötti együttműködést, ami segít lebontani a szilárd határokat, javítani a kommunikációt és racionalizálni az egész folyamatot.

Az értékesítési és marketingstratégia fontossága az üzleti növekedés szempontjából

Az értékesítési és marketingstratégia elengedhetetlen, mert strukturált módszert kínál a célközönség eléréséhez, a márka kiemeléséhez és végső soron az értékesítés növeléséhez.

Miért fontos ez?

A csapat céljainak összehangolása: Biztosítja, hogy az értékesítési és marketing csapatok hatékonyan együttműködjenek a közös célok, például a bevételek növelése és a piaci részesedés növelése érdekében.

Egyszerűsíti az ügyfélútvonalat: Zökkenőmentes folyamatot hoz létre a potenciális ügyfelek megszerzésétől a konverzióig, megkönnyítve a potenciális ügyfelek fizető ügyfelekké válását.

A szilók lebontása: A jó marketing- és értékesítési stratégia elősegíti a csapatok közötti együttműködést, lehetővé téve az értékesítés számára, hogy visszajelzést adjon, a marketing pedig a valós idejű betekintés alapján módosítsa stratégiáit.

Növeli a bevételt: Az értékesítési és marketingtevékenységek összehangolásával a vállalkozások hatékonyabban tudják megcélozni stratégiáikat, ami jobb konverziós arányokhoz és magasabb befektetési megtérüléshez vezet.

Javítja az ügyfélszerzést és -megtartást: A marketing új ügyfeleket vonz, míg az értékesítés erős kapcsolatokat épít ki, ami nagyobb ügyfélhűséghez és hosszú távú növekedéshez vezet.

Versenyelőnyt biztosít: A üzenetek következetesek és vonzóak maradnak, így vállalkozása kiemelkedhet a tömegből és a megfelelő közönséggel léphet kapcsolatba.

🤝⏰ Emlékeztető: Jól meghatározott stratégia nélkül a vállalkozások kockáztatják, hogy erőforrásaikat olyan összefüggéstelen tevékenységekre pazarolják, amelyek nem vonzzák hatékonyan a potenciális ügyfeleket és nem ösztönzik az értékesítést.

A sikeres értékesítési és marketingstratégia legfontosabb elemei

A sikeres marketing- és értékesítési stratégiák kidolgozása nem arról szól, hogy ötleteket dobálunk a falra, és reméljük, hogy valamelyik bejön (bár ezt mindannyian néha megteszünk), hanem arról, hogy szilárd alapot teremtsünk egyértelmű célokkal és jól meghatározott tervvel.

Íme a legfontosabb elemek, amelyek segítenek elérni ezt a célt.

Célközönség adatai

Mielőtt elkezdené a marketinget vagy az értékesítést, pontosan tudnia kell, kivel áll szóban. A célpiac vagy a célközönség meghatározása elengedhetetlen ahhoz, hogy üzenete a megfelelő emberekhez jusson el. Itt jönnek képbe a vevői személyiségek létrehozása.

A vásárlói profil az ideális vásárlót képviseli, és olyan részleteket tartalmaz, mint a demográfiai adatok, viselkedés, célok, problémák és motiváció.

A személyiségek mellett a vásárlói szegmentáció is hasznos lehet. Ez lehetővé teszi, hogy a nagyobb közönséget kisebb, specifikusabb csoportokra ossza fel olyan jellemzők alapján, mint a földrajzi elhelyezkedés, a vásárlási szokások vagy az iparág.

A célközönség adatait az értékesítési csatornába táplálva személyre szabhatja megközelítését minden egyes személyiségtípushoz, javítva ezzel értékesítési és marketingtevékenységeinek hatékonyságát.

Ugyanakkor a marketing ütemterv sablonok használata segít meghatározni a céljait, és azokat zökkenőmentesen integrálni a konkrét feladatokba, biztosítva ezzel a stratégia koherensebbé válását az összes csapat számára.

💡 Profi tipp: A jól meghatározott ideális ügyfélprofilnak (ICP) tartalmaznia kell a célközönségre vonatkozó részleteket: hol töltik az idejüket, hogyan költenek, mi a kedvenc közösségi média alkalmazásuk, vagy mely influencereket követnek. Ha mélyrehatóan elemzi ezeket az adatokat, akkor elérheti a közönségét ott, ahol vannak, ahelyett, hogy utánuk futna.

Piackutatás

Nem lehet hatékonyan értékesíteni vagy marketingezni semmit, ha nem ismeri az üzleti környezetet, amelyben működik.

A piackutatás az iparágáról, versenytársairól és legfőképpen célközönségéről szóló információk gyűjtésének folyamata. Segít azonosítani a piaci trendeket, megérteni ügyfelei igényeit és feltárni azokat a hiányosságokat, ahol terméke vagy szolgáltatása valami egyedülállót kínálhat.

🌟 Példa: Ha az Ön iparágában növekvő igényt tapasztal a környezetbarát csomagolások iránt, akkor termékét ennek megfelelően pozícionálhatja, és meghódíthatja ezt a piaci rést.

Ezeknek az ismereteknek a marketingtevékenységeibe való integrálása, az e-mail kampányoktól a fizetett hirdetésekig, biztosítja, hogy stratégiája összhangban legyen a piaci igényekkel, és versenyelőnyt biztosít Önnek.

Világos célok

Nem elég csak azt mondani, hogy „növelni szeretné az értékesítést” vagy „növelni szeretné a márka ismertségét”. Konkrét, mérhető célokra van szüksége, amelyek irányt mutatnak mind a marketing, mind az értékesítési tevékenységének.

Ezért fontos, hogy magabiztos legyen a marketing OKR-jeivel és a legfontosabb mutatóival kapcsolatban. Ugyanilyen fontos azonban azok megfelelő nyomon követése is.

Itt lehet rendkívül hasznos a ClickUp Goals.

Ez lehetővé teszi, hogy SMART – konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött* – célokat tűzzön ki, amelyek összhangban állnak az általános stratégiájával. Minden nagyobb célt kisebb feladatokra bonthat, határidőket állíthat be, és feladatokat rendelhet a marketing vagy értékesítési csapat tagjaihoz.

Mérje a sikert a ClickUp Goals segítségével, amelynek segítségével nyomon követheti az előrehaladást numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok alapján.

🌟 Példa: Lehet, hogy célul tűzte ki, hogy a negyedév végéig 500 új minősített potenciális ügyfelet szerezzen. A ClickUp segítségével ezt a célt megvalósítható lépésekre bonthatja mind az értékesítési, mind a marketing csapat számára, például célzott e-mail kampány indításával vagy a webhely konverziós arányának javításával.

Az értékesítési célok rendszeres felülvizsgálata és a piaci trendek alapján történő meghatározása segít abban, hogy rugalmas maradjon és gyorsan reagáljon a piaci változásokra.

Egyedülálló értékajánlat

A versenyképes piacon vállalkozásának szüksége van egy meggyőző okra, amiért az ügyfelek Önt választják a versenytársak helyett. Ez az ok az Ön egyedi értékajánlata (UVP).

Az UVP egy egyértelmű nyilatkozat, amely elmagyarázza, mi teszi termékét vagy szolgáltatását egyedivé, és hogyan oldja meg ügyfelei problémáit jobban, mint bárki más.

Az UVP-nek ki kell emelnie termékének előnyeit, és foglalkoznia kell a célközönség konkrét problémáival. A hatékony marketingkampány-kezelés biztosítja, hogy az UVP-je minden csatornán következetesen kommunikálva legyen, így kampányai középpontjává válik.

🌟 Példa: Ha terméke a manuális feladatok automatizálásával időt takarít meg az ügyfeleknek, akkor ezt helyezze UVP-jének középpontjába. Célja egy világos, tömör üzenet megfogalmazása, amelyre a potenciális ügyfelek azt mondják: „Pontosan erre van szükségem!”

Integrált értékesítés és marketing

Bármely vállalat számára az egyik legnagyobb buktató, ha a marketing- és értékesítési csapat tagjai szigeteken dolgoznak, és alig kommunikálnak vagy hangolódnak össze egymással. Ebben az esetben az integrált értékesítés és marketing kritikus fontosságúvá válik.

Ha az értékesítési és marketingcsapatok összehangoltan dolgoznak, megoszthatják egymással a tapasztalataikat, összehangolhatják stratégiáikat, és egységes megközelítést alakíthatnak ki a potenciális ügyfelek elérésére.

Ez az összehangolás azt jelenti, hogy a marketingcsapat pontosan tudja, milyen „típusú potenciális ügyfeleket” vár az értékesítési csapat. Ezeket marketing által minősített potenciális ügyfeleknek nevezik. Eközben az értékesítési csapat felkészült ezeknek a potenciális ügyfeleknek a megszerzésére, mert jól ismeri az üzenetet és az ügyfelek problémáit.

Az integrált marketingstratégia elősegíti a jobb együttműködést, elkerüli a párhuzamos munkavégzést, és egységes márkaélményt nyújt ügyfeleinek. A ClickUp ismét elősegíti a csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést.

Használja a ClickUp Sales funkcióját feladatok és alfeladatok létrehozásához, valamint ellenőrzőlisták hozzáadásához, hogy felvázolja az egyes lépéseket és kiosztja a felelősségi köröket.

A ClickUp Sales olyan funkciókat kínál, mint a megosztott feladatlisták, ütemtervek és irányítópultok, amelyek áttekintést nyújtanak mind a marketingkampányokról, mind az értékesítési folyamatokról.

Például létrehozhat márkás űrlapokat, amelyek összegyűjtik a lényeges információkat, és automatikusan átalakítják a válaszokat cselekvésre kész elemekké, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon ki.

Ezenkívül az oszlopszámítások funkcióval gyorsan kiszámíthatja a numerikus mezőket, ami segít a szerződések összértékének kiszámításában, a lezárás teljes költségének meghatározásában vagy a bevételi előrejelzések kiszámításában.

Értékesítési és marketing stratégiák megvalósítása

A sikeres marketing- és értékesítési stratégia kidolgozása és megvalósítása átgondolt tervezést, megfelelő eszközöket és a változó vásárlói magatartáshoz való alkalmazkodás képességét igényli.

Vegyük át lépésről lépésre, és nézzük meg, hogyan segíthetnek az olyan eszközök, mint a ClickUp, a munkájának hatékonyabbá tételében:

1. lépés: A stratégia megtervezése

Minden sikeres értékesítési és marketingtevékenység alapja egy szilárd értékesítési és marketingterv, amelyet gyakran egy stratégiai útmutatóban vázolnak fel.

Kezdje azzal, hogy felteszi magának a következő kérdést: Kik a célcsoportja? Mit szeretne elérni a következő negyedévben vagy évben? Hogyan fog kinézni a siker az értékesítési és marketing csapatok számára?

Ahelyett, hogy tág célokat tűzne ki, összpontosítson konkrét, mérhető eredményekre, például „a potenciális ügyfelek számának 15%-os növelése a negyedik negyedévben” vagy „az ügyfélvesztés 10%-os csökkentése a következő hat hónapban”. Az ilyen típusú célok irányt és fókuszt adnak, így mindenki a helyes úton haladhat.

2. lépés: A megfelelő marketing- és értékesítési csatorna kiválasztása

A megfelelő marketing- és értékesítési csatornák kiválasztása elengedhetetlen a célközönség hatékony eléréséhez.

🌟 Példa: Ha fiatalabb korosztályt céloz meg, akkor az Instagram vagy a TikTok platformok ideálisak, míg a LinkedIn és az e-mail marketing inkább a B2B közönség számára működik jobban.

Ugyanilyen fontos megérteni, hogy a közönsége milyen formában szeret részt venni – inkább videó tartalmakra, blogbejegyzésekre vagy letölthető forrásokra, például fehérpapírokra reagál. Ez a betekintés biztosítja, hogy ne csak a megfelelő platformon legyen, hanem a legrelevánsabb tartalomformátumot is használja.

Használja a ClickUp CRM rendkívül rugalmas nézeteket, például a Kanban táblákat és listákat, hogy nyomon kövesse a potenciális ügyfeleket, kezelje az ügyfélkapcsolatokat, és egy pillanat alatt értékelje a csatornák teljesítményét.

A ClickUp CRM segítségével elemezheti az ügyfelek szokásait, viselkedését és preferenciáit, ami segít meghatározni a leghatékonyabb marketingcsatornákat az egyes célcsoportok eléréséhez.

Ez az ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz segít megszüntetni a szilókat azáltal, hogy e-mailjeit közvetlenül integrálja a platformba. Ez lehetővé teszi a kommunikáció gyorsítását az üzletek kezelésével, a projektfrissítések ügyfeleknek való elküldésével és az ügyfelek egyetlen e-mail központból történő bevonásával.

3. lépés: Személyre szabott tartalom kidolgozása és terjesztése

A csatornák kiválasztása után a következő feladat olyan tartalom létrehozása és terjesztése, amely rezonál a potenciális ügyfeleivel. Ennek kulcsa a tartalom személyre szabása.

Természetesen az általános tartalom nem lesz elég. A közönség olyan anyagokat vár, amelyek közvetlenül a szükségleteikhez, kihívásaikhoz és vágyaikhoz szólnak.

A ClickUp Brain segítségével olyan értékesítési e-maileket és egyéb marketingtartalmakat hozhat létre, amelyek közvetlenül a közönség igényeire reagálnak.

A ClickUp Brain megkönnyíti ezt azáltal, hogy segít Önnek a piackutatás alapján személyre szabott üzenetek kidolgozásában. Automatizálja a projektfrissítéseket és cselekvési tételeket generál, biztosítva, hogy stratégiái a terv szerint haladjanak.

Ezenkívül automatizálhatja az összes feladat összefoglalóját, előrehaladási jelentéseit és állapotfrissítéseit, így időt takaríthat meg a stratégiai feladatokra.

Húzza át a feladatokat a ClickUp naptárnézetébe, hogy könnyedén megtervezhesse, kidolgozhassa és terjeszthesse azokat a tartalmakat, amelyek közvetlenül vonzzák a közönségét.

Miután elkészítette, a ClickUp naptárnézet segítségével zökkenőmentesen ütemezheti és terjesztheti a tartalmat a különböző csatornákon.

Így tartalma nemcsak vonzó lesz, hanem stratégiailag is megfelelő időzítésű, hogy maximális hatást érjen el, és üzenete a megfelelő időben elérje a megfelelő közönséget.

4. lépés: Teljesítménymutatók nyomon követése

A sikeres marketing- és értékesítési stratégia nem csupán a megvalósításon múlik – folyamatos teljesítménymutatók nyomon követését is igényli, hogy megértsük, mi működik és mi javításra szorul.

Az olyan mutatók, mint a webhely forgalma, a potenciális ügyfelek száma, az e-mailek megnyitási aránya, és a konverziós arány értékes betekintést nyújtanak stratégiája hatékonyságába.

A ClickUp Dashboard valós idejű betekintést nyújt azáltal, hogy összekapcsolja a feladatokat az ütemtervével és a piacra lépési terveivel, biztosítva ezzel a csapat összehangolt munkáját.

Kövesse nyomon az előrehaladást és állítson be KPI-ket a ClickUp Dashboards segítségével, hogy vizualizálja az adatokat és megalapozott módosításokat hajtson végre.

5. lépés: Folyamatos visszacsatolási ciklus

A folyamatos visszacsatolás elengedhetetlen ahhoz, hogy marketing- és értékesítési stratégiája hatékony és releváns maradjon. A rendszeres ellenőrzések, amelyek során mindkét csapat áttekinti a teljesítményadatokat és az ügyfelek visszajelzéseit, segítenek gyorsan azonosítani, mi működik jól és mi igényel javítást.

A ClickUp megjegyzéseket konvertálja végrehajtható feladatokká úgy, hogy azokat a csapattagoknak vagy magának rendeli hozzá.

A ClickUp Comments segítségével zökkenőmentes és hatékony visszacsatolási ciklust tarthat fenn, és a csapat tagjainak összes visszajelzését és megjegyzését egy helyen összpontosíthatja.

Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat a csapatával, megjegyzésekben megjelölheti másokat, és közvetlenül a ClickUp Docs-ban rendelhet hozzá feladatokat.

Ezenkívül a ClickUp Docs segítségével értékesítési és marketingcsapatai visszajelzési dokumentumokat hozhatnak létre és dolgozhatnak ki közösen, nyomon követhetik a módosításokat, és rendszerezhetik az ötleteket.

A Docs alkalmazásban marketingterveket is készíthet, értékesítési stratégiákat oszthat meg vagy értékesítési prezentációkat véglegesíthet. A beágyazott oldalak segítségével rendszerezheti ötleteit, és a releváns feladatokat összekapcsolhatja a dinamikusabb együttműködés érdekében.

6. lépés: Finomítás és optimalizálás

A folyamatos visszacsatolási ciklusból nyert betekintés lesz a finomítási folyamat gerince. Legyen szó marketingkampányok kiigazításáról, értékesítési érvek finomításáról vagy célok frissítéséről, a folyamatos optimalizálás segítségével mindig egy lépéssel előrébb járhat.

A ClickUp Automations kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban, mivel olyan ismétlődő feladatokat lát el, mint a potenciális ügyfelek hozzárendelése, frissítések közzététele és a feladatok állapotának módosítása.

A ClickUp Automations segítségével minden műveletet nyomon követhet auditnaplókkal, gyorsan azonosíthatja a kampányok problémáit, és adat alapú változtatásokat hajthat végre a jobb eredmények érdekében.

Mit lehet még csinálni a ClickUp segítségével?

A ClickUp hatékony funkcióira építve nézzük meg, hogyan javíthatják a ClickUp Tasks és a ClickUp Templates az értékesítési és marketingstratégiáit:

Prioritási szintek: Rendeljen prioritási szinteket alacsony és sürgős között, hogy biztosítsa a kritikus feladatokra való összpontosítást.

Egyéni állapotok: Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását a munkafolyamatához illeszkedő egyéni állapotokkal, a „Teendő”től a „Befejezett”ig.

Feladatok függőségei: Kapcsolja össze a kapcsolódó és egymástól függő feladatokat, hogy lássa, hogyan hatnak egymásra, és elkerülje a szűk keresztmetszeteket.

Több lista: Szervezze a feladatokat több listán, megőrizve azok állapotát és részleteit a könnyű hozzáférés érdekében.

ClickUp marketing terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketingterv-sablonja segít Önnek marketingprojekt-tervének elkészítésében, szervezésében és nyomon követésében.

A ClickUp marketingterv-sablon segít elérhető célokat kitűzni, a feladatokat megvalósítható lépésekre bontani, valamint a beépített mérőszámok és elemzések segítségével nyomon követni az előrehaladást.

Amellett, hogy egy helyen biztosítja az Ön számára a szükséges áttekinthetőséget és ellenőrzést, a következőket is kínálja:

Világos útiterv: Meghatározza céljait és irányítja stratégiáit.

Hatékony allokáció: Hatékonyan kezeli az időt és az erőforrásokat

Kampánykövetés: Méri a sikert és szükség szerint módosítja a stratégiákat.

ClickUp értékesítési terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési terv sablonja segít nyomon követni az értékesítési tervet.

A ClickUp értékesítési terv sablon segít nyomon követni a célokat, finomítani a stratégiákat és optimalizálni a teljesítményt az értékesítési lendület fenntartása érdekében.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Állítson fel SMART célokat egyértelmű célkitűzésekkel

Kövesse nyomon az értékesítési célokat, és hozzon létre egy mindenki számára követhető, egyértelmű struktúrát.

Kövesse nyomon az egyes értékesítők előrehaladását

Ismerje meg ügyfélkörét és igényeit

⚡️Sablonarchívum: Nézze meg ezeket a további értékesítési terv sablonokat és marketing terv sablonokat, hogy finomítsa üzleti stratégiáit.

Értékesítési és marketingstratégiák példái

A sikeres vállalatok gyakran integrálnak innovatív értékesítési és marketing stratégiákat, hogy ösztönözzék a növekedést és megelőzzék a versenyt.

Az alábbiakban néhány valós példát mutatunk be arra, hogy olyan vállalatok, mint az UPS, az Apple és a Starbucks hogyan valósítottak meg olyan stratégiákat, amelyek összehangolják az értékesítési és marketing tevékenységeket, és ezzel figyelemre méltó eredményeket értek el.

1. Értékesítési stratégia példák

📈 Értékalapú értékesítés: UPS

A UPS, az egyik legnagyobb szállítási és logisztikai vállalat, kiemelkedik az értékalapú értékesítés terén.

Ahelyett, hogy kizárólag a termékekre koncentrálnának, a vásárlók számára nyújtott előnyöket helyezik előtérbe.

A UPS nem csupán szállítási szolgáltatásokat kínál, hanem kényelmet, rugalmasságot és nyugalmat is biztosít széles körű lehetőségeivel. Ez a hozzáadott érték megkülönbözteti a versenytársaitól, és piacvezető pozícióba hozza az iparágban.

⚡Erőalapú értékesítés: Apple

Az Apple teljesítményalapú értékesítési stratégiája az „Apple Geniuses” szakértőket helyezi a középpontba. Ezek a szakértők az Apple termékeinek és szolgáltatásainak minden részletét ismerik, így zökkenőmentessé teszik az ügyfelek élményét.

Az Apple marketingstratégiája egyszerűsíti az értékesítési folyamatot és bizalmat épít azáltal, hogy egy helyen kínál megoldásokat a problémákra és termékeket. Ez elősegíti az értékesítés folyamatos növekedését.

2. Marketingstratégia-példák

📢 Retargeting kampányok: Amazon

Az Amazon a retargeting kampányok mestere, hatékonyan emlékezteti a felhasználókat azokra a termékekre, amelyeket megtekintettek, de még nem vásároltak meg.

Miután böngészte a webhelyen található termékeket, az Amazon ugyanazokról a termékekről hirdetéseket jelenít meg a közösségi médiában, webhelyeken és akár e-mailekben is.

A retargeting kihasználásával az Amazon fenntartja a potenciális ügyfelek érdeklődését és növeli a konverzió esélyét. Ez a személyre szabott marketingstratégia arra épít, hogy a termék mindig az ügyfelek tudatában legyen, és finoman ösztönzi őket a vásárlás befejezésére, sürgető érzést keltve bennük.

🤝 Hűségprogram: Starbucks

A Starbucks hűségprogramja hatalmas sikert aratott 2008-as bevezetése óta. A Starbucks pontokkal ösztönzi a vásárlásokat, amelyeket ingyenes termékekre lehet beváltani, így biztosítva, hogy a vásárlók visszatérjenek.

Minél többet költenek, annál többet keresnek, ami egy mindenki számára előnyös helyzetet teremt, amely növeli a márkahűséget és az ügyfélmegtartást.

🛍️ Go-to-marketing tevékenységek: Finastra

A Finastra a ClickUp Marketing funkcióit használta fel piacra lépési (GTM) tevékenységeinek racionalizálására. Az összes marketingtevékenység egyetlen platformra történő központosításával a Finastra javította a globális csapatok közötti együttműködést, lehetővé téve a valós idejű kommunikációt és a gyorsabb döntéshozatalt.

A ClickUp testreszabható munkafolyamatai és automatizált folyamatai lehetővé tették a csapat számára, hogy hatékonyan kövesse nyomon a kampány előrehaladását, biztosítva, hogy minden GTM-stratégia időben végrehajtásra kerüljön.

A ClickUp segítségével a Finastra jelentősen javította GTM-tevékenységeinek koordinációját és hatékonyságát, ami jobb eredményeket és gyorsabb piacra lépést eredményezett.

Ennek eredményeként a Finastra 30%-kal növelte az együttműködés hatékonyságát és 40%-kal javította a teljes GTM-hatékonyságot. A kapcsolódási pontok jobb összehangolásával innovatív ügyfélutakat tudtak kidolgozni, tovább javítva általános marketingtevékenységüket és felgyorsítva piacra lépésüket.

Stratégiájának megvalósítása a ClickUp segítségével

A szilárd értékesítési és marketingstratégia kidolgozása nem csupán egy lista leellenőrzéséről szól, hanem a piaci ismeretek, a világos célok és az egyedi értékajánlatok összefonásáról, hogy valódi eredményeket érjünk el.

Ne feledje, hogy a siker kulcsa az értékesítési és marketingtevékenységek integrálása, a csapat céljainak összehangolása és a piaci változásokkal szembeni rugalmasság megőrzése.

Az olyan funkciókkal, mint a ClickUp Docs az együttműködéshez, a ClickUp Brain a tartalomkészítéshez és a ClickUp Goals a célok kitűzéséhez, a ClickUp kiemelkedik, mint egy all-in-one megoldás az értékesítési és marketing stratégiák kidolgozásához és megvalósításához.

