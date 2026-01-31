A 10 legjobb AI-ügynökkezelő platform, amelyet 2026-ban érdemes kipróbálni

A vállalkozások olyan intelligens rendszereket szeretnének, amelyek gondolkodni, dönteni és szükség esetén cselekedni tudnak. A valós világban ez könnyebb mondani, mint megtenni.

Mert amikor a munka túl sok eszközre oszlik, és túl sok ember vesz részt benne, az automatizálás hiányosságai kezdenek megmutatkozni.

Minél összetettebb a munkafolyamat, annál nehezebb észrevenni, mi romlott el és miért.

Ez a változás az ügynökfejlesztést prioritássá tette. Nem azért, mert üzeneteket tudnak írni vagy dokumentumokat összefoglalni (ez a könnyű rész), hanem azért, mert önállóan tudnak cselekedni az Ön eszközei között.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb AI-ügynökkezelő platformokat, azok legfőbb előnyeit, valamint azt, hogyan válassza ki a munkafolyamataihoz leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie egy AI-ügynökkezelő platformban?

Az AI-ügynökök nem múló trend. A Gartner előrejelzése szerint az AI-ügynökök a mindennapi munkával kapcsolatos döntések 15%-át fogják kezelni.

Ha csapata AI-ügynökök bevezetését fontolgatja, akkor az ügynökkezelő platformjának a következő képességekkel kell rendelkeznie:

A munkafolyamatok egyszerű létrehozása: megkönnyíti a lépések, kiváltók, feltételek és jóváhagyások meghatározását anélkül, hogy ez bonyolult projektté válna.

Valóban működő eszközintegrációk: Csatlakozik a meglévő technológiai rendszeréhez, beleértve a CRM-eket, jegyrendszereket, üzenetküldő alkalmazásokat, adatbázisokat és belső eszközöket.

Koordináció és többlépcsős végrehajtás: Támogatja a többlépcsős munkafolyamatokat, mint például „észlelés → döntés → cselekvés → frissítés → értesítés”, anélkül, hogy félúton megszakadna.

Teljes átláthatóság és hibakeresés: Naplókat, végrehajtási előzményeket és lépésről lépésre nyomon követhető nyomokat biztosít, hogy csapata gyorsan felismerhesse a problémákat.

Irányítás és korlátok: Engedélyezés, szerepkörökön alapuló hozzáférés, emberi jóváhagyások és az ügynökök tevékenységének korlátozási lehetősége.

Megbízhatóság nagy léptékben: Támogatja az újrakísérleteket, a sorkezelést, a hibaelhárítást és a stabil teljesítményt a használat növekedése esetén.

Költség és modell rugalmasság: Lehetővé teszi a költségek ellenőrzését, a használat figyelemmel kísérését és a feladathoz legmegfelelőbb modell kiválasztását.

AI-ügynökkezelő platformok áttekintése

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* (USD/felhasználó/hónap) ClickUp AI-ügynökök, amelyek a munkaterület eseményei, előre megadott ügynöki szerepkörök, AI-összefoglalók, naplókkal ellátott automatizálási szabályok, dokumentumok/feladatok/alkalmazások közötti összekapcsolt keresés alapján indítanak el műveleteket. Csapatok, amelyek AI-ügynököket szeretnének beépíteni a projekt- és műveleti munkafolyamatokba (projektmenedzserek, műveleti, marketing és fejlesztői csapatok) Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Voiceflow Drag-and-drop vizuális folyamatépítő, omnichannel telepítés (csevegés, hang, web, IVR), tudásbázis-csatlakozás, integrációk csatlakozók segítségével, valós idejű tesztelés, elemzési naplófájlok Csapatok, amelyek nagy léptékben építenek beszélgető AI-ügynököket (CX, chatbot-csapatok, termékcsapatok) Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 60 dollár/hónaptól kezdődik. Devin AI AI mérnöki ügynök, amely képes refaktorálni, funkciókat építeni, „Ask Devin” IDE-szerű felület, párhuzamos ügynöki munkafolyamatok, automatikus dokumentáció, emberi jóváhagyások a változások telepítése előtt. Mérnöki szervezetek, amelyek AI-vezérelt szoftveres végrehajtást szeretnének (fejlesztői csapatok, platformcsapatok) A fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta. LangChain Nyílt forráskódú ügynökkeretrendszer, dinamikus eszközhívás, API és adatforrás-interakció, LangGraph állapotfüggő munkafolyamatok, LangSmith ügynöképítő, megfigyelhetőség, naplófájlok, tesztelés Olyan fejlesztők, akik teljes rugalmassággal rendelkező, egyedi LLM-alapú ügynököket szeretnének (fejlesztők, AI-mérnökök) Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik havonta. n8n Nyílt forráskódú, saját szerveren futtatható automatizálás, vizuális csomópont-alapú munkafolyamatok, webhookok, LLM feladatok (összefoglalás, osztályozás), egyedi JS/Python logika, irányítási ellenőrzések Operációs és automatizálási feladatokkal foglalkozó csapatok, amelyek ügynök-szerű munkafolyamatokat szeretnének az alkalmazásokban (RevOps, IT, operációs, automatizálási csapatok) A fizetős csomagok ára havi 24 eurótól kezdődik. Crew AI Több ügynök közötti együttműködés (csapat tagok), vizuális szerkesztő, beépített AI-copilot, API, naplófájlok, érvelési nyomok, RBAC, konténeres ügynökök, helyszíni/VPC opciók Több ügynökös rendszereket koordináló csapatok (vállalati AI-műveletek, fejlesztői csapatok, munkafolyamat-tulajdonosok) Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik havonta. Microsoft Copilot Natív AI a Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio alkalmazásokban az ügynöki munkafolyamatokhoz, Microsoft Graph kontextus, megfelelőség és biztonság Azure vezérlőkkel, vállalati sablonok (pénzügy, jog, IT) Microsoft-orientált vállalatok, amelyek AI-termelékenységi ügynököket szeretnének az M365-ben A fizetős csomagok ára 27,25 dollártól kezdődik havonta. Vellum AI Vizuális építő, munkafolyamatok létrehozása egyszerű angol nyelvből, hibrid GUI és kód, egymás melletti összehasonlítások, függvényhívások, többlépcsős munkafolyamatok, biztonsági ellenőrzések (SSO, HIPAA, magánfelhő) Vállalati szintű munkafolyamatokat és ügynököket fejlesztő csapatok (termékfejlesztő csapatok, üzemeltetők, AI-fejlesztők) Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik havonta. IBM watsonx watsonx Drag-and-drop munkafolyamatok, vállalati ügynökök irányítása, belső AI-keresés, csatlakozás a Db2-hez, Cloud Pak for Data, irányítópultok, naplófájlok, ellenőrzési nyomvonalak, iparági sablonok Vállalatok, amelyek szabályozott AI-ra, koordinációra és megfelelőségre szorulnak (CIO szervezetek, nagyvállalatok) Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 1050 USD/hó-tól kezdődik. Stack AI Táblázatok, táblázatokon alapuló ügynökök, strukturált adatkészleteken keresztüli csevegés, triggerek, műveletek olyan eszközökben, mint a ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, elágazások, verzió-visszagörgetés, visszacsatolási hurok, vállalati biztonság és engedélyek Csapatok, amelyek egyszerű AI-ügynök telepítést szeretnének a munkafolyamat-adatokra (ops, Airtable, táblázatkezelő felhasználók) Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás

A legjobb AI-ügynökkezelő platformok

Most nézzük meg a legjobb AI-ügynökkezelő platformokat, és hogy melyik melyik területen a legalkalmasabb.

1. ClickUp (A legjobb egységes projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Amikor az emberek az „AI-ügynökök” kifejezést hallják, gyakran egy önálló, a vállalkozáson kívül működő botot képzelnek el.

A világ első konvergens AI-munkaterületeként a ClickUp felforgatja ezt az elképzelést. Ez egy AI-ügynökkezelő platform, amely az ügynökök működéséhez szükséges információkat tárolja: feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, tulajdonosokat, határidőket, függőségeket, prioritásokat és még sok mást.

Így nem kell először létrehoznia az ügynököt, majd kitalálnia, hogyan illeszkedjen be a folyamatokba, hanem a folyamattal kezdheti, és az ügynök illeszkedik ahhoz.

Íme, mi teszi ezt lehetővé.

ClickUp Super Agents: Kész és testreszabott megoldások a munkafolyamataihoz

A ClickUp Super Agents mindig figyelemmel kíséri a munkaterületét, és úgy lehet betanítani, hogy bizonyos kiváltó események alapján meghatározott műveleteket hajtson végre. Ezek az ügynökök az Ön által meghatározott logika alapján működnek, de messze túlmutatnak az alapvető automatizálási szabályokon.

Használja a Project Manager Agentet a PM-munkafolyamatok végrehajtásához az elejétől a végéig.

Ezek a speciális ügynökök képesek elemezni a kontextust, elindítani a megfelelő munkafolyamatokat, és kommunikálni az emberekkel (vagy egymással) a munka előrehaladásának érdekében.

A ClickUp számos előre elkészített ügynöki élményt tartalmaz, amelyek konkrét munkafolyamatokhoz lettek kialakítva.

Például:

A Project Manager Super Agent a feladatok szervezésével, az állapotok frissítésével és a mérföldkövek nyomon követésével biztosítja a projektek előrehaladását.

A Brand Voice Writer Super Agent átírja a tartalmat, hogy az illeszkedjen a márka hangvételéhez és stílusához.

A Work Breakdown Super Agent komplex feladatokat bont le alfeladatokra, és hozzárendeli a felelősöket és a határidőket.

Egy dedikált AI kódoló ügynökkel, mint például a Codegen, munkafolyamatai gyorsabbá és hatékonyabbá válnak.

Az AI-ügynökök hatékony kezeléséhez a ClickUp lehetővé teszi a következő beállítások konfigurálását:

Eszközök , amelyeket az ügynök használhat (és eltávolíthat, ha szigorúbb korlátozásokat szeretne bevezetni)

Tudásforrások, hogy az ügynök kontextust tudjon lekérni a munkaterületéről és a jóváhagyott külső alkalmazásokból.

Ha olyan AI-ügynököt szeretne létrehozni, amely úgy viselkedik, mint az Ön vállalkozása (az Ön szabályai, átadások, eskalációs útvonalak szerint), a ClickUp támogatja az egyéni ügynököket, amelyek a munkaterület beállításai alapján tudnak cselekedni és végrehajtani.

Ez a videó bemutatja, hogyan hozhat létre saját ügynököt kevesebb mint 20 perc alatt ⏰:

ClickUp Brain: Az ügynökök mögött álló kontextusérzékeny AI

Ha az AI-ügynökök a végrehajtók, akkor a ClickUp Brain az a réteg, amely segít az ügynököknek megérteni a munkáját, mert kapcsolódik a munkaterület információihoz (feladatok, dokumentumok, tulajdonosok, határidők, megjegyzések) és még a csatlakoztatott alkalmazásokhoz is.

Két nagy előnye van:

🎯 Jobb kontextus (az ügynökök nem találgatnak). Döntéseiket a tényleges projektelőzmények, függőségek és a csapat prioritásai alapján hozzák meg. Tehát ahelyett, hogy véletlenszerűen felkeresnének egy csapattársat vagy megismételnék a feladatokat, a csapat munkafolyamatát tükröző módon cselekszenek.

🎯 Gyorsabb végrehajtás (az ügynökök ugyanazon a helyen tudnak összefoglalni, tervezni és cselekedni). Mivel minden ugyanazon a rendszeren belül történik, az ügynökök platformok közötti váltás vagy különálló forrásokból való adatlekérés nélkül tudják elolvasni a frissítéseket, összefoglalókat készíteni és feladatokat kiosztani.

AI-alapú projektösszefoglalók: kontextusfüggő, megvalósítható összefoglalók több projekt szinten

A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott projektösszefoglalói az elszórt frissítéseket azonnal áttekinthetővé teszik. Gyorsan megértheti az előrehaladást és az akadályokat anélkül, hogy manuálisan elolvasná a munkaterület minden elemét.

A projektfrissítések mellett ez a funkció aktívan támogatja a végrehajtást is. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával automatizálja a feladatokat, például automatikusan generál alfeladatokat, meghatározza a függőségeket és a projekt előrehaladásához igazítja az ütemtervet. Intelligens projektkoordinátorként nem csak összefoglalja a történteket, hanem kiemeli a figyelmet igénylő elemeket is, így Ön gyorsan korrigálhat.

Kérjen projektáttekintést, és kap egy intelligens összefoglalót kontextusérzékeny betekintéssel és cselekvésre kész javaslatokkal.

Automatizálás: egyszerűsítse a rutinmunkát és csökkentse a kézi munkát

A ClickUp Automations segítségével egyszerű vizuális építővel hozhat létre trigger-feltétel-akció munkafolyamatokat.

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján AI segítségével.

A gyors beállításhoz kész automatizálási sablonokból álló könyvtárat kap, amelyekkel kezelheti a gyakori munkafolyamatokat, például a feladatok kiosztását, a megjegyzések közzétételét, az állapotok módosítását, a listák áthelyezését és egyebeket.

Automatizálhatja a ClickUp események által kiváltott e-maileket is, például amikor egy űrlapot elküldenek vagy egy feladat állapota megváltozik. Ez különösen akkor hasznos, ha proaktív kommunikációt szeretne fenntartani az érdekelt felekkel vagy az ügyfelekkel.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az interfész új felhasználók számára túlterhelőnek tűnhet, és egyes fejlett AI-konfigurációk elsajátítása időt igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a ClickUp Super Agents szolgáltatást egy Reddit-felhasználó:

Jelenleg egy ügynököt állítottunk be, amely akkor lép működésbe, amikor egy funkciót vagy hibát kiadottként jelölnek meg. Elolvassa a ClickUp feladatot, keresztreferenciákat keres a GitHubon, majd automatikusan frissíti a folyamatos kiadási megjegyzéseket tartalmazó dokumentumot, és értesíti az értékesítési és marketing csapatot. Eddig kiváló munkát végzett, összefogva az összes szétszórt feladatleírást és fejlesztői megjegyzést tiszta, olvasható jegyzetekké, olyan formátumban, amelyet a nem technikai marketing csapatunk is könnyen megérthet.

Jelenleg egy ügynököt állítottunk be, amely akkor lép működésbe, amikor egy funkciót vagy hibát kiadottként jelölnek meg. Elolvassa a ClickUp feladatot, keresztreferenciákat keres a GitHubon, majd automatikusan frissíti a gördülő kiadási megjegyzések dokumentumot, és értesíti az értékesítési és marketing csapatot. Eddig kiváló munkát végzett, összefoglalva az összes szétszórt feladatleírást és fejlesztői megjegyzést tiszta, olvasható jegyzetekké, olyan formátumban, amelyet a nem technikai marketing csapatunk is könnyen megérthet.

📌 Tudta? A legtöbb ügynöki AI nem fut teljes mértékben automatikus pilóta üzemmódban. Az AI-vezérelt döntések 70%-át még mindig emberek ellenőrzik, és az ügynöki AI-t használó vállalkozások 87%-a szerint felügyeletre van szükség.

2. Voiceflow (a legjobb beszélgető AI-ügynökök létrehozásához és méretezéséhez)

via Voiceflow

A Voiceflow csevegő és hangalapú beszélgető ügynökök létrehozására szolgál. Drag-and-drop ábrafelületének köszönhetően inkább ötletek vázlatának elkészítésére hasonlít, mint kódolásra. Percek alatt felvázolhatja a teljes ügyfél-interakciót, azonnal tesztelheti és finomhangolhatja anélkül, hogy elölről kellene kezdenie.

Az eszköz segítségével egyetlen ügynököt tervezhet, és azt több csatornán is bevezetheti, például webes csevegésben, üzenetküldő alkalmazásokban és akár telefonon (IVR) is, anélkül, hogy újra kellene írnia a logikát. Ez a fajta omnichannel támogatás időt takarít meg és biztosítja a konzisztenciát, különösen akkor, ha olyan AI-munkaerőt szeretne létrehozni, amely minden érintkezési ponton képes kezelni a támogatást és a kérdéseket.

Az ügynökök valós időben hivatkozhatnak a GYIK-re, a súgó dokumentumokra és a termék tartalmára, így amikor az operációs csapat valamit frissít, az ügynökök válasza is frissül.

A Voiceflow legjobb funkciói

Az előre elkészített csatlakozók segítségével azonnal integrálhatja olyan eszközökkel, mint a Zendesk, a Shopify és a Google Sheets.

Bővítse a funkcionalitást egyedi logikával a beépített kódszerkesztő és API-k segítségével.

Szervezze az ügynököket és a csapatmunkát megosztott munkaterületek, verziókezelés és feladatkiosztás segítségével.

Tesztelje a beszélgetéseket valós időben, és finomítsa a folyamatokat a beépített elemzési eszközökkel és beszélgetési naplókkal.

A Voiceflow korlátai

Nincs benne „human-in-the-loop” funkció, ami megnehezíti a csapatok számára a minőség-ellenőrzést.

Voiceflow árak

Ingyenes próba

Starter : Ingyenes

Pro : 60 USD/hó

Üzleti: 150 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Voiceflow értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Voiceflow-ról a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a Voiceflow-t egy G2-felhasználó:

A Voiceflow-ban leginkább az tetszik, hogy hihetetlenül intuitív és rugalmas! A vizuális folyamatépítő segítségével komplex beszélgetési élményeket lehet könnyedén megtervezni, anélkül, hogy túlterheltek lennénk. Imádom, hogy egy helyen gyorsan prototípust készíthetek, tesztelhetek és telepíthetek mind hang-, mind csevegő asszisztenseket.

A Voiceflow-ban leginkább az tetszik, hogy hihetetlenül intuitív és rugalmas! A vizuális folyamatépítő segítségével komplex beszélgetési élményeket lehet könnyedén megtervezni, anélkül, hogy túlterheltek lennénk. Imádom, hogy egy helyen gyorsan prototípust készíthetek, tesztelhetek és telepíthetek mind hang-, mind csevegő asszisztenseket.

⭐ ClickUp előnye: A legtöbb csapatnak nehézséget okoz az AI-ból valódi eredmények elérése. Csak 7,2% állítja, hogy stratégiájuk erős ROI-t eredményez, és közel a fele már felhagyott a tavaly bevezetett eszközökkel. A legfőbb ok? Az AI terjedése, azaz túl sok egymástól független eszköz, nem elégséges koordináció. A ClickUp BrainGPT megváltoztatja a játékszabályokat. Minden funkciót, beleértve a keresést, az automatizálást és a létrehozást, egyetlen intelligens munkaterületbe egyesít, így nem kell tucatnyi alkalmazást keresnie a munkájához. Beszélhet hozzá, beírhatja a parancsokat, és hagyhatja, hogy a háttérben végrehajtsa azokat. A hangalapú parancsok ( a ClickUp Talk-to-Text segítségével), a legkiválóbb modellek (például ChatGPT, Claude és Gemini) támogatása, valamint a Google Drive, Notion, GitHub és SharePoint eszközökkel való mély integráció révén a ClickUp Brain MAX egységesíti és egyszerűsíti a munkáját. Takarítson meg naponta több órát a ClickUp Brain Talk-to-Text funkciójával!

3. Devin AI (A legjobb vállalati szoftverfejlesztési automatizáláshoz)

via Devin AI

A Devin AI kifejezetten a szoftverfejlesztési munkafolyamatok AI-ügynökökkel történő automatizálására lett kifejlesztve. Az eszköznek olyan utasításokat adhat, mint „refaktoráld ezt a modult” vagy „készíts egy jelentési irányítópultot”, és az egyszerűen elvégzi a munkát a kódbázisában. Többféle AI-ügynök fut párhuzamosan, hogy olyan feladatokat végezzenek, mint az ETL-migrációk vagy a nagy refaktorálások.

Az „Ask Devin” vizuális felület úgy működik, mint egy AI-alapú IDE-asszisztens. Feltölthet kódot, kérdéseket tehet fel, vagy egyszerűen csak gyors magyarázatokat kaphat. Mivel az interakciók során megőrzi a kontextust, sokkal gördülékenyebbnek tűnik, mint a dokumentáció és az eszközök közötti folyamatos váltás.

Minden naplózásra kerül. Így ha Devin egyszer megold valamit, legközelebb kereshető lesz. Olyan, mintha lenne egy fejlesztői ügynök, aki kódol, dokumentál és tanul, miközben dolgozik.

A Devin AI legjobb funkciói

Kérdezze le kódját és adatait a Slack vagy a Teams Devin funkcióján keresztül, például a „pull user stats” (felhasználói statisztikák lekérése) vagy a „debug this log” (ez a napló hibakeresése) parancsokkal.

Automatikus dokumentálás nagy kódbázisokhoz generált rendszerdiagramokkal és egyszerű angol nyelvű magyarázatokkal

Skálázza az ügynökök munkafolyamatait a csapatok között a párhuzamos feladat-sorok számítási vezérlőivel.

A beépített jóváhagyási lépésekkel az emberek is naprakészek maradnak, mielőtt bármilyen változást telepítenének.

A Devin AI korlátai

A kimeneti minőség a feladat összetettségétől és a kontextustól függően változó lehet.

Devin AI árak

Alap: Fizessen használat alapján, 20 dollártól kezdődően

Csapat: 500 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Devin AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Devin AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a Devin AI-t egy Reddit-felhasználó:

Az egyik cégem elég korán átvette a Devin használatát. Első ránézésre lenyűgöző volt. A Slackkel való integráció rendkívül hozzáférhetővé tette. A felhasználói élményük nagyon jó volt. Úgy éreztem, hogy megéri a viszonylag magas árat.

Az egyik cégem elég korán átvette a Devin használatát. Első ránézésre lenyűgöző volt. A Slackkel való integráció rendkívül hozzáférhetővé tette. A felhasználói élményük nagyon jó volt. Úgy éreztem, hogy megéri a viszonylag magas árat.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és aktívan keresi az automatizálás új lehetőségeit. Ez rámutat egy jelentős, kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkákra támaszkodik, amelyeket racionalizálni vagy megszüntetni lehetne. A ClickUp AI-ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelvű parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítésének idejét, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

4. LangChain (A legjobb testreszabható LLM-alapú ügynökkeretrendszerekhez)

via LangChain

A LangChain nyílt forráskódú, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben testreszabhatja AI-ügynökei működését. Kész sablonokkal, például a ReAct-tel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan elindulhat. Csak össze kell kapcsolnia a parancsokat, eszközöket és műveleteket, és az eszköz a háttérben összehangolja a folyamatot.

Az ügynökök aktívan hozhatnak döntéseket, külső API-kat hívhatnak meg, tudásbázisokat kereshetnek és adatforrásokkal léphetnek kapcsolatba a felhasználói bevitelektől függően. A LangGraph segítségével az ügynökök tárolhatják az állapotot, szüneteltethetik munkájukat, és folytathatják onnan, ahol abbahagyták, anélkül, hogy elveszítenék a kontextust, ami ideális azokhoz az üzleti folyamatokhoz, amelyeket nem lehet egy lépésben befejezni.

A LangChain legjobb funkciói

Készítsen ügynököket vizuálisan a LangSmith Agent Builder kódolás nélküli vászonának segítségével.

Több mint 1000 integrációval könnyedén csatlakozhat különböző modellekhez vagy AI-eszközökhöz, beleértve a GPT-t, a Claude-ot, adatbázisokat és keresési API-kat.

Felügyelje és hibakeresést végezzen a LangSmith segítségével: teljes naplófájlok, teljesítménymutatók és tesztelő eszközök állnak rendelkezésére.

Gyorsan készíthet prototípust az előre elkészített ügynöksablonokkal összefoglaláshoz, minőségbiztosításhoz és egyebekhez.

A LangChain korlátai

A kezdők számára bonyolultnak tűnhet, mert a tanulási görbe meredek és a dokumentáció terjedelmes.

A frissítések gyorsan történnek, ezért egyes osztályok/funkciók gyorsan elavulnak, és megszakítják a régebbi kódokat.

LangChain árak

Fejlesztő: Ingyenes

Plusz: 39 USD/felhasználónként havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

LangChain értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LangChainről a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a LangChain-t egy G2-felhasználó:

Ez az én kedvenc keretrendszerem minden olyan ügynöki AI vagy generatív AI felhasználási esethez, amelyet Python segítségével hoztam létre. Könnyen telepíthető, csak a pip install parancs segítségével, és a dokumentációja is bőséges, a funkciók száma és a rugalmasság is jó.

Ez az én kedvenc keretrendszerem minden olyan ügynöki AI vagy generatív AI felhasználási esethez, amelyet Python segítségével hoztam létre. Könnyen telepíthető, csak a pip install parancs segítségével, és a dokumentációja is bőséges, a funkciók száma és a rugalmasság is jó.

5. n8n (A legjobb nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizáláshoz AI-vel)

via n8n

Ha AI-alapú munkafolyamat-automatizálásokat szeretne létrehozni anélkül, hogy egy szállítóhoz kötődne, az n8n jó választás. Nyílt forráskódú és önállóan üzemeltethető, így mindent a saját infrastruktúráján futtathat, és teljes ellenőrzést gyakorolhat az adatok és a munkafolyamatok felett. Bármilyen nagy nyelvi modellt beépíthet, saját üzleti szabályokat állíthat be, és elindíthatja a folyamatokat.

A vizuális szerkesztő rendkívül intuitív. Minden lépés egy csomópont a vásznon. Csak be kell húznia az AI-feladatokat, összekapcsolnia őket a kiváltókkal vagy adatbázisokkal, és máris kész az ügynöke.

A szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés segítségével meghatározhatja, hogy ki hozhat létre, ellenőrizhet vagy futtathat munkafolyamatokat, míg a verziókezelés megkönnyíti a változások nyomon követését és a hibák visszavonását. A környezet szétválasztásával (fejlesztés, tesztelés, termelés) a csapatok biztonságosan tesztelhetik és iterálhatják az automatizálásokat, mielőtt azokat bevezetnék.

Az n8n legjobb funkciói

Készítsen automatizálásokat több mint 500 előre elkészített csatlakozóval, amelyek CRM-eket, adatbázisokat, felhőalapú eszközöket és még sok mást ölelnek fel.

Indítson el AI-munkafolyamatokat webhookok, ütemezés vagy bármely integrált rendszer eseményei segítségével.

Helyezzen el AI-feladatokat, például összefoglalást vagy osztályozást LLM API-k segítségével.

Az n8n korlátai

A hibaüzenetek túl általánosak lehetnek, ezért a problémák kijavítása további kísérleteket és erőfeszítéseket igényel.

n8n árak

Ingyenes próba

Starter: 24 € havonta

Pro: 60 € havonta

Üzleti: 800 € havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

n8n értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a n8n-ről a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte az n8n-t egy Capterra-felhasználó:

A platform önálló tárhelyszolgáltatása elképesztő. Emellett lehetővé teszi az automatizálási szkriptek typescript vagy javascript nyelven történő írását. Webfejlesztőként ez nagy előny, így nem kell külön nyelvet tanulni az automatizáláshoz.

A platform önálló tárhelyszolgáltatása elképesztő. Emellett lehetővé teszi az automatizálási szkriptek typescript vagy javascript nyelven történő írását. Webfejlesztőként ez nagy előny, így nem kell külön nyelvet tanulni az automatizáláshoz.

6. Crew AI (A legjobb megoldás AI-ügynökcsapatokat irányító vállalkozások számára)

via Crew AI

A CrewAI úgy lett kialakítva, hogy több AI-ügynök is együtt tudjon működni, mint egy valódi csapat. Ön beállítja a csapat tagjait, szerepeket rendel hozzájuk, meghatározza, hogyan kell együttműködniük, és a platform a háttérben mindent koordinál. A beállítás egyszerű a vizuális szerkesztővel és a beépített AI-copilot segítségével, amely végigvezeti Önt a munkafolyamatok létrehozásán.

A mérnökök az API-ba merülve testreszabhatják a logikát, míg a nem technikai szakemberek, például a projektmenedzserek, a kódhoz nyúlás nélkül is konfigurálhatják és kezelhetik az ügynököket a felhasználói felületen keresztül.

Az eszköz olyan eszközökhöz is csatlakozik, mint a CRM-ek, az e-mailek és a webhookok, így miután csapata felállt, válaszolhatnak az üzenetekre, frissíthetik a rendszereket és műveleteket indíthatnak el az alkalmazásokban. A figyeléshez teljes naplókat kap arról, hogy az egyes ügynökök mit tettek és miért, így a hibakeresés könnyedén elvégezhető.

A Crew AI legjobb funkciói

Használja a CrewAI beépített AI Copilot funkcióját, hogy egyszerű angol nyelvű briefekből ügynöki munkafolyamatokat generáljon.

Szimulálja az ügynökök viselkedését, állítson be szabályokat, és központilag kezelje az LLM-konfigurációkat, hogy biztosítsa az üzleti célokkal való összhangot.

Kezelje a többcsapatos telepítéseket RBAC, konténeres ügynökök és központosított irányítópultok segítségével.

Válasszon helyszíni vagy VPC telepítést, olyan vállalati szintű funkciókkal, mint a SOC2-megfelelőség és az Azure AD/SSO integráció.

A Crew AI korlátai

A kezdőknek meredek a tanulási görbe, különösen, ha még nem ismerik a többügynökös rendszereket.

A hibakeresés és a kimenetek finomítása további oda-vissza mozgolódást igényelhet, mielőtt a rendszer termeléskésznek tűnik.

Crew AI árak

Alap : Ingyenes

Professzionális: 25 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Crew AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Crew AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a Crew AI-t egy Reddit-felhasználó:

A közelmúltban a CrewAI-t használtam több ügynökből álló munkafolyamatok létrehozásához, és összességében pozitívak voltak a tapasztalataim. A feladatok lebontása és az ügynökök koordinálása zökkenőmentesen működik.

A közelmúltban a CrewAI-t használtam több ügynökből álló munkafolyamatok létrehozásához, és összességében pozitívak voltak a tapasztalataim. A feladatok lebontása és az ügynökök koordinálása zökkenőmentesen működik.

📚 További információk: Ha CrewAI vagy hasonló platformokat használ, fontolja meg azok AI-ügynök pluginnel való párosítását, hogy az ügynökök funkcióit kiterjessze a csapata által már használt eszközökre.

7. Microsoft Copilot (A legjobb integrált AI-termelékenység a Microsoft 365-ben)

a Microsoft Copilot segítségével

Ha a Microsoft 365 ökoszisztémában dolgozik, a Microsoft Copilot a munkafolyamatának természetes kiterjesztéseként fog működni.

Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy elinduljon az AI-ügynökökkel a termelékenység növelése érdekében, mivel a Copilot beépítve van olyan eszközökbe, mint a Word, az Excel, az Outlook és a Teams. Csak a Copilot Studio segítségével kell meghatároznia, hogy mit kell tennie az ügynöknek (például automatizálni a pénzügyi egyeztetést vagy kezelni a belső jegyrendszert), kiválasztania az adatokhoz való hozzáférést, és a rendszer mindent beállít a Microsoft stack figyelembevételével.

A felhasználók ezekben az alkalmazásokban a Copilot-tal is cseveghetnek, és hasznos, kontextusérzékeny válaszokat kaphatnak. Mivel a Microsoft Graph-ot használja, nem csak egy alkalmazás adataihoz, hanem a szervezet egészének adataihoz is hozzáfér.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Dolgozzon natívan a Microsoft 365 alkalmazásokban, például a Wordben, az Excelben, a Teamsben és az Outlookban, hogy összefoglaljon vagy elemezzen anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

Vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget biztosíthat Azure-alapú ellenőrzésekkel, beleértve a DLP-házirendeket és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-ellenőrzést az Azure AD segítségével.

Telepítsen ügynököket előre elkészített sablonokkal olyan munkafolyamatokhoz, mint a pénzügy, a jogi vagy az IT, és testreszabhatja őket a csapata igényeinek megfelelően.

A Microsoft Copilot korlátai

A válaszok véletlenszerűek lehetnek, és gyakran finomításra szorulnak, így nem mindig takarítanak meg annyi időt, amennyit várnánk.

A Microsoft Copilot árai

Microsoft Copilot Studio (elővásárlási terv): Egyedi árazás

Microsoft Copilot Studio (fizetés használat alapján): Egyedi árazás

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a Microsoft Copilotot egy G2-felhasználó:

A Copilot Studio segít megoldani azt a kihívást, hogy beszélgető AI-ügynököket lehessen létrehozni anélkül, hogy rengeteg kódot kellene írni. Tervezhetek és telepíthetek olyan AI-ügynököket, amelyek belső lekérdezéseket kezelnek, ismétlődő feladatokat automatizálnak vagy végigvezetik a felhasználókat a folyamatokon – mindezt minimális technikai ráfordítással.

A Copilot Studio segít megoldani azt a kihívást, hogy beszélgető AI-ügynököket lehessen létrehozni anélkül, hogy rengeteg kódot kellene írni. Tervezhetek és telepíthetek AI-ügynököket, amelyek belső lekérdezéseket kezelnek, ismétlődő feladatokat automatizálnak vagy végigvezetik a felhasználókat a folyamatokon – mindezt minimális technikai ráfordítással.

🔍 Tudta? Az izolált ügynökök valódi kockázatot jelentenek, ha közvetlenül hozzáférhetnek az élő rendszerekhez. Komoly beállítások esetén az ügynököknek először egy sandbox környezetben kell futniuk, így ha hibás lépést tesznek, az nem érinti a termelési adatbázist és nem zavarja meg a valódi munkafolyamatokat.

8. Vellum AI (A legjobb vállalati szintű AI-munkafolyamatok és ügynökök létrehozásához)

via Vellum AI

Az ügynökök létrehozásához írja le a feladatot egyszerű nyelven, és a Vellum létrehoz egy működő ügynököt, amely csatlakozik az eszközökhöz, kezeli a logikát, és pontosan megmutatja, mit csinál minden futtatáskor.

A vizuális építő segítségével a parancsokat, modelleket és adatforrásokat GUI-ban húzhatja és ejtheti, vagy beágyazhatja a kódba. Ez a hibrid megközelítés azt jelenti, hogy a technikai és nem technikai csapatok ugyanazon ügynökterveken dolgozhatnak együtt.

A prompt szerkesztőben egymás mellett összehasonlíthatja a prompt kimeneteket, módosíthatja őket, és azonnal újra futtathatja őket. A függvényhívások is támogatottak, így ügynökei API-kat érhetnek el vagy logikát futtathatnak a folyamat közepén.

A Vellum AI legjobb funkciói

Állítsa be az ügynököket úgy, hogy lépésenként vagy egyszerre fussanak, beleértve a kisebb ügynököket is, amelyek nagy munkafolyamatokban működnek együtt.

Próbálja ki és kövesse nyomon ügynökeit a beépített eszközökkel, amelyekkel összehasonlíthatja a verziókat, mérheti a teljesítményt és megnézheti, mit tettek.

Hagyja, hogy az ügynökök információkat gyűjtsenek a vállalati dokumentumokból vagy adatbázisokból, hogy okosabb, tájékozottabb döntéseket hozhassanak.

Biztosítsa a biztonságot olyan funkciókkal, mint az SSO, a HIPAA támogatás, a privát felhő beállítása és a szigorú adatvédelmi szabályokkal rendelkező csapatok számára nyújtott segítség.

A Vellum AI korlátai

Az ügynökök túl sok eszközön történő méretezése csökkenti a megbízhatóságot, mert az eszközök összehangolása nehezebben ellenőrizhetővé válik.

A Vellum AI árai

Ingyenes

Pro: 25 USD/hó

Üzleti: 50 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Vellum AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Vellum AI-ról a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a Vellum AI-t egy Reddit-felhasználó:

A Vellum rendkívül praktikus ügynöképítő eszköz, mert csak le kell írnia, mit szeretne, és az máris elkészíti a munkafolyamatot. Gyakorlatilag nincs tanulási görbe. Az AI-automatizáláshoz alkalmazott vibe kódolási megközelítésük nagyon praktikus, ha nem szeretne mérnöki időt szánni erre a feladatra.

A Vellum rendkívül praktikus ügynöképítő eszköz, mert csak le kell írnia, mit szeretne, és az máris elkészíti a munkafolyamatot. Gyakorlatilag nincs tanulási görbe. Az AI-automatizáláshoz alkalmazott vibe kódolási megközelítésük nagyon praktikus, ha nem szeretne mérnöki időt szánni erre a feladatra.

📊 Statisztikai figyelmeztetés: Az ügynökök összehangolása nem csak a munkafolyamatok tisztábbá tételét jelenti, hanem az eredményeket is megváltoztathatja. Egyes becslések szerint a jól összehangolt ügynöki rendszerek 15–30%-kal javíthatják a piaci eredményeket. Mit jelent ez? A versenyelőny csak olyan ügynökökkel érhető el, akik egyértelmű szerepkörökkel, átadásokkal és korlátokkal dolgoznak együtt.

9. IBM WatsonX (A legjobb vállalati AI fejlesztéshez és irányításhoz)

via IBM watsonx

Az IBM WatsonX egy teljes körű AI-platform, amely ügynökök összehangolásához szükséges eszközöket tartalmaz. A WatsonX Orchestrate segítségével lépések húzásával és elhelyezésével hozhat létre munkafolyamatokat, és automatizálhatja az olyan összetett feladatokat, mint a szerződések felülvizsgálata vagy az ügyfélszolgálati átadások. Ezek a több lépésből álló ügynökök összekapcsolják az IBM és a harmadik felek eszközeit.

Az IBM előre betanított domain modelleit, például a watsonx. data modellt, saját AI-alkalmazási eseteihez finomhangolhatja, és a szervezet igényeire szabott ügynököket hozhat létre. Ha inkább a mérnöki oldalon áll, akkor van egy SDK is, amely lehetővé teszi az ügynökök szkriptelését, verziókezelését és kezelését, mint a valódi szoftverprojektekben.

Az IBM WatsonX legjobb funkciói

Válaszoljon vállalatspecifikus kérdésekre az AI Search segítségével, amely biztonságosan merít a belső dokumentumaiból és adatbázisaiból.

Csatlakozzon közvetlenül vállalati adatforrásokhoz, például a Cloud Pak for Data vagy a Db2 szolgáltatáshoz, hogy az ügynökök élő adatokat tudjanak lekérni és a meglévő elemzési rendszerén belül tudjanak dolgozni.

Kövesse nyomon ügynökei teljesítményét a beépített irányítópultok, naplófájlok és megfelelőségi eszközök, például audit nyomvonalak és elfogultsági ellenőrzések segítségével.

Kezdje előnyösen az ügyfélszolgálat vagy az ellátási lánc iparágakra szabott, előre elkészített ügynöksablonokkal!

Az IBM WatsonX korlátai

Nagyon vállalati jellegűnek tűnik, ezért a gyors kísérletezés és a könnyű ügynökök létrehozása a vártnál lassabb lehet.

IBM WatsonX árak

Ingyenes próba

Ingyenes: Havonta akár 300 000 token

Alapvető: Egyedi árazás

Standard: Egyedi árazás

IBM WatsonX értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IBM WatsonX-ről a valós felhasználók?

Íme, hogyan értékelte az IBM WatsonX-et egy G2-felhasználó:

Az IBM Watson x orchestrate lenyűgöző, mert egyszerűsíti az automatizálást és intuitívvá teszi azt. Ahelyett, hogy bonyolult kódolásra vagy több, egymástól független eszközre támaszkodna, lehetővé teszi, hogy egyszerű nyelven delegálja a feladatokat, és az AI-ügynökök zökkenőmentesen működjenek együtt.

Az IBM Watson x orchestrate lenyűgöző, mert egyszerűsíti az automatizálást és intuitívvá teszi azt. Ahelyett, hogy bonyolult kódolásra vagy több, egymástól független eszközre támaszkodna, lehetővé teszi, hogy egyszerű nyelven delegálja a feladatokat, és az AI-ügynökök zökkenőmentesen működjenek együtt.

📚 További információk: Érdekli az intelligens tervezőeszközök? Fedezze fel a népszerű digitális tervezőalkalmazásokat és azok használatát.

via Stack AI

A Stack AI olyan feladatok automatizálására alkalmas, amelyek általában manuális munkát vagy mélyreható technikai szakértelmet igényelnek. Az AI-ügynökök kódolás nélkül képesek adatok elemzésére, kérdések megválaszolására, strukturált betekintések kivonására és az információk alapján történő cselekvésre.

Alacsony kódszintű, vizuális munkafolyamat-készítőt kap, amellyel logikát állíthat össze és rendszereket kapcsolhat össze egy vásznon. Így a szakértők mélyreható programozási ismeretek nélkül is megoldásokat hozhatnak létre.

A platform beépített eszközökkel rendelkezik a strukturálatlan dokumentumok (PDF-ek, szkennelt dokumentumok, űrlapok) strukturált adatokká alakításához. A hatékony adatkinyerés érdekében létrehozhat olyan ügynököket, amelyek a visszakereséssel kiegészített generálás (RAG) segítségével idézetekkel ellátott válaszokat tudnak lekérni a vállalati tudásbázisokból.

A Stack AI legjobb funkciói

Indítson automatizált műveleteket olyan eszközökben, mint a ClickUp, a Slack, a Gmail vagy a Zapier, amikor bizonyos feltételek teljesülnek az adattábláiban.

Javítsa az ügynökök pontosságát egy visszacsatolási ciklussal, amely nyomon követi a parancsokat és alkalmazkodik a csapata preferenciáihoz.

Biztosítson vállalati szintű biztonságot SSO, részletes jogosultságok és titkosítás segítségével. Az ügynökök csak azokhoz az adatokhoz férnek hozzá, amelyeket a felhasználók láthatnak.

A Stack AI korlátai

Egyes integrációk/bővítmények zavarosak vagy inkonzisztensek lehetnek, ami lassítja az ügynökök munkafolyamatainak automatizálását a valós használat során.

Az ügynöki munkafolyamatok inkább fejlett automatizálásoknak tűnhetnek, mint valódi autonóm ügynököknek.

Stack AI árak

Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

Stack AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Stack AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, hogyan értékelte a Stack AI-t egy G2-felhasználó:

Főként a Stack AI-t használom olyan ügynökök létrehozására, amelyek segítenek a kreatív munkafolyamatok szervezésében és felgyorsításában, például az ügyfelek megjegyzéseinek összefoglalókba való átalakításában vagy a jelentésekből való gyors betekintés megszerzésében. Egyszerű csevegőrobotok beállítására is használtam már – mind belső használatra (a csapat kérdéseinek megválaszolására), mind olyan ügyfélprojektekhez, ahol a csevegőrobotok használata értelmes.

Főként a Stack AI-t használom olyan ügynökök létrehozására, amelyek segítenek a kreatív munkafolyamatok szervezésében és felgyorsításában, például az ügyfelek megjegyzéseinek összefoglalókba való átalakításában vagy a jelentésekből való gyors betekintés megszerzésében. Emellett egyszerű csevegőrobotok beállítására is használtam – mind belső használatra (a csapat kérdéseinek megválaszolására), mind olyan ügyfélprojektekhez, ahol a csevegőrobotok használata értelmes.

A legegyszerűbb módja az AI-ügynökök használatának megkezdésére? Próbálja ki a ClickUp-ot!

Ha most kezdte el felfedezni a legjobb AI-ügynök platformokat, könnyen el lehet tévedni. Egyes platformok hatékonyak, de túl bonyolultak. Mások egyszerűnek tűnnek, de hiányoznak belőlük a legfontosabb funkciók.

A ClickUp pontosan a megfelelő választás. Elég rugalmas ahhoz, hogy a kontrollt igénylő csapatok is használhassák, ugyanakkor kezdőbarát is, ha gyorsan szeretné elvégezni a feladatokat.

Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, beágyazhatja az AI-t, és mindent egy helyen nyomon követhet (búcsút inthet a szerszámok elszaporodásának 👋🏻). Akár egyedül dolgozik, akár bővíti a vállalkozását, ez a megoldás működik.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.