Hogyan építsünk integrált marketingstratégiát 2 hét alatt

Tegyünk egy utazást vissza az időben – 2023 nyarára. Akkoriban senki és semmi sem volt biztonságban a „Barbie” film hatásától. Minden második hirdetés, müzlis doboz, közösségi média bejegyzés és áruház rózsaszínű, szőke és tagadhatatlanul Barbie-s volt. 💁🏼‍♀️

Bár ő már jóval azelőtt is közismert volt, hogy a „Barbie” marketingcsapata álomházra méltó költségvetéssel lett megáldva, a film még mindig mesteri példaként szolgál a modern marketingstratégiák terén.

A részletekre való odafigyelés, a folyamatos hype és a „Barbie” hónapokig tartó promóciós kampányának elkerülhetetlen jelenléte hatalmas mozis sikert eredményezett. Ez az integrált marketing remekmű bemutatta a több csatornán keresztül, széles közönségnek eljuttatott következetes üzenetek valódi hatását.

És mire elolvassa ezt a blogbejegyzést, megkapja az ehhez szükséges eszközöket.

Szerencsére nem kell 150 millió dolláros marketingbüdzsé, mint Barbie-nak, vagy évekig tartó előkészületek, hogy élvezhesd a saját sikeres integrált marketingstratégiád előnyeit. Csak két hétre van szükséged. 🏆

Ebben az útmutatóban áttekintjük az integrált marketinggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és a legfontosabb alapokat két hetes, megvalósítható ütemtervben mutatjuk be. Kövesse lépésről lépésre és hétről hétre az útmutatót, és láthatja, ahogy stratégiája megvalósul.

Mi az integrált marketingstratégia?

Az integrált marketing – vagy integrált marketingkommunikáció (IMC) – holisztikus marketingmegközelítést alkalmaz, és minden olyan kampányra utal, amely marketingcsatornákat vagy médiát használ egy egységes üzenet közvetítésére vagy egy konkrét cél elérésére.

Ezért az integrált marketing stratégiája az a terv, amelynek segítségével létrehozhatja és összehangolhatja az üzeneteket az egyes csatornákon.

Az integrált kampányok a marketing minden területét magukban foglalják – a márkát, a kereslet generálást, az ügyfeleket és az életciklust, az e-maileket és a termékmarketinget. Olyan víziót hoznak létre, amely ideális esetben következetes, könnyen követhető módon meséli el a márka történetét, bizonyos szintű személyre szabással, hogy megfeleljen az adott csatornának és az ügyfél életciklusának szakaszának.

Akár termék iránti érdeklődést szeretne kelteni, hírlevélre való feliratkozásokat szerezni, vagy értékes értékesítési lehetőségeket teremteni, a csapatok ismétlődően támaszkodnak az integrált marketingstratégiákra, hogy diverzifikálják a közönség márkával kapcsolatos élményeit, miközben minden interakció során következetes történetet mesélnek (és erősítenek).

Tanya Littlefield, a Fractional Growth Marketing Leader vezetője szerint átlagosan hat-nyolc érintkezési pontra van szükség ahhoz, hogy B2B regisztráció vagy értékesítési kérelem szülessen. Ezért „nem elég egyetlen csatornán kampányt futtatni, vagy kizárólag a vásárlási folyamat elején vagy végén lévő kampányokra koncentrálni” – mondja.

Ahhoz, hogy a vásárlók figyelmének középpontjában maradjanak, és lépést tartsanak a vásárlók online megoldások felkutatásának és vásárlásának folyamatosan változó módjaival, a marketingcsapatoknak olyan programokat kell kidolgozniuk, amelyek egyrészt ösztönzik a keresletet, másrészt bemutatják a vállalat történetét – még mielőtt a fogyasztó vásárlásra kész lenne.

„Ehhez semmi sem alkalmasabb, mint a koordinált, többcsatornás kampányok, amelyek az integrált stratégiák gerincét képezik” – magyarázza Littlefield.

Az integrált marketingstratégiák gyakran egyetlen kampányhoz kapcsolódnak. Annak ellenére, hogy egyszerre több csatornát is igénybe veszel, integrált marketingeszközeidet egyszerre kell közzétenni, hogy koherens üzenetet közvetíts a közönségednek, függetlenül attól, hogy hogyan vagy hol találod meg őket.

Összefoglaljuk. A sikeres integrált marketingkampány végrehajtásához egyszerűen:

Helyezze előtérbe a következetességet (következetesen)

Egységes fellépés több marketingcsatornán keresztül

Mérje a sikereit a folyamat során

Elég egyszerű, igaz? Nos, valamennyire. A kihívás abban rejlik, hogy megőrizzük a részletek iránti figyelmet és a hatékony, funkciók közötti együttműködést.

A különböző csatornák tulajdonosainak bevonása azt jelenti, hogy integrált marketingkampányát több részleg és csapat között kell összehangolnia, beleértve (de nem kizárólag) a közösségi médiát, a tartalmat, az értékesítést, a tervezést és a weboldalt, hogy biztosítsa a zökkenőmentes végrehajtást.

Állítsd be az egyes feladatok prioritásait a ClickUp Feladatprioritások funkciójával, és gondoskodj arról, hogy a csapatod tudja, mire kell összpontosítania.

Az integrált marketingkommunikáció figyelembe veszi az összes kulcsszereplőt és azok kialakult folyamatait, így elegendő idő áll rendelkezésre a kampány általános céljainak, üzenetének, KPI-jainak, a bevonni kívánt marketingcsatornáknak, a teljesítendő feladatoknak, a projekt ütemtervének, az erőforrásoknak és egyebeknek a meghatározásához.

Gondoljon rá így: a közösségi média bejegyzések és a blogok sikere nem ugyanazokkal a mutatókkal mérhető, de a sikeres integrált marketingkampányok már korán foglalkoznak ezekkel a különbségekkel.

A hatékony integrált marketingkampány megvalósításához szükséges erőfeszítés papíron ijesztőnek tűnhet, de a hatás megéri a fáradalmat, és az előnyök szinte végtelenek.

Milyen előnyei vannak az integrált marketingnek?

Elsősorban az integrált marketing rendkívül hatékony a potenciális ügyfelek számának növelésében és a márka imázsának erősítésében. A különböző csatornákra irányuló, következetes üzenet több lehetőséget biztosít a potenciális ügyfeleknek, hogy kapcsolatba lépjenek a termékével.

És egy sziklaszilárd stratégia irányításával kampányod biztosan pozitív, felismerhető és emlékezetes lesz. Más néven a marketing hármasa. 🙌🏼

A marketingtevékenységeid során következetes történet és élmény biztosítja, hogy a fogyasztók jobban megismerjék a márkádat. Akárcsak az a reklámdal, ami újra és újra lejátszódik a fejedben, az integrált marketingkampányodnak is azt a célt kell szolgálnia, hogy a fogyasztók tudatában megerősítse a vállalatod pozícióját – de jó értelemben. Elnézést a reklámdal-íróknak.

Koordinált kampányok és funkciók közötti együttműködés nélkül egy marketingcsapatnak szerencséje lenne, ha csak a vásárlási folyamat egyik szakaszában tudna ügyfeleket szerezni. Robusztus és részletes tervvel azonban egyetlen kampány is támogathatja a teljes életciklust.

Milyen további előnyökre számíthat egy hatékony integrált marketingstratégia alkalmazásával?

A csapatok közötti szilárd határok lebontása : A különböző csatornák tulajdonosainak egyetlen kampányba történő összefogása biztos módja annak, hogy az új csapat tagjai beszélgetni kezdjenek egymással. A közös cél elérése érdekében a különböző részlegek tagjai megerősíthetik munkakapcsolataikat, javíthatják a funkciók közötti együttműködést, és nagyobb hatást érhetnek el : A különböző csatornák tulajdonosainak egyetlen kampányba történő összefogása biztos módja annak, hogy az új csapat tagjai beszélgetni kezdjenek egymással. A közös cél elérése érdekében a különböző részlegek tagjai megerősíthetik munkakapcsolataikat, javíthatják a funkciók közötti együttműködést, és nagyobb hatást érhetnek el a szokásos feladatkörüket meghaladó projektek révén.

Építsen bizalmat a célközönségével : A marketingcsatornákon átívelő, következetes narratíva és márkaimázs megmutatja a közönségnek, mit várhatnak az Ön vállalkozásától – függetlenül attól, hogy hol tartanak az : A marketingcsatornákon átívelő, következetes narratíva és márkaimázs megmutatja a közönségnek, mit várhatnak az Ön vállalkozásától – függetlenül attól, hogy hol tartanak az értékesítési folyamatban . Akár egy hirdetést görgetnek le, blogot olvasnak, értékesítési űrlapot töltenek ki, vagy önkiszolgáló módon regisztrálnak a termékére, mindig ugyanaz a üzenet fogadja őket, amelyik először is vonzotta őket.

Jobb mutatók és adatok : Nincs két olyan marketingcsatorna, amelynek ugyanazok lennének a KPI-jei, bár többnek ugyanaz a célja. Az integrált marketing több érintkezési pontot biztosít, amelyek segítségével mélyebb betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe és preferenciáiba, attól függően, hogy hol találkoznak a kampányával, hogyan reagálnak rá, és hogy ez konverzióhoz vezet-e.

Optimalizált költségvetés-elosztás : Az integrált marketingstratégiákhoz a csapatoknak először meg kell határoznia a kampányaikhoz leghatékonyabb csatornákat, ami jobb ROI-t és költséghatékonyságot eredményez már a kezdetektől fogva. A tervezésen túl a marketingcsapatok minimális többletmunkával többet hozhatnak ki a befektetésükből, ha megosztják és újra felhasználják a kampányeszközöket a különböző csatornák között. Például egy adott kampánykép megjelenhet az összes közösségi médiában, egy weboldalon és egy e-mailben is.

Maximális hatás: Akár : Akár új szegmenst céloz meg , akár új potenciális ügyfeleket keres az ideális közönségén belül, a koordinált integrált marketing tevékenységek szélesebb körű fogyasztói réteget érnek el, így felerősítik üzenetét és növelik kampányának hatását.

Ha jól végzik, az integrált marketing rendkívül hatékony, és ez a lista csak a felszínt kapargatja annak előnyeiből. Ez felveti a kérdést: hogyan indíthat el saját, hatékony integrált marketingstratégiát?

Megmutatjuk Önnek. 🙂

Hogyan hozhat létre integrált marketinggépezetet 2 hét alatt

Minél több csapat vesz részt a kampányában, annál nehezebb lehet elindítani a folyamatot. Bár a tervezési szakasz minden sikeres integrált marketingstratégia szempontjából kulcsfontosságú, ez az a szakasz, ahol a kampány a legvalószínűbb, hogy elveszíti lendületét, vagy akár teljesen kifullad.

Az első néhány integrált kampány kényelmetlennek tűnhet, mivel minden funkciónak fel kell adnia néhány szokásos tervezési folyamatát, hogy összhangba kerüljön a nagyobb csoporttal. Miután a csapatok néhány kampányban sikert érnek el, ez természetesebbé válik, akárcsak az együttműködés.

Annak érdekében, hogy következő nagy marketingötlete ne kerüljön a végtelen „függőben lévő” halmazba, javasoljuk, hogy szigorú ütemtervet készítsen és tartsa be. Javaslatunk? Két hét.

Bár ez gyors átfutási időnek tűnik, a megfelelő cselekvési terv segít a csapatnak a pályán maradni – anélkül, hogy kiégnének vagy megkönnyítenék a dolgukat. Különösen egy hatékony projektmenedzsment szoftver segítségével, amely elvégzi a nehezebb feladatokat.

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök minden produktív marketingstratégia vagy kampány elengedhetetlen első lépései. A csapatmunkát, az ötletelést, az ötletek megvalósítását és a haladás dokumentálását megkönnyítő beépített funkcióknak köszönhetően megszünteti a folyamatokat terhelő felesleges munkát, így Ön a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Gondoskodjon arról, hogy megjegyzéseit mindenki lássa, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz rendeli a felhasználókhoz, és gyorsan áttekintheti a hozzárendelt megjegyzéseket egy ellenőrzőlistán.

A kedvenc projektmenedzsment eszközével a kezében készen áll a munkára.

A különböző integrált marketingkampányok részletei a termékétől, céljától és célközönségétől függően változnak, de az alapok gyakran ugyanazt a struktúrát követik.

1. hét: Gyűjtsd össze kampányod kutatási és fejlesztési adatait

Bár két hét nagyon gyorsan eltelhet, elengedhetetlen, hogy már az elején meghatározza a ki, mi, hol, mikor, miért és hogyan kérdéseket. Az első hét nagy részét az alapok lefektetésének szenteli, különös tekintettel arra, hogy miért van rá szükség, és hogyan segít elérni a céljait.

Hasonlóan ahhoz, ahogy kedvenc tévés szakácsai előre felosztják az alapanyagokat a vágódeszkán, mielőtt elkezdik a főzést, az integrált marketingstratégiájának első hete is elsősorban a kutatásra és az előkészítésre koncentrál. Lássunk hozzá!

1. lépés: Határozza meg a SMART kampány célját

Állítson fel konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat a ClickUp segítségével.

Az első nap arra szolgál, hogy kitalálja, mit szeretne elérni ezzel a kampánnyal.

Mindig dicsérni fogjuk azokat a célokat, amelyek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek. Más néven SMART célok. A célok kitűzése a stratégia kidolgozásának természetes első lépése, és ez az integrált marketingkampányokra is vonatkozik.

Talán új termékfunkciót indított el, vagy teljesen átalakította a vállalat arculatát – ezek a kezdeményezések azok a ugródeszkák, amelyek elindítják Önt a célja felé, és igazolják, hogy miért érdemes egy kampányt indítani.

Ez segít abban is, hogy a megfelelő irányba gondolkodjon a mutatók és a marketing KPI-k tekintetében. Az integrált marketingkampányhoz elengedhetetlen tudni, hogyan fogja mérni a kampány céljának sikerét, és ez lesz a döntő tényező abban, hogy a kampány sikeres lesz-e vagy sem.

2. lépés: Határozza meg a célvásárlói személyiséget és a legfontosabb marketingcsatornákat

Miután meghatároztad stratégiád alapját és a megoldandó problémát, itt az ideje eldönteni, hogy kinek szól.

Ebben a szakaszban még az első napon vagy éppen a második nap elején járhat a stratégia kidolgozásában.

Határozza meg a kampány során megcélzott ügyfélszemélyiséget, hogy az irányt mutasson a további döntéseinek. Ha ismeri a célpiacot, a közönség általános viselkedését és megérti, mi fontos számukra, akkor vonzóbb és személyre szabottabb tartalmat tud létrehozni.

Sablon letöltése Használja a ClickUp felhasználói személyiség sablonját az ügyfélprofilok nyomon követéséhez és a célközönség jobb megértéséhez.

Ebben a szakaszban kezded el meghatározni a kampányodhoz legmegfelelőbb csatornákat is. Ha pontosan meghatároztad a célközönségedet, akkor kiválaszthatod azokat a marketingcsatornákat, amelyeket leggyakrabban használnak, így biztos lehetsz benne, hogy mindig ott találod meg őket, ahol vannak.

A jó hír ebben a stratégiai szakaszban az, hogy a kutatás nagy része valószínűleg már elvégezve van. Senki sem érti jobban a vállalat céljait, mint maga a vállalat, és senki sem ismeri jobban az ideális ügyfeleket, mint Ön.

Az első és a második lépésben egyszerűen összegyűjti és rendszerezi a már rendelkezésre álló kutatási eredményeket és információkat, hogy az integrált marketingfolyamat következő lépései még könnyebben megvalósíthatók legyenek.

3. lépés: Vonja be a megfelelő embereket

Üdvözöljük a harmadik lépésben! Ez a lépés egybeesik a harmadik nappal, ha tartja a tervezett ütemtervet.

Miután tisztában van azzal, hogy mit szeretne elérni és kiket szeretne megcélozni kampányával, tegye fel magának a következő kérdést: Melyik belső csapattal kell kapcsolatba lépnie ahhoz, hogy ezt megvalósítsa?

Őszintén szólva, valószínűleg több ember vesz részt benne, mint gondolná. Nem csak csatornakezelők, hanem tervezőcsapatok, fizetett marketingmenedzserek, szövegírók, PR-szakemberek, értékesítési csapatok és még sokan mások.

És bár Ön már megérti a kampány célját, ők még mindig nem biztos, hogy tisztában vannak vele. Éppen ezért olyan fontosak a marketingkampány-tervezési sablonok, hogy minden érdekelt felet és partnert nyomon lehessen követni.

Sablon letöltése Ezzel a gyorsindító sablonnal gyorsabban megtervezheti marketingprojekteit és kampányait.

Ezek a sablonok tökéletesen alkalmasak új kampányok felállításához. Miután azonosította az összes résztvevőt, könnyebben meghatározhatja a prioritásokat, hogy minél hamarabb egy helyre (vagy egy telefonkonferenciára) tudjon őket összehívni.

Ez összehangolja a csapatot az egyes tagok aktuális kapacitása szerint, megmutatja, hogy másokat is be kell-e vonni, és azonnal azonosítja az esetleges jelentős akadályokat.

Egy másik fontos részlet, amelyet ebben a szakaszban meg kell oldania, az, hogy ki fogja meghozni a végső döntést az összes kampányeszközről. Sok ígéretes integrált marketingstratégia egyszerűen azért bukik meg, mert túl sokan avatkoznak bele a folyamatba.

Elengedhetetlen, hogy legyen valaki, aki irányítja a folyamatot, és koordinálja az egyes marketingfunkciók vezetőit. Az egyes funkciók közötti következetes megbeszélések és eredmények bemutatása egy módja annak, hogy mindenki részt vegyen a folyamatban, a határidők összhangban legyenek, és a felmerülő kihívások megoldódjanak.

Szüntesse meg a végtelen jóváhagyási folyamatok okozta fejfájást azzal, hogy kijelöl egy személyt, aki jogosult a végső döntés meghozatalára.

4. lépés: Brainstorming a kampány történetéről és cselekvési tervéről

Miután összeállította álomcsapatát, készen áll a brainstormingra és a kampány átfogó történetének és stratégiájának összeállítására. Akár egy konferenciaasztal körül ülve, videohíváson vagy teljes egészében online digitális táblás szoftveren keresztül, a legjobb csapatmunka és ötletelési ülések valós időben zajlanak.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

Ebben a szakaszban még nincsenek rossz ötletek. Csak arról van szó, hogy papírra vetjük a kiindulási pontot. Innen indulva – és a sokszínű, többfunkciós csapat kollektív szellemi erejével – meg fogja szilárdítani:

A kampányhoz szükséges összes eredmény

A kampány átfogó narratívája és következetes üzenete

Hol és mikor kerülnek élőbe a kampányeszközök

A legfontosabb határidők és a következő hét nagyvonalú ütemterve

Ez nem feltétlenül lehetséges egy 30 perces megbeszélés alatt. Adjon időt a csapatnak, hogy átgondolják az első ötleteiket, összegyűjtsék a szükséges információkat, és szükség esetén újragondolják a tervet. Ha ezt a kéthetes ütemtervet hétfőn kezdte el, javasoljuk, hogy legkésőbb csütörtökön vagy pénteken (negyedik és ötödik nap) tűzze ki ezt a megbeszélést a naptárba.

2. hét: A stratégia megvalósítása

Az első héten minden előkészületet elvégeztél. A második héten a csapat nagy része a munkájára koncentrál, és megvalósítja a kampány tervét. Vagy a séf példájához hasonlóan – amikor végre elkezded a főzést.

1. lépés: Készítsen koherens kampányeszközöket

A kampányeszközök létrehozásának legnagyobb akadálya gyakran a visszajelzés és jóváhagyás szakaszában jelentkezik, ezért rendkívül fontos, hogy a „V1” verziót a lehető leggyorsabban bemutassa kampánymenedzsereinek. A szükséges szerkesztési körök után ez a lépés a második hét elejétől (hatodik nap) a kilencedik vagy akár a tizedik napig is eltarthat.

Ez nem csak a tervezőcsapatra vonatkozik. Az összes írásos tartalom, beleértve a közösségi média feliratait, idézeteket, hashtageket, hangfelvételeket, webes szövegeket és blogokat, ugyanolyan sok időt (ha nem többet) vehet igénybe, mire végleges formát ölt. A lehető legtöbb időt érdemes szánni erre a lépésre, mivel ez mindent magában foglal, amit az ügyfelek ténylegesen látni fognak a kampányodból.

Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét blogbejegyzések létrehozásához, ötletek kidolgozásához, e-mailek írásához és még sok máshoz.

2. lépés: Határozza meg, hogyan fogja mérni a sikert

Emlékszik az első héten meghatározott SMART kampánycélra? Itt az ideje, hogy újra átgondolja azt, és minden egyes marketingcsatorna szemszögéből megvizsgálja. Határozza meg a nagyobb integrált marketingkampányhoz kapcsolódó KPI-ket, majd fontolja meg, hogy az egyes csatornák hogyan mérik saját sikerüket.

Ezek a mutatók a következőket tartalmazhatják:

Konkrét csatornákból generált potenciális ügyfelek

Egy adott bejegyzés megtekintései vagy egy bizonyos blog látogatásai

Hírlevél vagy YouTube-előfizetők

A webhelyén létrehozott új fiókok száma

És még sok más.

Az integrált kampányok esetében rendkívül fontos, hogy ne csak egyértelmű felelősök legyenek, hanem egyértelmű KPI-k és célok is. Az egyes funkciók általában csak néhány mutatót vesznek figyelembe, de az integrált kampányok esetében a csapatok között is a legfontosabb 1-3 KPI-ra kell összpontosítani.

Az integrált kampányok esetében rendkívül fontos, hogy ne csak egyértelmű felelősök legyenek, hanem egyértelmű KPI-k és célok is. Az egyes funkciók általában csak néhány mutatóra figyelnek, de az integrált kampányok esetében a csapatok között is a legfontosabb 1-3 KPI-ra kell összpontosítani.

Bár csapata még mindig a tervek kidolgozásán és a kampány eredményeinek megfogalmazásán dolgozik, az ütemterv tovább halad. Ez azt jelenti, hogy a háttérben a második lépésen dolgozva folytathatja a tervezési feladatok véglegesítését.

Mivel az első héten alaposan felkészültél, kutattál a célközönségedről és találkoztál a csatorna tulajdonosaival, ennek a lépésnek a végrehajtása nem igényel többet egy-két napnál. Javasoljuk, hogy ezt a lépést a hetedik vagy nyolcadik napon kezdd el, hogy betarthasd a két hetes ütemtervet.

3. lépés: Indítsa el, értékelje és szükség szerint ismételje meg

Elérte a két hetes integrált marketingkampány utolsó napját! Ez azt jelenti, hogy végzett, igaz? Egyáltalán nem. De már közel jár!

A stratégiai cselekvési terv utolsó napjáig készen állsz arra, hogy szárnyra kapjon és elinduljon. A tartalom már elérhető lehet, vagy néhány napon belül elérhetővé válik. Akár így, akár úgy, a nehezebb munka már elvégezve.

Minden tervezési megbeszélés, jóváhagyás, visszajelzés és akadály megoldásra került. Minden eredmény véglegesítve van, és minden még nem publikált tartalom sorba állítva, készen áll arra, hogy Ön megnyomja a „küldés” gombot.

A sikeres marketingkampány elindítása után itt az ideje nyomon követni annak eredményességét és értékelni teljesítményét a következő napokban, hetekben és hónapokban. A már korábban meghatározott mutatók és KPI-k segítségével határozhatja meg, hogy mi számít „sikernek” ebben a kampányban.

Fedezze fel mélyebb betekintést és szerezzen magas szintű áttekintést kampányairól a ClickUp teljesen testreszabható irányítópultjaival.

Annak érdekében, hogy minden kampányból tanulhass és fejlődhess, a kampány elindítása után tarts retrospektív megbeszélést az integrált marketing csapatoddal, hogy megvitassátok a legfontosabb tanulságokat, többek között:

Mi sikerült jól?

Mi lehetett volna jobb?

A tapasztalatokból levonható legfontosabb tanulságok

Hogyan javíthatja jövőbeli kampánystratégiáit

A stratégia tervezése során megszerzett ismeretekkel és a siker felügyeletére szolgáló ütemtervvel akkor itt az ideje ünnepelni. 🎉

Tartsd kézben integrált marketingstratégiádat a ClickUp segítségével

Ahogy figyelemmel kíséri a folyamatban lévő integrált marketingkampányok sikerét, megszerzi azokat a ismereteket és betekintést, amelyekkel idővel magabiztosan módosíthatja kampányát, és saját igényeihez igazíthatja.

Addig is, ez az akcióterv alapozza meg következő kampányát. Kövesse lépésről lépésre, és nézze meg, hogyan alakul ki integrált marketingstratégiája néhány hét alatt! És hogy ezt a keretrendszert még tovább fejlessze, tervezze és kezelje egy dinamikus projektmenedzsment szoftver, például a ClickUp segítségével.

A ClickUp az egyetlen olyan termelékenységi eszköz, amely képes összehozni a marketingcsapatokat, azonnal rögzíteni az ötleteket és egyetlen platformról felügyelni a haladást. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nézze meg, ahogy kampányai életre kelnek.