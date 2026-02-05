Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója és alapítója egy interjúban elmondta.

A ClickUp eredetileg belső eszközként indult, hogy megoldja a csapat termelékenységének 15 különböző eszköz között való széttagoltságát. Később átálltunk arra, hogy időt takarítsunk meg a világnak.

Ami számunkra egyszerű belső munkafolyamatként indult, az mára olyan képpé vált, amely minden nap inspirálja a ClickUp fejlesztését.

Minden héten a termék-, tervező- és mérnökcsapatok egyetlen forrásból dolgoznak. Ezen a megosztott táblán minden látható: az előrehaladás, az akadályok és a szállítandó termékek.

Ezek a táblák közvetlenül a műszerfalainkra kerülnek, így a sebesség és a kiadásra való felkészültség olyan dolgok megjelennek, anélkül, hogy nyomozni kellene utánuk!

Saját rendszerünk használata sokat tanított nekünk a csapatok és az agilis folyamatok működéséről.

Szeretném megmutatni Önöknek, mit tanultunk.

Az alábbiakban bemutatom, hogyan használja a ClickUp a sprint táblákat az agilis termékfejlesztéshez.

Mik azok a sprint táblák a ClickUp-ban?

A sprinttábla a sprintmunka vizuális ábrázolása, amely olyan szakaszokra van felosztva, mint „Teendők”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat” és „Kész”. A ClickUpban a legtöbb csapat a Tábla nézet segítségével hozza létre a sprinttáblákat, majd hozzáadja a sprintbeállításokat, mint például a dátumokat, pontokat, átcsúszásokat és jelentéseket.

A sprintek hatékony kezeléséhez a ClickUpban vizuálisan ábrázolhatja a feladatokat, alfeladatokat, erőfeszítésbecsléseket és egyéb kapcsolódó részleteket a Kanban-stílusú táblázatos nézetben.

A ClickUp táblázatos nézetével vizualizálhatja és kezelheti a sprint feladatok, alfeladatok és a becsült munkaerő-igényt.

Lehetővé teszi a sprintben szereplő összes feladat megtekintését, szervezését és kezelését, miközben integrálja a legfontosabb sprintbeállításokat, beleértve az időtartamot, a kezdési és befejezési dátumokat, a pontokat vagy az időbecsléseket, a túlcsordulást és a jelentéseket.

⚡ Sablonarchívum: Ha a sprint táblák vagy a backlogok elkészítése minden alkalommal olyan, mintha újra kellene feltalálni a kereket, nézze meg a munkamegosztási struktúra sablonok válogatott listáját.

A sprint táblák funkcióinak áttekintése

A ClickUp Sprint Board funkciójának rövid áttekintése:

Funkció Funkcionalitás Egységesített sprint feladatnézet Tekintse meg az összes sprint feladatát és alfeladatát egy helyen. Kezelje mindent egy tábláról, és tartsa szemmel a haladást. Erőfeszítés becslése és a haladás nyomon követése Kövesse nyomon a munkát pontok vagy a ClickUp időbecslések segítségével. Minden szinkronban marad a sprint időtartamával, kezdő és befejező dátumával, valamint az összes olyan feladattal, amely átnyúlik a következő sprintre. Műszerfal-jelentés integráció Készítsen egyedi irányítópultokat Sprint jelentéskártyákkal, mint például a Velocity, Burnup és Burndown, hogy lássa csapata előrehaladását és felismerje a szűk keresztmetszeteket. Új sprint kártyák A legújabb Velocity, Burnup és Burndown kártyák gyorsabbak, pontosabbak és támogatják az egyéni sprint időtartamokat. A régebbi kártyák nem működnek jól az egyéni időtartamokkal, ezért érdemes frissíteni őket a jobb Agile jelentések érdekében. Részletes elemzések Kattintson a kártyákra a részletes információkért. Nézze meg, mely feladatok, megbízottak és változások járultak hozzá csapata eredményeihez. Rugalmas adatforrások és szűrők Testreszabhatja a megjelenített tartalmat azáltal, hogy kiválasztja, mely sprinteket, listákat vagy egyéni mezőket szeretné megjeleníteni. Akár azt is eldöntheti, hogy alfeladatokat, archivált munkákat vagy több listában szereplő feladatokat szeretne-e megjeleníteni.

🤯 Tudta? A ClickUp mesterséges intelligenciája, a ClickUp Brain, figyelemre méltó növekedést ért el: egy év alatt körülbelül 665 000-ről több mint 2 millió munkaterületre bővült. Ez több mint háromszorosára növelte azoknak a csapatoknak a számát, amelyek ma már mesterséges intelligenciát használnak a tervezéshez, az íráshoz és a mindennapi munkához.

📚 További információk: Hogyan alakítsunk ki agilis csapat szerepköröket és felelősségi köröket?

Testreszabható munkafolyamatok és oszlopok agilis csapatok számára

A ClickUp fejlesztésében az egyik dolog, amit nagyon szeretünk, hogy tudjuk, minden Agile csapatnak (beleértve a miénket is!) megvannak a maga sajátosságai, rituáléi és „így csináljuk mi” szabályai.

Valójában ez az oka annak, hogy létezik a ClickUp for Agile Teams.

Indítsa el Agile folyamatát gyorsabban a ClickUp segítségével, és szerezzen be előre elkészített munkafolyamatokat, amelyek alkalmazkodnak a Scrum, Kanban vagy hibrid megközelítésekhez.

Ebben a felépítésben azonnali hozzáférést kapunk az agilis csapatok által gyakorlatilag használt két nézethez:

ClickUp táblázatos nézet a táblázatos stílusú áttekinthetőségért, amelyre szükségünk van a sprint feladatok, becslések, tulajdonosok és függőségek rendezéséhez.

ClickUp Board View a tiszta drag-and-drop folyamatért, amelynek segítségével a munkát a „To Do” (Tennivalók) kategóriából a „Doing” (Folyamatban) kategóriába, majd a „Done” (Kész) kategóriába mozgathatjuk anélkül, hogy megszakítanánk a munkamenetet.

A munkaterületen átnevezheti az oszlopokat, átrendezheti a szakaszokat, hozzáadhat lépéseket, például Felülvizsgálat vagy Minőségbiztosítás, vagy egyszerűen hagyhatja a dolgokat.

Integráció feladatokkal, hátralékokkal és célokkal

A ClickUp sprint táblái még hatékonyabbá válnak, ha összekapcsolja őket a többi munkaterülettel.

A ClickUp feladatok segítenek a magas szintű munkát alfeladatokra bontani, rétegeket egymásba ágyazni, ha a feladat több komponensre terjed ki, és megőrizni a részletes kontextust.

Bontsa le a komplex feladatokat strukturált alfeladatokra a ClickUp Tasks segítségével.

Innen a ClickUp lehetővé teszi, hogy a sprintet egy adott backlog listához rendelje. Ez a közelgő feladatok egyetlen forrásaként szolgál.

Még jobb, hogy minden backlog elem tartalmaz egy opciót, amellyel közvetlenül hozzáadható az aktív sprinthez. Ha csapata egyszerre több sztorit tervez, akkor ezeket a kiválasztásokat csomagba rendezheti, és egy mozdulattal beillesztheti.

Térképezze fel a hátralévő feladatokat az aktív sprintekhez, és kezelje zökkenőmentesen a közelgő munkákat a ClickUp Tasks segítségével.

Mindez összefügg a ClickUp-ban kitűzött átfogóbb céljaival. Összekapcsolhatja a sprint feladatokkal azokat a célokat, amelyeket támogatnak, nyomon követheti a haladást a munka előrehaladtával, és láthatja, hogy az egyes sprintok hogyan járulnak hozzá a nagyobb képhez.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp AI segít a feladatok kezelésében. Íme, hogyan: Összegezze a feladat tevékenységét: Kérje meg az AI-t, hogy vázolja fel a feladat leírásában és megjegyzéseiben szereplő tevékenységeket.

Kérdezzen a feladatáról: Az AI több kérdést is felvet a feladatával kapcsolatban, amelyekre válaszolni tud.

Haladás frissítése: Kérje meg az AI-t, hogy tájékoztassa Önt a feladat tevékenységéről.

Találja meg a megakadt feladatokat: az AI azonosítja az összes olyan feladatot egy adott helyen, amelyre egy meghatározott ideig nem érkezett frissítés vagy nem folytattak megbeszélést. Készítsen ClickUp-AI által generált alfeladatokat csupán a feladat nevéből

A sprint táblák akkor kelnek életre, amikor a őket formáló beszélgetések ugyanazon a helyen zajlanak.

Belépés: ClickUp Chat

A többfunkciós csapatok megbeszélhetik a prioritásokat, finomíthatják az ötleteket vagy megoszthatják a gyors döntéseket, még mielőtt bármi is felkerülne a táblára.

A ClickUp Chat segítségével valós időben együttműködhet a sprint prioritások és döntések meghozatalában.

A ClickUp Chat SyncUps funkciója még egy szinttel magasabbra emeli ezt. A sprint tervezés során bárki elindíthat egy SyncUp-ot közvetlenül a csatornán belül, és megoszthatja a képernyőjét, hogy áttekintse a hátralévő feladatokat vagy az aktuális sprintet.

Végezzen valós idejű sprinttervezést és backlog-felülvizsgálatokat közvetlenül a csatornákon a ClickUp Chat SyncUps segítségével.

Ha nagyobb ötletei vannak, vagy a sprint közepén módosításokra van szükség, a ClickUp Whiteboards az a hely, ahol ezeket megbeszélheti a csapatával.

Vázoljon fel egy gyors folyamatot, térképezze fel a függőségeket, vagy finomítson egy történetet csoportként. Amikor valami készen áll a munkára, az tábláról közvetlenül feladattá válik (milyen egyszerű!).

Brainstorming, függőségek feltérképezése és ötletek feladatokká alakítása pillanatok alatt a ClickUp Whiteboards segítségével.

A sprint táblák használatának előnyei az agilis fejlesztés során

Vessünk egy pillantást az agilis projektmenedzsmentben a sprint táblák használatának előnyeire 👇

✅ Jobb sprinttervezés és prioritások meghatározása

Amikor egy táblán tervezünk egy sprintet, szoftverfejlesztő csapataink átfogó képet kapnak a folyamatokról. Láthatjuk a folyamatban lévő sprint nagy, kicsi és feltétlenül elvégzendő feladatait.

A munka kártyák formájában történő vizualizálása segít a prioritások rangsorolásában és annak felismerésében, hol terheljük túl a fejlesztőcsapatot. Mire lezárjuk a sprintet, pontosan tudjuk, mire mondunk igent, és mit halasztunk későbbre.

✅ Jobb csapatláthatóság és felelősségvállalás

Imádjuk, hogy egy pillantás a táblára elég ahhoz, hogy megtudjuk, ki mit csinál és hogyan alakul a sprint. Minden kártyának van tulajdonosa és státusza, így nem fordulhat elő, hogy „én azt hittem, te csinálod”.

A standupok során egyszerűen végigmegyünk a táblán balról jobbra, és megbeszéljük a haladást. Az emberek természetesen felelősséget vállalnak, mert munkájuk mindenki számára látható. Ez biztosítja az agilis csapatok összehangoltságát (anélkül, hogy az embernek az lenne az érzése, hogy kemény kézzel követik nyomon a munkáját).

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók közel egyharmada (29%) szünetelteti feladatait, miközben döntésekre vár, bizonytalan helyzetben maradva, nem tudva, mikor és hogyan tovább. Egy termelékenységi limbo, amelyben senki sem szeretne lenni. 💤 A ClickUp AI kártyáival minden feladat tartalmaz egy világos, kontextusba ágyazott döntési összefoglalót. Azonnal láthatja , mi akadályozza a haladást, kik vesznek részt benne, és mik a következő lépések – így még ha nem is Ön a döntéshozó, soha nem marad a sötétben.

✅ A blokkoló tényezők és szűk keresztmetszetek gyorsabb azonosítása

A táblák segítségével az egész csapat egyszerre láthatja, hol akadt el a munka. Amikor a kártyák nem mozdulnak tovább, vagy ugyanabban az oszlopban halmozódnak fel, tudjuk, hogy valamilyen akadály áll fenn – legyen az felülvizsgálat, minőségbiztosítás, követelmények vagy bármi más.

Közvetlenül azokra a kártyákra ugorhatunk, elolvashatjuk a megjegyzéseket, és olyan gyorsan feloldhatjuk a blokkolásokat, amilyen gyorsan azok fenyegetővé válnak. Ez az a terület, ahol a sprint táblák igazán kiemelkednek az összetett Agile projektekkel foglalkozó Agile szoftverfejlesztő csapatok számára.

✅ Áramvonalas szállítás és jobb sprint-előrejelzés

Egy jól karbantartott sprint táblával a szállítás soha nem tűnik őrült rohanásnak a hét végén. Láthatjuk, hogy a munka egyenletesen halad a táblán, ami segít kiegyenlíteni a csúcsokat és elkerülni a last minute felhalmozódásokat.

Mivel minden feladatot nyomon követünk, elkezdjük észrevenni a csapat munkájának valódi mintáit (mennyit szoktunk befejezni, mennyi időt vesz igénybe a munka, és hol szoktunk lelassulni).

🚀 A ClickUp előnye: Mivel már a sprintek zökkenőmentesebbé tételéről beszélünk... az egyik kedvenc ClickUp szuperképességünkre is támaszkodunk, hogy minden zökkenőmentesen haladjon, anélkül, hogy a táblát folyamatosan figyelni kellene. A ClickUp saját Super Agents funkcióját használjuk, mert megkímél minket a „ki csinálta ezt?” spiráltól. Íme, hogyan segítenek nekünk ezek a táblák minden nap: Amikor egy feladat „Folyamatban” állapotba kerül, az ügynök azonnal jelzi a minőségbiztosítási csapatunknak, és barátságos emlékeztetőt küld a szálba.

A hét végén egy másik ügynök összeállítja a befejezett feladatok és a következő lépések tiszta összefoglalóját (egy kis projektmenedzser a szolgálatunkban). Az új funkciók esetében a jegyzeteket a ClickUp Docs-ba tesszük, és egy ügynök automatikusan generál alfeladatokat a címsorok alapján (ez varázslat, bízzon bennünk!).

Hogyan használják a ClickUp csapatok hatékonyan a sprint táblákat?

Most nézzük meg közelebbről, hogyan használjuk a sprint táblákat a ClickUp-nál:

1. lépés: Állítsa be a sprint tábláját

Mielőtt elkezdenénk nyomon követni a burndown diagramokat vagy megvitatni a sebességet a retrospektívákban, szükségünk van egy szilárd alapra a sprinteinkhez. Először is, így kapcsolhatja be a „Sprint” funkciót a ClickUp-ban (ha még nem látja):

Nyissa meg a Munkaterület beállítások menüpontot.

Ugrás az App Center oldalra

Ugrás az App Centerbe

Keresse meg és engedélyezze a Sprints ClickApp alkalmazást.

Ugrás az összes ClickApps alkalmazásra

Válassza ki azokat a területeket, ahol a sprinteket aktívvá szeretné tenni.

Sprintok engedélyezése a ClickUp Spaces-ben

Az oldalsávban vagy a Space-en belül kattintson a „+” gombra.

Kattintson a „+” gombra.

Válassza a Sprint mappa lehetőséget új mappa létrehozásához.

Sprint mappa kiválasztása

Most már rendelkezünk egy Sprint mappával, amelyben minden lista egy sprint, dátumokkal, jelentésekkel és Agile-specifikus beállításokkal, készen a használatra.

Új Sprint mappa létrehozása

🚀 A ClickUp előnye: Az egyik legjobb termelékenységnövelő intézkedés, amit magunknak adtunk, az volt, hogy a ClickUp Automations-ra bíztuk az összes ismétlődő sprint adminisztrációs munkát. Automatizálja az ismétlődő sprint adminisztrációs feladatokat, és biztosítsa a munkafolyamatok zökkenőmentes működését a ClickUp Automations segítségével. Ezekkel az automatizálási kapcsolókkal a következőket tehetjük: A sprint automatikus jelölése befejezettként abban a pillanatban, amikor elérkezik a végdátum (búcsút inthet a feledésbe merült sprintnek)

A következő sprintet azonnal létrehozhatja , így csapatunk mindig készen áll a következő ciklusra.

A befejezetlen feladatokat helyezze át a hátralévő feladatok listájára

2. lépés: Töltse meg a sprinteket prioritás szerint rendezett feladatokkal

Most, hogy a sprint táblánk fel van állítva, el kell döntenünk, hogy mi is kerüljön be a sprintbe. Innen először a sprintön kívüli backlogunkat rendezzük:

Használjon Backlog listát az összes ötlet, hiba és jövőbeli feladat tárolására.

Feladatok hozzáadása a Backlog listához

Adjon hozzá részleteket, például leírásokat, elfogadási kritériumokat és linkeket.

Alkalmazzon prioritást, story pontokat és típust (funkció, hiba, feladat).

Alkalmazzon ClickUp egyéni mezőket

Ezután a legjobb munkákat bevonjuk a sprintbe. Egyszerűen fogalmazva:

Kezdje a legmagasabb prioritású , egyértelműen meghatározott elemekkel!

Nézze meg csapatunk kapacitását a ClickUp Time Estimates vagy a korábbi sebesség segítségével, hogy ne terheljük túl a sprintet.

Helyezze át vagy rendelje hozzá ezeket a feladatokat az aktuális Sprint listahoz, hogy megjelenjenek a sprint táblán.

🚀 ClickUp előnye: Hozzon létre AI mezőket az epikáihoz. A következő mezőket javasoljuk: AI terület Leírás Összefoglalás Összefoglalja az epikát Haladásról szóló frissítések Kapjon frissítéseket az epikus előrehaladásáról Tennivalók Azonosítsa az epikus feladathoz elvégzendő munkákat Póló méret Határozza meg, mennyi erőfeszítést igényel az epika Kategorizálás Hagyja, hogy a ClickUp AI kategorizálja az epikáit, vagy hozzon létre saját egyéni parancsot erre a célra.

Nézze meg ezt a videót, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az AI Fieldsből:

🔊 Hallgassa meg egy ClickUp felhasználó, egy szoftvermérnök véleményét:

A ClickUp-pal kapcsolatos tapasztalataim nagyon pozitívak. A platform intuitív és felhasználóbarát, így csapatunk könnyen elsajátíthatta, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellett volna átesnie. Az egyik legkiemelkedőbb funkció számunkra a sprintek egyszerű létrehozása és kezelése volt. A sprint táblák testreszabásának, a feladatok kiosztásának és a haladás valós idejű nyomon követésének rugalmassága jelentősen javította munkafolyamataink hatékonyságát. A ClickUp tiszta felületével, gyors navigációjával és robusztus integrációival zökkenőmentes felhasználói élményt nyújt. Akár prioritások meghatározásáról, ütemtervek nyomon követéséről vagy csapatok közötti együttműködésről van szó, minden egyszerűsítettnek és jól strukturáltnak tűnik. Összességében a ClickUp egyszerűsítette a projektek tervezését, végrehajtását és felülvizsgálatát, így kiváló eszközzé vált az agilis sprintkezeléshez a vállalatunkban.

3. lépés: A sprint előrehaladásának valós idejű figyelemmel kísérése

A sprint megkezdése után a mi feladatunk alapvetően az, hogy a lehető legjobban felügyeljük a munkát. Meg akarjuk nézni, mi halad, mi akadt el, és hogy még mindig jó úton járunk-e ahhoz, hogy befejezzük, amit ígértünk.

A sprint táblán a jelenlegi Sprint Listát táblázatos nézetben tartjuk, és figyeljük, ahogy a feladatok a To Do (Teendők) kategóriából a Done (Kész) kategóriába kerülnek. A standupok során szó szerint végigjárjuk a táblát, megbeszéljük, mi változott, és felhívjuk a figyelmet mindenre, ami túl sokáig marad a In Progress (Folyamatban) vagy Review (Felülvizsgálat) kategóriában.

Kövesse nyomon a sprint előrehaladását és észlelje a szűk keresztmetszeteket valós időben a ClickUp táblázatos nézetben a feladatok kezelésével.

Ezután a Sprint Dashboard kártyákkal áttekintjük a táblát, amelyek segítségével átfogóbb képet kapunk a tábláról.

A sprintkártyák a ClickUp műszerfalain találhatók, és közvetlenül a Sprint mappából töltik be az adatokat, így pontosan tudunk jelentést készíteni és vizualizálni a sprint előrehaladását.

Röviden összefoglalva, ez az, ami nélkül a csapatom nem tud meglenni 👇

Sprint Burndown, hogy lássuk, mennyi munka van még hátra, és hogy megfelelő ütemben haladunk-e, vagy eltérünk az ideális vonaltól.

Figyelje a fennmaradó munkát, és hasonlítsa össze az előrehaladást az ideális ütemmel a ClickUp Sprint Burndown diagram segítségével.

Sprint Burnup, hogy , hogy a hatókör-kiterjesztés ne legyen elrejthető, mivel összehasonlítja a teljes munkát a befejezett munkával a sprint előrehaladtával.

Kövesse nyomon a teljes munkamennyiséget és az elvégzett munkát, hogy feltárja a hatókör változásait a ClickUp Sprint Burnup diagram segítségével.

Kövesse nyomon a teljes munkamennyiséget és az elvégzett munkát, hogy feltárja a hatókör változásait a ClickUp Sprint Burnup segítségével

Sprint sebesség, hogy több sprintet áttekintve megértsük a tényleges tempónkat, mielőtt a következőt megtervezzük.

Elemezze a csapat teljesítményét több cikluson keresztül, hogy pontosan tervezhessen a ClickUp Sprint Velocity diagram segítségével.

Sprint feladatjelentés, amikor a sprintről egy áttekintő képet szeretnénk kapni, amely megmutatja, mire vállaltunk kötelezettséget, mi került hozzáadásra vagy eltávolításra, és mi nem készült el.

Tekintse át a kötelezettségvállalásokat, a hatókör változásait és a befejezetlen munkákat a ClickUp Sprint Task Report segítségével.

A műszerfalakat az agilis mutatók mérésére használjuk.

A ClickUp Dashboards mind belső, mind külső érdekelt felek számára létrehozható. Testreszabhatók csapat szinten és magas szintű áttekintéshez.

Egyedi irányítópultok készítése agilis csapatok számára

Az AI Cards segítségével bárki gyorsan áttekintheti a legfontosabb teendőket.

Az AI Cards segítségével összefoglalót kaphat a legfontosabb eredményekről, kockázatokról, elvégzett feladatokról és egyebekről.

4. lépés: Sprint-áttekintések és retrospektívák végzése

A sprint végére két különböző beszélgetést kell lefolytatnunk:

Egy sprint-áttekintés arról, hogy mit szállítottunk

Visszatekintés arra, hogyan dolgoztunk, és hogyan szeretnénk legközelebb javítani.

És gondoskodunk arról, hogy ezeket különálló pillanatokként kezeljük, még akkor is, ha egymás után következnek be.

A sprint-áttekintés során általában:

Szűrje Sprint listánkat vagy táblánkat a Kész elemekre, és tekintse át, mit szállítottunk le valójában.

Hívja meg az érdekelt feleket, hogy reagáljanak, kérdéseket tegyenek fel és visszajelzést adjanak közvetlenül a feladat megjegyzéseiben.

Használja a ClickUp feladatmegjegyzéseit @megjelölésre, kérdések feltevésére és visszajelzések kérése céljából.

Frissítsd a backlogot a tanultak alapján, hogy a következő sprint egy továbbfejlesztett projektütemterv ből induljon.

A sprint végén történik meg az összes tanulás, és nagyon könnyű, hogy ez a tanulás véletlenszerű jegyzetekbe és csevegési szálakba veszik el. De a ClickUp Retrospectives Template segít csapatunknak minden alkalommal következetes, strukturált retrospektívákat futtatni!

Ingyenes sablon letöltése Végezzen következetes, strukturált sprint-áttekintéseket, és rögzítse a tanulságokat a ClickUp Retrospectives Template segítségével.

Ebben a sablonban:

Tartsa minden retrospektívát egy dokumentumban, minden ülésnek egy külön fülön, így visszatekinthetünk a korábbi sprintekre, és láthatjuk, hogyan fejlődött a csapatunk.

Készítsen egy világos összefoglalót arról, mi sikerült jól, mi nem, és milyen konkrét lépéseket kell tenni a jövőben.

Használja az @mentions és a hozzárendelt megjegyzéseket, hogy bevonja a megfelelő személyeket, a nyomon követéseket feladatokká alakítsa, és biztosítsa, hogy a fejlesztések megjelenjenek a következő sprintben.

Ha valaha is zavarba ejtette a történetpontok fogalma, ez a videó a tökéletes megoldás. Lépésről lépésre bemutatja, hogyan lehet összehasonlítani a feladatokat, kiválasztani egy alapvonalat, használni a Fibonacci-skálát és csapatként becsülni anélkül, hogy túl sokat gondolkodnánk rajta. Valódi példákat, valódi sprint táblákat és azokat a pontos pillanatokat láthatja, amikor a csapatok általában elakadnak. Nézze meg egyszer, és a következő sprint tervezési ülés tízszer könnyebbnek fog tűnni.

5. lépés: Az elemzések alapján módosítsa a jövőbeli sprinteket

A Sprint Task Report (Sprint feladatjelentés) az a hely, ahol egy pillanatra megállunk és tükörbe nézünk. Ez a jelentés összehasonlítja az eredeti elkötelezettségünket a valós eseményekkel, és nyomon követi az összes változást, így láthatjuk a sprint teljes történetét.

A jelentés öt kulcsfontosságú elemet mutat be, amelyek mindegyike a történet egy-egy különböző részét meséli el:

Sprint feladatjelentés Leírás Elkötelezett Az erőfeszítés, amelyet a sprint megerősítésekor vállaltunk. Ez az eredeti ígéretünk pontokban vagy időben, mielőtt bármi megváltozott volna. Hozzáadva A megerősítés után felmerült extra munka vagy extra erőfeszítés. Itt jelenik meg hangosan és egyértelműen a sprint közepén bekövetkező hatókör-kiterjedés. Eltávolítva A megerősítés után kivont vagy csökkentett munkák. Ez rávilágít arra, hogy hol csökkentettük csendben a sprintet, hogy megfeleljünk a valóságnak. Befejezve Minden munkát, amit ténylegesen befejeztünk, mielőtt a sprintet befejezettnek jelöltük. Ez a valódi befejezett munkák halmaza, nem csak az, amit reméltünk, hogy megcsinálunk. Maradék A sprint végén még nyitott feladatok. Ezek azok az elemek, amelyek valószínűleg átkerülnek a következő sprintbe, vagy újragondolást igényelnek.

Mivel minden lapka kattintható, megvizsgálhatjuk a számok mögötti pontos feladatokat, és megnézhetjük, mely tulajdonosok, munkatípusok vagy epikák határozzák meg a mintákat.

Ezt követően finomítjuk a következő sprintünket:

Ha a Kötelezett mindig sokkal nagyobb, mint a Befejezett, akkor csökkentjük a kezdeti terhelést, vagy a nagy feladatokat kisebb feladatokra bontjuk.

Ha az Added továbbra is emelkedik, szigorítjuk a sprint közepén végzett munkára vonatkozó szabályainkat, vagy kifejezetten tartalékot képezünk.

Ha ugyanaz a fajta munka folyamatosan megjelenik a Remaining (Maradék) kategóriában, akkor átgondoljuk, hogyan becsüljük meg vagy rangsoroljuk azt a kategóriát.

A sprint táblák használatának valós példái

A folyamat bevezetése után érdemes megnézni, hogyan működnek a sprint táblák az agilis termékfejlesztési környezetben. Nézzünk meg néhány példát:

A ClickUp szoftverfejlesztői és termékmenedzserei

A ClickUp mérnökei és termékmenedzserei a ClickUp-ban tervezik meg az epikus feladatokat, hogy prioritásokat állítsanak fel, javítsák a láthatóságot és együttműködjenek.

A csapatok osztagokba vannak szervezve, amelyek mindegyike rendelkezik egy saját mappával. Minden osztag mappája tartalmaz listákat a hátralévő feladatokról, hibákról és sprintekről.

Az epikák és a felhasználói történetek a csapat funkciólistáiban, a termékfejlesztési ütemterv listáiban és a sprintlistákban találhatók, köszönhetően a több listában szereplő feladatok rugalmasságának.

SaaS fejlesztőcsapat funkciók kiadásának kezelése

Az Yggdrasil Gaming egy játékfejlesztő cég, amely a mérnöki munkák kezelésére a ClickUp-ra váltott. Miután a fejlesztést a ClickUp-ra helyezték át, a fejlesztéssel kapcsolatos költségeket körülbelül 30%-kal csökkentették, a termelékenységet pedig 37%-kal növelték.

Röviden:

Mérnöki csapatuk a ClickUp-ban kezeli a játékfejlesztést, és ezt használja központi helyként az új címek és funkciók tervezéséhez és nyomon követéséhez.

A sprint stílusú táblák lehetővé teszik számukra, hogy a munkát a tervezésről a megvalósításra, majd a kiadásra vigyék, miközben a termék, a mérnöki munka és a vezetés összhangban marad a haladással és a hatókörrel.

Marketingcsapat kampánysprintjei határidőkkel és jóváhagyásokkal

A marketingcsapatok ugyanolyan kaotikusak, mint a mérnökök... néha még kaotikusabbak. Egy hasznos valós példa erre a Santander, amelynek marketing szervezete a hosszú, merev kampánytervezésről áttért a szoros, kéthetes Scrum ciklusokra. Ez lehetőséget ad nekik arra, hogy gyorsan teszteljék az ötleteiket, és az eredmények alapján okosabb döntéseket hozzanak.

A sprint táblájuk a következőket segíti elő:

Tekintse meg az összes kampányeszközt egy helyen, a megalapozott Agile módszertanok segítségével.

Vezesse át a munkát a tervezés, a tervezés, a felülvizsgálat és a bevezetés szakaszaiban.

A sprint közepén módosítsa a költségvetést és a prioritásokat a tényleges teljesítmény alapján.

A tervezők ugyanúgy szeretik a struktúrát, mint a kreatív káoszt, és a Google UX-csapatai jó példák arra, hogyan lehet mindkettőt egyensúlyba hozni. A tervezési sprinteket fókuszált, időkeretes munkafolyamatként használják, hogy a lehető leggyorsabban iterálják az UI- és UX-ötleteket.

Egy tipikus tervezési sprint náluk a következőképpen zajlik:

Térképezzék fel a problémát csapatként

Többféle UX-megközelítés vázlatos kidolgozása és feltárása

Készítsen prototípust a legjobb ötletből

Tesztelje valódi felhasználókkal!

Döntse el, mi kerül be a termékbe

Gyakori hibák a sprint táblák használatakor

Íme néhány alattomos, kevésbé feltűnő hiba, amelyet a csapatok sprint táblákon elkövetnek ⬇️

Nem megfelelően összehangolt úszósávok

Meglepően könnyű, hogy a swimlanes eltérjenek a csapat munkájának valós menetétől. Amikor a tábla már nem felel meg a valóságnak, az emberek gyakran elkezdik átugrani a sávokat, vagy teljesen figyelmen kívül hagyják őket.

✅ Javítás: Építsd át a swimlane-eket a valódi munkafolyamat lépései vagy a tényleges tulajdonosok alapján, és minden sprintben ellenőrizd őket.

Rejtett blokkolt munka

A blokkolt feladatok szeretnek olyan helyeken elbújni, ahol senki sem ellenőrzi őket, például alfeladatokban vagy egy zsúfolt oszlop közepén. Amikor ez megtörténik, a lassulás hirtelennek tűnik, annak ellenére, hogy a munka már régen megakadt.

✅ Javítás: Adjon a blokkolt elemeknek saját, egyértelmű címkét vagy sávot, és kérje meg, hogy minden, ami több mint egy órára szünetel, legyen megjelölve.

Túlzott mikrotaskok

Egyes csapatok olyan apróra osztják a munkát, hogy a tábla konfettinek tűnik. Ennek eredményeként néha nehezebb átlátni a nagy képet, mint elvégezni a munkát.

✅ Javítás: Állítson be egy minimális, ésszerű feladatméretet, és csoportosítsa az ultra-apró elemeket olyan csomagokba, amelyek valódi felhasználói értéket képviselnek.

Csendes tulajdonosi hiányosságok

A kártyák időnként aktív oszlopokban maradnak, anélkül, hogy egyértelmű tulajdonosuk lenne, és csendben várják, hogy valaki varázslatos módon felvegye őket. Leggyakrabban mindenki azt feltételezi, hogy valaki más foglalkozik velük.

✅ Javítás: A kártya aktív állapotba kerülése előtt meg kell adni a tulajdonos nevét, és a tulajdonos megváltozása esetén azt nyíltan frissíteni kell.

Gyorsabb szállítás, kevesebb stressz és jobb fejlesztés a ClickUp sprint táblákkal

Amikor a ClickUp-on belül futtatjuk szoftverfejlesztési projektjeinket, minden a helyére kerül. Agilis scrum táblánk az egyetlen hely, ahol az ötletek feladatokká, a feladatok előrehaladássá, az előrehaladás pedig szállított funkciókká válnak. És a legjobb az egészben nem is ez. Hanem az, hogy nem pazaroljuk az időt arra, hogy kitaláljuk, hol vannak a dolgok, vagy ki mit csinál.

A sprint táblák világos, élő képet adnak a feladatkezelésünkről, így a munkát a különböző szakaszok között mozgathatjuk, gyorsan feloldhatjuk a csapattagok blokkolását, és továbbra is az értékteremtésre koncentrálhatunk. Ha ezt a ClickUp automatizálási funkcióival, dokumentumaival, irányítópultjaival és mesterséges intelligenciájával kombináljuk, hirtelen sokkal könnyebbnek érezzük a szoftverfejlesztési folyamatainkat.

Okosabban tervezünk, gyorsabban felülvizsgálunk és sokkal magabiztosabban szállítunk. Regisztráljon a ClickUp-ra, és nézze meg, milyen messzire juthat a csapata, ha a sprintek végre zökkenőmentesen zajlanak.

Gyakran ismételt kérdések

A ClickUp táblázati nézet segít megszervezni a feladatokat, a felhasználói történeteket és a prioritásokat egy adott sprint ciklushoz. Hasonlóan a hagyományos fizikai scrum táblához, a munkát szakaszokban (például Teendők, Folyamatban és Kész) jeleníti meg, de hatékony automatizálási, szűrési és jelentési funkciókkal rendelkezik, amelyek ideálisak az agilis projektek kezeléséhez. Segít a csapat tagjainak vizualizálni a munkaterhelést, összehangoltan dolgozni és valós időben együttműködni.

A sprint táblák segítenek a csapatoknak az agilis elveknek való megfelelésben, mivel mindenki számára közös képet adnak a munkáról. A feladatok világosan vannak szervezve, ami segít a csapat tagjainak a sprint tervezés során a legfontosabb elemekre koncentrálni. A vizuális munkafolyamatnak köszönhetően sokkal könnyebb nyomon követni az előrehaladást, kezelni a hatókört és előre jelezni a szállítást. Ez a szoros visszacsatolási ciklus támogatja a jobb döntéseket és a zökkenőmentesebb termékfejlesztést.

Igen, a Sprint táblák közvetlenül kapcsolódnak a backloghoz és az összes kapcsolódó feladathoz. A finomított elemeket bevonhatja egy sprintbe, állapot vagy felelős szerint csoportosíthatja őket, és a projektmenedzsment eszközök segítségével mindent szinkronban tarthat. Ez a kapcsolat segít a scrum masternek és a csapatnak a backlog tisztán tartásában, miközben biztosítja, hogy minden feladatnak egyértelmű útja legyen a következő sprintbe.

A ClickUp többféle módot kínál a haladás valós idejű nyomon követésére. A Tábla nézet segítségével figyelheti a feladatok előrehaladását a különböző szakaszokban, a Táblázat nézetben a feladatok részletes adatait, a Dashboardokban pedig a teljesített pontokat, a munkaterhelést és a sprint burndown-t. Ezek a nézetek segítenek a csapat tagjainak és a scrum masternek a haladás, az akadályok és az általános teljesítési ütem nyomon követésében. Ami még jobb, hogy ez a csapatmunkát egy új szintre emeli!

Egy hatékony sprint-áttekintés kiemeli a befejezett munkákat, összegyűjti a visszajelzéseket és összekapcsolja az eredményeket a termék víziójával. Ezt követően egy retrospektíva segít a csapatnak átgondolni, hogyan alakult a sprint. Megvizsgáljuk, mi működött jól, mi lassított minket és mit szeretnénk javítani. Ezeknek az ismereteknek a megvalósítható feladatokká alakítása biztosítja a folyamatos fejlesztést, ami az agilis gyakorlatok és az együttműködésen alapuló csapatmunka fontos része.